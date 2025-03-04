10 ingyenes munkaterv-sablon MS Word és ClickUp Docs formátumban

A projekteknek van egy rossz szokásuk, hogy elszabadulnak és hatalmas méreteket öltnek. Ezért olyan fontos, hogy a csapatok pontosan meghatározzák, mi legyen a projekt célja, mielőtt zöld utat kapna.

A projektek ütemezett megvalósításának egyik módja a munkaterület létrehozása. Ezt legegyszerűbben egy munkaterület-sablon segítségével lehet megtenni. Ezek a sablonok segítenek a projektmenedzsereknek vagy a vállalkozás tulajdonosainak a projekt minden aspektusának könnyű áttekintésében, a céloktól és erőforrásoktól kezdve a jogi követelményekig és a mérföldkövekig.

Akár weboldalt tervez, akár projektet javasol a felső vezetésnek, a munkaterület-sablon segít elmagyarázni az ötletét, és mindenki számára egyértelművé tenni a jövőbeli projektjét.

Ebben a cikkben 10 ingyenes munkaterv-sablont mutatunk be a Microsoft, a Google Sheets és a ClickUp programokból, amelyek tökéletesek azok számára, akik projektjeiket egyszerűen és hatékonyan szeretnék irányítani.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme 10 ingyenes munkaterv-sablon, amelyekkel projektjei áttekinthetők, szervezettek és hatékonyak maradnak: ClickUp munkaterület-sablon

ClickUp Whiteboard munkaterület-sablon

ClickUp weboldal munkaterv-sablon

ClickUp alkalmazás munkaterület-sablon

ClickUp változási javaslat sablon

ClickUp projektjavaslat-sablon

ClickUp üzleti ajánlat sablon

ClickUp munkaterületi szolgáltatási szerződés sablon

Microsoft Word munkaterület-sablon

Google Sheets munkaterület-sablon

Mi az a munkaterület?

A munkaterület (SOW) egy részletes dokumentum, amely felvázolja a projekthez szükséges munkát, és egyértelmű elvárásokat határoz meg minden érdekelt fél számára.

A munkaterület-dokumentum célja, hogy a csapatok számára egyetlen helyet biztosítson, ahol a projekt során szervezetten és a terv szerint haladhatnak. Ezért a csapatoknak a munkaterület-dokumentum elkészítését minden projekttervezés előzetes lépéseként kell kezelniük, hogy elkerüljék az időpazarlást, a félreértéseket és a projekt hatókörén kívüli feladatokat.

Ha időt szán a munkaterületi dokumentum elkészítésére, azzal biztosíthatja, hogy ne kerüljön helyzetbe, amikor a projekt terjedelme egyre növeksz ik, és végül sokkal nagyobb lesz, mint amit bárki is tervezett.

Ha leírja a projekt részleteit (és azt is, hogy mi nem tartozik a projektbe), akkor csökkenti annak esélyét, hogy a projekt önálló életre keljen.

A munkaterület-sablon egy eszköz, amellyel részletes munkaterület-dokumentumot hozhat létre, és megtervezheti a közelgő projekt részleteit. Segít felvázolni a fontos tényezőket, mint például a jogi követelmények, a kiosztott erőforrások és a projekt eredményei.

Olvassa el még: 5 lépés a hatékony projektidő-gazdálkodáshoz

Mikor érdemes munkatervet használni?

A munkaterületi dokumentum több iparág szakembereinek is segítséget nyújt. A SoW néhány gyakori felhasználási területe:

Projektmenedzserek, akiknek figyelemmel kell kísérniük és összehangolniuk kell a projektet a teljesítendő feladatokkal és erőforrásokkal.

A projektekben érdekelt felek vagy ügyfelek, akik szeretnék megérteni a projekt hatókörét és azt, hogy az hogyan felel meg elvárásaiknak.

A projektcsapat tagjai, akik meg akarják érteni szerepeiket és felelősségeiket, és meg akarják tervezni a projektben végzett napi tevékenységeiket.

A projektben részt vevő beszállítók vagy vállalkozók, akik szeretnék tudni, mit vár el a projektből az ügyfél.

Jogi vagy beszerzési csapatok, akiknek a megállapodott projektterv alapján munkaszerződéseket és megrendeléseket kell kidolgozniuk és jóváhagyniuk.

Minőségbiztosítási csapatok, amelyek biztosítani szeretnék, hogy a projekt eredményei megfeleljenek a kívánt elfogadási kritériumoknak

Felsővezetői csapatok, akiknek gondoskodniuk kell arról, hogy minden projekt összhangban legyen a szervezeti célokkal és az üzleti stratégiával.

Hogyan készítsünk munkatervet?

Az átfogó munkaterv-dokumentum elkészítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

Gyűjtse össze a követelményeket: Találkozzon az érdekelt felekkel, hogy megértse a projekt céljait és eredményeit.

Határozza meg a projekt céljait: Tisztázza a megoldandó problémát, és határozza meg a szervezeti célokkal vagy az érdekelt felek elvárásaival összhangban lévő célokat. Gondoskodjon arról is, hogy ezek a célok konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, relevánsak és időhöz kötöttek legyenek (SMART).

Határozza meg a projekt hatókörét, a teljesítendő feladatokat és az elfogadás kritériumait: Határozza meg egyértelműen, mi tartozik a projektbe (funkciók, feladatok, teljesítendő feladatok stb.), és mi nem. Sorolja fel az összes teljesítendő feladatot és azok részleteit (például minőség, méret, formátum, szabványok stb.), és állapodjon meg a feladatok értékelésének folyamatában is.

Bontsa le a feladatokat és tevékenységeket azok felelősei szerint: Készítsen egy munkamegosztási struktúrát (WBS), amely felsorolja az elvégzendő összes feladatot és alfeladatot, és rendelje hozzájuk a felelősöket. Határozza meg a csapattagok, az érdekelt felek és adott esetben a külső vállalkozók szerepeit.

Idővonal készítése: Készítsen projektütemtervet a legfontosabb dátumokkal, mérföldkövekkel és határidőkkel. Ez segít nyomon követni a projekt előrehaladását és biztosítja, hogy az esetleges késedelmek gyorsan felismerhetők legyenek. Használjon olyan eszközöket, mint a Gantt-diagramok vagy a projektmenedzsment szoftverek, hogy vizualizálja az idővonalat, és megossza azt az összes érintettel.

Készítsen költségvetést: Mérlegelje a projekt összes erőforrásigényét, és határozza meg a projekt költségvetését. Győződjön meg arról, hogy a költségvetés összhangban van a projekt korlátaival és a finanszírozási jóváhagyásokkal.

Azonosítsa a korlátokat és függőségeket: Vegye figyelembe a külső tényezőktől (pl. beszállítói szállítások vagy engedélyek) való függőségeket, amelyek hatással lehetnek a projektre . Sorolja fel a belső korlátokat is, mint például a költségvetés, az erőforrások, az idő vagy a specifikus ismeretek hiánya. Dolgozzon ki kockázatcsökkentési terveket az azonosított kockázatokra.

Készítsen projektkommunikációs tervet: Határozza meg, hogyan fogják nyomon követni a projekt előrehaladását, hogyan fogják azt közölni az érdekelt felekkel, és milyen időközönként.

Állítson be változáskezelési folyamatot: Gondoskodjon arról, hogy az érdekelt felek tudják, hogyan kell kérni és értékelni a projekt terjedelmének, költségvetésének, ütemtervének stb. bármilyen változását.

Jóváhagyás: Ossza meg a SOW tervezetét az érdekelt felekkel, hogy visszajelzést kapjon, és vegye figyelembe az észrevételeiket, majd szerezze be a jóváhagyást. Ossza meg a végleges munkatervet a projektcsapattal és az érdekelt felekkel, és kövesse nyomon az előrehaladást.

10 ingyenes munkaterület-sablon

Ha van valami, amiből az interneten nincs hiány, az a tartalom. Keressen az interneten, és számos ingyenesen használható munkaterület-sablont találhat.

Hogy ne kelljen időt töltenie a megfelelő ingyenes munkaterv-sablon keresésével, összegyűjtöttünk 10 sablont, így azonnal nekiláthat a munkának.

1. ClickUp munkaterület-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp munkaterület-sablon

Ha olyan általános munkaterület-sablont keres, amely mindenféle projekthez használható, akkor a ClickUp Standard Scope of Work Template (Standard munkaterület-sablon) az Ön számára ideális.

Ez a sablon kiváló eszköz azoknak a vállalatoknak, amelyek fel szeretnék gyorsítani és egyszerűsíteni projekttervezési folyamataikat, függetlenül a munkájuk típusától.

Ez a sablon több előre kitöltött részt tartalmaz, amelyeket a legtöbb projekt érdemes beépíteni a projekt munkaterületébe. Ezek a részek a projekt céljait, erőforrásait, jogi követelményeit, mérföldköveit és egyebeket tartalmazzák.

A ClickUp segítségével könnyedén hozzáadhat vagy eltávolíthat szakaszokat az igényeinek megfelelően. Ráadásul elmentheti a módosításokat, így könnyedén készíthet rendszeresen ilyen típusú munkaterv-dokumentumokat.

Ráadásul minden szakasz előre kitöltve van mintával, így szerkesztéskor van mire támaszkodnia. Így a munkaterület-sablon személyre szabása gyorsabb és egyszerűbb lesz, még azok számára is, akik még nem ismerik az ilyen típusú dokumentumokat.

Ha tehát egy olyan all-in-one sablont keres, amely segít a csapatának jobban szervezetté válni, akkor kattintson az alábbi linkre.

Ideális: Projektmenedzserek számára, akiknek gyorsan kell létrehozniuk egy részletes és szabványosított munkaterv-dokumentumot.

2. ClickUp Whiteboard munkaterület-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp Whiteboard munkaterület-sablon

A távmunka egyik legnagyobb buktatója, hogy nehezebb csapatként együttműködni.

Ahol korábban egy konferenciateremben ülve kidolgozhattad legújabb projekted munkaterületét, most e-mailek és Zoom-hívások segítségével kell ezt megtenned.

A ClickUp Whiteboard Scope of Work Template sablonja mindezt meg akarja változtatni.

A ClickUp tábláján dolgozva a csapatok valós időben együttműködhetnek a projekt hatókörének meghatározásában, majd azt kezelhető részekre bontják, amelyeket az egyes tagok vezethetnek. Ez lehetővé teszi a spontán ötletelést és tervezést több ember között, így a projektek időben elkészülnek a csapat tagjainak hozzájárulásával.

Ez a táblasablon több részből áll, beleértve egy helyet a feltételezések, indoklások, projektcélok és eredmények meghatározásához.

Nem kell a nulláról kezdenie. A legfontosabb szakaszok már megvannak – Önnek és csapatának csak a személyes betekintését és zseniális ötleteit kell hozzáadnia.

A legjobb eredmények akkor születnek, ha az egész csapat közreműködik. Próbálja ki speciálisan erre a célra készült táblasablonunkat, és alakítsa munkaterületét igazi csapatmunkává!

Ideális: Távoli csapatok számára, akik együtt dolgoznak a projekt hatókörének meghatározásán

3. ClickUp weboldal munkaterv-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp weboldal munkaterv-sablon

Ha weboldalt készít, szüksége lesz egy munkaterületi dokumentumra, hogy Ön és ügyfele egyértelműen tisztában legyenek a projekt részleteivel. A ClickUp weboldal munkaterületi sablonja megkönnyíti ezt a folyamatot.

Ez a weboldal-projektmenedzsment sablon lehetőséget nyújt az árak, kizárások, befejezési dátumok és még sok más meghatározására. Emellett tippeket is tartalmaz ezeknek a szakaszoknak a kitöltéséhez, hogy jó benyomást tegyen leendő ügyfeleire.

Ha például nem tudja, hogyan írjon cél- és problémamegállapítást, ez a sablon elmagyarázza, hogyan néz ki egy ilyen megállapítás, és mit kell belevennie, hogy az ügyfele számára hasznos legyen.

Ezt a sablont könnyedén módosíthatja saját igényeinek megfelelően, így ügyfelei egyedi dokumentummal rendelkeznek, amikor a projektet lezárják.

Ideális: Vállalkozók számára, akik munkatervet írnak egy weboldal-fejlesztési projekthez.

4. ClickUp alkalmazás munkaterv-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp alkalmazás munkaterület-sablon

Manapság sok vállalat valamilyen alkalmazást használ a mobil eszközökön történő ügyfélkapcsolatokhoz. Azonban az, hogy szükségük van egy alkalmazásra, nem feltétlenül jelenti azt, hogy tudják is, milyen alkalmazásra van szükségük.

Ha alkalmazást készít egy ügyfél számára, akkor szüksége lesz a ClickUp App Scope of Work Template sablonjára, hogy pontosan leírhassa, mit fog létrehozni, így senki sem lesz meglepve, amikor elkészül.

Ez a sablon megkönnyíti a várt alkalmazásfunkciók ismertetését, és ügyfeleinek áttekintést ad a projektről, részletesen bemutatva az időkereteket és a szükséges erőforrásokat. Az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy hónapokat töltsön egy dolog fejlesztésével, majd rájöjjön, hogy az ügyfélnek teljesen más elképzelése volt a végtermékről.

Ráadásul, ha önálló alkalmazásfejlesztő, akkor valószínűleg nem túl jártas az ilyen típusú dokumentumok írásában. Sablonunk a dokumentumkészítési folyamat során példamondatokkal és tippekkel segíti a lehető legkönnyebbé tenni az írást.

Így bárki is legyen, ez a sablon biztosítja, hogy ne legyenek félreértések Ön és az ügyfél között a munkával kapcsolatban.

Ideális: Azok a csapatok, amelyek munkatervet készítenek egy alkalmazásfejlesztési projekthez.

5. ClickUp változási javaslat sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp változási javaslat sablon

Mindannyian tudjuk, hogy nincs olyan, hogy tökéletes rendszer – időnként változtatásokra van szükség. Ha változtatásokat javasol egy folyamatban lévő projektben vagy munkafolyamatban, használja a ClickUp Változtatási javaslat sablonját, hogy biztosan világosan és gyorsan átadja az üzenetet.

Ennek megkönnyítésére sablonunk tartalmaz egy „Változás esete” aloldalt, ahol felvázolhatja, miért van olyan sürgősen szükség a változásra. Itt adhatja meg a véleményét alátámasztó részleteket, beleértve a mérőszámokat és adatokat is.

Ez a sablon tartalmaz egy helyet is, ahová hozzáadhat egy ütemtervet és a változás végrehajtásához szükséges erőforrások listáját. Ezeknek a dolgoknak a hozzáadása lehetővé teszi a vezetők számára, hogy megértsék a javasolt változások mértékét.

Végül, sablonunk tartalmaz egy aláírási oldalt, ahol az érdekelt feleknek alá kell írniuk a dokumentumot, mielőtt bármit is végrehajtanának. Ez elsőre nem tűnik fontosnak, de ilyen papíralapú dokumentáció mindig jó ötlet, ha ezeket a döntéseket a jövőben újra meg kell vizsgálni.

Ideális: Egyének és csapatok számára, akik egy meglévő projekt munkaterületének megváltoztatását tervezik.

6. ClickUp projektjavaslat-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp projektjavaslat-sablon

A projekt zöld utat kapni nehéz feladat lehet, de a ClickUp projektjavaslat-sablonjával megkönnyítheti a folyamatot. Ez a sablon egy interaktív digitális táblán biztosít helyet a javaslat megtervezéséhez.

Ezen a táblán olyan információkat adhat hozzá, mint a projekt céljai, költségvetése, időkerete és a csapat tagjai. Mivel fehér tábla formátumú, az egész csapat könnyen együttműködhet rajta. Ez azt jelenti, hogy több ember dolgozhat együtt egy valóban üzletet megváltoztató javaslat kidolgozásán.

Ha időt és energiát fektetett a lehető legjobb csapat összeállításába, akkor tartozik magának és nekik azzal, hogy olyan teret teremt, ahol a legjobb formájukat hozhatják. Az interaktív tábla egy üres vászon, amely lehetővé teszi a csapatának a szabad gondolkodást, amire szükségük van a kiváló teljesítményhez és a fejlődéshez.

Tegye projektjavaslatait még vonzóbbá az egyik projektjavaslat-sablonunk segítségével.

Ideális: olyan csapatok számára, amelyek együttműködve szeretnének projektjavaslatot készíteni.

7. ClickUp üzleti ajánlat sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp üzleti ajánlat sablon

Az értékesítés soha nem könnyű. Az emberek természetüknél fogva vonakodnak az üzleti ajánlatoktól, ezért minden okot meg kell adnia nekik, hogy igent mondjanak.

Az egyik módja annak, hogy egy ajánlatot ROI-vá alakítson a vállalat számára, a professzionális ClickUp üzleti ajánlat sablon használata. Ez a sablon segít pontosan meghatározni, hogy milyen munkát kell elvégezni és mennyibe fog kerülni. Sablonunk tartalmaz egy lépésről lépésre szóló útmutatót is, amely megmutatja, mit kell tennie a lehető legjobb ajánlat elkészítéséhez.

Ez magában foglalja az előre elkészített feladatlistákat, amelyeket a csapatának kioszthat, így az ajánlat készen áll az ügyfélkel való kezdő megbeszélésre. Végül, adjon az ajánlatának a lehető legjobb esélyt a sikerre a használatra kész e-mail sablonunkkal. Csak annyit kell tennie, hogy megadja a részleteket arról, ki Ön és miért érdemes megnézniük a csatolt ajánlatot.

Készen áll arra, hogy kevesebb gonddal és fejfájással készítsen professzionális megjelenésű üzleti ajánlatokat? Kezdje el egyszerűsíteni az ajánlattételi folyamatot az üzleti ajánlat sablonunkkal.

Ideális: hatékony üzleti ajánlatok kidolgozásán dolgozó értékesítési csapatok számára

8. ClickUp munkaterületi szolgáltatási szerződés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp munkaterületi szolgáltatási szerződés sablon

A ClickUp munkaterületi szolgáltatási szerződés sablonja kiváló eszköz azok számára, akik szeretnék formalizálni munkakapcsolatukat az ügyféllel.

A sablon tartalmazza a fizetési feltételeket, a teljesítendő feladatokat és természetesen magát a szolgáltatási szerződést is. Töltse ki az egyes szakaszokat, és máris szilárd üzleti megállapodás jön létre Ön és partnere között.

Nem kell saját sablont írnia, így elkerülheti a hibákat, elírásokat vagy kihagyásokat, amelyek később problémákat okozhatnak. Ráadásul, ha egyszer már dolgozott ezzel a sablonnal, könnyen újra felhasználhatja, amikor új ügyfelet kell bevonnia.

Mivel ez egy általános megállapodás, csak minimális változtatásokat kell végrehajtania ahhoz, hogy minden helyzetben alkalmazható legyen. Ne pazarolja az idejét arra, hogy újra és újra átírja a szabványos jogi dokumentumokat. Használja inkább ezt a sablont, hogy az erőfeszítéseit a legfontosabb területekre összpontosíthassa.

Ideális: tanácsadók vagy egyéni vállalkozók számára, akik standard munkatervet szeretnének készíteni szolgáltatásaikhoz.

9. Microsoft Word munkaterület-sablon

A Microsoft segítségével

A Microsoft Word évtizedek óta a dokumentumok létrehozásának legnépszerűbb programja. Ezért nem meglepő, hogy saját munkaterv-sablonjuk is van, amelyet ingyenesen használhat.

Bár ez a Microsoft Word munkaterv-sablon kissé elavultnak tűnhet, mégis helyet biztosít minden fontos információnak, amelyet a munkaterv-dokumentumban szeretne látni. Ide tartoznak olyan szakaszok, mint a hatály, a projekt eredményei és az érintett felek.

Ennek a sablonnak az egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül egyszerű. Ha már használja a Microsoft Office-t, akkor ez olyan lesz, mint bármelyik más Word-dokumentum, amit létrehoz.

Ha tehát csak egy gyors és egyszerű megoldást szeretne, ez a Word-sablon lehet a megfelelő választás.

Ideális: azok számára, akik jól ismerik a Microsoft Office környezetet

10. Google Sheets munkaterület-sablon

A Google Táblázatok segítségével

Végül, de nem utolsósorban, itt van a Google Sheets munkaterület-sablon. Ennek a sablonnak a legnagyobb előnye, hogy a Google Workspace ökoszisztéma része.

Ha ismeri a Sheets működését, és nem gondolja, hogy gyakran lenne szüksége ilyen sablonra, ez lehet a legokosabb választás.

Ha építési projekten dolgozik, csak a saját adatait kell hozzáadnia. Ha azonban nem, akkor fel kell készülnie arra, hogy a saját céljaihoz igazodva jelentős mértékben testreszabnia kell a sablont.

Ideális: Általános vállalkozók vagy szakemberek számára, akiknek szükségük van munkaterület-példákra.

Mi jellemzi egy jó munkaterv-sablont?

A jó munkaterület-sablonnak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie. Így a csapat tagjai és az érdekelt felek könnyen elolvashatják a dokumentumot, és megismerhetik a projekt tartalmát, időtartamát és az elvárt feladataikat.

Ideális esetben a munkaterület-sablonoknak tartalmazniuk kell a bevált gyakorlatokat és tanácsokat is az egyes szakaszok kitöltéséhez. Bár a munkaterületek írásában jártas szakembereknek nincs szükségük ezekre a tanácsokra, azok segíthetnek az ilyen típusú munkában még kezdő embereknek abban, hogy első alkalommal hatékony munkaterület-dokumentumot hozzanak létre.

Ezzel mindenki időt és mentális kapacitást takaríthat meg, mivel nem kell kitalálni, hogy mit kell belevenni az egyes szakaszokba.

Végül, bármely sablon, amelyet használ, sokoldalúnak kell lennie. Mindenkinek mások az igényei, és olyan sablonra van szükség, amely könnyen alkalmazkodik az Ön helyzetéhez. Ez azt jelenti, hogy a szakaszokat elég általánosra kell megfogalmazni, hogy bárki használhassa őket, és olyan platformot kell használni, amely egyszerű változtatásokat tesz lehetővé, így a szerző szükség szerint azonnal módosíthatja azokat.

A munkaterület létrehozásának bevált gyakorlata Csapatmunkával: Annak érdekében, hogy a munkaterület minden projektkövetelményt figyelembe vegyen, vonja be az összes érintett felet a becslésbe. Ez segít abban, hogy minden érintett csapattól visszajelzést kapjon, és átfogó tervet készítsen.

Összpontosítson a világosságra, a tömörségre és a konkrétumokra: A projekt végrehajtási szakaszában felmerülő zavarok elkerülése érdekében részletesen írja le a projekt követelményeit, céljait és folyamatait. Ugyanakkor használjon egyszerű, könnyen érthető nyelvet.

Határozza meg a sikert és a kudarcot: Állapítson meg mérföldköveket, amelyek jelzik, mikor és milyen mértékben sikeres a projekt. Ez segít irányítani az összes erőfeszítést, és biztosítja, hogy a projekt összes érdekelt fele ugyanazon az állásponton legyen.

Indítsa el projektjeit erőteljesen!

Függetlenül attól, hogy milyen projekten dolgozik, egy világos munkaterv-dokumentum nagyban megkönnyítheti a munkát. Akár alkalmazás- vagy weboldal-fejlesztési projekthez, változási javaslathoz vagy szolgáltatási szerződéshez van szüksége rá, biztosan talál olyan sablont, amely megfelel az Ön igényeinek.

Ráadásul, ha a ClickUp sablonjaink egyikét választja, akkor a ClickUp platformon belül dolgozhat. Ez intelligens feladatkezelést, adatmegosztást és számos ingyenes sablonhoz való hozzáférést jelent, amelyek mindenféle üzleti felhasználási esetre alkalmasak.

Mire vár még? Kezdje el most egy ingyenes ClickUp-fiókkal és a legmegfelelőbb munkaterv-sablonnal!