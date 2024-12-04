10 ingyenes pályázókövető rendszer sablon (ATS) Excelben és Clickben

Felvételt szervez? Megértjük.
Az önéletrajzok halmazának átnézése, a rendszerezés és a jelentkezők nyomon követése igencsak ijesztő feladat lehet. Szerencsére nem vagy egyedül ezzel!
Ha táblázatkezelő programmal dolgozik, akkor az önéletrajz formátumától a megfelelő munkakör megnevezéséig minden megszervezése kihívást jelenthet. Ezért támaszkodnak a toborzók és a varázslók az ATS pályázókövető rendszerre.
A pályázók nyomon követési rendszerén belül rendkívül hasznos egy ATS-kompatibilis önéletrajz-sablon használata a jelöltek értékeléséhez. Szerencsére rendelkezünk a legjobb ATS-sablonok listájával!
⏰ 60 másodperces összefoglaló
A toborzás nem okozhat fejfájást! A megfelelő ATS-sablon segítségével gyorsabban és könnyebben találhatja meg a legjobb tehetségeket. Íme a 10 ATS-sablon:
- ClickUp pályázók nyomon követése és jelöltek felvétele sablon
- ClickUp pályázók nyomon követési űrlap sablon
- ClickUp HR SOP sablon
- ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablon
- ClickUp toborzási cselekvési terv sablon
- ClickUp toborzási stratégia dokumentum sablon
- ClickUp toborzási és felvételi sablon
- ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablon
- Egyszerű álláspályázók nyomon követési sablon Excelben a Smartsheet-től
- Excel Recruitment Tracker sablon az Exceldemy-től
Mi az az ATS-sablon?
Az Applicant Tracking System sablonok strukturált formátumok vagy tervrajzok, amelyek célja, hogy segítsék a toborzókat és a HR-szakembereket a felvételi és toborzási folyamatok kezelésében és szervezésében.
Ezek a sablonok segítenek az önéletrajzok összegyűjtésében, a jelöltek képesítésének értékelésében, az interjúk ütemezésében, a visszajelzések megadásában és még sok másban. Gondoljon rájuk úgy, mint a háttérben dolgozó asszisztenseire, akik gondoskodnak arról, hogy a toborzási folyamat során ne maradjon le semmiről.
A sablon kiegészítéseként fontolja meg együttműködési dokumentumok, prioritáskezelő eszközök, ütemezési alkalmazások és adatbázis-sablonok beépítését a fejlett toborzási menedzsment érdekében.
Mi teszi jóvá egy ATS-sablont?
A kiváló HR-felvételi sablon felhasználóbarát, rugalmas és pontos. Kategorizálnia kell a jelentkezőket, lehetővé kell tennie a felvételi csapat közötti egyszerű kommunikációt, és automatizálnia kell az ismétlődő feladatokat.
A hatékonyság a kulcs! Keressen olyan eszközöket, amelyek segítenek Önnek:
- Minimalizálja a kézi adatbevitelt
- Testreszabható mezők biztosítása (minden álláshirdetéshez, osztályhoz vagy egyéb mezőhöz)
- Zökkenőmentesen integrálható más eszközökkel
- Adjon a felhasználóknak bármikor áttekinthető képet a toborzási folyamatról.
- Bármilyen önéletrajz formátumot kezelni tud
10 ingyenes pályázókövető rendszer sablon a toborzáshoz
A jövő már itt van, és ezzel együtt szükség van modern, hatékony és – ami a legjobb – ingyenes pályázókövető rendszerek sablonjaira. Íme egy összefoglaló a 2024-ben elérhető legjobb sablonokról.
1. ClickUp pályázók nyomon követése és jelöltek felvétele sablon
A tökéletes jelölt megtalálása egy álláshoz ijesztő feladat lehet. De a ClickUp Hiring Candidate Template sablonjával gyorsan és pontosan áttekintheti, összehasonlíthatja és rangsorolhatja a jelölteket, hogy csapata biztosan megtalálja az ideális jelöltet.
Íme néhány előnye a ClickUp Hiring Candidates Template használatának:
- Használjon testreszabható értékelési skálákat a jelöltek készségeinek, tapasztalatainak és a pozícióra való alkalmasságának értékeléséhez.
- Kövesse nyomon a jelöltek előrehaladását ellenőrzőlisták, határidők és emlékeztetők segítségével.
- Használjon nyomonkövetési táblákat és interaktív táblázatokat a jelöltek egymás melletti összehasonlításához.
Ez a sablon minden eszközt tartalmaz, amire szükség van egy tisztességes és hatékony toborzási kampány lebonyolításához.
A nyomonkövetési táblák és interaktív táblázatok segítségével könnyen összehasonlíthatja a jelöltek készségeit, tapasztalatait és képesítéseit. A testreszabható mezők segítségével nyomon követheti az egyes jelöltekkel kapcsolatos fontos információkat. Az automatizálási funkciók időt és energiát takarítanak meg, így Ön a csapatához legalkalmasabb jelöltek megtalálására koncentrálhat.
A ClickUp által készített Hiring Candidate Template sablon kiválóan alkalmas távoli vagy személyes felvételekhez, és nagy segítséget nyújt a csapatához leginkább illő jelöltek megtalálásában.
2. ClickUp pályázói nyomonkövetési űrlap sablon
A ClickUp ingyenes jelentkezési űrlap sablonja egy felhasználóbarát űrlap, amelynek segítségével alapvető információkat gyűjthet a jelentkezőktől és az álláskeresőktől. Ez az ATS-kompatibilis űrlap segít a toborzási vezetőknek nyomon követni az olyan részleteket, mint a jelöltek neve, e-mail címe, elérhetőségei, munkatapasztalata, végzettsége és készségei.
Ez a sablon tartalmaz egy részt is, ahol a jelentkezők feltölthetik önéletrajzukat vagy álláspályázatukat és motivációs levelüket.
A ClickUp jelentkezési űrlap sablonja ATS-kompatibilis, így a jelentkezők nyomon követési rendszerei könnyen olvashatják és feldolgozhatják. Ez segít felgyorsítani a toborzási folyamatot és megtalálni a legjobb álláskeresőket az Ön nyitott pozícióihoz.
Íme néhány dolog, amelynek elérésében ez a sablon segíthet:
- Időt és energiát takaríthat meg az alkalmazási folyamat automatizálásával.
- Gyűjtsön pontosabb és következetesebb információkat a jelentkezőktől
- Könnyebben hasonlítsa össze a jelölteket, és hozzon jobb döntéseket a felvétel során!
- Legyen szervezett, és kövesse nyomon az alkalmazások előrehaladását!
Ha gyors módszert keres a felvételi folyamat javítására, a ClickUp jelentkezési űrlap sablonja kiváló kiindulási pont.
3. ClickUp HR SOP sablon
Olyan toborzási és pályázók nyomon követési rendszert keres, amely segít biztosítani a humánerőforrás-feladatokra vonatkozó szabványos működési eljárások betartását? A ClickUp HR SOP sablon értékes forrás a HR-szakemberek számára.
Ez a sablon segít egyszerűsíteni a HR-folyamatokat, javítani a hatékonyságot és biztosítani a jogi és szabályozási követelmények betartását. Tartalmazza az új alkalmazottak felvételétől a régi alkalmazottak elbocsátásáig mindenre kiterjedő szakaszokat, valamint olyan témákat, mint a teljesítménymenedzsment, a javadalmazás és a juttatások.
Néhány ok, amiért a felhasználók szeretik a ClickUp HR SOP sablonját:
- Minden fontos HR-témát lefed, az új munkavállalók beillesztésétől a kilépésig, így biztos lehet benne, hogy HR-gyakorlatai naprakészek és megfelelnek az Ön által kínált álláshelyek követelményeinek.
- Lehetővé teszi a sablon testreszabását egyedi állapotokkal, mezőkkel és nézetekkel, amelyek segítenek a hatékonyabb nyomon követésben, vizualizálásban és működésben.
- Rendszerezett központi adattárként szolgál az összes HR-dokumentum számára.
- Lehetővé teszi az összes HR-tevékenység egyszerű nyomon követését, figyelemmel kísérését és ellenőrzését.
Ha átfogó toborzási sablonra van szüksége, amely megfelel a SOP előírásoknak, a ClickUp HR SOP sablon kiváló választás a toborzási vezetők számára.
4. ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablon
Javítsa felvételi folyamatát az elfogultság csökkentésével, az átláthatóság javításával, valamint a pontosság és a hatékonyság növelésével a ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablonjával.
Ez a hatékony eszköz segít Önnek minden fontos pontot elérni:
- Egy következetes, strukturált értékelési folyamat, amely segít objektívebb felvételi döntéseket hozni.
- Adjon egyértelmű útmutatást a döntéshozóknak, hogy biztosan ugyanazon kritériumok alapján értékeljék a jelölteket.
- Gyorsítsa fel a toborzási folyamatot azáltal, hogy gyorsabban azonosítja az ideális jelölteket.
- Válassza ki a legalkalmasabb jelölteket azáltal, hogy eltávolítja a tudatalatti elfogultságot a felvételi folyamatból.
A Felvételi Kiválasztási Mátrix Sablon egyedi állapotokat, mezőket és nézeteket kínál, amelyek lehetővé teszik az adatok különböző módon történő megtekintését és a fontos részletek, például az egyes jelöltek készségeinek és tapasztalatainak nyomon követését.
Ez egy kiváló projektmenedzsment eszköz is, amely lehetővé teszi a felvételi folyamat nyomon követését és minden lépéshez határidőket állíthat be.
Készen áll arra, hogy javítsa felvételi folyamatát és növelje felvételi gyakorlatának méltányosságát?
A ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablon az Ön útja a siker felé!
5. ClickUp toborzási cselekvési terv sablon
A csapat bővítésekor egy jól kidolgozott toborzási terv nem csak hasznos, hanem elengedhetetlen is. Ismerje meg a ClickUp toborzási cselekvési terv sablonját, az új szupereszközt a hatékony toborzáshoz.
A sablon egyedi funkciói segítenek proaktív toborzási stratégiát kidolgozni, azonosítani és elosztani az erőforrásokat, valamint vizuális táblákon elrendezni a munkafolyamatokat. A folyamat minden szakaszában a sablon segít biztosítani a világosságot és minimalizálni a nem produktív erőfeszítéseket.
A nagymértékben testreszabható toborzási cselekvési terv sablon olyan fontos funkciókat kínál, mint:
- Hozzon létre feladatokkal egyedi státuszokat, például Nyitott, Befejezett, Folyamatban, Nem megfelelő és Felfüggesztett, hogy nyomon követhesse az egyes jelölteket.
- Kategorizálja és adjon hozzá olyan attribútumokat, mint a szerepkör, a motivációs levél, az önéletrajz, az elutasítás oka és a toborzási szakasz, így még a toborzási hullám közepette is rendezett maradhat.
- Különböző nézetek segítségével rendezheti az információkat prioritásai szerint.
Röviden összefoglalva: ha olyan eszközt keres, amelynek segítségével a toborzás kevésbé tűnik szerencsejátéknak, és inkább precíz tudománynak, akkor a ClickUp toborzási cselekvési terv sablonja a legjobb választás.
6. ClickUp toborzási stratégiai dokumentum sablon
A megfelelő tehetségek felvétele döntő jelentőségű lehet egy vállalkozás számára. A ClickUp toborzási stratégiai dokumentum sablonjával soha többé nem kell ezt a véletlenre bízni.
Ez a gondosan kidolgozott sablon segít strukturált toborzási folyamatok és stratégiák kidolgozásában, valamint jól megtervezett toborzási fázisok kialakításában. Mindezt úgy, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a toborzás mérföldköveit.
De ez még nem minden. Számos előnye van! Ez a sablon a következőket is biztosítja Önnek:
- Következetes toborzási keretrendszer
- Egyértelmű álláshirdetések
- Egyszerűsített értékelési folyamat
Ezek az eszközök és funkciók együttesen jelentősen csökkentik a toborzással töltött időt.
Merüljön el a funkciókban, és felfedezheti azokat a testreszabási lehetőségeket, amelyekkel nyomon követheti az egyes toborzási szakaszokat, kategorizálhatja a toborzási folyamatot, és sokféle módon megtekintheti adatait.
Az AI, a feladatfüggőségek és az automatizálás által továbbfejlesztett ClickUp toborzási stratégiai sablonja nem csupán egy dokumentum, hanem egy átfogó toborzási irányító központ.
7. ClickUp toborzási és felvételi sablon
A ClickUp toborzási és felvételi sablon egy mappasablon, amely új életet lehel a teljes toborzási és felvételi folyamatba.
Ez a sablon számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítik a szervezettséget és javítják a hatékonyságot:
- Kövesse nyomon és kezelje az összes jelentkezőt egy helyen, egyedi státuszokkal és mezőkkel, hogy nyomon követhesse a folyamatot.
- Könnyedén ütemezheti és kezelheti a jelöltekkel folytatott interjúkat emlékeztető és értesítési funkciók segítségével, amelyek mindenki számára biztosítják a pontos időzítést.
- Gyűjtse össze csapata visszajelzéseit, és hozza meg megalapozott felvételi döntéseit a beépített szavazási és kommentálási funkciók segítségével.
- Segítsen az új munkatársaknak gyorsan beilleszkedni egy testreszabható beilleszkedési ellenőrzőlistával.
A ClickUp toborzási és felvételi sablon segít csapatának javítani az együttműködést és a kommunikációt, miközben növeli az egész felvételi folyamat hatékonyságát és átláthatóságát.
8. ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablon
Segítségre van szüksége, hogy ne hagyjon ki egyetlen fontos lépést sem a felvételi folyamatból? A ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablonja segít megszervezni a folyamatot, és biztos lehet benne, hogy mindenre kiterjedt.
Ez a sablon felsorolja a legfontosabb felvételi feladatokat, amelyek emlékeztetik Önt a következőkre:
- Írjon világos és tömör munkaköri leírást, állapítsa meg a fizetési sávot, és válassza ki a megfelelő csatornákat az álláshirdetés közzétételéhez.
- Áttekintheti az önéletrajzokat, telefonos interjúkat folytathat és személyes interjúkat szervezhet.
- Gyűjtse össze a csapat visszajelzéseit, hozza meg a döntést, és tegyen ajánlatot!
- Állítsa be a munkaterületüket, biztosítson számukra hozzáférést a szükséges eszközökhöz és információkhoz, és segítsen nekik gyorsan felzárkózni!
A ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablon kiváló eszköz azoknak a HR-szakembereknek, akik szeretnék rendszerezni és nyomon követni az összes felvételi adatot, a folyamat minden egyes lépésében.
9. Egyszerű Excel sablon álláspályázók nyomon követéséhez a Smartsheet-től
A Smartsheet Excel Simple Job Applicant Tracking Template egy egyszerű táblázatkezelő eszköz azok számára, akik új alkalmazottakat szeretnének felvenni.
A sablon oszlopokat tartalmaz a jelentkezők adatainak nyomon követéséhez, mint például a név, e-mail cím, telefonszám és jelenlegi beosztás. Emellett segít nyomon követni az interjúkat, mivel helyet biztosít olyan adatok rögzítésére, mint a nevek, pontszámok és megjegyzések.
Ez a sablon könnyen használható és testreszabható, hogy megfeleljen a szervezet egyedi igényeinek. Használhatja egy vagy több álláspályázó nyomon követésére, és megoszthatja más csapatok és osztályok munkatársaival.
Az Excel egyszerű álláspályázók nyomon követési sablonja egyszerű módja annak, hogy nyomon kövesse a felvételi folyamatot, és megalapozott döntéseket hozzon a kiválasztásról.
10. Excel Recruitment Tracker Template (Excel toborzási nyomonkövető sablon) az Exceldemy-től
Ha ingyenes és egyszerű eszközt keres egy ismerős táblázatkezelő programban, érdemes megnéznie az Excel Recruitment Tracker Template sablont.
Ez a sablon tartalmaz egy irányítópultot, amely lehetővé teszi konkrét pályázók keresését és adataik megtekintését. Használhatja a pályázók státuszának, az interjúk eredményeinek és a megjegyzéseknek a nyomon követésére is.
Az Excel Recruitment Tracker Template sablon könnyen használható, és kiválóan alkalmas lehet, ha inkább egy alapvető táblázatkezelő rendszert szeretne használni, mint egy speciális toborzási szoftvert.
Kezelje a felvételi folyamatot ATS-sablonokkal
A fent bemutatott 10 ingyenes HR-toborzási eszköz mindegyike arra szolgál, hogy segítse a toborzási folyamat szervezését, kezelését és racionalizálását az önök pályázókövető rendszereiben.
Ha Ön egy nagyon kis vállalat, amely hagyományos módszert keres az információk rögzítésére és áttekintésére, és a szoftverek helyett inkább táblázatkezelő programokat használ, akkor az Excel Job and Recruitment Tracker sablonok tetszhetnek Önnek.
A legtöbb kis- és középvállalkozás, valamint nagyvállalat a jobb adatkezelés, a projektkövetés és az együttműködési lehetőségek érdekében a szoftveralapú programokat részesíti előnyben. Ha Ön is így gondolja, válasszon listánkból egy olyan ClickUp ATS sablont, amely megfelel az Ön felvételi céljainak és elvárásainak.
A ClickUp egy projekt- és feladatkezelő szoftver, amely hatékony, ingyenes HR-sablonokat kínál. Próbálja ki ingyenes tagságunkat! Számos HR-szoftvert találhat, amelyek segítenek osztályának zökkenőmentesebb működésében, többek között alkalmazotti menedzsment szoftvert, alkalmazotti monitoring szoftvert, valamint pályázók nyomon követési rendszert vagy pályázók nyomon követési szoftvert.
Regisztráljon a ClickUp-ra, és férjen hozzá több ezer ingyenes erőforráshoz, vagy vegye fel a kapcsolatot egyik csapatunk tagjával még ma!