4 példa a mátrixszervezeti struktúrára (+ előnyök és sablonok)

Ha több csapat és projekt irányításával küzd, a mátrixszervezeti struktúra jelentősen megkönnyítheti a munkáját. Laikusok számára a mátrixszervezeti struktúra egyszerűen csak egy módszer az információk továbbítására a több részlegben dolgozó összes csapattag között.

Például a különböző csapatok tagjai a projekt- és funkcionális vezetőknek (marketing, pénzügy, termelés stb.) jelentenek, akik aztán a vezérigazgatónak jelentenek.

Ez javítja a csapatok közötti kommunikációt, és megszünteti annak szükségességét, hogy a csapat tagjai minden új projekt indításakor összehangolják vagy újraszervezzék munkájukat.

Mi az a mátrixszervezeti struktúra?

A klasszikus, felülről lefelé irányuló szervezeti struktúrában a vezérigazgató áll a csúcson, míg a COO (operatív igazgató), a CFO (pénzügyi igazgató) és az osztályvezetők követik őt.

A horizontális struktúrában a szövegírók a kreatív igazgatónak tartoznak beszámolási kötelezettséggel, aki a marketingigazgatónak tartozik beszámolási kötelezettséggel, aki pedig a vezérigazgatónak tartozik beszámolási kötelezettséggel. Érti, miről van szó. A beszámolási kötelezettség lineáris, és mindenki, a marketingtől, az értékesítéstől, a tervezéstől és a fejlesztéstől a pénzügyi és HR csapatokig, ugyanazt a beszámolási struktúrát követi.

A hagyományos felülről lefelé irányuló struktúra kevésbé összetett, mint a mátrixszervezeti struktúra. Egyrészt a mátrixszervezeti struktúrában a csapat tagjai egyszerre jelenthetnek a saját részlegük és funkcionális vezetőjüknek, valamint a projektvezetőknek, akik szintén jelenthetnek a saját részlegük vezetőinek.

Ezért a felülről lefelé irányuló szervezeti struktúra fa szerű, míg a mátrix szervezeti struktúra téglalap alakú.

A ClickUp Whiteboardban létrehozott mátrixszerkezet, Allaeddine Djaidani közreműködésével

Érdemes megemlíteni, hogy a mátrixszervezeti struktúra többféle szervezeti struktúrát egyesít és egyensúlyba hoz. A projektmenedzserek számára a funkcionális vezetők mellett egy új parancsnoki láncot hoz létre, ezért egyesek kétfőnökös mátrixnak nevezik.

A projektmenedzserek olyan nagyszabású projektekben dolgoznak, amelyek sokféle tehetséget vonnak be:

Kezelje a tehetségeket a különböző részlegek között, és hozzon létre szilárd és sokszínű projektcsapatokat!

Maximalizálja a már rendelkezésre álló erőforrásokat,

Segítsen mindenkinek felismerni, hogy a csapatmunka mennyire fontos, és ösztönözze a csapat tagjait az együttműködésre, a kommunikációra, valamint a határidők és a költségvetés betartására.

Végül ez hozzájárul a jobb szövegek, termékek és ügyfélélmény létrehozásához. 🤝

A mátrixszervezeti struktúrák típusai

A mátrix szervezeti struktúrák lehetnek gyengék, kiegyensúlyozottak vagy erősek, attól függően, hogy a projekt- és funkcionális vezetők közötti hatalom hogyan oszlik meg.

Ne hagyja azonban, hogy a nevek megtévesztessék, mivel a gyenge mátrix nem feltétlenül rosszabb, mint az erős, amely projektenként és vállalatonként eltérő, és ezek a szerepek meglehetősen változékonyak.

A projektmenedzsereknek nagyon kevés hatalmuk és döntéshozatali jogkörük van egy gyenge mátrixban. Ez a fajta mátrix azért gyenge, mert a funkcionális vezetők felelnek a projekt költségvetéséért és ütemtervéért, a projektmenedzserek hatalma pedig rendkívül korlátozott.

A kiegyensúlyozott mátrixszerkezetekben a csapat tagjai egyenlő hatalommal és felhatalmazással rendelkező osztály- és projektvezetőknek tartoznak beszámolási kötelezettséggel. A kiegyensúlyozott mátrix lehet a legjobb megoldás, mivel kiküszöböli a vezetők közötti potenciális konfliktusokat, nyitottá teszi a kommunikációt, és megkönnyíti a projektek sikeres megvalósítását.

Ahogyan már sejtheti, egy erős mátrixban a projektmenedzsereknek nagyobb hatáskörük van, mint a funkcionális menedzsereknek, hogy megfelelően osszák el az erőforrásokat és szabad kezet kapjanak a költségvetés tervezésében.

Hogyan működik a mátrixszervezeti struktúra és milyen előnyei vannak?

Sokan zavarosnak vagy túlterhelőnek tartják a mátrixszerkezetet, egyszerűen azért, mert általában több parancsnoki láncot és több jelentési struktúrát foglal magában. Az igazság az, hogy ez sokkal kevésbé bonyolult, mint amilyennek elsőre tűnik!

Ha átgondolt projekttervet készít, a leghatékonyabban osztja el és kezeli az erőforrásokat, és kidolgoz egy kommunikációs tervet, akkor minden rendben lesz. 👌

A csapatok és a csapatok közötti együttműködés, valamint a közös erőforrás-tervezés a legtöbb mátrixszervezetben magasabb termelékenységet eredményez. A mátrixszerkezet pótolja az egyfőnökös struktúra gyengeségeit, és ez a kettős hatalom hozzájárulhat a jobb termékekhez vagy szolgáltatásokhoz.

Most nézzük meg a mátrixszervezeti struktúra bevezetésének néhány előnyét!

Elősegíti a részlegek közötti kommunikációt

A hierarchikus szervezeti struktúráktól eltérően a mátrixszerkezet ösztönzi a kommunikációt a csapat tagjai, valamint a megfelelő funkciók és projektmenedzserek között.

Tudjuk, hogy két (vagy néha még több) vezetővel való együttműködés és nekik való jelentés kissé furcsának tűnhet. Azonban a kulcsfontosságú döntéshozókkal való együttműködés valójában elősegítheti az információk és a szakértelem cseréjét, valamint javíthatja a szervezeten belüli kapcsolatokat.

A rendszeres időpontok egyeztetése remek lehetőség a koordinációs folyamat jelentős erősítésére.

Javítja a munkavállalók elkötelezettségét

Ha egy alkalmazott több csapat tagja és több vezetőnek jelent, az növeli az elkötelezettségét. Ennek oka egyszerű: így úgy érzi, hogy aktív része minden projektnek. Az alkalmazottak imádják, ha változást hozhatnak és hozzájárulhatnak a projekt kezdetétől a befejezéséig.

Ezenkívül a belső toborzással megtakaríthatja azokat a pénzeket, amelyeket egyébként általános költségekre költené, ha minden új termék vagy szolgáltatás bevezetésekor új munkatársakat venné fel.

Ezzel egyúttal alkalmazottai is lehetőséget kapnak arra, hogy megtörjék a munkájuk monotonitását, bővítsék készségeiket, gyorsabban érjék el céljaikat, és a projekteket is gyorsabban valósítsák meg.

Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy egyértelmű projektcélokat tűzzenek ki

A részlegvezetőknek és projektmenedzsereknek történő jelentés, valamint a felső vezetésnek történő jelentés hozzájárul a célok egyértelműbbé tételéhez, a projektcélok megszilárdításához és a gyorsabb eredmények eléréséhez.

Erősíti a csapatmunkát

A mátrix lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy dinamikus kapcsolatokat építsenek ki egymással, és ösztönzi a kreatív ötletek kidolgozását, ami mind a jobb és zökkenőmentesebb csapatmunkához vezet.

4 mátrixszervezeti struktúra felhasználási eset és példa

Ebben a részben négy felhasználási esetet és példát mutatunk be a mátrixszervezetekről, hogy megnézzük, hogyan alkalmazták ezt a megközelítést más sikeres vállalatok. Ezeket a példákat a ClickUp Whiteboard funkcióval hoztuk létre, ahol üres vászonnal kezdhet, vagy a ClickUp sablonjait használhatja, hogy gyorsabban elindulhasson!

1. Philips példa

Ez a példa vizuálisan magyarázza el azt, amit már az egyik előző szakaszban említettünk. A mátrixszervezet inkább háromszög alakú, míg a felülről lefelé irányuló szervezet fa alakú.

Így az első példában látható, hogy az értékesítési, pénzügyi és IT csapatok a kereskedelmi, pénzügyi és technológiai vezetőknek jelentenek, akik aztán mind a nemzeti szervezetnek, mind a termékdivíziónak (PD) jelentenek. Ez magyarázza azt a két parancsnoki láncot, amelyről a cikkben többször is szó esett.

A második példa egy egyetlen hatóságnak történő jelentést mutat be. Az értékesítési, pénzügyi és IT csapatok a kereskedelmi, pénzügyi és technológiai vezetőknek jelentenek, akik pedig a termékdivíziónak jelentő nemzeti szervezetnek jelentenek.

Philip informális hálózati mátrixszerkezete, amelyet Allaeddine Djaidani segítségével hozott létre a ClickUp Whiteboards alkalmazásban.

2. Starbucks példa

Íme egy példa arra, hogyan alkalmazza a Starbucks a mátrixszervezeti struktúrát. A Whiteboard segítségével vizuálisan ábrázoltuk a legnépszerűbb kávézó üzleti tevékenységéhez alkalmazott jelentési struktúrát. ☕

Képzeljük el, hogy ez a négy földrajzi divízió (Észak-Amerika, Ázsia, Latin-Amerika és EMEA) projektmenedzserek.

Tehát vannak vezető alelnökök, akik az ügyvezető alelnököknek jelentenek, akik pedig a csoportelnököknek jelentenek, akik pedig az egyik fent említett részlegnek jelentenek. Végül minden részleg a globális szervezetnek jelenti, amely pedig a vezérigazgatónak jelenti.

A Starbucks mátrixszerkezete, amelyet Allaeddine Djaidani hozott létre a ClickUp Whiteboardon.

3. Mérnöki és marketing részleg

Ismét jól jött a Whiteboard nézet, és meg akartuk mutatni, hogyan alkalmazhatják a marketingosztályok a mátrixszervezetet. Röviden összefoglalva: könnyen megkülönböztethetőek a projektmenedzserek a tartalomigazgatótól, a kreatív igazgatótól, a keresletgenerálás igazgatójától és a termékmarketing igazgatójától.

A csapat tagjai közösen dolgoznak a feladatokon, és a fent említett projektmenedzsereknek és igazgatóknak jelentenek. A projektmenedzserek a projektmenedzser igazgatójának jelentenek, míg a projektmenedzser igazgatója és más igazgatók a marketingvezetőnek (CMO) jelentenek, aki pedig a vezérigazgatónak jelenti.

Ez a fajta szervezeti struktúra bármely mérnöki vállalat más részlegeire (pénzügy, üzemeltetés stb.) is alkalmazható, és a call center szoftver használata is értékes tippnek bizonyul a kommunikációs csatornák fejlesztése szempontjából.

A ClickUp Whiteboardban Allaeddine Djaidani által létrehozott marketing mátrixszerkezet

4. Reklámügynökség példa

Végül, de nem utolsósorban, íme, hogyan alkalmazhatja egy reklámügynökség a mátrixszerkezetet üzleti tevékenységében.

Láthatja, hogy a különböző csapat tagok (márka szakértő, blog menedzser, videó producer stb.) az osztályvezetőknek (marketing, gyártás, kreatív és tartalom menedzserek) és két projektmenedzsernek jelentenek.

A második projektmenedzser az első projektmenedzsernek jelent, aki pedig a PM vezetőjének jelent. A funkcionális vezetők a marketing-, gyártási és szerkesztői igazgatónak jelentik, míg a PM vezetője és a marketing-, gyártási és szerkesztői igazgató az ügynökség elnökének jelent.

Ügynökségi mátrixszerkezet, amelyet Allaeddine Djaidani hozott létre a ClickUp Whiteboard alkalmazásban.

Ez csak néhány mátrixpélda, amelyeket inspirációként használhat; számos módja van egy kiegyensúlyozott mátrixszervezet felépítésének. Ha saját mátrixszervezetet szeretne létrehozni, azt könnyedén megteheti a ClickUp Whiteboard funkciójával, ahogyan én is tettem a fenti példák elkészítésekor.

