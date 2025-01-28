A 10 legjobb toborzási eszköz toborzók számára 2025-ben

A mai versenyképes munkaerőpiacon a megfelelő toborzási stratégia kialakítása fontosabb, mint valaha. Mielőtt elkezdené keresni a megfelelő alkalmazottkezelő szoftvert, szüksége van egy eszközre, amely segít megszervezni és optimalizálni a jelentkezők nyomon követési rendszerét.
Ez nem mindig könnyű. A toborzási folyamatban részt vevő bárki tudja, milyen kihívásokkal szembesülhetnek mind a toborzó csapat, mind a jelöltek.
De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy a megfelelő szoftver segítségével egyszerűsítheti ezt a folyamatot? Ezek az online toborzási eszközök optimalizálják HR-folyamatait, és megszüntetik a vállalat toborzási folyamatával kapcsolatos gondokat.
Mit kell keresni a toborzási eszközökben?
A legjobb toborzási eszközöknek néhány fontos közös jellemzőjük van. Lehet, hogy az általuk kínált konkrét értékek eltérőek, de ezek a jellemzők nagyban segíthetik a HR-szakembereket abban, hogy megtalálják a legjobb eszközt az egész toborzási folyamatra:
- Könnyű használat: Mindenekelőtt meg kell győződnie arról, hogy a választott eszköz a döntéshozatali folyamat során könnyen használható.
- Rugalmasság: Egy vagy több alkalmazottat vesz fel? Vannak iparág-specifikus követelményei? A megfelelő toborzási eszközök elég rugalmasak ahhoz, hogy különböző állásajánlatokat tudjanak kínálni a megfelelő jelölteknek.
- Célkövetési képességek: A toborzás elsődleges célja nyilvánvaló, de a fejlett célkövetési funkciók még mindig segíthetnek abban, hogy a felvételi folyamat a tervek szerint haladjon.
- Széles sablonkönyvtár: A toborzási kampányokhoz használható HR-sablonok és beilleszkedési sablonok segítségével gyorsabban indulhat el, mintha mindent a nulláról kellene kezdenie.
- Feladatkezelő eszközök: Minden toborzási kampány egy projekt, amely rengeteg feladatot, alfeladatot, határidőt és egyebeket tartalmaz.
- Folyamatoptimalizálás: Az Ön által fontolgatott eszköz rendelkezik-e olyan funkciókkal, amelyekkel hatékonyabbá teheti a folyamatokat? Ez a legjobb módja annak, hogy idővel javítsa a tehetségszerzési tevékenységeket.
A toborzási folyamat 10 legjobb toborzási eszköze
Ha optimalizálni szeretné toborzási gyakorlatát és végrehajtását, ezek a toborzási eszközök segíthetnek. Az átfogó HR-szoftverektől a dedikált toborzási platformokig – ezek a legjobb toborzási eszközök, amelyeket 2024-ben érdemes használni.
1. ClickUp
A ClickUp egy termelékenységi platform, amelynek célja a munka racionalizálása, a csapatok összehangolása és a munkaterhelés egy helyen történő szervezése. Valójában, miután beállította a ClickUp-ot a toborzáshoz, rengeteg funkció áll rendelkezésre, amelyek segítenek megtalálni és felvenni a lehető legjobb jelölteket.
A ClickUp HR-csapatok számára készült, és a toborzástól a tehetségmenedzsmentig mindenre kiterjed. Funkciói segítségével felépítheti és racionalizálhatja toborzási folyamatát, értékelheti a jelölteket, ütemezheti az interjúkat, és minden dokumentumot a megfelelő helyen tárolhat. Még az új munkatársak beilleszkedésének lehetőségeit is felkínálja, hogy új alkalmazottai tökéletes kezdetet vehessenek a szervezetben.
A ClickUp legjobb funkciói
- Több mint 15 egyedi nézet a toborzási projektek és folyamatok vizualizálására, listáktól a Kanban táblákig, űrlapokig, naptárakig és táblákig.
- Feladatok és folyamatok automatizálása, amely dinamikusan létrehozhat és kioszthat feladatokat, megjegyzéseket hozhat létre és még sok mást.
- A műszerfal jelentései segítségével gyorsan áttekintheted a toborzási folyamat előrehaladását, beleértve a mérföldkövekkel történő fejlett célkövetést és egyebeket.
- Széles körű sablonok, az adatbázis-sablonok tól a ClickUp Recruitment Action Plan -ig és egyéb jelöltfelvételi sablonokig.
- Közösségi média menedzsment eszköz, amely támogatja a funkciók közötti projekteket és kampányokat
- ClickUp AI írási asszisztens összefoglalók készítéséhez, teendők létrehozásához, munkaköri leírások megfogalmazásához és még sok máshoz.
A ClickUp korlátai
- Nem egy dedikált toborzási eszköz, ami azt jelenti, hogy a tanulási görbe meredekebb lehet azoknak a felhasználóknak, akik kifejezetten erre a funkcióra korlátozzák magukat.
- A funkciók és nézetek széles skálája miatt a betöltési idő néha lassú lehet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)
2. Recruiterflow
Ahogy a neve is sugallja, a Recruiterflow célja, hogy egyszerűsítse a toborzási folyamatot az álláskeresők megtalálása érdekében. A toborzásra specializálódott CRM ezt úgy éri el, hogy egy munkaerő-közvetítő ügynökségek számára tervezett ökoszisztémát hoz létre.
A Recruiterflow legjobb funkciói
- Ügyfélportál, amely segít a toborzási ügynökségeknek a felvételi folyamat során közvetlenül kommunikálni ügyfeleikkel.
- Fejlett CRM funkciók, amelyek valós idejű információkat nyújtanak a toborzási folyamatban részt vevő vezetőknek a potenciális ügyfelekről, pályázókról és másokról.
- Integrált e-mail eszköz a jelöltekkel való közvetlen kommunikációhoz, automatizált sorrendbe állítási funkciókkal.
- Pipeline, tevékenységi és értékesítési jelentések a minőségi jelöltek toborzásának sikerességének értékeléséhez.
A Recruiterflow korlátai
- Nincs mobilalkalmazás, ezért használata viszonylag helyhez kötött, összehasonlítva a listán szereplő többi opcióval.
- A munkaerő-közvetítő ügynökségek optimalizálása miatt ez az eszköz a legtöbb vállalati toborzási irodának nem lesz olyan előnyös.
Recruiterflow árak
- Alap: 99 USD/hó felhasználónként
- Pro: 109 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 129 USD/hó felhasználónként
Recruiterflow értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)
3. Bullhorn
A Bullhorn egy másik toborzásra specializálódott CRM platform, amelynek célja a toborzási életciklus optimalizálása. A forráskereséstől a keresésen és az interjún át egészen a felvételi folyamatig ez az eszköz segíti a munkaerő-közvetítő ügynökségeket abban, hogy ügyfeleiket jobban kiszolgálják és gyorsan megtalálják a megfelelő jelölteket.
A Bullhorn legjobb funkciói
- Kiterjedt automatizálás, beleértve az önéletrajzok áttekintését, az interjúk ütemezését és a jelöltekkel való kommunikációt.
- Zökkenőmentes integráció külső adatbázisokkal, hogy egyetlen megbízható forrásból szerezhesse be toborzási adatait.
- Egyszerű felépítés, amely megkönnyíti az új munkaerő-közvetítő ügynökségek és toborzási vezetők beilleszkedését.
- Számos megoldás, amely integrálható a toborzási CRM-mel, például elemzések, vezetői keresés és még sok más.
A Bullhorn korlátai
- Korlátozott felhasználói szerepkörök, ami megnehezíti a nagyobb csapatok számára a platformon belüli felelősségi körök meghatározását.
- A gyakori felugró ablakok néha zavarhatják a felhasználói élményt.
Bullhorn árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Bullhorn értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (530+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (1000+ értékelés)
4. Jobscore
A JobScore egy dedikált pályázókövető rendszer, amely 150 országban több mint 15 millió jelöltnek segített kitölteni álláspályázatait. Ez egy all-in-one megoldás, amelynek egyszerű célja: a legjobb jelöltélmény biztosítása, hogy az ügyfélvállalatok a legjobb jelölteket tudják felvenni.
A Jobscore legjobb funkciói
- Egyedi márkájú karrieroldal, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy vonzó módon hirdessék meg állásajánlataikat és a vállalatukhoz való csatlakozás előnyeit.
- Munkavállalói ajánló funkció, amely lehetővé teszi a meglévő csapatoknak, hogy segítsenek feltölteni a toborzási csatornát.
- Jelentkezők értékelési rendszer, amely objektívebbé és gyorsabbá teszi az egyéni és csapatértékeléseket.
- Fejlett megfelelőségi funkciók olyan iparágak számára, mint az egészségügy, amelyeknek speciális irányelveket kell követniük.
A Jobscore korlátai
- A fejlett integrációk, mint például az Adobe Sign, csak a magasabb árkategóriákban érhetők el.
- Az automatizált önéletrajz-szűrés néha hibás lehet, és emberi felügyeletet igényel.
Jobscore árak
- Kezdő ár: 99 USD/hó öt meghirdetett álláshely esetén
- Ár: 299 USD/hó tíz meghirdetett álláshelyenként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Jobscore értékelések és vélemények
- G2: 4,2 (120+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)
5. Recruitee
A Recruitee egy automatizált toborzási platform, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell foglalkoznia a toborzási igényeivel. A közepes méretű vállalatoktól a globális márkákig mindenféle vállalkozás kihasználja a funkcióit a jelentkezők felkutatásához és nyomon követéséhez, a munkáltatói márka építéséhez és a toborzási folyamat mélyebb megértéséhez.
A Recruitee legjobb funkciói
- Kanban-stílusú toborzás és pályázók nyomon követése, amely gyors és valós idejű betekintést nyújt a jelöltek folyamatába.
- Automatizált munkafolyamat-kezelő rendszer feladatok létrehozásához és elvégzéséhez, értékelések átadásához más csapattagoknak és még sok máshoz.
- Fejlett mobilalkalmazás-funkciók, amelyek lehetővé teszik a toborzási csapatok számára, hogy útközben is áttekintsék a jelölteket és kommunikáljanak velük.
- Interjúértékelési sablonok, amelyek lehetővé teszik a toborzó csapatok számára, hogy a jelöltek értékelése során tisztességesek és elfogulatlanok maradjanak.
A Recruitee korlátai
- A jelöltek adatainak exportálása korlátozott azoknak a toborzó csapatoknak, akik offline munkavégzést preferálnak.
- A kissé korlátozott keresési funkció miatt előfordulhat, hogy a releváns információk megtalálásához manuális böngészésre lesz szükség.
Recruitee árak
- Indítás: 7 USD/hó felhasználónként
- Ár: 12 USD/hó felhasználónként
- Vezető: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Recruitee értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (170+ értékelés)
6. SmartRecruiters
Ha átfogó, moduláris toborzási megoldást keres, amely több komponenst tartalmaz, mint amennyire valószínűleg szüksége lesz, akkor a SmartRecruiters kiváló választás. Funkciói, a CRM-től a álláshirdetésekig, a pályázók nyomon követéséig és még egy chatbotig, elég széleskörűek ahhoz, hogy minden iparág és toborzási csapat számára kínáljanak valamit.
A SmartRecruiters legjobb funkciói
- Fejlett, testreszabható munkafolyamatok, amelyekkel a potenciális munkavállalók és pályázók a toborzási folyamat során a csapaton és a HR-en keresztül haladnak tovább.
- Chatbot és szöveges funkciók, amelyekkel a toborzási csatornáit a modern közönség igényeihez igazíthatja.
- Integrált programozott hirdetések, amelyek a hirdetéseid hatókörét a szokásos állásportálokon túlra terjesztik.
- AI asszisztens, amely dinamikusan szűri az önéletrajzokat, összehasonlítja a jelenlegi és korábbi jelölteket a megüresedett pozíciókkal, csökkenti az értékelés elfogultságát, és idővel megtanulja javítani a funkcionalitását.
A SmartRecruiters korlátai
- A szoftver moduláris felépítése miatt nehéz megérteni az árazást, illetve hogy mely modulokra van szükséged az egyéni igényeidhez.
- Az automatizálás némileg korlátozott, mivel nem lehet automatikus nyomonkövetési üzeneteket küldeni a potenciális ügyfeleknek.
A SmartRecruiters árai
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
SmartRecruiters értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (440+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (130+ értékelés)
7. BambooHR
A BambooHR egy átfogó HR-szoftver, de ez nem jelenti azt, hogy a toborzási eszközök terén lemaradna versenytársaitól. Éppen ellenkezőleg. Használja passzív jelöltek vonzására és nyomon követésére, új munkavállalók beillesztésére, sőt, elektronikus aláírások gyűjtésére is, amikor a jelöltek új alkalmazottakká válnak.
A BambooHR legjobb funkciói
- Automatizált jelöltkategorizálás, hogy a nagy számú jelentkező könnyebben kezelhető legyen
- Mobilalkalmazás toborzási eszközökkel, amely támogatja az útközbeni pályázatok áttekintését és a jelöltekkel való kommunikációt.
- Együttműködési eszközök, amelyek lehetővé teszik a nagyobb toborzási csapatok számára, hogy összhangban maradjanak a pályázatok elbírálásának és az interjúk fázisában.
- Kapcsolat HR-menedzsment eszközökkel, amelyek egyszerűsítik az új alkalmazottak beilleszkedését
A BambooHR korlátai
- A korlátozott értesítések miatt azok, akik nem aktívan ellenőrzik a platformot, könnyen elmulaszthatják a jelöltek lépéseit.
- A funkciók széles skálája miatt komplex felhasználói felület, amely nem mindig intuitív a felhasználók számára.
BambooHR árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
BambooHR értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1500+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)
8. hireEZ
A hireEZ egy teljes körű, kifelé irányuló toborzási platform, amelynek elsődleges célja a toborzási folyamat központosítása. Azáltal, hogy gondoskodik a jelentkezési folyamat összes szokásos eleméről, segít a toborzóknak abban, hogy azt tegyék, amiben a legjobbak: stratégiai fókuszukat a pozícióikhoz legalkalmasabb jelöltek megtalálására összpontosítsák.
A hireEZ legjobb funkciói
- Egy boole-i kereső, amely egyszerűvé és intuitívvá teszi a pozíciókhoz megfelelő jelöltek megtalálását.
- AI-integráció a dinamikus jelöltkommunikáció automatikus létrehozásához
- Könnyen és intuitív módon beállítható, még a fejlettebb funkciókat is tartalmazza.
- Kiterjedt tartalomkönyvtár és tudásbázis, amelynek célja, hogy ügyfelei közösségének fejlődését és javulását segítse elő az idő múlásával.
A hireEZ korlátai
- Egyes integrációk korlátozottak, ami megnehezítheti a külső jelöltek adatainak más eszközből való beolvasását.
- Átláthatatlan árazás, egyes funkciók csak a magasabb szintű csomagokban elérhetők, amelyek nem szerepelnek az online listában.
hireEZ árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
hireEZ értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 240 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)
9. HireVue
A Hirevue, amely „tehetségélmény” platformként hirdeti magát, a feladatok automatizálásán túlmutatóan is megkönnyíti a toborzást. A jelöltek élményét előtérbe helyezve magasabb minőségű és mennyiségű tehetségeket ígér minden betöltetlen pozícióhoz.
A HireVue legjobb funkciói
- Interjúkészítő, amely dinamikusan generál strukturált interjúkat, amelyek relevanciára és konzisztenciára vannak tervezve.
- Technikai és játékalapú értékelések, amelyekkel csapata a önéletrajzok és interjúk mellett jobban értékelheti a tehetségeket.
- Élő videóinterjú-platform, amely automatikus felvételt, jelöltek továbbítását és még sok mást tartalmaz.
- Integrált szöveges üzenetküldő szolgáltatás, amely segítségével a jelöltekkel gyorsabb, tömörebb üzenetekkel léphet kapcsolatba.
A HireVue korlátai
- A sikeres megvalósításhoz szükség lehet a felvételi folyamat megváltoztatására, ami jelentős átalakulást jelenthet a csapat számára.
- A videóinterjú-platformon időnként technikai problémák léphetnek fel, például a mikrofon vagy a webkamera nem működik egy adott munkamenetben.
HireVue árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
HireVue értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)
10. GoHire
Ha a GoHire azt ígéri, hogy javítja a munkáltatói márkádat és közben több jelöltet vonz, akkor érdemes meghallgatni. A szoftver automatizálja azokat az időigényes feladatokat, amelyek eltömíthetik a toborzási folyamatot, miközben integrálja azt az emberi érintést, amelyre szükséged van a legjobb jelöltek megszerzéséhez.
A GoHire legjobb funkciói
- Egy kattintással több mint 15 állásportálon tehet közzé hirdetést, így könnyen és gyorsan terjedhet a hír.
- Optimalizált állásleírás-sablonok nagy könyvtára, hogy gyorsabban tudjon hirdetéseket feladni.
- Minden ügyfél számára egyedi, márkájú karrieroldal, amely segít felépíteni a munkáltatói márkát.
- Egyszerűsített jelöltadatok gyűjtése, hogy több adaton alapuló felvételi döntéseket hozhass
A GoHire korlátai
- A jelölteknek küldött és tőlük érkező e-mailek a platformon maradnak, és nem integrálódnak a natív e-mail kliensbe.
- A biztosított alkalmazás teljesítménye és betöltési ideje időnként lassú lehet.
GoHire árak
- Starter: 69 USD/hó
- Növekedés: 99 USD/hó
- Pro: 199 USD/hó
GoHire értékelések és vélemények
- G2: 3,6/5 (5+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)
A ClickUp megkönnyíti a toborzást
Ki mondta, hogy a toborzásnak fejfájást kell okoznia? A megfelelő toborzási eszközzel meglepődhet, mennyire egyszerűsítheti a folyamatot.
Hogy pontosan milyen lesz ez a toborzási eszköz, természetesen az Ön igényeitől függ. Még a listán szereplő platformok is széles skálán mozognak a funkciók, optimalizálások és lehetőségek tekintetében.
De egy dolog mindig igaz marad: szükséged van egy szervezési eszközre, amely összehangolja a toborzó csapatot és racionalizálja a jelöltekkel való kapcsolattartást. És ez az, ahol a ClickUp igazán kiemelkedik.
A ClickUp platformja úgy lett kialakítva, hogy optimalizálja a szervezet működését, az új belső munkatársak toborzásától az értékesítésig és a termékmenedzsmentig. Eközben a HR-nek szentelt funkciók és sablonok tökéletesen integrálhatók a toborzási folyamatba.
Ezért most van itt az ideje elkezdeni. Hozzon létre egy ingyenes fiókot, és hagyja, hogy a ClickUp segítse optimalizálni a toborzást 2024-re és az azt követő évekre! ?