10 halcsontdiagram-sablon Word, Excel és ClickUp formátumban

A brainstorming ülések szórakoztatóak lehetnek. Azonban, ha komoly probléma merül fel, könnyen intenzív és idegőrlő gondolkodási maratonokká válnak. 🏃

Itt jönnek jól a halcsontdiagramok. Bár egyszerűek, értékes eszközök a komplex problémák feltárásához, azok okainak azonosításához és megvalósítható megoldások kidolgozásához.

Nem is kell saját magának készítenie. Használhatja a számos előre elkészített halcsontdiagram-sablon egyikét, és perceken belül elkezdheti a munkát. Megosztunk néhány kedvencünket, úgyhogy maradjon velünk!

Mik azok a halcsontdiagram-sablonok?

A halcsont diagram egy vizualizációs módszer, amely segít Önnek és csapatának pontosan meghatározni egy probléma vagy hiba okait. Hasonló a gondolattérképhez, de kifejezetten a kiváltó okok elemzésére összpontosít. A halcsont diagram sablonok kész dokumentumok, amelyek segítenek elindítani a brainstorming üléseket , ahelyett, hogy órákon át a táblát bámulná. 🤔

Ez egy keretrendszer, amelynek segítségével elemezheti vállalatának egy adott problémájának okait, legyen az termékminőség, erőforrás-korlátok, folyamatok hatékonyságának hiánya vagy ügyfél-elégedetlenség. A diagram elkészülte után szilárd alapot nyújt a megoldási folyamat térképének elkészítéséhez és végrehajtásának megtervezéséhez.

Mi teszi jóvá egy halcsontdiagram-sablont?

Egy hatékony halcsontdiagram-készítő vagy sablonnak a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

Tiszta és egyszerű : világos szerkezettel és címkékkel rendelkezik, és mindenki számára könnyen érthető.

Alkalmazkodó : elegendő helyet biztosít a különböző összetettségű problémákhoz

Hozzáférhető : Lehetővé teszi a több eszközön való hozzáférést és szerkesztést.

Vizuálisan vonzó: színekkel és egyéb vizuális elemekkel teheti érdekesebbé

10 Ishikawa halcsontdiagram-sablon

Ha hatékony módszert keres a következő ok-okozati elemzés brainstorming ülés megkezdéséhez, tekintse meg a ClickUp, Word és Excel programokban használható 10 legjobb halcsontdiagram-sablon listáját.

Segítenek elemezni az ok-okozati összefüggéseket és felismerni azok bonyolultságát. Ennek eredményeként azonnal megoldhatja a problémákat, és üzleti tevékenysége zökkenőmentesen működhet tovább! ⚙️

1. ClickUp Ishikawa halcsontdiagram-sablon

Töltse le ezt a sablont Ez a klasszikus ClickUp halcsontdiagram-sablon az optimális első lépés a probléma megoldása felé.

Kevés sablon olyan élénk és dinamikus, mint ez a ClickUp halcsontdiagram-sablon. Ez az egyik legszórakoztatóbb megközelítés az ok-okozati elemzéshez, egyszerű, de hatékony, különböző színekkel és formákkal a különböző kategóriák ábrázolásához.

A sablon futtatása után nézze meg a hal bal felső sarkában található legenda segítségével, hogy az egyes elemek mit jelentenek. Ha kérdése van a sablon használatával kapcsolatban, olvassa el a Bevezetés dokumentumot.

A ClickUp sablonja a standard halcsontdiagram szerkezetet követi, de bármilyen helyzethez és kontextushoz igazíthatja. Ez a sablon egy fehér tábla, így teljes mértékben testreszabható.

Kattintson az alakzatokra, hogy megváltoztassa azok színét és kontúrját, vagy kattintson duplán a szövegre, hogy szerkessze azt. Az objektumokat húzhatja és elhelyezheti, valamint csoportosíthatja őket, hogy gyorsabban átrendezhesse őket.

A táblázat többi része is a rendelkezésére áll – rajzolhat, folyamatábrákat és gondolattérképeket készíthet, képeket és weboldalkártyákat illeszthet be, vagy bárhová eljuthat, ahová a fantáziája viszi! 🤩

2. ClickUp ok-okozati sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ok-okozati sablon segít meghatározni bármely probléma okait.

Ha a halakat a fákhoz képest jobban kedveli, akkor talán ez a ClickUp által készített ok-okozati sablon jobban megfelel Önnek. Célja megegyezik az előző halcsontdiagram-példával: segít azonosítani a probléma kialakulásához hozzájáruló alapvető tényezőket.

A hal alakú formátum helyett egyszerűbb, fa szerű struktúrát követ. 🌳

A fő probléma a gyökér, az elsődleges okok pedig az első réteg ágai. Ezek aztán alágakra ágaznak, amelyek a második réteget, azaz a mélyebb okokat vagy hozzájáruló tényezőket képviselik.

A fa tetszés szerint ágazhat. Mint minden ClickUp Whiteboard, minden sablonelemet tökéletesen testreszabhat. Az elemek közötti összekötők hozzáadásával biztosíthatja, hogy azok mozgatásuk során is kapcsolatban maradjanak egymással.

Bár a halcsont- és az ok-okozati diagramok sok hasonlóságot mutatnak, az utóbbi kissé rugalmasabb. Alkalmasabb azok számára, akik nem tudják vagy nem akarják okokat külön kategóriákba sorolni, például módszer vagy anyagok szerint.

3. ClickUp alapok elemzési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp halcsontdiagramjaival és elemzési sablonjaival mélyen belemerülhet a problémaállás mögöttes tényezőibe vagy kiváltó okába.

A ClickUp ok-okozati elemzési sablon nem diagram, hanem egy átfogó, többfunkciós eszköz a problémák megértéséhez, okainak azonosításához és megoldások kidolgozásához.

Míg az előző sablonok fehér táblák voltak, ez egy több nézetet tartalmazó lista, nevezetesen:

Bevezető dokumentum : Elmagyarázza a sablon használatát.

Problémák listája : Az összes problémát állapot szerint csoportosítva jeleníti meg.

Prioritási lista : Segít a tervezésben azáltal, hogy a problémákat sürgősségük szerint csoportosítja. : Segít a tervezésben azáltal, hogy a problémákat sürgősségük szerint csoportosítja.

Cselekvési tábla: A problémákat kártyák formájában jeleníti meg a jobb vizualizálás érdekében.

A Lista nézetben megvizsgálhatja és kezelheti a problémával kapcsolatos összes információt. Alapértelmezés szerint a következő oszlopokat tartalmazza: prioritás, okok 1–5, kiváltó okok, a változás súlyossága és a nyertes megoldás. Személyre szabhatja a címkéket és kategóriákat megváltoztatva, vagy egyéni mezőket létrehozva.

Ha rákattint egy problémára, további információk jelennek meg, például a történeti napló, ellenőrzőlisták és mellékletek. A megjegyzésekben megbeszélheti a részleteket a csapattársaival. A ClickUp lehetővé teszi egyéni automatizálások hozzáadását is a munkafolyamat optimalizálása érdekében.

4. Microsoft Word halcsontdiagram-sablon a TemplateLab-tól

Használja a TemplateLab kreatív Word halcsontdiagram-sablonját a problémák okainak feltárásához, és élvezze a munkát!

A TemplateLab Word-hez készült halcsontdiagramjai olyan dokumentumok, amelyekkel nyomon követheti a probléma gyökérokaidat. Bár ez nem a leginkább funkciókkal teli halcsontdiagram a listán, a legfigyelemreméltóbb a tervezés szempontjából. Az érintett hal illusztrációja mosolyt csal az arcára minden alkalommal, amikor leül megvitatni a bonyolult kérdéseket, így azok kevésbé lesznek ijesztőek!

A hatékony diagram használata nem is lehetne egyszerűbb. Csak le kell töltenie és elindítania a Microsoft Word programban, majd be kell írnia a kiváltó okokat a kijelölt szövegmezőkbe. A fő kategóriák, azaz az okok számát nem lehet megváltoztatni, de az alokokat igen.

A Control billentyű lenyomva tartásával válassza ki a vonalat és a szöveget, majd nyomja meg a Delete billentyűt. További ágak hozzáadásához duplikálhatja a meglévő ágakat a fent említett Ctrl többszörös kijelöléssel, majd a Másolás (Ctrl+C) és Beillesztés (Ctrl+V) parancsokkal.

5. Ok-okozati halcsontdiagram-sablon a Creately-től

Élvezze a Creately által készített ok-okozati sablon egyszerűségét!

Egy másik hasznos diagrameszköz a problémák diagnosztizálásához a Creately által készített ok-okozati diagram sablon. Minimalista és mindenekelőtt a praktikusságra összpontosít. A standard halcsont formátumot követi, központi tengellyel, amely a problémát szimbolizálja, és ágakkal, amelyek az okokat ábrázolják.

A sablon szerkesztésének legegyszerűbb módja közvetlenül a Creately-ben történik. Ezt ingyenesen megteheti egy demo fiókkal, bár a funkciók korlátozottak.

A ClickUp-hoz hasonlóan a Creately is lehetővé teszi a sablon szinte minden aspektusának testreszabását. Megváltoztathatja a színeket, új elemeket illeszthet be és kapcsolókat adhat hozzá a kapcsolatok létrehozásához.

Böngésszen a hatalmas alakzat-, keret- és matricakönyvtárban, majd húzza át őket a sablonba. Az alkalmazás lehetővé teszi a valós idejű együttműködést is a csapatával.

Ha fizető ügyfél lesz, exportálhatja és felhasználhatja a sablont külső programokban, például az Excelben. Jelenleg a következő formátumokat támogatja:

PNG

SVG

JPEG

CSV

PDF

6. Microsoft Word halcsont grafikus szervező sablon a Template.net webhelyről

Használja a Template.net halcsont diagram sablonját, hogy ötleteket gyűjtsön a probléma lehetséges okairól.

Ha a lila a kedvenc színe, akkor ez a diagram pont az Ön számára készült! Ha nem, akkor is másodpercek alatt megváltoztathatja, miután megnyitotta a sablont a Wordben.

A Template.net halcsont diagram sablonja lehetővé teszi, hogy stílusosan mérlegelje a problémákat és azok okait. Egyszerű és elegáns, felesleges díszítések nélkül.

Használatához töltse le a fájlt, és futtassa a Wordben. Kattintson a szövegdobozokra a tartalmuk szerkesztéséhez, és kattintással és húzással mozgathatja az objektumokat. A Word mellett ez a sablon PowerPointban, Google Docsban, Google Slidesben és Adobe Illustratorban is használható.

Ne feledje, hogy a fájl letöltéséhez fizető Template.net előfizetőnek kell lennie. A weboldalon közvetlenül szerkesztheti, de az exportálási opció fizetős.

7. Halcsont diagram sablon a Template.net webhelyről

A Template.net halcsont diagram sablonjával bármilyen problémát kezelhető részekre oszthat.

Ahelyett, hogy a problémán rágódna, írja le gondolatait a Template.net halcsont diagram sablonjába, hogy azok világosabbá váljanak. Noha nem oldja meg a problémát helyetted, segíthet szervezni az ötleteidet és kidolgozni a lehető legjobb megoldási stratégiát.

A sablon tartalmazza a hat standard okkategóriát és egy helyet, ahol felvázolhatja a problémát. Szeszélyes kialakítása kreativitást kölcsönöz az analitikus megbeszéléseknek, így azok kevésbé lesznek unalmasak.

Az előző sablonhoz hasonlóan ezt is ingyenesen szerkesztheti a Template.net platformján. Ahhoz, hogy ezt a halcsontdiagram-készítőt a Wordben használhassa, az üzleti vagy a Pro csomagot kell választania.

8. Excel Ishikawa halcsontdiagram sablon a QIMacros-tól

A QIMacros által készített Excel Ishikawa halcsontdiagram-sablon számos funkcióval rendelkezik és rendkívül népszerű.

A QIMacros Ishikawa halcsontdiagram-sablonja az Excelben az egyik legsokoldalúbb sablon a maga nemében. Számos funkcióval rendelkezik, négy változatban és öt stílusban kapható, így minden méretű és különböző kontextusú problémához alkalmazkodik.

A sablon használatához telepítenie kell a QIMacros kiegészítőt. Az Excel új menüjében válassza a Halcsont diagramot. Ha segítségre van szüksége a használatához, olvassa el az Utasítások fület.

A diagram négy változatban érhető el:

Kicsi: A diagram egyszerűsített változata négy halcsonttal Közepes: Hat csonttal rendelkező standard halcsont diagram Nagy: Komplex diagram hat csonttal, extra főágakkal és alágakkal Love Bug: Hasonló a standard diagramhoz, de a gerinc és a csontok a fej mindkét oldalán találhatóak.

Minden változat rendelkezik egy Vázlat fülével, amelybe beviheti az információkat, azaz a problémát és az okokat. Kiválaszthatja a diagram stílusát, hogy az illeszkedjen a szakterületéhez:

Egészségügy

Gyártás

Marketing

Folyamat

Szolgáltatás

Miután kitöltötte a vázlatot, válassza a „Create Fishbone” (Halcsont diagram létrehozása) opciót a „Problem Statement” (Probléma leírása) jobb oldalán, és a diagram megjelenik. A kiváltó okok hangsúlyozása érdekében hozzon létre egy ellipszist vagy bármilyen más alakzatot azok körül. A diagram módosítása egyszerű: csak a vázlatban szereplő adatokat kell szerkesztenie, majd újra kiválasztania a „Create Fishbone” (Halcsont diagram létrehozása) opciót.

9. Egyszerű Excel halcsontdiagram-sablon a Someka-tól

Használja a Someka Excel egyszerű halcsontdiagram-sablonját bármilyen probléma okainak vizsgálatához, méretétől függetlenül.

Ez az egyszerű halcsontdiagram-sablon Excelben a Someka mindent tartalmaz, amire szükség van a gyors és hatékony problémamegoldáshoz. Két diagramból áll. Az első alapszintű, a második pedig egy kiterjesztett változat, amely nagy mennyiségű adatot és mélyebb vizsgálatot támogat.

A fájl letöltéséhez meg kell adnia e-mail címét. Kattintson a Someka e-mailjében található linkre a sablon letöltéséhez. Ne feledje, hogy ingyenes felhasználóként csak a sablon korlátozott verziójához férhet hozzá. A teljes és a többfelhasználós verziók fizetős szolgáltatások.

A sablon megnyitása után az Input (Bevitel) képernyő jelenik meg. Hat kategóriát és rengeteg helyet tartalmaz a fő és kiegészítő okok számára, de ezeket testreszabhatja is. Jegyezze fel az összes gondolatát a táblázatba, majd válassza ki a verziót. És voilá, a diagram megjelenik a bevitt adatokkal együtt. ✨

10. Halcsontdiagram-sablon a Canva-tól

A Canva halcsontdiagram-sablonja nemcsak vizuálisan vonzó, hanem rendkívül hasznos is a problémamegoldáshoz.

Vizuálisan ez a sablon a legszebb a csomagból. A Canva halcsontdiagram-sablonja – amely az Ishikawa-diagram modellt használja – a kreativitás és a munkafolyamat zökkenőmentes integrációját kínálja, lehetővé téve a problémamegoldási folyamat racionalizálását.

A diagram csak négy okkategóriát tartalmaz, de könnyen testreszabható. Nemcsak további alakzatokat, hanem matricákat, grafikákat és rácsokat is hozzáadhat. Akár zenét is beilleszthet, hogy felvidítsa a hangulatot, és a brainstorming ülés még szórakoztatóbb és produktívabb legyen. Hozzon létre érdekes vizuális elemeket, amelyek biztosan lekötik a nézők figyelmét.

A Canva számos funkciót kínál. A sablont teljes képernyőn megjelenítheti, megoszthatja csapattársaival, vagy kép- vagy PDF-fájlként exportálhatja.

A 10 legjobb halcsontdiagram-sablon – áttekintés

Az alábbi táblázatban található egy rövid áttekintés az összes sablonról és azok előnyeiről:

Sablon Előnyök ClickUp halcsontdiagram-sablon Lehetővé teszi a probléma okainak elemzését és a kapcsolódó ötletek megvitatását. ClickUp ok-okozati sablon Kevésbé rögzített struktúrát javasol – ideális azok számára, akik az eredeti halcsontdiagramot túl korlátozónak találják. ClickUp alapok elemzési sablon Több nézetet és praktikus eszközöket tartalmaz, amelyek segítenek azonosítani a hibák kiváltó okait. Word halcsontdiagram-sablon a TemplateLab-tól A komikus hal illusztrációk és élénk színekkel könnyedebbé teszi a problémamegoldást. Ok-okozati sablon a Creately-től Tiszta és egyszerű módszert kínál gondolatai nyomon követésére az alapvető tényezők vizsgálata során. Word halcsont grafikus szervező sablon a Template.net webhelyről Lehetővé teszi, hogy könnyedén megszervezze a fontos kérdésekkel kapcsolatos beszélgetéseket, azok bonyolultságától függetlenül. Excel halcsontdiagram-sablon a Template.net webhelyről Egyszerű és intuitív kialakításával racionalizálja az adatelemzési folyamatot. Excel Ishikawa halcsontdiagram-sablon a QIMacros-tól Számos funkcióval és diagramváltozatokkal rendelkezik, hogy megfeleljen az adott helyzetnek. Excel egyszerű halcsontdiagram-sablon Someka-tól Két diagramméret közül választhat, és a szervezést is elvégzi Ön helyett. Halcsontdiagram-sablon a Canva-tól Lehetővé teszi gyönyörű diagramok létrehozását, valamint matricákkal és animációkkal való díszítésüket.

A halcsontdiagram-sablon használatának előnyei

A halcsontdiagram-sablon használata számos előnnyel jár. A legfontosabbak a következők:

Hatékonyság: A sablon keretet biztosít a problémák gyors megoldásához, : A sablon keretet biztosít a problémák gyors megoldásához, a munkafolyamatok racionalizálásához és a projekt ütemtervének betartásához. Vizualizáció: Lehetősége van rögzíteni gondolatait, és azokat logikus és érthető módon rendszerezni. Együttműködés: Az összes információ összefoglalásával és csoportosításával könnyebb megbeszélni a következő lépéseket és közös döntéseket hozni. Javulás: Az optimalizált hibaelhárítási folyamatnak köszönhetően vállalata gyorsan megoldhatja a problémákat és tovább növekedhet.

Próbálja ki ezeket a halcsontdiagram-sablonokat, és győződjön meg róla saját maga!

Nincs olyan probléma, amelyet ne lehetne megérteni. Néhányat nehéz megoldani, de a legtöbbet meg lehet oldani, ha apróbb részekre bontjuk. Ha rájött a lehetséges okokra, a megoldás könnyebben előkerül. 🎣

A halcsontdiagram-készítő segít Önnek a problémaelemzés mélyére hatolni és egyértelmű elképzeléssel előállni, készen a cselekvésre, így biztosítva a sikerét!