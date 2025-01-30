A 11 legjobb jelentéskészítő eszköz és szoftver 2025-ben

Menedzserként az Ön feladata nemcsak a csapat munkájának irányítása, hanem a csapat eredményeinek népszerűsítése is. Függetlenül attól, hogy Ön menedzser vagy csapatvezető, szüksége van egy megbízható jelentéskészítő eszközre, amely feketén-fehéren megmutatja, hogy a csapata valóban mennyire hatékony.

De Ön elfoglalt, és lefogadjuk, hogy nincs órákon át szabad ideje arra, hogy több adatforrásból származó interaktív irányítópultokkal jelentéseket készítsen. Ne találja fel újra a kereket: egyszerűen használja ezt a 11 önkiszolgáló jelentéskészítő eszközt és szoftvert, amelyek elvégzik Ön helyett a nehéz munkát.

Ebben az útmutatóban egy egyszerű ellenőrzőlistát adunk Önnek arról, hogy mire kell figyelni egy jelentéskészítő eszköznél, valamint bemutatjuk a 2024-es év 11 legjobb jelentéskészítő eszközét.

A megfelelő jelentéskészítő eszköz megtalálása nem könnyű feladat. A több száz üzleti intelligencia szoftver közül olyan jelentéskészítő eszközöket kell találnia, amelyek ötvözik a projektmenedzsmentet az interaktív jelentésekkel és az egyszerű adatvizualizációval a projektjeihez – és ez nem könnyű feladat.

Figyeljen ezekre a kulcsfontosságú funkciókra:

Adatvizualizációs szoftver: Az Excel táblázatokban szereplő nyers adatok unalmasak. Válasszon olyan üzleti jelentéskészítő szoftvert, amely adatvizualizációt kínál Az Excel táblázatokban szereplő nyers adatok unalmasak. Válasszon olyan üzleti jelentéskészítő szoftvert, amely adatvizualizációt kínál a legfontosabb KPI-khez . Plusz pontokat kap, ha gyönyörű grafikonokat és interaktív irányítópultokat generál.

Elemző eszközök: A megfelelő jelentéssablonok valós idejű adatokat gyűjtenek, így Ön a legfrissebb információkhoz juthat. Ez megkönnyíti az előrejelzések készítését és az adatokon alapuló üzleti döntések meghozatalát – még akkor is, ha több adatforrás áll rendelkezésre.

Együttműködés: Néhány kattintással meg kell tudnia Néhány kattintással meg kell tudnia osztani jelentését több érdekelt féllel . Emellett olyan intuitívnak és felhasználóbarátnak kell lennie, hogy bárki megértse a jelentést.

Sokoldalúság: Ne szorítsa magát egy keretbe. Válasszon olyan jelentéskészítő szoftvert, amely mindenben segít, a pénzügyi jelentésektől Ne szorítsa magát egy keretbe. Válasszon olyan jelentéskészítő szoftvert, amely mindenben segít, a pénzügyi jelentésektől a SEO marketing jelentésekig , sőt a projektmenedzsment szoftverekig

A legjobb az agilis projektmenedzsment jelentésekhez

A ClickUp Dashboards segítségével átfogó képet kaphat projektje előrehaladásáról.

Nem akarunk dicsekedni, de a ClickUp a legmegbízhatóbb jelentéskészítő eszközöket kínálja a vezetők és csapataik számára. Jelentéskészítő szoftverünk lehetővé teszi a vezetők számára, hogy all-in-one ClickUp Dashboards-t hozzanak létre, amely a missziójuk irányító központjaként szolgál.

Ez olyan egyszerű, mint widgetek hozzáadása, adatok beillesztése és a vizuális elemek testreszabása. Az összes munkát magas szinten láthatja, így egy helyen kezelheti az embereket, a feladatokat, az időt, a dokumentumokat, a beágyazott elemeket és a sprinteket.

A ClickUp a tökéletes jelentéskészítő eszköz az üzleti menedzsmenthez. Állítsa be negyedéves céljait, és kövesse nyomon minden alkalmazott munkaidejét egyetlen irányítópulton. Az erőforrás-menedzsment segít vizualizálni, hogy mennyire hatékonyan használja ki csapatát, a munkaterhelés-elemzés pedig a feladatok elvégzésének nyomon követésével mutatja meg, hogy csapata mennyire produktív.

A végső cél? Azonosítani, hogy mit csinál jól, és megszüntetni a folyamatok szűk keresztmetszeteit. A munkafolyamat minden lépésének vizualizálásával szorosabban fogja irányítani a csapatokat, és jobb munkát fog végezni.

A ClickUp legjobb jelentéskészítő funkciói

Munkafolyamatok és Box nézet : Gondold át az erőforrás-kezelést a ClickUp egyedülálló Team View funkciójával. Ellenőrizd csapatod munkafolyamatát, hogy lássad, ki van kiégésveszélyben, és ki tud még több feladatot vállalni. Gondold át az erőforrás-kezelést a ClickUp egyedülálló Team View funkciójával. Ellenőrizd csapatod munkafolyamatát, hogy lássad, ki van kiégésveszélyben, és ki tud még több feladatot vállalni.

Mérföldkövek : Konvertálja a feladatokat mérföldkövekké, hogy egy elegáns Gantt-stílusú diagramon láthassa, milyen messzire jutott. Konvertálja a feladatokat mérföldkövekké, hogy egy elegáns Gantt-stílusú diagramon láthassa, milyen messzire jutott.

Integrációk: Szüksége van más platformokról származó jelentésekre? A ClickUp könnyen integrálható olyan megoldásokkal, mint a Tableau. Szüksége van más platformokról származó jelentésekre? A ClickUp könnyen integrálható olyan megoldásokkal, mint a Tableau.

ClickUp Goals : Állítson be célokat a ClickUp-ban, és hozzon létre ütemterveket, célokat és Állítson be célokat a ClickUp-ban, és hozzon létre ütemterveket, célokat és haladáskövetést minden célhoz , hogy soha ne veszítse szem elől a célvonalat.

Pulse : Gyors áttekintésre van szüksége arról, hogy ki van online és mit csinál? A Pulse jelentések megmutatják, hogy óránként ki van online és milyen feladatokon dolgozik. Gyors áttekintésre van szüksége arról, hogy ki van online és mit csinál? A Pulse jelentések megmutatják, hogy óránként ki van online és milyen feladatokon dolgozik.

A ClickUp korlátai

A ClickUp új felhasználók számára előzetes tanulási folyamatot igényel.

Egyes funkciók csak fizető előfizetők számára elérhetők.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. MeisterTask

A legjobb feladatkezelési jelentésekhez

A MeisterTask segítségével

A MeisterTask elsősorban feladatkezelő és együttműködési platform, de robusztus jelentéseket is készít, hogy segítsen a vezetőknek jobb csapatokat irányítani. A MeisterTask automatikusan gyűjti az összes projekt és csapattag adatait. Csak látogasson el a műszerfal Jelentések fülére, hogy megtekintse:

Nyitott feladatok

Legutóbb létrehozott feladatok

Befejezett feladatok

Egyedi jelentéseket is beállíthat, hogy adatokat gyűjtsön a csapatokról, az egyéni közreműködőkről vagy a feladatok időkereten belüli (pl. 4. negyedév) teljesítéséről. A MeisterTask színes oszlopdiagramokat generál minden jelentés tetején, de a jelentés alsó felében az egyes adatpontokat is megtekintheti – bár ez nagyon sok információ, amit manuálisan kell átnézni.

A MeisterTask legjobb jelentéskészítési funkciói

Gyors, testreszabott jelentések kész szűrőkkel

Az egyedi jelentéseket elmentheti, hogy a jövőben újra felhasználhassa őket.

A jelentések Excel (XLS) vagy CSV fájlokba exportálhatók külső megosztás céljából.

A MeisterTask korlátai

A jelentéskészítő eszközök túl sok adatot jelenítenek meg, ezért nehéz gyorsan következtetéseket levonni az érdekelt felek számára.

Az egyedi szűrők hasznosak, de nem kínálnak sok testreszabási lehetőséget a vállalati jelentéskészítő eszközökhöz.

MeisterTask árak

Alapszintű: Ingyenes

Pro: 11,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 23,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MeisterTask értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

3. Datapine

A legjobb üzleti intelligencia jelentésekhez

Via Datapine

A Datapine székhelye Németországban található, de robusztus üzleti intelligencia (BI) szoftvere bárki számára elérhető. A MeisterTask-kal ellentétben a Datapine nem követi nyomon a feladatokat. Ehelyett jelentéskészítő eszközei összesítik az adatbázisokból, fájlokból, közösségi médiából, CRM/ERP-ből és ügyfélszolgálatból származó marketingadatokat, hogy robusztus BI-jelentéseket készítsenek.

Ez a marketingelemző eszköz azonban az adatok vizualizálására specializálódott, így ha igazán mélyre akar hatolni az adatokban, ez egy remek választás. Ha szorosan figyelnie kell csapata teljesítményét, a Datapine adatértesítései proaktívan jelzik az esetleges problémákat.

A Datapine legjobb jelentéskészítő funkciói

80 professzionális adatreport-sablon közül választhat

Beágyazott elemzés

Mobilbarát

Vállalati teljesítménymenedzsment opciók

A Datapine korlátai

A Datapine kezdőbarátnak hirdeti magát, de fejlett jelentéskészítő eszközei még mindig lenyűgözőek.

Drágább, mint más jelentéskészítő eszközök.

Egyes felhasználók hosszú lemondási időszakokról számolnak be.

Datapine árak

Alap: 249 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 449 USD/hó két felhasználó számára

Prémium: 799 USD/hó három felhasználó számára

Branding és beágyazott: 1099 USD/hó három felhasználó számára

Datapine értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,9 (20+ értékelés)

4. Whatagraph

A legjobb vizuális marketingelemzési jelentésekhez

A marketingesek az adatokból élnek, ezért a digitális marketingmenedzserek tömegesen választják a Whatagraphot. Ez a marketingjelentéskészítő eszköz adatvizualizációt és egyedi márkajelzést is tartalmaz. Ha van olyan alkalmazottja, aki teljesítményjavítási programban vesz részt, ez a jelentéskészítő eszköz az alkalmazottak teljesítményének nyomon követését is lehetővé teszi.

A Whatagraph több marketingplatformmal is integrálható, például a Google Ads, a Twitter, a Mailchimp, a Shopify, a Google My Business és még a Snapchat is. Ha olyan csatlakozóra van szüksége, amely nincs benne, a Whatagraph segít Önnek bármilyen adatforráshoz csatlakozni.

A Whatagraph legjobb jelentéskészítő funkciói

Marketing-specifikus jelentéssablonok

Az egyedi márkajelzésnek köszönhetően kiváló választás marketing- vagy reklámügynökségek számára.

A kész API-integrációk felgyorsítják az üzleti felhasználók számára általában unalmas jelentéskészítési folyamatot.

A Whatagraph korlátai

Egyes felhasználók szerint a jelentéskészítő szoftver adatkapcsolatai nem mindig működnek megfelelően.

Az ügyfélszolgálat nem mindig reagál gyorsan

Whatagraph árak

Professzionális: 223 USD/hó, éves számlázással 5 felhasználó számára

Prémium: 335 USD/hó, éves számlázás 10 felhasználó számára

Egyedi árazás: Korlátlan számú felhasználó számára

Whatagraph értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (230+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

5. Tableau

A legjobb nagy méretű adatok vizualizálásához

A Tableau segítségével

A Tableau egy vizuális elemzési jelentéskészítő megoldás a Salesforce-tól. Ha már használja a Salesforce-ot ügyfélkapcsolat-kezeléshez (CRM), a Tableau automatikusan lekérdezi az adatokat a Salesforce-ból, hogy még hatékonyabbá tegye az elemzéseket és jobb CRM-jelentéseket tegyen lehetővé.

A Tableau jelentéskészítő szoftvere integrálható a Google Sheets, az Excel, a Salesforce (természetesen) és a Google szolgáltatásaival, így az adatok egy helyen összegyűjthetők. Ez a jelentéskészítő eszköz inkább olyan üzleti intelligencia céljára alkalmas, amely a vállalatot egészében elemzi, ahelyett, hogy az egyes csapattagok feladatait vagy teljesítményét vizsgálná.

De nagyon tetszik az új funkciójuk, a Tableau GPT. Generatív mesterséges intelligenciát használ, hogy gyorsan elemezzen több adatforrást, felismerjen mintákat és javaslatokat tegyen a következő lépésekre.

A Tableau legjobb jelentéskészítő funkciói

A prediktív AI funkció felgyorsítja az elemzést

Integrálható a legtöbb jelentős adatbázis és elemzési platform adatforrásaival.

A Tableau rendelkezik a komplex adatvizualizációk kezeléséhez szükséges teljesítménnyel.

A Tableau korlátai

Az interaktív irányítópultokon olyan sokféle funkció található, hogy a kezdőknek nehezen kezelhető.

Ha nem használja a Salesforce-ot, akkor több megoldásra lehet szüksége.

A Tableau komplexitása megnehezíti az egyedi formázást a jelentéskészítő szoftverében.

Tableau árak

Tableau Viewer: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Tableau Explorer: 42 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Tableau Creator: 70 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Tableau értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

6. ProWorkflow

A legjobb a munkafolyamatok és az időkövetés jelentéséhez

Via ProWorkflow

A ProWorkflow a távoli együttműködésre specializálódott, ami népszerűvé teszi a távoli és hibrid vállalkozások vezetői körében. Ezzel a jelentéskészítő eszközzel egyetlen helyen tekinthet meg minden projektet, feladatot, időnaplót, kapcsolatot, munkafolyamatot és erőforrást. Számlázási, üzenetküldési, fájlmegosztási és ütemterv-készítési funkciókkal is rendelkezik, így kiváló választás, ha egy all-in-one munkafolyamat-kezelő eszközre van szüksége.

Ha Microsoft-szervezetnél dolgozik, a ProWorkflow integrálható a Microsoft Teams és az Outlook programokkal – csak nem rendelkezik annyi integrációs lehetőséggel, mint más jelentéskészítő eszközök, ezért előfordulhat, hogy egyes adatokat újra be kell vinnie.

A ProWorkflow legjobb jelentéskészítési funkciói

20 dolláros áron, korlátlan felhasználói számmal a ProWorkflow nagyon megfizethető a listán szereplő többi adatreportáló eszközhöz képest.

A ProWorkflow a jelentéseken túl számos egyéb funkcióval is rendelkezik, így azoknak a vezetőknek is hasznos, akiknek sok eszközre van szükségük egy irányítópulton.

Kiválóan kezeli és rendezi az üzleti adatokat

A ProWorkflow korlátai

Mivel nem egy tisztán jelentéskészítő eszközről van szó, a ProWorkflow nem rendelkezik más jelentéskészítő szoftverek teljesítményével.

A vállalkozók nem férnek hozzá annyira a ProWorkflow eszközeihez, ami torzíthatja az üzleti adatait.

A testreszabás beállítása nehéz feladat, különösen több adatforrás esetén.

ProWorkflow árak

Professzionális: 20 USD/hó felhasználónként, felhasználói korlátozás nélkül

Haladó: 30 USD/hó felhasználónként, minimum 5 felhasználó esetén

ProWorkflow értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 240 értékelés)

7. Thoughtspot

A legjobb keresésalapú elemzésekhez

A Thoughtspot egy AI-alapú, hatékony jelentéskészítő platformként hirdeti magát. Használja ezt a platformot, hogy válaszokat keressen üzleti kérdéseire, vizualizálja adatait és figyelemmel kísérje teljesítményét.

A Thoughtspot nem kezdőknek való, ezért komoly adatelemzési ismeretekre lesz szükséged a platform használatához. Ha adatszakértő vagy, használd ezt a platformot a felhőalapú adatkészletek összekapcsolásához, az adatok modellezéséhez és az AI-alapú adatautomatizálás beállításához.

A Thoughtspot legjobb jelentéskészítő funkciói

A Thoughtspot AI képes felismerni a rendellenességeket és azonnal figyelmeztetni Önt a problémákra.

A Liveboards interaktív jelentéseket kínál a gyors betekintéshez.

Mobilalkalmazásával bármikor, bárhol ellenőrizheti az adatelemzéseket.

A Thoughtspot korlátai

Annyi komplex funkcióval rendelkezik, hogy csak adatkezelő szakemberek számára alkalmas.

Nincs rugalmasság és testreszabási lehetőség a vizuális elemekhez

Thoughtspot árak

Csapat: 95 USD/hó 5 felhasználó számára

Pro: 2500 USD/hó korlátlan felhasználói számmal, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Thoughtspot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4/5 (2 értékelés)

8. Looker Studio

A legjobb egyedi adatmodellezéshez

A Looker Studio segítségével

Google-szervezetek, örüljetek: a Looker Studio egy Google által készített jelentéskészítő szoftver Google-vállalkozások számára. A Looker Studio valós idejű adatmodelleket hoz létre, ami azt jelenti, hogy egyetlen interaktív irányítópulton keresztül több üzleti terület adatát is figyelemmel kísérheted. Ez az üzleti intelligencia szoftver proaktív riasztásokat is kínál, hogy felgyorsítsa a döntéshozatalt.

Bár a Looker Studio egy Google-termék (mint a Google Analytics ), egyáltalán nem kezdőknek való. Ahhoz, hogy megértsd ezt a platformot, ismerned kell az SQL-t és a programozás alapjait.

A Looker Studio legjobb jelentéskészítő funkciói

A Looker Studio integrálható a Google adataival, így tökéletes választás, ha vállalkozása a Google Cloudban működik.

A Looker Studio előre elkészített adat sablonokkal rendelkezik.

Ez a jelentéskészítő eszköz integrálódik a Looker Actions-szel a munkafolyamatok automatizálása érdekében.

A Looker Studio korlátai

A Looker Studio komplex, ezért leginkább programozóknak vagy adatelemzőknek ajánlott.

A harmadik féltől származó adatok integrálása kissé zökkenőmentes

Egyes üzleti felhasználók késleltetésekről és teljesítményproblémákról számolnak be.

Hiányzik a testreszabási lehetőség

Looker Studio árak

Egyedi árak: Kérjen árajánlatot

Looker Studio értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (190+ értékelés)

9. GoodData

A legjobb vállalati szintű jelentésekhez

A GoodData egy felhőalapú BI és elemzési platform, amelyet a fejlesztők használnak az alkalmazásokhoz adatdashboardok hozzáadására. De a vezetők is a GoodData-hoz fordulnak, hogy komolyan testreszabható, valós idejű dashboardokat hozzanak létre.

A jelentéskészítő eszköz létrehozásához szilárd adatszolgáltató csapatra lesz szükség, de miután az elkészült és működik, 100%-ban testreszabott jelentéskészítő műszerfal áll majd rendelkezésére, amely pontosan a csapata igényeinek felel meg. A jó hír, hogy a GoodData alacsony kódszintű/kódmentes beállítással rendelkezik, így egyszerű drag-and-drop felületen állíthatja be az adatok vizualizálását.

A GoodData legjobb jelentéskészítő funkciói

A GoodData egyszerűsíti a beágyazott elemzéseket

A jelentéseket teljesen testreszabhatja.

White label szoftver elérhető

A GoodData korlátai

Drága jelentéskészítő eszköz

Egyes felhasználók szerint túl bonyolult

Hiányzik a képzés és az erőforrások

GoodData árak

Professzionális: 1000 USD/hó korlátlan felhasználói számért

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GoodData értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20 értékelés)

10. Datadog

A legjobb IT és DevOps jelentésekhez

Via Dat adog

A Datadog egy all-in-one adatkezelő platform és jelentéskészítő eszköz, amely mindent kezel, a DevOps-tól a biztonsági elemzésekig és az IoT-monitorozásig. Funkcionalitása határozottan fejlettebb, de ez előny lehet, ha vállalati csapatot vagy IT-osztályt vezet.

A jelentéskészítési funkciók tekintetében a Datadog valós idejű üzleti intelligenciát kínál a szervezet minden felhasználójának. Szó szerint mindent nyomon követhet: gombnyomásokat, harmadik fél rendszereiben végzett műveleteket, sőt, akár a készletváltozásokat is.

A Datadog legjobb jelentéskészítő funkciói

Az IT- és üzleti teljesítményadatokat egyetlen irányítópultba egyesítheti.

Hozzon létre egyedi riasztásokat, valamint minden riasztáshoz tartozó útmutatókat.

Finomítsa mutatóit viselkedéselemzéssel

A Datadog korlátai

A Datadognak hiányzik a hasznos projektdokumentáció és képzés.

A platformnak nincs intuitív felhasználói felülete.

Datadog árak

Ingyenes

Előny: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 23 USD/hó felhasználónként

Datadog értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (215+ értékelés)

11. Zoho Analytics

A legjobb integrált üzleti adatszolgáltatáshoz

via Zoho Analytics

A Zoho Analytics egy önkiszolgáló üzleti intelligencia és elemzési platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára üzleti adataik elemzését és informatív jelentések és irányítópultok létrehozását. Nagy mennyiségű adatot képes feldolgozni és hatásos vizualizációkat létrehozni az adatok értelmezésének egyszerűsítése érdekében.

A Zoho Analytics legjobb jelentéskészítő funkciói

Egyszerű drag-and-drop felület a jelentések és irányítópultok könnyű létrehozásához

Az AI-alapú Zia asszisztens, amely jelentések formájában válaszol a kérdéseire.

Különböző forrásokból származó adatok ötvözésének képessége funkciók közötti jelentések létrehozásához

Továbbfejlesztett együttműködési funkciók a jelentések és irányítópultok megosztásához és közös szerkesztéséhez

Robusztus biztonsági intézkedések, beleértve a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlést

A Zoho Analytics korlátai

Egyes felhasználók szerint a kezdőknek nehéz megtanulni a használatát.

A ingyenes verzióban korlátozott testreszabási lehetőségek

Zoho Analytics árak

A Zoho Analytics négyféle árazási csomagot kínál. A fizetős csomagok ára 24 dollár/hónaptól kezdődik.

Zoho Analytics felhasználói értékelések

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Szerezze be a legerősebb jelentéskészítő szoftvert növekvő vállalkozásához

Akár plug-and-play jelentéskészítő eszközt szeretne, akár teljesen testreszabott jelentéseket, a jelentéskészítő szoftverek közül kiválasztott 11 legjobb termékünkkel csapata új szintre léphet.

A probléma az, hogy ezek az eszközök többsége nem olcsó, és használatuk bonyolult. Szerény véleményünk szerint a ClickUp a legmegfelelőbb választás az ár-érték arányt tekintve. Takarítson meg időt, csökkentse a gondokat, és javítsa üzleti eredményeit a ClickUp beépített jelentéskészítő eszközeivel és sablonjaival.

Nem biztos benne, hogy a ClickUp az Ön számára megfelelő? Próbálja ki! Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdje el elkészíteni első jelentését – ingyen!