10 ingyenes érdekelt felek térképészeti sablon Excelben és ClickUpban

A projekt érdekelt felei különböző szerepekkel, nézőpontokkal és eltérő befolyási szintekkel rendelkeznek. A hatékony együttműködési stratégiák kidolgozásához elengedhetetlen megérteni, hogy az egyes érdekelt felek mit nyerhetnek vagy veszíthetnek a projekttel. 💡

A projekt összes partnerének és az egyes érdekelt felekről szóló adatok nyomon követéséhez próbálja ki az érdekelt felek feltérképezésére szolgáló sablonokat! A projekthez rendelt bárki könnyedén hozzáférhet a szükséges információkhoz, így mindenki ugyanazon az oldalon állhat, és a projekt sikeréért dolgozhat.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a ClickUp, a PowerPoint és az Excel különböző érdekelt felek térkép sablonjait, és azt, hogyan lehet őket felhasználni megvalósítható tervek készítéséhez!

Mi az az érdekelt felek feltérképezési sablon?

Az érdekelt felek feltérképezési sablon egy eszköz, amely a belső és külső érdekelt felekkel való kapcsolatok azonosítására, értékelésére és kezelésére szolgál . Vizuálisan ábrázolja a különböző kapcsolatokat, valamint azok befolyásának és fontosságának szintjét .

A stratégiák kidolgozásakor és a döntések meghozatalakor elengedhetetlen, hogy minden érdekelt felet bevonjunk a folyamatba, és felismerjük céljaikat, a projekt célkitűzéseit és a projektben fennálló érdekeiket. 👥

Az érdekelt felek feltérképezési sablonjának a következő funkciókat kell tartalmaznia:

Az érdekelt fél más érdekelt felekkel fennálló fontos kapcsolatait

A belső és külső érdekelt felek (pl. ügyfelek, befektetők, beszállítók) szerepe

Részletek az érdekelt felek befolyási területéről, érdekeiről és a projekt céljairól

Részletek arról, hogyan kell bevonni a külső érdekelt feleket és velük kommunikálni

A támogatás szintjének értékelése, alacsonytól magasig

Stratégiák az érdekelt felek elvárásainak kezelésére

Cselekvési tervek az érdekelt felek aggályainak kezelésére

Projekt eredmények és feladat tulajdonosok

Kezdje el használni a ClickUp Whiteboards szolgáltatást! Brainstorming egy érdekelt felek térképén a ClickUp Whiteboardon

Mi jellemzi egy jó érdekelt felek feltérképezési sablont?

Egy jó érdekelt felek feltérképezési sablonnak könnyen testreszabhatónak kell lennie, hogy a csapatok az igényeiknek megfelelően rangsorolhassák az érdekelt feleket, és a projekt során módosíthassák az együttműködési stratégiájukat és erőforrásaikat.

Ennek eredményeként a projektcsapatok jobban megértik, hogy az érdekelt felek hogyan alakítják és befolyásolják munkájukat! 🧑‍💻

Az átfogó érdekelt felek feltérképezési sablon előnyei a következők:

Tervezze és szervezze meg projektjeit, ötleteit vagy meglévő feladatait a ClickUp-ban a végső vizuális vázlat elkészítéséhez.

Az érdekelt felek kezelése bonyolult folyamat lehet, de a megfelelő eszközök és sablonok használatával egyszerűbbé tehető.

Íme 10 érdekelt felek feltérképezési sablon a ClickUp, PowerPoint és Excel programokban, amelyekkel megalkothatja az érdekelt felek átfogó térképét!

10 ingyenes érdekelt felek térképészeti sablon Excelben és ClickUpban

1. ClickUp érdekelt felek térkép sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp érdekelt felek térkép sablon

A ClickUp érdekelt felek térkép sablonja tökéletes eszköz interaktív diagramok és illusztrációk készítéséhez, amelyek a projekt előrehaladtával könnyen módosíthatók vagy változtathatók! Ez lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy gyorsan azonosítsák az érdekelt feleket, és könnyen érthető vizuális formátumban ábrázolják kapcsolataikat.

Ahhoz, hogy egy ClickUp Whiteboardon érdekelt felek térképet készítsen, írja be a projekt címét egy alakzatba. Ezután sorolja fel az érdekelt feleket, és húzzon vonalakat a projekt címétől az egyes érdekelt felekig. 🌐

Amint eszébe jutnak a projekt legfontosabb feladatai és tevékenységei, jegyezze fel őket egy post-it cetlire, és helyezze el az érintett neve mellé. Húzzon vonalakat az érintettektől a post-it cetlikig, így vizuálisan ábrázolva a projekt érintettjeit és legfontosabb pontjait. Miután feltérképezte az összes érintettet, hozzon létre feladatokat közvetlenül a tábláról, hogy további információkat szerezzen!

2. ClickUp érdekelt felek elemzési mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp érdekelt felek elemzési mátrix sablon

Az érdekelt felek prioritásainak mérésére szolgáló elemzési mátrix elkészítése bonyolult feladat lehet, de a ClickUp érdekelt felek elemzési mátrix sablonja megkönnyíti ezt a munkát! Ez a sablon minimális erőfeszítéssel segít a mátrix elkészítésében és karbantartásában, így Ön az eredmények elérésére koncentrálhat.

A sablon segít minimalizálni a zavart, mivel egy mátrix legenda segítségével lehet kitölteni a diagramot. Az y-tengely a érdekeltek hatalmát, az x-tengely pedig az érdekeltek érdeklődését jelenti.

Szoros együttműködés: A legfontosabb érdekelt felek, akikkel szoros együttműködést kell kialakítani és akiknek prioritást kell biztosítani

Tartsa meg elégedettségüket: Azok az érdekelt felek, akik nem prioritást élveznek, de az eredménynek mégis meg kell felelnie az igényeiknek.

Tájékozódjon: Azok az érdekelt felek, akiknek kevesebb befolyásuk van, de mégis tájékoztatni kell őket

Figyelemmel kísérése: Érdekeltek, akikkel szükség esetén kapcsolatba kell lépni

Miután az összes személy és csoport felkerült a mátrixba, láthatóvá válik, hogy egy adott döntés kire lesz a legpozitívabb vagy legnegatívabb hatással. Ennek eredményeként a projektcsapat jobb kommunikációt és problémamegoldást érhet el az érdekelt felekkel!

Nézze meg további mátrix sablonokat a projektek szervezéséhez!

3. ClickUp érdekelt felek listája sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp érdekelt felek listája sablon

A ClickUp érdekelt felek listája sablonja lehetővé teszi a projektmenedzser számára, hogy felismerje, kategorizálja és összehangolja az összes érdekelt felet egy központi erőforrásban. Az aktív érdekelt felek listájának karbantartásával a projektmenedzser naprakész képet kaphat arról, kik ezek az érdekelt felek, milyen az egyéni érdeklődésük szintje, és milyen döntéshozatali folyamatokat követnek.

Bónusz: Folyamat-térkép

Ez segít a projektmenedzsernek azonosítani a potenciális konfliktusokat vagy a projekt érdekelt felei közötti egyetértési területeket, előre látni bizonyos döntések várható eredményeit, és előre megtervezni a projekt teljes időtartama alatt szükséges potenciális beavatkozásokat vagy jóváhagyásokat. A lista fontos referenciaanyagként is szolgál, ha külső szakértőktől kérnek tanácsot, magyarázatot vagy útmutatást a projekt bizonyos aspektusairól! 📄

Nézze meg a testreszabható projektcharta-sablonokat !

4. ClickUp érdekelt felek listája befolyás szerinti sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp érdekelt felek listája befolyás szerinti sablon

A ClickUp érdekelt felek listája sablon egy táblázatos nézetet is tartalmaz, amely még jobb kategorizálást tesz lehetővé. A projektmenedzserek az érdekelt feleket különböző befolyási szintekbe sorolhatják, a döntéshozatalban leginkább részt vevőktől a legkevésbé részt vevőkig.

A táblázatos nézet kihasználásával a projektmenedzserek értékes betekintést nyerhetnek az érdekelt felek közötti dinamikába, jobb csoportos döntéseket hozhatnak és jobb eredményeket tervezhetnek! 🏆

A Board nézet segítségével szervezze az érdekelt feleket négy kategóriába befolyásuk szintje alapján:

1. szint: A projektre legnagyobb hatással és befolyással rendelkező legfontosabb befolyásolók

2. szint: Erős befolyással rendelkező személyek vagy csoportok, akik tanácsadói és gondolkodási partnerek szerepét tölthetik be.

3. szint: Azok a személyek vagy csoportok, akik befolyásolhatják az eredményeket és döntéseket hozhatnak

4. szint: Potenciális befolyásolók

5. ClickUp érdekelt felek elemzési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp érdekelt felek elemzési sablon

A projektmenedzserek a ClickUp érdekelt felek elemzési sablonját felhasználva döntési mátrixot hozhatnak létre, amely az érdekelt feleket befolyásuk és támogatásuk mértéke alapján rangsorolja egy lista nézetben. Ez a mátrix két tengelyen rangsorolja az érdekelt feleket: a projektre gyakorolt befolyásuk és a várható támogatásuk mértéke alapján.

Ez a sablon többféle nézettel rendelkezik, beleértve a lista és a táblázat nézetet, hogy az érdekelt felek kezelését különböző módon lehessen vizualizálni. A Bevezető útmutató tippeket kínál a tartalom hozzáadásához és egyszerű automatizálások létrehozásához, hogy egyszerűsítse a projekt támogatási folyamatát! 🤖

6. ClickUp ügyvezetői projektállapot-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp Executive projektállapot-sablon

A ClickUp Executive Project Status Template sablonjával könnyen és egyszerűen tájékoztathatja az érdekelt feleket a projekt előrehaladásáról. A sablonon található színkódolt jelzők azonnali áttekintést nyújtanak a projekt állapotáról, költségéről és ütemtervéről. A felhasználók a sablon elrendezését és megjelenítését is testreszabhatják, hogy az adatok még érthetőbbek legyenek. 📈

A világos vizuális elemek és a projekt részleteihez való egyszerű hozzáférés révén az érdekelt felek könnyebben megérthetik a projekt függőségeit és aktuális állapotát. Az érdekelt felek nyomon követhetik a projekt előrehaladását, valamint azonosíthatják azokat a területeket, amelyekre több figyelmet vagy erőforrást kell fordítani, hogy a projekt elérje céljait. Ez a sablon segít biztosítani, hogy az érdekelt felek tájékozottak, elkötelezettek és kapcsolatban álljanak a projekt minden aspektusával!

7. ClickUp Pert-diagram sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp Pert Chart sablon

A PERT-diagram (Program Evaluation and Review Technique, programértékelési és felülvizsgálati technika) egy projektmenedzsment eszköz, amely segíti a projektmenedzsereket a projektben érintett felek munkájának koordinálásában. Ez az érdekelt felek feltérképezési technika vizuálisan ábrázolja a projekt feladatait, tevékenységeit és mérföldköveit.

Minden feladatot vagy tevékenységet egy alakzat jelöl, amelyen a feladat neve és a becsült időtartam szerepel. A nyilak jelzik a feladatok elvégzésének sorrendjét. A ClickUp Pert Chart Template segítségével a projektmenedzserek gyorsan ütemezhetik a feladatokat, koordinálhatják az erőforrásokat, logikus sorrendben tervezhetik a projekteket, és azonosíthatják a feladatok közötti függőségeket. Ezzel a vizuális megközelítéssel a projektvezetők gyorsan előre láthatják a késedelmeket, és stratégiai lépéseket tehetnek azok elkerülésére!

8. ClickUp prioritási mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp prioritási mátrix sablon

Ha általános projektmenedzsment sablonokat keres az érdekelt felek kezeléséhez, a ClickUp Prioritization Matrix Template sablonja a tökéletes megoldás. A vezetők a projektben betöltött szerepük vagy érdeklődésük alapján meghatározhatják az egyes érdekelt felek relatív fontosságának kritériumait. ✅

A sablonhoz tartozik egy Bevezető útmutató, amely tartalmaz egy prioritási mátrix segédletet is, amellyel megadhatja az érdekelt felek prioritási és sürgősségi szintjeit:

Nagy fontosságú és nagy sürgősségű: 1. prioritási szint

Magas sürgősség és alacsony fontosság: 2. prioritási szint

Alacsony sürgősség és nagy fontosság: 3. prioritási szint

Alacsony sürgősség és alacsony fontosság: 4. prioritási szint

9. PowerPoint érdekelt felek feltérképezési sablon

via Slide Team

A Powerpointban található érdekelt felek térkép sablon egy olyan eszköz, amely gyors áttekintést nyújt a projekt legfontosabb érdekelt feleiről, és képet ad arról, hogy kiket kell kezelni, kikkel kell konzultálni vagy kiknek kell tájékoztatást nyújtani a projekt teljes időtartama alatt.

A sablon segítségével világosan és tömören azonosíthatja az egyes érdekelt feleket, szerepüket a projektben, valamint befolyásuk vagy hatalmuk mértékét. Ezenkívül kategóriákba sorolhatja őket a projektben való részvételük és a projekttel kapcsolatos céljaik alapján.

10. Érdekelt felek feltérképezési sablon Excel

via Template Lab

Az Excelben található érdekelt felek térkép sablon egy másik eszköz a projektmenedzserek számára, amellyel nyomon követhetik az összes potenciális érdekelt felet, azok pozícióját és a projektre gyakorolt befolyásukat. Ez lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy gyorsan azonosítsák, kik ellenzik vagy támogatják a projektet, és ennek megfelelően tervezzék meg a stratégiákat az érdekelt felek köré.

Miután azonosította az összes érdekelt felet, azok kapcsolatait megfelelően feltérképezheti, ami lehetővé teszi a jobb tervezést és kommunikációt az összes érdekelt fél között.

Interaktív érdekelt felek térképek készítése a ClickUp-ban

A ClickUp egyszerűsíti a komplex érdekelt felek közötti kapcsolatok részletes diagramjainak elkészítését. A brainstorming ülésektől a termékfejlesztési tervek kidolgozásáig a csapatok irányíthatják az érdekelt felek közötti kapcsolatokat, és biztosíthatják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon minden projektben.

Kezdje még ma, és térképezze fel érdekelt felek hálózatát a ClickUp segítségével! 🦄