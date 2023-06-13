11 hatékony ötletelési technika és módszer a csapatod számára (sablonokkal együtt!)

Emlékszel arra a Spongyabob-epizódra, amikor 500 szót kell írnia arról, hogy mit nem szabad tenni a közlekedési lámpánál, és végül órákat tölt azzal, hogy bármit más csinál, mert nem jut eszébe, mit írjon?

Őszintén szólva, az ötletelési technikák és az egész folyamat néha így is tűnhet, különösen akkor, ha nagyon is valós a nyomás, hogy folyamatosan új ötleteket kell előállítani. Az iparági trendek élén maradni – és a versenytársak előtt járni – érdekében a vállalatok arra törekszenek, hogy folyamatosan új, innovatív ötletekkel álljanak elő. De ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik…😅

A következő nagy ötlet kitalálása kemény munka, és ahhoz nem elég egy háromórás időtartam a naptárban és egy üres konferenciaterem. Minden sikeres brainstorming ülés mögött stratégia és gondos tervezés áll .

Miért?

Mivel az egyedi és piacképes ötletek kidolgozása jól szervezett megközelítést, megfelelően megtervezett gyakorlatokat és a megfelelő erőforrásokat igényel.

Meglepetésére (és örömére) nem kell kreatív embernek tekintenie magát ahhoz, hogy kreatív ötletekkel álljon elő. Az ötletek kidolgozása többről szól, mint aminek látszik. Nagyon kevés benne a személyes ösztön vagy a megérzés.

A sikeres ötletelési ülések hatékonyak és élvezetesek, és minden ülésnek vannak bizonyos közös vonásai. Kövesse nyomon, ahogy bemutatjuk mindazt, amit tudnia kell a saját ötletelési üléseinek lebonyolításához – személyesen vagy otthonról –, beleértve az ötletelés fogalmát, a 11 legfontosabb technikát és kedvenc hasznos sablonjainkat. 🤓

Mik azok az ötletelési technikák?

Az ötletelés az ötletek vagy koncepciók kialakításának folyamata – ez az új ötletek forrása. Számos előnye van, a gyorsabb, rugalmasabb problémamegoldástól a csapatösszetartás elősegítéséig. Ráadásul megakadályozza, hogy stagnáljon.

Az ötletelés fontosságának hangsúlyozása növeli a termelékenységet, ösztönzi és motiválja a csapatot, és segít jobban megérteni, hogy a vállalatnak milyen SMART célokat kell kitűznie. 💜

Az ötletelés kulcsfontosságú a vállalat sikeréhez, és a magasabb ötletelési arányok összefüggenek a bevétel növekedésével! Mindez a munkakultúrára vezethető vissza: hozzon létre egy folyamatos fejlesztési kultúrát, hogy végső soron jobb megoldások szülessenek, és tegye ezek kezelését elsődleges prioritássá.

Az új ötletek kidolgozásának egyik legnagyobb akadálya egyszerűen egy biztonságos tér létrehozása, ahol meg lehet osztani őket. A negatív visszajelzések és az egyenlőtlen vezetői hierarchiák félelme, többek között, miatt a tagok kényelmetlenül érzik magukat vagy haboznak ezeken a munkameneteken. A felsőbb vezetők által a csapatra gyakorolt nyomás, hogy megoldják a kihívásokat, nem fog varázsütésre előhozni a megfelelő ötleteket.

Ráadásul vezetőként biztosítani szeretné, hogy a csapat tagjai mindig kényelmesen érezzék magukat, és bármikor megosszák ötleteiket, nem csak akkor, amikor a naptár szerint erre sor kerül. A megoldás az, hogy pozitív szakmai környezetet teremt az új ötletek megosztása, a visszajelzések ösztönzése, a meghallgatás és a támogatás körül.

Nem vagy egyedül ennek a célnak az elérésében. Ezért állítottuk össze 10 bevált ötletelési technikát, amelyekkel kreativitásod szárnyalhat az ötletelés sikeréhez vezető úton!

11 ötletelési technika és stratégia a csapatod számára

Képzelje el a következő helyzetet: egy kissé hűvös tárgyalóteremben ül, jegyzetel, a táblára bámul, és hallgatja a kollégái által felvetett ötleteket. Az idő telik, néhány ötletet kiválasztanak, hogy a következő héten tovább dolgozzanak rajtuk, és a megbeszélés véget ér. De mi lenne, ha lenne egy praktikusabb módszer új, megvalósítható ötletek kidolgozására?

Amikor a brainstorming módszert 1953-ban először alkalmazták, négy alapelvre épült:

Számos ötlet generálása Kerülje el a kritikát Ösztönözze a merész ötleteket Bővítsék egymás koncepcióit

Az elmúlt évtizedekben azonban a technológiai fejlődés arra késztette az innovációs és kreativitási szakértőket, hogy az alapelvek megtartása mellett egy szisztematikusabb megközelítést javasoljanak az ötletek generálására, finomítására és megvalósítására.

Ennek eredményeként ma már szervezett ötleteléssel rendelkezünk, más néven: speciális tevékenységekkel, módszerekkel és modellekkel az ötletek kidolgozásához és a vállalati növekedés felgyorsításához. És ez egyre népszerűbbé válik.

A marketingstratégia kidolgozásától a termék átalakításáig ez a szisztematikus ötletelési módszer segít a különböző iparágakban dolgozó csapatoknak szinte bármilyen probléma megoldásában. Íme néhány csapatalapú brainstorming technika, amelyekkel ötletelési ülései inkluzívabbá, vonzóbbá és hatékonyabbá válnak:

1. AI az ötleteléshez

Az AI ötletelési technikaként is felhasználható, mivel nagy mennyiségű adat alapján új ötleteket generál, és olyan mintákat és összefüggéseket azonosít, amelyeket az emberek nem feltétlenül vesznek észre.

A ClickUp AI gépi tanulási algoritmusok segítségével elemzi az adataidat, és olyan betekintést nyújt, amely segíthet a döntéshozatalban, így elősegítve az ötletelési folyamatot. Íme néhány konkrét módszer, ahogyan a ClickUp AI segíthet az ötletelésben:

Ötletek generálása: A ClickUp AI elemezheti az adatait, hogy új ötleteket és koncepciókat generáljon olyan minták és összefüggések alapján, amelyeket az emberek nem feltétlenül ismernek fel. A csapat projektjeiből, feladataiból és tevékenységeiből nyert adatok elemzésével a ClickUp AI olyan új megközelítéseket vagy megoldásokat javasolhat, amelyek eddig figyelmen kívül maradtak. Trendelemzés: A ClickUp AI elemezheti az adatait, hogy azonosítsa a kialakuló trendeket és az innovációs lehetőségeket. Ez segíthet csapatának abban, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon, és olyan új termékeket és szolgáltatásokat fejlesszen ki, amelyek megfelelnek a változó ügyféligényeknek. Személyre szabás: A ClickUp AI az egyéni preferenciák és viselkedés alapján személyre szabhatja a termékeket és szolgáltatásokat. A vásárlói preferenciákra vonatkozó adatok elemzésével a ClickUp AI olyan testreszabott termékeket és szolgáltatásokat javasolhat, amelyek megfelelnek a konkrét igényeknek és preferenciáknak. Optimalizálás: A ClickUp AI elemzi a folyamatokat és rendszereket, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket, és új megközelítéseket javasoljon. Ez segíthet a csapatnak a műveletek racionalizálásában, a pazarlás csökkentésében és a hatékonyság javításában. Brainstorming segítség: A ClickUp AI automatikus javaslatokkal segíti a brainstorming üléseket, a csapat által megadott információk alapján. Ez új ötletek születését és a kreatív gondolkodást ösztönözheti.

2. Gondolattérkép

A gondolattérkép egy diagrameszköz, amely segít rögzíteni és összekapcsolni az ötleteket, hogy gyorsabban felidézhesse és új koncepciókat generálhasson. Gondoljon rá úgy, mint egy hálóra, amely segít nyomon követni gondolatait, és emlékezni arra, hogyan alakult ki egy ötlet, vagy hogyan kapcsolódott egy másikhoz.

Kezdje el a ClickUp Mind Maps használatát! Térképezd fel a projekt teljes folyamatát, és mutasd meg, hogyan haladnak a feladatok a következő szakaszba a ClickUp Mind Maps segítségével.

A gondolattérképet kézzel rajzolhatja egy táblára, vagy sablont használhat, hogy a folyamatot kissé megkönnyítse. Ráadásul rengeteg eszköz áll rendelkezésre, amelyekkel a gondolattérképet a lehető legjobban kihasználhatja, ha összekapcsolja a munkafolyamatával egy ingyenes projektmenedzsment szoftverben, például a ClickUp-ban!

A ClickUp Mind Maps egy rendkívül vizuális eszköz, amely logikai kapcsolatokat hoz létre a feladatok között, és amely néhány kattintással rendezhető, szerkeszthető és törölhető. Készíthetsz egyet a semmiből a Blank Mode módban, vagy használhatod a ClickUp Simple Mind Map Template sablonját, hogy időt spórolj a diagram elkészítése során, majd a csomópontokat feladatokká alakíthatod, hogy azonnal megvalósíthasd ötleteidet.

Készítsd el a saját gondolattérképedet a nulláról, és optimalizáld kreativitásodat a ClickUp Blank Mode funkciójával!

Ez vitathatatlanul a legnagyobb előnye annak, ha a gondolattérképét egy erre a célra kifejlesztett projektmenedzsment szoftverben hozza létre: megszűnik a szürke zóna a remek ötlet és annak megvalósítható tervvé alakítása között.

Ráadásul rendkívül sokoldalúak. A gondolattérképek felhasználási területei az oktatásirányítástól a SEO-tesztelésig, sőt az emberi erőforrásokig és a lakásfelújítások tervezéséig terjednek. A gondolattérképek szabadságot adnak Önnek abban, hogy testreszabja, hogyan haladnak tervei az egyik fázisból a következőbe, és könnyen testreszabhatók, így nincs nyomás, hogy bármi is kőbe vésett lenne a folyamat során.

3. 6-3-5 módszer

Először is: ehhez a módszerhez hatfős csapatra van szükség.

Ez egy teljes mértékben együttműködésen alapuló módszer, amelynek segítségével jelentős számú ötletet gyűjthetsz, ha új megközelítést keresel egy problémához vagy lehetséges megoldások listáját. Íme a részletek:

👉 Minden résztvevő három javaslatot tesz, amelyet megoszt a csoporttal.

👉 A csapat öt iteráció során dolgozik az egyes ajánlások kibővítésén.

Tehát hat ember, fejenként három ötlet, öt iteráció: 6-3-5.

A cél az, hogy egy adott kérdéshez minél több koncepciót generáljunk – nem feltétlenül szükséges, hogy minden ötlet rendkívül részletes vagy jól átgondolt legyen. Ez a módszer inkább a mennyiségre, mint a minőségre helyezi a hangsúlyt, de az az elképzelés, hogy ha sok ötletünk van, akkor biztosan találunk legalább egyet, ami jó.

Bónusz: koncepciótérkép-készítő szoftver

4. Körbejárás

Ez a megközelítés talán ismerősnek tűnik, de van benne egy kis csavar. Ez a módszer azzal kezdődik, hogy a problémát egy „Hogyan lehetne ____ ?” kérdéssel fogalmazzuk meg. Ezt HMW-kérdésnek is nevezik.

Minden csapattag lerajzolja (vagy leírja) a HMW-kérdésre adott megoldását, majd továbbadja az ötletét a bal oldalon ülőnek. A bal oldalon ülő személy lényegében megismétli az új ötletet, és bemutatja a vele kapcsolatos problémákat és megoldásokat.

Miután minden HMW-kérdést továbbítottak a balra ülőnek, az a személy feljegyzi egy vagy több okot, amiért az adott megoldás kudarcot vallhat. Ezután bemutatja a koncepciót és a kihívásokat, majd a csoport tagjai közösen kitalálják, hogyan lehetne elkerülni a megoldás kudarcát.

A cél az, hogy gyors tempójú környezetben egymás ötleteit felhasználva javítsák a csapat szinergiáját. Ez egyben remek módszer arra is, hogy visszajelzést kapjon valamiről, amin már dolgozik, és új perspektívát nyerjen, ha logikai vagy erőforrásbeli hiányosságok merülnek fel.

Egy lehetséges akadály azonban, hogy a körbejárás személyesen jobban megvalósítható. Ezt a problémát azonban egy hatékony együttműködési eszköz vagy egy digitális táblával lehet orvosolni.

Ossza meg ötleteit abban a pillanatban, amikor azok felmerülnek, és dolgozza ki őket csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével!

Ahelyett, hogy papírokat adnának körbe a csoport tagjai között, ossza meg ötleteit egy végtelen vásznon, élő kurzorokkal és valós idejű szerkesztési funkciókkal, hogy egymás mellett dolgozhassanak anélkül, hogy egymásba ütköznének. Ráadásul a virtuális táblák rengeteg médiafeltöltési, formázási, szabadkézi rajzolási és alakzatfunkcióval rendelkeznek, amelyekkel ötleteit egyértelműbbé és kontextusba helyezheti.

És említettük már, hogy a ClickUp Whiteboards közvetlenül kapcsolódik a munkafolyamatához, és lehetővé teszi, hogy a táblán lévő bármely alakzatot feladattá alakítson? Csak egy kis gondolatébresztő. 🧠

Bónusz: Csapatalapító okmány sablonok!

5. Storyboard készítés

A storyboard készítés egy brainstorming folyamat, amelynek célja egy kérdés köré épülő vizuális narratíva létrehozása. Hogyan mesélné el a problémáját?

A történet életre keltése lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy mélyebben belemélyüljenek a kérdésbe, és megvalósítható megoldásokat találjanak. Nem is beszélve arról, hogy mindannyian másképp dolgozzuk fel az információkat.

Agyunk úgy van felépítve, hogy egyszerre több képet is képes befogadni, és ha megosztja projektje történetét, a csapat jobban megérti és rendszerezheti az események sorrendjét. Ez önmagában is segít feltárni a probléma gyökerét és a lehetséges megoldásokat.

6. Negatív brainstorming

Ez a módszer, amelyet fordított brainstormingnak is neveznek, a brainstorming és a negatív megközelítés kombinációja. A negatív brainstorming célja, hogy felfedezze a probléma súlyosbításának módjait, hogy új megoldási módszereket találjon.

Az ötlet az, hogy ha a figyelmedet a spektrum másik végére fordítod, kreatívabbá válhatsz a megoldás megtalálásában. Lehet, hogy ez egy kicsit zavarosnak tűnik, de valójában nagyon klassz! 😎

Ha nehéz egyértelmű válaszokat találni egy problémára, akkor a negatív brainstorming lehet a megoldás. Ez általában egy szórakoztató eljárás, amely feltárhatja egy módszer vagy termék hibáit. Ha a csapatod elakadt, változtasd meg a perspektívádat. Mi tehetné ezt a problémát még rosszabbá?

Ez arra kényszerít, hogy pihentesse az agyát, és meglepődhet, hogy ez a pillanatnyi felfrissülés milyen messzire viheti! Ez szinte olyan, mintha megválaszolná azt az ősi kérdést: mit tenne, ha a pénz nem lenne szempont?

Még mindig nem tudja, hogy ez hogyan néz ki? Ne aggódjon, a ClickUp Whiteboards fordított brainstorming sablonnal rendelkezik!

A ClickUp kilenc, kifejezetten az ötletelési folyamat maximalizálására tervezett Whiteboard sablonjával azonnal strukturálhatja kreativitását.

7. Crazy 8’s

Az egyik kedvenc ötletelési technikánk a Crazy 8’s. Először ossza fel egy üres papírt nyolc részre. Állítson be egy 8 perces stoppert.

A tevékenység célja, hogy minden résztvevő minden négyzetbe egy koncepciót rajzoljon – vagyis percenként egy ötletet –, amíg a vászon meg nem telik. Minden perc letelte után tovább kell lépni a következő feladatra, függetlenül attól, hogy mennyire haladtál előre a négyzetben. Csak egy perced van négyzetenként, így ha nem lépsz tovább a következőre, amikor eljön az ideje, lemaradsz az ötletek áramlásáról és lemaradsz.

Ez a stratégia leginkább az ötletelési szakaszban működik, amikor már van néhány alapötleted, amelyet tovább lehet fejleszteni, hogy új, erősebb ötletek gyorsabban születhessenek. A cél az, hogy rövid idő alatt sokféle új ötletet találj ki, így ha a nyolc perc letelte után vissza akarsz térni egy ötlethez, még mindig megteheted!

8. Prototípus készítés

A prototípus-készítés valójában egy ötletelési módszer! A projektfolyamat következő szakaszába lépés előtt a prototípusok segítenek minden végső részlet, kérdés és koncepció kidolgozásában.

A prototípusok láthatóvá teszik a dolgokat, ami fantasztikus előnye a brainstorming folyamatban való felhasználásuknak. Ha a csapatod láthatja a koncepciót, sokkal könnyebb támogatni azt és konstruktív visszajelzést adni.

A prototípus lehet olyan egyszerű vagy részletes, amilyennek szeretné. Azonban ha legalább nagyjából tudja, mivel fog dolgozni, az ugródeszkaként szolgálhat, és végső soron segít a specifikációk, a tervezés és a funkcionalitás véglegesítésében.

Mutassa be ötleteit szabadkézi rajzolással, média vagy képek hozzáadásával, hogy irányt mutasson prototípusának tervezéséhez a ClickUp Whiteboards alkalmazásban

Ha még csak most kezded, akkor tintával és papírral készíthetsz egy gyors, alacsony felbontású prototípust, vagy digitális táblát használhatsz a prototípus megrajzolásához, rendszerezéséhez és a csapattal való megosztásához.

9. Brainstorming

Sokszor használjuk ezt a kifejezést, de mit is jelent valójában?

A brainstorming egy olyan ötletelési technika, amely a nem hivatalos problémamegoldást ötvözi a laterális gondolkodással. Alapvetően a cél egy szabályoktól mentes, biztonságos tér biztosítása a csapat tagjai számára, ahol őrült ötleteket hozhatnak elő. Ezek közül néhány ötlet egyedülálló és innovatív megoldássá alakul, míg mások új ötleteket katalizálnak.

A brainstorming technika alkalmazásához először vázolja fel a megoldandó problémát, és határozza meg a lehetséges megoldás céljait. Ezután, mielőtt összehívná a csapatot, önállóan is gondolkodjon el a lehetséges megoldásokon.

A résztvevőket nem szabad kötelezni, megbüntetni vagy jutalmazni hozzájárulásukért. Ezáltal a brainstorming tér támogató jellegű marad, és ösztönzi az ötletek szabad áramlását (anélkül, hogy másokat elnyomna).

Próbáld ki a ClickUp brainstorming sablonját a következő ötletelési gyakorlatodhoz!

10. Vázlatok készítése

A vizuális elemek több ötletet váltanak ki és szélesebb perspektívát nyújtanak. Az ötlet az, hogy vonzó rajzokat készítsen, amelyeket újra megnézhet és kibővíthet, ha kiteszi őket a konferenciaterembe vagy tárolja őket egy közös digitális táblán.

A vázlatoknak egyszerűnek kell lenniük, és csak annyi információt kell tartalmazniuk, amennyi az üzenet közléséhez szükséges, valamint más csapat tagok számára is hozzáférhetőnek kell lenniük, hogy azok is hozzájárulhassanak, ha szeretnének! Ez a közös munka része. Ez segít abban is, hogy az emberek ne kötődjenek érzelmileg a kis műalkotásaikhoz.

Ez mindenkinek emlékezteti, hogy az új ötletek kidolgozása valóban csapatmunka. A koncepciókat szabadabban és kreatívabban lehet átgondolni, ha vázlatot készítünk róluk. Így a rajz minőségével való törődés helyett arra koncentrálhatunk, hogy a gondolatainkat papírra vigyük.

Lehet, hogy csak egy pálcikaember vagy néhány feliratozott alakzat, de a vázlatok segítségével végül gyorsabban rögzítheti ötleteit és megoszthatja azokat másokkal.

Vázlatokat, szöveget, képeket és egyebeket adhat hozzá, hogy felgyorsítsa a visszajelzési folyamatot bármely gyors rajzon vagy maketten a ClickUp Whiteboards alkalmazásban

11. Brainwriting

A brainwriting egy kissé eltérő megközelítése a brainstormingnak. Ahelyett, hogy hangosan kiabálnák az ötleteket, a csapat tagjai leírják azokat. Ezután minden tag ötleteit továbbítják egy másik személynek, aki elolvassa azokat, és hozzáadja saját gondolatait vagy ötleteit (ha vannak ilyenek).

Ez a technika célja, hogy enyhítse a csoporton belüli ötletek megosztásával járó stresszt és szorongást. Őszintén szólva, nem mindenki érzi magát elég kényelmesen ahhoz, hogy azonnal megossza új ötleteit, mások pedig nehezen boldogulnak a nyilvános beszéddel.

Ráadásul sokan egyszerűen akkor jutnak el a legjobb ötleteikhez, amikor kevesebb stressz éri őket. A brainwriting másik nagy előnye? Aszinkron módon is elvégezhető! Ez, barátom, valóban a munka jövője.

Kezdje el használni az ötletelési technikákat a ClickUp-ban!

Röviden: a sikeres ötletelési üléshez koncentrálj a célodra, kerülj el minden ítélkezést, és állapíts meg alapszabályokat a választott stratégiához. Még ha végtelen mennyiségű ötletelési technikád is van, azok elvesztésének kockázata fennáll, ha nincs rendszered azok nyomon követésére.

És nem kell csak egyet választania – próbálja ki mindet! Minden csapat más, lehet, hogy néhány próbálkozásba telik, mire megtalálja a legmegfelelőbbet, de bízzon a folyamatban, és az ötletek meg fognak jönni. Ráadásul egy olyan ötletkezelő szoftverrel, mint a ClickUp, amely sablonokkal, funkciókkal és automatizálásokkal rendelkezik , amelyek pontosan ezeket a technikákat szolgálják, nem fog időt pazarolni azok alkalmazására a következő ötletelési ülésen.

A célzott ötletelési technikák segítenek javítani a kreatív folyamat hatékonyságát, és időt és pénzt takarítanak meg a csapatnak.

A ClickUp gondolattérkép-szoftvere az ötleteit világos és testreszabható vizuális vázlatokká alakítja, míg a kollaboratív digitális táblák kreatív lehetőségeket nyújtanak, hogy gyakorlatilag bármit létrehozhasson – és azonnal megvalósíthassa.

A ClickUp egy all-in-one munkamenedzsment megoldás minden ötleteléssel és brainstorminggal kapcsolatos feladathoz. Korlátlan feladatok, ClickUp Mind Maps, Whiteboards, 100 MB tárhely és még sok más ingyenesen, örökre. Ezután még tovább egyszerűsítheti távoli és személyes csapatfolyamatait a tervekben elérhető több mint 1000 integrációval. Mire vár még?