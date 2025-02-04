A 10 legjobb PTO-nyomkövető szoftver a szabadságkérelmek kezeléséhez

A munkavállalók szabadságának hatékony kezelése biztosítja az egészséges munka-magánélet egyensúlyt és az optimális termelékenységet.

Mivel a hagyományos módszerek, mint a táblázatok vagy a kézi szabadságkövetés, hajlamosak az emberi hibákra, a PTO-követő szoftverek ideális megoldásnak bizonyultak.

A PTO-nyomkövető szoftver segít hatékonyan nyomon követni és kezelni a munkavállalók fizetett szabadságait. Egyszerűsíti a szabadságkérelmeket, nyomon követi a felhalmozott szabadságokat és javítja a munkaerő időgazdálkodását.

A megfelelő szoftver kiválasztása nehéz feladat lehet. Ezért összeállítottuk a legfontosabb funkciókat, előnyöket és hátrányokat, árakat és termékértékeléseket, hogy megkönnyítsük a döntését.

Mit kell keresnie a PTO-nyomkövető szoftverben?

A PTO-kezelő szoftver kiválasztásakor az elsődleges szempontnak az kell lennie, hogy csapata zökkenőmentes élményben részesüljön.

Íme az öt legfontosabb szempont, amelyre figyelni kell a PTO-nyomkövető szoftvereknél:

Skálázhatóság : Válasszon olyan megoldást, amely alkalmazkodik a bővülő munkaerőhöz és a változó szervezeti igényekhez.

Robusztus jelentéskészítési funkciók : Értékelje a döntéshozatal, az erőforrás-elosztás és a munkaerő-tervezés szempontjából fontos jelentéskészítési mutatókat. A szoftvernek értékes betekintést kell nyújtania a munkavállalók jelenléti mintáiba, a PTO használatába és az általános szabadságtrendekbe.

Árak : A regisztráció előtt hasonlítsa össze a funkciókat és a csomagokat. A szoftvernek illeszkednie kell a költségvetéséhez és a szabadságkezelési igényeihez.

Alkalmazkodóképesség : Ismerje meg, hogy a munkavállalói szabadságkövető szoftver alkalmazkodik-e a mobil menedzsmenthez és a munkavállalók hozzáférhetőségéhez. A szoftvernek segítenie kell a sürgős szabadságkérelmek kezelésében és a személyzeti igények rövid határidőn belüli kielégítésében.

Biztonsági intézkedések: Az érzékeny alkalmazotti adatok védelme érdekében helyezze előtérbe az adatvédelmet és a kiberfenyegetések elleni védekezést. A szoftver csak az arra jogosult személyzetnek adjon hozzáférést az ilyen információkhoz.

A G2 és Capterra platformokon található felhasználói vélemények értékes betekintést nyújtanak a valós tapasztalatokba. Olvassa el ezeket a véleményeket, hogy átfogó képet kapjon az egyes lehetőségekről.

A 10 legjobb PTO-nyomkövető szoftver 2024-ben

Akár ingyenes PTO-nyomkövető szoftvert, akár a munkaerő igényeinek megfelelő átfogó megoldást keres, elengedhetetlen, hogy megtalálja a megfelelőt.

Fedezze fel válogatott listánkat, és válassza ki azt, amelyik leginkább megfelel az Ön egyedi igényeinek a szabadságok hatékony kezelése érdekében.

1. ClickUp

A ClickUp átfogó megoldást kínál a PTO-nyomon követés egyszerűsítésére. A figyelemre méltó projektmenedzsment funkciói mellett a ClickUp egy mindenre kiterjedő HR-szoftver.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy az Ön igényeinek megfelelően testreszabhassa HR-munkafolyamatát.

Az eredmény: egyszerűsített folyamatok és fokozott termelékenység.

A szoftver értesítési és riasztási funkciókkal rendelkezik, amelyek tájékoztatják Önt a függőben lévő kérelmekről, jóváhagyásokról és egyéb kritikus eseményekről. Ez biztosítja a PTO hatékony kezelésének proaktív megközelítését.

A ClickUp intuitív kialakítással és navigációval rendelkezik. Lehetővé teszi a szabadságkérelmek egyszerű benyújtását, felülvizsgálatát és jóváhagyását.

A rendszer hozzáférhetősége biztosítja, hogy a csapat tagjai könnyen használhassák a szoftvert.

Sokoldalú megoldásokkal rendelkező humánerőforrás-kezelési funkciók

A humánerőforrás-platform (HR) hatékonyan kezeli a különböző HR-funkciókat és a napi feladatokat, egyesítve a legfontosabb műveleteket egy platformon.

Segít nyomon követni a munkavállalók teljesítményét és elkötelezettségét, racionalizálni a toborzási folyamatot és bevezetési megoldásokat kidolgozni. Ez a sokoldalúság teszi a ClickUp-ot PTO-követő szoftverré és holisztikus HR-megoldássá.

PTO naptár sablon a hatékony ütemezéshez

A ClickUp PTO naptár sablon segít a csapatoknak és az egyéneknek a munkájuk hatékony tervezésében. Részletes áttekintést nyújt a csapattagok szabadságnapjairól, így a vezetők és a csapattagok könnyen megtervezhetik és beoszthatják a munkát ezekre az időszakokra.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp PTO naptár sablon segítségével egyetlen helyen szervezheti az összes csapat szabadságainak ütemezését.

A HR-vezetők számára előnyös a függőben lévő kérelmek áttekinthető összefoglalása, ami megkönnyíti a jóváhagyási folyamatot.

PTO szabadságkérelem sablon

A ClickUp szabadságkérelem-sablon csökkenti az adminisztratív terheket, mivel lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy önállóan nyújtsák be szabadságkérelmüket és kövessék nyomon azt.

A vezetők ezt a sablont használják a betegszabadság, alkalmi szabadság és személyes szabadság iránti kérelmek felülvizsgálatára és jóváhagyására vagy elutasítására. Segít a munkavállalók szabadságkérelmeinek központi nyilvántartásában a jobb HR- és erőforrás-gazdálkodás érdekében.

Töltse le ezt a sablont Ha jobb módszert keres a csapat tagjainak szabadságkérelmeinek nyomon követésére, próbálja ki ezt a ClickUp sablont.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyszerűsítse a PTO-kérelmeket egy intuitív felület és gyors jóváhagyási munkafolyamat segítségével.

Automatizálja a felhalmozódásokat a kézi számítások kiküszöbölése érdekében, biztosítva a fizetett szabadság pontos és méltányos elosztását, időt takarítva meg és hibákat előzve meg.

Igazítsa a PTO-irányelveket szervezetének egyedi igényeihez, elősegítve a rugalmasságot és a konkrét szabadságra vonatkozó irányelvek betartását.

Azonnali hozzáférést biztosít a PTO-egyenlegekhez és ütemtervekhez, növelve ezzel a csapatok és a vezetők számára az átláthatóságot.

Tájékoztassa mindenkit automatikus emlékeztető üzenetekkel, csökkentve ezzel a határidők elmulasztásának kockázatát.

Használjon egyéni sablonokat a naptárak és a szabadságkérelmek gyors szinkronizálásához.

A ClickUp korlátai

Néhány új felhasználó szerint a szoftver megtanulása meglehetősen nehéz.

ClickUp árak

Örökre ingyenes: Ideális kis csapatok vagy a ClickUp képességeit kipróbálni vágyók számára.

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás nagy szervezetek számára

ClickUp AI: Bármely fizetős munkaterülethez hozzáadható, tagonként 5 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9201+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3948+ értékelés)

2. CakeHR/SageHR

A CakeHR egy szabadságkezelő szoftver automatizált jóváhagyási munkafolyamatokkal. Lehetővé teszi a HR-adminisztrátorok számára, hogy a rendszert úgy konfigurálják, hogy a szabadságkérelmeket előre meghatározott kritériumok alapján automatikusan továbbítsa a megfelelő feletteseknek vagy vezetőknek.

A CakeHR intuitív kialakításáról, a PTO-nyomonkövetés egyszerűsítéséről és a munkavállalók és HR-szakemberek számára biztosított hozzáférhetőségéről ismert.

A tiszta műszerfal áttekintést nyújt a szabadságegyenlegekről, a közelgő ünnepnapokról és a függőben lévő kérelmekről, hogy segítse a szabadságkezelési folyamat racionalizálását.

A CakeHR legjobb funkciói

Kezelje a szabadságokat egy önkiszolgáló portálon keresztül

Tervezze meg a munkaerő beosztását és a munkaidő-nyilvántartást a hatékony koordináció érdekében.

Navigáljon zökkenőmentesen a felhasználóbarát felületen

Integrálja olyan népszerű platformokkal, mint a Slack, a Google Naptár és a Microsoft Teams.

A CakeHR korlátai

Korlátozott funkciókészlet, ami csökkenti a nagyvállalatok számára való vonzerejét.

Az adatok exportálása más elemző eszközökbe szükséges a mélyreható elemzés és a komplex jelentési követelmények teljesítése érdekében.

CakeHR árak

Ingyenes próba: 14 nap

Kezdő ár: 5,5 USD/alkalmazott havonta

Az árak a munkavállalók és modulok számának növekedésével emelkednek.

CakeHR értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (71+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (343+ értékelés)

3. Kissflow

A Kissflow sokoldalú megoldást kínál a helyszíni, távoli és hibrid munkaerő-menedzsment egyszerűsítésére és fejlesztésére.

Proaktív megközelítéséről és automatizált szabadságkezelő rendszeréről ismert. Egyszerűsíti a szabadságkérelem és jóváhagyási folyamatot, csökkentve az adminisztratív terheket és elősegítve a átlátható munkafolyamatot.

A Kissflow legjobb funkciói

Rögzítse, figyelje és kezelje a szabadságkérelmeket azonnali áttekintéssel.

Automatizálja a jóváhagyási munkafolyamatokat, hogy a munkavállalók önállóan kezelhessék szabadságkérelmeiket, és csökkentse az adminisztratív terheket.

Testreszabhatja a szabadságra vonatkozó szabályokat, hogy azok megfeleljenek a szervezetének sajátos követelményeinek.

A Kissflow korlátai

Nehézségek a meglévő platformokkal való integrációban

Korlátozott mobilalkalmazás és jelentéskészítési funkciók

Kissflow árak

Alap: 1500 USD/hó (korlátozott funkciók)

Vállalati: Egyedi árazás (teljes funkcionalitás)

Kissflow értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (532+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (40+ értékelés)

4. BambooHR

A BambooHR PTO-nyomkövető szoftvere egy átfogó eszköz a fizetett szabadságok és vakációk kezeléséhez. Innovatív felhalmozási számításai biztosítják a szabadságok pontos nyomon követését.

A vezetők értesítést kapnak, amikor szabadságkérelem kerül benyújtásra. Ez segít nekik a kérelmek gyors jóváhagyásában vagy elutasításában. Ez a gyors jóváhagyási folyamat javítja a kommunikációt és megakadályozza a késedelmeket.

A BambooHR legjobb funkciói

Engedélyezze a szabadságkérelmek benyújtását az önkiszolgáló portálon keresztül.

Számítsa ki a szabadságokat, és tekintse meg a napi távolléteket több személyes és nyilvános naptár segítségével.

Legyen naprakész a rendelkezésre álló szabadságnapokról a munkavállalók és vezetők PTO-egyenlegének valós idejű láthatóságával.

A BambooHR korlátai

Zavaros felhasználói jogosultsági struktúra

Korlátozott jelentési mutatók

BambooHR árak

Alapvető funkciók: 5,25 USD/hó áron

Előny: 8,75 USD/hó áron

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1689+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2666+ értékelés)

5. Clockify

A Clockify alkalmazottak szabadságkövető szoftvere egy egyszerű eszköz az automatizált szabadságkezeléshez.

A projektidő-nyomon követéssel való integrációjáról ismert, amely lehetővé teszi az idő nyomon követését és a munkavállalók termelékenységének átfogó képet ad. A Clockify segítségével a projektvezetők ugyanazon a felületen könnyedén nyomon követhetik a munkaidőt és a fizetett szabadságokat.

A platform intuitív felülettel rendelkezik a fizetett szabadság iránti kérelmek kezeléséhez. Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy könnyedén áttekintsék és jóváhagyják ezeket a kérelmeket, így egyszerűsítve a teljes PTO-kezelési folyamatot.

A szoftver valós idejű betekintést nyújt a munkavállalók PTO-egyenlegeibe, felhalmozódásaiba és felhasználási tendenciáiba. Ez segíti a munkaerő-tervezést és biztosítja a pontos pénzügyi előrejelzéseket.

A Clockify legjobb funkciói

Észlelje az üresjárati időt, hogy rögzítse a munkaállomástól távol töltött időszakokat.

Hozzáférjen az adatokhoz különböző eszközökön a platformok közötti időérzékelés segítségével.

Automatizálja a felhalmozódásokat és egyenlegeket a zökkenőmentes nyomon követés érdekében.

Készítsen valós idejű jelentéseket és elemzéseket az azonnali betekintés érdekében.

A Clockify korlátai

Korlátozott időkövetési automatizálási funkciók

A Clockify technológiai rendszerébe történő integrálásá hoz további konfigurációk szükségesek.

Clockify árak

Ingyenes: Olyan funkciókkal rendelkezik, mint az időkövetés és a munkaidő-nyilvántartás.

Alap: 3,99 USD/felhasználó/hónap éves számlázással vagy 4,99 USD havi számlázással

Standard: 5,49 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással, vagy 6,99 USD, ha havi számlázással.

Pro: 7,99 USD/felhasználó/hónap éves számlázással vagy 9,99 USD havi számlázással

Vállalati: 11,99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással, vagy 14,99 USD, ha havi számlázással.

Clockify értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (158+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (4727+ értékelés)

6. Buddy Punch

A Buddy Punch felhőalapú PTO-nyomkövető szoftvert kínál. Ideális megoldás azoknak a szervezeteknek, amelyek felhasználóbarát és funkciókban gazdag időgazdálkodási rendszert keresnek.

Intuitív mobilalkalmazásával a munkavállalók szabadságkérelmet nyújthatnak be és kezelhetik azokat.

a Buddy Punch segítségével.

A Buddy Punch egy további réteggel rendelkezik, amely valós időben megjeleníti az összes szabadságnaptárat, így látható, hogy a munkaidő-nyilvántartások mennyire teljesek vagy elérhetők, ami még hasznosabbá teszi az eszközt.

A Buddy Punch legjobb funkciói

Készítsen változatos és hasznos jelentéseket az átfogó betekintés érdekében.

Integrálja meglévő platformjaival a jobb kompatibilitás érdekében.

Többféle lehetőség közül választhat a böngészők és alkalmazások segítségével, így biztosítva a rugalmasságot.

Kövesse nyomon az alkalmazottak láthatóságát GPS-sel a jobb felügyelet érdekében.

A Buddy Punch korlátai

Nehézség a nyilvántartásokhoz való hozzáférésben

Inkonzisztens és pontatlan időbejegyzések

Hibák a mobilalkalmazás funkcióiban

Buddy Punch árak

Ingyenes próba minden csomagban elérhető

Standard: 3,99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással, vagy 4,99 USD, ha havi számlázással + 19 USD alapdíj/hónap

Pro: 4,99 USD/felhasználó/hónap éves számlázással vagy 5,99 USD havi számlázással + 19 USD alapdíj/hónap

Prémium: 6,99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással, vagy 7,99 USD, ha havi számlázással + 19 USD alapdíj/hónap

Vállalati: Egyedi árazás nagy szervezetek számára

Buddy Punch értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (917+ értékelés)

7. Jibble

A Jibble PTO-nyomkövető rendszere egyszerűsíti a munkavállalók szabadságának nyomon követését, így hatékonyabbá téve a bérszámfejtést és a jelenléti menedzsmentet.

Ez egy költséghatékony és sokoldalú megoldás a kisvállalkozások igényeinek kielégítésére.

A kialakításnak köszönhetően mind a munkavállalók, mind az adminisztrátorok könnyedén navigálhatnak a platformon.

A műszerfal átfogó áttekintést nyújt a szabadságegyenlegekről, a közelgő ünnepnapokról és a függőben lévő kérelmekről. A felhasználók értékelik ezt az áttekintést, amely lehetővé teszi számukra, hogy stratégiailag megtervezzék szabadságukat.

A Jibble legjobb funkciói

Több platformhoz is hozzáférhet, ami növeli a felhasználói kényelmet és hatékonyságot.

Kövesse nyomon a GPS-helyzetet a munkavállalók valós idejű láthatósága érdekében

Használjon biometrikus adatokat a biztonság és a hitelesítési folyamatok javítása érdekében.

Igazítsa az Ön igényeihez, hogy az iparág-specifikus üzleti igényeinek megfeleljen.

A Jibble korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Hibák a mobilalkalmazás funkcióiban

Jibble árak

Ingyenes: Ideális az alapvető időkövetéshez biometrikus azonosítással.

Prémium: 2 USD/felhasználó havonta

Ultimate: 4 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Jibble értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (47+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (722+ értékelés)

8. GoCo

A GoCo segít kezelni a különböző típusú szabadságokat és korlátlan számú PTO-szabályzatot. Ezzel könnyen összeállíthatja a munkaidő-beosztást és kezelheti a PTO-t egy helyen.

A GoCo automatizálást használ a hatékony felhalmozási rendszerhez. Ez az innovatív funkció kiküszöböli a kézi számításokat, biztosítva a pontos és naprakész PTO-egyenlegeket minden alkalmazott számára.

Az önkiszolgáló portálja csökkenti az adminisztratív terheket.

A letisztult kialakítás zökkenőmentes felhasználói élményt biztosít, csökkentve a felhasználók tanulási görbéjét.

A GoCo legjobb funkciói

Szinkronizálja a munkaidőt és a szabadságot színkódolt digitális ütemtervekkel.

Automatizálja a PTO-felhalmozódást előre meghatározott szabályok alapján, így nincs szükség manuális számításokra.

Integrálja meglévő platformjaival a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Javítsa a felhasználói élményt a zökkenőmentes navigációval, hogy csökkentsék az alkalmazottak frusztrációját.

Gondoskodjon a PTO-ra vonatkozó munkaügyi törvények és vállalati irányelvek betartásáról, hogy elkerülje a jogi problémákat és a biztonsági szabályok megsértését.

A GoCo korlátai

Korlátozott jelentés-testreszabás

A komplex PTO-szabályok vagy speciális funkciók konfigurálása tanulási folyamatot igényel.

GoCo árak

Havi 5 dollár/alkalmazott áron

GoCo értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (307+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (106+ értékelés)

9. DayOff

A DayOff egy könnyű, felhasználóbarát eszköz, amely segíti a HR-vezetőket és a csapatvezetőket a szabadságok és a vakációk nyomon követésében.

Az automatikus egyensúlyozási képességéről ismert, amely valós időben automatikusan beállítja és frissíti a szabadságegyenlegeket.

A megoldás mobilalkalmazásként is elérhető, így bármikor és bárhol elküldheti vagy kezelheti szabadságkérelmeit.

A DayOff legjobb funkciói

Kövesse nyomon a csapat szabadságait és PTO-jait költséghatékony módon, ezzel erőforrásokat takarítva meg és optimalizálva a költségvetés elosztását.

A rendszert különböző üzleti típusokhoz igazíthatja, és biztosíthatja az alkalmazkodóképességet és az adott iparági követelményeknek való megfelelést.

Rugalmas opciókkal testreszabhatja a csapat irányelveit és a munkanapokat, növelve ezzel az alkalmazottak elégedettségét és termelékenységét.

Készítsen részletes és hatékony jelentési eszközöket és mutatókat, amelyek értékes betekintést nyújtanak a csapat teljesítményébe.

A DayOff korlátai

Hibák a mobilalkalmazás funkcióiban

A szabadságok ütemezésének nehézségei

DayOff árak

Örökre ingyenes: Ideális egyéni szabályzatok, csapatok és helyszínek számára

Előny: 1 dollár alkalmazottanként/hónap

DayOff értékelések és vélemények

G2: 0/5 (10 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (99+ értékelés)

10. Zoho People

A Zoho People dinamikus szabadságtervezővel rendelkezik, amely vizuálisan ábrázolja a csapat rendelkezésre állását. A vezetők ezt a funkciót használják az optimális munkaerő-lefedettség biztosítására és az ütemterv-ütközések minimalizálására.

Különböző méretű és nemzetiségű vállalkozások igényeit is kielégíti. Tíz fontos nyelvet és testreszabható formátumokat támogat.

A Zoho People legjobb funkciói

Testreszabhatja a szabadságra vonatkozó szabályzatokat és a kérelem formátumokat, hogy azok megfeleljenek a változó követelményeknek.

Támogassa a zökkenőmentes bevezetést és elterjedést többnyelvű támogatással

Használjon önkiszolgáló portált a szabadságkérelmek benyújtásának és nyomon követésének gyorsításához.

Automatizálja a munkafolyamatokat a szabadságkérelmek benyújtásának, jóváhagyásának és értesítésének egyszerűsítése érdekében.

Integrálja meglévő bérszámfejtési rendszereivel a működési hatékonyság növelése érdekében.

A Zoho People korlátai

API-korlátozás: 200 rekord kérésenként

Integrációs kihívások a meglévő technológiai infrastruktúrával

Zoho People árak

Ingyenes: Öt felhasználó számára ingyenes

Essential HR: 0,83 USD/alkalmazott/hónap, éves számlázással, vagy 1 USD, ha havi számlázással.

Professzionális: 1,66 USD/alkalmazott/hónap, éves számlázással, vagy 2 USD, ha havi számlázással.

Prémium: 2,5 USD/alkalmazott/hónap, éves számlázással, vagy 3 USD, ha havi számlázással.

Vállalati: 4,16 USD/alkalmazott/hónap, éves számlázással, vagy 5 USD, ha havi számlázással.

Zoho People értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (304+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (241+ értékelés)

Válassza ki a csapatának legmegfelelőbb PTO-kezelő szoftvert

A munkavállalók fizetett szabadsága elengedhetetlen a munkaerő elkötelezettségéhez. Ezért összpontosítson arra, hogy a PTO-nyomkövető szoftvert a csapata egyedi igényeihez igazítsa a fizetett szabadságok nyomon követése érdekében.

Tesztelje a lehetséges megoldásokat ingyenes próbaverziókkal, és győződjön meg arról, hogy azok zökkenőmentesen integrálhatók a projektmenedzsment munkafolyamatába.

A ClickUp átfogó alkalmazotti szabadságkövető szoftverként bizonyítja magát. Használja ki a ClickUp funkcióit az összes HR-funkció és a mindennapi feladatok zökkenőmentes kezeléséhez.

A testreszabható sablonok segítségével a ClickUp funkcióit az Ön egyedi PTO-nyomonkövetési igényeihez igazíthatja. Ez a rugalmasság lehetővé teszi olyan egyedi megoldások létrehozását, amelyek pontosan illeszkednek az Ön szabadságpolitikájához.

Ezenkívül a ClickUp költséghatékony és innovatív automatizálást alkalmaz, hogy értékes időt takarítson meg a HR-csapatoknak.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdjen el olyan HR-folyamatokat létrehozni, amelyek az embereit helyezik előtérbe. ?