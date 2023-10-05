A hatókör kiterjedésének növekedése: hogyan lehet proaktívan kezelni bármely projektet

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a hatókör-kiterjedés?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A hatókör-kiterjedés olyan jelenség, amely akkor fordul elő, amikor a projekt eredeti célkitűzéseihez változtatások vagy kiegészítések történnek, akár a legfontosabb érdekelt felek és a projektmenedzserek jóváhagyásával, akár anélkül." } } ] }

A hatókör-eltérés sikeres kezelésének kulcsa a határok kijelölése és a felfedezés ösztönzése közötti egyensúly megtalálása.

A kreatív gondolkodás és a szervezeti fegyelem ötvözésével a csapatok képesek a hatókör-kiterjedést saját előnyükre fordítani.

A kiterjesztett hatókör gyakran érdekesebb projekteket eredményez Ön és csapata számára. Tehát ahelyett, hogy elbátortalanodna, miért ne fogadná el a hatókör kiterjesztését, hogy segítsen nekünk rugalmasak és alkalmazkodóképesek maradni? Ez egy lehetőség arra, hogy fejlesszük kreatív készségeinket, és olyan megoldásokat találjunk, amelyek a projektet a következő szintre emelik. ⚡️

Beszéljünk arról, mi okozza a hatókör-kiterjedést, és tanuljunk meg hasznos tippeket, hogy hogyan tarthatjuk kordában anélkül, hogy korlátoznánk az innovációt. Eközben ingyenes projektmenedzsment sablonokat és forrásokat is megosztunk, amelyeket felhasználhat kis kreatív projektekhez és nagy szoftverfrissítésekhez egyaránt!

Mi az a hatókör-kiterjedés?

A hatókör-kiterjedés olyan jelenség, amely akkor fordul elő, amikor a projekt eredeti célkitűzéseihez változtatások vagy kiegészítések történnek, akár a legfontosabb érdekelt felek és projektmenedzserek jóváhagyásával, akár anélkül.

Pozitív kontextusban a hatókör-kiterjedés segíthet a projekt paramétereinek bővítésében, lehetővé téve, hogy a projekt ambiciózusabbá váljon és új lehetőségeket tárjon fel. Negatív kontextusban azonban jelentős késedelmeket, megnövekedett költségeket és az ügyfelek vagy más érdekelt felek elégedetlenségét okozhatja.

A változó igényekkel szembesülve nehéz lehet tisztán látni a helyzetet. De ha emlékeztetjük magunkat arra, hogy ez a folyamat szükséges része, akkor mi vagyunk az irányítók. Fontos, hogy koncentráltak és kíváncsiak maradjunk, amikor a projekt ütemtervében vagy költségvetésében változások történnek. Minden hátránynak megvan a maga előnye!

❌ A hatókör-kiterjedés hátrányai ✅ A hatókör-kiterjedés előnyei Eltereli a figyelmet a projekt eredeti céljáról, ami megnehezíti a feladatok fontossági sorrendjének megállapítását. Elősegíti az együttműködést a csapat tagjai között Az új vagy módosított követelmények miatt megnöveli a költségeket és megterheli a költségvetést. Lehetőséget teremt kreatívabb megoldásokra, mivel az ötletek a meglévő komponensekre épülnek. Bevezeti azokat a további funkciókat, amelyek konfliktusokat okozhatnak a különböző érdekekkel rendelkező érdekelt felek között. Korán feltárja a váratlan költségeket és erőforrás-igényeket, és megakadályozza a későbbi meglepetéseket. Az összes kérés teljesítése alacsonyabb minőséget és a részletek figyelmen kívül hagyását jelentheti. Növeli az ügyfelek elégedettségét, mivel az ügyfelek igényeik hatékonyabban kielégíthetők, ha bevonják őket a folyamatba. Az érdekelt felek elégedetlenségéhez vezet, ha kéréseik nem teljesülnek. Összefoglalás Meghosszabbítja a projekt időtartamát, és új munkák hozzáadásával vagy a jelenlegi munkaterhelés módosításával a határidők elmulasztásához vezet. Új üzleti lehetőségeket teremt, mivel a kibővített hatókör gyakran olyan bevételi forrásokat nyit meg, amelyek korábban nem kerültek figyelembevételre.

Mi okozza a hatókör-kiterjedést?

A hatókör-kiterjedés akkor fordul elő, amikor egy projekt a fejlesztési folyamat során egyre bonyolultabbá válik, szükségtelenül nagyra nő, vagy a vártnál hosszabb ideig tart. Ennek oka lehet a projekt követelményeinek és céljainak egyértelműségének hiánya, valamint a formális változáskezelési folyamat hiánya.

De még a legjobban kidolgozott projekttervek is ki vannak téve a hatókör-kiterjedés kockázatának. A legjobb szándékkal hozhat meg minden helyes döntést. Aztán bekövetkezik a váratlan, és magasabb szintű bizonytalansággal kell megbirkóznia a projekt hatókörében. 🔍

A jó hír az, hogy ha korán felismeri a jeleket, nagyobb esélye van megelőzni a nemkívánatos hatókör-kiterjedést!

Vessünk egy pillantást a projekt hatókör-kiterjedés leggyakoribb belső és külső jeleire.

Írjon munkamegosztási struktúrát a dinamikus ClickUp Docs-ban

Belső jelek

Több csapatértekezlet-kérés a projekt céljának összehangolása érdekében

Szerettem volna kapcsolatba lépni veled, mert a csapat kissé túlterheltnek érzi magát a projekttel kapcsolatban, és jól jönne nekik egy újabb megbeszélés. Szeretnénk egy kis időt szánni arra, hogy jobban megértsük, mit is jelent a projekt, hol találhatunk információkat, és mi a mi feladatunk.

Amikor csapatértekezlet-kérelmekre válaszol, mindenképpen vegye figyelembe azok összhangját a projekt átfogó céljával. Kérdezze meg magától: „Mit adna ez az értekezlet a nagyobb képhez?”

Kössük össze a pontokat, és mutassuk meg, hogy az egyes napirendi pontok hogyan kapcsolódnak logikusan a projekt céljához. Ezenkívül mérjük fel, hogy a kívánt eredmény eléréséhez mennyi ideig kell tartania a beszélgetésnek. Ha úgy gondoljuk, hogy egy órás megbeszélésre van szükség, próbáljuk meg 40 perc alatt lezárni! 🧑‍💻

Legyen rugalmas, és használja a legjobb ítélőképességét, amikor alternatív ötleteket vagy megoldásokat kínál, amelyek segíthetnek a csapatnak közelebb kerülni a céljához. Végül pedig minden találkozó után mindenképpen tartson kapcsolatot a csapat tagjaival, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen, és támogassa a projekt végső céljának elérését.

Tanulja meg, hogyan kell megbeszélni a várt eredményeket a következő projektindító értekezleten !

Használja a Slash parancsokat és a rich text szerkesztést, hogy gyorsan rendszerezze jegyzetét a ClickUp Docs-ban.

A „sürgős” vagy „sürgősségi” feladatok száma, amelyekre agresszív időbecslések vonatkoznak, növekszik.

Ha egy projektben néhány naponta sürgős és sietős feladatok merülnek fel, az jelentősen befolyásolja az ütemtervet, mert egyszerre helyezi előtérbe a sebességet és a pontosságot. Ez azt jelenti, hogy a csapatoknak meg kell találniuk a módját, hogy a feladatokat gyorsan és a legmagasabb színvonalon végezzék el. 🤩

Ez gyakran nehezebb, mint amilyennek látszik, és oda vezethet, hogy a csapatok a becsült óraszámon túl is dolgoznak, akadályokba ütköznek, vagy eleve rosszul becsülik meg a feladat elvégzéséhez szükséges időt. A folyamatos kommunikáció miatt a csapat tagjainak munkaterülete állandó csengések és pingelések közepette működik.

A gyorsított feladatok számának minimalizálása érdekében dolgozzon együtt az érdekelt felekkel a megfelelő határidők meghatározásában és az elvárások kezelésében. Ezután dokumentálja a kérések szűrésére és a feladatok csapat tagjai közötti delegálására szolgáló folyamatot. (De erről később bővebben!)

Kezelje a projekt ütemtervét a ClickUp kezdési és befejezési dátumaival.

Rossz kommunikáció/Dokumentáció hiánya

A projekt minden szakaszának egyértelmű dokumentálása elengedhetetlen a sikerhez. Enélkül a csapat figyelmen kívül hagyhat olyan részleteket és folyamatokat, amelyek elengedhetetlenek a határidők és a költségvetési elvárások teljesítéséhez. Az érdekelt felek nem fogják megérteni, miért hoztak bizonyos döntéseket, és nem tudják nyomon követni a projekt előrehaladását, ami megnehezíti a tájékozott döntések meghozatalát és a siker értékelését. 🏆

A jól megírt információk és utasítások lehetővé teszik az új csapattagok számára, hogy gyorsan beilleszkedjenek, anélkül, hogy csökkentenék a többi projekt tag vagy vezető termelékenységét.

Külső jelek

Rosszul meghatározott, többféleképpen értelmezhető hatókör

A rosszul meghatározott projekt hatókörök mindenkinek fejfájást okoznak, miközben negatívan befolyásolják a határidőket és a költségvetést. Tegyen fel kérdéseket minden nem egyértelmű elemről, hogy a projekt hatóköre világos, tömör és részletes legyen.

Elengedhetetlen, hogy korlátokat állítson fel a csapat termelékenységének és az irodai hangulatnak a maximalizálása érdekében.

Az első lépés az ügyfelek vagy érdekelt felek bevonási folyamatának javítása.

Vonja be az ügyfeleket vagy a projekt szponzorát a ClickUp Docs projekt terjedelmének leírásával.

Olvassa el még: Projekt terjedelmére vonatkozó sablonok és terjedelemre vonatkozó dokumentumok példái

Nem várt események

Egyetlen projekt sem védett a váratlan zavaroktól és eseményekkel szemben, amelyek jelentős hatással lehetnek a haladásra:

Nem tervezett személyzeti távollét

Természeti katasztrófák

Előre nem látható technikai vagy jogi problémák

Hirtelen változások a piacon

Szállítói változások

A Microsoft Windows automatikus frissítései, amelyeket senki sem kért

Ilyen helyzetekben a vészhelyzeti terv alkalmazása minimalizálja az esetleges károkat, így a projekt a lehető legnagyobb mértékben a terv szerint haladhat tovább. Fontos továbbá, hogy minden érintett rugalmas legyen és hajlandó legyen változtatásokra, hogy a projekt tovább haladjon.

További érdekelt felek későn csatlakoznak a projekthez

Ha új érdekelt felek csatlakoznak a projekthez a folyamat késői szakaszában, az bonyolulttá teheti a helyzetet, mivel nem rendelkeznek a már meghozott döntésekkel kapcsolatos ismeretekkel.

Ez új kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) és projektmérföldkövek bevezetéséhez vezethet, ami végül a meglévő eredmények megváltoztatását eredményezheti. ( A utódlási tervekről később beszélünk!)

PRO TIPPA munkaterületet leíró dokumentum használata segít tisztán megérteni a csapata által elvárt eredményeket. Töltse le a ClickUp munkaterület-sablonját, és használja ingyenes platformunkat bármilyen projekt kezeléséhez!

7 tipp a hatókör-kiterjedés kezeléséhez és elkerüléséhez

A projektmenedzser az első és utolsó személy, aki részt vesz egy projektben. Nemcsak a projekt minden fázisát felügyeli, hanem a folyamatok őrzője is. 🔑

A folyamatok tartják rendben mindenkit és mindent – még a legnagyobb nyomás alatt is. Ha minimális rendszerek nélkül vág bele egy projektbe, nehéz lesz kezelni a hatókör-kiterjedést.

Íme hét tipp a hatókör-kiterjedés kezeléséhez:

1. tipp: Minden projektkéréshez kérjen kitöltött felvételi űrlapot

Hozzon létre egy hatókör-jóváhagyási folyamatot a ClickUp Forms segítségével.

Az e-mail postafiók az egyik kedvelt kapu, amelyen keresztül a hatókör-kiterjedés behatolhat és átveheti az irányítást a projekt felett. Az e-mailek oda-vissza küldözgetésével eltöltött idő értékes, mélyreható munkavégzésre fordítható órákat vesz el. Kérdések listáját küldi, információkat értelmez, és válaszokra vár, hogy összeállítsa a hivatalos összefoglalót.

A ClickUp Formshoz hasonló projektfelvételi űrlapokkal proaktívan védi csapata termelékenységét a nap 24 órájában.

Az űrlapok kiszámíthatóak. Az űrlapok adatokat tárolnak. Az űrlapok pénzt takarítanak meg.

Amikor egy ügyfél vagy érdekelt fél kitölti a kérdőívet, saját gondolkodási folyamatát látja visszatükröződni. Ez segít nekik abban, hogy megadják azokat az információkat, amelyekre Önnek, mint projektmenedzsernek szüksége van ahhoz, hogy megértse kérésüket, mielőtt a csapat bármilyen munkába belekezdene. 👥

Ezek a kérdések iránymutatást és inspirációt nyújtanak a projektigénylő űrlap kitöltéséhez:

Van-e olyan meglévő vizuális elem (fotó, infografika, logó stb.), amelyet fel kell használni a projektben?

Vannak-e olyan meglévő tartalmi elemek (írások, jelentések, felmérések, tanulmányi eredmények stb.), amelyeket fel kell használni a projektben?

Hogyan mérjük a sikert? Sorolja fel az összes releváns vállalati OKR-t és KPI-t

Van listája a projektbe beépítendő legfontosabb üzenetekről vagy pontokról?

Van-e olyan technikai korlátozás vagy szempont , amelyet figyelembe kell venni?

Van-e bármilyen márkaépítési irányelv vagy esztétikai szempont, amelyet figyelembe kell venni?

Van-e bármilyen jogi előírás vagy megfelelési szabvány, amelyet be kell tartani?

Van olyan tartalom vagy vizuális elem, amelyet ki kell zárni a projektből?

Mi a célja ennek a projektnek?

Mi a projekt ütemterve és költségvetése?

Kik a projekt célközönsége?

Kik a projekt érdekelt felei?

Mikor kell ezt leszállítani?

Ez egy új vagy frissített projekt?

Bónusz: Munkaleírás-sablonok!

2. tipp: Készítse elő a feladatok listáját, mielőtt kiosztaná őket

Állítson be prioritásokat a ClickUp-ban, hogy megkülönböztesse, mi az, amit azonnal meg kell tenni, és mi az, ami várhat.

Ha minden feladat ugyanolyan prioritási szinttel rendelkezik, a csapat tagjai számára nehéz lehet eldönteni, mely feladatokra kell először összpontosítaniuk. A prioritási szintek hozzárendelésével a projektcsapatok az egyéni tudásuk, tapasztalatuk és képességeik alapján szervezhetik meg a munkát, így minden feladat a lehető legjobban elvégezhető. 🎯

A prioritások arra emlékeztetnek minket, hogy ne csak a jelenre koncentráljunk, hanem a jövőre is gondoljunk. A legfontosabb céljaink felvázolásával egyértelművé tesszük és összpontosítjuk, hogyan érhetjük el hosszú távú céljainkat. Ez segíthet a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában, a zavaró tényezők kiszűrésében és a motiváció fenntartásában, amikor fontos célokat követünk.

Ahhoz, hogy a prioritási rendszer pozitív hatást gyakoroljon a funkciók közötti csapatokra, tegye ezt a folyamatot a munkafolyamatának kulcsfontosságú elemévé. Tájékoztassa projektcsapatát azokról a prioritási jelölésekről, amelyek segítenek nekik minden nap a megfelelő feladatokra fordítani energiájukat és idejüket.

Ha azonban összetett, több mozgó alkatrészből álló projektet irányít, akkor nem célszerű minden feladatot manuálisan frissíteni. (Tipp: hatókör-kiterjedés!) Itt jön be a képbe az automatizálás. 🤖

3. tipp: Automatizálja a lehető legnagyobb mértékben az ismétlődő munkákat

A hétköznapi és adminisztratív feladatok nem szerepelnek a projekttervben, ezért gyakran természetesnek veszik őket. A feladatok kézi iktatása, rendszerezése és naponta történő frissítése időt vesz igénybe a projektben.

Az automatizálás lehetővé teszi a projektcsapatok számára, hogy a kreatív munkára koncentráljanak, így nem kell unalmas, de szükséges ismétlődő feladatokkal foglalkozniuk. 🔁

Új az automatizálás terén? Így kezdje el:

Állítson be egy 30 perces időzítőt. Válasszon ki egy munkafolyamatot a csapata projekttervéből Írja le a folyamat minden egyes lépését – még a legkisebb feladatokat is. Jelölje ki a munkafolyamat legidőigényesebb feladatait, hogy azokat eltávolítsa a csapat tagjainak feladatai közül (például jelölje meg a vezetőknek az eszközök felülvizsgálatát). Olvassa el a ClickUp Automation útmutatót , és kezdje el még ma automatizálni a munkafolyamatát!

Vázolja fel a projekttervet és a változáskezelési folyamatot egy ClickUp Doc dokumentumban.

A változáskezelési folyamat a projektmenedzsment elengedhetetlen része, amely magában foglalja a változáskérelmek kezelésére vonatkozó szabványos eljárások kidolgozását. E folyamat nélkül a hatókör-kiterjedés zavart okozhat a projektben.

Így hozhat létre változáskezelési folyamatot:

1. Készítsen változáskérelem űrlapot: Kezdje azzal, hogy létrehoz egy űrlapot, amely tartalmazza a változáskérelem benyújtásához szükséges összes adatot.

2. Válassza ki a változáskezelő bizottság tagjait: Válassza ki azokat a személyeket, akik felelősek a változáskérelmek jóváhagyásáért vagy elutasításáért. A bizottságnak olyan csapat tagokat kell magában foglalnia, akik több, a változás által érintett részlegből származnak.

3. Hozzon létre változáskezelési munkafolyamatokat: Határozza meg, milyen lépéseket kell tenni egy változáskérelem értékeléséhez, például visszajelzések gyűjtése a releváns érdekelt felektől, a javasolt változás kockázatainak értékelése, valamint annak hatásának mérlegelése az ütemtervre és a költségvetésre.

4. Vezessen be változáskövető rendszert: Hozzon létre egy hatékony rendszert, amely minden kérést nyomon követ, és dokumentálja a jóváhagyásokat, módosításokat, teendőket és a hatásokat.

5. Dokumentálja és ossza meg az irányelveket: Minden érintett félnek hozzáférése kell, hogy legyen a dokumentációhoz.

6. Tájékoztassa csapatát a változásokról: Magyarázza el, miért szükséges a változás a projekt szempontjából, hogyan fogja javítani a munkájukat, és hol találják a változáshoz szükséges erőforrásokat.

Bónusz: Változáskezelő szoftver!

6. tipp: Vonja be a projektcsapatot

A csevegés nézet minden megjegyzését elmenti a ClickUp-ban, hogy gyorsan megtalálhassa a beszélgetéseket.

A sikeres projektmenedzsmenthez elengedhetetlen, hogy a csapat aktívan részt vegyen a döntésekben és a stratégia kidolgozásában. Ha a csapat minden tagja hozzászólhat, az felelősségérzetet kelt, és növeli a projekt iránti elkötelezettségüket és motivációjukat.

A többféle nézőpont új megoldásokhoz és kreatív ötletekhez vezethet. A csapat bevonása a döntéshozatalba és a stratégiai megbeszélésekbe lehetővé teszi a projekt céljainak gyorsabb elérését. Emellett megkönnyíti a nehéz döntésekkel kapcsolatos beszélgetéseket is, mivel a csapat tagjai első kézből kapják meg a kontextust. 🤝

Vannak olyan kihívások, amelyek megoldása meghaladja a projektmenedzser képességeit. Támaszkodjon csapata szakértelmére és útmutatására a megfelelő feladatok delegálásához. Ők tájékoztatják Önt a szükséges erőfeszítések mértékéről és minimalizálják a hatókör-kiterjedést!

7. tipp: Hozzon létre egy félig szigorú visszacsatolási ciklust

Összehangolja a projektcsapatot a ClickUp megjegyzéseszközeivel

A megfelelő időben kapott visszajelzések biztosítják, hogy a csapatok megelőzzék a problémákat, mielőtt azok a projekt legkritikusabb szakaszában – az értékelések során – komolyabb gondokká fajulnának.

Ha nem állítunk fel ellenőrző pontokat a folyamat során, akkor nő a hatókör-kiterjedés esélye.

A megvalósítható visszacsatolási ciklusnak a projektmenedzser, a munkát végző csapat tagjai és az érdekelt felek közötti párbeszédnek kell lennie.

Az eredmény? Egy strukturált keretrendszer, amelynek segítségével értékelheti az előrehaladást, megvitathatja a változásokat, és eldöntheti, hogy új célokra van-e szükség.

5 példa a hatókör-kiterjedésre

Az alábbi 5 forgatókönyv példák a projektmenedzsmentben előforduló hatókör-kiterjedésre:

A követelmények változása: Amikor a projekt kezdeti követelményei a folyamat közepén megváltoznak, ami minden érintett fél számára többletmunkát és többletköltségeket jelent. Példa erre az az eset, amikor egy szoftverfejlesztőnek olyan mobilalkalmazást kell készítenie, amely API-integrációt igényel, de a projekt megkezdése után az ügyfél további funkciókat kér, például arcfelismerés beépítését az API-ba. Változás a kapcsolattartókban: Amikor a projekt kijelölt kapcsolattartója a projekt során megváltozik, és más követelményei vannak, mint az eredetileg meghatározottak. Példa erre, amikor egy mérnöki csapatot alkalmaznak egy híd építésére, de az építés felénél a vezetőjük megváltoztatja a projekt felügyeletéért felelős személyt, és olyan funkciókat szeretne hozzáadni, amelyek nem szerepeltek az eredeti hatókörben. Erőforrások változása: Amikor a projekthez rendelt erőforrások megváltoznak, ami többletköltségeket vagy időbeli korlátokat eredményez. Példa erre, amikor egy webdesign céget megbíznak egy weboldal teljes újratervezésével, de miután már megkezdték a munkát, az ügyfél kéri, hogy vásároljanak meg egy további szoftvert, amely nem szerepelt az eredeti költségvetésben. Ütemezés változása: Amikor egy projekt ütemtervét félúton megváltoztatják, ami minden érintett számára többletmunkát vagy többletköltségeket jelent. Példa erre, amikor egy szoftverfejlesztő csapatot megbíznak egy alkalmazás elkészítésével, amelyet egy meghatározott határidőre kell befejezni, de később további funkciókat adnak hozzá, amelyek további időt és erőforrásokat igényelnek. A specifikációk változása: Amikor a projekt technikai specifikációit a projekt megkezdése után módosítják, ami minden érintett fél számára többletmunkát vagy többletköltséget jelent. Példa erre, amikor egy építőipari csapatot megbíznak egy bizonyos méretű és tervezési követelményeknek megfelelő irodaház építésével, de az ügyfél később olyan további funkciókat kér, mint például fedett úszómedence és színház, amelyek eredetileg nem szerepeltek a projekt terjedelmében.

Most, hogy rendelkezésre állnak a hatókör-kiterjedés kezelésére vonatkozó tippek, mi a következő lépés?

Jelölje meg napja kezdetét és végét a ClickUp-ban – az all-in-one termelékenységi platformban, ahol a csapatok összefognak és hatékonyságukat maximalizálják. 💪

A munkaterület sablonok és erőforrások nem érnek véget itt! Rendelkezünk egy hatalmas sablonkönyvtárral minden felhasználási esethez, egy részletes online Súgó Központtal, webináriumokkal és a ClickUp Egyetemmel, hogy segítsünk Önnek a platform teljes körű kihasználásában!