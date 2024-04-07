Miro és Jamboard: melyik fehér tábla szoftver lesz jobb 2025-ben?

Gyertek közelebb, emberek, és nézzétek meg 2023 legizgalmasabb mérkőzését: Miro kontra Jamboard: A digitális táblák párharca! Ebben a sarokban Miro, a funkciókban gazdag mester, aki a kollaboráció terén verhetetlen. A másik sarokban pedig Jamboard, a Google Workspace egyszerűsített csodagyereke, aki az egyszerűség és a könnyedség erejével rendelkezik.

Nyilvánvaló, hogy mindkét eszköz a piacot uraló fehér tábla platform. Áttekintjük őket, hogy segítsünk eldönteni, érdemes-e befektetni beléjük.

Együtt felfedezzük a fehér tábla szoftverek világát, összehasonlítjuk minden apró részletüket, hogy megkoronázzuk a 2023-as év végső győztesét. Bemutatjuk mindkét eszköz funkcióit és árait. Szóval, kapaszkodjatok meg, és kezdődjön a nagy fehér tábla csata!

Mi az a Miro?

via Miro

A Miro egy sokoldalú online táblaszerszám, amely valós idejű együttműködést, ötletelést és vizuális projektmenedzsmentet tesz lehetővé távoli csapatok számára. Számos funkciójával és eszközével a platform célja a kreatív folyamatok egyszerűsítése, megkönnyítve ezzel a távoli csapatok együttműködését.

Ez az eszköz lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy fizikai helyüktől függetlenül megosszák javaslataikat és innovatív megoldásokat dolgozzanak ki. A Miro intuitív felületet biztosít végfelhasználói számára.

A szoftverek online táblákat tartalmaznak, amelyek sprinttervezéshez, tervezési gondolkodáshoz, agilis munkafolyamatokhoz és egyebekhez használhatók. Számos előre elkészített sablon, testreszabható objektum és hatékony integráció áll rendelkezésre olyan népszerű termelékenységi eszközökkel, mint a ClickUp.

Összességében a Miro segít a csapatoknak hatékonyan együttműködni a projektekben, megosztani a visszajelzéseket és vizualizálni a komplex koncepciókat, mindezt egyetlen platformon belül.

A Miro jellemzői

Ebben a részben közelebbről megvizsgáljuk a Miro funkcióit, hogy jobban megértsük képességeit.

1. Végtelen vászon

A Miro végtelen vászonjának köszönhetően a fehér tábla létrehozásának egyetlen korlátja a fantáziád.

Fedezd fel a gyakorlatilag korlátlan munkaterületet, ahol terveket, ötleteket és koncepciókat hozhatsz létre, szervezhetsz és vizualizálhatsz anélkül, hogy a fizikai tábla mérete korlátozna. A felhasználók nagyíthatnak és kicsinyíthetnek a vásznon, hogy bizonyos részletekre összpontosítsanak, vagy madártávlatból áttekintsék az egész szerkeszthető táblát, ami zökkenőmentes együttműködést és ötletelést tesz lehetővé.

2. Előre elkészített sablonok

A Miro különböző üzleti felhasználási esetekhez szabott, előre elkészített sablonok sokszínű gyűjteményét kínálja. Ezek a sablonok számos forgatókönyvet lefednek, beleértve a projekttervezést, az ügyfél történetek feltérképezését, a SWOT-elemzést és még sok mást. Ezen sablonok kihasználásával a csapatok gyorsan elindíthatják projektjeiket, és profitálhatnak a bevált gyakorlatokból és a kipróbált keretrendszerekből.

A Miro valós idejű együttműködési funkciójával több felhasználó is egyszerre dolgozhat egy táblán. Az egyik csapattag által végzett változtatások azonnal megjelennek a többieknél is, így mindenki mindig naprakész információkkal rendelkezik. Ez elősegíti a rendkívül interaktív és produktív környezet kialakulását, ahol az ötleteket valós időben meg lehet osztani, finomítani és megvitatni, függetlenül a csapattagok tartózkodási helyétől vagy az általuk használt eszközöktől.

Via Miro

A felhasználók megjegyzéseket fűzhetnek a táblán található egyes elemekhez, megemlíthetik vagy megjelölhetik a csapattagokat, hogy felhívják figyelmüket egy adott pontra, és szálakba rendezett beszélgetéseket hozhatnak létre a viták szervezettségének megőrzése érdekében. Ez a funkció elősegíti a hatékony kommunikációt, ösztönzi az együttműködést, és biztosítja, hogy a fontos észrevételek vagy javaslatok ne vesszenek el a tábla tartalma között.

A Miro átfogó rajz- és íráseszközöket kínál, amelyek segítségével a felhasználók vizuálisan is kifejezhetik ötleteiket. Ezek az eszközök különböző tollakat, ceruzákat, alakzatokat és szövegbeállításokat tartalmaznak, így rugalmasan lehet bemutatni az információkat. Akár koncepciók vázlatának elkészítéséről, képek kommentálásának vagy diagramok létrehozásának van szó, ezek az eszközök lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy szabadjára engedjék kreativitásukat és hatékonyan közöljék gondolataikat.

6. Testreszabható objektumok

Adjon hozzá és testreszabjon objektumokat, például post-it jegyzeteket, képeket és ikonokat, hogy javítsa tábláinak vizuális vonzerejét és hatékonyan közvetítse céljait. Ez a testreszabási lehetőség személyre szabottabb és vonzóbb élményt biztosít a közös projektekben való együttműködés során.

A Miro integrációja népszerű termelékenységi és együttműködési eszközökkel, többek között a ClickUp, a Slack és a Google Workspace programokkal, javítja az általános munkafolyamatot és a különböző platformok közötti összeköttetést. Ezek az integrációk zökkenőmentes információcserét, adatszinkronizálást és feladatkezelést tesznek lehetővé a Miro és más eszközök között. A munkafolyamatok összevonásával a csapatok racionalizálják munkafolyamataikat, kiküszöbölik a felesleges feladatokat, és összetartóbb, termelékenyebb munkakörnyezetet teremtenek.

8. Prezentációs mód

via Miro

Mutassa be tábláit diák formátumban. A felhasználók rendszerezve böngészhetik a tábla tartalmát, kiemelve a legfontosabb pontokat, és biztosítva egy koherens és vizuálisan vonzó prezentációt, amely hatékonyan közvetíti ötleteiket.

A Miro részletes hozzáférési ellenőrzéseket és jogosultsági beállításokat biztosít az adminisztrátorok számára, lehetővé téve számukra, hogy különböző hozzáférési szinteket határozzanak meg a csapat tagjai számára. Ez a funkció biztosítja, hogy az érzékeny vagy bizalmas információk biztonságban maradjanak, és csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzájuk.

10. Offline mód

Élvezze a részletes hozzáférési ellenőrzéseket és jogosultsági beállításokat, amelyekkel különböző hozzáférési szinteket határozhat meg a csapat tagjai számára. Ez a funkció biztosítja, hogy az érzékeny vagy bizalmas információk biztonságban maradjanak, és csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzájuk. A megfelelő jogosultságok hozzárendelésével az adminisztrátorok fenntarthatják az adatok titkosságát, megakadályozhatják a jogosulatlan módosításokat és szabályozhatják az általános együttműködési környezetet.

11. Időeltolási funkció

Kövesse nyomon tábláinak fejlődését az idő múlásával. A táblán végzett változtatások és a célok elérésének vizuális megjelenítésével a csapatok értékes betekintést nyerhetnek ötletelési és döntéshozatali folyamataikba. Ez a funkció elősegíti a reflexiót, az elemzést és a folyamatos fejlesztést azáltal, hogy történeti perspektívát nyújt a tábla fejlődésére.

Tábláit különböző formátumokban mentheti, például PDF, kép vagy CSV formátumban. Ez a sokoldalú exportálási lehetőség lehetővé teszi a kész projektek zökkenőmentes megosztását az érdekelt felekkel, archiválását későbbi felhasználás céljából, vagy más eszközökkel és platformokkal való integrálását. A felhasználók kiválaszthatják a szükségleteiknek leginkább megfelelő exportformátumot, így biztosítva, hogy munkájuk a Miro környezeten kívül is elérhető és felhasználható legyen.

A Miro árai

Ingyenes : 0 USD/hó felhasználónként

Starter: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati felhasználók: Az árakról érdeklődjön a Miro-nál.

Mi az a Google Jamboard?

via Google

A Jamboard egy ingyenes digitális táblaszoftver, amelyet a Google fejlesztett ki, és amely zökkenőmentesen integrálható a Google Workspace ökoszisztéma alkalmazásaiba. Így a csapatok könnyedén hozzáférhetnek és hatékonyan használhatják az olyan eszközöket, mint a Google Drive, a Docs és a Sheets.

Ennek a Miro alternatívának az elsődleges célja, hogy hatékony és vonzó vizuális együttműködési munkameneteket tegyen lehetővé. A valós idejű együttműködés és kreativitás fokozására tervezett Jamboard interaktív felületet biztosít távoli és személyes csapatok számára az ötletek megosztásához és brainstormingjához.

A Jamboard jellemzői

A Jamboard funkciói lehetővé teszik, hogy hatékonyan kifejezze és vizualizálja terveit. Nézzük meg a legfontosabb jellemzőit!

A Jamboard interaktív és intuitív felületet kínál a csapatoknak, amely tiszta, egyszerű és felhasználóbarát. Ez a felület együttműködési térként szolgál, ahol a csapat tagjai összegyűlhetnek, ötleteket hozhatnak létre és oszthatnak meg valós időben, elősegítve a zökkenőmentes és vonzó együttműködési élményt.

A Jamboard rajz- és íráseszközeivel a felhasználók szabadjára engedhetik kreativitásukat és hatékonyan kifejezhetik céljaikat. Akár tollakat, filctollakat vagy kiemelőket használnak, a csapat tagjai vizuálisan kommunikálhatják szándékaikat, vázlatokat készíthetnek és koncepciókat illusztrálhatnak, növelve ötleteik egyértelműségét és hatását a digitális vásznon.

Öntapadós jegyzetek

A személyes brainstorming ülés minden élvezete, a takarítás nélkül, a Google Jamboard Sticky Notes funkciójának köszönhetően.

A Jamboard virtuális jegyzetlap funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén leírják gondolataikat, megjegyzéseket fűzzenek hozzá, vagy visszajelzést adjanak a táblán. Ezek a jegyzetlapok digitális helyőrzőként szolgálnak a gyors és tömör információkhoz, elősegítve az együttműködést és a fontos betekintések rögzítését anélkül, hogy a vászon zsúfolttá válna.

Vizuális elemeket építsen be a megértés elősegítése és a szándékok közvetítése érdekében. Ez a funkció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy releváns képeket zökkenőmentesen integrálva együttműködési munkaterületükbe, világosabb képet alkossanak ötleteikről.

Google Workspace integráció

A Jamboard zökkenőmentesen integrálódik a Google Drive, a Docs és a Sheets szolgáltatásokkal, lehetővé téve a csapatok számára a munkafolyamatok racionalizálását és a fájlok hatékony megosztását. Ez az integráció biztosítja a koherens és egységes munkaterületi élményt, lehetővé téve a Google Workspace ökoszisztémán belüli releváns dokumentumok, adatok és együttműködési eszközök zökkenőmentes elérését.

Több felhasználó is egyszerre dolgozhat egy táblán. Bármelyik résztvevő által végzett változtatások azonnal láthatóak lesznek mindenki számára, ami elősegíti az aktív részvételt és a produktív csapatmunkát. Ez a valós idejű együttműködési funkció lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy együtt dolgozzanak, ötleteket hozzanak fel és koncepciókat dolgozzanak ki egy dinamikus és szinkronizált környezetben.

Hozzáférés-vezérlés

Az adatok biztonságának és titkosságának biztosítása érdekében a Jamboard hozzáférés-vezérlési lehetőségeket kínál. A felhasználók hozzáférési jogosultságokat állíthatnak be, meghatározzák, hogy ki tekintheti meg vagy szerkesztheti a privát táblákat. Ez a funkció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ellenőrizzék a közös munkaterülethez való hozzáférést, megvédjék az érzékeny információkat, és fenntartsák a titkosságot a saját igényeiknek megfelelően.

A Jamboard szoftver kompatibilis különböző eszközökkel, beleértve a táblagépeket, okostelefonokat és a dedikált Jamboard hardvereket. Ez a kompatibilitás kielégíti a különböző felhasználói preferenciákat és az eszközök rendelkezésre állását, lehetővé téve a csapatok számára a zökkenőmentes együttműködést, függetlenül attól, hogy melyik eszközt választják.

Automatikus mentés

A csapatok magabiztosan dolgozhatnak ötleteiken, tudva, hogy az előrehaladásuk folyamatosan mentésre kerül és könnyen helyreállítható, ami nyugalmat biztosít és kiküszöböli a véletlen adatvesztés kockázatát.

Exportálási lehetőségek

A Jamboard lehetővé teszi, hogy alkotásait PDF- vagy képfájlként exportálja, így könnyen megoszthatja a kész projekteket, vagy archiválhatja őket későbbi felhasználás céljából.

A Jamboard árai

A webalapú asztali és Jamboard alkalmazás ingyenes Google-fiókkal.

Próbáld ki ezeket a Jamboard alternatívákat!

Jamboard vs Miro: Ki nyeri a digitális fehér tábla csatát?

Bár mindkét platform számos eszközzel és funkcióval támogatja a csapatok brainstormingját, különböző igényeket és preferenciákat elégítenek ki.

A Miro és a Jamboard közötti különbség a fókuszukban és az integrációs képességeikben rejlik. A Miro átfogóbb funkciókat és több integrációs lehetőséget kínál különböző termelékenységi eszközökkel. Ez sokoldalú megoldássá teszi azoknak a csapatoknak, akik egy all-in-one együttműködési platformot keresnek.

Másrészt a Jamboard elsődleges erőssége a Google Workspace ökoszisztémával való zökkenőmentes integrációjában rejlik. A G Suite-ra nagy mértékben támaszkodó szervezetek számára ez az ideális választás.

Végül is a Miro és a Jamboard közötti verseny győztese a csapatod egyedi igényeitől és preferenciáitól függ. Mindkét platform értékes funkciókat kínál az együttműködés és a kreativitás elősegítésére, és a megfelelő választás a szervezeted konkrét követelményeitől és munkafolyamataitól függ.

Hasonlítsuk össze tehát a közös funkcióikat!

Interaktív vászon

Mind a Miro, mind a Jamboard interaktív felületet kínál a csapat tagjainak, hogy kapcsolatba lépjenek egymással és megoldásokat találjanak a legsürgetőbb problémáikra. A Miro felülete végtelen, így helykorlátozás nélkül dolgozhatsz, míg a Jamboard felülete egy meghatározott számú keretből áll.

A Miro és a Jamboard egyaránt különböző rajz- és íráseszközöket kínál. A Miro azonban a Jamboardhoz képest több testreszabási lehetőséget kínál a színek és az eszközméretek tekintetében.

Kép beszúrása

A Miro és a Jamboard lehetővé teszi képek beszúrását a táblákra. A Miro több képszerkesztési és átméretezési lehetőséget kínál, míg a Jamboard az egyszerűségre és a könnyű használatra helyezi a hangsúlyt.

Integrációk

A Miro számos népszerű termelékenységi alkalmazással és együttműködési eszközzel, például a Slackkel integrálható. A Jamboard elsődleges integrációs erőssége a Google Workspace ökoszisztémával való zökkenőmentes kompatibilitásában rejlik.

Valós idejű együttműködés

A Miro és a Jamboard támogatja a valós idejű csevegést és együttműködést, lehetővé téve a tagok számára, hogy egyszerre dolgozzanak egy táblán, élő csevegéssel és frissítésekkel.

Hozzáférés-vezérlés és jogosultságok

A Miro a Jamboardhoz képest részletesebb hozzáférés-vezérlést és jogosultsági beállításokat kínál. Ez lehetővé teszi a Miro rendszergazdák számára, hogy jobban kezeljék a csapattagok hozzáférését és biztosítsák az adatok titkosságát.

Eszközkompatibilitás

Mindkét platform kompatibilis több eszközzel, beleértve a webalapú asztali számítógépeket, táblagépeket, iOS-t, iPhone-t, Android-ot, Windows-t, Linux-ot, Linux-ot, Mac-et és dedikált hardvereket. A Jamboard azonban kifejezetten a Google hardvereivel való együttműködésre lett tervezve.

Automatikus mentés és exportálási lehetőségek

A Miro és a Jamboard egyaránt automatikus mentési funkcióval rendelkezik, és lehetővé teszi a táblák PDF- vagy képfájlként való exportálását a könnyű megosztás és archiválás érdekében.

Nehéz egyértelmű győztest hirdetni a Jamboard és a Miro között, mivel a megfelelő választás az egyes csapatok egyedi igényeitől és preferenciáitól függ.

Ha azonban a sokoldalúságot és a funkciók gazdagságát vesszük figyelembe, akkor a Miro tűnik az erősebb versenyzőnek. Számos új funkciójával, testreszabható sablonjaival és széles körű integrációs lehetőségeivel a Miro sokféle felhasználási esetet kielégít, és különböző méretű és összetettségű csapatok igényeit is kielégíti.

A Jamboard azonban továbbra is kiváló választás azok számára, akik az egyszerűséget, a könnyű használatot és a Google Workspace zökkenőmentes integrációját tartják szem előtt.

Jamboard vs Miro a Redditen

via Jamboard

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit gondolnak az emberek a Jamboard és a Miroról. Amikor megkérdeztük őket, hogy milyen tapasztalataik vannak a Jamboarddal és a Miróval, mint együttműködési eszközökkel, egy Reddit-felhasználó így válaszolt:

„Elégedett vagyok. Nagyon hasonlít más programokhoz, például a Muralhoz, de több funkcióval rendelkezik, mint a Google Jamboard.”

Azonban nem mindenki dicséri a Miro-t. Más Reddit-felhasználók megjegyzik, hogy a Miro-ból még mindig hiányoznak bizonyos funkciók, amelyeket szeretnének látni benne. Íme néhány felhasználói vélemény:

„A Zapierben több automatizálást is beállítottam, amelyek (a) feltétel teljesülése esetén táblákat hoznak létre. Szeretném, ha a) törölni tudnám a táblákat, amikor a feltétel teljesül, vagy b) archiválni tudnám a táblákat, amikor a feltétel teljesül […] Az egyik automatizálás minden projekthez új táblát hoz létre. Több tucatnyi tag van a csapatomban, mindegyiküknek több tucatnyi projektje van, így egy idő után több ezer tábla halmozódott fel.”

„Nem tudom, mások hogy vannak ezzel, de én szinte minden táblán először egy hatalmas négyzetet rajzolok, a színét szürkére/feketére változtatom, lezárom, hátra küldöm, majd rárajzolok. Valójában az első tagságomat a sötét mód hiánya miatt mondtam fel, és csak a Miro bővíthetősége miatt tértem vissza. Ha megjelenik egy másik alternatíva, amely rendelkezik sötét móddal, akkor azonnal és habozás nélkül áthelyezem az egész csapatomat arra.”

A másik oldalon a felhasználóknak voltak pozitív és negatív véleményeik is a Google Jamboardról. Egy felhasználó a Jamboard egyszerűségét kedvelte:

„Gyakran használom a Google Jamboardot. Nincs benne semmi különleges, de ingyenes, együttműködésre alkalmas, könnyen megtanulható és sokoldalú. Rajzolhat, képeket tölthet fel, alakzatokat, szöveget és post-iteket mozgathat három rétegben elrendezve.”

Míg egyesek azt kifogásolták, hogy a Google jellegzetes fehér tábla-kínálata elmarad a versenytársaitól:

„Sok Google-termékhez hasonlóan a jelenlegi Jamboard is olyan, mintha egy elhagyott, utólagosan hozzáadott funkció lenne, amelynek egyetlen célja, hogy kipipálhassák a funkciók listáján. Eznek kiemelkedő funkciónak kellene lennie, és úgy érzem, hogy ez az irány, amerre az összes munkahelyi termék halad.”

Ismerd meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva a Miro és a Jamboard között

Bár a Miro és a Google Jamboard is megvan a maga előnye, lehet, hogy Ön egy sokoldalúbb, korlátlanul használható termelékenységi funkciókból álló csomagot szeretne. Ismerje meg a ClickUp-ot – a fehér tábla projektmenedzsment és együttműködési eszközök svájci zsebkését, amelynek használatával csapata el sem fogja tudni képzelni, hogyan tudtak eddig nélküle élni.

Engedd szabadjára belső Picassódat a Whiteboards segítségével!

A ClickUp Whiteboard segítségével könnyedén áthúzhatja a feladatokat, összekapcsolhatja a munkafolyamatokat és vizualizálhatja projektjét.

Csatornázza csapatának kreativitását a ClickUp Whiteboards segítségével – ez egy játszótér a brainstorminghoz, a tervezéshez és a legmerészebb ötleteinek megvalósításához. Csakúgy, mint a Miro és a Jamboard, a ClickUp Whiteboards is teljes körű rajz- és íráseszközökkel, post-it cetlikkel és képbeillesztési funkciókkal rendelkezik.

A hab a tortán? Kapcsolja össze tábláit közvetlenül a feladatokkal, és nézze meg, ahogy csapata remekműve kézzelfogható eredményekké alakul.

Sablonok: A termelékenységed indítópadja

Automatizálja ismétlődő feladatait néhány kattintással a ClickUp több száz munkafolyamat-automatizálási sablonjának egyikével.

Miért találná fel újra a kereket, amikor a ClickUp egy kincsesbányával rendelkezik sablonokból, amelyek csak arra várnak, hogy turbózzák csapata termelékenységét? Van egy ClickUp Eisenhower Matrix sablonunk, amellyel profi módon rangsorolhatja a feladatokat. Vagy a ClickUp Creative and Design sablonunk, amely a tervezési projekteket és eszközöket csúcsformában tartja.

Például a ClickUp kiváló eszköz az ügyfélszolgálathoz, vagy akár élő ügyfélszolgálati hívásokhoz is, hogy az ügyfelekkel való beszélgetés közben frissítsék az ügyfélút térképeket. Használja testreszabható ügyfélút sablonjainkat titkos fegyverként az időmegtakarításhoz és a munkafolyamatok racionalizálásához.

Gondolattérképek: bontsd ki az ötletek kusza hálóját

Fejleszd az ötleteket a csapattal úgy, hogy szabad formájú gondolattérképet rajzolsz a ClickUp Blank Mode funkciójával.

Szabadítsd fel gondolataidat, és engedd szabadjára ötleteidet a ClickUp Mind Maps segítségével. Ezek a vizuálisan lenyűgöző agyszüleményei zökkenőmentesen integrálódnak a ClickUp feladatkezelési funkcióiba. Segítenek csapatod mentális tornáját jól összehangolt termelékenységi szimfóniává alakítani.

A gondolattérképek segítségével kreativitásodat szabadjára engedheted , problémákat oldhatsz meg és páratlan finomsággal tervezhetsz projekteket.

A fehér tábla battle royale sötét lova: ClickUp

Röviden összefoglalva: a ClickUp a termelékenységi alternatívák szuperhőse, amely felbukkan, hogy megmentse a napot az all-in-one platformjával a feladatkezelés, az együttműködés és a feladatok elvégzése terén.

Széles körű funkcióival, beleértve a fehér táblákat, sablonokat és gondolattérképeket, a ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan dolgozzanak és szervezettek maradjanak, így méltó versenyzővé válik a digitális együttműködési eszközök világában.

Iratkozzon fel a ClickUp örökre ingyenes csomagjára, és kezdje el még ma a whiteboard használatát!