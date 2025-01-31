A 10 legjobb HR tehetségmenedzsment szoftver 2025-ben

Olyan módszert keres, amellyel kiemelkedő eredményeket érhet el a tehetségmenedzsment terén? Készen áll arra, hogy egy szinttel magasabbra emelje alkalmazottai teljesítménymenedzsmentjét?

Jó helyen jár! Összegyűjtöttük a tíz legjobb tehetségmenedzsment szoftverről szóló véleményeket, hogy megtalálhassa a csapatának legmegfelelőbbet.

A tehetségmenedzsment szoftverek segítségével hatékonyabbá teheted a munkavállalók beillesztését és képzését, a teljesítmény nyomon követését és értékelését, az automatizált munkafolyamatokat, valamint a nagy potenciállal rendelkező munkavállalók azonosítását.

És, amint hamarosan megtudhatja, még sok más!

Mit kell keresni a tehetségmenedzsment megoldásokban?

A legjobb tehetségmenedzsment szoftver keresésekor néhány fontos szempontot érdemes figyelembe venni.

A megfelelő funkciókészlet: Például Például a pályázók nyomon követésére szolgáló szoftver az új munkavállalók beillesztése , a teljesítménymenedzsment, a képzés és fejlesztés, valamint az utódlás tervezése gyakran a legfontosabb funkciók közé tartoznak. A toborzási és felvételi eszközök is néha szerepelnek ebben a listában.

Könnyű használat: Ha kisvállalkozásod van, nem akarsz órákat vagy napokat tölteni azzal, hogy megtanuld a szoftver használatát. Másrészt, ha nagyvállalatod van, akkor komplexebb szoftverre van szükséged, és valószínűleg be kell számolnod a tanulási görbével.

Mély integráció: Ha már más humánerőforrás-szoftverekkel és bérszámfejtő rendszerekkel dolgozik, akkor az integráció prioritást élvez.

Megfizethetőség: Olyan szoftvert érdemes keresni, amely megfizethető az Ön vállalkozása számára. Az alábbi áttekintésekben feltüntettük az árakat, így könnyen összehasonlíthatja a költségeket.

Személyre szabott megoldás: Ha kisvállalkozást vezet, akkor valószínűleg nincs szüksége egy nagyvállalati tehetségmenedzsment rendszer összes funkciójára.

Ezeknek a kulcsfontosságú szempontoknak a figyelembevétele segít megtalálni a legmegfelelőbb tehetségmenedzsment szoftvert, amely jól működik (és mosolyt csal az arcára). ?

A 10 legjobb HR tehetségmenedzsment szoftver

A jó tehetségmenedzsment szoftver olyan rendszereket jelent, amelyek segítenek a munkaerő fejlesztésében, motiválásában és gondozásában. Ideális esetben segít olyan feladatokban, mint a teljesítményértékelés, a teljesítménymenedzsment, a tehetségmenedzsment stratégiák, a munkavállalói elkötelezettség és a tehetségmenedzsmenthez kapcsolódó számos feladat.

Egyes HR-szoftverrendszerek tartalmaznak toborzási szoftvert is, amely segíti a felvételi folyamatot és a bérszámfejtési rendszereket.

Vegye fel és irányítsa ideális csapatát a ClickUp HR-menedzsment platformjával!

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely minden méretű és iparágú csapatnak segít többet elérni. Több mint 1000 integrációval és több száz testreszabási lehetőséggel a ClickUp megkönnyíti a haladás nyomon követését, a csapat tagokkal való együttműködést és a célok elérését.

A ClickUp HR funkciói olyan tehetségmenedzsment eszközöket nyújtanak, amelyekkel kezelhetőek a munkavállalók adatai, ideje és céljai. Hozzon létre egyedi beilleszkedési munkafolyamatokat, kövesse nyomon a teljesítményt, és testreszabhatja a teljesítményértékelési folyamatokat, hogy azok megfeleljenek a csapatmenedzsment igényeinek.

A ClickUp teljesítményértékelési sablonjával olyan egyedi teljesítményértékelési folyamatot hozhat létre, amely megfelel csapata igényeinek. A sablon egyedi állapotokat, egyedi mezőket és egyedi nézeteket tartalmaz, amelyek segítenek a teljesítmény nyomon követésében és értékelésében.

A teljesítményértékelési sablon és a képzési terv sablonok segítségével célokat és egyértelmű utat határozhat meg a sikerhez. Emellett számos további humánerőforrás-eszközt is kihasználhat, például interjúsablonokat, együttműködési funkciókat és még sok mást.

Ha jó tehetségmenedzsment szoftverrendszereket keres beépített munkavállalói elkötelezettség-menedzsment szoftverrel és munkavállalói monitoring szoftverrel, akkor nézze meg a ClickUp-ot!

Rugalmas, együttműködésen alapuló és kiválóan alkalmas tehetségmenedzsmentre!

A ClickUp legjobb funkciói

Rendkívüli mértékű testreszabási lehetőségeket kínál az egyedi üzleti követelményeknek való megfelelés érdekében.

Zökkenőmentesen egyesíti a különböző funkciókat, hogy biztosítsa a munkafolyamatok zökkenőmentes átmenetét.

Hatékony együttműködési eszközökkel támogatja a csapatokat

Robusztus mesterséges intelligenciát kínál a gyorsabb tartalomkészítés és a jobb kommunikáció érdekében.

Sokoldalúságának köszönhetően számos iparágban és különböző méretű csapatokban alkalmazható.

A ClickUp korlátai

Bár a ClickUp felülete gazdag funkciókkal rendelkezik, az első használatkor túlterhelő lehet, ami megnehezítheti a tanulási folyamatot.

A számos testreszabási lehetőség véletlenül túlzott bonyolultsághoz vezethet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: További 5 USD/hó felhasználónként

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8314+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3761+ értékelés)

2. IBM Talent Management – Jó választás felhőalapú HR-hez

Az IBM Talent Management segítségével

Az IBM Talent Management egy felhőalapú HR- és tehetségmenedzsment rendszercsomag, amely segít a szervezeteknek a legjobb tehetségek vonzásában, fejlesztésében és megtartásában.

A tehetségmenedzsment szoftver átfogó eszközök és szolgáltatások sorát kínálja, amelyek segítségével minden méretű vállalkozás javíthatja tehetségmenedzsment folyamatait.

Az IBM Talent Management legjobb funkciói

Mesterséges intelligenciát alkalmaz, hogy mélyreható betekintést nyújtson, amely segíthet a stratégiai döntéshozatalban.

A felhasználóbarát felület elősegíti a szerszám gyors elsajátítását.

Kiterjedt eszközkészlete a HR és a tehetségmenedzsment számos aspektusát lefedi.

Átfogó megoldásokat kínál, így különböző méretű vállalkozások számára is alkalmas.

Elsődleges fontosságot tulajdonít a munkavállalók fejlődésének és elkötelezettségének

Az IBM Talent Management korlátai

Magas szintű funkcionalitása miatt a felület zsúfoltnak tűnhet, ami ronthatja a felhasználói élményt.

A nem IBM szoftverekkel való integráció nem mindig zökkenőmentes vagy intuitív a tehetségmenedzsment stratégiád szempontjából.

IBM Talent Management árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

IBM Talent Management értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (84+ értékelés)

Capterra: N/A

3. Trakstar Perform – Jó a felvételi menedzsmenthez

via Trakstar Perform

A Trakstar egy all-in-one tehetségmenedzsment rendszer, amely négy különböző szoftveropciót kínál: Trakstar Perform, Trakstar Hire, Trakstar Learn és Reviewsnap.

A Trakstar Perform egy tehetségmenedzsment szoftver, amely a felvételi folyamatban is segítséget nyújt. Segít a szervezeteknek az egyéni célokat a vállalat céljaival összhangba hozni, motiválni és megtartani a legjobb teljesítményű munkatársakat, valamint adatokat szolgáltatni az erősségek és a fejlesztendő területek felkutatásához.

Ez egy testreszabható, felhőalapú szoftver, amely integrálható más HR- és tehetségmenedzsment-rendszerekkel a pályázók nyomon követése és egyéb feladatok elvégzése érdekében.

A Trakstar Perform legjobb funkciói

Kiváló ügyfélszolgálatot kínál a problémák gyors megoldása érdekében.

A platform magas fokú testreszabhatósága növeli alkalmasságát az egyedi üzleti igényekhez (pl. munkavállalói elkötelezettség, javadalmazáskezelés, pályázók nyomon követése).

Az egyéb HR-rendszerekkel való integráció zökkenőmentesen működik, biztosítva a koherens működést.

Egyensúlyt biztosít a struktúra és a rugalmasság között

Az egyéni és a vállalati célok összehangolására összpontosít

A Trakstar Perform korlátai

Egyes felhasználóknak a navigáció kissé nehézkesnek tűnhet, különösen nagy mennyiségű adat kezelése esetén.

A jelentések testreszabása nem feltétlenül olyan egyszerű, mint a felhasználók szeretnék.

Trakstar Perform árak

Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakért!

Trakstar Perform értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (416+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (285+ értékelés)

4. Insperity PerformSmart – Jó a felelősségkezeléshez

via Insperity PerformSmart

Az Insperity PerformSmart üzlettulajdonosok, vezetők és HR-szakemberek számára készült, és toborzási, javadalmazási, felelősségkezelési képzési, képzési és fejlesztési, valamint vállalati kultúrafejlesztési funkciókat kínál.

A PerformSmart funkciói között szerepel a teljesítményértékelés kezelése, célok kitűzése/nyomon követése, értékelési ciklusok nyomon követése, önkiszolgáló portálok és még sok más.

A véleményezőknek tetszik, hogy a platform a munkavállalók számára is könnyen használható. Ha azonban testreszabható, sok lehetőséget kínáló szoftvert keres, akkor ez nem biztos, hogy a megfelelő választás az Ön számára.

Az Insperity legjobb funkciói

A platform felhasználóbarát, így a technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára is könnyen kezelhető.

Számos lehetőséget kínál a különböző HR-funkciók lefedésére, mint például a pályázók nyomon követése, a munkavállalói elkötelezettség és egyéb tehetségmenedzsment eszközök.

Átfogó képzési és fejlesztési funkciókat biztosít.

Tartalmazza a vállalati kultúra fejlesztését elősegítő eszközöket

A teljesítménymenedzsmentre és a célkitűzésre összpontosít

Az Insperity PerformSmart korlátai

Bár a szoftver minden méretű vállalat számára készült, a kisvállalkozások nem feltétlenül tudják teljes mértékben kihasználni annak kiterjedt funkcióit.

Az integráció más HR- és tehetségmenedzsment-rendszerekkel javítható lenne.

Insperity PerformSmart árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Insperity PerformSmart értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 3. 3/5 (7+ értékelés)

5. ClearCompany – Jó alkalmazottak elemzéséhez

via ClearCompany

A tehetségmenedzsment platform, a ClearCompany egy teljes körű HR-megoldásokat kínáló platform. Ha szeretné egy helyen kezelni a juttatásokat, a bérszámfejtést, a megfelelőséget és a menedzsmentet, érdemes megfontolnia a ClearCompany használatát.

Az ügyfelek leginkább a pályázók nyomon követési rendszerét dicsérik, a véleményezők pedig a segítőkész ügyfélszolgálati képviselőket és a felhasználóbarát felületet. Bár nagyra értékelik a szoftver magas teljesítményű funkcióit, sokan említik, hogy az elején meg kell tanulni a használatát, de ez idővel egyre könnyebbé válik.

A ClearCompany legjobb funkciói

Felhasználóbarát felületet biztosít, amely javítja a felhasználói élményt.

Testreszabható az egyedi vállalati igényeknek megfelelően

A rendkívül reagálóképes ügyfélszolgálati munkatársak értékes segítséget nyújtanak.

Egyetlen platformon integrálja a juttatásokat, a bérszámfejtési sablonokat , a kompenzációkezelést, a megfelelőséget és a tehetségmenedzsmentet.

Magas teljesítményű funkcióiért dicsérik, amelyek hatékony megoldásokat nyújtanak.

ClearCompany korlátai

Egyesek számára a munkafolyamatok beállítása és kezelése időigényes lehet.

A tehetségmenedzsment rendszer felhasználói felülete és kialakítása elavultnak tűnhet a modernebb megjelenésű felületekhez képest.

ClearCompany árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClearCompany értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (312+ értékelés)

6. Cegid TalentSoft – Jó együttműködésen alapuló toborzáshoz

via Cegid TalentSoft

A korábban TalentSoft néven ismert Cegid TalentSoft egy európai, felhőalapú tehetségmenedzsment szoftver.

A tulajdonosváltás óta a Cegid Talentsoft értékelései drámai változást tükröznek az ügyfél-elégedettség terén. A G2 két, azóta közzétett értékelése rendkívül elégedetlen ügyfeleket mutat. A Capterra legutóbbi értékelései csak kissé biztatóbbak, összesen három 3,6 csillaggal.

A Cegid TalentSoft legjobb funkciói

A szoftver olyan funkciókat kínál, amelyek alkalmasak a sokszínű munkaerő menedzselésére.

Az európai piacokra szabott, átfogó felhőalapú megoldások

Lehetővé teszi a stratégiai tehetségmenedzsmentet és tervezést

Elősegíti a folyamatos tanulást és fejlődést

A Cegid TalentSoft korlátai

A Cegid általi felvásárlás óta a felhasználói értékelések némileg romlottak más tehetségmenedzsment rendszerekhez képest.

Egyes felhasználóknak nehézségeket okozhat a navigáció a platform kiterjedt funkciói miatt.

Cegid TalentSoft árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Cegid TalentSoft értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (26+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (67+ értékelés)

7. Remofirst – Távoli munkavállalók menedzselésére alkalmas

via Remofirst

A Remofirst egy globális munkáltatói nyilvántartás (EOR), amely segít a vállalkozásoknak a világ bármely pontjáról távoli munkavállalókat felvenni és kezelni. Segítséget nyújt a felvételi folyamatban és a bérszámfejtésben, valamint néhány munkavállalói elkötelezettséget növelő funkcióval is rendelkezik.

A vállalat globális bérszámfejtési és megfelelőségi funkcióiról ismert, de emellett számos HR-támogatási funkciót is kínál, többek között tehetségmenedzsmentet, új munkavállalók beillesztését és kilépő munkavállalók kezelését.

A Remofirst legjobb funkciói

Kiváló ügyfélszolgálatáról ismert, amely időszerű megoldásokat kínál.

Felhasználóbarát weboldalt biztosít, amely javítja az általános felhasználói élményt.

Globális munkavállalókat is támogat, így tökéletes választás nemzetközi csapatokkal rendelkező vállalkozások számára.

Globális bérszámfejtés, megfelelőségi és kompenzációkezelési funkciókra specializálódott.

Átfogó HR-támogatási funkciókat biztosít

Remofirst korlátozások

Több platformot és bejelentkezést használ

A korlátozott testreszabási lehetőségek kihívásokat jelentenek

A hangsúly a tehetségmenedzsment rendszereknél a bérszámfejtésen és a szabályoknak való megfelelésen van.

Mivel ez egy viszonylag új platform, előfordulhat, hogy hiányoznak belőle bizonyos funkciók, amelyek a már bevált megoldásokban megtalálhatók.

Remofirst árak

Employer of Record : 199 USD/hó+

Alvállalkozók: 19 USD/hó/fő

Remofirst értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 5/5 (2+ értékelés)

8. ADP Workforce Now – Kiváló teljesítményt nyújtók jutalmazására alkalmas

az ADP Workforce Now-n keresztül

Az ADP Workforce Now egy all-in-one, felhőalapú humán tőke menedzsment (HCM) szoftvercsomag. Széles körű funkciói és eszközei segítségével a vállalkozások „a toborzástól a nyugdíjazásig” kezelhetik alkalmazottaikat.

A platform számos funkciót kínál, többek között tehetségmenedzsmentet is. Ha olyan all-in-one platformot keres, amely magában foglalja a tehetségmenedzsmentet, a bérszámfejtést, az adminisztrációt és a toborzást, akkor érdemes megfontolnia az ADP Workforce használatát.

Az ADP Workforce legjobb funkciói

Könnyen kezeli a nagy adatmennyiségeket, ideális nagyobb vállalatok számára

Támogatja a vállalati márkaépítést a platformon belül, így biztosítva a koherens felhasználói élményt.

Folyamatosan frissítik a fejlesztések és az új funkciók hozzáadása érdekében.

All-in-one platformot biztosít, amely tehetségmenedzsmentet, pályázók nyomon követését, bérszámfejtést, kompenzációkezelést, adminisztrációt és toborzást kínál.

Mély integrációt kínál más HR-rendszerekkel

ADP Munkaerő-korlátozások

Hivatalos képzést igényel, ami nem feltétlenül a legjobb megoldás a munkavállalók elkötelezettségének növelése szempontjából.

A számos szoftverfrissítés gyakori rendszerleállásokhoz vezethet.

A felhasználóknak kissé nehézkesnek találhatják a rendszer használatát, különösen akkor, ha konkrét funkciókat keresnek.

A szoftverfrissítések esetenként megzavarhatják a kialakult munkafolyamatokat és folyamatokat.

ADP Workforce árak

Válasszon: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Plusz: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ADP Workforce Now értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (3311+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (6305+ értékelés)

9. Deel – Jó a megfelelőségi menedzsmenthez

via Deel

A globális bérszámfejtési platform, a Deel egy HR- és tehetségmenedzsment rendszert kínál menedzsment funkciókkal, amelyek segítségével több mint 150 országban kezelheti a bérszámfejtést, a szabályozási előírások betartását és a szerződéseket.

Ingyenes tehetségmenedzsment szoftvert keres? A Deel ingyenes verziót kínál programjához, érdemes megnézni.

A Deel azonban nem fordít nagy figyelmet a tehetségmenedzsment funkciókra, mint például a munkavállalók teljesítményének menedzsmentje vagy nyomon követése. Ezért nem feltétlenül jó választás azoknak a vállalkozásoknak és HR-igazgatóknak, akik a legjobb tehetségeket szeretnék menedzselni, fejleszteni és motiválni.

A Deel legjobb funkciói

Automatizált munkafolyamatokat biztosít a HR-folyamatok racionalizálása érdekében.

Erős bérszámfejtési és megfelelőségi rendszer globális csapatok kezeléséhez

Több mint 150 országban fedezi a HR-igényeket, így tökéletes választás nemzetközi vállalkozások számára.

A program ingyenes verzióját kínálja

Segít a nemzetközi vállalkozók szerződéskezelésében

Deel korlátai

Korlátozott munkavállalói karrierfejlesztési és elkötelezettségi eszközök

A munkavállalók gyakori elégedetlensége a fizetési rendszerrel kapcsolatban

Az ügyfélszolgálat és a képzés javításra szorulhat

Bár ez egyszerűsíti a nemzetközi munkaerő-felvételt, a felhasználóknak nehézségeket okozhatnak bizonyos országok követelményei.

Deel árak

Deel HR: Ingyenes

EOR: 599 USD+/hó

Alvállalkozók: 49 USD+/hó

Deel értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (708+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (79+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Deel alternatívákat!

10. Cornerstone OnDemand – Jó a munkavállalók fejlesztéséhez

via Cornerstone OnDemand

A Cornerstone OnDemand HR Platform segít a munkavállalók fejlődésének és elkötelezettségének kezelésében. És még sok minden másban. Más programokkal is integrálható, így segítve Önt abban, hogy a vállalatának legmegfelelőbb HR tehetségmenedzsment rendszert építse ki.

A Cornerstone OnDemand kis- és középvállalkozásokkal, valamint nagyvállalatokkal dolgozik együtt. Az ügyfelek kedvelik az interaktív képzéseket és fórumokat, de a szoftver használatához némi képzésre van szükség, mivel nem annyira felhasználóbarát, mint más szoftverek.

A Cornerstone OnDemand legjobb funkciói

Rendkívül interaktív képzést kínál a platform hatékony használatának biztosítása érdekében.

24 órás ügyfélszolgálatot biztosít a problémák gyors megoldása érdekében.

Lehetővé teszi a sablonok testreszabását az egyedi vállalati igényeknek megfelelően.

Segít a munkavállalók fejlődésének és elkötelezettségének kezelésében

Mély integrációs lehetőségeket biztosít más HR-rendszerekkel

A Cornerstone OnDemand korlátai

Széles körű funkciói miatt a felhasználói felület zavarosnak tűnhet, ami lassíthatja a feladatok elvégzését.

Egyes felhasználók számára a testreszabási folyamat kissé bonyolultnak és időigényesnek tűnhet.

Cornerstone OnDemand árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Cornerstone OnDemand értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (8+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (22+ értékelés)

Hogyan válasszuk ki a legjobb tehetségmenedzsment szoftvert?

Ebben a cikkben áttekintettük a piacon elérhető 10 legjobb tehetségmenedzsment szoftvert. Ezek a szoftvermegoldások számos funkciót és előnyt kínálnak, többek között:

Egyszerűsített beilleszkedés: Egyszerűsítse az új alkalmazottak beilleszkedési folyamatát, hogy minden szükséges információval rendelkezzenek a gyors és hatékony munkába álláshoz.

Teljesítménykövetés: Kövesse nyomon az alkalmazottak teljesítményét számos módon, beleértve a célok, a feladatok és a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követését. Ez az információ felhasználható annak azonosítására, hogy az alkalmazottak mely területeken szorulnak további képzésre vagy fejlesztésre, valamint visszajelzés adására is az alkalmazottak számára.

Visszajelzés: Adjon időszerű és konstruktív visszajelzést az alkalmazottaknak, hogy segítsen nekik javítani teljesítményüket. És hogy az alkalmazottak motiváltak és elkötelezettek maradjanak.

Magas potenciállal rendelkező munkavállalók azonosítása: Azonosítsa azokat a magas potenciállal rendelkező munkavállalókat, akik készek a előléptetésre vagy más lehetőségekre. Ezeket az adatokat felhasználhatja a szervezet utódlási tervének kidolgozásához, valamint a magas potenciállal rendelkező munkavállalók célzott képzéséhez és fejlesztéséhez.

Az Ön szervezetének legmegfelelőbb tehetségmenedzsment szoftverrendszer a vállalat és az iparág egyedi igényeitől függ. A fenti szoftverértékelések azonban jelentősen megkönnyítik a választást!

Optimalizálja tehetségfejlesztési és -menedzsment rendszerét

A piacon elérhető 10 legjobb tehetségmenedzsment szoftver áttekintése után úgy véljük, hogy a ClickUp a legjobb választás minden méretű vállalkozás számára. Segítségével elérheti HR-céljait és javíthatja a folyamatok hatékonyságát, az Ön egyedi igényeire szabott módon.

Erőteljes funkcióival, rugalmas testreszabási lehetőségeivel és megfizethető áraival a ClickUp segítségével egyszerűsítheti az új munkatársak beilleszkedési folyamatát, nyomon követheti a munkavállalók teljesítményét, visszajelzéseket adhat és azonosíthatja a nagy potenciállal rendelkező munkavállalókat.

Ezen felül a ClickUp hatékony üzleti menedzsment szoftvert is tartalmaz, amely segít az üzleti tevékenység minden mozgó elemének kezelésében.

Csatlakozzon a ClickUp-hoz, és kezdje el még ma csapatának fejlesztését!