Miro vagy Mural: melyik eszköz a legjobb táblaszofver?

Mi a legjobb a csapatmunkában? És hogyan lehet egy helyen összegyűjteni a számtalan ötletet?

A Miro és a Muralhoz hasonló digitális táblaszoftverek ezekre a kérdésekre építik platformjaikat. Akár a csapattagok különböző ötleteinek összegyűjtéséről, akár az együttműködés gyorsabbá és hatékonyabbá tételéről van szó, a táblaszoftverek jelentősen hozzájárulnak a csapatok termelékenységéhez.

Nem is olyan régen a csapatoknak még egy szobában kellett összegyűlniük, és kézzel rajzolniuk az ötleteiket a táblára. Ma már nem számít, hogy brainstormingot tartasz, egy megbeszélést dokumentálsz, vagy ügyfeleknek tanítasz egy adott munkafolyamatot a világ másik végéről – a digitális táblák ma már elengedhetetlenek.

A piacon azonban olyan sok lehetőség közül választhat, hogy talán nem tudja, melyik digitális táblára van szüksége. Mi összehasonlítjuk a piacon elérhető két legnagyobb digitális tábla lehetőséget, és megnézzük, melyik a legjobb a Miro és a Mural közül.

Akkor vágjunk is bele! 🤿

Mi az a Miro?

A Miro egy online együttműködési táblaplatform, ahol a csapatok megbeszéléseket tartanak, workshopokat szerveznek és ötleteket gyűjtenek egy digitális táblán.

Nem számít, hogy csapata távoli vagy irodai munkát végez, a Miro kreatív és vonzó együttműködési élményekkel köti össze a csapatokat. Ez az új kapcsolat az egyik oka annak, hogy a Miro a táblaszoftver vásárlását fontolgató csapatok körében népszerű választássá vált.

A Miro főbb funkciói

A Miro számos olyan funkciót kínál, amelyek mind általánosak, mind pedig egyediek az iparágban. A Miro és a Mural között pedig van néhány konkrét funkció, amelyet érdemes ismerni.

Íme a Miro főbb funkcióinak összefoglalása:

Online táblák

Példa a Miro táblára működés közben

A Miro online táblája végtelen, így helykorlátozás nélkül brainstormingolhat, amennyit csak akar. A tábla nagyítható is, így a hatalmas, végtelen vászonról egy adott részre vagy részletre koncentrálhat.

A táblára fájlokat, jegyzeteket és csapatötleteket csatolva központi információs központokat is létrehozhat. A Miro lehetővé teszi a legtöbb fájltípus beágyazását, beleértve a PDF-eket, GIF-eket, képeket, táblázatokat és egyebeket.

Ezenkívül digitalizálhatja fizikai tábláját is. Csak készítsen egy fényképet, és a Miro azonnal digitális formátumba alakítja a tábla tartalmát! A digitalizált tábla ezután szerkeszthető és könnyen módosítható.

Videokonferencia

A Miro videokonferenciát kínál a tábláin.

A Miro egy praktikus videohívás funkcióval is rendelkezik, amelynek segítségével gyors megbeszéléseket tarthat, miközben a digitális táblán dolgozik. Valójában a Miro-t a Zoom alternatívájaként is használhatja, így a csapatoknak nem kell aggódniuk a zavaros képernyőmegosztási munkamenetek miatt, vagy amiatt, hogy ők az egyetlen irányítói az összes résztvevőnek.

Gondolattérképek

A Miro gondolattérkép-sablon használata

Számos gondolattérkép-példa és lehetőség áll rendelkezésre. A Miro gondolattérképei azonban gyors módszert kínálnak csapatának a folyamatok, ötletek vagy bármely más munkafolyamat strukturálására. A gondolattérképek intuitívak és könnyen elkészíthetők.

A csapat tagjai valós időben együttműködhetnek a létrehozásban, és többféle téma, szín és vonalforma áll rendelkezésre, hogy a gondolattérkép izgalmas és vonzó legyen. A Miro korlátlan számú gondolattérképet is kínál a táblájához.

Készítsen gondolattérképeket a semmiből, vagy használja a meglévő sablonokat. Ezeket a gondolattérképeket beágyazhatja külső webhelyekbe, és nagy felbontású PDF-fájlként exportálhatja, hogy más platformon is felhasználhassa őket.

Szeretne többet megtudni a gondolattérképekről? Minden szükséges forrást biztosítunk ahhoz, hogy saját gondolattérképet készíthessen. 🗺

Sablonok

A Miro kiterjedt sablonválasztékkal rendelkezik a Miroverse-en. 🪐

Találsz sablonokat gondolattérképekhez, halcsontdiagramokhoz, folyamatkeretekhez, ötletgeneráláshoz, Kanban táblákhoz és agilis folyamatokhoz. A jelenlegi gondolattérképet vagy munkafolyamatot sablonná alakíthatod, hogy megoszthasd, módosíthasd vagy más helyzetben felhasználhasd.

Könnyen közzéteheti sablonját a Miro közösség számára, hogy azok is használhassák és terjesszék a sablonok népszerűségét.

Agilis munkafolyamatok

Miro agilis munkafolyamat retrospektív megbeszéléshez

Nem tudsz meglenni az agilis munkafolyamatok nélkül? Akkor a csapatod imádni fogja a Miro-t. A Miro segítségével együtt dolgozhattok a sprint tervezésén, a huddle táblákon és a retrospektíveken. A Miro ideális megoldás lehet azoknak az ügynökségeknek, amelyek agilis gyakorlatokra támaszkodnak a munkájuk elvégzéséhez.

Továbbá több mint 120 Agile-hez kapcsolódó sablont is kap, amelyek segítségével perceken belül elindíthatja a munkát. A munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében az Asana és a Jira feladatait natív kártyákként is importálhatja a valós idejű együttműködéshez.

Integrációk

A harmadik féltől származó integrációk a Miro egyik erőssége. Valójában a Miro API-ja több mint 100 eszközzel való integrációt tesz lehetővé. Néhány népszerű integrációs lehetőséget talál, többek között a Google Naptár, az Airtable, a Notion, a Slack és a Box.

Ráadásul a Miro integrálható más projektmenedzsment szoftverekkel, mint például a Jira, az Asana és a mi kedvenc integrációnk, a ClickUp, így a legjobb digitális munkaterület áll rendelkezésére.

Miro előnyei

Végtelen digitális táblák, amelyeket tetszés szerint használhat

Beépített videokonferencia a valós idejű együttműködés javítása érdekében

Több száz sablon gondolattérképekhez, munkafolyamatokhoz és Kanbanhoz, amelyek egyszerűsítik az együttműködést

Gyors és könnyen használható felület

Nagy közösség és források, amelyek segítenek a Miro használatának megkezdésében

Miro hátrányai

A linkek és címkék hiánya megnehezíti egy mélyreható tudásbázis létrehozását.

Az árak a kisebb ügynökségek számára magasak.

Korlátozott offline funkcionalitás

A Miro árai

Ingyenes : Korlátlan számú csapattag, előre elkészített sablonok, alapvető figyelemkezelés, három szerkeszthető táblázat

Csapatok : 8 dollár/tag/hónap, videokonferencia funkcióval, korlátlan számú táblával, korlátlan számú látogatóval, privát táblákkal és e-mailes ügyfélszolgálattal.

Üzleti : 16 USD/tag/hónap, a Miro Teams csomagban szereplő összes funkcióval, valamint kézi táblabiztonsági mentéssel, intelligens diagramkészítéssel és SSO-val.

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a Miro-val az árakért, hogy központosított fiókkezelést, dedikált sikermenedzsert, Azure DevOps és CA Rally integrációkat, : Vegye fel a kapcsolatot a Miro-val az árakért, hogy központosított fiókkezelést, dedikált sikermenedzsert, Azure DevOps és CA Rally integrációkat, vállalati szintű biztonságot és megfelelőséget , adatkezelést és prémium támogatást kapjon.

Miro értékelés

G2: 4,8/5 (3650+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (690+ értékelés)

Nemrég egy tartalomtervezési projekten dolgoztam, amelynek keretében tartalmi ötleteket kellett egy átfogóbb stratégiába, majd végül egy kiadási ütemtervbe szervezni. Ehhez több részletet kellett rögzítenünk, mint amennyit egy post-it cetlire lehetett volna írni. A Miro kártya funkciója tökéletes volt erre a célra. A táblán látható tartalom címe mellett a kártya leírásában jegyzeteket, ötleteket vagy kérdéseket is rögzíthettünk.

Mi az a Mural?

A Mural egy másik vizuális együttműködési eszköz, amely segíti csapatát a brainstormingban. Valójában a Mural és a Miro szoros versenytársak, csak néhány különbség van közöttük.

A Mural segítségével több embert összehozhat egy digitális táblán, hogy átgondolják az ötleteket, megtervezzék a célokat vagy nyomon kövessék a meglévő projekteket. A Mural segítségével csapata valós időben és aszinkron módon is együttműködhet.

A Mural főbb funkciói

A Mural a Mirohoz képest néhány egyedi lehetőséget kínál a táblatechnológiával kapcsolatban. Íme, mit kap a Mural digitális táblájával.

Online táblák

A Mural táblás funkciójának áttekintése

A Mural felülete korlátlan számú csapattaggal való együttműködést tesz lehetővé a táblákon. Digitális jegyzeteket, képeket és gondolattérképeket csatolhat, vagy rengeteg alakzatot, ikont és rajzot használhat. A Mural-alkotásokat egyszerű hiperhivatkozással könnyen megoszthatja más csapattagokkal.

Csapatmunka

A Mural Summoning funkciója

A Mural egyik legjobb funkciója a csapatmunkát segítő eszközök és a facilitációs funkciók. Például a beépített időzítővel időzítheti a tevékenységeket, és együttműködőket hívhat össze a táblán egy adott helyre. Ezért a Mural kiválóan alkalmas azok számára, akik design sprintben dolgoznak. 👏

Ezenkívül a csapat tagjai megjegyzéseket fűzhetnek a Mural táblához, és gyors hanghívásokat kezdeményezhetnek a jobb valós idejű együttműködés érdekében.

Ha azt szeretné, hogy mindenki hozzájáruljon, használja a privát módot. Így minden közreműködő ötletei privátak maradnak, így elkerülhető a csoportgondolkodás.

A Mural rendelkezik olyan segítő funkciókkal is, amelyekkel bizonyos objektumokat rögzíthet a táblán, így egyszerűsítve az együttműködést és a megbeszéléseket, hogy mindenki ugyanazon a táblán dolgozhasson.

Sablonok

Új sablon mentése a Mural segítségével

A Mural több mint 300 sablonnal rendelkezik, amelyek retrospektívákra, projektindításokra, gondolattérképekre, agilis munkafolyamatokra és projekttervezésre vonatkoznak. A csapatok sablonokat is létrehozhatnak a semmiből! A két platform sablonjai közül a Mural sablonjait azért fogja szeretni, mert nagyon könnyű elkezdeni használni őket.

Integrációk

A Mural lehetővé teszi, hogy más hasznos eszközökkel is összekapcsolódjon, így megkönnyítve az együttműködést. Például, mivel a Mural nem rendelkezik videokonferencia funkcióval, összekapcsolhatja a Mural-t a Zoom-mal, hogy megszerezze ezt a funkciót. Egyéb népszerű integrációk közé tartozik az Airtable, a Microsoft Teams, az Adobe, a Microsoft Word, a Dropbox és a Github.

A Mural előnyei

Kiterjedt fájltámogatás a táblákhoz

Könnyen használható, ötletek megosztására és sablonok testreszabására alkalmas

Végtelen falfestmények

Kiváló táblás segédfunkciók (prezentációs mód)

Mural hátrányai

Nincs videocsevegési funkció

Nincs lehetőség interaktív diagramok, táblázatok vagy jelentések létrehozására.

Kicsit drágább a versenytársakhoz képest

A felhasználói felület sok új felhasználó számára rejtélyesnek tűnik.

A Mural árai

Ingyenes : 3 mural, korlátlan számú csapattag, minden vizuális és együttműködési funkció, egy kattintással elérhető látogatói hozzáférés, végtelen vászon

Team + : 9,99 USD havonta, tagonként, korlátlan számú falfestménnyel, szoba- és falfestmény-adatvédelmi beállításokkal, e-mail és csevegés funkcióval, valamint ügyfélszolgálattal.

Üzleti : 17,99 USD havonta, tagonként, SSO-val, prioritásos támogatással és korlátlan vendégszámmal (minimum 10 tag szükséges)

Vállalati: Egyedi árak elérhetők a központi adminisztrációs ellenőrzés, a több munkaterületre kiterjedő fokozott adatvédelem és ellenőrzés, vállalati API, biztonsági felülvizsgálatok, MSA támogatás és mobilalkalmazás-kezelés érdekében.

Mural értékelés

G2: 4,6/5 (960+ értékelés)

Capterra: 4,5 (80+ értékelés)

A Mural lehetővé tette számunkra, hogy teljesen személyre szabott élményt nyújtsunk ügyfeleinknek és partnereinknek – egyedi eszköztárak, koreografált felhasználói utak és vonzó felhasználói felületek segítségével. Ezt kihasználva nem csak egy workshopot, hanem egy felejthetetlen élményt is nyújtunk. Ez visszatükrözi és támogatja a potenciál felszabadítására irányuló törekvésünket... amit megosztunk mindenkivel, akivel együtt dolgozunk.

Miro és Mural funkcióinak összehasonlítása

A Miro és a Mural közötti versenyben mindkét termék sok hasonlóságot mutat. Például elsődleges céljuk a digitális táblák segítségével történő együttműködés javítása. Mivel korlátlan digitális táblafelületet kínálnak, ezek az eszközök gyakorlatilag feleslegessé teszik a személyes találkozókat.

Ezen felül a két platformon a felhasználók szavazhatnak az ötletekre, jegyzetekkel járulhatnak hozzá, rajzolhatnak, szöveget adhatnak hozzá és képeket csatolhatnak.

De van néhány különbség a Mural és a Miro között.

Fedezzük fel a Miro és a Mural közötti főbb különbségeket:

A Miro felhasználói felülete jobban működik

A Mural és a Miro is meglehetősen egyszerű felülettel rendelkezik más alkalmazásokhoz képest. A Mural azonban első használatkor kissé bonyolultnak tűnhet. Például problémát jelenthet a csatlakozók vagy más alakzatok elhelyezése a Mural vásznán.

A teljesítmény is romolhat, ha nagyobb csoporttal dolgozik a Muralon (azaz 50+ taggal). A gondolattérképek tervezése és módosítása is nehezebb, ha a Mural-t a Miro-val hasonlítjuk össze. Általánosságban elmondható, hogy a Miro menüje áttekinthetőbb és könnyebben kezelhető.

Mindkét eszköz rendelkezik iOS és Android alkalmazásokkal, amelyek iPhone és Android mobil eszközökön működnek. Mindkettővel új táblákat hozhat létre, szerkesztheti, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, valamint megoszthatja a táblák egy részét vagy egészét a mobilalkalmazásokon.

A Miro több valós idejű együttműködést biztosít videocsevegéssel.

A Mural és a Miro egyaránt lehetővé teszi a design-thinking résztvevőknek, hogy digitális jegyzeteket, képeket és egyéb fájltípusokat csatolva kommentálják és részt vegyenek a munkamenetekben. A Miro azonban még egy lépéssel tovább megy, és videokonferenciát biztosít a csoportok közötti hatékony együttműködés érdekében.

A Mural nem rendelkezik ezzel a funkcióval, de ezt a Quick Talk funkcióval kompenzálja, amelynek segítségével a résztvevők gyors, alkalmazáson belüli hívásokon vehetnek részt valós időben. Ha azonban mindkét eszközön csoportokra szeretné osztani a résztvevőket, akkor a Zoomot vagy más videokonferencia-opciót kell használnia.

Cégemet felkérték, hogy támogassa egy stratégiai tervet két tánciskola átnevezésére és két brainstorming ülés lebonyolítására. A Miro segítségével közösen kidolgoztuk a tervet, és rájöttünk, hogy ez egy értékes eszköz, amellyel a Zoom képernyőmegosztási funkciójának segítségével könnyen létrehozható egy folyamatábra. Amikor brainstorming üléseket szerveztünk, a Mural segítségével találtuk ki a név témákat, és úgy gondoltuk, hogy ez a program a legjobb eszköz a résztvevőkkel való brainstorminghoz.

A Mural sablonjai egyszerűbbek, de kevesebb lehetőséget kínálnak, mint a Miro.

A Miro több mint 1000 sablonnal rendelkezik, amelyekkel azonnal elindulhat. A Mural viszont körülbelül 300 sablonnal rendelkezik a katalógusában. A Miro sablonjai emellett sokszínűbbek és különböző csapatok igényeit is kielégítik, méretüktől és funkciójuktól függetlenül.

A Mural sablonjai azonban egyszerűbbek lehetnek a használatban. A Miro rendelkezik egy hasznos kezdő nézettel a sablonok testreszabásához. Ha azonban gyors és egyszerű sablont szeretne, akkor valószínűleg a Mural a legjobb választás. Ha valami robusztusabbat keres, próbálja ki a Miro sablonjait.

Több lehetőség a Mural segítségével

Mindkét eszköz lehetővé teszi a moderátorok számára, hogy vezéreljék az időzítőt, és a kollaborátorokat vagy tagokat a táblák egy bizonyos részére mozgassák. A Mural azonban több lehetőséget kínál ebben a szektorban.

A moderátorok például lézerpointert használhatnak, hogy felhívják a figyelmet a táblán szereplő bizonyos részletekre. A moderátorok emellett zárolhatnak vagy elrejthetnek bizonyos objektumokat az eszköztáron, amelyekre a résztvevőknek nincs szükségük.

A Miro nem teljesen hiányzik a facilitációs képességekből. A facilitátorok a hozd ide funkciót használhatják, hogy a résztvevőket oda vonzzák, ahová a facilitátor akarja. Jelenleg a Miro bizonyos táblás funkcióinak zárolási képessége béta verzióban van.

A Miro és a Mural esetében is a moderátorok az avatárra kattintva láthatják, mit csinálnak a résztvevők. Ez egy hasznos funkció, ha workshopokat vagy képzéseket tart.

A Mural rendelkezik egy olyan funkcióval, amely a Miro-ból hiányzik: az időzítővel. Ennek a funkciónak köszönhetően videohívásaink során időkeretet szabhatok az összes csapattag tevékenységének. Rájöttem, hogy mióta használom, sokkal jobban tudom irányítani a megbeszéléseket, ami hatékonyabb csapatmunkát eredményez.

A Mural és a Miro árai gyakorlatilag megegyeznek.

Az alkalmazások ára meglehetősen hasonló. Mind a Mural, mind a Miro négy csomagot kínál, mindegyikben van ingyenes csomag is. A Miro-t regisztráció nélkül kipróbálhatja a táblás verzióval, de a Mural kipróbálásához regisztrálnia kell.

Mindkét programban korlátlan számú csapattagot adhat hozzá, de csak 3 táblát használhat. A Mural programban korlátlan számú látogatót hívhat meg, de a Miro programban ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.

A fizetős csomagok ára 1 dollárral különbözik egymástól, így technikailag a Mural a drágább választás. A jelenlegi gazdasági helyzetben, amikor a költségvetések szűkösebbek, mint valaha, a többféle termelékenységi és együttműködési eszközt használó csapatok nem biztos, hogy a legjobb ár-érték arányt kapják.

Mural és Miro a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, hogyan állnak az emberek a Miro és a Mural közötti vitához. Ha a Redditen a „Miro vs Mural” kifejezést keresed, sok felhasználó úgy tűnik, hogy a Miro vizuális funkcióit és felhasználóbarát jellegét részesíti előnyben:

„Őrült tempóban újítanak és fejlesztik a terméket. Startupok használják. Gyakran az alkalmazottak vezetik be alulról felfelé, akik elkezdik használni.”

Más Reddit-felhasználók megjegyezték, hogy a Miro kialakítása és felhasználói élménye ellenére sok információ esetén lassúvá válhat. Néhány felhasználó megjegyezte, hogy a Mural kiválóan alkalmas nagyobb, vállalati csapatok számára:

„Imádom a [Mural] programot! Úgy gondoltam, hogy ez egy hatékony módszer az együttműködésre. Sprint ceremóniáinkat, OKR-jeinket és tulajdonképpen mindent, amit mások is látni szeretnének, ezzel a programmal szervezzük... A kontextus kedvéért: egy nagy bank junior projektmenedzsere vagyok.”

Ez végül néhány nehéz döntéshez vezet, hogy mit használjon vagy esetleg mit hagyjon ki.

Szerencsére mindezekre van megoldás. 🙂

Kapcsolódó:

ClickUp: A Miro és a Mural jobb alternatívája

A ClickUp-pal többet kap, mint egy egyszerű táblaszoftvert.

A ClickUp digitális munkaterülete viszont központi hubot biztosít a csapatok számára az együttműködéshez, ötleteléshez, feladatok kiosztásához, projektek és dokumentumok közötti kommunikációhoz, időkövetéshez, egyedi ClickUp nézetekhez és még sok minden máshoz.

Köss össze bármilyen alakzatot vagy médiát a tábládon, hogy elkészítsd a folyamatábrádat a ClickUp-ban.

A ClickUp valóban egy alkalmazás, amely mindet helyettesíti, és a ClickUp Whiteboards legújabb verziója a Miro és a Mural között a legjobb választás.

Könnyedén szervezzen brainstorming üléseket, kövesse nyomon a folyamatban lévő projekteket, térképezze fel az új folyamatokat, vagy vezessen műhelymunkákat – mindezt egy helyen.

A ClickUp Whiteboards legkiemelkedőbb előnye, hogy egyetlen kattintással a csapat ötleteit megvalósítható feladatokká alakíthatja. Ezután a ClickUp-ban hozzárendelheti ezeket a feladatokat, beállíthatja a határidőket és nyomon követheti az előrehaladást.

Jelentés: Nincs szükség több eszközre a brainstorminghoz, a projektek tervezéséhez és a hatékony kommunikációhoz.

A ClickUp segítségével összekapcsolhatja tábláit a Dokumentumokkal, fájlokkal és feladatokkal, így könnyebben kezelheti őket egy központi hubban.

ClickUp Whiteboards funkciók

Íme, mit nyerhet, ha a ClickUp-ot választja táblaszükségleteihez.

Végtelen online táblák

A ClickUp Whiteboardon belül könnyedén alakíthatja át az elemeket feladatokká.

A ClickUp végtelen fehér tábla felületet kínál, ahol rajzolhat, fájlokat és képeket csatolhat, valamint objektumokat adhat hozzá az ötletek összekapcsolásához. A fehér táblák minden csomagban elérhetők, beleértve az ingyenes csomagot is. A ClickUp Whiteboards-on fájlokon, dokumentumokon, feladatokon dolgozhat, valamint gondolattérképeket tervezhet, amelyek segítenek a folyamatokban és a munkafolyamatokban.

Rengeteg integráció

A ClickUp több mint 1000 integrációt támogat, beleértve a Zoomot, a Google Drive-ot, a Slacket és a Microsoft Teams-t, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

További eszközöket szeretne, amelyekkel csapata könnyedén használhatja a webalapú asztali táblákat? A ClickUp segít Önnek. Több mint 1000 integráció kiterjedt támogatását kapja , a tárolóalkalmazásoktól a kommunikáción át a munkafolyamat-optimalizálásig.

Ezekkel az integrációkkal a táblától elvárt összes funkciót elérheti, anélkül, hogy az iparágban elérhető alternatív eszközök korlátait érezné. A ClickUp egyszerűen egy robusztusabb lehetőség, olyan funkciókkal, amelyek túllépnek más táblaszámítógép-szoftverek és együttműködési platformok képességein.

Testreszabott sablonok

Állítson be komplex munkafolyamatokat perceken belül a ClickUp Agile Management Kanban Board sablonjával!

Ha Ön olyan típusú ember, aki szereti a sablonokat és az ingyenes forrásokat, akkor a ClickUp tökéletesen megfelelhet az Ön igényeinek. A ClickUp segítségével saját sablonokat hozhat létre a semmiből, vagy előre elkészített sablonokat használhat, hogy gyorsan üzembe helyezhesse a tábláját.

Egyszerűen kattintson a sablon gombra, és a ClickUp bemutatja Önnek a sablonokat, amelyeket igényei szerint testreszabhat és módosíthat. Továbbá több mint 50 testreszabható ClickUp automatizáláshoz is hozzáférhet, amelyek egyszerűsítik az együttműködést az ismétlődő feladatok csökkentésével.

Automatizálja ismétlődő feladatait néhány kattintással a ClickUp több száz munkafolyamat-automatizálási sablonjának egyikével.

A ClickUp a tökéletes eszköz, ha olyan digitális táblát keres, amely projektmenedzsment funkciókkal is rendelkezik. Ön és csapata imádni fogja a ClickUp Whiteboards sokoldalúságát, egyszerűségét és gazdag funkcióit.

Ha költséghatékonyabb megoldást keres, a ClickUp széles körű és átfogó funkciói lehetővé teszik, hogy egyetlen felületről dolgozzon, így jobban kezelheti a projekteket, egyszerűsítheti az üzleti munkafolyamatokat és együttműködhet a projektekben – mindezt a költségkereten belül.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és kezdje el fejleszteni digitális együttműködését.