A 10 legjobb toborzási eszköz toborzók számára 2025-ben

A mai versenyképes munkaerőpiacon a megfelelő toborzási stratégia kialakítása fontosabb, mint valaha. Mielőtt elkezdené keresni a megfelelő alkalmazottkezelő szoftvert, szüksége van egy eszközre, amely segít megszervezni és optimalizálni a jelentkezők nyomon követési rendszerét.

Ez nem mindig könnyű. A toborzási folyamatban részt vevő bárki tudja, milyen kihívásokkal szembesülhetnek mind a toborzó csapat, mind a jelöltek.

De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy a megfelelő szoftver segítségével egyszerűsítheti ezt a folyamatot? Ezek az online toborzási eszközök optimalizálják HR-folyamatait, és megszüntetik a vállalat toborzási folyamatával kapcsolatos gondokat.

A legjobb toborzási eszközöknek néhány fontos közös jellemzőjük van. Lehet, hogy az általuk kínált konkrét értékek eltérőek, de ezek a jellemzők nagyban segíthetik a HR-szakembereket abban, hogy megtalálják a legjobb eszközt az egész toborzási folyamatra:

Könnyű használat : Mindenekelőtt meg kell győződnie arról, hogy a választott eszköz a : Mindenekelőtt meg kell győződnie arról, hogy a választott eszköz a döntéshozatali folyamat során könnyen használható.

Rugalmasság : Egy vagy több alkalmazottat vesz fel? Vannak iparág-specifikus követelményei? A megfelelő toborzási eszközök elég rugalmasak ahhoz, hogy különböző állásajánlatokat tudjanak kínálni a megfelelő jelölteknek.

Célkövetési képességek : A toborzás elsődleges célja nyilvánvaló, de : A toborzás elsődleges célja nyilvánvaló, de a fejlett célkövetési funkciók még mindig segíthetnek abban, hogy a felvételi folyamat a tervek szerint haladjon.

Széles sablonkönyvtár : A toborzási kampányokhoz használható : A toborzási kampányokhoz használható HR-sablonok és beilleszkedési sablonok segítségével gyorsabban indulhat el, mintha mindent a nulláról kellene kezdenie.

Feladatkezelő eszközök: Minden toborzási kampány egy projekt, amely rengeteg feladatot, alfeladatot, határidőt és egyebeket tartalmaz.

Folyamatoptimalizálás: Az Ön által fontolgatott eszköz rendelkezik-e olyan funkciókkal, amelyekkel : Az Ön által fontolgatott eszköz rendelkezik-e olyan funkciókkal, amelyekkel hatékonyabbá teheti a folyamatokat ? Ez a legjobb módja annak, hogy idővel javítsa a tehetségszerzési tevékenységeket.

Ha optimalizálni szeretné toborzási gyakorlatát és végrehajtását, ezek a toborzási eszközök segíthetnek. Az átfogó HR-szoftverektől a dedikált toborzási platformokig – ezek a legjobb toborzási eszközök, amelyeket 2024-ben érdemes használni.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy termelékenységi platform, amelynek célja a munka racionalizálása, a csapatok összehangolása és a munkaterhelés egy helyen történő szervezése. Valójában, miután beállította a ClickUp-ot a toborzáshoz, rengeteg funkció áll rendelkezésre, amelyek segítenek megtalálni és felvenni a lehető legjobb jelölteket.

A ClickUp HR-csapatok számára készült, és a toborzástól a tehetségmenedzsmentig mindenre kiterjed. Funkciói segítségével felépítheti és racionalizálhatja toborzási folyamatát, értékelheti a jelölteket, ütemezheti az interjúkat, és minden dokumentumot a megfelelő helyen tárolhat. Még az új munkatársak beilleszkedésének lehetőségeit is felkínálja, hogy új alkalmazottai tökéletes kezdetet vehessenek a szervezetben.

Kövesse nyomon a potenciális jelölteket a ClickUp toborzási cselekvési terv sablonjával.

A ClickUp legjobb funkciói

Több mint 15 egyedi nézet a toborzási projektek és folyamatok vizualizálására, listáktól a Kanban táblákig, űrlapokig, naptárakig és táblákig.

Feladatok és folyamatok automatizálása, amely dinamikusan létrehozhat és kioszthat feladatokat, megjegyzéseket hozhat létre és még sok mást.

A műszerfal jelentései segítségével gyorsan áttekintheted a toborzási folyamat előrehaladását, beleértve a mérföldkövekkel történő fejlett célkövetést és egyebeket.

Széles körű sablonok, az adatbázis-sablonok tól a ClickUp Recruitment Action Plan -ig és egyéb jelöltfelvételi sablonokig

Közösségi média menedzsment eszköz, amely támogatja a funkciók közötti projekteket és kampányokat

ClickUp AI írási asszisztens összefoglalók készítéséhez, teendők létrehozásához, munkaköri leírások megfogalmazásához és még sok máshoz.

A ClickUp korlátai

Nem egy dedikált toborzási eszköz, ami azt jelenti, hogy a tanulási görbe meredekebb lehet azoknak a felhasználóknak, akik kifejezetten erre a funkcióra korlátozzák magukat.

A funkciók és nézetek széles skálája miatt a betöltési idő néha lassú lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Recruiterflow

Ahogy a neve is sugallja, a Recruiterflow célja, hogy egyszerűsítse a toborzási folyamatot az álláskeresők megtalálása érdekében. A toborzásra specializálódott CRM ezt úgy éri el, hogy egy munkaerő-közvetítő ügynökségek számára tervezett ökoszisztémát hoz létre.

A Recruiterflow legjobb funkciói

Ügyfélportál, amely segít a toborzási ügynökségeknek a felvételi folyamat során közvetlenül kommunikálni ügyfeleikkel.

Fejlett CRM funkciók, amelyek valós idejű információkat nyújtanak a toborzási folyamatban részt vevő vezetőknek a potenciális ügyfelekről, pályázókról és másokról.

Integrált e-mail eszköz a jelöltekkel való közvetlen kommunikációhoz, automatizált sorrendbe állítási funkciókkal.

Pipeline, tevékenységi és értékesítési jelentések a minőségi jelöltek toborzásának sikerességének értékeléséhez.

A Recruiterflow korlátai

Nincs mobilalkalmazás, ezért használata viszonylag helyhez kötött, összehasonlítva a listán szereplő többi opcióval.

A munkaerő-közvetítő ügynökségek optimalizálása miatt ez az eszköz a legtöbb vállalati toborzási irodának nem lesz olyan előnyös.

Recruiterflow árak

Alap : 99 USD/hó felhasználónként

Pro : 109 USD/hó felhasználónként

Haladó: 129 USD/hó felhasználónként

Recruiterflow értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

3. Bullhorn

A Bullhorn egy másik toborzásra specializálódott CRM platform, amelynek célja a toborzási életciklus optimalizálása. A forráskereséstől a keresésen és az interjún át egészen a felvételi folyamatig ez az eszköz segíti a munkaerő-közvetítő ügynökségeket abban, hogy ügyfeleiket jobban kiszolgálják és gyorsan megtalálják a megfelelő jelölteket.

A Bullhorn legjobb funkciói

Kiterjedt automatizálás, beleértve az önéletrajzok áttekintését, az interjúk ütemezését és a jelöltekkel való kommunikációt.

Zökkenőmentes integráció külső adatbázisokkal, hogy egyetlen megbízható forrásból szerezhesse be toborzási adatait.

Egyszerű felépítés, amely megkönnyíti az új munkaerő-közvetítő ügynökségek és toborzási vezetők beilleszkedését.

Számos megoldás, amely integrálható a toborzási CRM-mel, például elemzések, vezetői keresés és még sok más.

A Bullhorn korlátai

Korlátozott felhasználói szerepkörök, ami megnehezíti a nagyobb csapatok számára a platformon belüli felelősségi körök meghatározását.

A gyakori felugró ablakok néha zavarhatják a felhasználói élményt.

Bullhorn árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Bullhorn értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (530+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1000+ értékelés)

4. Jobscore

A JobScore egy dedikált pályázókövető rendszer, amely 150 országban több mint 15 millió jelöltnek segített kitölteni álláspályázatait. Ez egy all-in-one megoldás, amelynek egyszerű célja: a legjobb jelöltélmény biztosítása, hogy az ügyfélvállalatok a legjobb jelölteket tudják felvenni.

A Jobscore legjobb funkciói

Egyedi márkájú karrieroldal, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy vonzó módon hirdessék meg állásajánlataikat és a vállalatukhoz való csatlakozás előnyeit.

Munkavállalói ajánló funkció, amely lehetővé teszi a meglévő csapatoknak, hogy segítsenek feltölteni a toborzási csatornát.

Jelentkezők értékelési rendszer, amely objektívebbé és gyorsabbá teszi az egyéni és csapatértékeléseket.

Fejlett megfelelőségi funkciók olyan iparágak számára, mint az egészségügy, amelyeknek speciális irányelveket kell követniük.

A Jobscore korlátai

A fejlett integrációk, mint például az Adobe Sign, csak a magasabb árkategóriákban érhetők el.

Az automatizált önéletrajz-szűrés néha hibás lehet, és emberi felügyeletet igényel.

Jobscore árak

Kezdő ár : 99 USD/hó öt meghirdetett álláshely esetén

Ár : 299 USD/hó tíz meghirdetett álláshelyenként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jobscore értékelések és vélemények

G2: 4,2 (120+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

5. Recruitee

A Recruitee egy automatizált toborzási platform, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell foglalkoznia a toborzási igényeivel. A közepes méretű vállalatoktól a globális márkákig mindenféle vállalkozás kihasználja a funkcióit a jelentkezők felkutatásához és nyomon követéséhez, a munkáltatói márka építéséhez és a toborzási folyamat mélyebb megértéséhez.

A Recruitee legjobb funkciói

Kanban-stílusú toborzás és pályázók nyomon követése, amely gyors és valós idejű betekintést nyújt a jelöltek folyamatába.

Automatizált munkafolyamat-kezelő rendszer feladatok létrehozásához és elvégzéséhez, értékelések átadásához más csapattagoknak és még sok máshoz.

Fejlett mobilalkalmazás-funkciók, amelyek lehetővé teszik a toborzási csapatok számára, hogy útközben is áttekintsék a jelölteket és kommunikáljanak velük.

Interjúértékelési sablonok, amelyek lehetővé teszik a toborzó csapatok számára, hogy a jelöltek értékelése során tisztességesek és elfogulatlanok maradjanak.

A Recruitee korlátai

A jelöltek adatainak exportálása korlátozott azoknak a toborzó csapatoknak, akik offline munkavégzést preferálnak.

A kissé korlátozott keresési funkció miatt előfordulhat, hogy a releváns információk megtalálásához manuális böngészésre lesz szükség.

Recruitee árak

Indítás : 7 USD/hó felhasználónként

Ár : 12 USD/hó felhasználónként

Vezető: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Recruitee értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (170+ értékelés)

6. SmartRecruiters

Ha átfogó, moduláris toborzási megoldást keres, amely több komponenst tartalmaz, mint amennyire valószínűleg szüksége lesz, akkor a SmartRecruiters kiváló választás. Funkciói, a CRM-től a álláshirdetésekig, a pályázók nyomon követéséig és még egy chatbotig, elég széleskörűek ahhoz, hogy minden iparág és toborzási csapat számára kínáljanak valamit.

A SmartRecruiters legjobb funkciói

Fejlett, testreszabható munkafolyamatok, amelyekkel a potenciális munkavállalók és pályázók a toborzási folyamat során a csapaton és a HR-en keresztül haladnak tovább.

Chatbot és szöveges funkciók, amelyekkel a toborzási csatornáit a modern közönség igényeihez igazíthatja.

Integrált programozott hirdetések, amelyek a hirdetéseid hatókörét a szokásos állásportálokon túlra terjesztik.

AI asszisztens, amely dinamikusan szűri az önéletrajzokat, összehasonlítja a jelenlegi és korábbi jelölteket a megüresedett pozíciókkal, csökkenti az értékelés elfogultságát, és idővel megtanulja javítani a funkcionalitását.

A SmartRecruiters korlátai

A szoftver moduláris felépítése miatt nehéz megérteni az árazást, illetve hogy mely modulokra van szükséged az egyéni igényeidhez.

Az automatizálás némileg korlátozott, mivel nem lehet automatikus nyomonkövetési üzeneteket küldeni a potenciális ügyfeleknek.

A SmartRecruiters árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SmartRecruiters értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (440+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (130+ értékelés)

7. BambooHR

A BambooHR egy átfogó HR-szoftver, de ez nem jelenti azt, hogy a toborzási eszközök terén lemaradna versenytársaitól. Éppen ellenkezőleg. Használja passzív jelöltek vonzására és nyomon követésére, új munkavállalók beillesztésére, sőt, elektronikus aláírások gyűjtésére is, amikor a jelöltek új alkalmazottakká válnak.

A BambooHR legjobb funkciói

Automatizált jelöltkategorizálás, hogy a nagy számú jelentkező könnyebben kezelhető legyen

Mobilalkalmazás toborzási eszközökkel, amely támogatja az útközbeni pályázatok áttekintését és a jelöltekkel való kommunikációt.

Együttműködési eszközök, amelyek lehetővé teszik a nagyobb toborzási csapatok számára, hogy összhangban maradjanak a pályázatok elbírálásának és az interjúk fázisában.

Kapcsolat HR-menedzsment eszközökkel, amelyek egyszerűsítik az új alkalmazottak beilleszkedését

A BambooHR korlátai

A korlátozott értesítések miatt azok, akik nem aktívan ellenőrzik a platformot, könnyen elmulaszthatják a jelöltek lépéseit.

A funkciók széles skálája miatt komplex felhasználói felület, amely nem mindig intuitív a felhasználók számára.

BambooHR árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

8. hireEZ

A hireEZ egy teljes körű, kifelé irányuló toborzási platform, amelynek elsődleges célja a toborzási folyamat központosítása. Azáltal, hogy gondoskodik a jelentkezési folyamat összes szokásos eleméről, segít a toborzóknak abban, hogy azt tegyék, amiben a legjobbak: stratégiai fókuszukat a pozícióikhoz legalkalmasabb jelöltek megtalálására összpontosítsák.

A hireEZ legjobb funkciói

Egy boole-i kereső, amely egyszerűvé és intuitívvá teszi a pozíciókhoz megfelelő jelöltek megtalálását.

AI-integráció a dinamikus jelöltkommunikáció automatikus létrehozásához

Könnyen és intuitív módon beállítható, még a fejlettebb funkciókat is tartalmazza.

Kiterjedt tartalomkönyvtár és tudásbázis, amelynek célja, hogy ügyfelei közösségének fejlődését és javulását segítse elő az idő múlásával.

A hireEZ korlátai

Egyes integrációk korlátozottak, ami megnehezítheti a külső jelöltek adatainak más eszközből való beolvasását.

Átláthatatlan árazás, egyes funkciók csak a magasabb szintű csomagokban elérhetők, amelyek nem szerepelnek az online listában.

hireEZ árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

hireEZ értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

9. HireVue

Via HireVue

A Hirevue, amely „tehetségélmény” platformként hirdeti magát, a feladatok automatizálásán túlmutatóan is megkönnyíti a toborzást. A jelöltek élményét előtérbe helyezve magasabb minőségű és mennyiségű tehetségeket ígér minden betöltetlen pozícióhoz.

A HireVue legjobb funkciói

Interjúkészítő, amely dinamikusan generál strukturált interjúkat, amelyek relevanciára és konzisztenciára vannak tervezve.

Technikai és játékalapú értékelések, amelyekkel csapata a önéletrajzok és interjúk mellett jobban értékelheti a tehetségeket.

Élő videóinterjú-platform, amely automatikus felvételt, jelöltek továbbítását és még sok mást tartalmaz.

Integrált szöveges üzenetküldő szolgáltatás, amely segítségével a jelöltekkel gyorsabb, tömörebb üzenetekkel léphet kapcsolatba.

A HireVue korlátai

A sikeres megvalósításhoz szükség lehet a felvételi folyamat megváltoztatására, ami jelentős átalakulást jelenthet a csapat számára.

A videóinterjú-platformon időnként technikai problémák léphetnek fel, például a mikrofon vagy a webkamera nem működik egy adott munkamenetben.

HireVue árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

HireVue értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

10. GoHire

Via GoHire

Ha a GoHire azt ígéri, hogy javítja a munkáltatói márkádat és közben több jelöltet vonz, akkor érdemes meghallgatni. A szoftver automatizálja azokat az időigényes feladatokat, amelyek eltömíthetik a toborzási folyamatot, miközben integrálja azt az emberi érintést, amelyre szükséged van a legjobb jelöltek megszerzéséhez.

A GoHire legjobb funkciói

Egy kattintással több mint 15 állásportálon tehet közzé hirdetést, így könnyen és gyorsan terjedhet a hír.

Optimalizált állásleírás-sablonok nagy könyvtára, hogy gyorsabban tudjon hirdetéseket feladni.

Minden ügyfél számára egyedi, márkájú karrieroldal, amely segít felépíteni a munkáltatói márkát.

Egyszerűsített jelöltadatok gyűjtése, hogy több adaton alapuló felvételi döntéseket hozhass

A GoHire korlátai

A jelölteknek küldött és tőlük érkező e-mailek a platformon maradnak, és nem integrálódnak a natív e-mail kliensbe.

A biztosított alkalmazás teljesítménye és betöltési ideje időnként lassú lehet.

GoHire árak

Starter : 69 USD/hó

Növekedés : 99 USD/hó

Pro: 199 USD/hó

GoHire értékelések és vélemények

G2: 3,6/5 (5+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

A ClickUp megkönnyíti a toborzást

Ki mondta, hogy a toborzásnak fejfájást kell okoznia? A megfelelő toborzási eszközzel meglepődhet, mennyire egyszerűsítheti a folyamatot.

Hogy pontosan milyen lesz ez a toborzási eszköz, természetesen az Ön igényeitől függ. Még a listán szereplő platformok is széles skálán mozognak a funkciók, optimalizálások és lehetőségek tekintetében.

De egy dolog mindig igaz marad: szükséged van egy szervezési eszközre, amely összehangolja a toborzó csapatot és racionalizálja a jelöltekkel való kapcsolattartást. És ez az, ahol a ClickUp igazán kiemelkedik.

A ClickUp platformja úgy lett kialakítva, hogy optimalizálja a szervezet működését, az új belső munkatársak toborzásától az értékesítésig és a termékmenedzsmentig. Eközben a HR-nek szentelt funkciók és sablonok tökéletesen integrálhatók a toborzási folyamatba.

Ezért most van itt az ideje elkezdeni. Hozzon létre egy ingyenes fiókot, és hagyja, hogy a ClickUp segítse optimalizálni a toborzást 2024-re és az azt követő évekre! ?