A 18 legjobb ötletkezelő szoftver az innováció elősegítéséhez 2025-ben

A vezetők több mint 80%-a úgy véli, hogy az ötletek és az innováció elengedhetetlenek vállalkozásuk sikeréhez. Bármilyen mércével is mérjük, ez nagyon sok vezető. 🤯👀

Bár a következő nagy dobás(ok) kitalálása tűnhet a legnehezebb feladatnak, valójában az új ötletek kezelése jelenti a legnagyobb kihívást.

De őszintén szólva, a legtöbb csapatnak így is elég dolga van. Ahelyett, hogy egy teljesen új vagy bonyolult rendszert találna ki gondolatai rendszerezésére, miért ne keresne inkább egy olyan együttműködésen alapuló megoldást, mint az ötletkezelő szoftver?

A rugalmas és hatékony ötletkezelő szoftverek nem csak tárolják az új ötleteit, hanem elvégzik a nehéz munkát is, és végigkísérik azokat a célvonalig. Higgyen nekünk, nincs rosszabb, mint nézni, ahogy egy új, nagy potenciállal rendelkező ötlet elvész a semmiben.

Inkább olyan platformon foglalkozzon kezdeményezéseivel, amely biztosítja, hogy egyetlen feladat se maradjon elvégezve. Szerencsére a piacon rengeteg ötletkezelő szoftver áll rendelkezésre, amelyek segítenek elérni ezt a szervezettségi szintet.

Elvégeztük a munkát Ön helyett, és rangsoroltuk a legjobb ötletkezelő szoftvereket a legfontosabb funkcióik, előnyeik és hátrányaik, értékeléseik és áruk alapján, hogy kiválaszthassa a legmegfelelőbbet. 🏆

Olvassa el cikkünket, amelyben bemutatjuk, mi is az ötletkezelés, milyen előnyei vannak, milyen funkciókra érdemes figyelni, és bemutatjuk a 18 legjobb ötletkezelő szoftvert, amelyekkel megvalósíthatja ötleteit.

Mi az ötletkezelés?

Az ötletkezelés az a stratégiai folyamat, amelynek során összegyűjtik, értékelik és fontossági sorrendbe állítják az érdekelt felek által benyújtott vagy a csapat tagjai által taktikai brainstorming üléseken megosztott ötleteket.

Ezek a taktikák általában az ügyfelek igényeinek kielégítésére vagy a termék jelentős fejlesztésére irányuló új módszerekkel kapcsolatosak – ezért is olyan fontos az ötletkezelés! Segít megőrizni a tevékenységek relevanciáját, mert közvetlenül hozzájárulnak az ügyfelek által várt változásokhoz. 👏

Sok szervezet kiemelten fontosnak tartja az innovációt, hogy versenyelőnyben maradjon, és aktívan keresi a kreatív módszereket, amelyekkel izgalmas kezdeményezéseket indíthat el a csapatban – és itt jönnek képbe az ötletkezelő szoftverek.

De minél több ötlet áll rendelkezésére, annál nagyobb szükség van azok rendszerezésére – és ez azt jelenti, hogy nagyon sok múlik az ötletkezelő szoftverén, hogy az a kívánt módon működjön. 👀

De a kérdés továbbra is fennáll: hogyan néz ki egyáltalán a tökéletes ötletkezelő szoftver? Mi segítünk Önnek ebben.

Bár minden eszköznek megvan a maga je ne sais quoi jellegzetessége, van néhány funkció, amelyre érdemes odafigyelni, hogy biztosan elvégezhesse a feladatát. 🔑

A 18 legjobb ötletkezelő szoftver

1. ClickUp

Több mint 15 kreatív módon tekintheti meg ötleteit a ClickUp alkalmazásban.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amelyet különböző iparágakban működő csapatok számára terveztek, hogy egy képernyőn kezelhessék és összegyűjthessék ötleteiket, nyomon követhessék a projekt frissítéseit és együtt dolgozhassanak. Akár az irodában, akár online találkoznak, a ClickUp hatékony brainstorming és ötletelési funkciói bármely csapat méretét növelhetik, és minden tagot arra ösztönözhetnek, hogy a dolgok kreatív oldalát is megismerje.

Több mint 15 egyedi módszerrel az ötletek vizualizálására és a munkafolyamatához közvetlenül kapcsolódó brainstorming funkciókkal soha nem volt ilyen egyszerű bemutatni az ötleteket a csapatának és megkezdeni azok megvalósítását. Legyen szó egyszerű teendőkről vagy akár a legbonyolultabb projektekről, a ClickUp egyre bővülő, testreszabható funkciói elég rugalmasak ahhoz, hogy az Ön vállalkozásának növekedésével együtt bővüljenek, miközben minden csapattag a számára legmegfelelőbb módon dolgozhat. Itt megmutatjuk, hogy mit értünk ez alatt. 🙂

🔑 A ClickUp legfontosabb funkciói

Őszintén szólva, nehéz csak egyet kiválasztani. De ha intuitív és rugalmas ötletkezelési megoldást keres, akkor imádni fogja a ClickUp Whiteboards és Mind Maps szoftvereket. 🎨

🖌 Együttműködésen alapuló ClickUp táblák

Rajzoljon maketteket, adjon hozzá jegyzeteket és médiát, válasszon egyedi színeket és még sok minden mást a ClickUp Whiteboards segítségével.

Akár a jó öreg jegyzetfüzetbe vázolja fel gondolatait, akár egyszerűen csak hiányzik a Microsoft Paint, a whiteboard szoftver segít hatékonyan kezelni ötleteit a csapattal. És említettük már, hogy a ClickUp kínálja az egyetlen olyan whiteboardot, amely elég hatékony ahhoz, hogy ötleteket hozzon létre, együttműködjön és közvetlenül összekapcsolja azokat a munkafolyamatával?

Rajzoljon ötleteket a semmiből, adjon hozzá külső médiát, ágyazzon be linkeket, osszon meg dokumentumokat és még sok minden mást egy végtelen vásznon, amelyet a csapat többi tagjával együtt szerkeszthet! Ezenkívül kilenc dinamikus sablon közül választhat folyamatábrákhoz, diagramokhoz és a ClickUp Kanban-stílusú tábláihoz, hogy tiszta és rugalmas struktúrát adjon táblájához – ez tökéletes azoknak a csapatoknak, akiknek akár pillanatok alatt is be kell mutatniuk ötleteiket az érdekelt feleknek.

De ez még nem minden! Íme néhány kedvenc ClickUp Whiteboards funkciónk:

Slash parancsok a táblán lévő minden jegyzet szerkesztéséhez, formázásához és stílusához

Néhány kattintással bármilyen formátumot a táblán végrehajtható feladattá alakíthat.

Valós idejű szerkesztés élő kurzorokkal, így mindig tudhatja, ki vesz részt a munkában.

🧠 Lenyűgöző gondolattérképek a ClickUp-ban

A ClickUp Mind Maps segítségével könnyedén hozzáadhat csomópontokat, feladatokat és kapcsolatokat a munkafolyamat felépítéséhez.

Különösen, ha új ötletének következő lépéseit szeretné megtervezni, a ClickUp Mind Maps lesz az új legjobb barátja.

A családfa ágaihoz hasonlóan a gondolattérképek is nagyon vizuális módon ábrázolják a közelgő feladatok folyamatát, a feladatokat képviselő csomópontokat összekötő vonalakkal vagy nyilakkal – és ezek lehetnek olyan egyszerűek vagy bonyolultak, amilyeneket csak szeretne!

Képzelje el úgy, mint egy szabad formájú hálót, ahol minden feladat egy közös szálon kapcsolódik össze, és egyértelműen kommunikálja a feladatok függőségét azáltal, hogy megmutatja, melyik feladatot kell elvégezni és milyen sorrendben. 🕸

A Mind Maps kedvenc funkciói között szerepelnek a következők:

A munkafolyamatának referenciapontjaként szolgáló csomópontok, amelyek ClickUp feladatokká alakíthatók

Hozzon létre, szerkesszen, töröljön és rendezzen át feladatokat a gondolattérképén, hogy elérje a kívánt munkafolyamatot.

Húzza az ágakat logikus útvonalakra a feladatok között

Dolgozzon együtt az egész csapattal a gondolattérképén

P. S. , a ClickUp Whiteboardon is létrehozhat Mind Maps-et a semmiből. 😎

✅ ClickUp előnyei

Teljesen testreszabható és a növekedéseddel együtt bővíthető, így bármilyen számú, bármilyen összetettségű ötletet képes kezelni.

Rengeteg együttműködési funkció, hogy az egész csapat egy hullámhosszon legyen

Úgy tervezték, hogy segítsen optimalizálni a folyamatokat és időt takarítson meg.

Elég sokoldalú ahhoz, hogy bármely iparágban dolgozó csapatok számára előnyös legyen.

❌ ClickUp hátrányai

Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban... egyelőre!

A sok testreszabható funkcióhoz való alkalmazkodás némi tanulási folyamatot igényelhet.

💸 ClickUp árak

Örökre ingyenes : korlátlan számú tag és feladat, 100 MB tárhely, táblák, dokumentumok, 24/7 ügyfélszolgálat és még sok más

Unlimited (7 dollár/tag/hónap): Korlátlan tárhely, integrációk, irányítópultok, egyéni mezők és még sok más

Business (12 dollár/tag/hónap): Korlátlan számú csapat, fejlett megosztási funkciók, automatizálás, időkövetés és gondolattérképek

Vállalati (egyedi árakért vegye fel velünk a kapcsolatot): Fejlett jogosultságok, korlátlan számú egyedi szerepkör, élő bevezető képzés, dedikált sikerkövető menedzser és még sok más.

💬 ClickUp ügyfélvélemények

G2: 4,7/5 (4510+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2940+ értékelés)

2. Miro

Beszéljen a csapattal a Miro táblájáról

A Miro egy digitális táblaplatform, amely lehetővé teszi a távoli csapatok számára a valós idejű együttműködést. A Miro segítségével a csapatok ötleteket gyűjthetnek, folyamatokat térképezhetnek fel és vizuális ábrázolásokat készíthetnek munkájukról.

🔑 A Miro legfontosabb funkciói

A tagok egyszerre szerkeszthetik ugyanazt a vásznat, és valós idejű együttműködés révén láthatják egymás módosításait.

Említse meg a csapatot, és beszéljen közvetlenül a tábláról a beépített videofunkció segítségével.

A prezentációs mód segítségével közelítse meg a testület legfontosabb területeit, miközben ötleteit a csapatnak bemutatja.

✅ Miro előnyei

Könnyen használható, tiszta és intuitív felülettel rendelkezik.

Sokféle célra használható, a brainstormingtól a projektmenedzsmentig.

A Miro több száz előre elkészített sablont kínál, amelyeket igényeinek megfelelően módosíthat, hogy gyorsabban elindíthassa tábláját.

❌ Miro hátrányai

Korlátozott számú exportálási lehetőség, beleértve a PNG, JPG és PDF formátumokat.

Nincs natív alkalmazás asztali vagy mobil eszközökhöz

💸 Miro árak

Ingyenes

Team : 8 dollártól felhasználónként, havonta

Üzleti : 16 dollártól felhasználónként, havonta

Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakért

💬 Miro ügyfélvélemények

G2: 4,8/5 (3660+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 700 értékelés)

Bónusz: Hasonlítsa össze a Miro és a Mural szoftvereket

3. Coda

Ötletek kezelése a Coda dokumentumszerkesztőben

A Coda egy együttműködésen alapuló szövegszerkesztő eszköz, amely számos általános dokumentum- és táblázatkezelő funkciót egyesít egy szoftverben. Népszerű eszköz információk szervezésére, részletes wikik létrehozására és tudásbázisok kezelésére strukturált és könnyen megosztható dokumentumokban.

Központi, megosztott dokumentumok, amelyekben csapata minden információt és adatot tárolhat

Vizuális, strukturális és formázási funkciók, amelyekkel dokumentuma vonzóbbá válik

✅ Coda előnyei

Könnyen módosítható és bővíthető funkciók

Kézi prioritásmeghatározás és függőségi funkciók

Több egyszerű bemutató videót kínál

❌ Coda hátrányai

Nincs feladatkezelési funkció

Nincs asztali alkalmazás vagy jelentéskészítő eszköz

Nem alkalmas projektmenedzsmentre

💸 Coda árak

Fontos közlemény: a Coda árazása nem a csapat tagjainak teljes számán alapul, hanem azon a számon, ahányan a csapatból dokumentumokat fognak létrehozni, azaz a Doc Maker (dokumentumkészítő) számán.

Pro csomag : havi 12 dollártól, Doc Makerenként

Csapatcsomag : 36 dollártól havonta, Doc Maker-enként

Vállalati csomag: Árajánlat kérésre rendelkezésre áll

💬 Coda ügyfélvélemények

G2: 4,7/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

Bónusz: Hasonlítsa össze a Coda és az Airtable szo ftvere ket

4. Canny

A Canny segítségével rögzítheti, rendszerezheti és elemezheti a termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket.

A Canny egy mesterséges intelligencia eszköz, amely segít a csapatoknak a termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket rögzíteni, rendszerezni és elemezni, hogy jobban megértsék, mit szeretnének látni az ügyfelek. A Canny lehetővé teszi, hogy más munkaeszközökből releváns vállalati adatokat adjon hozzá, a visszajelzéseket használati esetek alapján kategorizálja, és szűrje a beérkező kéréseket, így egyetlen ügyfélkérés sem marad figyelmen kívül.

🔑 A Canny legfontosabb funkciói

Termékjellemzők szavazási táblája, amely automatikusan csoportosítja a hasonló kéréseket

Az integrációk segítségével visszajelzéseket gyűjthet más általános munkaeszközökről.

A funkciók új verziói automatikusan elküldésre kerülnek azoknak az ügyfeleknek, akik azokat kérték.

✅ Canny előnyei

Hatékony ügyfél-visszajelzés-kezelő eszközök

Prioritizálási funkciók a legkeresettebb vagy legfontosabb ötletek rendszerezéséhez

Együttműködési eszközök, amelyekkel az érdekelt felek mindig naprakészek maradnak

A ClickUp a Canny-t használja! 🙂

❌ Canny cons

Ez egy remek eszköz, amelyet más projektmenedzsment eszközök mellett is használhat a projektfolyamat későbbi fázisaiban.

Segít összegyűjteni az ügyfelek és a belső munkatársak visszajelzéseit, de nem tartalmaz kreatív brainstorming eszközöket.

💸 Canny árazás

Ingyenes csomag

Növekedési terv : havi 400 dollártól

Üzleti terv: Egyedi árazás

💬 Canny vásárlói vélemények

G2: 4,4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

5. Bluescape

Ötletek kezelése és fejlesztése a Bluescape-ben

A Bluescape egy felhőalapú vizuális együttműködési platform, ahol a csapatok brainstorming, együttműködés és digitális táblán történő bemutatás révén alakítják át a nyers koncepciókat kész ötletekké. Rendkívül vizuális, és robusztus képkeresési funkcióval és médiafeltöltési lehetőségekkel rendelkezik, ami kiválóan alkalmas kreatív, tartalom- vagy tervezőcsapatok számára.

🔑 A Bluescape legfontosabb funkciói

Hatékony képkeresési funkció a Getty Images, az Unsplash és a Google adatbázisában, közvetlenül a munkaterületéről.

Whiteboard funkciók a brainstorming folyamat fejlesztéséhez

Videohívások kezdeményezése a munkaterületen belülről

Videó feltöltése a táblára szinkronizált lejátszással

✅ A Bluescape előnyei

Több száz sablon, amelyek különböző felhasználási esetekhez alkalmazkodnak

Többféle integráció, hogy munkaterületét összehangolja az Ön által nyújtott szolgáltatásokkal

Kiváló vizuális segédeszköz értekezletekhez

❌ Bluescape hátrányai

Nincs valódi feladatkezelési funkció, amellyel a munkaterületén felmerülő ötleteket megvalósíthatná.

Erősebb eszköz brainstorminghoz, mint több potenciális ötlet egyszerre történő kezeléséhez

💸 Bluescape árak

Go plan : Ingyenes

Csapatcsomag : 10 dollártól felhasználónként, havonta

Üzleti terv : 20 dollártól felhasználónként, havonta

Vállalati csomag: Az árakról érdeklődjön a Bluescape értékesítési csapatánál.

💬 Bluescape ügyfélvélemények

G2: 4,2/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (60+ értékelés)

6. Brightidea

Élő szerkesztés digitális táblán a Brightidea-ban

A Brightidea egy felhőalapú innovációkezelő szoftver, amely többféle terméket kínál a szervezeteknek új ötletek kidolgozásához és megvalósításához.

A Brightidea termékei egy szervezet meghatározott részeihez vannak igazítva – szabadjára engedheti kreativitását a whiteboard eszközzel, létrehozhat egy digitális ötletdobozt, átszervezheti feladatkezelési folyamatát, vagy kapcsolatba léphet külső partnerekkel.

A szoftver egy platformot biztosít a felhasználók számára, ahol képeket küldhetnek be, szavazhatnak, kommentálhatnak és nyomon követhetik a megvalósítás előrehaladását.

🔑 A Brightidea legfontosabb funkciói

A műszerfalak fontos adatokat jelenítenek meg a táblás funkcióban.

Küldje el ötleteit a tábláról a fejlesztési folyamatba, hogy megvalósulhassanak!

Rendezze és rangsorolja csapata ötleteit egy mindig elérhető ötletdobozban.

✅ A Brightidea előnyei

Az összes Brightidea termékben elérhető sablonok

Az egyes termékek a szervezet különböző területeire irányulnak.

Készítsen munkafolyamatokat ötleteiből úgy, hogy elküldi őket a folyamatba.

❌ Brightidea hátrányai

A háttérrendszer elavult és nem intuitív.

Mivel minden termék nagyon szűken szabott, több Brightidea termékbe kell befektetnie, hogy ötletei teljes életciklusukat végigjárhassák.

💸 Brightidea árak

A legfrissebb tervekkel és árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a Brightidea-val.

💬 Brightidea ügyfélvélemények

G2: N/A

Capterra: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

7. Ideawake

Az ötletkezelés gamifikálása az Ideawake-ben

Az Ideawake egy együttműködésen alapuló ötletkezelő platform és crowdsourcing szoftver, amely segít a csapatoknak ötleteket gyűjteni az alkalmazottaktól, ügyfelektől és partnerektől. Könnyen használható felülettel és robusztus ötletkezelési funkciókkal rendelkezik, hogy minden ötlet meghallgatásra kerüljön és egyik se merüljön feledésbe.

🔑 Az Ideawake legfontosabb funkciói

Valós idejű csevegés az új ötletek mélyebb megismeréséhez

Tömeges szavazás az ügyfelek által leginkább várt ötletek prioritásainak meghatározásához

Kijelölhet döntéshozókat, akik belső vagy külső érdekelt felekként működnek közre a népszerű ötletek megvalósításában.

Gyűjtsön ötleteket bárhonnan az Ideawake webalkalmazással, böngészőbővítménnyel vagy mobilalkalmazással.

✅ Ideawake előnyei

Összehasonlíthatja ötletét a ROI-val az érték, a költség és a megvalósításhoz szükséges idő alapján, miután elindította azt.

Integrációk projektmenedzsment eszközökkel

Különböző elemzési és mérési eszközök az ötletek sikerességének meghatározásához

❌ Ideawake hátrányai

Nincs beépített feladat- vagy projektkezelő eszköz

Nincsenek brainstorming funkciók vagy eszközök, amelyekkel kreatívan lehetne gondolkodni az összegyűjtött ötletekről.

💸 Ideawake árak

Az Ideawake háromféle árazási csomagot kínál 1000 felhasználóig, és mindháromról az értékesítési csapatuknál kell információt kérni.

💬 Ideawake ügyfélvélemények

G2: 4,5/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)

8. Ideanote

Új ötletek prioritásainak meghatározása az Ideanote-ban

Az Ideanote egy webalapú eszköz, amely segít az embereknek prioritásokat felállítani és több termékterületen is cselekedni, hogy mélyebben belemerülhessenek az ötletkezelési folyamat minden aspektusába. Az Ideanote nem annyira brainstorming eszköz, mint inkább egy digitális javaslatdoboz, amelynek célja, hogy összegyűjtse a csapattagoktól, ügyfelektől és érdekelt felektől érkező potenciális új ötleteket az internetről, prioritásokat állítson fel, és hozzáadja őket a folyamatához.

🔑 Az Ideanote legfontosabb funkciói

Ismétlődő műveletek automatizálása

Említse meg a csapattagokat a megjegyzésekben, és rendelje őket az ötletekhez!

Csapatmappák a részlegek és témák kategóriák szerinti kezeléséhez

✅ Ideanote előnyei

Többféle módszer az új ötletek szűrésére, rendezésére, megtekintésére és rangsorolására

Kiválóan alkalmas a web különböző területeiről származó ügyfél-visszajelzések gyűjtésére.

❌ Ideanote hátrányai

A felhasználói felület nem intuitív

Sok funkcióval rendelkezik, de nehéz megtanulni és kezelni

Nem integrálható a ClickUp-pal 😕

💸 Ideanote árak

Ingyenes csomag : Legfeljebb 10 tag számára

Üzleti terv : 49 dollártól felhasználónként, havonta

Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

💬 Ideanote ügyfélvélemények

G2: 4,7/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (130+ értékelés)

9. Idea Drop

Ötletkezelés az Idea Drop alkalmazásban

Az Idea Drop egy együttműködésen alapuló innovációs szoftver, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a stratégiai gondolkodásban és az új koncepciók fontossági sorrendjének megállapításában. A crowdsourcing, a gamification, a kommunikáció és az értékelő eszközök kombinációjával felkészíti a csapatokat arra, hogy ötleteiket egyértelmű folyamatba szervezve megvalósítsák.

🔑 A Key Idea Drop legfontosabb funkciói

Valós idejű jelentések az Ön által megvalósított ötletek sikerének nyomon követéséhez

Többféle módszer az ötletek rendezésére pontszámok, kategóriák és szűrés segítségével

Visszajelzések, említések és megjegyzések, amelyekkel a platformon belül együttműködhet a csapatával.

✅ Az Idea Drop előnyei

Rengeteg módja van a tagokkal való kommunikációnak

Néhány feladatkezelési funkció, például határidők, pontszámok és pontrendszer

❌ Idea Drop hátrányai

Nincs több nézet, amellyel testreszabhatná a munkafolyamat megjelenítését

Nehéz kezelni a komplex ötleteket és projekteket

💸 Idea Drop árak

Ez az eszköz különböző fizetős csomagokat kínál, de az árakról minden esetben az értékesítési csapattal kell érdeklődnie.

💬 Idea Drop ügyfélvélemények

G2: 4,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

10. Aha! Ötletek

Ötletkezelési elemzés az Aha! Ideas szoftverben

Az Aha! Ideas célja, hogy mindannyian átélhessük azokat a áttörő pillanatokat, amelyeket annyira szeretünk. 💜

Ez egy termékfejlesztési platform, amely segít a csapatoknak a nyers koncepciókat a legnagyobb ötletekké alakítani. Emellett különböző ötletkezelő eszközök és portfóliótervezési funkciók segítségével megvalósítható tervekre bontja azokat.

🔑 Aha! Ideas legfontosabb funkciói

Testreszabhatja az állapotokat, mezőket, munkafolyamatokat és még sok mást az Aha!

Adjon ki feladatokat és kövesse nyomon a függőségeket az Aha! termék kampányaiban.

Valós idejű közös szerkesztés a csapat tagjai közötti jegyzetek szerkesztése során a átláthatóság biztosítása érdekében

✅ Aha! Ötletek előnyei

Kiválóan alkalmas több termék kampányt egyszerre lebonyolító csapatok számára

Többféle integráció projektmenedzsment, fejlesztési és CRM eszközökkel

❌ Aha! Ötletek hátrányai

Elavultnak tűnő felhasználói felület

Korlátozott jegyzetfunkció

Több vizuális eszköz, például gondolattérképek hiánya

💸 Aha! Az ötletek árazása

Az Aha! Ideas ingyenes próbaverziót és két további fizetős csomagot kínál.

Essentials csomag : 39 dollártól felhasználónként, havonta

Advanced csomag: 59 dollártól felhasználónként, havonta

💬 Aha! Ötletek vásárlói vélemények

G2: 4,2/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

Hasonlítsa össze a Jira és az Aha! szoftvereket!

11. Lucidspark

Ötletek kezelése a Lucidspark tábláján

A Lucidspark számos célra használható, többek között projektmenedzsmentre, jegyzetelésre és egyebekre. Ez egy intuitív és népszerű eszköz brainstorminghoz digitális táblán vagy gondolattérképek készítéséhez, hogy jobban szervezhesse feladatait vagy ötleteit.

🔑 A Lucidspark legfontosabb funkciói

Hozzászólások, megjegyzések, reakciók és szavazatok hozzáadása a táblán lévő post-it cetlikhez

Beszélgessen a csapattal közvetlenül a tábláról vagy a diagramról

Hívja össze a csoport összes tagját, hogy gyűljenek össze a táblán egy meghatározott területen.

✅ Lucidspark előnyei

Testreszabható sablonok és breakout táblák az ötletek táblán történő formázásához

Prezentációs és együttműködési funkciók az érdekelt felek találkozóinak és brainstorming üléseinek lebonyolításához

Képes kezelni komplex ötleteket és különböző brainstorming tevékenységeket, még az alapvető makettek és folyamatábrák mellett is.

❌ Lucidspark hátrányai

A Lucidsparkot egy másik platformmal kell integrálnia, vagy további szoftverekbe kell befektetnie, hogy ötleteit a brainstorming és a korai fázisokon túl is kezelni tudja.

💸 Lucidspark árak

Ingyenes csomag

Egyéni : 7,95 dollártól havonta

Csapatcsomag : 9 dollártól felhasználónként, havonta

Vállalati csomag: Kérjen árajánlatot a Lucidsparktól

💬 Lucidspark ügyfélvélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (320+ értékelés)

12. Qmarkets

Ötletkezelés a Qmarkets-ban

A Qmarkets egy ötletkezelő szoftvercsomag, amelynek elemei együttesen vagy külön-külön is használhatók, hogy segítsék a csapatokat a kihívások kreatív és innovatív megoldásában.

A Q-360, Q-ideate, Q-optimize, Q-scout és Q-trend termékek célja, hogy az ötleteket a gyártás meghatározott szakaszaiban – a kezdetektől a megvalósításig – célozzák meg. A Qmarkets erőssége azonban a belső innováció, a humánerőforrás-osztályok és a munkavállalói elkötelezettség terén rejlik.

🔑 A Qmarkets legfontosabb funkciói

Tömeges szavazási eszközök az új ötletek rangsorolásához

Funkciók a folyamatok játékossá tételéhez és a munkavállalók motiválásához

ROI nyomon követésére szolgáló jelentési és elemzési eszközök

✅ A Qmarkets előnyei

Ösztönzi a munkavállalókat a nagyobb elkötelezettségre, és arra készteti őket, hogy új feladatokhoz innovatív szemlélettel közelítsenek.

A termékeket az határozza meg, hogy belső vagy külső crowdsourcinggal foglalkoznak-e.

❌ Qmarkets hátrányai

Egyes felhasználók megjegyzik, hogy a jelentések inkább a tartalomra koncentrálnak, mint a felhasználói élményre, és hogy a szoftver beállítása egy ideig tart.

💸 Qmarkets árak

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a Qmarkets-szel.

💬 Qmarkets ügyfélvélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

13. MindMeister

Ötletek kezelése gondolattérképeken a MindMeisterben

A MindMeister egy gondolattérkép-készítő eszköz, amely segítségével vizuálisan rendszerezheti gondolatait, ötleteit és új koncepcióit. Leggyakrabban brainstorminghoz, projekttervezéshez és egyéb kreatív feladatokhoz használják, mivel a MindMeister térképek együttműködésen alapulnak, könnyen bemutathatók és megoszthatók.

🔑 A MindMeister legfontosabb funkciói

Kollaboratív gondolattérkép funkció

Ossza meg térképeit prezentációs módban vagy IRL-ben a nyomtatási funkcióval.

A Mindmeister online és mobilalkalmazásként is elérhető.

✅ MindMeister előnyei

Egyszerű jegyzetelési eszközök

Testreszabható témák

Gyorsan kidolgozhatja új ötleteit

❌ MindMeister hátrányai

Korlátozott ingyenes csomag

Korlátozott integrációk

Nincs projekt- vagy feladatkövetési funkció

💸 MindMeister árak

Alap csomag : Ingyenes

Személyes csomag : havi 4,99 dollártól

Pro csomag : 8,25 dollártól havonta

Üzleti terv: 12,49 dollártól havonta

💬 MindMeister ügyfélvélemények

G2: 4,3/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (210+ értékelés)

14. Planbox

Innovációkezelés a Planboxban

A Planbox egy agilis termékcsalád, amely integrálja az ügyfelek visszajelzéseit és a hibajelentéseket a szokásos projektmenedzsment eszközökkel, hogy segítse a csapatokat az ötletek, erőforrások és feladatok kezelésében.

🔑 A Planbox legfontosabb funkciói

Kérdőívek és szavazások az ötletek fontossági sorrendjének megállapításához

Állapotkövetés az új kezdeményezések nyomon követéséhez

✅ A Planbox előnyei

Központi helyet biztosít mind a termékmenedzsment, mind a szolgáltatásmenedzsment számára.

Az innovációra alkalmazott agilis megközelítés ösztönzi a folyamatos fejlesztést

A különböző eszközök kombinációját több iparágban is felhasználhatják a csapatok.

❌ A Planbox hátrányai

Több Planboc terméket kell bevezetni, hogy az ötleteket teljes életciklusukon keresztül nyomon lehessen követni.

Nem integrálható a ClickUp-pal. 😕

💸 A Planbox árai

A legfrissebb árakért vegye fel a kapcsolatot a Planboxszal.

💬 Planbox ügyfélvélemények

G2: 4,7/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (20+ értékelés)

15. OpenideaL

Az OpenideaL egy nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer, amely segít a szervezeteknek ötleteket gyűjteni az ügyfelektől és a belső csapatoktól. Az eszköz célja, hogy a szervezet döntéshozói stratégiai döntéseket hozzanak az új ötletekről a betekintés és a visszajelzések alapján, hogy értelmes ügyfél- és munkavállalói kapcsolatokat építsenek ki.

🔑 Az OpenideaL legfontosabb funkciói

Hozzászólási funkció

Az ötleteket címkézheti és szavazhat rájuk, hogy segítsen azok fontossági sorrendjének megállapításában.

✅ OpenideaL előnyei

Segít a munkavállalóknak abban, hogy úgy érezzék, több lehetőségük van új ötletek megfogalmazására.

Kiválóan alkalmas az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtésére és arra, hogy képet kapjon arról, mit gondolnak az emberek a termékéről.

❌ OpenideaL hátrányai

Inkább csapatvezetők és döntéshozók számára készült, mint az egész csapat számára.

Nincs feladat- vagy projektkezelési funkció, amely segítségével áttekinthetné a szoftverrel összegyűjtött ötleteket.

💸 OpenideaL árak

Az árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot az OpenideaL-lel.

💬 OpenideaL ügyfélvélemények

G2: 2,5/5 (1 értékelés)

Capterra: N/A

16. Planview Spigit

Ötletkezelés a Planview Spigitben

A Planview Spigit egy innovációkezelő eszköz, amely automatizálja a crowdsourcingot, így Ön több időt fordíthat a legígéretesebb ötletek prioritásainak meghatározására és fejlesztésére. Miután új kezdeményezéseit megvalósította, a Spigit jelentési és elemzési eszközöket is kínál azok sikerességének megállapításához.

🔑 A Planview Spigit legfontosabb funkciói

Többféle módszer az ügyfelekkel és külső csoportokkal való kapcsolattartásra az innovatív ötletek azonosítása érdekében

Jelvények, pontok és gamifikációs funkciók az elkötelezettség elősegítésére

Közösségi tevékenységek és nyilvános hozzászólások, amelyek segítségével felmérheti, mely ötleteket tartják ügyfelei nagyobb értéknek.

✅ Planview Spigit előnyei

Megkönnyíti a szervezetek számára a kapcsolatfelvételt olyan külső szakértőkkel, akik innovatív megközelítéssel rendelkeznek a problémák megoldásában.

❌ Planview Spigit hátrányai

A Spigit csak egyike a Planview termékeinek, és szűken egy felhasználási esetre van szabva.

Nincs feladatkezelési funkció

Nincs brainstorming funkció

💸 Planview Spigit árak

Az árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a Planview Spigit céggel.

💬 Planview Spigit vásárlói vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

17. Codigital

Ismeri azokat a valóságshow-kat, mint az American Idol vagy a Love Island, ahol a nézők szavazhatnak a kedvenc versenyzőikre? A Codigital hasonló hangulatot áraszt.

A Codigital nagy csoportok számára készült, virtuális műhelyek vagy konferenciák számára, amely lehetővé teszi egyszerű kérdések feltevését, amelyekre az egész csapat vagy szervezet válaszolhat a lehetséges válaszokkal. Miután a Codigital összegyűjtött egy bizonyos számú választ, a tagok újra szavazhatnak a legjobban tetsző válaszokra. Ez egy érdekes megközelítés a nagy csoportok brainstorming üléseihez.

🔑 A Codigital legfontosabb funkciói

Gyors ötletgyűjtő és rangsoroló eszközök

Digitális javaslatdobozként működik

✅ Codigital előnyei

Kiválóan alkalmas a munkavállalók gyors bevonására és a nagy létszámú értekezletek vonzóbbá tételére.

Segít különböző részlegek véleményét megismerni egyszerű kérdésekkel kapcsolatban

Egy strukturáltabb megközelítés a brainstorminghoz, amelyet egyesek előnyben részesíthetnek.

❌ Codigital hátrányok

Elavultnak tűnő felhasználói felület

Nehéz ötleteket kidolgozni és komplex ötleteket kezelni

Nem annyira testreszabható és rugalmas, mint más ötletkezelő szoftverek

💸 Codigital árak

Csapatok terve: Ingyenes

Vállalati terv: egyedi árazás, vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért

Panelek terve: Kb. 2,50 dollár/fő-től (ha figyelembe vesszük az átváltási árfolyamot)

💬 Codigital ügyfélvélemények

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2+ értékelés)

18. edison365

edison365 termékcsalád

Az edison365 egy Microsoft365 alapú, felhőalapú ötlet- és innovációkezelő platform, amely lehetővé teszi a szervezetek számára az ötletek rögzítését, fejlesztését és kereskedelmi hasznosítását. Az eszközkészlet tartalmazza az edison365 Ideas szoftvert, amely az ötletek generálásától a megvalósításig az egész innovációs folyamatot kezeli.

🔑 Az edison365 legfontosabb funkciói

Kanban-stílusú tábla a potenciális új kezdeményezések kezeléséhez

Értékelje és rangsorolja az egyes ötleteket, hogy prioritásokat állíthasson fel közöttük.

✅ edison365 előnyei

Néhány projektmenedzsment eszköz, amely segít átlátni az új ötletek tervezését és munkafolyamatát

Kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek már használnak Microsoft termékeket.

❌ edison365 hátrányai

Túlzsúfolt és zavaros felhasználói felület

A teljes funkcionalitás elérése érdekében be kell ruháznia a Microsoft365-be és több edison365 termékbe.

A platform nem könnyű megtanulni, ha még soha nem használt Microsoft termékeket.

💸 edison365 árak

Ez a termék ingyenes próbaverziót kínál, de az összes többi árinformáció csak kérésre elérhető.

💬 edison365 ügyfélvélemények

G2: 4,8/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (6+ értékelés)

A hatékony ötletkezelő eszközök elengedhetetlen funkciói

Legyünk őszinték, új ötleteket előterjeszteni a csoportnak már eleve elég nehéz feladat. De még azok rendszerezése is? Az már túl nagy kérés.

Az ötletkezelő szoftverek célja, hogy enyhítsék ezt a kihívást azáltal, hogy megfelelő eszközöket biztosítanak az ötletek rögzítéséhez, nyomon követéséhez és kezeléséhez – pont akkor, amikor azok felmerülnek. Ha még soha nem használt ilyen szoftvert, fontos, hogy előre tudd, mire kell figyelni, hogy biztosan a megfelelő eszközökkel rendelkezz!

Íme néhány kedvenc, elengedhetetlen funkciónk egy megbízható ötletkezelési megoldáshoz:

Felhasználóbarát felület

Nincs értelme szoftverbe fektetni, ha a csapata nem tudja használni! És a csoport egyetlen szoftvergurujára támaszkodni sem a hatékonyság kulcsa. Keressen olyan eszközt, amelyet könnyű kezelni, és akkor nagyobb valószínűséggel fogja rendszeresen használni.

Erősen vizuális

Az ötletelési ülések ritkán csak szövegalapúak, ezért az ötletkezelő eszközének sem szabad annak lennie.

Mindannyian másképp dolgozzuk fel az információkat, ezért fontos, hogy ezt a csapatában is elfogadja egy olyan hozzáférhető eszközzel, amely többféle módon kínál lehetőséget gondolatai közvetítésére és munkafolyamatai kezelésére – pl. képek, dokumentumok, rajzok, diagramok vagy folyamatábrák formájában.

Az ötletkezelő eszköz nem csupán az ötletek rendszerezésének helyszíne, hanem azok kidolgozásának, létrehozásának és megvalósításának menedéke is. Az egész csapat számára elérhető brainstorming eszközök, például digitális táblák vagy diagramok biztonságos és stresszmentes környezetet biztosítanak a kreativitás ösztönzéséhez – még akkor is, ha az Ön által javasolt ötletek még nem teljesen kidolgozottak.

Együttműködési funkciók

Mi az értéke a rengeteg remek funkciónak, ha azokat nem tudja megosztani a csoportjával? A csapatmunka ma fontosabb, mint valaha, hogy mindenki számára a legjobb ötletkezelő szoftver segítségével sikeresen kommunikálhassanak egymással.

Legyen szó csevegési funkcióról, rugalmas megosztási jogosultságokról, élő szerkesztésről, hozzárendelt megjegyzésekről vagy mindezekről együtt – a átláthatóság és a közvetlen kommunikáció mindig az első helyen áll!

Prioritizálási funkciók

A feladatkezelés és a szervezés kritikus része annak ismerete, hogy mely ötleteket kell először megvalósítani. A rangsorolási, szavazási vagy prioritási funkciókkal rendelkező eszközök segítenek gyorsan megérteni, mely ötletek a legfontosabbak. Emellett azt is megmutatják, hogy mit érdemes egy héttel elhalasztani.

Az ötletkezelő szoftverek használatának előnyei

Az ötletkezelő szoftverek segítenek összegyűjteni, értékelni, megvizsgálni és visszajelzést adni minden új ötletre, így Ön gyorsan és megalapozottan dönthet arról, hogy megvalósítsa-e és hogyan. Mindenki nyer!

De ez még nem minden. 😎

A megfelelő ötletkezelő eszköz végigkíséri kezdeményezéseit a projekt teljes életciklusa alatt, ösztönzi az innovációt, és végső soron több kreatív stratégia kidolgozásához vezet. Az ötletkezelő szoftverek használatának további főbb előnyei:

1. Zökkenőmentesebb csapatkommunikáció és együttműködés

Az ötletkezelő szoftverek javítják a csapatok közötti kommunikációt és együttműködést, függetlenül attól, hogy aszinkron módon vagy személyesen dolgoznak-e.

A legjobb ötletkezelő szoftverek természetüknél fogva együttműködésen alapulnak. A csapatok együttműködését segítő eszközként a megfelelő platform többféle lehetőséget kínál a csapatának az ötletek teljesen átlátható megosztására és összekapcsolására. Ez azt jelenti, hogy bárki bármikor könnyedén visszakeresheti a releváns dokumentumokat, whiteboard-üléseket, feladatokat vagy ellenőrzőlistákat, és csapattársaival együtt szerkesztheti azokat anélkül, hogy egymás munkáját megzavarnák.

A csevegési, kommentálási és közös szerkesztési funkciókkal az ötletkezelő szoftverek elősegíthetik a munkatársak közötti megbeszéléseket és optimalizálhatják a visszajelzési folyamatokat.

2. A munkavállalók elkötelezettségének növekedése

Az ötletkezelő rendszer együttműködésen alapuló jellege ragályos! Használja platformját eszközként megbeszélések és brainstorming üléseken, hogy megvitassa a munkatársai által a munkaterületen megosztott ötleteket. Ez nemcsak ösztönzi a vitát, hanem segít az egyéneknek abban, hogy felelősséget érezzenek online és offline hozzájárulásukért.

3. Jobb és tájékozottabb döntéshozatal

Az ötletkezelő szoftver, mint az új stratégiák nyomon követésének, értékelésének és prioritásainak meghatározásának eszköze, segíthet abban, hogy gyorsabban eldöntse, egy ötlet sikeres lesz-e. A terméktervek, felhasználói profilok, makettek és feladatok létrehozására szolgáló funkciók világos képet adnak arról, hogy csapata hogyan fogja kidolgozni a potenciális ötleteket, és milyen erőforrásokra lesz szüksége ehhez.

4. Csökkentett költségek

Igen, jól olvasta!

Az ötletkezelő szoftverek ugyan befektetést igényelnek, de megéri a ráfordítást. Ezek a platformok úgy lettek kialakítva, hogy a folyamatok egyszerűsítésével és automatizálásával segítsék Önt a hatékonyabb időkihasználásban.

5. Jobb ötletkövetési és -kezelési folyamatok

A tökéletes ötletkezelő rendszer lehetővé teszi az ötletek nyomon követését és kezelését, a kezdeti benyújtástól a megvalósításig. Ez biztosítja, hogy egyetlen ötlet se maradjon ki vagy merüljön feledésbe, és minden új gondolat megkapja a neki járó időt és figyelmet.

Ötletkezelő szoftverek az innováció és az inspiráció elősegítésére

Az ötletkezelő szoftverek segítenek a csapatoknak az innovációt előtérben tartani, és minden tagot arra ösztönöznek, hogy ossza meg gondolatait. Ugyanakkor az ötletkezelő szoftverek csak akkor hasznosak, ha a csapat tudja, hogyan kell használni őket, és használni is akarja őket!

Éppen ezért olyan fontos, hogy intuitív, rugalmas és teljes mértékben testreszabható ötletkezelő szoftvert keressen.

Ez biztosítja, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb módon fejlessze és kezelje a fontos vállalati ötleteket. Ráadásul, ha egy olyan hatékony termelékenységi platformot választ, mint a ClickUp, akkor ezeket az ötleteket azonnal megvalósíthatja, amint azok felmerülnek.

A ClickUp Whiteboards, a Mind Maps, a több mint 15 testreszabható nézet és a több mint 1000 integráció segítségével a ClickUp könnyebbé teszi, mint valaha, hogy gondolatai alapján cselekedjen, és értelmes tulajdonosi érzést érezzen ötletei iránt.

De ne csak a szavainkat higgye el, használja ki saját kreativitását, és mutassa meg a csapatnak, mit tud a ClickUp segítségével , teljesen ingyen. Jól hallotta!

Kezdje el testreszabni a ClickUp Whiteboardot, és használja ingyenesen, örökre a rengeteg együttműködési funkciót.