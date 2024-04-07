Lucidchart és Visio: melyik diagramkészítő eszköz a jobb 2025-ben?

Akár projektmenedzser, vállalkozó vagy rendkívül szervezett diák vagy, néha a legjobb, ha egy ötlet megvalósítása előtt egy kicsit átgondolod a dolgokat. Régen a világ legnagyobb elméi szalvétákra firkálták le ötleteiket – ma diagramkészítő eszközöket használnak.

De ahelyett, hogy egy régimódi vázlatfüzetben rajzolna diagramokat, együttműködhet másokkal egy valós idejű diagramkészítő platformon. A diagramkészítő szoftverek lehetővé teszik, hogy önállóan vagy egy csoporttal együtt ötleteket gyűjtsön termékekhez, szervezeti ábrákat készítsen és adatokat vizualizáljon. Az egyetlen korlát a képzelete. ✨

Ha a legjobb diagramkészítő eszközt keresi, akkor valószínűleg a Lucidchart és a Visio között kell választania. Ezek az opciók népszerűek az egyéni felhasználók és a nagyvállalatok körében, de mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai.

Ebben az útmutatóban részletes áttekintést adunk a Visio és a Lucidchart közötti versengésről. Ismerje meg a főbb funkciókat, az árakat és a két platform közötti különbségeket, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő megoldást.

Ó, és bemutatunk egy remek Lucidchart és Visio alternatívát is, amitől ujjongani fogsz az örömtől. Induljunk! 🕺

Mi az a Lucidchart?

A Lucidchart segítségével

A Lucidchart egy kizárólag webalapú diagramkészítő alkalmazás. A Lucidchart kifejezetten valós idejű együttműködésre lett tervezve, amely lehetővé teszi, hogy még a legnagyobb csapatok is egy helyen vizualizálják komplex ötleteiket. Ha egy nagy csapatot kell összehangolnia, a Lucidchart lehetővé teszi, hogy mindenki egyszerre csatlakozzon és szerkessze a diagramot.

A csapatok a Lucidchartot a következőkre használják:

Folyamatábrák készítése

Térkép a felhasználói utazásokról

Csapatok szervezése

Adatáramlás meghatározása

UML-diagramok

Ez a drag-and-drop eszköz felhasználóbarát feltételes formázási funkcióval is rendelkezik, így gyorsan készíthet kifinomult grafikákat.

A Mac és Linux felhasználók kedvelik a Lucidchartot, mert felhőalapú. Ez a szoftver arról ismert, hogy szinte minden eszközzel (beleértve az Androidokat is) és operációs rendszerrel kompatibilis.

A Lucidchart funkciói

A Lucidchart és a Visio összehasonlításakor fontos, hogy megvizsgálja, mit kap a pénzéért. Íme a Lucidchart legvonzóbb funkciói.

Távoli közös szerzői munkavégzés

Ha nincs kéznél valódi táblád, a Lucidchart remek választás távoli csapatok számára, akiknek táblára van szükségük. De kiváló lehetőség azoknak a diákoknak is, akik együtt terveznek prezentációt, különösen, ha nem akarnak átvágni a campuson, hogy találkozzanak a csoportjukkal.

Függetlenül attól, hogy milyen célra használja, a Lucidchart távoli közös szerkesztési funkciója lehetővé teszi, hogy mindenki egyszerre dolgozzon ugyanazon a grafikán. Tartalmaz egy szerkesztőn belüli csevegőfunkciót, ahol mindenki megoszthatja gondolatait, valamint egy megjegyzésszekciót, ahol megjelölheti a csapattagokat.

Bónusz: UML-diagram szoftver!

A Lucidchart együttműködési kurzor funkciója valós időben kiemeli a fájlban szereplő összes felhasználót.

Ráadásul a Lucidchart együttműködési kurzorokkal is rendelkezik, így láthatja, ki hol tartózkodik a Lucidchartban.

Adatok kontextualizálása

A Lucidchartba nem kell adatokat másolni és beilleszteni. Lehetővé teszi az adatforrások és mutatók összekapcsolását a platformmal, hogy gyorsan adatgazdag diagramokat készíthessen.

Egyszerűen állítsa be az adatkapcsolatot, hogy manuálisan beillessze adatait. Ha pedig siet, engedje meg a Lucidchart automatikus vizualizációs eszközének, hogy mindent összeállítson Önnek.

Dokumentumtárolás

Dokumentálja intézményi tudását, ahelyett, hogy azt a csapata e-mail fiókjaiban vagy helyi meghajtókon tárolná. A Lucidchart tárolja a dokumentumokat, és valós idejű felhőalapú környezetben mindenki számára elérhetővé teszi azokat. Gondoljon erre úgy, mint egy központi helyre, ahol minden diagramját és dokumentumát kezelheti.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki hozzáférhet az összes Lucid-fájlhoz. Az adminisztrátorok testreszabhatják a fiókokhoz való hozzáférést, így ha titokban kell tartania a vezetői szintű whiteboard-üléseket, akkor ez is lehetséges.

Integrációk

A Lucidchart segítségével szabadon ragaszkodhat a jelenlegi technológiai eszközökhöz. Ez a platform csatlakozókkal rendelkezik a következőkre:

Google Workspace, beleértve a Google Drive-ot

Microsoft

Atlassian

Confluence

Slack

A Lucidchart dokumentumokat beágyazhatja a csapata által már használt technológiába, vagy fájlokat importálhat a Lucidchartba az egyszerűbb együttműködés érdekében.

Lucidscale

Ez a funkció inkább az IT- és adatszakembereknek szól, de ha Ön is közéjük tartozik, akkor imádni fogja a Lucidscale-t. Ez a Lucidchart egyik leágazása, amely az AWS, a Microsoft Azure és a Google Cloud Platform (GCP) adatait vizualizálja. Ha segítségre van szüksége az adatkezelés terén, ez a program a felhőalapú környezet minden zugát és szegletét vizualizálja.

A Lucidchart árai

Ingyenes

Egyéni felhasználók: 7,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 9 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mi az a Visio?

Via Visio

A Microsoft Visio egy 1992 óta létező diagramkészítő megoldás. A Visio önálló alkalmazásként is megvásárolható, de minden Microsoft Office 365 kereskedelmi előfizetéshez is jár.

Ha regisztrál a Visio-ra, azonnal hozzáférhet több ezer sablonhoz és testreszabható alakzathoz. Ha diagramra van szüksége, de nem akar sajátot készíteni, csak válasszon ki egy Visio sablont vagy alakzatot a könyvtárból, és máris indulhat a munka.

A Visio valós idejű együttműködési funkciókat tartalmaz a jóváhagyott csapat tagjai között. Az adminisztrátorok ellenőrzik, hogy ki mit láthat, így a platform magánjellegéről és biztonságáról ismert.

A Visio funkciói

A Visio ábrakészítő szoftverként sok hasonlóságot mutat a Lucidcharttal, de több funkciója is kiemeli a többi közül.

Alakzat- és sablonkönyvtár

Folyamatábrák készítése a Visio programban

Ehhez nem kell grafikai ismeretekkel rendelkeznie. A Visio kiválóan alkalmas kezdőknek és több felhasználónak, mivel könyvtárában 250 000 alakzat található, többek között:

Folyamatábrák

Hálózati diagramok

Szervezeti ábrák

Alaprajzok

Üzleti folyamatok

Ne feledje azonban, hogy a prémium alakzatok és sablonok eléréséhez frissített Visio előfizetésre lesz szüksége. Ha összetettebb diagram sablonokra van szüksége, például felhőarchitektúra-térképekre vagy üzleti folyamatokra, akkor előfordulhat, hogy külön díjat kell fizetnie.

Adatforrások

Ha Ön már Microsoft-ügyfél, akkor könnyen beviheti az adatokat a Visio programba diagramok készítéséhez. A program átveszi az Excel vagy az SQL Server adatait, de automatikusan diagramot is generálhat, és azt vissza is illesztheti az Excel-fájlba. Ha az Excel diagramkészítő funkciói nem elégségesek, a Visio pótolja a hiányosságokat.

Integrációk

A Microsoft célja, hogy minden a saját környezetében maradjon, és mi ezt tiszteletben tartjuk. A meglévő Microsoft-felhasználók biztosak lehetnek abban, hogy a Visio-fájlok zökkenőmentesen kapcsolódnak más Microsoft-termékekhez, többek között:

Csapatok

Power BI

Power Automate

Excel

PowerPoint

Word

OneDrive

Azure

Akadálymentesség

A Visio akadálymentességi beállításai tőlünk A+ minősítést kapnak. Minden Visio előfizetéshez akadálymentességi funkciók tartoznak, többek között:

Narrátor

Akadálymentesség-ellenőrző

Erős kontrasztú vizuális elemek

Ha vállalkozása elkötelezett az akadálymentesség és az inkluzivitás iránt, a Visio minden bizonnyal mindenki számára hozzáférhetőbbé teszi a diagramokat.

Webes és asztali alkalmazás

A Visio minden előfizetőnek webalkalmazást kínál, bár a frissített előfizetés a desktop verzióhoz való hozzáférést is magában foglalja.

Míg a webes verzió mindig elérhető és naprakész, a desktop verzió automatikusan generál vizuális elemeket olyan adatforrásokból, mint az Excel vagy az Azure.

Ideális érintőképernyős eszközökhöz is, ha egér helyett az ujjával szeretne rajzolni. Ha pedig offline szeretné szerkeszteni a diagramokat, akkor ezt a desktop verzióban teheti meg.

A Visio árai

1. csomag: 5 USD/hó felhasználónként

2. csomag: 15 USD/hó felhasználónként

Visio és Lucidchart: funkciók összehasonlítása

A Lucidchart és a Visio közötti küzdelemben nehéz egyértelmű győztest választani. Mindkét platformnak vannak előnyei és hátrányai, így a legjobb diagramkészítő eszköz kiválasztása az Ön céljaitól és preferenciáitól függ.

A Lucidchart és a Visio egyaránt lehetővé teszi az alábbiakat:

Diagramok készítése intuitív, drag-and-drop felhasználói felületen

Diagramok közös szerkesztése valós időben

Más forrásokból származó adatok integrálása

Felhasználói hozzáférés kezelése

Ennek ellenére néhány fontos területen eltérnek egymástól.

Integrációk: A Lucidchart számos harmadik féltől származó alkalmazással integrálható, míg a Microsoft csak a saját eszközeivel integrálható. Ez nem jelent problémát, ha már Microsoft-felhasználó, de ha különböző technológiákat használ, a Visio korlátozóbb lehet.

Asztali számítógép vagy web: A Lucidchart büszke arra, hogy webalapú alkalmazás, így bármilyen eszközről vagy platformról elérhető. A Visio a felhőben is elérhető, így még nem kell kidobnia a Macbookját. Ha azonban a Visio erőteljesebb asztali verzióját szeretné használni, akkor Windows-alapú számítógépre lesz szüksége.

Akadálymentesség: A Lucidchart rendelkezik bizonyos akadálymentességi funkciókkal, de ezek nem annyira előtérben vannak, mint a Visio esetében. Ha képernyőolvasóra vagy más segítő technológiára támaszkodik, a Visio kompatibilisebb.

Sablonok : A Visio több sablonnal rendelkezik, mint a Lucidchart, de ahhoz, hogy mindegyikhez hozzáférhessen, drágább előfizetésre kell váltania.

Árak: A Visio önálló előfizetése valamivel olcsóbb, mint a Lucidcharté, bár mindkettő meglehetősen megfizethető. A probléma az, hogy a Visio exkluzív prémium funkciókat kínál, így előfordulhat, hogy havi 15 dolláros előfizetést kell fizetnie ahhoz, hogy hozzáférjen a szükséges funkciókhoz, ami a Lucidchart árának kétszerese. Mivel a Visio a Microsoft csomag része, ha rendelkezik Microsoft 365 kereskedelmi előfizetéssel, akkor valószínűleg máris hozzáférhet hozzá.

Ha nem biztos benne, hogy melyik ábrázolási eszköz lenne a legalkalmasabb az Ön számára, itt találja a különböző igények alapján kialakított ajánlásunkat.

Szükség Győztes Akadálymentesség Visio Harmadik féltől származó integrációk Lucidchart Asztali alkalmazás Visio Egyszerű árazás Lucidchart Kompatibilis a Microsoft csomaggal Visio Kompatibilitás különböző eszközökkel Lucidchart

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva a Lucidchart és a Visio programokhoz képest

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

Elismerjük, hogy a Lucidchart és a Visio is megvannak a maga előnyei. De bármennyire is hasznosak ezek a két platformok, mégsem érnek fel a mi termelékenységi platformunkkal, amely egyesíti az összes diagramját, feladatát, beszélgetését, jelentését és sablonját. 🕯️

A ClickUp egy egyedülálló, all-in-one platform, amely összesíti az összes adatát és együttműködési eszközét egy helyen. Nincs többé váltogatás a különböző platformok vagy szoftverek között – csak jelentkezzen be a ClickUpba, és mindent elvégezhet.

Természetesen vannak diagramjaink, de a ClickUp sokkal több, mint egy diagramkészítő eszköz. Ha inkább a testreszabható folyamatábrázoló munkafolyamat-eszközöket részesíti előnyben, azok is megtalálhatók nálunk. Gondolattérképek és Gantt-diagramok? A ClickUp egy robusztus gyűjteményt kínál kész diagram sablonokból, amelyek jelentősen egyszerűsítik a munkáját. 🤩

Hatékonyabb brainstorming a gondolattérképekkel

Tervezze és szervezze meg projektjeit, ötleteit vagy meglévő feladatait a ClickUp alkalmazásban a végső vizuális vázlat elkészítéséhez.

A gondolattérkép-szoftverek lehetővé teszik, hogy egy ötletet vizualizáljon, mielőtt ténylegesen megvalósítaná. Ez elengedhetetlen a bonyolult projektek vagy folyamatok esetében. Végül is nem akar sok időt fektetni egy ötletbe, ha később meggondolja magát.

Mielőtt bármit is tennél, tervezd meg a ClickUp Mind Map segítségével. Összekapcsold az ötleteket, feladatokat és munkafolyamatokat a ClickUp irányítópultján, és néhány kattintással alakítsd őket megvalósítható projektekké. Minden megosztható a csapatoddal is, így nem kell többé e-maileket váltani, és az energiádat a munkádra koncentrálhatod.

A ClickUp gondolattérképei vagy feladat-, vagy csomópontalapúak:

Feladat alapú: Ha már beírtad a feladataidat a ClickUpba, és csak a munkafolyamatot vagy a feladatok sorrendjét kell meghatározni, hozz létre egy feladat alapú gondolattérképet. A ClickUp segítségével könnyedén hozzáadhatod, szerkesztheted és törölheted a feladatokat a gondolattérképből anélkül, hogy el kellene hagynod a brainstorming ülésedet.

Csomópont alapú: Nem tudja, hol kezdje? Semmi gond. Generáljon ötleteket csomópontokként egy brainstorming dokumentumban. Ha elégedett a gondolattérképével, alakítsa át a csomópontokat feladatokká, hogy mindenki minél hamarabb elkezdhesse a munkát.

Vizuális együttműködés a Whiteboards segítségével

Adjon hozzá alakzatokat, szöveget, objektumokat, és akár alakítsa át a kördiagramon szereplő elemeket feladatokká a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Whiteboards egy felhőalapú diagramkészítő eszköz. A Lucidchart és a Visio programokhoz hasonlóan ez is lehetővé teszi a csapatának, hogy valós időben együttműködjön. Töltse fel képeket, adjon hozzá linkeket vagy kapcsoljon eszközöket a Whiteboards programhoz, hogy több kontextust adjon hozzá.

Használja a fehér táblákat a következőkre:

Brainstorming ülések

Stratégia kidolgozása

Vázlatkészítés

Adatok feltérképezése

Munkafolyamatok építése

Kontextusdiagramok

A ClickUp az egyetlen virtuális táblázat a világon, amely lehetővé teszi diagramok létrehozását és azok feladatokká alakítását ugyanazon a képernyőn. Célunk, hogy felgyorsítsuk az ötletelési folyamatot, hogy Ön a legjobb részhez ugorhasson: nagy ötleteinek megvalósításához. 💡

Sablonokkal időt takaríthat meg

Mutassa be halcsontdiagramját a ClickUp számos sablonjának egyikét testreszabva!

Nem akarunk dicsekedni, de a ClickUp híres a sablonjairól. Komolyan. Szinte mindenre van sablonunk.

Természetesen a Lucidchart és a Visio is kínál sablonokat diagramokhoz, de vannak-e sablonjaik ügynökségmenedzsmenthez, HR-hez, IT-tervezéshez vagy ütemezéshez? Mi mindezt és még többet is kínálunk.

A ClickUp sablonok csökkentik a dokumentumok létrehozásával és formázásával töltött időt. A ClickUp segítségével gyönyörű diagramokat helyezhet el, és gyorsan visszatérhet a munkához. Hogy tetszik ez a könnyű használat?

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Összefogás a ClickUp segítségével

A Lucidchart és a Visio egyaránt népszerű választás valós idejű diagramok készítéséhez. De még ezekkel a platformokkal is fel kell váltani a feladatkezelő szoftverek, a csapatcsevegések és a dokumentáció között. Ez nekünk elég hektikusnak tűnik.

Vessen véget az őrületnek, és hozza össze az összes munkáját (és tényleg az összeset) egy helyen a ClickUp segítségével. Takarítson meg időt az intuitív beállítással, amely keményen dolgozik, hogy Önnek ne kelljen. 🌻

Még nem győződött meg? Próbálja ki saját maga! Hozzon létre most egy ClickUp munkaterületet – örökre ingyenes!