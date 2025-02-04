A 10 legjobb PTO-nyomkövető szoftver a szabadságkérelmek kezeléséhez

A munkavállalók szabadságának hatékony kezelése biztosítja az egészséges munka-magánélet egyensúlyt és az optimális termelékenységet.
Mivel a hagyományos módszerek, mint a táblázatok vagy a kézi szabadságkövetés, hajlamosak az emberi hibákra, a PTO-követő szoftverek ideális megoldásnak bizonyultak.
A PTO-nyomkövető szoftver segít hatékonyan nyomon követni és kezelni a munkavállalók fizetett szabadságait. Egyszerűsíti a szabadságkérelmeket, nyomon követi a felhalmozott szabadságokat és javítja a munkaerő időgazdálkodását.
A megfelelő szoftver kiválasztása nehéz feladat lehet. Ezért összeállítottuk a legfontosabb funkciókat, előnyöket és hátrányokat, árakat és termékértékeléseket, hogy megkönnyítsük a döntését.
Mit kell keresnie a PTO-nyomkövető szoftverben?
A PTO-kezelő szoftver kiválasztásakor az elsődleges szempontnak az kell lennie, hogy csapata zökkenőmentes élményben részesüljön.
Íme az öt legfontosabb szempont, amelyre figyelni kell a PTO-nyomkövető szoftvereknél:
- Skálázhatóság: Válasszon olyan megoldást, amely alkalmazkodik a bővülő munkaerőhöz és a változó szervezeti igényekhez.
- Robusztus jelentéskészítési funkciók: Értékelje a döntéshozatal, az erőforrás-elosztás és a munkaerő-tervezés szempontjából fontos jelentéskészítési mutatókat. A szoftvernek értékes betekintést kell nyújtania a munkavállalók jelenléti mintáiba, a PTO használatába és az általános szabadságtrendekbe.
- Árak: A regisztráció előtt hasonlítsa össze a funkciókat és a csomagokat. A szoftvernek illeszkednie kell a költségvetéséhez és a szabadságkezelési igényeihez.
- Alkalmazkodóképesség: Ismerje meg, hogy a munkavállalói szabadságkövető szoftver alkalmazkodik-e a mobil menedzsmenthez és a munkavállalók hozzáférhetőségéhez. A szoftvernek segítenie kell a sürgős szabadságkérelmek kezelésében és a személyzeti igények rövid határidőn belüli kielégítésében.
- Biztonsági intézkedések: Az érzékeny alkalmazotti adatok védelme érdekében helyezze előtérbe az adatvédelmet és a kiberfenyegetések elleni védekezést. A szoftver csak az arra jogosult személyzetnek adjon hozzáférést az ilyen információkhoz.
A G2 és Capterra platformokon található felhasználói vélemények értékes betekintést nyújtanak a valós tapasztalatokba. Olvassa el ezeket a véleményeket, hogy átfogó képet kapjon az egyes lehetőségekről.
A 10 legjobb PTO-nyomkövető szoftver 2024-ben
Akár ingyenes PTO-nyomkövető szoftvert, akár a munkaerő igényeinek megfelelő átfogó megoldást keres, elengedhetetlen, hogy megtalálja a megfelelőt.
Fedezze fel válogatott listánkat, és válassza ki azt, amelyik leginkább megfelel az Ön egyedi igényeinek a szabadságok hatékony kezelése érdekében.
1. ClickUp
A ClickUp átfogó megoldást kínál a PTO-nyomon követés egyszerűsítésére. A figyelemre méltó projektmenedzsment funkciói mellett a ClickUp egy mindenre kiterjedő HR-szoftver.
Az eredmény: egyszerűsített folyamatok és fokozott termelékenység.
A szoftver értesítési és riasztási funkciókkal rendelkezik, amelyek tájékoztatják Önt a függőben lévő kérelmekről, jóváhagyásokról és egyéb kritikus eseményekről. Ez biztosítja a PTO hatékony kezelésének proaktív megközelítését.
A ClickUp intuitív kialakítással és navigációval rendelkezik. Lehetővé teszi a szabadságkérelmek egyszerű benyújtását, felülvizsgálatát és jóváhagyását.
A rendszer hozzáférhetősége biztosítja, hogy a csapat tagjai könnyen használhassák a szoftvert.
Sokoldalú megoldásokkal rendelkező humánerőforrás-kezelési funkciók
A humánerőforrás-platform (HR) hatékonyan kezeli a különböző HR-funkciókat és a napi feladatokat, egyesítve a legfontosabb műveleteket egy platformon.
Segít nyomon követni a munkavállalók teljesítményét és elkötelezettségét, racionalizálni a toborzási folyamatot és bevezetési megoldásokat kidolgozni. Ez a sokoldalúság teszi a ClickUp-ot PTO-követő szoftverré és holisztikus HR-megoldássá.
PTO naptár sablon a hatékony ütemezéshez
A ClickUp PTO naptár sablon segít a csapatoknak és az egyéneknek a munkájuk hatékony tervezésében. Részletes áttekintést nyújt a csapattagok szabadságnapjairól, így a vezetők és a csapattagok könnyen megtervezhetik és beoszthatják a munkát ezekre az időszakokra.
A HR-vezetők számára előnyös a függőben lévő kérelmek áttekinthető összefoglalása, ami megkönnyíti a jóváhagyási folyamatot.
PTO szabadságkérelem sablon
A ClickUp szabadságkérelem-sablon csökkenti az adminisztratív terheket, mivel lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy önállóan nyújtsák be szabadságkérelmüket és kövessék nyomon azt.
A vezetők ezt a sablont használják a betegszabadság, alkalmi szabadság és személyes szabadság iránti kérelmek felülvizsgálatára és jóváhagyására vagy elutasítására. Segít a munkavállalók szabadságkérelmeinek központi nyilvántartásában a jobb HR- és erőforrás-gazdálkodás érdekében.
A ClickUp legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a PTO-kérelmeket egy intuitív felület és gyors jóváhagyási munkafolyamat segítségével.
- Automatizálja a felhalmozódásokat a kézi számítások kiküszöbölése érdekében, biztosítva a fizetett szabadság pontos és méltányos elosztását, időt takarítva meg és hibákat előzve meg.
- Igazítsa a PTO-irányelveket szervezetének egyedi igényeihez, elősegítve a rugalmasságot és a konkrét szabadságra vonatkozó irányelvek betartását.
- Azonnali hozzáférést biztosít a PTO-egyenlegekhez és ütemtervekhez, növelve ezzel a csapatok és a vezetők számára az átláthatóságot.
- Tájékoztassa mindenkit automatikus emlékeztető üzenetekkel, csökkentve ezzel a határidők elmulasztásának kockázatát.
- Használjon egyéni sablonokat a naptárak és a szabadságkérelmek gyors szinkronizálásához.
A ClickUp korlátai
- Néhány új felhasználó szerint a szoftver megtanulása meglehetősen nehéz.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes: Ideális kis csapatok vagy a ClickUp képességeit kipróbálni vágyók számára.
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás nagy szervezetek számára
- ClickUp AI: Bármely fizetős munkaterülethez hozzáadható, tagonként 5 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9201+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3948+ értékelés)
2. CakeHR/SageHR
A CakeHR egy szabadságkezelő szoftver automatizált jóváhagyási munkafolyamatokkal. Lehetővé teszi a HR-adminisztrátorok számára, hogy a rendszert úgy konfigurálják, hogy a szabadságkérelmeket előre meghatározott kritériumok alapján automatikusan továbbítsa a megfelelő feletteseknek vagy vezetőknek.
A CakeHR intuitív kialakításáról, a PTO-nyomonkövetés egyszerűsítéséről és a munkavállalók és HR-szakemberek számára biztosított hozzáférhetőségéről ismert.
A tiszta műszerfal áttekintést nyújt a szabadságegyenlegekről, a közelgő ünnepnapokról és a függőben lévő kérelmekről, hogy segítse a szabadságkezelési folyamat racionalizálását.
A CakeHR legjobb funkciói
- Kezelje a szabadságokat egy önkiszolgáló portálon keresztül
- Tervezze meg a munkaerő beosztását és a munkaidő-nyilvántartást a hatékony koordináció érdekében.
- Navigáljon zökkenőmentesen a felhasználóbarát felületen
- Integrálja olyan népszerű platformokkal, mint a Slack, a Google Naptár és a Microsoft Teams.
A CakeHR korlátai
- Korlátozott funkciókészlet, ami csökkenti a nagyvállalatok számára való vonzerejét.
- Az adatok exportálása más elemző eszközökbe szükséges a mélyreható elemzés és a komplex jelentési követelmények teljesítése érdekében.
CakeHR árak
- Ingyenes próba: 14 nap
- Kezdő ár: 5,5 USD/alkalmazott havonta
- Az árak a munkavállalók és modulok számának növekedésével emelkednek.
CakeHR értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (71+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (343+ értékelés)
3. Kissflow
A Kissflow sokoldalú megoldást kínál a helyszíni, távoli és hibrid munkaerő-menedzsment egyszerűsítésére és fejlesztésére.
Proaktív megközelítéséről és automatizált szabadságkezelő rendszeréről ismert. Egyszerűsíti a szabadságkérelem és jóváhagyási folyamatot, csökkentve az adminisztratív terheket és elősegítve a átlátható munkafolyamatot.
A Kissflow legjobb funkciói
- Rögzítse, figyelje és kezelje a szabadságkérelmeket azonnali áttekintéssel.
- Automatizálja a jóváhagyási munkafolyamatokat, hogy a munkavállalók önállóan kezelhessék szabadságkérelmeiket, és csökkentse az adminisztratív terheket.
- Testreszabhatja a szabadságra vonatkozó szabályokat, hogy azok megfeleljenek a szervezetének sajátos követelményeinek.
A Kissflow korlátai
- Nehézségek a meglévő platformokkal való integrációban
- Korlátozott mobilalkalmazás és jelentéskészítési funkciók
Kissflow árak
- Alap: 1500 USD/hó (korlátozott funkciók)
- Vállalati: Egyedi árazás (teljes funkcionalitás)
Kissflow értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (532+ értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (40+ értékelés)
4. BambooHR
A BambooHR PTO-nyomkövető szoftvere egy átfogó eszköz a fizetett szabadságok és vakációk kezeléséhez. Innovatív felhalmozási számításai biztosítják a szabadságok pontos nyomon követését.
A vezetők értesítést kapnak, amikor szabadságkérelem kerül benyújtásra. Ez segít nekik a kérelmek gyors jóváhagyásában vagy elutasításában. Ez a gyors jóváhagyási folyamat javítja a kommunikációt és megakadályozza a késedelmeket.
A BambooHR legjobb funkciói
- Engedélyezze a szabadságkérelmek benyújtását az önkiszolgáló portálon keresztül.
- Számítsa ki a szabadságokat, és tekintse meg a napi távolléteket több személyes és nyilvános naptár segítségével.
- Legyen naprakész a rendelkezésre álló szabadságnapokról a munkavállalók és vezetők PTO-egyenlegének valós idejű láthatóságával.
A BambooHR korlátai
- Zavaros felhasználói jogosultsági struktúra
- Korlátozott jelentési mutatók
BambooHR árak
- Alapvető funkciók: 5,25 USD/hó áron
- Előny: 8,75 USD/hó áron
BambooHR értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1689+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (2666+ értékelés)
5. Clockify
A Clockify alkalmazottak szabadságkövető szoftvere egy egyszerű eszköz az automatizált szabadságkezeléshez.
A projektidő-nyomon követéssel való integrációjáról ismert, amely lehetővé teszi az idő nyomon követését és a munkavállalók termelékenységének átfogó képet ad. A Clockify segítségével a projektvezetők ugyanazon a felületen könnyedén nyomon követhetik a munkaidőt és a fizetett szabadságokat.
A platform intuitív felülettel rendelkezik a fizetett szabadság iránti kérelmek kezeléséhez. Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy könnyedén áttekintsék és jóváhagyják ezeket a kérelmeket, így egyszerűsítve a teljes PTO-kezelési folyamatot.
A szoftver valós idejű betekintést nyújt a munkavállalók PTO-egyenlegeibe, felhalmozódásaiba és felhasználási tendenciáiba. Ez segíti a munkaerő-tervezést és biztosítja a pontos pénzügyi előrejelzéseket.
A Clockify legjobb funkciói
- Észlelje az üresjárati időt, hogy rögzítse a munkaállomástól távol töltött időszakokat.
- Hozzáférjen az adatokhoz különböző eszközökön a platformok közötti időérzékelés segítségével.
- Automatizálja a felhalmozódásokat és egyenlegeket a zökkenőmentes nyomon követés érdekében.
- Készítsen valós idejű jelentéseket és elemzéseket az azonnali betekintés érdekében.
A Clockify korlátai
- Korlátozott időkövetési automatizálási funkciók
- A Clockify technológiai rendszerébe történő integrálásá hoz további konfigurációk szükségesek.
Clockify árak
- Ingyenes: Olyan funkciókkal rendelkezik, mint az időkövetés és a munkaidő-nyilvántartás.
- Alap: 3,99 USD/felhasználó/hónap éves számlázással vagy 4,99 USD havi számlázással
- Standard: 5,49 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással, vagy 6,99 USD, ha havi számlázással.
- Pro: 7,99 USD/felhasználó/hónap éves számlázással vagy 9,99 USD havi számlázással
- Vállalati: 11,99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással, vagy 14,99 USD, ha havi számlázással.
Clockify értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (158+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (4727+ értékelés)
6. Buddy Punch
A Buddy Punch felhőalapú PTO-nyomkövető szoftvert kínál. Ideális megoldás azoknak a szervezeteknek, amelyek felhasználóbarát és funkciókban gazdag időgazdálkodási rendszert keresnek.
Intuitív mobilalkalmazásával a munkavállalók szabadságkérelmet nyújthatnak be és kezelhetik azokat.
A Buddy Punch egy további réteggel rendelkezik, amely valós időben megjeleníti az összes szabadságnaptárat, így látható, hogy a munkaidő-nyilvántartások mennyire teljesek vagy elérhetők, ami még hasznosabbá teszi az eszközt.
A Buddy Punch legjobb funkciói
- Készítsen változatos és hasznos jelentéseket az átfogó betekintés érdekében.
- Integrálja meglévő platformjaival a jobb kompatibilitás érdekében.
- Többféle lehetőség közül választhat a böngészők és alkalmazások segítségével, így biztosítva a rugalmasságot.
- Kövesse nyomon az alkalmazottak láthatóságát GPS-sel a jobb felügyelet érdekében.
A Buddy Punch korlátai
- Nehézség a nyilvántartásokhoz való hozzáférésben
- Inkonzisztens és pontatlan időbejegyzések
- Hibák a mobilalkalmazás funkcióiban
Buddy Punch árak
- Ingyenes próba minden csomagban elérhető
- Standard: 3,99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással, vagy 4,99 USD, ha havi számlázással + 19 USD alapdíj/hónap
- Pro: 4,99 USD/felhasználó/hónap éves számlázással vagy 5,99 USD havi számlázással + 19 USD alapdíj/hónap
- Prémium: 6,99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással, vagy 7,99 USD, ha havi számlázással + 19 USD alapdíj/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás nagy szervezetek számára
Buddy Punch értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 220 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (917+ értékelés)
7. Jibble
A Jibble PTO-nyomkövető rendszere egyszerűsíti a munkavállalók szabadságának nyomon követését, így hatékonyabbá téve a bérszámfejtést és a jelenléti menedzsmentet.
Ez egy költséghatékony és sokoldalú megoldás a kisvállalkozások igényeinek kielégítésére.
A kialakításnak köszönhetően mind a munkavállalók, mind az adminisztrátorok könnyedén navigálhatnak a platformon.
A műszerfal átfogó áttekintést nyújt a szabadságegyenlegekről, a közelgő ünnepnapokról és a függőben lévő kérelmekről. A felhasználók értékelik ezt az áttekintést, amely lehetővé teszi számukra, hogy stratégiailag megtervezzék szabadságukat.
A Jibble legjobb funkciói
- Több platformhoz is hozzáférhet, ami növeli a felhasználói kényelmet és hatékonyságot.
- Kövesse nyomon a GPS-helyzetet a munkavállalók valós idejű láthatósága érdekében
- Használjon biometrikus adatokat a biztonság és a hitelesítési folyamatok javítása érdekében.
- Igazítsa az Ön igényeihez, hogy az iparág-specifikus üzleti igényeinek megfeleljen.
A Jibble korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Hibák a mobilalkalmazás funkcióiban
Jibble árak
- Ingyenes: Ideális az alapvető időkövetéshez biometrikus azonosítással.
- Prémium: 2 USD/felhasználó havonta
- Ultimate: 4 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Jibble értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (47+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (722+ értékelés)
8. GoCo
A GoCo segít kezelni a különböző típusú szabadságokat és korlátlan számú PTO-szabályzatot. Ezzel könnyen összeállíthatja a munkaidő-beosztást és kezelheti a PTO-t egy helyen.
A GoCo automatizálást használ a hatékony felhalmozási rendszerhez. Ez az innovatív funkció kiküszöböli a kézi számításokat, biztosítva a pontos és naprakész PTO-egyenlegeket minden alkalmazott számára.
Az önkiszolgáló portálja csökkenti az adminisztratív terheket.
A letisztult kialakítás zökkenőmentes felhasználói élményt biztosít, csökkentve a felhasználók tanulási görbéjét.
A GoCo legjobb funkciói
- Szinkronizálja a munkaidőt és a szabadságot színkódolt digitális ütemtervekkel.
- Automatizálja a PTO-felhalmozódást előre meghatározott szabályok alapján, így nincs szükség manuális számításokra.
- Integrálja meglévő platformjaival a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.
- Javítsa a felhasználói élményt a zökkenőmentes navigációval, hogy csökkentsék az alkalmazottak frusztrációját.
- Gondoskodjon a PTO-ra vonatkozó munkaügyi törvények és vállalati irányelvek betartásáról, hogy elkerülje a jogi problémákat és a biztonsági szabályok megsértését.
A GoCo korlátai
- Korlátozott jelentés-testreszabás
- A komplex PTO-szabályok vagy speciális funkciók konfigurálása tanulási folyamatot igényel.
GoCo árak
- Havi 5 dollár/alkalmazott áron
GoCo értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (307+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (106+ értékelés)
9. DayOff
A DayOff egy könnyű, felhasználóbarát eszköz, amely segíti a HR-vezetőket és a csapatvezetőket a szabadságok és a vakációk nyomon követésében.
Az automatikus egyensúlyozási képességéről ismert, amely valós időben automatikusan beállítja és frissíti a szabadságegyenlegeket.
A megoldás mobilalkalmazásként is elérhető, így bármikor és bárhol elküldheti vagy kezelheti szabadságkérelmeit.
A DayOff legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a csapat szabadságait és PTO-jait költséghatékony módon, ezzel erőforrásokat takarítva meg és optimalizálva a költségvetés elosztását.
- A rendszert különböző üzleti típusokhoz igazíthatja, és biztosíthatja az alkalmazkodóképességet és az adott iparági követelményeknek való megfelelést.
- Rugalmas opciókkal testreszabhatja a csapat irányelveit és a munkanapokat, növelve ezzel az alkalmazottak elégedettségét és termelékenységét.
- Készítsen részletes és hatékony jelentési eszközöket és mutatókat, amelyek értékes betekintést nyújtanak a csapat teljesítményébe.
A DayOff korlátai
- Hibák a mobilalkalmazás funkcióiban
- A szabadságok ütemezésének nehézségei
DayOff árak
- Örökre ingyenes: Ideális egyéni szabályzatok, csapatok és helyszínek számára
- Előny: 1 dollár alkalmazottanként/hónap
DayOff értékelések és vélemények
- G2: 0/5 (10 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (99+ értékelés)
10. Zoho People
A Zoho People dinamikus szabadságtervezővel rendelkezik, amely vizuálisan ábrázolja a csapat rendelkezésre állását. A vezetők ezt a funkciót használják az optimális munkaerő-lefedettség biztosítására és az ütemterv-ütközések minimalizálására.
Különböző méretű és nemzetiségű vállalkozások igényeit is kielégíti. Tíz fontos nyelvet és testreszabható formátumokat támogat.
A Zoho People legjobb funkciói
- Testreszabhatja a szabadságra vonatkozó szabályzatokat és a kérelem formátumokat, hogy azok megfeleljenek a változó követelményeknek.
- Támogassa a zökkenőmentes bevezetést és elterjedést többnyelvű támogatással
- Használjon önkiszolgáló portált a szabadságkérelmek benyújtásának és nyomon követésének gyorsításához.
- Automatizálja a munkafolyamatokat a szabadságkérelmek benyújtásának, jóváhagyásának és értesítésének egyszerűsítése érdekében.
- Integrálja meglévő bérszámfejtési rendszereivel a működési hatékonyság növelése érdekében.
A Zoho People korlátai
- API-korlátozás: 200 rekord kérésenként
- Integrációs kihívások a meglévő technológiai infrastruktúrával
Zoho People árak
- Ingyenes: Öt felhasználó számára ingyenes
- Essential HR: 0,83 USD/alkalmazott/hónap, éves számlázással, vagy 1 USD, ha havi számlázással.
- Professzionális: 1,66 USD/alkalmazott/hónap, éves számlázással, vagy 2 USD, ha havi számlázással.
- Prémium: 2,5 USD/alkalmazott/hónap, éves számlázással, vagy 3 USD, ha havi számlázással.
- Vállalati: 4,16 USD/alkalmazott/hónap, éves számlázással, vagy 5 USD, ha havi számlázással.
Zoho People értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (304+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (241+ értékelés)
Válassza ki a csapatának legmegfelelőbb PTO-kezelő szoftvert
A munkavállalók fizetett szabadsága elengedhetetlen a munkaerő elkötelezettségéhez. Ezért összpontosítson arra, hogy a PTO-nyomkövető szoftvert a csapata egyedi igényeihez igazítsa a fizetett szabadságok nyomon követése érdekében.
Tesztelje a lehetséges megoldásokat ingyenes próbaverziókkal, és győződjön meg arról, hogy azok zökkenőmentesen integrálhatók a projektmenedzsment munkafolyamatába.
A ClickUp átfogó alkalmazotti szabadságkövető szoftverként bizonyítja magát. Használja ki a ClickUp funkcióit az összes HR-funkció és a mindennapi feladatok zökkenőmentes kezeléséhez.
A testreszabható sablonok segítségével a ClickUp funkcióit az Ön egyedi PTO-nyomonkövetési igényeihez igazíthatja. Ez a rugalmasság lehetővé teszi olyan egyedi megoldások létrehozását, amelyek pontosan illeszkednek az Ön szabadságpolitikájához.
Ezenkívül a ClickUp költséghatékony és innovatív automatizálást alkalmaz, hogy értékes időt takarítson meg a HR-csapatoknak.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdjen el olyan HR-folyamatokat létrehozni, amelyek az embereit helyezik előtérbe. ?