10 Draw.io/Diagrams.net alternatíva és versenytárs 2025

Képzelje el, hogy egy asztalnál ül, és előtte ezer darabos kirakós játék hever. Most gondoljon arra, hogy megoldja azt a kirakóst anélkül, hogy a dobozon lévő kép segítene Önnek.

A Draw.io-hoz hasonló diagramkészítő szoftverek vizuális paradigmaként vagy képi útmutatóként működnek a vizuális projektmenedzsment komplex feladatához. De mi van, ha létezik más típusú vizuális útmutató vagy eszköz, amely jobban megfelel az Ön stílusának?

Csatlakozzon hozzánk, és ismerje meg a legjobb Draw.io alternatívákat, amelyek mindegyike egyedi módszert kínál arra, hogy projektje kaotikus állapotát tökéletesen összeállított remekművé alakítsa.

Mit kell keresnie a Draw.io alternatíváiban?

Projektmenedzserként a Draw.io néhány potenciális gyengesége frusztráló lehet. Bár a Draw.io kiváló diagramkészítő megoldás, lehet, hogy nem kifejezetten a projektmenedzsment igényeire szabott. Vegye figyelembe a Draw.io alternatíváinak következő funkcióit:

Átfogó projektmenedzsment eszközök: Keressen olyan diagramkészítő eszközt, amely online táblát, Keressen olyan diagramkészítő eszközt, amely online táblát, erőforrás-elosztást , haladáskövetést, valamint idővonal vagy Gantt-diagram készítési funkciókat tartalmaz.

Integráció népszerű eszközökkel: Válasszon olyan platformot, amely integrálható a csapat által esetlegesen használt egyéb projektmenedzsment, kommunikációs és fájlmegosztó eszközökkel.

Robusztus valós idejű együttműködés: Győződjön meg arról, hogy a szoftver zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé, beleértve olyan fejlett együttműködési funkciókat, mint az alkalmazáson belüli üzenetküldés, fájlmegosztás, megjegyzések, hozzáférés-vezérlés és Győződjön meg arról, hogy a szoftver zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé, beleértve olyan fejlett együttműködési funkciókat, mint az alkalmazáson belüli üzenetküldés, fájlmegosztás, megjegyzések, hozzáférés-vezérlés és a közös táblák létrehozásának lehetősége.

Verziókezelés: Válasszon olyan diagramkészítő eszközt, amely verziókezelést kínál, így nyomon követheti a változásokat, és szükség esetén visszaállíthatja a korábbi verziókat.

Testreszabhatóság és skálázhatóság: Találjon olyan megoldást, amely testreszabható és skálázható a projekt követelményeinek és a csapat méretének megfelelően.

Jelentések és elemzések: Keressen olyan diagramkészítő megoldást, amely beépített jelentéskészítési és elemzési funkciókkal rendelkezik, hogy segítsen nyomon követni a projekt előrehaladását, azonosítani a szűk keresztmetszeteket és adat alapú döntéseket hozni.

Biztonság és adatvédelem: Győződjön meg arról, hogy a szoftver megfelel az iparági szabványoknak megfelelő biztonsági és adatvédelmi gyakorlatoknak, hogy megvédje projektadatait.

A 10 legjobb Draw.io alternatíva

Összeállítottunk egy listát a legjobb Draw io alternatívákról, amelyeket hozzáadhat projektmenedzsment technológiai eszköztárához.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amely beépített diagramfunkciókat kínál folyamatábrák vagy Gantt-diagramok létrehozásához. Rugalmas és testreszabható felületével a projektmenedzserek hatékonyan hozhatnak létre diagramokat vagy egyszerű folyamatábrákat, és a Whiteboard eszköz segítségével komplex vizuális elemeket jeleníthetnek meg.

A projektmenedzsment munkafolyamatának javításához létrehozható diagrampéldák egyetlen korlátja a fantáziája. A ClickUp nemcsak kiváló eszköz a vizuális ötleteléshez és az egyik legjobb alternatíva ezen a listán, hanem központi helyet is biztosít a csapatok számára az együttműködéshez. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyszerűsítsék a döntéshozatali folyamatokat és egy hullámhosszon maradjanak.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A tanulási görbéje meredekebb, mint néhány alternatívának a draw. io

Egyes felhasználók nem szeretik az összes értesítést

Az ingyenes verzió nem tartalmazza a Mind Map eszközt.

Clickup árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (6670+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3640+ értékelés)

2. Lucidchart

A Lucidchart együttműködési kurzor funkciója valós időben kiemeli a fájlban szereplő összes felhasználót.

A Lucidchart egy sokoldalú online diagramkészítő eszköz és vizualizációs platform. Ezért szerepel a Draw.io alternatíváinak listáján, mert lehetővé teszi a csapatok számára, hogy könnyedén elkészítsék és megosszák koncepcióik lenyűgöző vizuális ábrázolásait.

Gyorsan készíthet komplex folyamatábrákat, szervezeti diagramokat, Venn-diagramokat vagy útiterv-tervezőket anélkül, hogy művészi tehetségre vagy kódolási szakértelemre lenne szüksége. Ez az egyszerűség a diagramkészítő szoftver egyik legfőbb előnye, mivel segít a csapatoknak bonyolult információkat könnyen érthető formában közvetíteni. A valós idejű együttműködési funkciók lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy egyszerre dolgozzanak ugyanazon a dokumentumon, elősegítve a jól szervezett, átlátható és célorientált munkafolyamatot.

A Lucidchart zökkenőmentesen integrálható olyan szoftverekkel, mint a Jira, a Confluence és a Google Apps, ami tovább egyszerűsíti a használatát. A Lucidchart-hoz hasonló eszközökkel a csapatok gyorsabban készíthetnek diagramokat és komplex projekteket.

A Lucidchart legjobb funkciói

Diagram sablonok : A „Brainstorm Ideas” (Ötletek gyűjtése) és az „Increase Sales Efficiency” (Értékesítési hatékonyság növelése) kategóriák segítenek abban, hogy kevesebbet kelljen a elrendezéssel bajlódnia, és többet a diagramokkal foglalkoznia.

Adatok importálása : Importálhat Gliffy, Draw. io, Microsoft Visio és más szoftverekből, és könnyedén exportálhat diagramokat Excel, PDF, JPG vagy más fájltípusokba.

Drag-and-drop funkciók: Könnyedén mozgathatja az elemeket, és a folyamatábra-készítőben számos szimbólum közül választhat, például nyilak és vonalak közül.

A Lucidchart korlátai

Bár sok felhasználó szerint ez egy remek eszköz, egyesek kissé korlátozónak tartják.

Egyes felhasználók szerint több szerkeszthető fülre, szélesebb körű elrendezésekre és kiterjedtebb integrációkra lenne szükségük.

A felület különböző szinteken kissé nehézkes lehet.

A Lucidchart árai

Ingyenes

Egyéni csomag : 7,95 USD/felhasználó

Csapatcsomag : 9 USD/felhasználó

Vállalati csomag: Az árakról érdeklődjön a Lucidchartnál.

Lucidchart értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 2150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1890+ értékelés)

Hasonlítsa össze a Draw.io-t és a Lucidchart-ot!

3. Miro

Agilis átalakulási ütemterv sablon a Miro-tól

A Miro egy online együttműködési táblaplatformot kínál, amely tökéletes azoknak a projektmenedzsereknek, akik folyamatábrákat szeretnének készíteni és diagramokon keresztül szeretnének együttműködni. Ez a vizuálisan vonzó rajzeszköz megkönnyíti a brainstormingot, a tervezési gondolkodást és az agilis tervezést, elősegítve a kreatív és egységes csapatkörnyezet kialakulását.

A Miro az egyik legjobb alternatíva a Draw.io-hoz, mert képes lebontani a komplex rendszereket és elősegíti az innovatív problémamegoldást a csapatában.

A Miro legjobb funkciói

Valós idejű közreműködés : A kódblokkok, sablonok és diagramok megkönnyítik a csapattagok számára a projektekhez való hozzájárulást.

Könnyű módváltás: Váltson a prezentációs és a munkamód között, így a megbeszélések interaktívak és élénkek maradnak – tökéletes megoldás a kreativitás fenntartásához.

A Miro korlátai

Windows és Mac rendszereket támogat, de Linuxot nem.

Nincs igazán hatékony időkövetési funkció

A Miro árai

Ingyenes

Starter : 8 USD/felhasználó

Üzleti : 16 USD/felhasználó

Vállalati: Az árakról érdeklődjön a Miro-nál.

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (4590+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

4. Mural

A Mural fehér tábla funkciójának áttekintése

A Mural egy vizuális együttműködésre tervezett digitális munkaterület, amely lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy diagramokat készítsenek és hatékonyan szervezzék ötleteiket. Előre elkészített sablonjainak és intuitív felületének köszönhetően a Mural ösztönzi a kreatív gondolkodást és a hatékony csapatmunkát. A Mural kiváló eszköz az innováció ösztönzéséhez, a csapat elképzeléseinek összehangolásához és a projekt végrehajtásának egyszerűsítéséhez.

A Mural legjobb funkciói

Fehér táblák : Lehetővé teszik a csapatok számára, hogy bármilyen, a tanulási stílusuknak megfelelő módon firkáljanak, rajzoljanak, illusztráljanak vagy ábrázolják ötleteiket.

Csevegési funkciók : szöveges és videocsevegés a csapattal a projektekről

Időzítők : Kövesse nyomon és tartsa mozgásban a brainstorming üléseket

Szavazási eszközök: Gyorsabban jusson konszenzusra a következő lépésekről

A Mural korlátai

Egyesek szerint ez inkább a tervezéshez, mint a végrehajtáshoz alkalmas.

A fájlok, munkaterületek és csapatok kezelése zavaros lehet

Korlátozott mobil lehetőségek

A Mural árai

Ingyenes

Csapat: 9,99 USD/felhasználó

Üzleti: 17,99 USD/felhasználó

Vállalati: Az árakról érdeklődjön a Muralnál.

Mural értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 csillag (1320+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 csillag (110+ értékelés)

5. Visio

Microsoft Visio termékpélda

A Microsoft Visio terméke segítségével könnyedén készíthet professzionális, vizuálisan vonzó diagramokat. A Visio segítségével egyszerűen rajzolhat folyamatábrákat, szervezeti diagramokat, hálózati diagramokat és még sok mást. A Microsoft Office Suite-tal való zökkenőmentes integrációja egyszerűsíti az együttműködést, biztosítva a zökkenőmentes kommunikációt és a termelékenységet. A Visio továbbra is az egyik legjobb alternatíva a Draw.io-hoz, mivel az eszköz javíthatja projektje vizuális vonzerejét és érthetőségét.

A Visio legjobb funkciói

Professzionális szintű folyamatábra-funkciók: Könnyen létrehozható vizuális diagramok a szerszámban, drag-and-drop funkciókkal

Beépített sablonok : értékes segítséget nyújtanak a folyamatábrák készítése során.

Integrációk : Jól működik más Microsoft alkalmazásokkal, és többfelhasználós együttműködési funkciói megkönnyítik a projektek végrehajtását.

Felhasználóbarát felület: A diagramkészítés terén kevés tapasztalattal rendelkező felhasználók számára is egyszerű navigációt biztosít.

A Visio korlátai

Egyesek szerint a testreszabási lehetőségek korlátozottak

Ha ingyenes diagramkészítő szoftvert vagy Gantt-diagramokat szeretne Mac-hez , akkor alternatívát kell keresnie.

Visio árak

1. csomag: 5 USD/felhasználó

2. csomag: 15 USD/felhasználó

Visio értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (640+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3010+ értékelés)

6. SmartDraw

SmartDraw PERT diagram példa

A SmartDraw egy robusztus diagramkészítő szoftver, amely felgyorsítja az egyszerű folyamatábrák, rendezvényekhez szükséges társadalmi táblázatok, gondolattérképek vagy szervezeti ábrák készítését.

Intelligens formázása, kiterjedt sablonjai és hatékony automatizálása miatt a SmartDraw ideális választás a hatékonyságot és pontosságot kereső projektmenedzserek számára. Használja a SmartDraw-t ötleteinek közlésére, az együttműködés javítására és a projekt sikerének elősegítésére.

A SmartDraw legjobb funkciói

Kiváló ügyfélszolgálat : Kiváló ügyfélszolgálat, amely az építőiparra és a lakberendezésre összpontosít.

Többféle sablon opció : Kezdje különböző diagramokkal és tervekkel

Fájlok mentése: A felhasználók fájlokat menthetnek helyileg, vagy használhatják a Dropbox, Google Drive, Box és OneDrive integrációkat.

A SmartDraw korlátai

Egyes felhasználók stabilitási problémákról számolnak be.

A szoftver sok memóriát használ, és váratlanul összeomolhat.

A tooltipek nem elég egyértelműek

( SmartDraw alternatívák ) Nincs valódi ingyenes lehetőség az eszközhöz

SmartDraw árak

Egyéni: 9,95 USD/felhasználó

Csapat: 9,95 USD/felhasználó

Webhely: 2995 USD/év

SmartDraw értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (110+ értékelés)

7. Jamboard

Google Jamboard termékpélda

A Jamboard egy interaktív, felhőalapú táblagép, amelyet a Google fejlesztett ki, és amely dinamikus platformot kínál a projektmenedzsereknek diagramok létrehozásához és közös szerkesztéséhez. Könnyen használható felületével a Jamboard elősegíti a hatékony ötletelést, problémamegoldást és döntéshozatalt.

Integrálja a Jamboardot a projektmenedzsment eszköztárába, hogy ösztönözze a kreativitást és elősegítse a csapatösszetartást a folyamatábra-szoftver segítségével.

A Jamboard legjobb funkciói

Brainstorming : Kiváló eszköz kis csapatok számára, akiknek gyorsan kell ötleteket gyűjteniük egy tiszta felületen.

Alapvető funkciók teljes skálája : Használja a tollat, radírt, jegyzeteket, alakzatokat és szimbólumokat, szövegdobozt vagy fotófeltöltést.

Ingyenes opció: Hatékony, ingyenes : Hatékony, ingyenes Mac ábrakészítő szoftver , amely egyéni szinten ingyenesen használható.

A Jamboard korlátai

Kizárólag online élmény, ami korlátozza, hol és mikor használhatja

Hiányoznak néhány alapvető rendszergazdai eszközök

Korlátozza a tábla méretét és a táblánkénti diák számát.

A Jamboard árai

Ingyenes eszköz egyéni felhasználók számára

Vegye fel a kapcsolatot a Google-lal a csapat árakért

Jamboard értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (90+ értékelés)

Hasonlítsa össze a Miro és a Jamboard alkalmazásokat!

8. Sketch

Via Sketch

A Sketch egyszerűsége, teljesítménye és vektor alapú funkcionalitása miatt a tervezők kedvenc eszközévé vált. Vektoros szerkesztést használ, ami azt jelenti, hogy a tervek felbontástól függetlenek és minőségromlás nélkül méretezhetők. Ez különösen értékes ikonok és más grafikai elemek tervezésénél, amelyeket különböző képernyőméreteken kell megjeleníteni. A tervezők a Sketch segítségével gyönyörű, nagy pontosságú maketteket hoznak létre.

A Sketch legjobb funkciói

Mobil funkciók : Hatékony alternatíva a Draw.io-hoz, amelynek középpontjában a mobilalkalmazás-tervezés áll.

Zökkenőmentes tervezési élmény : folyamatos frissítések a fejlesztőktől és számos integráció olyan eszközökkel, mint az Autolayout, a Magic Mirror, a Git és a Sketch.

Felhasználóbarát vektorgrafika: Válasszon a rengeteg grafika közül, és dolgozzon együtt egy aktív felhasználói közösséggel, amely tanulási és hibaelhárítási forrásokat kínál.

A Sketch korlátai

Nincs felhőalapú tárolás

Kizárólag Mac-hez

Nem támogatja több felhasználó egyidejű használatát

Nincs valódi ingyenes verzió folyamatábrák készítéséhez

A Sketch árai

Standard: 9 USD/felhasználó

Üzleti: 20 USD/felhasználó

Sketch értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1180+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (760+ értékelés)

9. Creately

Creately termékdiagram példa

A Creately egy intuitív vizuális kommunikációs eszköz, amely valós idejű együttműködést kínál, így tökéletes azoknak a projektmenedzsereknek, akik közös víziójuk köré szeretnék összehangolni csapataikat. Hatalmas sablon- és alakzat-könyvtárával a Creately segítségével könnyedén készíthet professzionális diagramokat. Válassza a Creately-t a csapatmunka fokozása, a koncepciók tisztázása és a projekt sikerének elősegítése érdekében.

A Creately legjobb funkciói

Vizuális eszközök : A Creately kiválóan alkalmas folyamatok vizualizálására, a csapat erősségeinek és gyengeségeinek azonosítására, valamint a projekt lépéseinek felvázolására.

Ingyenes opció : A diagram- és folyamatábra-szoftver ingyenes verziót is kínál.

Együttműködési funkciók: Zökkenőmentes csapatmunkát biztosít különböző időzónákban is.

A Creately korlátai

Néha kissé hibás és lassú lehet

Egyes felhasználók az alkalmazás navigálásának nehézségeiről számolnak be.

Creately árak

Ingyenes

Starter: 5 USD/felhasználó

Üzleti: 89 USD/felhasználó

Vállalati: Az árakról érdeklődjön a Createlynél.

Creately értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (520+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

10. Cacoo

Via nuLab

A Cacoo egy webalapú diagramkészítő szoftver, amely lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy vizuális ábrákat hozzanak létre, megosszák és közösen dolgozzanak rajtuk. Felhasználóbarát felülete lehetővé teszi a csapatok zökkenőmentes együttműködését. Fontolja meg a Cacoo használatát a projektkommunikáció javítása, a munkafolyamatok racionalizálása és a projektcélok elérése érdekében.

A Cacoo legjobb funkciói

Egyidejű szerkesztés : Együttműködésen alapuló szerkesztési és közös munkavégzési funkciók

Ikonkönyvtár: Sokoldalú diagramok készítéséhez nagy ikonkönyvtárat kínál.

A Cacoo korlátai

Néhányan problémákat jelentettek az objektumok összekapcsolásával, a képek csoportosításával és az alakzatok keresésével kapcsolatban.

Nincs gépi tanulási architektúra vagy LATEX integráció

Nincs valódi ingyenes verzió

A Cacoo árai

Plusz: 6 USD/felhasználó

Csapat: 6 USD/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Cacoo értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (140+ értékelés)

ClickUp: Az utolsó darab a projektmenedzsment puzzle-ben

Így működik ez: akárcsak egy kirakós játékban, minden diagramkészítő eszköz összeillik, hogy világos, koherens képet adjon projektje alakulásáról. Most már könnyű döntés lesz megtalálni a Draw.io legjobb alternatíváját.

A brainstormingtól a gyártásig minden lépést végigkísérnek, így biztosítva, hogy semmi ne vesszen el a fordítás során.