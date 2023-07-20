Stratégiák egy világos érdekelt felek kezelési terv kidolgozásához

Minden projektnek vannak érdekelt felei, és az, ahogyan ezekkel az emberekkel kapcsolatot építesz, döntő jelentőségű lehet a projekt sikerét vagy kudarcát illetően. A szoros kapcsolatok elősegítik a bizalom kiépítését és lehetővé teszik a csapatod számára, hogy szakértelmüket felhasználva elérjék a projekt céljait, míg a gyenge kapcsolatok konfliktusokhoz és elégedetlen ügyfelekhez vezethetnek.

Az érdekelt felekkel való kapcsolatok kezelése időt, erőfeszítést és szándékot igényel. Az érdekelt felek kezelési tervének segítségével az egész folyamat zökkenőmentesebbé válik.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk az érdekelt felek kezelésének alapjait, miért fontos ez, és hogyan hozhat létre saját érdekelt felek kezelési tervet.

Vessünk bele!

Mi az érdekelt felek kezelése a projektmenedzsmentben?

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást a feladatok kiosztásához, az érintettek kijelöléséhez, és minden máshoz, ami a következő együttműködés elindításához szükséges.

Az érdekelt felek azok a személyek, akikkel (vagy akiknek) egy projekt során együtt dolgozik. Ők azok, akik elengedhetetlenek a projekt sikeréhez, és akiket a projekt előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatni kell.

Az érdekelt felek kezelése az a művészet és folyamat, amelynek során a projekt során jó kapcsolatot építünk ki és tartunk fenn ezekkel az emberekkel, hogy a legjobb eredményt érhessük el. 🏆

A projekt érdekelt felek kezelése azonban nem csak arról szól, hogy listát készítünk mindenkiről, aki kapcsolatban áll a projekttel. Ez egy olyan folyamat, amely magában foglalja az érdekelt felek kategorizálását és fontossági sorrendbe állítását, valamint az egyes érdekelt felekkel való kommunikáció személyre szabását.

A cél az, hogy a projekt érdekeltjei számára zökkenőmentes, hatékony és eredményes élményt teremtsünk.

Az érdekelt felek típusai

Mi az az érdekelt fél a projektmenedzsmentben? Amikor a legfontosabb érdekelt felekre gondolunk, gyakran a fő ügyfél és az egyéb kedvezményezettek jutnak eszünkbe, de a valóságban a projekt érdekelt feleinek listája ennél sokkal hosszabb.

Érdekelt félnek számít mindenki, akit közvetlenül vagy közvetve érint a projekt, valamint mindenki, aki élénken érdekelt a projekt sikerében, például befektetők vagy kormányzati szervek. Ez azt jelenti, hogy a projektmenedzsment tervben belső és külső érdekelt felek is szerepelhetnek.

Az érdekelt felek gyakran befolyásosak, döntéshozói jogkörrel rendelkeznek vagy pénzügyi érdekeltségük van a projektben, és egyedi szerepet töltenek be a projektcsapatban – például vezető ügyfélként vagy fontos partnerként. 🤝

A projekt érdekelt felei közé leggyakrabban a következők tartoznak:

Ügyfelek

Tanácsadók

Kormányzati szervek

A projekt szponzorai

Befektetők

Választott képviselők

Igazgatósági tagok és vezetők

Föld- vagy erőforrás-tulajdonosok

Szállítók és beszállítók (nézze meg ezeket a szállítói lista sablonokat

Vállalkozók és alvállalkozók

A projektcsapat tagjai

Végfelhasználók

A közösség tagjai

Ez a lista nem teljes. Lehet, hogy a projektben vannak olyan belső érdekelt felek, akik más szerepet töltenek be, vagy egyedi felelősséggel rendelkeznek. A projekt kezdetén szánjon időt arra, hogy minden szempontból azonosítsa az érdekelt feleket, ügyelve arra, hogy senkit ne hagyjon ki.

Miért fontos az érdekelt felek kezelése?

A projekteknek gyakran sok belső és külső érdekeltje van, és ha nincs megfelelő módszer az összes érdekelt fél és a projektben zajló események nyomon követésére, ez gyorsan kihívássá válhat.

Az érdekelt felek kezelése elengedhetetlen, mivel lehetővé teszi a szervezettséget, az érdekelt felek fontossági sorrendjének megállapítását és a projekt sikerének maximalizálását. A hatékony érdekelt felek kezelése a következőket segíti elő:

Azonosítsa a legfontosabb érdekelt feleket, és állítson fel prioritásokat

Építsen ki erős és bizalmi kapcsolatokat a hatékony érdekelt felek bevonása érdekében

Az egyes érdekelt felek igényeihez igazítsa meg a megközelítését

Kezelje az akadályokat a legkisebb lehetséges hatással

Hatékony kommunikáció minden féllel a projekt során

Tartsa fenn az érdekelt felek elkötelezettségét a projekt teljes életciklusa alatt

Könnyítse meg a projekt végrehajtását az összes érintett számára

Dolgozzanak jobban együtt a stratégiai célok és a projekt eredményeinek elérése érdekében

A fenti és egyéb okok miatt az érdekelt felek hatékony kezelése elengedhetetlen a projekt sikeres kimeneteléhez. Érdekelt felek kezelési folyamatának hiányában szinte lehetetlen a megfelelő személyeket a megfelelő időben a megfelelő részletekkel ellátni.

A legjobb módszer erre egy stratégiai érdekelt felek kezelési terv kidolgozása. 📄

Hogyan készítsünk érdekelt felek kezelési tervet?

Egy jó érdekelt felek kezelési stratégiai terv megadja az érdekelt felek leghatékonyabb kezeléséhez szükséges keretrendszert. Íme egy hét lépésből álló folyamat, amelynek segítségével kidolgozhatja saját stratégiai tervét, hogy szorosabban együttműködhessen az érdekelt felekkel, és fenntarthassa érdeklődésüket az Ön munkája iránt.

1. Az érdekelt felek azonosítása

Mielőtt bevonná az érdekelt feleket, először meg kell tudnia, kik azok. Bármely sikeres terv első lépése a külső és belső érdekelt felek azonosítása. 🕵️

Gondoljon át a projekt hatókörét és céljait, és jegyezze fel mindazokat, akik potenciális érdekelt felekként eszébe jutnak. A projektmenedzsereknek a fenti listán szereplőket is fel kell venniük, valamint a nyilvánosság más tagjait, szakembereket vagy szervezeteket, illetve partnereket, akik részt vesznek a projekt általános sikermutatóinak meghatározásában.

Az érdekelt felek azonosításának szakaszában nem szükséges, hogy a lista rendkívül részletes legyen. A folyamat előrehaladtával kategorizálja és rangsorolja az érdekelt feleket. Jelenleg a cél egyszerűen csak egy kezdeti lista elkészítése.

2. Készítsen adatbázist az érdekelt felekről

Kövesse nyomon a belső és külső érdekelt feleket a ClickUp Listán

Miután elkészítette a projekt érdekeltjeinek listáját, elkezdheti kialakítani egy részletesebb képet arról, kik ők, és mi a szerepük és felelősségük. Most van az ideális idő arra, hogy elkezdje összeállítani az érdekelt felek listáját vagy nyilvántartását, amelyet később felhasználhat a velük való kommunikációhoz és bevonásukhoz.

Gyűjtsön információkat az érdekelt felekről, beleértve azt, hogy melyik vállalatnál vagy szervezetnél dolgoznak, milyen beosztásban vannak, milyen szerepet töltenek be a projektben, hogyan lehet velük kapcsolatba lépni, valamint minden fontos megjegyzést, például a meglévő kapcsolatokat vagy az ismert problémákat. 📝

Használja a ClickUp érdekelt felek listájának sablonját, hogy egyszerű, vizuális módon rendszerezze az érdekelt felek adatait. A sablon segítségével könnyen megkülönböztethetők a belső és külső érdekelt felek, vagy testreszabhatók a címkék, hogy saját kategóriákat hozzon létre. Egy pillantással láthatja az érdekelt felek nevét, szerepét, kommunikációs csatornáit és elérhetőségeit.

Ez a sablon rendkívül hasznos nemcsak az adatok rendszerezéséhez, hanem a csapat tagjai számára is, amikor gyorsan meg kell találniuk vagy fel kell venniük a kapcsolatot a projektmenedzserekkel vagy a projektvezetőkkel.

3. Kategorizálja és rangsorolja az érdekelt feleket

Használja a ClickUp érdekelt felek elemzési sablonját, hogy nyomon követhesse az összes érdekelt felet.

Bár minden érdekelt fél számára a lehető legjobb élményt kell megteremtenünk, nem minden érdekelt fél egyforma. A különböző érdekelt felek csoportjai kissé eltérő kezelési és kommunikációs stílust igényelnek, ezért fontos azonosítani, kik a legfontosabbak.

Használjon érdekelt felek feltérképezési folyamatot a legfontosabb érdekelt felek azonosításához. A ClickUp érdekelt felek elemzési sablonja segít ebben a felhasználóbarát hatalom/érdeklődés táblázat segítségével.

Helyezze el az összes érdekelt felet a mátrix sablon rácsán aszerint, hogy hol helyezkednek el a hatalmuk (vagy befolyásuk) és érdeklődésük szintje alapján. Ez az érdekelt felek elemzési stratégia lehetővé teszi, hogy megértsük, mely csoportokra kell különös figyelmet fordítani, és melyeket elég egyszerűen tájékoztatni a haladásról. 👀

A nagy hatalommal és érdeklődéssel rendelkező érdekelt feleket (például a projekt szponzorokat és ügyfeleket) szorosan kezelje, és tartsa őket elégedettnek és tájékozottnak a folyamat során. Az érdekelt felek elemzése azonban segíthet megtalálni az alacsony érdeklődéssel és hatalommal rendelkező érdekelt feleket is (például közösségi csoportokat vagy a nyilvánosság tagjait).

Ezek az emberek esetleg kevesebb figyelmet igényelnek, őket elég alkalmanként tájékoztatni és enyhén figyelemmel kísérni.

4. Dolgozzon ki egy érdekelt felekkel való kommunikációs tervet

Miután rangsorolta az érdekelt feleket, következő lépésként meg kell terveznie, hogyan fog kommunikálni és együttműködni velük a folyamat során. Itt az ideje, hogy stratégiai érdekelt felek kommunikációs tervet készítsen.

Vegye figyelembe a projektben érintett összes érdekelt felet, és készítsen személyre szabott tervet mindegyikük számára. Az érdekelt felekkel való kommunikáció és együttműködés tervének a következőket kell tartalmaznia:

A projekt kommunikációs vagy érdekelt felek bevonásával kapcsolatos céljai

Kommunikációs módszerek vagy csatornák

A kommunikáció gyakorisága

Stílus és hangnem

A kommunikációs terv végrehajtásához szükséges erőforrások

A kommunikációs terv egyes szakaszaiban felelős csapattag(ok)

Lehetséges üzenetek vagy kommunikációs eredmények a terv különböző szakaszaiban

Kommunikáljon közvetlenül a csapatával egy feladatban, ossza meg más feladatokat, és töltsön fel fájlokat szálakba rendezett megjegyzésekkel a ClickUp!

Kommunikációs cselekvési tervében megadhatja, hogy ügyfeleinek hetente kommunikál Slacken vagy e-mailben, illetve rendszeres projektmegbeszéléseken keresztül. A közösség tagjainak havonta vagy negyedévente küldhet e-mailben projektfrissítést. 📧

Elsőre talán túlzottnak tűnhet, hogy minden érdekelt fél számára egyedi tervet kell készíteni, de ha az elején időt és energiát szánunk erre, az egész projekt életciklusa alatt könnyebb lesz a felelősségteljes és következetes munkavégzés.

5. Rendeljen erőforrásokat a tervéhez

Használja a ClickUp erőforrás-elosztási sablonját, hogy nyomon követhesse a szervezet anyagainak, csapattagjainak és egyéb elemeinek felhasználását minden projektben.

A terv megléte nagyszerű, de a megvalósításhoz megfelelő erőforrásokra is szükség van. Gondolja át, milyen erőforrásokra van szüksége, majd ezeket rendelje hozzá a projekttervhez és a csapat tagjaihoz.

Az érdekelt felekkel való kommunikációs terv egyes elemei több erőforrást igényelnek, mint mások, de a megvalósításhoz mindig szükség van a csapat tagjainak idejére és energiájára. Egyéb potenciális erőforrások közé tartozik a kommunikációs és tervezési eszközökre, nyomtatott anyagokra, sajtótájékoztatókra, promóciós fotózásra és egyebekre szánt költségvetés. 📷

Ha már használja a ClickUp alkalmazást, vagy fontolgatja annak használatát, számos sablon áll rendelkezésre, amelyek segítenek az erőforrások kezelésében. Használja a ClickUp erőforrás-elosztási sablonját az erőforrás-igények szervezéséhez és a megállapodott és kiosztott erőforrások áttekintéséhez.

6. Ossza meg tervét az érdekelt felekkel

Ha elégedett az elkötelezettségi tervével, és biztos benne, hogy az reális, akkor itt az ideje, hogy megossza azt az érdekelt felekkel. Ez talán nem tűnik nyilvánvaló lépésnek, de nagyban segíthet az érdekelt felek elvárásainak kezelésében.

Ossza meg kommunikációs tervét az érdekelt felek jobb bevonása érdekében, hogy megértsék a folyamatot, a kommunikáció ütemtervét és azt, hogy mire számíthatnak. Gondoljon a tervre úgy, mint egy útitervre, amely meghatározza, hogy a projektmenedzserek hogyan tartják a kapcsolatot egymással a projekt során.

Vizualizálja és kezelje termékfejlesztési tervét a ClickUp Timeline View alkalmazásban

Ha mindkét fél tisztában van a tervvel, akkor kezelni tudja az elvárásokat, miközben motivált marad, hogy felelősségteljesen és a terv szerint haladjon.

Ha megosztja velük a tervét és az érdekelt felek térképét, az is megkönnyíti a velük való kapcsolatépítést. Az érdekelt felek bevonása nehéz lehet, különösen, ha elfoglaltak, ezért ha kezdettől fogva nyitott és átlátható velük szemben, az bizalmat épít és erősebb köteléket teremt, ami megkönnyíti az együttműködést. 🤩

7. Figyelje és módosítsa tervét

Még a legjobb érdekelt felek tervei is változhatnak, és az Ön terveinek is változniuk kell néha, ha helyesen végzi az érdekelt felek kezelését. A projekt életciklusa során új kihívások és lehetőségek jelenhetnek meg, ezért teljesen logikus, hogy a tervét is ezekhez igazítsa.

A projekt során folyamatosan dolgozzon az érdekelt felek kezelésén és velük való kapcsolataikon. Rendszeresen ellenőrizze, hogy terve hatékony-e. Lehet, hogy rájön, hogy a tervezett frissítések túl gyakoriak, és ez az érdekelt felek érdeklődésének csökkenéséhez vezet.

Lehet, hogy a választott kommunikációs csatornák nem felelnek meg az érdekelt felek kezelési tervének. Proaktív módon figyelje a helyzetet, hogy a szükséges módosításokat elvégezhesse. ⚒️

Tippek az érdekelt felek kezelési tervéhez

Az, hogy tudjuk, szükségünk van egy tervre, és az, hogy megértsük, hogyan valósíthatjuk meg azt a legjobban, két különböző dolog. Az alábbi öt hasznos tippel megtalálhatja a módját, hogy sikeres érdekelt felek kezelési tervét még hatékonyabbá és sikeresebbé tegye.

1. Tegye tervét felhasználóbarátabbá

Az érdekelt felek kezelésére vonatkozó terv nem csupán egy belső dokumentum, amely útmutatást nyújt Önnek, hanem egy olyan dokumentum, amelyet megoszt az egész projektcsapattal, és esetleg az érdekelt felekkel is. Ez azt jelenti, hogy könnyen érthetőnek kell lennie, világos és tömör nyelvezettel.

Kerülje a túlzottan technikai kifejezéseket, és használjon diagramokat, idővonalakat, táblázatokat és releváns képeket a szöveg felbontásához és hasznos vizuális elemek biztosításához, hogy az élmény felhasználóbarátabb legyen. ✨

2. Készüljön fel a váratlan eseményekre

Nem tudunk minden eshetőségre felkészülni, de a valószínűbb problémákat előre láthatjuk. Gondoskodjon arról, hogy terve tartalmazza a kockázatkezelés elemét, amely figyelembe veszi a lehetséges akadályokat és bonyodalmakat, valamint az azok kezelésére vonatkozó ötleteket. ⚒️

Lehet, hogy egy adott ütemterv szerint tervezi a frissítések közzétételét, de a projekt késedelmei és akadályai miatt ezek késedelmet szenvedhetnek. Gondoljon át, mikor fordulhat elő ilyen helyzet, és építsen be némi tartalékot az ütemtervébe, hogy ne kerüljön mindig egy lépéssel lemaradásba, ha problémával találkozik.

3. Legyen nyitott és átlátható

Az átláthatóság bizalmat épít, és ezt szeretné, hogy az érdekelt felek bőségesen megkapják Öntől. Legyen nyitott és átlátható a projekt egészében, hogy a projekt legfontosabb érdekelt felei támogatást nyújtsanak Önnek, és bízzanak abban, hogy a legjobb munkát végzi.

Legyen őszinte a határidőkkel, ütemtervekkel és mérföldkövekkel kapcsolatban, hogy kezelni tudja az elvárásokat. Ismerje el, ha hibát követett el, és kérjen bocsánatot azért, ha ez másokra is hatással volt. Tartsa magát és másokat is felelősségre, és a projektjét átláthatóság és bizalom jegyében vezesse, hogy az érdekelt felek kezelése valóban sikeres legyen. 🤝

4. Legyen elérhető az érdekelt felek számára

Noha nem kell minden percben rendelkezésre állnia az érdekelt felek számára, nekik úgy kell érezniük, hogy jó kapcsolatuk van Önnel, és bármikor felvehetik Önnel a kapcsolatot, ha kérdésük van. Korán határozza meg, hogy ki és mikor áll rendelkezésre a projekt megbeszélésére, így a kommunikáció nyitott és megfelelő maradhat. 📞

Kijelöl egy csapattagot, aki az egyes kulcsfontosságú érdekelt felek kapcsolattartója lesz – vagy valakit az egyes érdekelt felek csoportjaihoz, ha nagy léptékű projektet vezet. Megadja az érdekelt feleknek a felelős csapattag elérhetőségeit, és tájékoztatja őket a hivatalos frissítések közötti kapcsolattartás legjobb módjáról.

A kommunikáció kiépítése megnyugtatja őket, és egy hatékony érdekelt felek kezelési terv révén egy újabb lehetőséget kínál arra, hogy fenntartsa az érdeklődésüket.

A ClickUp idővonal nézetében madártávlatból láthatja erőforrásait és feladatait.

A megfelelő eszközök nélkül az érdekelt felek és a projekt többi részének kezelése kihívást jelenthet. Szerencsére mi fejlesztettük ki a legjobb projektmenedzsment szoftvert – a ClickUp-ot.

A ClickUp az ideális központ minden projektmenedzsment igényéhez. Szervezze meg az embereket, erőforrásokat, költségvetéseket és feladatokat. Készítsen és kövessen nyomon projektmenedzsment diagramokat, ütemterveket, teendőlistákat és függőségeket.

Gyűljetek össze brainstormingra vagy problémamegoldásra a Whiteboards segítségével, és dolgozzatok együtt a Docs-ban, hogy elkészítsétek a projekt dokumentációját az egész csapat számára. Személyre szabhatjátok a műszerfalatokat, és pillanatok alatt megtekinthetitek a projekt állását, ami lehetővé teszi a proaktív és stratégiai munkavégzést. ✨

Készítsen nyerő stratégiát az érdekelt felek kezelésére

Az érdekelt felek kezelése elengedhetetlen a projekttervezési folyamatban – különösen, ha nagy vagy fontos projekten dolgozik, vagy olyan projekten, amely hosszú időtartamra szól, vagy ha a projektben magas prioritású ügyfelek is részt vesznek. Használja ezeket a tippeket, hogy megértse a folyamatot, és kidolgozzon egy érdekelt felek kezelési tervet, amelynek segítségével mindenki a kezdetektől a végéig naprakész információkkal rendelkezik.

Ha a sikeres projektek lebonyolítása szerepel a teendőlistáján, fontolja meg a ClickUp használatát projektmenedzsment platformként. A ClickUp nemcsak speciális sablonokkal segíti az érdekelt felek kezelésének folyamatát, hanem számos funkcióval és beépített sablonnal is rendelkezik, amelyek a projektmenedzsment és a termelékenység minden területén segítséget nyújtanak.

Csatlakozzon, és próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp-ot, hogy megnézze, hogyan nézhet ki az új termelékenységi központja. 🤩