A 10 legjobb HR tehetségmenedzsment szoftver 2025-ben

Engineering Team
2025. január 31.

Olyan módszert keres, amellyel kiemelkedő eredményeket érhet el a tehetségmenedzsment terén? Készen áll arra, hogy egy szinttel magasabbra emelje alkalmazottai teljesítménymenedzsmentjét?

Jó helyen jár! Összegyűjtöttük a tíz legjobb tehetségmenedzsment szoftverről szóló véleményeket, hogy megtalálhassa a csapatának legmegfelelőbbet.

A tehetségmenedzsment szoftverek segítségével hatékonyabbá teheted a munkavállalók beillesztését és képzését, a teljesítmény nyomon követését és értékelését, az automatizált munkafolyamatokat, valamint a nagy potenciállal rendelkező munkavállalók azonosítását.

És, amint hamarosan megtudhatja, még sok más!

Mit kell keresni a tehetségmenedzsment megoldásokban?

A legjobb tehetségmenedzsment szoftver keresésekor néhány fontos szempontot érdemes figyelembe venni.

  • A megfelelő funkciókészlet: Például a pályázók nyomon követésére szolgáló szoftver, az új munkavállalók beillesztése, a teljesítménymenedzsment, a képzés és fejlesztés, valamint az utódlás tervezése gyakran a legfontosabb funkciók közé tartoznak. A toborzási és felvételi eszközök is néha szerepelnek ebben a listában.
  • Könnyű használat: Ha kisvállalkozásod van, nem akarsz órákat vagy napokat tölteni azzal, hogy megtanuld a szoftver használatát. Másrészt, ha nagyvállalatod van, akkor komplexebb szoftverre van szükséged, és valószínűleg be kell számolnod a tanulási görbével.
  • Mély integráció: Ha már más humánerőforrás-szoftverekkel és bérszámfejtő rendszerekkel dolgozik, akkor az integráció prioritást élvez.
  • Megfizethetőség: Olyan szoftvert érdemes keresni, amely megfizethető az Ön vállalkozása számára. Az alábbi áttekintésekben feltüntettük az árakat, így könnyen összehasonlíthatja a költségeket.
  • Személyre szabott megoldás: Ha kisvállalkozást vezet, akkor valószínűleg nincs szüksége egy nagyvállalati tehetségmenedzsment rendszer összes funkciójára.

Ezeknek a kulcsfontosságú szempontoknak a figyelembevétele segít megtalálni a legmegfelelőbb tehetségmenedzsment szoftvert, amely jól működik (és mosolyt csal az arcára). ?

A 10 legjobb HR tehetségmenedzsment szoftver

A jó tehetségmenedzsment szoftver olyan rendszereket jelent, amelyek segítenek a munkaerő fejlesztésében, motiválásában és gondozásában. Ideális esetben segít olyan feladatokban, mint a teljesítményértékelés, a teljesítménymenedzsment, a tehetségmenedzsment stratégiák, a munkavállalói elkötelezettség és a tehetségmenedzsmenthez kapcsolódó számos feladat.

Egyes HR-szoftverrendszerek tartalmaznak toborzási szoftvert is, amely segíti a felvételi folyamatot és a bérszámfejtési rendszereket.

1. ClickUp – Jó HR-menedzsmenthez

ClickUp HR projektek
Vegye fel és irányítsa ideális csapatát a ClickUp HR-menedzsment platformjával!

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely minden méretű és iparágú csapatnak segít többet elérni. Több mint 1000 integrációval és több száz testreszabási lehetőséggel a ClickUp megkönnyíti a haladás nyomon követését, a csapat tagokkal való együttműködést és a célok elérését.

A ClickUp HR funkciói olyan tehetségmenedzsment eszközöket nyújtanak, amelyekkel kezelhetőek a munkavállalók adatai, ideje és céljai. Hozzon létre egyedi beilleszkedési munkafolyamatokat, kövesse nyomon a teljesítményt, és testreszabhatja a teljesítményértékelési folyamatokat, hogy azok megfeleljenek a csapatmenedzsment igényeinek.

A ClickUp teljesítményértékelési sablonjával olyan egyedi teljesítményértékelési folyamatot hozhat létre, amely megfelel csapata igényeinek. A sablon egyedi állapotokat, egyedi mezőket és egyedi nézeteket tartalmaz, amelyek segítenek a teljesítmény nyomon követésében és értékelésében.

A teljesítményértékelési sablon és a képzési terv sablonok segítségével célokat és egyértelmű utat határozhat meg a sikerhez. Emellett számos további humánerőforrás-eszközt is kihasználhat, például interjúsablonokat, együttműködési funkciókat és még sok mást.

Ha jó tehetségmenedzsment szoftverrendszereket keres beépített munkavállalói elkötelezettség-menedzsment szoftverrel és munkavállalói monitoring szoftverrel, akkor nézze meg a ClickUp-ot!

Rugalmas, együttműködésen alapuló és kiválóan alkalmas tehetségmenedzsmentre!

A ClickUp legjobb funkciói

  • Rendkívüli mértékű testreszabási lehetőségeket kínál az egyedi üzleti követelményeknek való megfelelés érdekében.
  • Zökkenőmentesen egyesíti a különböző funkciókat, hogy biztosítsa a munkafolyamatok zökkenőmentes átmenetét.
  • Hatékony együttműködési eszközökkel támogatja a csapatokat
  • Robusztus mesterséges intelligenciát kínál a gyorsabb tartalomkészítés és a jobb kommunikáció érdekében.
  • Sokoldalúságának köszönhetően számos iparágban és különböző méretű csapatokban alkalmazható.

A ClickUp korlátai

  • Bár a ClickUp felülete gazdag funkciókkal rendelkezik, az első használatkor túlterhelő lehet, ami megnehezítheti a tanulási folyamatot.
  • A számos testreszabási lehetőség véletlenül túlzott bonyolultsághoz vezethet.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: További 5 USD/hó felhasználónként

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (8314+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3761+ értékelés)

2. IBM Talent Management – Jó választás felhőalapú HR-hez

IBM Talent Management szoftver példa
Az IBM Talent Management segítségével

Az IBM Talent Management egy felhőalapú HR- és tehetségmenedzsment rendszercsomag, amely segít a szervezeteknek a legjobb tehetségek vonzásában, fejlesztésében és megtartásában.

A tehetségmenedzsment szoftver átfogó eszközök és szolgáltatások sorát kínálja, amelyek segítségével minden méretű vállalkozás javíthatja tehetségmenedzsment folyamatait.

Az IBM Talent Management legjobb funkciói

  • Mesterséges intelligenciát alkalmaz, hogy mélyreható betekintést nyújtson, amely segíthet a stratégiai döntéshozatalban.
  • A felhasználóbarát felület elősegíti a szerszám gyors elsajátítását.
  • Kiterjedt eszközkészlete a HR és a tehetségmenedzsment számos aspektusát lefedi.
  • Átfogó megoldásokat kínál, így különböző méretű vállalkozások számára is alkalmas.
  • Elsődleges fontosságot tulajdonít a munkavállalók fejlődésének és elkötelezettségének

Az IBM Talent Management korlátai

  • Magas szintű funkcionalitása miatt a felület zsúfoltnak tűnhet, ami ronthatja a felhasználói élményt.
  • A nem IBM szoftverekkel való integráció nem mindig zökkenőmentes vagy intuitív a tehetségmenedzsment stratégiád szempontjából.

IBM Talent Management árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

IBM Talent Management értékelések és vélemények

  • G2: 3,5/5 (84+ értékelés)
  • Capterra: N/A

3. Trakstar Perform – Jó a felvételi menedzsmenthez

Trakstar Perform Dashboard
via Trakstar Perform

A Trakstar egy all-in-one tehetségmenedzsment rendszer, amely négy különböző szoftveropciót kínál: Trakstar Perform, Trakstar Hire, Trakstar Learn és Reviewsnap.

A Trakstar Perform egy tehetségmenedzsment szoftver, amely a felvételi folyamatban is segítséget nyújt. Segít a szervezeteknek az egyéni célokat a vállalat céljaival összhangba hozni, motiválni és megtartani a legjobb teljesítményű munkatársakat, valamint adatokat szolgáltatni az erősségek és a fejlesztendő területek felkutatásához.

Ez egy testreszabható, felhőalapú szoftver, amely integrálható más HR- és tehetségmenedzsment-rendszerekkel a pályázók nyomon követése és egyéb feladatok elvégzése érdekében.

A Trakstar Perform legjobb funkciói

  • Kiváló ügyfélszolgálatot kínál a problémák gyors megoldása érdekében.
  • A platform magas fokú testreszabhatósága növeli alkalmasságát az egyedi üzleti igényekhez (pl. munkavállalói elkötelezettség, javadalmazáskezelés, pályázók nyomon követése).
  • Az egyéb HR-rendszerekkel való integráció zökkenőmentesen működik, biztosítva a koherens működést.
  • Egyensúlyt biztosít a struktúra és a rugalmasság között
  • Az egyéni és a vállalati célok összehangolására összpontosít

A Trakstar Perform korlátai

  • Egyes felhasználóknak a navigáció kissé nehézkesnek tűnhet, különösen nagy mennyiségű adat kezelése esetén.
  • A jelentések testreszabása nem feltétlenül olyan egyszerű, mint a felhasználók szeretnék.

Trakstar Perform árak

  • Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakért!

Trakstar Perform értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (416+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (285+ értékelés)

4. Insperity PerformSmart – Jó a felelősségkezeléshez

Insperity PerformSmart Dashboard
via Insperity PerformSmart

Az Insperity PerformSmart üzlettulajdonosok, vezetők és HR-szakemberek számára készült, és toborzási, javadalmazási, felelősségkezelési képzési, képzési és fejlesztési, valamint vállalati kultúrafejlesztési funkciókat kínál.

A PerformSmart funkciói között szerepel a teljesítményértékelés kezelése, célok kitűzése/nyomon követése, értékelési ciklusok nyomon követése, önkiszolgáló portálok és még sok más.

A véleményezőknek tetszik, hogy a platform a munkavállalók számára is könnyen használható. Ha azonban testreszabható, sok lehetőséget kínáló szoftvert keres, akkor ez nem biztos, hogy a megfelelő választás az Ön számára.

Az Insperity legjobb funkciói

  • A platform felhasználóbarát, így a technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára is könnyen kezelhető.
  • Számos lehetőséget kínál a különböző HR-funkciók lefedésére, mint például a pályázók nyomon követése, a munkavállalói elkötelezettség és egyéb tehetségmenedzsment eszközök.
  • Átfogó képzési és fejlesztési funkciókat biztosít.
  • Tartalmazza a vállalati kultúra fejlesztését elősegítő eszközöket
  • A teljesítménymenedzsmentre és a célkitűzésre összpontosít

Az Insperity PerformSmart korlátai

  • Bár a szoftver minden méretű vállalat számára készült, a kisvállalkozások nem feltétlenül tudják teljes mértékben kihasználni annak kiterjedt funkcióit.
  • Az integráció más HR- és tehetségmenedzsment-rendszerekkel javítható lenne.

Insperity PerformSmart árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Insperity PerformSmart értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: 3. 3/5 (7+ értékelés)

5. ClearCompany – Jó alkalmazottak elemzéséhez

ClearCompany Dashboard
via ClearCompany

A tehetségmenedzsment platform, a ClearCompany egy teljes körű HR-megoldásokat kínáló platform. Ha szeretné egy helyen kezelni a juttatásokat, a bérszámfejtést, a megfelelőséget és a menedzsmentet, érdemes megfontolnia a ClearCompany használatát.

Az ügyfelek leginkább a pályázók nyomon követési rendszerét dicsérik, a véleményezők pedig a segítőkész ügyfélszolgálati képviselőket és a felhasználóbarát felületet. Bár nagyra értékelik a szoftver magas teljesítményű funkcióit, sokan említik, hogy az elején meg kell tanulni a használatát, de ez idővel egyre könnyebbé válik.

A ClearCompany legjobb funkciói

  • Felhasználóbarát felületet biztosít, amely javítja a felhasználói élményt.
  • Testreszabható az egyedi vállalati igényeknek megfelelően
  • A rendkívül reagálóképes ügyfélszolgálati munkatársak értékes segítséget nyújtanak.
  • Egyetlen platformon integrálja a juttatásokat, a bérszámfejtési sablonokat, a kompenzációkezelést, a megfelelőséget és a tehetségmenedzsmentet.
  • Magas teljesítményű funkcióiért dicsérik, amelyek hatékony megoldásokat nyújtanak.

ClearCompany korlátai

  • Egyesek számára a munkafolyamatok beállítása és kezelése időigényes lehet.
  • A tehetségmenedzsment rendszer felhasználói felülete és kialakítása elavultnak tűnhet a modernebb megjelenésű felületekhez képest.

ClearCompany árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClearCompany értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 290 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (312+ értékelés)

6. Cegid TalentSoft – Jó együttműködésen alapuló toborzáshoz

Cegid TalentSoft Dashboard
via Cegid TalentSoft

A korábban TalentSoft néven ismert Cegid TalentSoft egy európai, felhőalapú tehetségmenedzsment szoftver.

A tulajdonosváltás óta a Cegid Talentsoft értékelései drámai változást tükröznek az ügyfél-elégedettség terén. A G2 két, azóta közzétett értékelése rendkívül elégedetlen ügyfeleket mutat. A Capterra legutóbbi értékelései csak kissé biztatóbbak, összesen három 3,6 csillaggal.

A Cegid TalentSoft legjobb funkciói

  • A szoftver olyan funkciókat kínál, amelyek alkalmasak a sokszínű munkaerő menedzselésére.
  • Az európai piacokra szabott, átfogó felhőalapú megoldások
  • Lehetővé teszi a stratégiai tehetségmenedzsmentet és tervezést
  • Elősegíti a folyamatos tanulást és fejlődést

A Cegid TalentSoft korlátai

  • A Cegid általi felvásárlás óta a felhasználói értékelések némileg romlottak más tehetségmenedzsment rendszerekhez képest.
  • Egyes felhasználóknak nehézségeket okozhat a navigáció a platform kiterjedt funkciói miatt.

Cegid TalentSoft árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Cegid TalentSoft értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (26+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (67+ értékelés)

7. Remofirst – Távoli munkavállalók menedzselésére alkalmas

Remofirst Dashboard
via Remofirst

A Remofirst egy globális munkáltatói nyilvántartás (EOR), amely segít a vállalkozásoknak a világ bármely pontjáról távoli munkavállalókat felvenni és kezelni. Segítséget nyújt a felvételi folyamatban és a bérszámfejtésben, valamint néhány munkavállalói elkötelezettséget növelő funkcióval is rendelkezik.

A vállalat globális bérszámfejtési és megfelelőségi funkcióiról ismert, de emellett számos HR-támogatási funkciót is kínál, többek között tehetségmenedzsmentet, új munkavállalók beillesztését és kilépő munkavállalók kezelését.

A Remofirst legjobb funkciói

  • Kiváló ügyfélszolgálatáról ismert, amely időszerű megoldásokat kínál.
  • Felhasználóbarát weboldalt biztosít, amely javítja az általános felhasználói élményt.
  • Globális munkavállalókat is támogat, így tökéletes választás nemzetközi csapatokkal rendelkező vállalkozások számára.
  • Globális bérszámfejtés, megfelelőségi és kompenzációkezelési funkciókra specializálódott.
  • Átfogó HR-támogatási funkciókat biztosít

Remofirst korlátozások

  • Több platformot és bejelentkezést használ
  • A korlátozott testreszabási lehetőségek kihívásokat jelentenek
  • A hangsúly a tehetségmenedzsment rendszereknél a bérszámfejtésen és a szabályoknak való megfelelésen van.
  • Mivel ez egy viszonylag új platform, előfordulhat, hogy hiányoznak belőle bizonyos funkciók, amelyek a már bevált megoldásokban megtalálhatók.

Remofirst árak

  • Employer of Record: 199 USD/hó+
  • Alvállalkozók: 19 USD/hó/fő

Remofirst értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: 5/5 (2+ értékelés)

8. ADP Workforce Now – Kiváló teljesítményt nyújtók jutalmazására alkalmas

ADP Workforce Now Dashboard
az ADP Workforce Now-n keresztül

Az ADP Workforce Now egy all-in-one, felhőalapú humán tőke menedzsment (HCM) szoftvercsomag. Széles körű funkciói és eszközei segítségével a vállalkozások „a toborzástól a nyugdíjazásig” kezelhetik alkalmazottaikat.

A platform számos funkciót kínál, többek között tehetségmenedzsmentet is. Ha olyan all-in-one platformot keres, amely magában foglalja a tehetségmenedzsmentet, a bérszámfejtést, az adminisztrációt és a toborzást, akkor érdemes megfontolnia az ADP Workforce használatát.

Az ADP Workforce legjobb funkciói

  • Könnyen kezeli a nagy adatmennyiségeket, ideális nagyobb vállalatok számára
  • Támogatja a vállalati márkaépítést a platformon belül, így biztosítva a koherens felhasználói élményt.
  • Folyamatosan frissítik a fejlesztések és az új funkciók hozzáadása érdekében.
  • All-in-one platformot biztosít, amely tehetségmenedzsmentet, pályázók nyomon követését, bérszámfejtést, kompenzációkezelést, adminisztrációt és toborzást kínál.
  • Mély integrációt kínál más HR-rendszerekkel

ADP Munkaerő-korlátozások

  • Hivatalos képzést igényel, ami nem feltétlenül a legjobb megoldás a munkavállalók elkötelezettségének növelése szempontjából.
  • A számos szoftverfrissítés gyakori rendszerleállásokhoz vezethet.
  • A felhasználóknak kissé nehézkesnek találhatják a rendszer használatát, különösen akkor, ha konkrét funkciókat keresnek.
  • A szoftverfrissítések esetenként megzavarhatják a kialakult munkafolyamatokat és folyamatokat.

ADP Workforce árak

  • Válasszon: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Plusz: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ADP Workforce Now értékelések és vélemények

  • G2: 4. 1/5 (3311+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (6305+ értékelés)

9. Deel – Jó a megfelelőségi menedzsmenthez

Deel Dashboard
via Deel

A globális bérszámfejtési platform, a Deel egy HR- és tehetségmenedzsment rendszert kínál menedzsment funkciókkal, amelyek segítségével több mint 150 országban kezelheti a bérszámfejtést, a szabályozási előírások betartását és a szerződéseket.

Ingyenes tehetségmenedzsment szoftvert keres? A Deel ingyenes verziót kínál programjához, érdemes megnézni.

A Deel azonban nem fordít nagy figyelmet a tehetségmenedzsment funkciókra, mint például a munkavállalók teljesítményének menedzsmentje vagy nyomon követése. Ezért nem feltétlenül jó választás azoknak a vállalkozásoknak és HR-igazgatóknak, akik a legjobb tehetségeket szeretnék menedzselni, fejleszteni és motiválni.

A Deel legjobb funkciói

  • Automatizált munkafolyamatokat biztosít a HR-folyamatok racionalizálása érdekében.
  • Erős bérszámfejtési és megfelelőségi rendszer globális csapatok kezeléséhez
  • Több mint 150 országban fedezi a HR-igényeket, így tökéletes választás nemzetközi vállalkozások számára.
  • A program ingyenes verzióját kínálja
  • Segít a nemzetközi vállalkozók szerződéskezelésében

Deel korlátai

  • Korlátozott munkavállalói karrierfejlesztési és elkötelezettségi eszközök
  • A munkavállalók gyakori elégedetlensége a fizetési rendszerrel kapcsolatban
  • Az ügyfélszolgálat és a képzés javításra szorulhat
  • Bár ez egyszerűsíti a nemzetközi munkaerő-felvételt, a felhasználóknak nehézségeket okozhatnak bizonyos országok követelményei.

Deel árak

  • Deel HR: Ingyenes
  • EOR: 599 USD+/hó
  • Alvállalkozók: 49 USD+/hó

Deel értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (708+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (79+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Deel alternatívákat!

10. Cornerstone OnDemand – Jó a munkavállalók fejlesztéséhez

Cornerstone OnDemand Dashboard
via Cornerstone OnDemand

A Cornerstone OnDemand HR Platform segít a munkavállalók fejlődésének és elkötelezettségének kezelésében. És még sok minden másban. Más programokkal is integrálható, így segítve Önt abban, hogy a vállalatának legmegfelelőbb HR tehetségmenedzsment rendszert építse ki.

A Cornerstone OnDemand kis- és középvállalkozásokkal, valamint nagyvállalatokkal dolgozik együtt. Az ügyfelek kedvelik az interaktív képzéseket és fórumokat, de a szoftver használatához némi képzésre van szükség, mivel nem annyira felhasználóbarát, mint más szoftverek.

A Cornerstone OnDemand legjobb funkciói

  • Rendkívül interaktív képzést kínál a platform hatékony használatának biztosítása érdekében.
  • 24 órás ügyfélszolgálatot biztosít a problémák gyors megoldása érdekében.
  • Lehetővé teszi a sablonok testreszabását az egyedi vállalati igényeknek megfelelően.
  • Segít a munkavállalók fejlődésének és elkötelezettségének kezelésében
  • Mély integrációs lehetőségeket biztosít más HR-rendszerekkel

A Cornerstone OnDemand korlátai

  • Széles körű funkciói miatt a felhasználói felület zavarosnak tűnhet, ami lassíthatja a feladatok elvégzését.
  • Egyes felhasználók számára a testreszabási folyamat kissé bonyolultnak és időigényesnek tűnhet.

Cornerstone OnDemand árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Cornerstone OnDemand értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (8+ értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (22+ értékelés)

Hogyan válasszuk ki a legjobb tehetségmenedzsment szoftvert?

Ebben a cikkben áttekintettük a piacon elérhető 10 legjobb tehetségmenedzsment szoftvert. Ezek a szoftvermegoldások számos funkciót és előnyt kínálnak, többek között:

  • Egyszerűsített beilleszkedés: Egyszerűsítse az új alkalmazottak beilleszkedési folyamatát, hogy minden szükséges információval rendelkezzenek a gyors és hatékony munkába álláshoz.
  • Teljesítménykövetés: Kövesse nyomon az alkalmazottak teljesítményét számos módon, beleértve a célok, a feladatok és a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követését. Ez az információ felhasználható annak azonosítására, hogy az alkalmazottak mely területeken szorulnak további képzésre vagy fejlesztésre, valamint visszajelzés adására is az alkalmazottak számára.
  • Visszajelzés: Adjon időszerű és konstruktív visszajelzést az alkalmazottaknak, hogy segítsen nekik javítani teljesítményüket. És hogy az alkalmazottak motiváltak és elkötelezettek maradjanak.
  • Magas potenciállal rendelkező munkavállalók azonosítása: Azonosítsa azokat a magas potenciállal rendelkező munkavállalókat, akik készek a előléptetésre vagy más lehetőségekre. Ezeket az adatokat felhasználhatja a szervezet utódlási tervének kidolgozásához, valamint a magas potenciállal rendelkező munkavállalók célzott képzéséhez és fejlesztéséhez.

Az Ön szervezetének legmegfelelőbb tehetségmenedzsment szoftverrendszer a vállalat és az iparág egyedi igényeitől függ. A fenti szoftverértékelések azonban jelentősen megkönnyítik a választást!

Optimalizálja tehetségfejlesztési és -menedzsment rendszerét

A piacon elérhető 10 legjobb tehetségmenedzsment szoftver áttekintése után úgy véljük, hogy a ClickUp a legjobb választás minden méretű vállalkozás számára. Segítségével elérheti HR-céljait és javíthatja a folyamatok hatékonyságát, az Ön egyedi igényeire szabott módon.

Erőteljes funkcióival, rugalmas testreszabási lehetőségeivel és megfizethető áraival a ClickUp segítségével egyszerűsítheti az új munkatársak beilleszkedési folyamatát, nyomon követheti a munkavállalók teljesítményét, visszajelzéseket adhat és azonosíthatja a nagy potenciállal rendelkező munkavállalókat.

Ezen felül a ClickUp hatékony üzleti menedzsment szoftvert is tartalmaz, amely segít az üzleti tevékenység minden mozgó elemének kezelésében.

Csatlakozzon a ClickUp-hoz, és kezdje el még ma csapatának fejlesztését!

