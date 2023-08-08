ClickUp blog
Hogyan állítsunk fel hatékony projektcélokat (példákkal)
Goals

Hogyan állítsunk fel hatékony projektcélokat (példákkal)

PMO Team
PMO Team
2023. augusztus 8.

Ön egy feltörekvő projektmenedzser? Vagy talán egy tapasztalt igazgató, aki már több tucat sikeres projektet tudhat magáénak?

Akár így, akár úgy, érdemes feleleveníteni a projektmenedzsment legjobb gyakorlatait. Végül is nehéz megítélni a projekt sikerét, ha nincsenek világos, mérhető célok.

Lehet, hogy ez egy plusz lépésnek tűnik, de a projekt céljainak meghatározása a munka megkezdése előtt a legjobb módja annak, hogy időt és fáradságot takarítson meg a későbbiekben – és talán még pár dollárt is. 💸

Ebben az útmutatóban elmélyülünk a projektmenedzsment céljaiban, miért olyan hasznosak, és hogyan lehet hatékony célokat kitűzni, amelyekkel csapata eléri a célvonalat.

Mik a projektcélok?

A projektcélok olyan célok, amelyek konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, relevánsak és időhöz kötöttek (SMART). Céljuk, hogy a munka megkezdése előtt meghatározzák, mit fog elérni a projekt.

A SMART projektcélokat tekintsd egyfajta útitervnek, amely végigkíséri a projektcsapatot a projekt életciklusán. Ugyanakkor egyfajta jövőképnek is tekinthető, amely mindenki figyelmét a feladatra és a projekt kereteire irányítja. (Mert az utolsó dolog, amire szükséged van, az a projekt kereteinek túllépése. )

A célok és a célkitűzések közötti legnagyobb különbség az, hogy a célkitűzések konkrétabbak és könnyebben megvalósíthatók. Például egy célkitűzés lehet például: „Növelni akarom a bevételt”. Egy célkitűzés viszont lehet: „A marketingcsapat a második negyedév végéig 10%-kal növeli a közösségi médiából származó hivatkozási forrásokat”. Látja a különbséget?

Projektcélok: ClickUp SMART Goal Action Plan sablon
Rendezze a célokat osztályok szerint egy ClickUp listában

A projektcélok megfogalmazásának végtelenül sok módja van. Végül is a megfogalmazott cél a projekt céljára vezethető vissza. Üzleti célokat hozhat létre a következőkre:

  • A felhasználói élmény javítása
  • Új termék bevezetése
  • Pénzügyi siker
  • Funkciók bevezetése

A legtöbb projektnek több célja is van, ezért célszerű az céljait célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR) szoftver vagy célkövető alkalmazások segítségével nyomon követni. Ezek az eszközök segítenek megőrizni a józan gondolkodást, miközben különböző csapattagokkal, feladatokkal és projektekkel kell foglalkoznia. 🤹

Projektcélok: Projekt hatálya Whiteboard sablon
Adjon hozzá dokumentumokat, feladatokat és egyebeket a ClickUp Whiteboard-hoz, hogy vizuálisan megtervezhesse a projekt sikeréhez vezető utat a kezdetektől a befejezésig.

A projektcélok kitűzésének előnyei

A projektcélok meghatározása segít a célok kitűzésében a kezdetektől fogva. Ezután visszatekinthet a projektre, és – gyakran kemény adatokkal alátámasztva – bizonyíthatja, hogy a projekt sikeres volt. Ha pedig nem volt az, pontosan meghatározhatja, mennyire maradt el a kívánt eredményektől. 🎯

A projektcélok kitűzése sokféleképpen segíthet, de a legnagyobb előnyök a következők:

  • Készítsen szilárd projekttervet: Csapatvezetőként Ön feladata a projektmenedzsment célok kidolgozása. A SMART célok segítségével olyan kiváló projekttervet készíthet, amely biztosítja, hogy a projekt időben és a költségvetés keretein belül megvalósuljon.
  • Dokumentáció készítése: A projektcélok a projekt előrehaladásával a főnökeinek szükséges dokumentációt biztosítanak. A dokumentáció segít abban is, hogy a jövőben jobb projekteket tervezzen.
  • Mérje teljesítményét: „Jó munkát végeztünk?” – ez a kérdés tartja ébren éjszakánként a projektmenedzsereket. Szerencsére a projektcélokból egyértelműen kiderül, hogy jól teljesített-e, vagy változtatnia kell valamit.
  • Végezzen fontos munkát: Épített már valaha olyasmit, amit a vállalkozása nem használt? Ez nagy időpazarlás. A projektcélok biztosítják, hogy a projekt eredményei összhangban legyenek az üzleti célokkal. Például, ha a szervezet növelni szeretné az e-kereskedelemből származó bevételeket a nemzetközi vásárlóktól, de a marketingcsapata a belföldi értékesítésre koncentrál, akkor ez egy olyan eltérés, ami nem fogja túlzottan örömmel tölteni a vezérigazgatót.
Projektcélok: célok létrehozása és nyomon követése a ClickUp GIF-ben
Célok létrehozása és nyomon követése a ClickUp alkalmazásban

A projektcélok típusai

A projektek nem egyformák, és a projektcélok sem lehetnek azok. A projektjétől függően előfordulhat, hogy olyan célt kell kitűznie, amely egy vagy több alábbi kategóriába tartozik:

  • Minőségi célok: Ez a projektcél a minőségre összpontosít. Állítson fel olyan célt, amely referenciaértékekre, mutatókra vagy bizonyos szabványokra összpontosít. Ez lehet például az ügyfélszolgálati elégedettségi arány vagy a weboldal elhagyási aránya.
  • Pénzügyi célok: A pénzügyi célok mozgatják a világot. Az ilyen típusú projektcélok a jövedelmezőségre és a költséghatékonyságra helyezik a hangsúlyt. Ez egyben jó módszer a projektköltségvetés nyomon követésére is.
  • Időbeli célok: Ha több projekt is szerepel a hátralévő feladatok listáján, akkor mindent a lehető leggyorsabban el kell végeznie. Az időbeli célok segíthetnek a projekt időkereteinek jobb kezelésében, de a projekt mérföldköveinek nyomon követésében is.
  • Folyamatcélok: A folyamatcélok esetében a csapat együtt dolgozik egy bizonyos munkafolyamat javításán vagy új módszerek kidolgozásán a hatékonyság növelése érdekében. Ez egy nagyon gyakori cél a webfejlesztő csapatok számára, amelyek az Agile módszertant követik.
  • Tanulási célok: Szeretné fejleszteni csapata készségeit? Kövesse nyomon képességeiket a tanulási célok segítségével. Ezekkel mérheti csapata képesítési és tudásszintjét.
  • Teljesítménycélok: Ezek a projekt célkitűzései, például a sebesség vagy a hatékonyság. A teljesítménycélok segítségével nyomon követheti csapata, projektje vagy termékének teljesítménymutatóit.
  • Megfelelési célok: Senki sem szeret levelet kapni a jogi osztálytól. A megfelelési célok biztosítják, hogy vállalkozása megfeleljen bizonyos iparági vagy jogi előírásoknak.
Projektcélok: ClickUp Compliance projektterv sablon
Különböző megfelelési célcsoportokat kezelhet egy ClickUp List nézetben.

A projekttől függően előfordulhat, hogy hibrid projektcélt kell létrehoznia. Például, lehet, hogy javítania kell az árajánlat-készítési folyamatot és időt kell megtakarítania (kombinált folyamat- és időcél).

A célokat tetszés szerint testreszabhatja, amennyiben azok egyértelműek és hasznosak.

Hogyan ne írjunk projektcélokat

Tudjuk, hogy elfoglalt. De a projektcélok lényege, hogy a csapata egy irányba haladjon. Ha csak azért ír meg homályos, haszontalan célokat, hogy gyorsan kipipálhassa a feladatot, az nem fog segíteni a csapatának a SMART projektcélok megfogalmazásában.

Íme néhány példa nem megfelelő projektcélokra:

  • „Készítsen jobb terméket!” Mit jelent a „jobb”? Biztonságosabb? Olcsóbb? Honnan tudja, hogy a termék „jobb”, mint a jelenlegi?
  • „Növelje a ügyfél-elégedettséget. ” Nem vagyunk elégedetlenek ezzel a projektcéllal, de mégsem túl hasznos. Határozza meg, hol szeretné növelni az ügyfél-elégedettséget, mennyivel kell növelni, és mikor.
  • „A csapat teljesítményének javítása.” Mit jelent Önnek a „teljesítmény”? Határozza meg, melyik csapatról beszél, melyek a legfontosabb teljesítménymutatók, mennyivel várhatóan javulnak ezek a mutatók, és milyen időtávon belül.

Bár egy olyan célkitűzés, mint „A projekt időben történő befejezése” elméletileg jól hangzik, a gyakorlatban nem túl hasznos.

A projektcéloknak a SMART rövidítésnek kell megfelelniük, hogy egyértelmű célokat lehessen kitűzni. Így Ön (és csapata) pontosan tudja, mit szeretne elérni.

Például a „projekt időben történő befejezése” SMART projektcél a következő lehet:

  • Konkrét: Nevezze meg a konkrét projektet, különösen, ha egyszerre több projektet is vezet (szerencsés Ön).
  • Mérhető: Állítson be számszerűsíthető mérőszámot százalékos vagy más kiszámítható mérőszámmal.
  • Elérhető: Egy vállalati marketing tervet nem lehet egy nap alatt megfordítani, ezért válasszon egy ésszerűen elérhető célt.
  • Releváns: A célok testreszabása a projektre szabva
  • Időhöz kötött: Határozzon meg egy szigorú határidőt

Egyértelműen meghatározott projektcélok példái, amelyeket érdemes követni

Ezen a ponton már tudja, mit nem kell tennie. A projektcélokat tetszése szerint megfogalmazhatja, de a legtöbb projektmenedzser „célkitűzésként” írja le őket.

A SMART keretrendszer alapján alakítsunk át néhány kevésbé hasznos projektcélt megvalósítható célokká:

  • A „jobb termék készítése” célkitűzés „a generátor teljesítményének 5%-kal történő növelése a negyedik negyedévi termékbevezetésig” célkitűzéssé válik.
  • „A vevői elégedettség növelése” helyett „A Net Promoter Scores (NPS) 20%-os növelése az élelmiszer- és italipari ügyfelek körében”
  • A „csapat teljesítményének javítása” célkitűzés „A csapat vezetési készségeinek fejlesztése a munkavállalói fluktuáció 45%-os csökkentése érdekében a következő két évben” célkitűzéssé válik.

Látja a különbséget?

Ezek az új célok sokkal egyértelműbbek. A projekt végén könnyű visszatekintve megállapítani, hogy elérted-e a célodat. Ez egy egyértelmű cél, szemben egy olyan homályos kijelentéssel, mint például: „Keressünk több pénzt!”.

Ha inspirációra van szüksége, íme néhány további példa a projektcélokra:

  • „Célzott tartalommarketing-stratégiával növelje a webes forgalmat 20%-kal a következő negyedévben.”
  • „Csökkentse az ügyfélszolgálati válaszadási időt 30%-kal a következő hat hónapban egy új CRM segítségével”
  • „A termék renderelési folyamatának automatizálásával 15%-kal csökkentse a gyártási költségeket a következő pénzügyi évben.”
  • „Növelje az eladásokat 10%-kal a következő negyedévben azáltal, hogy új ügyfélszemélyiségeket céloz meg egy közösségi média marketing kampányban.”
  • „Az év végéig új, ingyenes projektmenedzsment szoftvert kell bevezetni, hogy a projekt befejezési ideje 25%-kal csökkenjen.”
  • „Növeljük hírlevelünk előfizetőinek számát 30%-kal hat hónap alatt azáltal, hogy egy feliratkozási gombot helyezünk el az e-kereskedelmi fizetési oldalon.”
Ez a magas szintű projektterv megkönnyíti a teljesítendő feladatok vizualizálását és nyomon követését.
A ClickUp Board nézetben vizualizálhatja és nyomon követheti a projekt eredményeit.

Hogyan állítsunk fel és kövessünk nyomon projektcélokat?

Oké, tehát elsajátította a kiváló projektcélok megfogalmazásának alapjait. Sokat dolgozott, hogy megfogalmazza őket. Most itt az ideje, hogy a lehető leginkább megvalósíthatóvá és észrevehetővé tegye őket.

Kövesse ezeket a tippeket a projektcélok nyomon követéséhez, hogy mindig szem előtt tartsa céljait. 🏆

Igazodjon a szélesebb körű szervezeti célokhoz

A projektmenedzsment célok kitűzése előtt beszéljen a vállalat vezetőségével vagy más fontos személyekkel. Kérdezze meg őket, hogy mik a szervezet céljai az évre vonatkozóan.

Még ha ez egy általános cél is, mint például „pénzt megtakarítani”, az is egyértelmű irányt ad a munkához. Például ez nem a megfelelő idő arra, hogy olyan célokat tűzzön ki, mint „A marketingkiadásokat 50%-kal növelni”.

Ha ismeri szervezetének átfogóbb céljait, akkor olyan projektcélokat választhat, amelyek relevánsabbak a konkrét projekt szempontjából.

Ráadásul sokkal könnyebb megnyerni a projekt érdekeltjeinek támogatását, ha bizonyítani tudja, hogy céljai összhangban vannak a szervezet éves céljaival.

Használjon sablonokat az időmegtakarítás érdekében

Nincs ideje saját projektcélokat kitűzni? Semmi gond. Megértjük, hogy ezeknek a céloknak a kitűzése időbe telik, és néha ez olyan plusz idő, amellyel Ön nem rendelkezik.

Ha kritikus pillanatban van, használjon sablonokat az OKR-ekhez és a célokhoz. Ezeket testreszabni kell, de a formázás önmagában is több órányi időmegtakarítást jelent havonta.

Próbálja ki a ClickUp Company OKR-ek és célok sablonját, hogy létrehozzon egy szervezeti struktúrát, amely tükrözi vállalatának vízióját és értékeit – mindezt egy helyen!

ClickUp célok sablon
Készítsen hierarchiát a csapat, az osztály és a vállalat céljaiból a ClickUp vállalati OKR-jeinek és céljainak sablonjával.

Célok kitűzése csapatként

Ki mondta, hogy minden munkát egyedül kell vállalnia? Használja ki csapattagjai szakértelmét, és közösen állítsák fel a projekt céljait.

Két fej jobb, mint egy, és a csapatmunka nagy különbséget jelenthet. Az agyteljesítmények egyesítésével olyan nagyobb, jobb célokat lehet kitűzni, amelyekre egyébként nem gondolt volna.

Kövesse nyomon KPI-jeit a ClickUp Goals segítségével

Remek projektcélokat állított fel, de hogyan tudja rávenni a csapatát, hogy azokért felelősséget vállaljon? Használja a ClickUp Goals szolgáltatást!

A ClickUp Goals segítségével állítsa be projektcéljait, és hatékonyan kövesse nyomon azokat a feladatokkal és munkafolyamatokkal párhuzamosan. Ahelyett, hogy különböző eszközök és platformok között váltogatna, minden szükséges eszköz egy helyen található.

Beszéljünk az időmegtakarításról. ⏱️

A ClickUp Goals segítségével az ütemtervek és a célok kristálytiszták lesznek. Különböző típusú célokat állíthat be a következőkre:

  • Számadatokkal kifejezett célok
  • Pénzügyi célok
  • Igaz/hamis célok
  • Feladatok
ClickUp célkövetés
Maradjon a tervnél, hogy elérje céljait egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel.

Feladatot célkitűzéssé kell alakítania? A ClickUp segítségével ezt egyetlen kattintással megteheti – soha többé nem kell kétszer beírnia ugyanazt az adatot.

A Célok mappa rendszer egy irányítópulton szervezi és követi nyomon az összes projektcélját. Akár bizonyos csapatoknak és személyeknek is hozzárendelhet célokat, hogy mindenki felelősséget vállaljon.

Tudjuk, hogy nincs ideje a csapatát a projekt állásáról folyamatosan kérdezni.

Egyszerűen rendeljen határidőt a céljaihoz, és a ClickUp hetente küldi Önnek a haladásról szóló frissítéseket. Az automatikus nyomon követésnek köszönhetően nem kell aggódnia a többiek státusza miatt. A csapat így inkább a tényleges munkára koncentrálhat, nem pedig a jelentésekre.

A célok kategóriákba sorolása a ClickUp GIF célmappákba
Hasonló célokat rendezzen el és kategorizáljon a ClickUp célmappáiba.

A projekt sikerét automatizálja

A projektcélok elengedhetetlenek minden stratégiai projektben. A csapatmunka és a sablonok sokat segítenek. De ha munkáját és magas szintű stratégiáit egy platformra kell összevonnia, válassza a ClickUp-ot.

A ClickUp egy adag józan észzel tölti meg a projektmenedzsment folyamatokat, hogy munkája – merjük mondani? – szórakoztatóvá váljon.

De ne higgyen csak nekünk! Regisztráljon a ClickUp-ra, hogy egyszerűsítse a folyamatokat, és kezdjen el megvalósítható projektcélokat kitűzni.

