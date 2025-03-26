A 15 legjobb folyamatábra-szoftver 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Van valami hatékonyabb, mint a szerény folyamatábra?

Akár komplex folyamatokat és adatsorokat szeretne vizualizálni, akár egy ügyfélútvonalat szeretne feltérképezni, ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy átgondolja a problémákat, felismerje a kihívásokat, és olyan kiváló termékeket hozzon létre, amelyeket ügyfelei imádni fognak. Ehhez csak egy jó ötletre, egy kis munkára és egy Önnek megfelelő folyamatábra-szoftverre van szükség.

De a mai interneten elérhető rengeteg lehetőség közül hogyan válassza ki a szükségleteinek leginkább megfelelőt? Ebben a cikkben 15 legjobb folyamatábra-szoftvert mutatunk be, és megvizsgáljuk néhány kulcsfontosságú funkciójukat, hogy olyan eszközt találjon, amely minden feladatot képes megoldani.

Eszköz Kiemelés Árak ClickUp A legjobb AI-támogatott folyamatábrákhoz és automatizált munkafolyamatokhoz Ingyenes; fizetős csomagok 7 dollártól/hó Miro A legjobb vizuális együttműködéshez Ingyenes; fizetős csomagok 10 dollártól/hónap Lucidchart A legjobb együttműködésen alapuló diagramok készítéséhez Ingyenes; fizetős csomagok 9 dollártól/hó Canva A legjobb ábrák készítéséhez sablonokból Ingyenes; fizetős csomagok 12,95 dollártól/hó SmartDraw A legjobb vállalati szintű diagramok készítéséhez A fizetős csomagok ára 9,95 dollár/hónap Szeszélyes A legjobb AI-alapú gondolattérképekhez Ingyenes; fizetős csomagok 12 dollártól/hó ConceptDraw A legjobb komplex folyamatábrákhoz A fizetős csomagok ára 199 dollár/licenc-től kezdődik. Draw. io A legjobb egyszerű folyamatábrákhoz Ingyenes Google Docs A legjobb egyszerű rajzokhoz a Google alkalmazásokban Ingyenes; fizetős csomagok 6 dollártól/hó Cacoo A legjobb egyszerű online diagramok készítéséhez Ingyenes; fizetős csomagok 6 dollártól/hó Creately A legjobb projektmenedzsmenthez diagramok készítésével Ingyenes; fizetős csomagok 8 dollártól/hónap Microsoft Visio A legjobb vektorgrafikus diagramok készítéséhez A fizetős csomagok ára 5 dollár/hónap-tól kezdődik. Mural A legjobb vizuális együttműködéshez Ingyenes; fizetős csomagok 12 dollártól/hó FigJam A legjobb kreatív csapatok közötti együttműködéshez Ingyenes; fizetős csomagok 5 dollártól/hónap FlowMapp A legjobb wireframinghez és UX-tervezéshez Ingyenes; fizetős csomagok 15 dollártól/hónap

Mi az a folyamatábra-szoftver?

A folyamatábra-szoftver egy olyan eszköz, amely intuitív, könnyen érthető módon segít a folyamatok, munkafolyamatok vagy rendszerek vizuális ábrázolásában. Gondoljon rá úgy, mint egy digitális asszisztensre, amely komplex ötleteket egyszerűsítő diagramok készítésében segít.

A folyamatábra-szoftvert a következőkre használhatja:

Készítsen folyamatdokumentációt, képzési anyagokat stb. a tudás könnyű átadásához.

Vizualizálja a folyamatokat, hogy a csapatok hatékonyabban tudjanak együttműködni, félreértések nélkül.

A logikus vizuális ábrázolás segítségével jobban elmagyarázhatja a komplex ötleteket.

Térképezze fel a probléma megoldásának lehetséges lehetőségeit és megközelítéseit, javítva ezzel a döntéshozatal minőségét.

Ezt szem előtt tartva nézzük meg a 15 legjobb folyamatábra-szoftvert, amelyeket Ön is használhat.

A diagramok és folyamatábrák készítése olyan feladat, amelyet egy vállalkozásnak naponta el kell végeznie. Ebben a listában bemutatjuk a jelenleg elérhető legjobb folyamatábra-szoftvereket, azok előnyeivel és hátrányaival együtt, hogy megtalálhassa az Önnek leginkább megfelelő eszközt.

1. ClickUp (A legjobb AI-támogatott folyamatábrákhoz és automatizált munkafolyamatokhoz)

Próbálja ki a ClickUp Whiteboards alkalmazást! Alakítsa ötleteit vizuális munkafolyamatokká a ClickUp Whiteboards segítségével!

A ClickUp talán nem az első név, ami eszébe jut a folyamatábrák készítésével kapcsolatban, de mi úgy gondoljuk, hogy valójában annak kellene lennie.

A csapatok az AI-alapú interaktív tábláinkat használva valós időben együttműködhetnek, hogy elkészítsék a gyűjtött tapasztalataikat tükröző diagramot. Hozzáadhat linkeket és képeket, sőt, a brainstorming befejezése után közvetlenül a tábláról is létrehozhat feladatokat.

A ClickUp Mind Maps funkciójával percek alatt intelligens, együttműködésen alapuló és esztétikus folyamatábrákat hozhat létre.

Használja a ClickUp Mind Maps alkalmazást a projektjei vizuális ábrázolásához.

Számos sablonunkat is kihasználhatja, hogy gyorsabban elvégezze a feladatot. Ide tartozik a ClickUp folyamatábra-sablonja is, amely tökéletesen alkalmas üzleti tevékenységeinek ábrázolására.

A ClickUp legjobb funkciói

Adjon hozzá dokumentumokat, jegyzeteket és linkeket a táblájához, és alakítsa át a meglátásait közvetlenül feladatokká a ClickUp segítségével.

Hozzon létre és rendeljen hozzá követéseket a csapat tagjaihoz a tábláról.

Használja az AI képgenerátort, hogy folyamatábrája kreatívabb legyen.

Kezdje gyorsan a rengeteg sablon és diagrampélda segítségével, amelyekből tanulhat.

Az interaktív tábla megkönnyíti a valós idejű együttműködést a világ minden tájáról érkező kollégákkal.

Az intelligens folyamatábra-készítő rendszernek köszönhetően bárki gyorsan professzionális megjelenésű vizuális eszközöket készíthet.

Közvetlenül integrálható feladatkezelő szoftverünkkel a még jobb munkafolyamat-kezelés érdekében.

A rugalmas rendszer és a sablonok sorozata lehetővé teszi úszósávos folyamatábrák, gondolattérképek és egyéb ábrák készítését.

Itt egy rövid videó, amely elmagyarázza, hogyan működnek a ClickUp Whiteboards.

Korlátozások

Asztali számítógépen sokkal könnyebb használni, mint mobilon.

Időbe telik a ClickUp összes funkciójának elsajátítása

Árak

Értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Miro (a legjobb vizuális együttműködéshez)

via Miro

Ha kiváló folyamatábrák készítéséről van szó, a Miro az iparág egyik legmegbízhatóbb megoldásának számít.

A Miro segítségével hozzáférhet egy kompetens tervezőrendszerhez, rengeteg sablonhoz és szinte minden üzleti igényt kielégítő funkciókhoz. Ez azt jelenti, hogy percek alatt elkészítheti a folyamatábrát, a szervezeti ábrát vagy bármely más vizuális eszközt.

A Miro egyik legjobb tulajdonsága az együttműködési funkciója. Akár New Yorkban, akár Sydneyben van a csapata, együtt dolgozhatnak a legjobb folyamatábrák elkészítésén. A Miro táblarendszere lehetővé teszi, hogy több ember egyszerre szerkessze a táblát, egyértelmű kurzorjelzőkkel, így mindenki tudja, mit csinálnak a többiek.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelő megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

A Miro mostantól egy AI funkcióval is rendelkezik, amelynek segítségével ötleteit a vásznon is megvalósíthatja. Ráadásul a Miro alkalmazással csapata szó szerint bárhonnan dolgozhat és együttműködhet. Mindez a Miro-t igazán vonzó folyamatábra-szoftverré teszi.

A Miro legjobb funkciói

Számos sablon áll rendelkezésre, amelyekkel gyorsan elkészítheti folyamatábráit.

Ossza meg csapatával, és dolgozzanak együtt a folyamatábrán, bárhol is legyenek.

Takarítson meg időt és készítsen átfogó folyamatábrákat AI segítségével

Integrálható egyes feladatkezelő szoftverekkel, így a munkafolyamatokhoz cselekvési tételek adhatók hozzá

Könnyen elkészíthető, elegáns ábrák, gondolattérképek és egyebek

Az intuitív felhasználói felület megkönnyíti a használatot.

Korlátozások

Néha nehéz importálni vagy exportálni a tartalmat a Miro-ból.

Az AI használatának korlátai megszakíthatják a munkafolyamatokat

A nagy fiókok gyorsan nehezen kezelhetővé válhatnak.

Árak

Ingyenes

Starter : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (7000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

3. Lucidchart (a legjobb együttműködésen alapuló diagramkészítéshez)

via Lucidchart

A Lucidchart egy másik hatékony folyamatábra-készítő, amelyet cégének érdemes megnéznie.

Először is, a Lucidchart számos különböző sablonnal és funkcióval rendelkezik. Például importálhat adatokat vagy testreszabhatja a diagramok formáit, hogy valóban egyedi folyamatábrákat hozzon létre vállalkozása számára.

A Lucidchart rendkívül könnyen használható. Az automatikus formázási funkciója automatikusan beállítja a tervezést, így minden tökéletesen néz ki, miközben Ön a folyamatábrát készíti.

A Lucidchart néhány trükköt is tartogat az együttműködés terén. Megoszthatja munkáját az összes csapattaggal, és akár megjegyzéseket is hozzáadhat az egyes alakzatokhoz, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Mindezek együttesen teszik a Lucidchartot vonzó választássá a legtöbb csapat számára.

A Lucidchart legjobb funkciói

Az egyszerű rajzeszköz automatikusan igazítja az elemeket, így az egész professzionálisabb megjelenést kap.

Mac, Linux és Windows rendszereken is elérhető.

Dolgozzon együtt valós idejű közös szerzői munkával, szerkesztőn belüli csevegéssel, alakzat-specifikus megjegyzésekkel és együttműködési kurzorokkal.

Integrálható a valószínűleg már használt főbb platformokkal, például az Office-szal vagy a Google Workspace-szel.

A kiváló automatikus formázási funkcióknak köszönhetően öröm használni őket.

Rengeteg különböző típusú táblázatot és diagramot hozhat létre

Számos sablon áll rendelkezésre, amelyekkel csökkentheti a folyamatábra elkészítéséhez szükséges időt.

Korlátozások

Az ingyenes fiókok elég korlátozottak lehetnek.

Az adatok összekapcsolási funkciója remek, de nehéz használni.

Árak

Ingyenes

Egyéni : 9 USD/hó

Csapat : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (5900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2100 értékelés)

A Lucidchart intuitív drag-and-drop felületet és hatalmas sablonkönyvtárat kínál, így a felhasználók előzetes tapasztalat nélkül is gyorsan és hatékonyan készíthetnek folyamatábrákat.

A Lucidchart intuitív drag-and-drop felületet és hatalmas sablonkönyvtárat kínál, így a felhasználók előzetes tapasztalat nélkül is gyorsan és hatékonyan készíthetnek folyamatábrákat.

4. Canva (a legjobb ábrakészítéshez sablonokból)

Tervezés a Canva segítségével

A Canva egy másik kiváló folyamatábra-készítő, amelyet érdemes megfontolni, különösen, ha kreatívabb megoldást keres.

A Canva intuitív drag-and-drop szerkesztőjével néhány perc alatt gyönyörű folyamatábrákat hozhat létre sablonokból. Ráadásul a hatalmas illusztráció- és ikonkönyvtárnak köszönhetően könnyedén testreszabhatja a tervezést, és igazán egyedié teheti azt.

A Canva arra is összpontosít, hogy egyszerűbbé tegye a csapatával való együttműködést. Hozzászólásokat fűzhet, megoszthatja a terveket, sőt, ugyanazon terv különböző verzióit is létrehozhatja, hogy mindenki használhassa őket. Mostantól a Canva AI-jével képeket, szövegeket és grafikákat is létrehozhat.

Összességében a Canva funkciói fantasztikus lehetőséget nyújtanak a folyamatábrák gyors és egyszerű létrehozásához. Ráadásul, mivel ez egy nagyon népszerű program, lehet, hogy már rendelkezik Canva-fiókkal, amelyet azonnal használatba vehet.

A Canva legjobb funkciói

Számos ingyenes ikon, eszköz és sablon áll rendelkezésre, amelyekkel tetszőleges számú diagramot készíthet.

Használja az AI-t a szövegek és képek gyors létrehozásához

Címkézze meg kollégáit, hogy visszajelzést kapjon terveiről.

Egy gombnyomással könnyedén ábrázolhatja prezentációit folyamatábrákban.

Ideális bármilyen típusú adatvizualizációhoz

A legtöbb embernek van némi tapasztalata ennek a platformnak a használatában.

Korlátozások

Nem olyan intuitív, mint más, kifejezetten erre a célra készült folyamatábra-készítők.

Lassú lehet a betöltésük, és nehéz lehet őket rendszerezni.

Az AI funkciók még nem teljesen kidolgozottak.

Árak

Ingyenes

Pro : 12,95 USD/hó felhasználónként

Csapatok : 29,99 USD/hó felhasználónként 5 felhasználó esetén

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 200 értékelés)

5. SmartDraw (a legjobb vállalati szintű diagramok készítéséhez)

via SmartDraw

A SmartDraw egy hatékony folyamatábra-szoftver, amelyet azoknak fejlesztettek ki, akiknek sok vizuális eszközt kell készíteniük üzleti tevékenységükhöz.

A SmartDraw segítségével több mint 70féle diagramot hozhat létre, a folyamatábráktól a vázlatokig. Ezenkívül hatékony testreszabási és együttműködési lehetőségeket is kínál, így ezeknek a terveknek a megrajzolása gyerekjáték.

A SmartDraw egyik kiemelkedő jellemzője a CAD-rajzok készítésének képessége. Ezek segítségével vállalata alaprajzokat vagy építészeti rajzokat készíthet. A folyamatábra-szoftvert kereső vállalatok többsége valószínűleg nem lesz szüksége ezekre a funkciókra, de ha Önnek igen, akkor a SmartDraw lehet az a folyamatábra-szoftver, amelyet keresett.

A SmartDraw legjobb funkciói

A CAD funkció professzionális tervezési lehetőségeket kínál.

A PERT-diagram példákhoz hasonló tervezői sablonok elegánsak és modernak.

Készítsen diagramokat közvetlenül az adataiból a beépített kiterjesztések segítségével.

Kiváló ügyfélszolgálatunk készségesen áll rendelkezésére, ha kérdése van.

A hatékony motor professzionális diagramok és ábrák készítését teszi lehetővé.

A folyamatábrák gyakorlatilag maguktól készülnek el, mivel a diagram automatikusan átrendeződik, ahogy újabb elemek kerülnek hozzáadásra.

Korlátozások

Számos olyan funkciót tartalmaz, amelyekre nincs szükség, ha csak folyamatábra-készítőre van szüksége.

A fejlett funkciók megtanulása nem technikai felhasználók számára nehéz lehet.

Árak

Egyéni : 9,95 USD/hó (éves számlázás)

Csapat : 8,25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Webhely: 5 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (110+ értékelés)

6. Whimsical (a legjobb AI-alapú gondolattérképekhez)

Via Whimsical

A Whimsical egy folyamatábra-készítő, amelynek célja, hogy a felhasználók igazán eredeti és kreatív folyamatábrákat hozhassanak létre.

Minden alapvető funkcióval rendelkezik, amire csak szükség lehet, például drag-and-drop szerkesztés, valós idejű együttműködés a csapattagokkal és integráció más népszerű alkalmazásokkal.

Ugyanakkor rendelkezik néhány olyan egyedi funkcióval is, amely más termékekben nem található meg. Például a Whimsical integrált AI gondolattérkép-készítő eszközzel rendelkezik, amely új témákat javasol, amelyeket hozzáadhat a gondolattérképéhez. Lehet, hogy ez nem a legfontosabb funkció, de mindenképpen jó, ha van, és segít abban, hogy ez a termék kiemelkedjen a listán szereplő többi termék közül.

A Whimsical legjobb funkciói

A rengeteg előre elkészített ikon segítségével könnyedén hozhat létre szebb ábrákat.

Lehetővé teszi új termékek vázlatainak egyszerű elkészítését.

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Figma, a Slack és mások.

Hihetetlenül intuitív

Kényelmes, hogy a brainstormingot, a folyamatábrákat és a vázlatokat egy helyen végezheti el.

A testreszabható sablonok rengeteg időt takarítanak meg Önnek.

Korlátozások

A projektmenedzsment funkciók hiánya azt jelenti, hogy más megoldást kell találnia erre a feladatra.

Nem teszi lehetővé egyéni színek létrehozását.

Árak

Starter : Ingyenes

Pro : 12 USD/hó szerkesztőnként

Szervezet: 20 USD/hó szerkesztőnként (éves számlázás)

Értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

7. ConceptDraw (legalkalmasabb komplex folyamatábrákhoz)

Via ConceptDraw

Ha komolyabb és professzionálisabb folyamatábra-eszközt keres, akkor a ConceptDraw a megfelelő választás az Ön számára.

A ConceptDraw Diagram olyan funkciókat kínál, mint vektoros rajzeszközök, részletes tervezési sablonok, és még a népszerű fájlformátumok, mint az SVG, PDF és PNG támogatása is. Számos együttműködési lehetőséget is kínál, így a csapatok közösen dolgozhatnak egy komplex folyamatábra elkészítésén.

A különböző modulok, mint például a folyamatábrákhoz használható ConceptDraw Diagram, a problémamegoldáshoz használható ConceptDraw Mindmap, valamint a Gantt-diagramokhoz és a projektkommunikációhoz használható ConceptDraw Project kiegészítik egymást.

A ConceptDraw használatának egyetlen hátránya, hogy kezdők számára kissé bonyolult lehet. Ha azonban jól bánik a technikai eszközökkel, és van ideje elsajátítani az alapokat, a ConceptDraw kiváló választás professzionális minőségű diagramok készítéséhez az üzleti tevékenységéhez.

A ConceptDraw legjobb funkciói

Teljesen funkcionális csomag, amely lehetővé teszi folyamatábrák, komplex diagramok, infográfiák és gyakorlatilag bármilyen más vizuális elem létrehozását.

Több fájltípusba és programba exportálható

Egyszeri vásárlás a visszatérő előfizetési költségek helyett

Tartalmazza a teljesen natív MacOS és Windows verziót.

A kiváló minőségű grafika segít kiemelkedni a tömegből.

Több funkció, mint sok versenytársnál

Korlátozások

Néhányan nem szeretik az árképzési struktúrát.

Nem webalapú

Árak

ConceptDraw PROJECT 13: 299 USD licencenként

ConceptDraw DIAGRAM 16: 199 USD/licenc

ConceptDraw MINDMAP 14: 199 USD/licenc

ConceptDraw OFFICE 9: 299 USD (tartalmazza a Project, Diagram és Mindmap szoftvereket)

Értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

8. Draw. io (A legjobb egyszerű folyamatábrákhoz)

A Draw. io a legegyszerűbb ingyenes folyamatábra-szoftver ezen a listán. Azonban ennek az open source programnak az előnye az egyszerűségében rejlik.

Nincs szükség bejelentkezésre vagy fizetésre – csak indítsa el a programot, és azonnal elkészítheti a remek kis folyamatábráját.

Minden alapvető ikon és funkció megtalálható benne, és ha ingyenes megoldást keres, a Draw.io a legjobb ingyenes diagramkészítő szoftver a piacon. A létrehozott diagramokat könnyen exportálhatja a számítógépére vagy más programokba, például a Google Drive-ba.

A Draw. io legnagyobb hátránya, hogy nem rendelkezik más szoftverek funkcióival. Ezért tökéletes azok számára, akiknek csak havonta egyszer kell alapvető folyamatábrát készíteniük, de kevésbé ideális választás, ha a csapatának ennél valamivel több kell.

A Draw.io legjobb funkciói

Webalapú, nyílt forráskódú, ingyenes diagramkészítő szoftver

A Scratchpad funkciók lehetővé teszik saját alakzatok importálását.

Több helyre vagy programba menthet, például a Drive-ba vagy a GitHubba.

Nincs szükség bejelentkezésre, és teljesen ingyenes.

Olyan egyszerű, hogy szinte bárki használhatja

Elég rugalmasak ahhoz, hogy szinte bármit létrehozhasson, amire szüksége van.

Korlátozások

Kevesebb funkció, mint más opciók

Kevésbé professzionálisnak tűnik, mint sok vállalkozás szeretné

Árak

Ingyenes

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

9. Google Docs (a legjobb egyszerű rajzokhoz a Google alkalmazásokban)

a Google Docs segítségével

Őszintén szólva, tudta egyáltalán, hogy a Google Docs-ban is lehet folyamatábrákat készíteni?

Annak ellenére, hogy nagyon népszerű, nem sokan használják a folyamatábra-szoftvert, ami kár, mert vannak előnyei.

Például ez a rajzeszköz kényelmes, mivel már része a Google Docs-nak, így nem kell semmit letöltenie a használatához. Ráadásul ez egy olyan platform, amelyet a legtöbb ember már ismer, így könnyen belevághat, és az emberek szinte vagy egyáltalán nem igényelnek képzést a használatához.

Végül azonban a Google Docs nem egy dedikált folyamatábra-készítő. Ezért hiányoznak belőle azok a fejlett funkciók és testreszabási lehetőségek, amelyek más termékekben megtalálhatók. Ha azonban egy ismerős és egyszerű megoldást keres, próbálja ki a Google Docs-ot.

A Google Docs legjobb funkciói

Számos kiegészítő ingyenes sablonjai megkönnyítik a folyamatábrák létrehozását.

Ezeket a diagramokat könnyen elhelyezheti közvetlenül a Google Docs-ban.

Töltsön fel saját alakzatokat vagy ikonokat a jövőbeni felhasználáshoz.

Valószínűleg már használja ezt az eszközt

Fantasztikus ingyenes termék, amelyet a Google gyakran frissít.

Korlátozások

Nem túl szép látvány

Ezen a listán könnyebben használható eszközök is találhatók.

Árak

Ezek a tervezetek a teljes Google Workspace csomagra vonatkoznak, amely magában foglalja a Google Docs, a Gmail, a Drive és egyéb szolgáltatásokat.

Ingyenes

Business Starter : 6 USD/hó felhasználónként

Business Standard : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények:

G2 : 4,6/5 (több mint 42 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 28 200 értékelés)

10. Cacoo (a legjobb egyszerű online diagramok készítéséhez)

Via nuLab

A Cacoo azoknak a vállalkozásoknak szól, amelyek szeretnék, ha a folyamatábra-készítési folyamatuk zökkenőmentes lenne. Ez a felhőalapú program minden olyan alapvető funkcióval rendelkezik, amelyet egy folyamatábra-platformtól elvárhat, valamint néhány extrával is, például az alkalmazáson belüli videohívásokkal az együttműködéshez és intelligens csapatkezelési lehetőségekkel a szervezetek számára.

Ráadásul hihetetlenül könnyen használható és rengeteg oktatóanyaggal rendelkezik, így Ön és csapata gyorsan szakértőkké válhatnak.

A Cacoo-t a versenytársaitól leginkább megkülönböztető tulajdonsága a szervezettség. A Cacoo lehetővé teszi csapatcsoportok létrehozását és a megosztási beállítások szerkesztését, így az összes csapata diagramját egy helyen találhatja meg.

Ez kiválóan alkalmas nagyobb vállalatok számára, amelyeknek extra szervezésre van szükségük ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassák az eszköz előnyeit.

A Cacoo legjobb funkciói

Importálja az adatokat, és automatikusan hozzon létre vizuális diagramokat a Dinamikus diagramok funkcióval.

Teljes videóban együttműködhet a csapat tagjaival

Az intelligens szervezési rendszer segítségével csapata folyamatábrái könnyen hozzáférhetők maradnak.

A diagramok a komplex folyamatokat okosnak és modernnek mutatják.

Az alkalmazáson belüli videók nagyon segítenek az együttműködésben.

A csapatkezelési funkciók segítenek a diagramok csapat szintű szervezésében.

Korlátozások

Megtanulása nehéz, hogy minden funkcióját felfedezze

Nem tartalmaz annyi integrációt, amennyit szeretne

Árak

Ingyenes

Pro: 6 USD/hó

Csapat: 6 USD/hó felhasználónként

Értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (210+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

11. Creately (A legjobb projektmenedzsmenthez diagramok készítésével)

via Creately

Ha hatékony, könnyen használható folyamatábra-készítőt keres, akkor ne keressen tovább, mint a Creately. A Creately minden olyan funkcióval rendelkezik, amit egy kiváló folyamatábra-programtól elvárhat, rengeteg tervezési sablonnal és testreszabási lehetőséggel, hogy pontosan olyan ábrát készíthessen, amilyet szeretne.

Kiemelkedő tulajdonsága, hogy zökkenőmentesen képes gazdag szöveget beépíteni a diagramba. Ez lehetővé teszi a csapat számára, hogy könnyedén további részleteket és kontextust adjon a diagramhoz, így mindenki pontosan tudja, mi történik.

Összességében a Creately átfogó folyamatábra-készítési élményt nyújt, amelyet csapata imádni fog. Ha tehát megbízható, hatékony eszközt keres, próbálja ki a Creately-t.

A Creately legjobb funkciói

A valós idejű kurzorok egyszerűsítik a több emberrel közös dokumentumok létrehozását.

Több mint 8000 sablon és 200 000 példa

Tökéletesen illesszen be formázott szöveget a diagramjába

Testreszabható folyamatábra-sablonok

Fantasztikus érték a ingyenesen használható fiókért

A diagramok nagyon professzionális megjelenésűek.

Korlátozások

Nehéz lehet felfedezni, hogy mire képes ez az eszköz

A keresési funkció javításra szorul a jobb felhasználói élmény érdekében.

Árak

Ingyenes

Személyes: 8 dollár havonta

Csapat: 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 149 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

12. Microsoft Visio (a legjobb vektorgrafikus diagramok készítéséhez)

via Visio

A Microsoft Visio egy hatékony alkalmazás diagramok készítéséhez.

A Microsoft Visio segítségével gyorsan és egyszerűen hozhat létre folyamatábrákat, szervezeti ábrákat, hálózati diagramokat, alaprajzokat, műszaki terveket stb. A szoftver még sablonokat is tartalmaz, amelyek megkönnyítik a kezdeti lépéseket. A formákat testreszabhatja, és saját szövegcímkéket vagy képeket is hozzáadhat, hogy tökéletes diagramot készítsen.

A Microsoft Visio legjobb funkciói

Az Excel táblázatokat ábrákká alakíthatja

Kész hálózati diagramok és sablonok

Testreszabható alakzatok, színek és összekötők

Több ezer szimbólumot használhat különböző kategóriákból, például eszközök, folyamatok stb.

Számos könnyen használható funkcióval rendelkezik.

Az egyéb Office-termékekkel való integráció kiváló.

A Visio-erőforrások könnyen megtalálhatók az interneten.

Korlátozások

A formázás nagy kihívást jelent nagy projektek esetén, és nehéz az összeset megtekinteni.

A költségek magasabbak, mint a versenytárs eszközöknél.

Kevesebb integrációval rendelkezik, mint más diagramkészítő eszközök.

Árak

Visio a Microsoft 365-ben

Visio Plan 1: 5 USD/felhasználó/hónap

Visio Plan 2: 15 USD/felhasználó/hónap

Értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

13. Mural (A legjobb vizuális együttműködéshez)

via Mural

A Mural egy hatékony online eszköz, amely a vizuális együttműködésre specializálódott. Különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek valós időben, együttműködve szeretnének folyamatábrákat, diagramokat és térképeket készíteni.

Az eszköz kiválóan alkalmas online brainstorming és diagramkészítési munkamenetekhez távoli csapatokkal. Számos formával, jegyzetekkel és sablonokkal rendelkezik, ezért népszerű ingyenes szoftver ötletek kidolgozásához és problémamegoldáshoz.

A Mural AI emellett időt takarít meg Önnek azzal, hogy összefoglalja a tartalmakat és a betekintéseket, témák szerint csoportosítja a jegyzeteket, és kibővíti a gondolattérképeket.

A Mural legjobb funkciói

Számos folyamatábra-sablon áll rendelkezésre brainstorming-ülésekhez, tervezéshez, stratégia kidolgozásához és egyebekhez, így könnyebb elkezdeni a folyamatábrák készítését.

Lehetővé teszi a valós idejű együttműködést, mivel láthatók a többi felhasználó kurzorai és műveletei.

Integrációs lehetőségek olyan alkalmazásokkal, mint a DropBox, a Google Drive és a Slack, amelyek zökkenőmentes munkamenetet tesznek lehetővé.

Az olyan segítő funkciók, mint az időzítők, a szavazás és a meghívás, irányt mutathatnak brainstorming és döntéshozatali üléseinek.

AI-támogatás az ötleteléshez és az elemzéshez

Korlátozások

A felhasználói felület első használatkor kissé bonyolultnak tűnhet, és egy kis időbe telik, mire megismeri a szoftver kezelését.

Nincs offline mód, ami azt jelenti, hogy a munkaterületek eléréséhez mindig internetkapcsolatra van szükség.

Árak

Ingyenes

Team+: 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 17,99 USD felhasználónként/hónap (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1370+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

14. FigJam (A legjobb kreatív csapatok közötti együttműködéshez)

via Figma

A FigJam egy online táblás eszköz, amelyet a Figma hozott létre a tervezőcsapatok közötti együttműködés elősegítése érdekében. Ideális brainstorming ülésekhez, folyamatábrák készítéséhez és diagramok rajzolásához interaktív online környezetben.

A beépített megjegyzések és csevegés funkcióknak köszönhetően a csapatok hatékonyabban tudnak együttműködni. Ráadásul az AI asszisztens időt takarít meg azzal, hogy azonnal sablonokat hoz létre, témák szerint csoportosítja a jegyzeteket és összefoglalja a csapat munkájának eredményeit.

A FigJam legjobb funkciói

Intuitív felületet és könnyen használható rajzeszközöket kínál.

Készítsen értekezlet-sablonokat, ábrázolja az ütemterveket, csoportosítsa és elemezze az ötleteket, és még sok mást az AI segítségével.

valós idejű együttműködési funkciók lehetővé teszik a csapat tagjai számára a zökkenőmentes közös munkát.

Hasznos funkciók, mint a jegyzetlapok , bélyegek és kurzor chat ösztönzik a csapatok közötti interakciót.

Ingyenes verziója is elérhető, ami kiválóan alkalmas kisebb csapatok vagy szűkös költségvetéssel rendelkező vállalkozások számára.

Korlátozások

Bár a FigJam tiszta és egyszerű felhasználói élményt kínál, egyes felhasználóknak hiányozhatnak belőle más folyamatábra-eszközökben megtalálható fejlett funkciók.

Jelenleg nincs lehetőség offline munkavégzésre, ezért internetkapcsolatra van szükség a projektek eléréséhez.

Az AI funkciók és a csevegés csak fizetős csomagokban érhetők el.

Árak

Kezdő: Ingyenes

Professzionális: 5 USD/hó/felhasználó

Szervezet: 5 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Vállalati: 5 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (440+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

15. FlowMapp (A legjobb wireframinghez és UX-tervezéshez)

via FlowMapp

A FlowMapp egy UX tervező eszköz vizuális webhelytérképek, felhasználói folyamatok, diagramok és egyéb elemek létrehozásához. Alkalmas olyan tervezők és kreatív szakemberek számára, akiknek vizuálisan kell megtervezniük projektjeiket.

Az AI-alapú eszköz segít projektismertetők készítésében és a teljes webhely információs architektúrájának megrajzolásában. A beépített intelligens szerkesztő és sablonkönyvtár segítségével a csapatok gyorsan létrehozhatnak vázlatokat, megoszthatják és kommentálhatják azokat, valamint prototípusokat készíthetnek.

A FlowMapp legjobb funkciói

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy webhelyeik felépítését vizuálisan igazítsák üzleti céljaikhoz.

Intuitív felülettel rendelkezik, amely nem technikai felhasználók számára is alkalmas, és a felhasználói folyamatábrák könnyen létrehozhatók, megoszthatók és együttműködésre alkalmasak.

Slack és Google Sheets integrációkat kínál, amelyek javítják a munkafolyamatot.

Takarítson meg időt és energiát az AI segítségével

Korlátozások

A platform projektmenedzsment képességei korlátozottak a hasonló szoftverekhez képest.

Egyes felhasználók kissé drágának találhatják az árazási tervezeteket, ha csak a funkciók korlátozott számát használják.

Árak

Ingyenes

Pro : 15 USD/hó felhasználónként

Csapat : 35 USD/hó egy munkaterületért, maximum 15 csapattaggal

Ügynökség: 99 USD/hó korlátlan munkaterületekért

Mi jellemzi a jó folyamatábra-szoftvert?

A folyamatábra-eszközök skálája az alapszintűektől a rendkívül fejlett eszközökig terjed. Ennek ellenére vannak néhány közös jellemző, amelyekre számítani lehet. Íme a folyamatábra-szoftvereknél figyelembe veendő legfontosabb tényezők

Könnyű használat: Az eszköznek egyszerű és felhasználóbarát felülettel kell rendelkeznie.

Sokoldalú: Lehetővé kell tennie képek, alakzatok és szövegek hozzáadását, hogy elegáns megjelenésű terveket készíthessen.

Testreszabható: A legjobb folyamatábra-szoftver lehetővé teszi, hogy egy sablont szerkesztsen, és több diagramot hozzon létre ( A legjobb folyamatábra-szoftver lehetővé teszi, hogy egy sablont szerkesztsen, és több diagramot hozzon létre ( például affinitási diagramokat ).

Együttműködés: A platformnak támogatnia kell a valós idejű együttműködést és a megosztást a csapaton belül.

Integrációk: A folyamatábra-megoldásnak segítenie kell a hatékony munkavégzést azáltal, hogy integrálható más eszközökkel.

Sablonok: Beépített szimbólumkönyvtárakkal, Beépített szimbólumkönyvtárakkal, folyamatábra-sablonokkal és témákkal kell rendelkeznie.

Találja meg a csapatának legmegfelelőbb folyamatábra-szoftvert

Összességében ez a lista csak a folyamatábrák készítéséhez rendelkezésre álló nagyszerű lehetőségek egy kis részét mutatja be. Függetlenül attól, hogy milyen funkciókat keres, biztosan talál olyan programot, amely megfelel az Ön igényeinek – csak meg kell találnia.

Az egyik módja annak, hogy megtudja, egy folyamatábra-platform megfelel-e Önnek, az, hogy kipróbálja. A ClickUp ideális folyamatábrák készítéséhez, projektek kezeléséhez és csapatfeladatok nyomon követéséhez. Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp interaktív Whiteboard & Mind Map funkcióit, és nézze meg, hogyan lehet a ClickUp az Ön egyetlen forrása minden folyamatábra-igényéhez.