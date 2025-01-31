A 10 legjobb érdekelt felek kezelésére szolgáló szoftver 2025-ben

Az üzleti kezdeményezések sikerét a projektben részt vevő érdekelt felek befolyásolják. Akár alkalmazottakról, ügyfelekről, partnerekről, befektetőkről vagy más szerepkörről van szó, az érdekelt felekkel való kommunikáció és a velük szemben fennálló kötelezettségek nyomon követése az egyik legfontosabb feladat az üzleti életben. Ennek a feladatnak a hatékony elvégzéséhez elengedhetetlen a megfelelő érdekelt felek kezelésére szolgáló szoftver kiválasztása.

Ezek az eszközök lehetővé teszik az érdekelt felekkel való interakciók nyomon követését és kezelését. Tárolhatja az érdekelt felek preferenciáira és az Önnel való kapcsolataik állapotára vonatkozó információkat, és az adatelemzés segítségével többet megtudhat róluk. A legjobb szoftverek kiterjedt kommunikációs és együttműködési eszközökkel is rendelkeznek , amelyek segítenek Önnek együttműködésen alapuló, tartós kapcsolatok kiépítésében.

Mit kell keresnie az érdekelt felek kezelésére szolgáló szoftverben?

Az érdekelt felek kezelése gyakorlatilag minden üzleti partnerével való kapcsolatát lefedi. Éppen ezért érdemes olyan szoftvert találni, amely a lehető legjobban megfelel az Ön igényeinek. Az Ön igényeinek megfelelő funkciók mellett néhány általános szempontot is érdemes szem előtt tartani a szervezet érdekelt felek kezelésének érettségi szintjéhez illeszkedő megoldás kiválasztásakor:

Könnyű használat és felhasználói felület: A szoftvernek intuitívnak és könnyen használhatónak kell lennie, vagy olyan átfogó képzést kell nyújtania, amelynek segítségével a munkavállalók gyorsan elsajátíthatják a használatát. Kommunikáció és együttműködés: Keressen integrált eszközöket a belső érdekelt felekkel való kommunikációhoz és együttműködéshez, így nem kell külső eszközökre támaszkodnia. Adatok központosítása és kezelése: A szoftvernek központi adattárként kell szolgálnia az összes érdekelt félre vonatkozó információ, interakció és kommunikációs előzmény számára. Elemzés és jelentések: Az eszköznek robusztus jelentéskészítő és elemző eszközöket kell kínálnia, hogy könnyebben nyomon követhesse erőfeszítéseinek eredményeit. Biztonság és adatvédelem: Mivel érzékeny adatok tárolására fogja használni, az érdekelt felek kezelési platformjának meg kell felelnie az adatbiztonsági és adatvédelmi előírásoknak, valamint adatvédelmi funkciókat kell kínálnia. Integrációs képességek: Ha a szoftver jól integrálható a technológiai eszközkészletében található egyéb eszközökkel, akkor hatékonyabbá teszi a munkafolyamatokat és magasabb szintű adatintegritást biztosít. Skálázhatóság: Ahogy vállalkozása növekszik, olyan szoftverre van szüksége, amely vele együtt tud növekedni. Keressen olyan érdekelt felek kezelésére szolgáló alkalmazást, amely kisvállalkozásokat és nagyvállalati ügyfeleket egyaránt támogat.

A 10 legjobb érdekelt felek kapcsolattartási szoftver 2024-ben

A megfelelő termék kiválasztásával gyorsabban dolgozhat és új növekedési lehetőségeket nyithat meg. Annak érdekében, hogy a vállalkozása számára a legjobb döntést hozza, összeállítottunk egy listát a 2024-ben a piacon elérhető 10 legjobb érdekelt felek kezelési eszközről.

Kövesse nyomon az érdekelt felekkel való kapcsolatokat a ClickUp robusztus CRM- és kapcsolati funkcióival.

A ClickUp ingyenes projektmenedzsment szoftvere és ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) funkciói elég sokoldalúak ahhoz, hogy értékes eszközzé váljanak az érdekelt felek kezelésében. A ClickUp CRM nem csak az ügyfelekre korlátozódik, hanem lehetővé teszi az érdekelt felekkel való kapcsolatok nyomon követését és kezelését is. Könnyedén tárolhatja az üzleti partnereinek preferenciáit, interakcióit és elkötelezettségének történetét.

A ClickUp érdekelt felek listája sablon egyszerűsíti az érdekelt felek listájának létrehozását és karbantartását. Lehetővé teszi azok kategorizálását és szegmentálását szerepeik és érdekeik alapján, javítva ezzel a személyre szabást és a kommunikációt. Ha még több információra van szüksége, próbálja ki a Clickup érdekelt felek elemzési sablont.

A ClickUp Dashboards segítségével könnyedén megoszthatja az információkat az érdekelt felekkel, és elvégezheti egyéb kommunikációs és együttműködési feladatait. Ezek kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínálnak, hogy mindig akkor kapja meg a szükséges információkat, amikor szüksége van rájuk.

A ClickUp azonban több, mint egy egyszerű, hatékony érdekelt felek kezelési megoldás; átfogó funkciókészletével a legtöbb technológiai igényét kielégítő, all-in-one üzleti megoldásként működik.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp AI a kommentek összefoglalásának, dokumentumtervezetek készítésének, teendők létrehozásának és egyebekhez.

Feladatfigyelők és több megbízott funkció az érdekelt felek bevonásával kapcsolatos tevékenységek egyszerűsítéséhez

Testreszabható feladatkezelő és együttműködési eszközök külső beszállítói projektek kezeléséhez

Célkövetés és előrehaladás nyomon követése a hatékony érdekelt felek adatkezelés érdekében

Integráció különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal

Gantt-diagramok a projekttervezéshez

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára nehéz lehet megtanulni

Egyes felhasználók túl bonyolultnak találják a felületet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterületenkénti tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Totango

Via Totango

A Totango egy ügyfélsiker-platform, amely az érdekelt felek kezelésére összpontosít. A szoftver feltérképezi az ügyfél sikerét támogató összes személyt. Emellett feltérképezi az érdekelt felek közötti kapcsolatokat is, hogy megérthesse az elkötelezettség szintjét.

A szoftver moduláris felépítése megkönnyíti az Ön üzleti igényeinek megfelelő komponensek kiválasztását.

Profilokat hozhat létre az érdekelt felek feltérképezésére szolgáló sablonokkal, hogy szabványosított adatokat gyűjtsön az interakciókból, például a támogatásból, az értékesítésből és a találkozókból. Ez egy profil 360 fokos áttekintését biztosítja. Emellett érdekelt felek kockázatkezelési megoldásokat is kínál, például automatizált munkafolyamatokat, amelyekkel az érdekelt felek elkötelezettségét időben, szintek és egyéb részletek alapján lehet kezelni.

A jelentési irányítópultok betekintést nyújtanak a legfontosabb mutatókba, hogy optimalizálják a sikeres programokat. Ezek a mutatók magukban foglalják a megújítási kockázatokat, az ügyfelek egészségi állapotát, az elkötelezettség szintjét és a befektetés megtérülését. A szoftver más eszközökkel integrálható, hogy teljesebb betekintést nyújtson az információkba.

A Totango legjobb funkciói

Az ügyfelek elégedettségének és elkötelezettségének figyelemmel kísérése

Ügyfélszegmentálás és személyre szabott kommunikáció

Az ügyfelek útjának nyomon követése és elemzése

Integráció CRM-mel és támogató eszközökkel

A Totango korlátai

A kezdeti beállítás és konfigurálás bonyolult lehet.

Az ára drágább, mint sok versenytársé.

Totango árak

Starter: 2988 USD/év

Vállalati: 18 000 USD/év

Premier: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Totango értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (780 értékelés)

Capterra: 4/5 (24 értékelés)

3. Érdekelt felek feltérképezése

A Stakeholder Management által kiadott termékcsomag egy jól dokumentált módszertanból áll az érdekelt felek kezelésére, valamint egy sor táblázatsablonból.

A Stakeholder Circle módszertan segít kezelni az üzleti kezdeményezésekben részt vevő érdekelt felek elkötelezettségét. Eszközöket biztosít az érdekelt felek azonosításához, prioritásuk meghatározásához, vizualizálásához, bevonásához és nyomon követéséhez. Emellett megbeszélések révén azonosítja az érdekelt feleket, hogy megértse igényeiket és hatásaikat.

A prioritások meghatározása során a hatalom, a közelség és a sürgősség alapján rangsorolják az érdekelt feleket. Ezután az eszköz kör alakú ábrán jeleníti meg a legfontosabb érdekelt feleket, méretük, színük és pozíciójuk alapján vizualizálva fontosságukat. Az érdekelt felekkel való kapcsolatok és igények változásával együtt fejlesztheti és nyomon követheti az elkötelezettségi stratégiákat.

A három Microsoft Excel sablon különböző szintű érdekelt felek elemzését biztosítja a Stakeholder Circle módszertan alapján.

Az érdekelt felek feltérképezésének legjobb funkciói

Az érdekelt felek és a kapcsolatok vizuális ábrázolása

Elkötelezettség nyomon követése és kommunikációs előzmények

Testreszabható érdekelt felek profiljai

Egyszeri vásárlás

Az érdekelt felek feltérképezésének korlátai

Az Excel-alapú kialakítás korlátozott integrációs lehetőségeket jelent.

Korlátozott információk az ügyfelek véleményeiből

Érdekelt felek feltérképezésének árazása

Érdekelt felek munkalap: 30 dollár

Stakeholder on a Page: 5 dollár

Kommunikációs terv: 20 dollár

Érdekeltek feltérképezése értékelések és vélemények

Nincs elérhető értékelés

4. Darzin

Via Darzin

A Darzin Stakeholder CRM lehetővé teszi vállalkozásának, hogy egy központi platformon térképezze fel, kövesse nyomon és kommunikáljon minden fontos érdekelt féllel. Segít azonosítani a projektfejlesztéssel vagy más kezdeményezésekkel kapcsolatos belső és külső érdekelt feleket. A felhasználók profilokat hozhatnak létre minden érdekelt fél számára, rögzítve olyan részleteket, mint a befolyás szintje, az elkötelezettség története és a prioritások.

A CRM kapcsolattérkép-funkciókat használ az érdekelt felek közötti kapcsolatok vizualizálására. Az automatizált munkafolyamatok ezután irányítják a kapcsolattartást és a kommunikációt, például személyre szabott e-mailek vagy üzenetek küldését. A profilokból és adatforrásokból származó betekintés 360 fokos képet ad minden érdekelt félről. A teljesítménymutatók az időbeli elkötelezettségi szinteket mutatják.

Az egyéb rendszerekkel való integráció releváns érdekelt felek adatait biztosítja. A rendkívül specifikus adatok generálásához a szoftver felmérési eszközöket is tartalmaz, amelyek segítségével releváns visszajelzéseket gyűjthet az érdekelt felektől.

A Darzin legjobb funkciói

Érdekelt felek bevonásának tervezése és nyomon követése

Valós idejű visszajelzések gyűjtése és elemzése

Testreszabható jelentések és elemzések

Integráció CRM-mel és felmérési eszközökkel

A Darzin korlátai

A weboldalon nincs árinformáció.

Egyes felhasználók több automatizálási funkciót szeretnének

Darzin árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Darzin értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (négy értékelés)

5. InfoFlo

Via InfoFlo

Az InfoFlo érdekelt felek CRM-je segít a kapcsolatok kezelésében profilok létrehozásával, a kommunikáció nyomon követésével és testreszabással. A profilok egy átfogó nézetben rögzítik a kapcsolattartási adatokat és a kapcsolattartás történetét. Nyomon követi az interakciókat, például az e-maileket és a találkozókat, hogy biztosítsa a következetes kapcsolattartást.

Az érdekelt feleket a nekik hozzárendelt címkék, mezők és kategóriák alapján szegmentálhatja. A feladatok, emlékeztetők és dokumentumok központilag kezelik a határidőket és a fontos információkat. A jelentéskészítési funkciók segítenek mérni erőfeszítései sikerét.

Az alapcsomag tartalmazza a Bing Maps integrációját az érdekelt felek földrajzi adatainak ábrázolásához. Más projektfejlesztő eszközökkel való integrációk kiegészítőként érhetők el.

Az InfoFlo legjobb funkciói

Kapcsolat- és érdekelt felek kezelése

Kommunikációs előzmények nyomon követése

Dokumentumok és fájlok tárolása

Integráció e-mail és naptár eszközökkel

Az InfoFlo korlátai

A felhasználói felület modernabb is lehetne.

Egyes felhasználók alkalmi teljesítményproblémákról számolnak be.

InfoFlo árak

InfoFlo Core: 99 dollár

InfoFlo Offline: 199 dollár

InfoFLo PBX: 399 dollár

InfoFlo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (91 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (95 értékelés)

6. StakeWare

Via StakeWare

A StakeWare egy érdekelt felek kezelésére szolgáló szoftver, amely segít azonosítani, elemezni és bevonni a legfontosabb érdekelt feleket. Eszközöket biztosít az érdekelt felek befolyásuk, fontosságuk és egyéb tényezők alapján történő feltérképezéséhez. A felhasználók rögzíthetik a kapcsolattartási adatokat, a kapcsolatok történetét, az érdekeket, a problémákat és egyéb részleteket, amelyek segítenek az érdekelt felek szegmentálásában és kategorizálásában.

A StakeWare megkönnyíti az elkötelezettségi tevékenységek, például a találkozók, e-mailek és hívások nyomon követését. A szoftver több beépített vagy integrált együttműködési eszközt tartalmaz, ami hatékony csapatkommunikációs alkalmazássá teszi.

A jelentéskészítési funkciók biztosítják a célzott elkötelezettségi tervek kidolgozásához szükséges információkat. Az érdekelt felekkel kapcsolatos információk és a hozzájuk kapcsolódó elemzések könnyen elérhetők a szoftver irányítópultján.

A StakeWare legjobb funkciói

Érdekelt felek azonosítása és kategorizálása

Problémák nyomon követése és megoldásuk kezelése

Kommunikációs előzmények és dokumentummegosztás

Figyelmeztetés, ha egy érdekelt fél figyelmet igényel

A StakeWare korlátai

Korlátozott felhasználói vélemények

A weboldalon nincs árinformáció.

StakeWare árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

StakeWare értékelések és vélemények

Nincs elérhető értékelés

7. Tractivity

Via Tractivity

A Tractivity egy érdekelt felek bevonására szolgáló platform komplex érdekelt felek hálózatát kezelő vállalatok számára. Főbb jellemzői közé tartozik a testreszabható érdekelt felek térképezése, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az érdekelt felek hálózatainak és szegmenseknek a vizualizálását. A rendszer minden érdekelt fél számára digitális profilt biztosít, amelyben tárolja a kapcsolattartási adatokat, a korábbi interakciókat, az érdeklődési köröket és egyéb jellemzőket.

A Tractivity lehetővé teszi, hogy a csapat tagjaival közösen tervezzenek elkötelezettségi stratégiákat. A stratégiákat különböző érdekelt felek típusaihoz vagy kérdésekhez igazíthatja. A platform egyszerűsíti az elkötelezettségi feladatok végrehajtását, beleértve a találkozók ütemezését, a dokumentumok megosztását és a felmérések elvégzését.

A legfontosabb mutatók valós idejű nyomon követése és a részletes jelentések betekintést nyújtanak az érdekelt felek hangulatába. További funkciók: problémák naplózása, vitafórum és eseménynaptár.

A Tractivity legjobb funkciói

Érdekelt felek bevonásának tervezése és nyomon követése

Probléma- és panaszkezelés

Testreszabható irányítópultok és jelentések

Integráció CRM-mel és kommunikációs eszközökkel

A Tractivity korlátai

Egyes felhasználók számára nehéz megtanulni a használatát.

Egyes felhasználók alkalmi hibákról számolnak be.

Tractivity árak

129 dollártól/hónap

Tractivity értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (három értékelés)

8. Jambo

Via Jambo

A Jambo egy rugalmas érdekelt felek kezelésére szolgáló szoftver kis- és középvállalkozások számára. Funkciói lehetővé teszik az érdekelt felek feltérképezését, profiljuk rögzítését és az együttműködési tevékenységek tervezését.

A legfontosabb funkciók között szerepel a hatékony érdekelt felek szegmentálása és az érdekelt felekkel való kapcsolatok feltérképezésére szolgáló eszközök. Dokumentálhatja az interakciókat, megtekintheti az elkötelezettség történetét, és megjelölheti az egyes érdekelt felek problémáit vagy lehetőségeit.

A szoftver tartalmazza a feladatkezelést támogató funkciókat. Az adminisztrátori szerepkörben lévő felhasználók feladatok kiosztására és jóváhagyására, valamint az érdekelt felek rendezvényeinek, találkozóinak és kommunikációjának tervezésére jogosultak. A belső megjegyzéses eszközzel elősegíti az együttműködést, javítva a projekt átláthatóságát.

A jelentéskészítési funkciók között megtalálhatók a kapcsolatok állapotának értékelése és a sebezhetőségi mutatók. A gyakran készített jelentéseket sablonként elmentheti, hogy könnyen hozzáférhessenek.

A Jambo a felhasználóbarát kezelhetőséget és a megfizethetőséget hangsúlyozza a kisebb költségvetéssel rendelkező és kis csapatokkal dolgozó vállalkozások számára, amelyek érdekelt felekkel dolgoznak.

A Jambo legjobb funkciói

Érdekelt felek bevonása és kommunikáció

Testreszabható felmérések és visszajelzések gyűjtése

Problémamegoldás nyomon követése

Integráció kommunikációs platformokkal

A Jambo korlátai

Egyes felhasználók zavarosnak találják a felhasználói felületet.

A kezdeti tanulási görbe meredek lehet.

Jambo árak

Jambo Professional: 995 USD/hó

Jambo értékelések és vélemények

G2: 4/5 (egy értékelés)

9. Kahootz

Via Kahootz

A Kahootz egy érdekelt felek kapcsolattartási platform, amelynek célja a hatások maximalizálása. Lehetővé teszi különböző érdekelt felek csoportjainak feltérképezését és azok kapcsolatainak megtekintését olyan tényezők alapján, mint a befolyás vagy a hatás.

Minden érdekelt fél rendelkezik egy profillal, amelyben rögzítheti az őket segítő tulajdonságokat. Innen a műszerfalak és a vizualizációk betekintést nyújtanak a hangulatokba, a megosztott ötletekbe és a lehetőségekbe. A vezetők ezeket a betekintéseket felhasználhatják egyedi elkötelezettségi stratégiák kidolgozásához és az előrehaladás ellenőrzéséhez.

Az agilis projektmenedzsment eszközök a vállalati együttműködési eszközökkel vetekedő funkcióikkal segítik a kezdeményezések nyomon követését. Legyen szó megbeszélésekről, felmérésekről vagy kampányokról, a feladatok könnyen nyomon követhetők az első kijelöléstől a végső jóváhagyásig. Az automatikus emlékeztetők biztosítják, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

A Kahootz legjobb funkciói

Együttműködésen alapuló érdekelt felek bevonására szolgáló szoftver

Fájlmegosztás és dokumentumok közös szerkesztése

Feladat- és projektkezelő eszközök

Integráció különböző termelékenységi alkalmazásokkal

A Kahootz korlátai

A szoftver megtanulása nehéz lehet.

Egyes felhasználók szerint a testreszabási lehetőségek nem elégségesek.

Kahootz árak

Starter: 7 font/hó felhasználónként

Professzionális: 11,55 font/hó felhasználónként

Vállalati: 10,97 font/hó felhasználónként

Kahootz értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (29 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (13 értékelés)

10. Simply Stakeholders

Via Simply Stakeholders

A Simply Stakeholders egy könnyen használható eszköz az érdekelt felek kapcsolataival való foglalkozáshoz. Az eszköz lehetővé teszi a problémák nyomon követését, az érdekelt felek feltérképezését és az AI-vezérelt érzelemelemzésen keresztül betekintést nyerhet. Importálhat vagy hozzáadhat névjegyeket, meghívhat csapattagokat, és integrálhatja olyan kommunikációs eszközökkel, mint a Gmail és az Outlook.

A szoftver térképezési funkciói lehetővé teszik az érdekelt felek befolyásának, érdekeinek és hatásának vizualizálását. A vizualizáción túlmutató, mélyebb betekintést nyerhet a beépített AI elemző eszközökkel.

A Simply Stakeholders biztonságosan integrálható más rendszerekkel. A szabványos csatlakozók összekapcsolják a Salesforce-t, a közösségi médiát, a Mailchimp-et és más népszerű alkalmazásokat a rugalmasabb érdekelt felek kezelése érdekében. Az API lehetővé teszi a fejlesztőcsapatok számára, hogy saját megoldásaikat hozzák létre az integrációkhoz, beépített támogatás nélkül.

A Simply Stakeholders legjobb funkciói

Érdekelt felek azonosítása és elemzése

Kommunikáció nyomon követése és előzmények

Testreszabható sablonok az érdekelt felek bevonásához

Integráció kommunikációs eszközökkel

A Simply Stakeholders korlátai

Egyes felhasználók fejlettebb funkciókat szeretnének

Meredek tanulási görbe

Simply Stakeholders árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Simply Stakeholders értékelések és vélemények

G2: 5/5 (két értékelés)

Átalakítsa vállalkozását az érdekelt felek köré

Az érdekelt felekkel való kapcsolatok kezelése nem lehet csak egy újabb projekt vagy kezdeményezés – az üzleti tevékenységek középpontjában kell állnia. Ez segít fenntartani a munkavállalók morálját, megakadályozza, hogy az üzleti partnerek aggályai figyelmen kívül maradjanak, és több szempontból is erősíti vállalatának hírnevét.

A megfelelő szoftverrel összpontosíthat az érdekelt felekkel való kommunikációra és a velük szemben fennálló kötelezettségeire. A ClickUp nem véletlenül az egyik legnépszerűbb érdekelt felek kezelésére szolgáló szoftver: segít abban, hogy az érdekelt felek mindig a középpontban maradjanak, miközben biztosítja a zökkenőmentes működést. A ClickUp eszközei ingyenesek, így kipróbálhatja, bevezetheti és sikeresen alkalmazhatja őket. Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdje el még ma!