A 10 legjobb HR tehetségmenedzsment szoftver 2025-ben

Olyan módszert keres, amellyel kiemelkedő eredményeket érhet el a tehetségmenedzsment terén? Készen áll arra, hogy egy szinttel magasabbra emelje alkalmazottai teljesítménymenedzsmentjét?
Jó helyen jár! Összegyűjtöttük a tíz legjobb tehetségmenedzsment szoftverről szóló véleményeket, hogy megtalálhassa a csapatának legmegfelelőbbet.
A tehetségmenedzsment szoftverek segítségével hatékonyabbá teheted a munkavállalók beillesztését és képzését, a teljesítmény nyomon követését és értékelését, az automatizált munkafolyamatokat, valamint a nagy potenciállal rendelkező munkavállalók azonosítását.
És, amint hamarosan megtudhatja, még sok más!
Mit kell keresni a tehetségmenedzsment megoldásokban?
A legjobb tehetségmenedzsment szoftver keresésekor néhány fontos szempontot érdemes figyelembe venni.
- A megfelelő funkciókészlet: Például a pályázók nyomon követésére szolgáló szoftver, az új munkavállalók beillesztése, a teljesítménymenedzsment, a képzés és fejlesztés, valamint az utódlás tervezése gyakran a legfontosabb funkciók közé tartoznak. A toborzási és felvételi eszközök is néha szerepelnek ebben a listában.
- Könnyű használat: Ha kisvállalkozásod van, nem akarsz órákat vagy napokat tölteni azzal, hogy megtanuld a szoftver használatát. Másrészt, ha nagyvállalatod van, akkor komplexebb szoftverre van szükséged, és valószínűleg be kell számolnod a tanulási görbével.
- Mély integráció: Ha már más humánerőforrás-szoftverekkel és bérszámfejtő rendszerekkel dolgozik, akkor az integráció prioritást élvez.
- Megfizethetőség: Olyan szoftvert érdemes keresni, amely megfizethető az Ön vállalkozása számára. Az alábbi áttekintésekben feltüntettük az árakat, így könnyen összehasonlíthatja a költségeket.
- Személyre szabott megoldás: Ha kisvállalkozást vezet, akkor valószínűleg nincs szüksége egy nagyvállalati tehetségmenedzsment rendszer összes funkciójára.
Ezeknek a kulcsfontosságú szempontoknak a figyelembevétele segít megtalálni a legmegfelelőbb tehetségmenedzsment szoftvert, amely jól működik (és mosolyt csal az arcára). ?
A 10 legjobb HR tehetségmenedzsment szoftver
A jó tehetségmenedzsment szoftver olyan rendszereket jelent, amelyek segítenek a munkaerő fejlesztésében, motiválásában és gondozásában. Ideális esetben segít olyan feladatokban, mint a teljesítményértékelés, a teljesítménymenedzsment, a tehetségmenedzsment stratégiák, a munkavállalói elkötelezettség és a tehetségmenedzsmenthez kapcsolódó számos feladat.
Egyes HR-szoftverrendszerek tartalmaznak toborzási szoftvert is, amely segíti a felvételi folyamatot és a bérszámfejtési rendszereket.
1. ClickUp – Jó HR-menedzsmenthez
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely minden méretű és iparágú csapatnak segít többet elérni. Több mint 1000 integrációval és több száz testreszabási lehetőséggel a ClickUp megkönnyíti a haladás nyomon követését, a csapat tagokkal való együttműködést és a célok elérését.
A ClickUp HR funkciói olyan tehetségmenedzsment eszközöket nyújtanak, amelyekkel kezelhetőek a munkavállalók adatai, ideje és céljai. Hozzon létre egyedi beilleszkedési munkafolyamatokat, kövesse nyomon a teljesítményt, és testreszabhatja a teljesítményértékelési folyamatokat, hogy azok megfeleljenek a csapatmenedzsment igényeinek.
A ClickUp teljesítményértékelési sablonjával olyan egyedi teljesítményértékelési folyamatot hozhat létre, amely megfelel csapata igényeinek. A sablon egyedi állapotokat, egyedi mezőket és egyedi nézeteket tartalmaz, amelyek segítenek a teljesítmény nyomon követésében és értékelésében.
A teljesítményértékelési sablon és a képzési terv sablonok segítségével célokat és egyértelmű utat határozhat meg a sikerhez. Emellett számos további humánerőforrás-eszközt is kihasználhat, például interjúsablonokat, együttműködési funkciókat és még sok mást.
Ha jó tehetségmenedzsment szoftverrendszereket keres beépített munkavállalói elkötelezettség-menedzsment szoftverrel és munkavállalói monitoring szoftverrel, akkor nézze meg a ClickUp-ot!
Rugalmas, együttműködésen alapuló és kiválóan alkalmas tehetségmenedzsmentre!
A ClickUp legjobb funkciói
- Rendkívüli mértékű testreszabási lehetőségeket kínál az egyedi üzleti követelményeknek való megfelelés érdekében.
- Zökkenőmentesen egyesíti a különböző funkciókat, hogy biztosítsa a munkafolyamatok zökkenőmentes átmenetét.
- Hatékony együttműködési eszközökkel támogatja a csapatokat
- Robusztus mesterséges intelligenciát kínál a gyorsabb tartalomkészítés és a jobb kommunikáció érdekében.
- Sokoldalúságának köszönhetően számos iparágban és különböző méretű csapatokban alkalmazható.
A ClickUp korlátai
- Bár a ClickUp felülete gazdag funkciókkal rendelkezik, az első használatkor túlterhelő lehet, ami megnehezítheti a tanulási folyamatot.
- A számos testreszabási lehetőség véletlenül túlzott bonyolultsághoz vezethet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: További 5 USD/hó felhasználónként
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (8314+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3761+ értékelés)
2. IBM Talent Management – Jó választás felhőalapú HR-hez
Az IBM Talent Management egy felhőalapú HR- és tehetségmenedzsment rendszercsomag, amely segít a szervezeteknek a legjobb tehetségek vonzásában, fejlesztésében és megtartásában.
A tehetségmenedzsment szoftver átfogó eszközök és szolgáltatások sorát kínálja, amelyek segítségével minden méretű vállalkozás javíthatja tehetségmenedzsment folyamatait.
Az IBM Talent Management legjobb funkciói
- Mesterséges intelligenciát alkalmaz, hogy mélyreható betekintést nyújtson, amely segíthet a stratégiai döntéshozatalban.
- A felhasználóbarát felület elősegíti a szerszám gyors elsajátítását.
- Kiterjedt eszközkészlete a HR és a tehetségmenedzsment számos aspektusát lefedi.
- Átfogó megoldásokat kínál, így különböző méretű vállalkozások számára is alkalmas.
- Elsődleges fontosságot tulajdonít a munkavállalók fejlődésének és elkötelezettségének
Az IBM Talent Management korlátai
- Magas szintű funkcionalitása miatt a felület zsúfoltnak tűnhet, ami ronthatja a felhasználói élményt.
- A nem IBM szoftverekkel való integráció nem mindig zökkenőmentes vagy intuitív a tehetségmenedzsment stratégiád szempontjából.
IBM Talent Management árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
IBM Talent Management értékelések és vélemények
- G2: 3,5/5 (84+ értékelés)
- Capterra: N/A
3. Trakstar Perform – Jó a felvételi menedzsmenthez
A Trakstar egy all-in-one tehetségmenedzsment rendszer, amely négy különböző szoftveropciót kínál: Trakstar Perform, Trakstar Hire, Trakstar Learn és Reviewsnap.
A Trakstar Perform egy tehetségmenedzsment szoftver, amely a felvételi folyamatban is segítséget nyújt. Segít a szervezeteknek az egyéni célokat a vállalat céljaival összhangba hozni, motiválni és megtartani a legjobb teljesítményű munkatársakat, valamint adatokat szolgáltatni az erősségek és a fejlesztendő területek felkutatásához.
Ez egy testreszabható, felhőalapú szoftver, amely integrálható más HR- és tehetségmenedzsment-rendszerekkel a pályázók nyomon követése és egyéb feladatok elvégzése érdekében.
A Trakstar Perform legjobb funkciói
- Kiváló ügyfélszolgálatot kínál a problémák gyors megoldása érdekében.
- A platform magas fokú testreszabhatósága növeli alkalmasságát az egyedi üzleti igényekhez (pl. munkavállalói elkötelezettség, javadalmazáskezelés, pályázók nyomon követése).
- Az egyéb HR-rendszerekkel való integráció zökkenőmentesen működik, biztosítva a koherens működést.
- Egyensúlyt biztosít a struktúra és a rugalmasság között
- Az egyéni és a vállalati célok összehangolására összpontosít
A Trakstar Perform korlátai
- Egyes felhasználóknak a navigáció kissé nehézkesnek tűnhet, különösen nagy mennyiségű adat kezelése esetén.
- A jelentések testreszabása nem feltétlenül olyan egyszerű, mint a felhasználók szeretnék.
Trakstar Perform árak
- Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakért!
Trakstar Perform értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (416+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (285+ értékelés)
4. Insperity PerformSmart – Jó a felelősségkezeléshez
Az Insperity PerformSmart üzlettulajdonosok, vezetők és HR-szakemberek számára készült, és toborzási, javadalmazási, felelősségkezelési képzési, képzési és fejlesztési, valamint vállalati kultúrafejlesztési funkciókat kínál.
A PerformSmart funkciói között szerepel a teljesítményértékelés kezelése, célok kitűzése/nyomon követése, értékelési ciklusok nyomon követése, önkiszolgáló portálok és még sok más.
A véleményezőknek tetszik, hogy a platform a munkavállalók számára is könnyen használható. Ha azonban testreszabható, sok lehetőséget kínáló szoftvert keres, akkor ez nem biztos, hogy a megfelelő választás az Ön számára.
Az Insperity legjobb funkciói
- A platform felhasználóbarát, így a technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára is könnyen kezelhető.
- Számos lehetőséget kínál a különböző HR-funkciók lefedésére, mint például a pályázók nyomon követése, a munkavállalói elkötelezettség és egyéb tehetségmenedzsment eszközök.
- Átfogó képzési és fejlesztési funkciókat biztosít.
- Tartalmazza a vállalati kultúra fejlesztését elősegítő eszközöket
- A teljesítménymenedzsmentre és a célkitűzésre összpontosít
Az Insperity PerformSmart korlátai
- Bár a szoftver minden méretű vállalat számára készült, a kisvállalkozások nem feltétlenül tudják teljes mértékben kihasználni annak kiterjedt funkcióit.
- Az integráció más HR- és tehetségmenedzsment-rendszerekkel javítható lenne.
Insperity PerformSmart árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Insperity PerformSmart értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 3. 3/5 (7+ értékelés)
5. ClearCompany – Jó alkalmazottak elemzéséhez
A tehetségmenedzsment platform, a ClearCompany egy teljes körű HR-megoldásokat kínáló platform. Ha szeretné egy helyen kezelni a juttatásokat, a bérszámfejtést, a megfelelőséget és a menedzsmentet, érdemes megfontolnia a ClearCompany használatát.
Az ügyfelek leginkább a pályázók nyomon követési rendszerét dicsérik, a véleményezők pedig a segítőkész ügyfélszolgálati képviselőket és a felhasználóbarát felületet. Bár nagyra értékelik a szoftver magas teljesítményű funkcióit, sokan említik, hogy az elején meg kell tanulni a használatát, de ez idővel egyre könnyebbé válik.
A ClearCompany legjobb funkciói
- Felhasználóbarát felületet biztosít, amely javítja a felhasználói élményt.
- Testreszabható az egyedi vállalati igényeknek megfelelően
- A rendkívül reagálóképes ügyfélszolgálati munkatársak értékes segítséget nyújtanak.
- Egyetlen platformon integrálja a juttatásokat, a bérszámfejtési sablonokat, a kompenzációkezelést, a megfelelőséget és a tehetségmenedzsmentet.
- Magas teljesítményű funkcióiért dicsérik, amelyek hatékony megoldásokat nyújtanak.
ClearCompany korlátai
- Egyesek számára a munkafolyamatok beállítása és kezelése időigényes lehet.
- A tehetségmenedzsment rendszer felhasználói felülete és kialakítása elavultnak tűnhet a modernebb megjelenésű felületekhez képest.
ClearCompany árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClearCompany értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 290 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (312+ értékelés)
6. Cegid TalentSoft – Jó együttműködésen alapuló toborzáshoz
A korábban TalentSoft néven ismert Cegid TalentSoft egy európai, felhőalapú tehetségmenedzsment szoftver.
A tulajdonosváltás óta a Cegid Talentsoft értékelései drámai változást tükröznek az ügyfél-elégedettség terén. A G2 két, azóta közzétett értékelése rendkívül elégedetlen ügyfeleket mutat. A Capterra legutóbbi értékelései csak kissé biztatóbbak, összesen három 3,6 csillaggal.
A Cegid TalentSoft legjobb funkciói
- A szoftver olyan funkciókat kínál, amelyek alkalmasak a sokszínű munkaerő menedzselésére.
- Az európai piacokra szabott, átfogó felhőalapú megoldások
- Lehetővé teszi a stratégiai tehetségmenedzsmentet és tervezést
- Elősegíti a folyamatos tanulást és fejlődést
A Cegid TalentSoft korlátai
- A Cegid általi felvásárlás óta a felhasználói értékelések némileg romlottak más tehetségmenedzsment rendszerekhez képest.
- Egyes felhasználóknak nehézségeket okozhat a navigáció a platform kiterjedt funkciói miatt.
Cegid TalentSoft árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Cegid TalentSoft értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (26+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (67+ értékelés)
7. Remofirst – Távoli munkavállalók menedzselésére alkalmas
A Remofirst egy globális munkáltatói nyilvántartás (EOR), amely segít a vállalkozásoknak a világ bármely pontjáról távoli munkavállalókat felvenni és kezelni. Segítséget nyújt a felvételi folyamatban és a bérszámfejtésben, valamint néhány munkavállalói elkötelezettséget növelő funkcióval is rendelkezik.
A vállalat globális bérszámfejtési és megfelelőségi funkcióiról ismert, de emellett számos HR-támogatási funkciót is kínál, többek között tehetségmenedzsmentet, új munkavállalók beillesztését és kilépő munkavállalók kezelését.
A Remofirst legjobb funkciói
- Kiváló ügyfélszolgálatáról ismert, amely időszerű megoldásokat kínál.
- Felhasználóbarát weboldalt biztosít, amely javítja az általános felhasználói élményt.
- Globális munkavállalókat is támogat, így tökéletes választás nemzetközi csapatokkal rendelkező vállalkozások számára.
- Globális bérszámfejtés, megfelelőségi és kompenzációkezelési funkciókra specializálódott.
- Átfogó HR-támogatási funkciókat biztosít
Remofirst korlátozások
- Több platformot és bejelentkezést használ
- A korlátozott testreszabási lehetőségek kihívásokat jelentenek
- A hangsúly a tehetségmenedzsment rendszereknél a bérszámfejtésen és a szabályoknak való megfelelésen van.
- Mivel ez egy viszonylag új platform, előfordulhat, hogy hiányoznak belőle bizonyos funkciók, amelyek a már bevált megoldásokban megtalálhatók.
Remofirst árak
- Employer of Record: 199 USD/hó+
- Alvállalkozók: 19 USD/hó/fő
Remofirst értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (2+ értékelés)
8. ADP Workforce Now – Kiváló teljesítményt nyújtók jutalmazására alkalmas
Az ADP Workforce Now egy all-in-one, felhőalapú humán tőke menedzsment (HCM) szoftvercsomag. Széles körű funkciói és eszközei segítségével a vállalkozások „a toborzástól a nyugdíjazásig” kezelhetik alkalmazottaikat.
A platform számos funkciót kínál, többek között tehetségmenedzsmentet is. Ha olyan all-in-one platformot keres, amely magában foglalja a tehetségmenedzsmentet, a bérszámfejtést, az adminisztrációt és a toborzást, akkor érdemes megfontolnia az ADP Workforce használatát.
Az ADP Workforce legjobb funkciói
- Könnyen kezeli a nagy adatmennyiségeket, ideális nagyobb vállalatok számára
- Támogatja a vállalati márkaépítést a platformon belül, így biztosítva a koherens felhasználói élményt.
- Folyamatosan frissítik a fejlesztések és az új funkciók hozzáadása érdekében.
- All-in-one platformot biztosít, amely tehetségmenedzsmentet, pályázók nyomon követését, bérszámfejtést, kompenzációkezelést, adminisztrációt és toborzást kínál.
- Mély integrációt kínál más HR-rendszerekkel
ADP Munkaerő-korlátozások
- Hivatalos képzést igényel, ami nem feltétlenül a legjobb megoldás a munkavállalók elkötelezettségének növelése szempontjából.
- A számos szoftverfrissítés gyakori rendszerleállásokhoz vezethet.
- A felhasználóknak kissé nehézkesnek találhatják a rendszer használatát, különösen akkor, ha konkrét funkciókat keresnek.
- A szoftverfrissítések esetenként megzavarhatják a kialakult munkafolyamatokat és folyamatokat.
ADP Workforce árak
- Válasszon: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Plusz: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ADP Workforce Now értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (3311+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (6305+ értékelés)
9. Deel – Jó a megfelelőségi menedzsmenthez
A globális bérszámfejtési platform, a Deel egy HR- és tehetségmenedzsment rendszert kínál menedzsment funkciókkal, amelyek segítségével több mint 150 országban kezelheti a bérszámfejtést, a szabályozási előírások betartását és a szerződéseket.
Ingyenes tehetségmenedzsment szoftvert keres? A Deel ingyenes verziót kínál programjához, érdemes megnézni.
A Deel azonban nem fordít nagy figyelmet a tehetségmenedzsment funkciókra, mint például a munkavállalók teljesítményének menedzsmentje vagy nyomon követése. Ezért nem feltétlenül jó választás azoknak a vállalkozásoknak és HR-igazgatóknak, akik a legjobb tehetségeket szeretnék menedzselni, fejleszteni és motiválni.
A Deel legjobb funkciói
- Automatizált munkafolyamatokat biztosít a HR-folyamatok racionalizálása érdekében.
- Erős bérszámfejtési és megfelelőségi rendszer globális csapatok kezeléséhez
- Több mint 150 országban fedezi a HR-igényeket, így tökéletes választás nemzetközi vállalkozások számára.
- A program ingyenes verzióját kínálja
- Segít a nemzetközi vállalkozók szerződéskezelésében
Deel korlátai
- Korlátozott munkavállalói karrierfejlesztési és elkötelezettségi eszközök
- A munkavállalók gyakori elégedetlensége a fizetési rendszerrel kapcsolatban
- Az ügyfélszolgálat és a képzés javításra szorulhat
- Bár ez egyszerűsíti a nemzetközi munkaerő-felvételt, a felhasználóknak nehézségeket okozhatnak bizonyos országok követelményei.
Deel árak
- Deel HR: Ingyenes
- EOR: 599 USD+/hó
- Alvállalkozók: 49 USD+/hó
Deel értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (708+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (79+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Deel alternatívákat!
10. Cornerstone OnDemand – Jó a munkavállalók fejlesztéséhez
A Cornerstone OnDemand HR Platform segít a munkavállalók fejlődésének és elkötelezettségének kezelésében. És még sok minden másban. Más programokkal is integrálható, így segítve Önt abban, hogy a vállalatának legmegfelelőbb HR tehetségmenedzsment rendszert építse ki.
A Cornerstone OnDemand kis- és középvállalkozásokkal, valamint nagyvállalatokkal dolgozik együtt. Az ügyfelek kedvelik az interaktív képzéseket és fórumokat, de a szoftver használatához némi képzésre van szükség, mivel nem annyira felhasználóbarát, mint más szoftverek.
A Cornerstone OnDemand legjobb funkciói
- Rendkívül interaktív képzést kínál a platform hatékony használatának biztosítása érdekében.
- 24 órás ügyfélszolgálatot biztosít a problémák gyors megoldása érdekében.
- Lehetővé teszi a sablonok testreszabását az egyedi vállalati igényeknek megfelelően.
- Segít a munkavállalók fejlődésének és elkötelezettségének kezelésében
- Mély integrációs lehetőségeket biztosít más HR-rendszerekkel
A Cornerstone OnDemand korlátai
- Széles körű funkciói miatt a felhasználói felület zavarosnak tűnhet, ami lassíthatja a feladatok elvégzését.
- Egyes felhasználók számára a testreszabási folyamat kissé bonyolultnak és időigényesnek tűnhet.
Cornerstone OnDemand árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Cornerstone OnDemand értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (8+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (22+ értékelés)
Hogyan válasszuk ki a legjobb tehetségmenedzsment szoftvert?
Ebben a cikkben áttekintettük a piacon elérhető 10 legjobb tehetségmenedzsment szoftvert. Ezek a szoftvermegoldások számos funkciót és előnyt kínálnak, többek között:
- Egyszerűsített beilleszkedés: Egyszerűsítse az új alkalmazottak beilleszkedési folyamatát, hogy minden szükséges információval rendelkezzenek a gyors és hatékony munkába álláshoz.
- Teljesítménykövetés: Kövesse nyomon az alkalmazottak teljesítményét számos módon, beleértve a célok, a feladatok és a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követését. Ez az információ felhasználható annak azonosítására, hogy az alkalmazottak mely területeken szorulnak további képzésre vagy fejlesztésre, valamint visszajelzés adására is az alkalmazottak számára.
- Visszajelzés: Adjon időszerű és konstruktív visszajelzést az alkalmazottaknak, hogy segítsen nekik javítani teljesítményüket. És hogy az alkalmazottak motiváltak és elkötelezettek maradjanak.
- Magas potenciállal rendelkező munkavállalók azonosítása: Azonosítsa azokat a magas potenciállal rendelkező munkavállalókat, akik készek a előléptetésre vagy más lehetőségekre. Ezeket az adatokat felhasználhatja a szervezet utódlási tervének kidolgozásához, valamint a magas potenciállal rendelkező munkavállalók célzott képzéséhez és fejlesztéséhez.
Az Ön szervezetének legmegfelelőbb tehetségmenedzsment szoftverrendszer a vállalat és az iparág egyedi igényeitől függ. A fenti szoftverértékelések azonban jelentősen megkönnyítik a választást!
Optimalizálja tehetségfejlesztési és -menedzsment rendszerét
A piacon elérhető 10 legjobb tehetségmenedzsment szoftver áttekintése után úgy véljük, hogy a ClickUp a legjobb választás minden méretű vállalkozás számára. Segítségével elérheti HR-céljait és javíthatja a folyamatok hatékonyságát, az Ön egyedi igényeire szabott módon.
Erőteljes funkcióival, rugalmas testreszabási lehetőségeivel és megfizethető áraival a ClickUp segítségével egyszerűsítheti az új munkatársak beilleszkedési folyamatát, nyomon követheti a munkavállalók teljesítményét, visszajelzéseket adhat és azonosíthatja a nagy potenciállal rendelkező munkavállalókat.
Ezen felül a ClickUp hatékony üzleti menedzsment szoftvert is tartalmaz, amely segít az üzleti tevékenység minden mozgó elemének kezelésében.
Csatlakozzon a ClickUp-hoz, és kezdje el még ma csapatának fejlesztését!