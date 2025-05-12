ClickUp blog

10 Draw.io/Diagrams.net alternatíva és versenytárs 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
2025. május 12.

Képzelje el, hogy egy asztalnál ül, és előtte ezer darabos kirakós játék hever. Most gondoljon arra, hogy megoldja azt a kirakóst anélkül, hogy a dobozon lévő kép segítene Önnek.

A Draw.io-hoz hasonló diagramkészítő szoftverek vizuális paradigmaként vagy képi útmutatóként működnek a vizuális projektmenedzsment komplex feladatához. De mi van, ha létezik más típusú vizuális útmutató vagy eszköz, amely jobban megfelel az Ön stílusának?

Csatlakozzon hozzánk, és ismerje meg a legjobb Draw.io alternatívákat, amelyek mindegyike egyedi módszert kínál arra, hogy projektje kaotikus állapotát tökéletesen összeállított remekművé alakítsa.

Mit kell keresnie a Draw.io alternatíváiban?

Projektmenedzserként a Draw.io néhány potenciális gyengesége frusztráló lehet. Bár a Draw.io kiváló diagramkészítő megoldás, lehet, hogy nem kifejezetten a projektmenedzsment igényeire szabott. Vegye figyelembe a Draw.io alternatíváinak következő funkcióit:

  • Átfogó projektmenedzsment eszközök: Keressen olyan diagramkészítő eszközt, amely online táblát, erőforrás-elosztást, haladáskövetést, valamint idővonal vagy Gantt-diagram készítési funkciókat tartalmaz.
  • Integráció népszerű eszközökkel: Válasszon olyan platformot, amely integrálható a csapat által esetlegesen használt egyéb projektmenedzsment, kommunikációs és fájlmegosztó eszközökkel.
  • Robusztus valós idejű együttműködés: Győződjön meg arról, hogy a szoftver zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé, beleértve olyan fejlett együttműködési funkciókat, mint az alkalmazáson belüli üzenetküldés, fájlmegosztás, megjegyzések, hozzáférés-vezérlés és a közös táblák létrehozásának lehetősége.
  • Verziókezelés: Válasszon olyan diagramkészítő eszközt, amely verziókezelést kínál, így nyomon követheti a változásokat, és szükség esetén visszaállíthatja a korábbi verziókat.
  • Testreszabhatóság és skálázhatóság: Találjon olyan megoldást, amely testreszabható és skálázható a projekt követelményeinek és a csapat méretének megfelelően.
  • Jelentések és elemzések: Keressen olyan diagramkészítő megoldást, amely beépített jelentéskészítési és elemzési funkciókkal rendelkezik, hogy segítsen nyomon követni a projekt előrehaladását, azonosítani a szűk keresztmetszeteket és adat alapú döntéseket hozni.
  • Biztonság és adatvédelem: Győződjön meg arról, hogy a szoftver megfelel az iparági szabványoknak megfelelő biztonsági és adatvédelmi gyakorlatoknak, hogy megvédje projektadatait.

A 10 legjobb Draw.io alternatíva

Összeállítottunk egy listát a legjobb Draw io alternatívákról, amelyeket hozzáadhat projektmenedzsment technológiai eszköztárához.

1. ClickUp

ClickUp Whiteboard: kultúra index felmérés
Próbálja ki a ClickUp Whiteboards alkalmazást
Dolgozzon együtt alkalmazottaival a kölcsönös fejlődés érdekében a ClickUp Whiteboard segítségével.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amely beépített diagramfunkciókat kínál folyamatábrák vagy Gantt-diagramok létrehozásához. Rugalmas és testreszabható felületével a projektmenedzserek hatékonyan hozhatnak létre diagramokat vagy egyszerű folyamatábrákat, és a Whiteboard eszköz segítségével komplex vizuális elemeket jeleníthetnek meg.

A projektmenedzsment munkafolyamatának javításához létrehozható diagrampéldák egyetlen korlátja a fantáziája. A ClickUp nemcsak kiváló eszköz a vizuális ötleteléshez és az egyik legjobb alternatíva ezen a listán, hanem központi helyet is biztosít a csapatok számára az együttműködéshez. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyszerűsítsék a döntéshozatali folyamatokat és egy hullámhosszon maradjanak.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Whiteboards: Használjon végtelen vásznat ötleteinek rögzítéséhez, munkafolyamatok ábrázolásához, folyamatábrák készítéséhez és csapatmunkához élő szerkesztéssel.
  • Gondolattérképek : Szervezzen brainstorming üléseket és projekteket logikus vizuális vázlatokká ezzel a folyamatábra-készítővel. Konvertálja a csomópontokat feladatokká, és kapcsolja össze a feladatokat közvetlenül a gondolattérképekkel a zökkenőmentes élmény érdekében.
  • Gantt-diagram nézet: Egyszerűsítse az ütemezést, a függőségek kezelését és a feladatok prioritásainak meghatározását egy rugalmas idővonal segítségével. A beállítható idővonalak segítenek a határidők betartásában, a szűk keresztmetszetek elkerülésében és a függőségek létrehozásában. A haladás százalékos aránya, a kritikus út vizualizálása és a színkódolt opciók átfogó képet nyújtanak a projekt állapotáról.
  • Ingyenes sablonok könyvtára : Több száz brainstorming sablon közül választhat, például táblák, gondolattérképek, Gantt-diagramok, dokumentumok és még sok más.

A ClickUp korlátai

  • A tanulási görbéje meredekebb, mint néhány alternatívának a draw. io
  • Egyes felhasználók nem szeretik az összes értesítést
  • Az ingyenes verzió nem tartalmazza a Mind Map eszközt.

Clickup árak

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (6670+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3640+ értékelés)

2. Lucidchart

Lucidchart együttműködő kurzorok példája
A Lucidchart együttműködési kurzor funkciója valós időben kiemeli a fájlban szereplő összes felhasználót.

A Lucidchart egy sokoldalú online diagramkészítő eszköz és vizualizációs platform. Ezért szerepel a Draw.io alternatíváinak listáján, mert lehetővé teszi a csapatok számára, hogy könnyedén elkészítsék és megosszák koncepcióik lenyűgöző vizuális ábrázolásait.

Gyorsan készíthet komplex folyamatábrákat, szervezeti diagramokat, Venn-diagramokat vagy útiterv-tervezőket anélkül, hogy művészi tehetségre vagy kódolási szakértelemre lenne szüksége. Ez az egyszerűség a diagramkészítő szoftver egyik legfőbb előnye, mivel segít a csapatoknak bonyolult információkat könnyen érthető formában közvetíteni. A valós idejű együttműködési funkciók lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy egyszerre dolgozzanak ugyanazon a dokumentumon, elősegítve a jól szervezett, átlátható és célorientált munkafolyamatot.

A Lucidchart zökkenőmentesen integrálható olyan szoftverekkel, mint a Jira, a Confluence és a Google Apps, ami tovább egyszerűsíti a használatát. A Lucidchart-hoz hasonló eszközökkel a csapatok gyorsabban készíthetnek diagramokat és komplex projekteket.

A Lucidchart legjobb funkciói

  • Diagram sablonok: A „Brainstorm Ideas” (Ötletek gyűjtése) és az „Increase Sales Efficiency” (Értékesítési hatékonyság növelése) kategóriák segítenek abban, hogy kevesebbet kelljen a elrendezéssel bajlódnia, és többet a diagramokkal foglalkoznia.
  • Adatok importálása: Importálhat Gliffy, Draw. io, Microsoft Visio és más szoftverekből, és könnyedén exportálhat diagramokat Excel, PDF, JPG vagy más fájltípusokba.
  • Drag-and-drop funkciók: Könnyedén mozgathatja az elemeket, és a folyamatábra-készítőben számos szimbólum közül választhat, például nyilak és vonalak közül.

A Lucidchart korlátai

  • Bár sok felhasználó szerint ez egy remek eszköz, egyesek kissé korlátozónak tartják.
  • Egyes felhasználók szerint több szerkeszthető fülre, szélesebb körű elrendezésekre és kiterjedtebb integrációkra lenne szükségük.
  • A felület különböző szinteken kissé nehézkes lehet.

A Lucidchart árai

  • Ingyenes
  • Egyéni csomag: 7,95 USD/felhasználó
  • Csapatcsomag: 9 USD/felhasználó
  • Vállalati csomag: Az árakról érdeklődjön a Lucidchartnál.

Lucidchart értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 2150 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (1890+ értékelés)

Hasonlítsa össze a Draw.io-t és a Lucidchart-ot!

3. Miro

Agilis átalakulási ütemterv sablon a Miro-tól
Agilis átalakulási ütemterv sablon a Miro-tól

A Miro egy online együttműködési táblaplatformot kínál, amely tökéletes azoknak a projektmenedzsereknek, akik folyamatábrákat szeretnének készíteni és diagramokon keresztül szeretnének együttműködni. Ez a vizuálisan vonzó rajzeszköz megkönnyíti a brainstormingot, a tervezési gondolkodást és az agilis tervezést, elősegítve a kreatív és egységes csapatkörnyezet kialakulását.

A Miro az egyik legjobb alternatíva a Draw.io-hoz, mert képes lebontani a komplex rendszereket és elősegíti az innovatív problémamegoldást a csapatában.

A Miro legjobb funkciói

  • Valós idejű közreműködés: A kódblokkok, sablonok és diagramok megkönnyítik a csapattagok számára a projektekhez való hozzájárulást.
  • Könnyű módváltás: Váltson a prezentációs és a munkamód között, így a megbeszélések interaktívak és élénkek maradnak – tökéletes megoldás a kreativitás fenntartásához.

A Miro korlátai

  • Windows és Mac rendszereket támogat, de Linuxot nem.
  • Nincs igazán hatékony időkövetési funkció

A Miro árai

  • Ingyenes
  • Starter: 8 USD/felhasználó
  • Üzleti: 16 USD/felhasználó
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön a Miro-nál.

Miro értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (4590+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

4. Mural

Mural whiteboard áttekintés példa
A Mural fehér tábla funkciójának áttekintése

A Mural egy vizuális együttműködésre tervezett digitális munkaterület, amely lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy diagramokat készítsenek és hatékonyan szervezzék ötleteiket. Előre elkészített sablonjainak és intuitív felületének köszönhetően a Mural ösztönzi a kreatív gondolkodást és a hatékony csapatmunkát. A Mural kiváló eszköz az innováció ösztönzéséhez, a csapat elképzeléseinek összehangolásához és a projekt végrehajtásának egyszerűsítéséhez.

A Mural legjobb funkciói

  • Fehér táblák: Lehetővé teszik a csapatok számára, hogy bármilyen, a tanulási stílusuknak megfelelő módon firkáljanak, rajzoljanak, illusztráljanak vagy ábrázolják ötleteiket.
  • Csevegési funkciók: szöveges és videocsevegés a csapattal a projektekről
  • Időzítők: Kövesse nyomon és tartsa mozgásban a brainstorming üléseket
  • Szavazási eszközök: Gyorsabban jusson konszenzusra a következő lépésekről

A Mural korlátai

  • Egyesek szerint ez inkább a tervezéshez, mint a végrehajtáshoz alkalmas.
  • A fájlok, munkaterületek és csapatok kezelése zavaros lehet
  • Korlátozott mobil lehetőségek

A Mural árai

  • Ingyenes
  • Csapat: 9,99 USD/felhasználó
  • Üzleti: 17,99 USD/felhasználó
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön a Muralnál.

Mural értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 csillag (1320+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 csillag (110+ értékelés)

5. Visio

Microsoft Visio termékpélda
Microsoft Visio termékpélda

A Microsoft Visio terméke segítségével könnyedén készíthet professzionális, vizuálisan vonzó diagramokat. A Visio segítségével egyszerűen rajzolhat folyamatábrákat, szervezeti diagramokat, hálózati diagramokat és még sok mást. A Microsoft Office Suite-tal való zökkenőmentes integrációja egyszerűsíti az együttműködést, biztosítva a zökkenőmentes kommunikációt és a termelékenységet. A Visio továbbra is az egyik legjobb alternatíva a Draw.io-hoz, mivel az eszköz javíthatja projektje vizuális vonzerejét és érthetőségét.

A Visio legjobb funkciói

  • Professzionális szintű folyamatábra-funkciók: Könnyen létrehozható vizuális diagramok a szerszámban, drag-and-drop funkciókkal
  • Beépített sablonok: értékes segítséget nyújtanak a folyamatábrák készítése során.
  • Integrációk: Jól működik más Microsoft alkalmazásokkal, és többfelhasználós együttműködési funkciói megkönnyítik a projektek végrehajtását.
  • Felhasználóbarát felület: A diagramkészítés terén kevés tapasztalattal rendelkező felhasználók számára is egyszerű navigációt biztosít.

A Visio korlátai

  • Egyesek szerint a testreszabási lehetőségek korlátozottak
  • Ha ingyenes diagramkészítő szoftvert vagy Gantt-diagramokat szeretne Mac-hez, akkor alternatívát kell keresnie.

Visio árak

  • 1. csomag: 5 USD/felhasználó
  • 2. csomag: 15 USD/felhasználó

Visio értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (640+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (3010+ értékelés)

6. SmartDraw

Smart Draw PERT diagram példa
SmartDraw PERT diagram példa

A SmartDraw egy robusztus diagramkészítő szoftver, amely felgyorsítja az egyszerű folyamatábrák, rendezvényekhez szükséges társadalmi táblázatok, gondolattérképek vagy szervezeti ábrák készítését.

Intelligens formázása, kiterjedt sablonjai és hatékony automatizálása miatt a SmartDraw ideális választás a hatékonyságot és pontosságot kereső projektmenedzserek számára. Használja a SmartDraw-t ötleteinek közlésére, az együttműködés javítására és a projekt sikerének elősegítésére.

A SmartDraw legjobb funkciói

  • Kiváló ügyfélszolgálat: Kiváló ügyfélszolgálat, amely az építőiparra és a lakberendezésre összpontosít.
  • Többféle sablon opció: Kezdje különböző diagramokkal és tervekkel
  • Fájlok mentése: A felhasználók fájlokat menthetnek helyileg, vagy használhatják a Dropbox, Google Drive, Box és OneDrive integrációkat.

A SmartDraw korlátai

  • Egyes felhasználók stabilitási problémákról számolnak be.
  • A szoftver sok memóriát használ, és váratlanul összeomolhat.
  • A tooltipek nem elég egyértelműek
  • Nincs valódi ingyenes lehetőség az eszközhöz ( SmartDraw alternatívák )

SmartDraw árak

  • Egyéni: 9,95 USD/felhasználó
  • Csapat: 9,95 USD/felhasználó
  • Webhely: 2995 USD/év

SmartDraw értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (110+ értékelés)

7. Jamboard

Google Jamboard termékpélda
Google Jamboard termékpélda

A Jamboard egy interaktív, felhőalapú táblagép, amelyet a Google fejlesztett ki, és amely dinamikus platformot kínál a projektmenedzsereknek diagramok létrehozásához és közös szerkesztéséhez. Könnyen használható felületével a Jamboard elősegíti a hatékony ötletelést, problémamegoldást és döntéshozatalt.

Integrálja a Jamboardot a projektmenedzsment eszköztárába, hogy ösztönözze a kreativitást és elősegítse a csapatösszetartást a folyamatábra-szoftver segítségével.

A Jamboard legjobb funkciói

  • Brainstorming: Kiváló eszköz kis csapatok számára, akiknek gyorsan kell ötleteket gyűjteniük egy tiszta felületen.
  • Alapvető funkciók teljes skálája: Használja a tollat, radírt, jegyzeteket, alakzatokat és szimbólumokat, szövegdobozt vagy fotófeltöltést.
  • Ingyenes opció: Hatékony, ingyenes Mac ábrakészítő szoftver, amely egyéni szinten ingyenesen használható.

A Jamboard korlátai

  • Kizárólag online élmény, ami korlátozza, hol és mikor használhatja
  • Hiányoznak néhány alapvető rendszergazdai eszközök
  • Korlátozza a tábla méretét és a táblánkénti diák számát.

A Jamboard árai

  • Ingyenes eszköz egyéni felhasználók számára
  • Vegye fel a kapcsolatot a Google-lal a csapat árakért

Jamboard értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (10+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (90+ értékelés)

Hasonlítsa össze a Miro és a Jamboard alkalmazásokat!

8. Sketch

Sketch termékpélda
Via Sketch

A Sketch egyszerűsége, teljesítménye és vektor alapú funkcionalitása miatt a tervezők kedvenc eszközévé vált. Vektoros szerkesztést használ, ami azt jelenti, hogy a tervek felbontástól függetlenek és minőségromlás nélkül méretezhetők. Ez különösen értékes ikonok és más grafikai elemek tervezésénél, amelyeket különböző képernyőméreteken kell megjeleníteni. A tervezők a Sketch segítségével gyönyörű, nagy pontosságú maketteket hoznak létre.

A Sketch legjobb funkciói

  • Mobil funkciók: Hatékony alternatíva a Draw.io-hoz, amelynek középpontjában a mobilalkalmazás-tervezés áll.
  • Zökkenőmentes tervezési élmény: folyamatos frissítések a fejlesztőktől és számos integráció olyan eszközökkel, mint az Autolayout, a Magic Mirror, a Git és a Sketch.
  • Felhasználóbarát vektorgrafika: Válasszon a rengeteg grafika közül, és dolgozzon együtt egy aktív felhasználói közösséggel, amely tanulási és hibaelhárítási forrásokat kínál.

A Sketch korlátai

  • Nincs felhőalapú tárolás
  • Kizárólag Mac-hez
  • Nem támogatja több felhasználó egyidejű használatát
  • Nincs valódi ingyenes verzió folyamatábrák készítéséhez

A Sketch árai

  • Standard: 9 USD/felhasználó
  • Üzleti: 20 USD/felhasználó

Sketch értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (1180+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (760+ értékelés)

9. Creately

creately termékdiagram példa
Creately termékdiagram példa

A Creately egy intuitív vizuális kommunikációs eszköz, amely valós idejű együttműködést kínál, így tökéletes azoknak a projektmenedzsereknek, akik közös víziójuk köré szeretnék összehangolni csapataikat. Hatalmas sablon- és alakzat-könyvtárával a Creately segítségével könnyedén készíthet professzionális diagramokat. Válassza a Creately-t a csapatmunka fokozása, a koncepciók tisztázása és a projekt sikerének elősegítése érdekében.

A Creately legjobb funkciói

  • Vizuális eszközök: A Creately kiválóan alkalmas folyamatok vizualizálására, a csapat erősségeinek és gyengeségeinek azonosítására, valamint a projekt lépéseinek felvázolására.
  • Ingyenes opció: A diagram- és folyamatábra-szoftver ingyenes verziót is kínál.
  • Együttműködési funkciók: Zökkenőmentes csapatmunkát biztosít különböző időzónákban is.

A Creately korlátai

  • Néha kissé hibás és lassú lehet
  • Egyes felhasználók az alkalmazás navigálásának nehézségeiről számolnak be.

Creately árak

  • Ingyenes
  • Starter: 5 USD/felhasználó
  • Üzleti: 89 USD/felhasználó
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön a Createlynél.

Creately értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (520+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

10. Cacoo

Cacoo by nuLab képernyőmegosztási példa
Via nuLab

A Cacoo egy webalapú diagramkészítő szoftver, amely lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy vizuális ábrákat hozzanak létre, megosszák és közösen dolgozzanak rajtuk. Felhasználóbarát felülete lehetővé teszi a csapatok zökkenőmentes együttműködését. Fontolja meg a Cacoo használatát a projektkommunikáció javítása, a munkafolyamatok racionalizálása és a projektcélok elérése érdekében.

A Cacoo legjobb funkciói

  • Egyidejű szerkesztés: Együttműködésen alapuló szerkesztési és közös munkavégzési funkciók
  • Ikonkönyvtár: Sokoldalú diagramok készítéséhez nagy ikonkönyvtárat kínál.

A Cacoo korlátai

  • Néhányan problémákat jelentettek az objektumok összekapcsolásával, a képek csoportosításával és az alakzatok keresésével kapcsolatban.
  • Nincs gépi tanulási architektúra vagy LATEX integráció
  • Nincs valódi ingyenes verzió

A Cacoo árai

  • Plusz: 6 USD/felhasználó
  • Csapat: 6 USD/felhasználó
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Cacoo értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (140+ értékelés)

ClickUp: Az utolsó darab a projektmenedzsment puzzle-ben

Így működik ez: akárcsak egy kirakós játékban, minden diagramkészítő eszköz összeillik, hogy világos, koherens képet adjon projektje alakulásáról. Most már könnyű döntés lesz megtalálni a Draw.io legjobb alternatíváját.

A brainstormingtól a gyártásig minden lépést végigkísérnek, így biztosítva, hogy semmi ne vesszen el a fordítás során. De ne álljon meg a szerszámok működésének megértésénél – próbálja ki őket saját kezűleg! Vigye projektmenedzsmentjét a következő szintre a ClickUp segítségével. Használja innovatív szerszámait, és kezdje el ingyenesen használni a ClickUp-ot.

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp