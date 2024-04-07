Miro és Lucidchart összehasonlítása: melyiket érdemes használni 2025-ben?

Emelje fel a kezét, ha az online táblák vagy diagramkészítő eszközök elengedhetetlenek a csapatának. 🙋🏼‍♀️

Mi is! 🎨

A táblák és diagramkészítő eszközök elengedhetetlenek a komplex témák vizuális kommunikálásához, az előrehaladás ábrázolásához, a brainstorminghoz, a munkafolyamatok bemutatásához és még sok máshoz. Szerencsére, amikor kiválasztja a kedvenc diagramkészítő és digitális tábla szoftverét, rengeteg lehetőség közül választhat!

Ezekre az eszközökre valóban nagy a kereslet, és ez valószínűleg nem fog hamarosan csökkenni – és ebben a kategóriában a legnagyobb nevek, a Miro és a Lucidchart a lista élén állnak.

Számos csapat használja ezt a két eszközt a csapatmunka elősegítésére. Bár rengeteg előnnyel és funkcióval szolgálnak a különböző méretű távoli csapatok számára, megvannak a maguk sajátos hibái is.

Tehát, a Miro és a Lucidchart közötti végső összecsapásban ki viszi el a pálmát?

Ebben a részletes összehasonlító útmutatóban bemutatjuk a két eszköz legfontosabb funkcióit, előnyeit, hátrányait, árait és korlátait. Ráadásul egy további digitális táblát is bemutatunk, amely pótolja a Miro és a Lucidchart hiányosságait!

Mi az a Miro?

A 2011-ben létrehozott, korábban RealtimeBoard néven ismert Miro ma az egyik legnépszerűbb virtuális táblás projektmenedzsment eszköz, több mint 35 millió felhasználóval világszerte. 🤯

A Miro digitális vászna vizuális segédeszközként használható megbeszéléseken, vagy teljes munkafolyamatok tervezéséhez diagramkészítő funkciókkal, prezentációs eszközökkel és előre elkészített sablonokkal, amelyeket a táblára helyezhet, és így javíthatja az együttműködési élményt.

A Miro legfontosabb funkciói

A Miro egyik vonzereje a felhasználók számára az, hogy intuitív módon megtanulható. A Miro az általános iskolában használt táblákra vagy a családi naptár kezelésére ma használt táblákra emlékeztet, és olyan ismerős funkciókat kínál, mint a rajzolás, a jegyzetelés és a képek hozzáadása.

De hogyan segít a Miro a különböző felhasználási esetekkel rendelkező csapatoknak a feladatok elvégzésében? A következő négy alapvető funkcióval. 🙂⬇️

1. Végtelen fehér tábla

A végtelen fehér tábla a Miro legfontosabb funkciója. A csapatok ezt a digitális vásznat felhasználhatják mindenre, a brainstormingtól a projekt kanban táblák létrehozásáig. Kezdhet egy üres vászonnal, vagy felhasználhatja a Miroverse különböző sablonjait. A fehér táblához hozzáadhat jegyzeteket, képeket, videókat és PDF-fájlokat is.

A munkamenet moderátorai a @mentions segítségével közvetlenül a tábláról rendelhetnek fel feladatokat, és mivel mindez egy végtelen vásznon történik, soha nem fog elfogyni a hely az ötleteid kibontakoztatásához.

A Miro táblája zökkenőmentesen ötvözi a digitális és a hagyományos együttműködést. Például készítsen pillanatképet egy fizikai dokumentumról, és azonnal alakítsa át a fényképet digitális jegyzetgé.

2. Diagramok készítése

Forrás: Miro

A Miro kiterjedt alapformák, ikonok és összekötők könyvtárával rendelkezik, amelyek segítségével folyamatábrákat, vázlatokat, útvonal-térképeket és folyamatdiagramokat hozhat létre.

Tájékoztatás: Az AWS, Cisco és Azure számára készült fejlett diagramkészítő funkciók csak a Miro Smart Diagramming üzleti csomagban érhetők el.

A Miro segítségével valós időben együttműködhetsz a csapatoddal. A tagok például visszajelzéseket hagyhatnak, változtatásokat végezhetnek vagy kérdéseket tehetnek fel közvetlenül a diagramkészítő felületen.

A Miro több mint 100 másik alkalmazással összekapcsolható, és projektjeit beágyazhatja olyan eszközökbe, mint a Microsoft Office és a Confluence. Alternatív megoldásként a Miro lehetővé teszi diagramjainak képekként való exportálását is.

3. Találkozók és virtuális konferenciák

Videohívás funkció a Miro-ban

A digitális táblák kiváló vizuális eszközök a megbeszélések során történő prezentációhoz, és a Miro ezt még egy lépéssel tovább viszi, lehetővé téve az alkalmazáson belüli élő megbeszéléseket. A megbeszélés résztvevői szavazhatnak, jégtörő tevékenységekben vehetnek részt, és jegyzeteket fűzhetnek hozzá, hogy kifejtsék véleményüket vagy ötleteiket.

Ez a Miro-t videokonferenciákhoz is hasznossá teszi, és a beépített csevegési funkcióval gyors megjegyzéseket vagy javaslatokat is lehetővé tesz.

A Miro élő kurzorkövetési funkciójával a táblád szerkesztése az egész csapat számára könnyebben elérhetővé válik.

Annak érdekében, hogy mindenki a táblának a megfelelő részére figyeljen, a találkozó moderátorai a Bring Everyone to Me funkcióval automatikusan egy adott táblára irányíthatják a résztvevőket. A moderátorok a visszaszámláló órával is biztosíthatják, hogy mindenki részt vegyen a találkozón, és emojikkal oszthatják meg reakcióikat.

4. Gondolattérképek

A Miro gondolattérkép-sablon használata

Mi az a táblás eszköz, amely nem rendelkezik gondolattérkép-készítési funkcióval?

Valójában nem sok...

Szerencsére a Miro ezt megérti!

A Miro táblával rengeteg funkció és sablon áll rendelkezésre a gondolattérképek elkészítéséhez. Lehetőséged van egy tiszta felületről indulni, ahol egyszerű térképeket rajzolhatsz magad, és mivel a tábládon soha nem fogy el a hely, egyetlen táblán annyi diagramot készíthetsz, amennyit csak akarsz, anélkül, hogy elérnéd a korlátot.

Adjon kontextust a gondolattérképéhez külső linkek beágyazásával vagy a diagram több keretre bontásával. Amikor elkészült a gondolattérképe, lehetősége van arra is, hogy munkáját nyilvánosan megossza.

A Miro árai

A Miro többféle csomagot kínál, köztük egy örökre ingyenes csomagot is.

Ingyenes

Starter: 8 USD/tag/hónap, éves számlázással

Üzleti : 16 USD/tag/hónap, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Mi az a Lucidchart?

A Mirohoz hasonlóan a Lucidchart sem éppen újonc a piacon.

15 millió felhasználóval és 12 éves történelemmel büszkélkedő Lucidchart egy diagramkészítő eszköz komplex és vizuális diagramok, táblázatok és rajzok létrehozásához.

A Lucidchart legfontosabb funkciói

A Lucidchart együttműködési eszközeinek, például a megjegyzéseknek és a valós idejű változáskövetésnek köszönhetően a csapatok könnyedén együtt dolgozhatnak egyetlen diagramon. De nézzük meg a Lucidchart másik fontos funkcióját is! ⬇️

1. Diagramok készítése

A diagramok készítése a Lucidchart alapvető feladata. 🍞🧈

Ezzel az eszközzel bármilyen típusú diagramot létrehozhatsz, függetlenül attól, hogy az mennyire bonyolult, nagy vagy részletes. A Lucidchart hatalmas alakzatkönyvtárral rendelkezik, amely több száz ikont és szimbólumot tartalmaz hálózati diagramokhoz, entitás-kapcsolat diagramokhoz (ERD), szervezeti ábrákhoz, egységes modellezési nyelvhez (UML) és minden máshoz.

De ez még nem minden: a Lucidchart élő adatokat is összekapcsolhat a diagramjaival. Például összekapcsolhatja a diagramjait a Google Táblázat adatával.

A Lucidchart segítségével automatikusan generálhat diagramokat. Csak importáljon egy szöveges jelölést, és a Lucidchart létrehoz egy UML-sorozatot az Ön számára! Támogatja a feltételes formázást is a több információt tartalmazó diagramokhoz.

Ha elkészült a diagrammal, a Lucidchart részletes exportálási lehetőségeket kínál, hogy megoszthassa a diagramot kép (JPEG, PNG, SVG), PDF, VDX vagy CSV fájlként. A diagramokat közzé is teheti, hogy azok nyilvánosan hozzáférhetők legyenek, mások számára csak megtekintésre korlátozhatja a hozzáférést, vagy engedélyezheti a dokumentum szerkesztését.

2. Valós idejű együttműködés

A Lucidchart együttműködési kurzor funkciója valós időben kiemeli a fájlban szereplő összes felhasználót.

A Lucidchartban több felhasználó is egyszerre dolgozhat egy diagramon anélkül, hogy zavar keletkezne, vagy valaki lemaradna, köszönhetően a valós idejű együttműködési funkcióknak, mint például az @mentions, a személyre szabott kurzorok és az élő csevegőablak.

3. Prezentációs mód

A Lucidchart prezentációs módja

Készen állsz arra, hogy bemutasd az eredményeidet a vezetőknek?

Nincs szükség PowerPoint-ra, a Lucidchart segítségével diagramját diavetítéssé alakíthatja, ami tökéletes megoldás az érdekelt felek részvételével tartott megbeszélésekhez és prezentációkhoz. Csak annyit kell tennie, hogy az alkalmazást prezentációs módba kapcsolja, és máris rendelkezésére áll egy zökkenőmentes diavetítés.

4. Testreszabott alakzatok

Egyedi alakzatok létrehozása vagy szerkesztése a Lucidchartban

A Lucidchart értékes forrás azok számára, akik időt szeretnének megtakarítani a diagramok készítése során.

Ha csapata többnyire egy típusú diagramot használ, annak elemeit egyéni alakzatokként elmentheti a könyvtárába, hogy bármikor gyorsan hozzáférhessenek és új vászonra húzhatja őket.

A Lucidchart árai

A Lucidchart ingyenes verziót kínál az új felhasználóknak, és minden fizetős opcióhoz ingyenes próbaidőszakot biztosít.

Ingyenes

Egyéni : 7,95 USD havonta

Csapat : 9,00 USD felhasználónként, havonta

Vállalati: Árak kérésre rendelkezésre állnak

Miro kontra Lucidchart: ki nyer?

Nos, ez attól függ, kit kérdez. 🧐

Bár a két eszköz sok hasonlóságot mutat, mindkettő egyedi és különböző közönségeket vonz. Az alábbiakban összefoglaljuk az egyes eszközök előnyeit és hátrányait, hogy segítsünk Önnek kiválasztani a csapatának legmegfelelőbb szoftvert.

1. Felhasználói élmény és felület

A felhasználói felület kritikus szerepet játszik a diagramkészítő vagy táblászközök kiválasztásában. Ideális esetben valami egyszerűt szeretne, de nem hiányozhatnak belőle a funkciók. Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz a Miro és a Lucidchart:

Miro

A Miro az egyszerűségről és az intuitív kezelhetőségről szól.

Az alkalmazás kezelőfelülete tiszta és közvetlen, így az új felhasználók gyorsan megtanulhatják a Miro használatát. Az összeköttetések, rajzok, szövegek és ikonok hozzáadására szolgáló összes eszköz könnyen elérhető a táblád bal oldalán, és vizuálisan is jól felismerhető.

A Miro keresősáv funkciójával rendezheti tábláit, megtekintheti a legutóbbi frissítéseket és szűrheti tábláit. Összességében a Miro felhasználói felülete egyszerű, még a digitális táblák kezdőinek is.

Lucidchart

A Lucidchart felülete egyszerűen használható, de a Miro-hoz képest kissé elavultnak tűnik.

Bizonyos szempontból a Lucidchart ezt más módon kompenzálja, például egy hatékony keresőfunkcióval, amely segítségével címkék, affinitási diagram sablonok, legutóbbi tevékenységek és diagramokhoz fűzött megjegyzések között lehet keresni.

A Lucidchartban a new (új) gombra kattintva indíthat el projekteket. Ezzel a művelettel automatikusan megjelenik a sablonok közül való választás lehetősége, de ha inkább a nulláról szeretné kezdeni a projektet, akkor üres táblát is választhat.

2. Diagramok készítése

A legjobb diagramkészítő eszközök egyszerű és összetett diagramok létrehozását is lehetővé teszik, további alkalmazások nélkül. A Miro és a Lucidchart is rendelkezik ezzel a funkcióval, de melyikük a legjobb a diagramok készítésében?

Miro

Ha az ingyenes csomagot választja, akkor érezni fogja a Miro korlátait ebben a kategóriában. Ha hozzáférni szeretne egy kiterjedtebb alakzat- és összekötő könyvtárhoz, valamint fejlett diagramkészítő eszközökhöz, akkor kénytelen lesz frissíteni a Miro egyik fizetős előfizetésére.

Lucidchart

A diagramkészítési funkciók tekintetében a Lucidchart felülmúlja a Miro-t. A Lucidchart nemcsak több száz alakzatot és egy egyedi alakzat-könyvtárat kínál, hanem lehetőséget is biztosít élő adatok összekapcsolására és feltételes formázás használatára a diagramokhoz.

3. Táblaszámítógépes szoftver

A digitális táblák együttműködési eszközök, kreatívak, vonzóak és funkcionálisak. Minden típusú csapat profitálhat ebből az eszközből, de fontos, hogy alaposan átgondold, mielőtt befektetsz egy táblaszoftverbe, mert az egyes eszközök nagyon különbözőek lehetnek. Szóval, hol helyezkednek el a Miro és a Lucidchart a virtuális táblák skáláján?

Miro

A Miro az egyik vezető iparági eszköz a táblaszámítógép-szoftverek terén. Ebben a kategóriában intuitív és egyszerű felületével tűnik ki, amely lehetővé teszi az együttműködést is – a táblaszámítógépek alapvető elemeit!

A Miro lehetővé teszi jegyzetek, képek, videók, linkek és PDF-fájlok beágyazását, de legfontosabb táblás funkciója a videokonferencia és a videocsevegés.

Lucidchart

A Lucidchart viszont elsősorban diagramkészítő eszköz, másodsorban pedig táblás eszköz, ami miatt online táblás élménye kevésbé zökkenőmentes, mint a Miroé.

Akárcsak egy digitális táblán, a Lucidchart vásznára is beágyazhat képeket, videókat és dokumentumokat. Ezenkívül vizuális elemeit élő adatokhoz is kapcsolhatja, ami a Miro-ban nem lehetséges. A Lucidchart élő csevegési funkcióval is rendelkezik, de a Miro-val ellentétben nincs beépített videokonferencia-funkciója.

4. Integrációk

A tökéletes szoftver segít csökkenteni a technológiai eszközök számát, és integrálható más munkaeszközökkel, hogy egyszerűsítse a folyamatokat. A Miro és a Lucidchart számos alapvető integrációval rendelkezik a főbb eszközökkel, többek között a Google Suite-tal, a Microsoft Office-szal, a Slackkel, a Salesforce-szal, a Jirával és másokkal.

Tehát az integrációk terén a Lucidchart és a Miro osztozik a koronán. 👑

Miro és Lucidchart a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit gondolnak az emberek a Miro és a Lucidchart összehasonlításáról. Ha a Redditen rákeresel a „Miro vs Lucidchart” kifejezésre, sok felhasználó egyetért abban, hogy a Lucidchart rugalmassága nehezen überelhető:

„Egyetértek. A LucidChart egy remek eszköz, amely nagyon rugalmasan használható számos különböző célra.”

Más Reddit-felhasználók megjegyzik, hogy a Miro kiváló választás kisebb csapatok számára:

„A Miro még ingyenes verziója is remek, ha kis csapatod van, akivel meg szeretnéd osztani...”

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Miro és a Lucidchart legjobb alternatíváját

Bár a Lucidchart és a Miro fejlett funkciókkal rendelkezik, amelyek segítették őket a táblák ranglistáján feljebb kerülni, nem lehet őket egymással egy az egyben összehasonlítani, és minden egyes felhasználási esethez más-más módon szolgálnak.

Tehát, ha mindkét esetben kompromisszumot köt, mi a valódi fehér tábla és diagramkészítő szoftver megoldás?

Adunk egy tippet: a ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása. 😎

A ClickUp lehetővé teszi a különböző iparágakban működő csapatok számára, hogy virtuális táblákat, munkafolyamat-diagramokat, szervezeti ábrákat és egyebeket hozzanak létre és kezeljenek. A csapatok a ClickUp segítségével feladatokat, projekteket, dokumentumokat, diagramokat, integrációkat és csevegéseket egyesítenek egy közös munkaterületen, biztosítva ezzel a zökkenőmentes együttműködést és a páratlan termelékenységet.

Vizsgáljuk meg ezeket a funkciókat részletesebben. 🧭

1. Fehér táblák

Kezdje el Alakítsd ötleteidet feladatokká a ClickUp Whiteboard funkcióval!

A ClickUp Whiteboards új értelmet ad az együttműködésnek azáltal, hogy a brainstormingot, a tervezést és a végrehajtást egy helyen integrálja.

Főbb jellemzők:

Valós idejű együttműködés: Dolgozzon élőben a csapatával valós idejű kurzorok és Dolgozzon élőben a csapatával az alkalmazáson belüli csevegés , aés a zökkenőmentes megosztási lehetőségek segítségével, hogy mindig összhangban legyenek.

Dinamikus tartalomkészítés: Helyezzen el jegyzeteket, szöveget, képeket, videókat és egyéb vizuális elemeket interaktív táblák létrehozásához.

Feladatkonverzió: Bármilyen alakzatot, jegyzetet vagy diagramot egyetlen kattintással konvertálhat végrehajtható feladattá, ezzel egyszerűen racionalizálva a munkafolyamatokat.

AI-alapú vizuális elemek: Használja a platform natív AI-jét, a ClickUp Brain -t, hogy közvetlenül a szövegből vizuális elemeket generáljon, és így gyorsabban megvalósítsa ötleteit.

Érintésbarát felület: Intuitív mozdulatokkal vázolhat, rajzolhat és manipulálhat elemeket, ami biztosítja a könnyű használatot a közös munkálatok során.

A ClickUp Whiteboards segítségével a csapata nem csak ötleteket gyűjt, hanem az ötleteket megvalósítható tervekké alakítja, mindezt ugyanazon a platformon belül. 🙌🏼

2. ClickUp gondolattérképek

Ötleteljen és rajzoljon szabad formájú gondolattérképet a ClickUp Blank Mode módjában!

A ClickUp gondolattérképei tökéletes eszközök szabad formájú vagy feladatorientált diagramok létrehozásához, amelyekkel vizualizálhatja a projekt munkafolyamatait, új folyamatokat vagy komplex ötleteket.

A Task (Feladat) vagy a Blank (Üres) mód közül választhat, hogy a gondolattérképét a semmiből építse fel, csomópontokat, feladatokat és linkeket adva hozzá közvetlenül a vászonhoz az azonnali kontextus érdekében – akár egy pillantással is.

A ClickUp segítségével teljes mértékben irányíthatja a gondolattérkép színeit, alakzatait és összekötő elemeit, és bármikor szerkesztheti ugyanazt a diagramot a csapatával, anélkül, hogy egymás munkáját zavarnák.

3. Előre elkészített diagram sablonok

A ClickUp sablonkönyvtára valóban páratlan, több száz előre elkészített, testreszabható diagram sablonnal minden felhasználási esethez, hogy csapata gyorsabban indulhasson el, miközben a ClickUp funkcióit teljes mértékben kihasználja.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp döntési fa sablonja tökéletes eszköz minden lehetséges út és kimenetel gyors értékeléséhez.

Akár affinitási diagramot, döntési fát vagy egyszerű gondolattérképet készít, a ClickUp folyamatosan új és rugalmas módszereket fejleszt ki, hogy a csapatának leginkább megfelelő módon növelje a termelékenységét. Például a ClickUp affinitási diagram sablonját használva gyorsan elindulhat, anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Affinity Diagram Template sablonja strukturált megközelítést kínál az ötletek és betekintések szervezéséhez, elősegítve a mélyreható megbeszéléseket és brainstorming üléseket.

ClickUp árak

A ClickUp kiterjedt, örökre ingyenes csomagot kínál számos prémium funkcióval, valamint fizetős csomagokat, amelyek a csapat növekedésével együtt bővíthetők. Íme az összehasonlítás:

Örökre ingyenes csomag : Az első három táblád, gondolattérképeid, korlátlan feladatok, korlátlan tagok, 100 MB tárhely és még sok más

Korlátlan (7 USD/tag/hónap) : fejlettebb projektnézetek, korlátlan tárhely, korlátlan integrációk, korlátlan irányítópultok, agilis jelentések és még sok más

Üzleti (12 USD/tag/hónap) : Google SSO, korlátlan számú csapat, egyéni exportálás, fejlett nyilvános megosztás, fejlett automatizálás és még sok más

Vállalati csomag ( az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal ): Fehér címkézés, vállalati API, irányított bevezetés, dedikált sikermenedzser : Fehér címkézés, vállalati API, irányított bevezetés, dedikált sikermenedzser

A Miro és a Lucidchart számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik, de az igazi bajnok váratlanul érkezik: a ClickUp!

Ahelyett, hogy a táblaszoftver és a diagramkészítő eszköz között választana, fektessen be egy olyan termelékenységi platformba, amely mindkét funkciót – és még sok mást – kínál, anélkül, hogy alapvető integrációkra lenne szükség ehhez.

Növelje az együttműködést, a hatékonyságot, a kreativitást és még sok mást a ClickUp dinamikus funkcióinak és gazdag árképzési terveinek segítségével.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és hozzáférhetsz táblákhoz, gondolattérképekhez, több száz sablonhoz, több mint 1000 integrációhoz és még sok máshoz! 💯