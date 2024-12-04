10 ingyenes pályázókövető rendszer sablon (ATS) Excelben és Clickben

Felvételt szervez? Megértjük.

Az önéletrajzok halmazának átnézése, a rendszerezés és a jelentkezők nyomon követése igencsak ijesztő feladat lehet. Szerencsére nem vagy egyedül ezzel!

Ha táblázatkezelő programmal dolgozik, akkor az önéletrajz formátumától a megfelelő munkakör megnevezéséig minden megszervezése kihívást jelenthet. Ezért támaszkodnak a toborzók és a varázslók az ATS pályázókövető rendszerre.

A pályázók nyomon követési rendszerén belül rendkívül hasznos egy ATS-kompatibilis önéletrajz-sablon használata a jelöltek értékeléséhez. Szerencsére rendelkezünk a legjobb ATS-sablonok listájával!

Mi az az ATS-sablon?

Az Applicant Tracking System sablonok strukturált formátumok vagy tervrajzok, amelyek célja, hogy segítsék a toborzókat és a HR-szakembereket a felvételi és toborzási folyamatok kezelésében és szervezésében.

Ezek a sablonok segítenek az önéletrajzok összegyűjtésében, a jelöltek képesítésének értékelésében, az interjúk ütemezésében, a visszajelzések megadásában és még sok másban. Gondoljon rájuk úgy, mint a háttérben dolgozó asszisztenseire, akik gondoskodnak arról, hogy a toborzási folyamat során ne maradjon le semmiről.

A sablon kiegészítéseként fontolja meg együttműködési dokumentumok, prioritáskezelő eszközök, ütemezési alkalmazások és adatbázis-sablonok beépítését a fejlett toborzási menedzsment érdekében.

Mi teszi jóvá egy ATS-sablont?

A kiváló HR-felvételi sablon felhasználóbarát, rugalmas és pontos. Kategorizálnia kell a jelentkezőket, lehetővé kell tennie a felvételi csapat közötti egyszerű kommunikációt, és automatizálnia kell az ismétlődő feladatokat.

A hatékonyság a kulcs! Keressen olyan eszközöket, amelyek segítenek Önnek:

Minimalizálja a kézi adatbevitelt

Testreszabható mezők biztosítása (minden álláshirdetéshez, osztályhoz vagy egyéb mezőhöz)

Zökkenőmentesen integrálható más eszközökkel

Adjon a felhasználóknak bármikor áttekinthető képet a toborzási folyamatról.

Bármilyen önéletrajz formátumot kezelni tud

10 ingyenes pályázókövető rendszer sablon a toborzáshoz

A jövő már itt van, és ezzel együtt szükség van modern, hatékony és – ami a legjobb – ingyenes pályázókövető rendszerek sablonjaira. Íme egy összefoglaló a 2024-ben elérhető legjobb sablonokról.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp felvételi jelöltek sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni és kezelni a felvételi folyamatot.

A tökéletes jelölt megtalálása egy álláshoz ijesztő feladat lehet. De a ClickUp Hiring Candidate Template sablonjával gyorsan és pontosan áttekintheti, összehasonlíthatja és rangsorolhatja a jelölteket, hogy csapata biztosan megtalálja az ideális jelöltet.

Íme néhány előnye a ClickUp Hiring Candidates Template használatának:

Használjon testreszabható értékelési skálákat a jelöltek készségeinek, tapasztalatainak és a pozícióra való alkalmasságának értékeléséhez.

Kövesse nyomon a jelöltek előrehaladását ellenőrzőlisták, határidők és emlékeztetők segítségével.

Használjon nyomonkövetési táblákat és interaktív táblázatokat a jelöltek egymás melletti összehasonlításához.

Ez a sablon minden eszközt tartalmaz, amire szükség van egy tisztességes és hatékony toborzási kampány lebonyolításához.

A nyomonkövetési táblák és interaktív táblázatok segítségével könnyen összehasonlíthatja a jelöltek készségeit, tapasztalatait és képesítéseit. A testreszabható mezők segítségével nyomon követheti az egyes jelöltekkel kapcsolatos fontos információkat. Az automatizálási funkciók időt és energiát takarítanak meg, így Ön a csapatához legalkalmasabb jelöltek megtalálására koncentrálhat.

A ClickUp által készített Hiring Candidate Template sablon kiválóan alkalmas távoli vagy személyes felvételekhez, és nagy segítséget nyújt a csapatához leginkább illő jelöltek megtalálásában.

2. ClickUp pályázói nyomonkövetési űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp jelentkezési űrlap sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek a potenciális résztvevők jelentkezéseinek rögzítésében és kezelésében.

A ClickUp ingyenes jelentkezési űrlap sablonja egy felhasználóbarát űrlap, amelynek segítségével alapvető információkat gyűjthet a jelentkezőktől és az álláskeresőktől. Ez az ATS-kompatibilis űrlap segít a toborzási vezetőknek nyomon követni az olyan részleteket, mint a jelöltek neve, e-mail címe, elérhetőségei, munkatapasztalata, végzettsége és készségei.

Ez a sablon tartalmaz egy részt is, ahol a jelentkezők feltölthetik önéletrajzukat vagy álláspályázatukat és motivációs levelüket.

A ClickUp jelentkezési űrlap sablonja ATS-kompatibilis, így a jelentkezők nyomon követési rendszerei könnyen olvashatják és feldolgozhatják. Ez segít felgyorsítani a toborzási folyamatot és megtalálni a legjobb álláskeresőket az Ön nyitott pozícióihoz.

Íme néhány dolog, amelynek elérésében ez a sablon segíthet:

Időt és energiát takaríthat meg az alkalmazási folyamat automatizálásával.

Gyűjtsön pontosabb és következetesebb információkat a jelentkezőktől

Könnyebben hasonlítsa össze a jelölteket, és hozzon jobb döntéseket a felvétel során!

Legyen szervezett, és kövesse nyomon az alkalmazások előrehaladását!

Ha gyors módszert keres a felvételi folyamat javítására, a ClickUp jelentkezési űrlap sablonja kiváló kiindulási pont.

3. ClickUp HR SOP sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp HR SOP sablonja segít Önnek a HR-folyamatok és -eljárások létrehozásában, kezelésében és nyomon követésében.

Olyan toborzási és pályázók nyomon követési rendszert keres, amely segít biztosítani a humánerőforrás-feladatokra vonatkozó szabványos működési eljárások betartását? A ClickUp HR SOP sablon értékes forrás a HR-szakemberek számára.

Ez a sablon segít egyszerűsíteni a HR-folyamatokat, javítani a hatékonyságot és biztosítani a jogi és szabályozási követelmények betartását. Tartalmazza az új alkalmazottak felvételétől a régi alkalmazottak elbocsátásáig mindenre kiterjedő szakaszokat, valamint olyan témákat, mint a teljesítménymenedzsment, a javadalmazás és a juttatások.

Néhány ok, amiért a felhasználók szeretik a ClickUp HR SOP sablonját:

Minden fontos HR-témát lefed, az új munkavállalók beillesztésétől a kilépésig, így biztos lehet benne, hogy HR-gyakorlatai naprakészek és megfelelnek az Ön által kínált álláshelyek követelményeinek.

Lehetővé teszi a sablon testreszabását egyedi állapotokkal, mezőkkel és nézetekkel, amelyek segítenek a hatékonyabb nyomon követésben, vizualizálásban és működésben.

Rendszerezett központi adattárként szolgál az összes HR-dokumentum számára.

Lehetővé teszi az összes HR-tevékenység egyszerű nyomon követését, figyelemmel kísérését és ellenőrzését.

Ha átfogó toborzási sablonra van szüksége, amely megfelel a SOP előírásoknak, a ClickUp HR SOP sablon kiváló választás a toborzási vezetők számára.

4. ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablonja segít megszervezni és nyomon követni az új alkalmazottak felvételi folyamatát.

Javítsa felvételi folyamatát az elfogultság csökkentésével, az átláthatóság javításával, valamint a pontosság és a hatékonyság növelésével a ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablonjával.

Ez a hatékony eszköz segít Önnek minden fontos pontot elérni:

Egy következetes, strukturált értékelési folyamat, amely segít objektívebb felvételi döntéseket hozni.

Adjon egyértelmű útmutatást a döntéshozóknak, hogy biztosan ugyanazon kritériumok alapján értékeljék a jelölteket.

Gyorsítsa fel a toborzási folyamatot azáltal, hogy gyorsabban azonosítja az ideális jelölteket.

Válassza ki a legalkalmasabb jelölteket azáltal, hogy eltávolítja a tudatalatti elfogultságot a felvételi folyamatból.

A Felvételi Kiválasztási Mátrix Sablon egyedi állapotokat, mezőket és nézeteket kínál, amelyek lehetővé teszik az adatok különböző módon történő megtekintését és a fontos részletek, például az egyes jelöltek készségeinek és tapasztalatainak nyomon követését.

Ez egy kiváló projektmenedzsment eszköz is, amely lehetővé teszi a felvételi folyamat nyomon követését és minden lépéshez határidőket állíthat be.

Készen áll arra, hogy javítsa felvételi folyamatát és növelje felvételi gyakorlatának méltányosságát?

A ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablon az Ön útja a siker felé!

5. ClickUp toborzási cselekvési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp toborzási cselekvési terv sablonja a toborzási folyamat kezelésében segít.

A csapat bővítésekor egy jól kidolgozott toborzási terv nem csak hasznos, hanem elengedhetetlen is. Ismerje meg a ClickUp toborzási cselekvési terv sablonját, az új szupereszközt a hatékony toborzáshoz.

A sablon egyedi funkciói segítenek proaktív toborzási stratégiát kidolgozni, azonosítani és elosztani az erőforrásokat, valamint vizuális táblákon elrendezni a munkafolyamatokat. A folyamat minden szakaszában a sablon segít biztosítani a világosságot és minimalizálni a nem produktív erőfeszítéseket.

A nagymértékben testreszabható toborzási cselekvési terv sablon olyan fontos funkciókat kínál, mint:

Hozzon létre feladatokkal egyedi státuszokat, például Nyitott, Befejezett, Folyamatban, Nem megfelelő és Felfüggesztett, hogy nyomon követhesse az egyes jelölteket.

Kategorizálja és adjon hozzá olyan attribútumokat, mint a szerepkör, a motivációs levél, az önéletrajz, az elutasítás oka és a toborzási szakasz, így még a toborzási hullám közepette is rendezett maradhat.

Különböző nézetek segítségével rendezheti az információkat prioritásai szerint.

Röviden összefoglalva: ha olyan eszközt keres, amelynek segítségével a toborzás kevésbé tűnik szerencsejátéknak, és inkább precíz tudománynak, akkor a ClickUp toborzási cselekvési terv sablonja a legjobb választás.

6. ClickUp toborzási stratégiai dokumentum sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp toborzási stratégiai dokumentum sablonja segít Önnek a sikeres toborzási stratégia megtervezésében és végrehajtásában.

A megfelelő tehetségek felvétele döntő jelentőségű lehet egy vállalkozás számára. A ClickUp toborzási stratégiai dokumentum sablonjával soha többé nem kell ezt a véletlenre bízni.

Ez a gondosan kidolgozott sablon segít strukturált toborzási folyamatok és stratégiák kidolgozásában, valamint jól megtervezett toborzási fázisok kialakításában. Mindezt úgy, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a toborzás mérföldköveit.

De ez még nem minden. Számos előnye van! Ez a sablon a következőket is biztosítja Önnek:

Következetes toborzási keretrendszer

Egyértelmű álláshirdetések

Egyszerűsített értékelési folyamat

Ezek az eszközök és funkciók együttesen jelentősen csökkentik a toborzással töltött időt.

Merüljön el a funkciókban, és felfedezheti azokat a testreszabási lehetőségeket, amelyekkel nyomon követheti az egyes toborzási szakaszokat, kategorizálhatja a toborzási folyamatot, és sokféle módon megtekintheti adatait.

Az AI, a feladatfüggőségek és az automatizálás által továbbfejlesztett ClickUp toborzási stratégiai sablonja nem csupán egy dokumentum, hanem egy átfogó toborzási irányító központ.

7. ClickUp toborzási és felvételi sablon

Ingyenes sablon letöltése Ismerje meg toborzási és felvételi mappasablonunkat, egy átfogó eszközkészletet, amelynek célja a tehetségkutatási folyamat átalakítása.

A ClickUp toborzási és felvételi sablon egy mappasablon, amely új életet lehel a teljes toborzási és felvételi folyamatba.

Ez a sablon számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítik a szervezettséget és javítják a hatékonyságot:

Kövesse nyomon és kezelje az összes jelentkezőt egy helyen, egyedi státuszokkal és mezőkkel, hogy nyomon követhesse a folyamatot.

Könnyedén ütemezheti és kezelheti a jelöltekkel folytatott interjúkat emlékeztető és értesítési funkciók segítségével, amelyek mindenki számára biztosítják a pontos időzítést.

Gyűjtse össze csapata visszajelzéseit, és hozza meg megalapozott felvételi döntéseit a beépített szavazási és kommentálási funkciók segítségével.

Segítsen az új munkatársaknak gyorsan beilleszkedni egy testreszabható beilleszkedési ellenőrzőlistával.

A ClickUp toborzási és felvételi sablon segít csapatának javítani az együttműködést és a kommunikációt, miközben növeli az egész felvételi folyamat hatékonyságát és átláthatóságát.

8. ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablonja segít Önnek a felvételi folyamat egyszerűsítésében.

Segítségre van szüksége, hogy ne hagyjon ki egyetlen fontos lépést sem a felvételi folyamatból? A ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablonja segít megszervezni a folyamatot, és biztos lehet benne, hogy mindenre kiterjedt.

Ez a sablon felsorolja a legfontosabb felvételi feladatokat, amelyek emlékeztetik Önt a következőkre:

Írjon világos és tömör munkaköri leírást, állapítsa meg a fizetési sávot, és válassza ki a megfelelő csatornákat az álláshirdetés közzétételéhez.

Áttekintheti az önéletrajzokat, telefonos interjúkat folytathat és személyes interjúkat szervezhet.

Gyűjtse össze a csapat visszajelzéseit, hozza meg a döntést, és tegyen ajánlatot!

Állítsa be a munkaterületüket, biztosítson számukra hozzáférést a szükséges eszközökhöz és információkhoz, és segítsen nekik gyorsan felzárkózni!

A ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablon kiváló eszköz azoknak a HR-szakembereknek, akik szeretnék rendszerezni és nyomon követni az összes felvételi adatot, a folyamat minden egyes lépésében.

9. Egyszerű Excel sablon álláspályázók nyomon követéséhez a Smartsheet-től

Használja ezt az egyszerű álláspályázók nyomon követési sablont, hogy egységesítse vállalatának pályázók nyomon követési folyamatát.

A Smartsheet Excel Simple Job Applicant Tracking Template egy egyszerű táblázatkezelő eszköz azok számára, akik új alkalmazottakat szeretnének felvenni.

A sablon oszlopokat tartalmaz a jelentkezők adatainak nyomon követéséhez, mint például a név, e-mail cím, telefonszám és jelenlegi beosztás. Emellett segít nyomon követni az interjúkat, mivel helyet biztosít olyan adatok rögzítésére, mint a nevek, pontszámok és megjegyzések.

Ez a sablon könnyen használható és testreszabható, hogy megfeleljen a szervezet egyedi igényeinek. Használhatja egy vagy több álláspályázó nyomon követésére, és megoszthatja más csapatok és osztályok munkatársaival.

Az Excel egyszerű álláspályázók nyomon követési sablonja egyszerű módja annak, hogy nyomon kövesse a felvételi folyamatot, és megalapozott döntéseket hozzon a kiválasztásról.

10. Excel Recruitment Tracker Template (Excel toborzási nyomonkövető sablon) az Exceldemy-től

A toborzási nyomkövető fontos az HR számára egy szervezetben, hogy nyomon követhesse az új alkalmazottak történetét.

Ha ingyenes és egyszerű eszközt keres egy ismerős táblázatkezelő programban, érdemes megnéznie az Excel Recruitment Tracker Template sablont.

Ez a sablon tartalmaz egy irányítópultot, amely lehetővé teszi konkrét pályázók keresését és adataik megtekintését. Használhatja a pályázók státuszának, az interjúk eredményeinek és a megjegyzéseknek a nyomon követésére is.

Az Excel Recruitment Tracker Template sablon könnyen használható, és kiválóan alkalmas lehet, ha inkább egy alapvető táblázatkezelő rendszert szeretne használni, mint egy speciális toborzási szoftvert.

Kezelje a felvételi folyamatot ATS-sablonokkal

A fent bemutatott 10 ingyenes HR-toborzási eszköz mindegyike arra szolgál, hogy segítse a toborzási folyamat szervezését, kezelését és racionalizálását az önök pályázókövető rendszereiben.

Ha Ön egy nagyon kis vállalat, amely hagyományos módszert keres az információk rögzítésére és áttekintésére, és a szoftverek helyett inkább táblázatkezelő programokat használ, akkor az Excel Job and Recruitment Tracker sablonok tetszhetnek Önnek.

A legtöbb kis- és középvállalkozás, valamint nagyvállalat a jobb adatkezelés, a projektkövetés és az együttműködési lehetőségek érdekében a szoftveralapú programokat részesíti előnyben. Ha Ön is így gondolja, válasszon listánkból egy olyan ClickUp ATS sablont, amely megfelel az Ön felvételi céljainak és elvárásainak.

