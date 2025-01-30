10 alkalmazottkezelő szoftver HR-csapatok számára 2025-ben

Akár vállalkozás tulajdonosa, akár HR-vezető, a humán tőke kiépítése és kezelése mindig elsődleges fontosságú legyen, mert a csapatmunka teszi lehetővé az álmok megvalósítását. ✨

A helyzet az, hogy az emberek irányítása nem csak a feladatok elvégzésének biztosításáról, a szabadságkérelmek jóváhagyásáról és a teljesítményértékelések elvégzéséről szól – bár ezek is fontosak. Manapság az alkalmazottak elégedettsége nagyon sokat számít, és ez sokkal többet jelent, mint egyszerűen csak kellemes munkakörnyezet biztosítása. Ez az alkalmazottak beilleszkedési folyamataival kezdődik, folytatódik az általuk használt (vagy nem használt) munkaeszközökkel, és magában foglalja a pontos fizetéseket is. ?

Az adminisztratív feladatok gyakran rendkívül időigényesek, de nem feltétlenül kell így lennie. Ha befektet egy alkalmazottkezelő szoftverbe, sok ilyen feladatot könnyedén automatizálhat.

Vizsgáljuk meg, mit kell tudnia egy jó alkalmazotti menedzsment megoldásnak, és nézzünk meg néhány HR szoftver opciót. A vállalkozásához legmegfelelőbb szoftver kiválasztásával időt és pénzt takaríthat meg, növelve ezzel mind a személyzet megtartását, mind a jövedelmezőséget. Ez mindenki számára előnyös. ?

Mit kell keresnie egy alkalmazottkezelő szoftverben?

Az Ön által működtetett vállalkozás típusától függően ezek a legfontosabb funkciók, amelyeket figyelembe kell venni, ha olyan alkalmazotti menedzsment szoftvert keres, amely segít a HR-feladatok elvégzésében:

Egyszerű módszer a munkavállalói adatok tárolására és elérésére, beleértve olyan fontos információkat, mint a beosztás, a fizetési besorolás és a fennmaradó szabadság.

Hasznos sablonok, amelyek időt és energiát takarítanak meg, például új munkavállalók beillesztésére szolgáló sablonok , a feladatkezelést segítő 30-60-90 sablonok, vagy visszajelzési űrlapok , amelyekkel információkat gyűjthet az alkalmazottak elkötelezettségének növelése érdekében.

Munkavállalói monitoring szoftver a munkaidő-nyilvántartások és feladatok nyomon követéséhez – ami különösen fontos, ha távoli munkavállalókkal dolgozik.

A projektmenedzsment eszközök támogatják az időgazdálkodást, segítenek nyomon követni a HR KPI-k teljesítését, és lehetővé teszik a feladatok delegálását.

Intuitív, könnyen kezelhető felület, amely kiváló felhasználói élményt nyújt.

Kiváló csapatkommunikációs eszközök, lehetőleg videohívás funkcióval, hogy könnyedén kapcsolatba lépjen az egyes személyekkel vagy csapatokkal, függetlenül attól, hogy Ön vagy ők hol tartózkodnak.

Ha lehetséges, hozzon létre egy alkalmazotti önkiszolgáló portált, ahol a munkatársak választ kapnak kérdéseikre és hozzáférhetnek a szükséges tudásanyaghoz, ezzel csökkentve HR-csapatának munkaterhelését.

A 10 legjobb alkalmazottkezelő szoftverprogram

Tegye a humán tőke menedzsmentjét (HCM) a lehető legegyszerűbbé azáltal, hogy kiválasztja a vállalatának legmegfelelőbb munkavállaló-kezelő eszközöket. Gondoljon át a vállalkozása méretét, és döntse el pontosan, mely feladatokat szeretné automatizálni. Fontolja meg azt is, hogy Ön és csapata elsősorban asztali számítógépeken dolgozik-e, vagy kiváló mobilalkalmazásra van szükségük a mozgásban lévő munkavállalók támogatásához. ?

Ha vállalkozásának igényei jelenleg nem túl összetettek, akkor akár ingyenes munkavállaló-kezelő rendszereket is találhat, amelyekkel növelheti a munkavállalók elkötelezettségét és termelékenységét.

Íme néhány a jelenleg elérhető legjobb munkavállaló-kezelő rendszerek közül.

A ClickUp automatizálja a csapatkezelést az elejétől a végéig, így Ön a vállalkozása fejlesztésére koncentrálhat.

A ClickUp egy termelékenységi platform, amely lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse vállalkozása minden aspektusát, beleértve a humánerőforrás-funkciókat is. Ez egy egyszerű alkalmazottkezelő szoftver, amelyben minden adat egy helyen található és rendszerezett, így könnyedén megtalálhatja, amire szüksége van.

A beépített projektmenedzsment szoftver segítségével könnyedén nyomon követheti az összes HR-kezdeményezést, és a számtalan szövegszerkesztő és táblázatkezelő sablonnak köszönhetően nem kell újrafeltalálnia a kereket. A ClickUp időt takarít meg Önnek a projekt kezdetétől egészen a befejezéséig. ?

A csapatával való kommunikáció egyszerű, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak. Használja a ClickUp videokonferencia funkcióját virtuális értekezletek vagy képzési webináriumok szervezéséhez, vagy használja a számos lehetséges integráció egyikét, például a Microsoft Teams vagy a Zoom alkalmazást. Az értekezletek során vizuálisan együttműködhet a ClickUp Whiteboards segítségével, amely az ötleteket feladatokká alakítja.

A ClickUp az egyik legjobb ingyenes alkalmazottkezelő rendszer, amely segít elindulni, ha vállalkozása még kicsi. Az ingyenes csomag minden alapvető eszközt tartalmaz, amire szüksége lehet. Ahogy vállalkozása növekszik és egyre összetettebbé válik, könnyen frissítheti csomagját, hogy hozzáférjen a további funkciókhoz. ✨

A ClickUp legjobb funkciói

Importáljon mindent a korábbi projektmenedzsment eszközéből, például az Asana, a Trello vagy a Monday.com alkalmazásból.

Függetlenül attól, hogy mekkora a csapata, és hogy Ön HR-szakember vagy a bérszámfejtési osztályon dolgozik, az együttműködési eszközök megkönnyítik a közös munkát, mert mindenki ugyanazon az oldalon áll.

Az egyik menedzsment funkció egy irányítópult, amely áttekintést nyújt a legfontosabb mutatókról, majd onnan lehetővé teszi a részletek megtekintését.

Testreszabhatja a nézeteket, hogy az adatokat a kívánt módon láthassa, például listában, Kanban táblán vagy Gantt-diagramon.

A ClickUp rendkívül felhasználóbarát, így gyorsan meg fogja érteni a rendszer működését, és időt és energiát fog megtakarítani.

Számos integrációs lehetőség áll rendelkezésre, többek között az Outlook , a Slack, a Google Drive , az One Drive és a Salesforce , így zökkenőmentesen dolgozhat a különböző platformok között.

A ClickUp korlátai

Mivel a rendszer nagyon komplex és testreszabható, eltarthat egy ideig, amíg megismeri az összes funkcióját.

A mobilalkalmazás (még) nem olyan egyszerű és hozzáférhető, mint a számítógépes verzió.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Lattice

Via Lattice

A Lattice egyszerűsíti a személyzeti menedzsment munkafolyamatát, így Ön szabadon összpontosíthat a fontosabb kezdeményezésekre, mint például a tehetségmenedzsment, valamint a munkavállalói elkötelezettség és teljesítmény elősegítése. A részletes elemzések minden szükséges információt megadnak ahhoz, hogy adat alapú döntéseket hozzon, amelyek építik humán tőkéjét és vállalkozását. ?

Ez a távoli munkavállalói menedzsment rendszer különösen hatékony elosztott csapatok esetében. Mindenki naprakész marad a történésekkel kapcsolatban, ami megkönnyíti a távoli csapatok menedzsmentjét.

A Lattice legjobb funkciói

Kövesse nyomon a karrier célokat, feladatokat és megbeszéléseket, hogy semmi ne maradjon ki!

Központosított információk és folyamatok, hogy a távoli munkavállalók is a nagyobb csapat részének érezzék magukat, javítva ezzel a virtuális csapatkezelést és a munkavállalói élményt.

Könnyű valós időben nyomon követni a HR-folyamatok előrehaladását, így mindig tudja, hol tart.

Ez egy remek eszköz visszajelzések adására és fogadására mind az irodai, mind a távoli csapatok számára.

A teljesítményértékelési sablonok testreszabhatók az egyes személyek vagy felhasználási esetek igényeihez.

A rács korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a felhasználói felület nem jól megtervezett, ami megnehezíti a rendszerben való navigálást.

Az 1:1 funkcionalitás és a jelentések javításra szorulnak.

A Lattice árai

Elkötelezettség: 4 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 4 USD/hó felhasználónként

Díj: 6 USD/hó felhasználónként

Teljesítménymenedzsment + OKR-ek és célok: 11 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lattice értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

3. Rippling

A Rippling segítségével

A Rippling egy központosított munkaerő-menedzsment rendszer, amely egy helyen kezeli az alkalmazottak teljes életciklusát – a bérszámfejtéstől és a kiadásoktól a juttatások kezeléséig.

Használja új tehetségek toborzására, az idő és a jelenlét nyomon követésére, valamint a tudás átadására a tanuláskezelő rendszeren keresztül. Emellett megkönnyíti az egyéni számítógépes szoftverek beállítását és azok integrálását olyan alkalmazásokkal, mint a Microsoft 365 és a Slack. ?

A HR felhő a szélesebb Rippling ökoszisztéma része, amely IT- és pénzügyi szoftvereket is magában foglal.

A Rippling legjobb funkciói

A felhasználói felület intuitív, jól áttekinthető és nagyon könnyen kezelhető.

A bérszámfejtési sablonok automatikusan frissülnek, hogy tükrözzék a szerepkörök, a munkavállalói adatok, a javadalmazás vagy a munkavállalói juttatások változásait.

Az online tanulási központ segítségével könnyedén szakértői segítséget kaphat, amikor szüksége van rá.

A rendszer folyamatosan frissül, így a munkavállalói menedzsment eszközök is folyamatosan fejlesztésre kerülnek.

A Rippling korlátai

Egyes felhasználóknak nehézséget okozott, hogy valódi személytől kapjanak támogatást, amikor problémáik adódtak.

A rendszer nem túl testreszabható a színvilág vagy a megjeleníteni kívánt alkalmazások tekintetében.

Rippling árak

8 USD/hó/felhasználó áron

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Rippling értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 2700 értékelés)

Nézze meg a legjobb alkalmazotti felügyeleti szoftvereket Mac felhasználók számára!

4. Justworks

A Justworks segítségével

A Justworks egy távoli munkavállalói menedzsment megoldás, amely elsősorban a kis- és középvállalkozásoknak szól, főként a szakmai szolgáltatások, a pénzügyi szolgáltatások, a technológiai és a nonprofit szektorban. Segít ezeknek a vállalkozásoknak automatizálni a HR-menedzsment eszközöket, a bérszámfejtést és a megfelelőségi támogatást.

Gyorsan vegye fel az új munkatársakat, és irassa be őket a jogosult juttatásokba. Ezután kövesse nyomon a munkaóráikat, és értesítse őket, amikor kifizetik a bérüket.

Munkatársai közvetlenül is hozzáférhetnek a Justworks ügyfélszolgálatához, ha kérdéseik vannak az egészségügyi ellátásokkal, levonásokkal vagy adókkal kapcsolatban. ?

A Justworks legjobb funkciói

A rendszer nagyon egyszerű, és könnyen megtalálhatja a szükséges információkat.

Hasonlítsa össze az egészségbiztosítást és egyéb juttatásokat a rendszeren belül

Az ügyfélszolgálati csapat nagyon rugalmas és nyitott a fejlesztési javaslatokra.

A Justworks korlátai

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottabbak, mint a számítógépes verzióé.

Bár a Justworks kisebb vállalkozások számára lett kifejlesztve, számukra drágának bizonyulhat.

Justworks árak

Alapok: 59 USD/hó alkalmazottanként (50+ alkalmazott esetén kedvezmény)

Plusz: 99 USD/hó alkalmazottanként (50+ alkalmazott esetén kedvezmény)

Justworks értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 190 értékelés)

5. Deel HR

Via Deel HR

A Deel egy all-in-one távoli munkavállaló-kezelő rendszer, amely segít a globális csapatok méretezésében és kezelésében. Használja teljes munkaidős alkalmazottak vagy független vállalkozók felvételéhez, majd az új munkavállalók egyszerű beillesztéséhez és kifizetéséhez.

Hozzon létre lokalizált jogi kapcsolatokat minden csapattag számára, függetlenül attól, hogy távoli munkavállalók-e vagy sem. Kövesse nyomon, mikor dolgoznak és mikor nem, és kezelje a kifizetéseket és egyéb juttatásokat az országuk alapján. ?

A Deel HR legjobb funkciói

A Deel egy nagyon jól megtervezett távmunka-szoftver, így könnyen kezelhető, még akkor is, ha nem vagy technikai szakértő.

A Deel világszintű infrastruktúrája megkönnyíti a hivatalos munkáltatóként (EOR) alkalmazottak felvételét olyan országokban, ahol nincs üzleti tevékenységet folytató szervezete.

Használja ki a Deel számos szolgáltatóval kötött szerződéseit, hogy felszereléseket szállítson csapatának, helyi szakértőkkel konzultáljon, vagy alkalmazottainak szolgáltatásokat kínáljon, például hozzáférést biztosítson világszerte található közös munkaterületekhez.

Deel HR korlátai

A vevőszolgálatról szóló visszajelzések az egyik szélsőségből a másikba esnek, így a támogatás nem mindig megbízható.

A kifizetések meghatározott ciklusokra korlátozódnak, így az adott időpontokon kívül nem lehet ad hoc kifizetéseket végrehajtani, például költségtérítéseket.

Deel HR árak

DeelHR: Ingyenes verzió

Alvállalkozók: 49 USD/hó-tól

EOR: 599 USD/hó áron

Globális bérszámfejtés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Bevándorlás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Deel HR értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (90+ értékelés)

6. Kissflow HR Cloud

A Kissflow HR segítségével

A Kissflow egy alacsony kódszintű alkalmazásfejlesztési platform, amely segít Önnek saját alkalmazotti menedzsment szoftverének létrehozásában. Készítse el a csapat irányításához szükséges munkafolyamatokat, alkalmazásokat, irányítópultokat, ellenőrzőlistákat és űrlapokat minimális fejlesztési idővel.

A beépített elemzési és jelentéskészítési funkciók segítségével könnyen nyomon követheti folyamatai teljesítményét. A Kissflow emellett támogatja a csapatok együttműködését is fájlmegosztási és üzenetküldő eszközökkel, amelyek javítják mind a csapatmunkát, mind a csapat termelékenységét. ?

A Kissflow HR Cloud legjobb funkciói

A drag-and-drop felület segítségével viszonylag egyszerűen automatizálhatja üzleti folyamatait.

A szoftver integrálható többek között a Google Workspace-szel, a Slackkel és a Dropboxszal , így ha ezeket a rendszereket használja, zökkenőmentesen dolgozhat a különböző platformok között.

Az ügyfélszolgálat gyorsan és segítőkészen reagál, ha problémája van a rendszerrel.

A Kissflow HR Cloud korlátai

Bár a nem technikai felhasználók is elvégezhetik az alapvető feladatokat, némi kódolási szakértelemre van szükség a bonyolultabb munkavállaló-kezelő rendszer létrehozásához.

Ha összetett munkafolyamatokkal dolgozik – például fejlett üzleti szabályokat vagy több feltételes ágat használ –, akkor a Kissflow testreszabási lehetőségei korlátozottnak bizonyulhatnak.

Kissflow HR Cloud árak

Alap: 1500 USD/hó áron

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Kissflow HR Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 3,9/5 (35+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Kissflow alternatívákat!

7. Connecteam

A Connecteam segítségével

A mobil eszközökre elsősorban tervezett távoli munkavállaló-kezelő szoftver segítségével a vezetők automatizálhatják munkafolyamataikat, és az üzleti növekedésre koncentrálhatnak, tudva, hogy csapataik a terv szerint haladnak, és a rendszer támogatja őket.

A Connecteam beosztásokat állít össze és nyomon követi a munkaidőt, létrehoz minden digitális dokumentációhoz szükséges űrlapot, ellenőrzőlistát vagy jelentést, és megkönnyíti a kommunikációt a munkatársaival, függetlenül attól, hogy Ön hol tartózkodik. ?

A Connecteam legjobb funkciói

A szoftver nagyon felhasználóbarát, könnyen kezelhető és testreszabható, ami egyszerűvé teszi a csapat irányítását.

Kövesse nyomon csapata munkaidő-bejelentkezési és -kijelentkezési idejét, fizetett szabadságát (PTO) , túlóráit és szünetekre vonatkozó preferenciáit.

Az ügyfélszolgálati csapat gyorsan reagál és nagyon fogékony a javaslatokra, folyamatosan új funkciókat ad hozzá kérésre.

A Connecteam integrálható olyan bérszámfejtő szoftverekkel, mint a Gusto és a QuickBooks Online.

A Connecteam korlátai

Ha csapata offline dolgozik, a valós idejű funkciók nem lesznek hasznosak az Ön számára.

A rendszer nem minden területe kapcsolódik egymáshoz, ezért a szükséges információk megtalálása néha kincskereséshez hasonlít.

A Connecteam árai

Kisvállalkozások : Ingyenes (legfeljebb 10 felhasználó)

Alapcsomag: 29 USD/hó (kedvezmény 30 vagy több felhasználó esetén)

Haladó: 49 USD/hó (kedvezmény 30+ felhasználó esetén)

Szakértő: 99 USD/hó (kedvezmény 30 vagy több felhasználó esetén)

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (39 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 290 értékelés)

8. Bullhorn Sirenum

A Sirenum segítségével

A Bullhorn egy sor alkalmazást kínál a munkaerő-közvetítő iparágban működő vállalkozások számára, köztük a Sirenumot. Ez a személyzeti menedzsment automatizálási platform részmunkaidős, ideiglenes vagy mobil alkalmazottak kezelésére lett kifejlesztve. Mivel felhőalapú és mobilra optimalizált, a munkavállalók bárhonnan, bármilyen mobil eszközről hozzáférhetnek a rendszerhez. ?

Elsősorban ideiglenes munkaerő-közvetítő ügynökségeknek, valamint a biztonsági, közlekedési, építőipari és gondozási ágazatoknak szánt távoli munkavállaló-kezelő szoftver segít a műszakok ütemezésében, a jelenléti ívek nyomon követésében és az időnyilvántartásban. Emellett támogatja a szabályoknak való megfelelést és a bérszámfejtést is.

A Bullhorn Sirenum legjobb funkciói

A rendszer intuitív és könnyen kezelhető.

Ezzel egy központi platformot kap, ahonnan az összes HR-folyamatot és funkciót kezelheti.

A drag-and-drop funkcióval a beosztások gyors és egyszerűen elkészíthetők.

Az ügyfélszolgálat gyors reagálású és nyitott a rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatokra.

A Bullhorn Sirenum korlátai

A frissítések és a verzióváltozások néha előzetes értesítés nélkül történnek.

Egyes felhasználók kissé bonyolultnak találják a beállítást.

Bullhorn Sirenum árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Bullhorn Sirenum értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (7 értékelés)

9. Litmos

A Litmos segítségével

A munkavállalók kezelése nem csupán az időkövetésről és az adatok naprakészségéről szól – Ön azt is szeretné, hogy munkatársai megkapják a képzést és a készségeket, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy sikeresek legyenek az Ön vállalkozásában és iparágában. Itt jön be a képbe a Litmos.

A Litmos kezeli az alkalmazottak képzését, és testreszabható a szervezet és a tanulók igényeinek megfelelően. Online tanulási platformot és kiterjedt tartalomkönyvtárat kínál, így tökéletes az új alkalmazottak beillesztéséhez és a vállalati kultúrával való megismertetéséhez, valamint a jelenlegi csapat tagok továbbképzéséhez.

A használatra kész tanfolyamok kreatívak és jól megtervezettek, és szilárd alapokkal rendelkeznek a tanulási elmélet terén. A rendszerben saját tartalmakat is létrehozhat, hogy megfeleljen a vállalat-specifikus követelményeknek. ?

A Litmos legjobb funkciói

Rendeljen tartalmakat konkrét csapatokhoz vagy alkalmazottakhoz, beleértve tanfolyamokat vagy modulokat, és kezelje a tanulási útvonalakat, szabályokat és a tanfolyamok befejezésének dátumait.

Az interaktív gamifikáció és a videóértékelések olyan funkciók, amelyek érdekesek maradnak a tanulók számára.

A műszerfalon egy pillanat alatt látható a valós idejű tanulási állapot.

Testreszabhatja a felhasználói felületet és a műszerfalakat a szervezet arculatához.

A jelentések gyorsan és egyszerűen elkészíthetők, így pontosan láthatja, hogy az egyes tanulók hol tartanak a tanulási folyamatban.

A Litmos korlátai

Egyes felhasználók a jelentéskészítési funkciót kissé korlátozottnak találják.

Az ügyfélszolgálati csapat néha lassan reagál a bejelentett problémákra.

Litmos árak

Alapcsomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Premier Suite: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Platinum Suite: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Litmos értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (270+ értékelés)

10. BambooHR

A BambooHR segítségével

A BambooHR egy környezetbarát alkalmazottkezelő szoftver, amely egyetlen adatforrásból – beleértve az alkalmazottak adatbázisát is – automatizálja és racionalizálja feladatait, funkcióit és munkafolyamatait. Ez egy all-in-one HR-rendszer, amely ideális kisebb vállalati alkalmazásokhoz.

Tartalmaz egy pályázók nyomon követési rendszert és beilleszkedési eszközöket a felvétel egyszerűsítéséhez. Az időnyilvántartás és a juttatások kezelése megkönnyíti a bérszámfejtést. A rendszer még a munkavállalók elégedettségét és jólétét is méri és kezeli. ?️

A legjobb az egészben, hogy hozzáférhet minden elemzéshez és jelentéshez, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a vállalkozása számára a legjobb humánerőforrás-döntéseket hozza meg.

A BambooHR legjobb funkciói

A felhasználói felület rendkívül tiszta, intuitív és felhasználóbarát, így könnyen és gyorsan megismerhető a rendszer.

Egyszerűen létrehozhat űrlapokat, aláíratja azokat az összes érintett féllel, majd elmentheti azokat a megfelelő munkavállalói nyilvántartásba.

A munkavállalói teljesítményértékelési rendszer egyszerűsíti az adatok gyűjtésének és az értékelések elkészítésének folyamatát.

Az ügyfélszolgálat kiválóan működik, ha megoldandó probléma merül fel, és nagyon nyitott az ügyfelek visszajelzéseire.

A BambooHR korlátai

A BambooHR néha nem értesíti a felhasználókat, amikor változtatást vagy frissítést hajtanak végre.

Ez egy amerikai székhelyű vállalat, és a funkciók nem mindig alkalmazhatók más országokban.

BambooHR árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

Egyszerűsítse a személyzet felvételét a legjobb alkalmazotti menedzsment szoftverrel

Az összes HR-funkció kezelése elvonja az időt, amelyet inkább más dolgokra fordítana, például stratégiák kidolgozására vagy vállalkozása építésére. Oldja meg ezt a problémát egy olyan alkalmazottak kezelésére szolgáló szoftver bevezetésével, amely a lehető legtöbbet automatizál. ?️

A ClickUp mindent elvégez, az új munkavállalók beillesztésétől az időnyilvántartáson és a tehetségmenedzsmenten át a bérszámfejtésig – és még sok minden mást is. Használja projektmenedzsmenthez, ügyfélkapcsolat-kezeléshez (CRM), marketinghez vagy műveletekhez is. Ez egy all-in-one megoldás, függetlenül attól, hogy melyik szektorban dolgozik.

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg, milyen egyszerűen egyszerűsítheti üzleti tevékenységét és életét, miközben növeli a termelékenységet, a szervezettséget és a nyereségét! ?