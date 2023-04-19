50 hatékony interjúkérdés építési projektmenedzserek számára

Érdekes tény: Az építési projektmenedzsment pozíciók iránt nagy a kereslet.

És ez a tendencia egyelőre nem fog megváltozni!

Az Egyesült Államok Statisztikai Hivatala előrejelzése szerint az építési projektmenedzsment pozíciók száma 2031 végére 8%-kal fog növekedni, ami magasabb növekedési ütem, mint bármely más iparágban. 🛠

Egy másik érdekes tény? Ez az egyik legjobban fizető pozíció a szakmában. 👀

Ez megnehezítheti álmai következő állásának megszerzését a mélyreható interjúk, a versenyképes pályázók, a hosszú képesítési követelmények és egyéb tényezők miatt.

És azoknak a toborzóknak vagy HR-osztályoknak, akik építési projektmenedzsment interjúkat folytatnak...

A legjobb jelölt kiválasztásához nagyon fontosak a kérdések, amelyeket feltehetsz, mert az általad kiválasztott építésvezető nagy hatással lesz a projekt végrehajtására.

Szerencsére mi segíthetünk Önnek ebben: 50 egyedi és sokatmondó építési projektmenedzsment interjúkérdéssel, amelyeket feltehet a következő jelöltnek.

Mi az építési projektmenedzsment?

Az építési projektmenedzsment az építési projekt tervezésének, koordinálásának és végrehajtásának folyamata a kezdetektől a befejezésig.

Építési projektmenedzserként Ön felelős azért, hogy a projekt időben, a költségvetés keretein belül és az ügyfél megelégedésére valósuljon meg.

Az építési projektmenedzserek gyakran dolgoznak együtt építészekkel, mérnökökkel, érdekelt felekkel és más építési szakemberekkel a projekt során, hogy betartsák a követelményeket és a legmagasabb minőségű terméket szállítsák.

50 hasznos interjúkérdés és válasz építési projektmenedzsernek

A legjobb módja az építési projektmenedzser interjúra való felkészülésnek, ha a szerepet, a projektet és az építési menedzsment kifejezéseket úgy ismeri, mint a tenyerét – függetlenül attól, hogy az asztal melyik oldalán ül.

Amellett, hogy tudnia kell, milyen kérdéseket kell feltenni, azt is tudnia kell, hogy milyen típusú válaszokat szeretne hallani.

A cél az, hogy kérdéseivel értelmes és természetes beszélgetést kezdeményezzen. Ez segít minden résztvevőnek abban, hogy kényelmesebben érezze magát, és mindenki számára kedvezőbb eredményt hoz – elvégre ez nem kihallgatás. 😳

P. S. , ez nem csak az interjút vezető személyre vonatkozik. Álláskeresőként Ön is ugyanúgy interjút készít az építőipari vállalattal, mint ők Önnel! Mindkét fél számára fontos, hogy a választás megfelelő legyen.

Íme 50 interjúkérdés, amelyek segítenek Önnek a következő építési projektmenedzser interjún.

1. Milyen típusú építési projekteket irányítottál a múltban?

Ez a kérdés értékes betekintést nyújt az építési projektmenedzsment terén szerzett alapvető tapasztalataiba.

Ezzel az interjúztató is jobb képet kaphat arról, hogy a jelölt milyen ismeretekkel vagy szakterületekkel járulhat hozzá a közelgő projekthez.

Jelöltként próbálja kiemelni portfóliójának sokszínűségét – adjon részletes áttekintést az Ön által irányított különböző típusú projektekről, beleértve azok méretét és helyszínét is. Mutassa meg sokoldalúságát! Válaszának megfogalmazásakor vegye figyelembe az alábbi projekteket:

Lakóépület-építés

Kereskedelmi építkezés

Ipari építkezés

Infrastruktúra-építés

Felújítás vagy átalakítás

Tapasztalatának mértéke és szintje szintén meghatározó tényező lehet a projektben fizetendő bérének megállapításában – ne féljenek kiállni magukért, jelöltek!

2. Melyek azok az alapvető készségek, amelyekkel minden építési projektmenedzsernek rendelkeznie kell?

Itt az ideje, hogy megmutassa az interjúztatónak, mennyire jól ismeri a pozíciót.

Mint Liam Neeson a Taken című filmben, minden építési projektmenedzsernek rendelkeznie kell egy nagyon speciális készségkészlettel. De ellentétben Liam Neesonnal a Taken című filmben, egy építési projektmenedzser készségei a következők:

Csapatmunka és csapatvezetési készségek

Világos és tömör kommunikáció

Prioritások meghatározásának képessége

Tervezés és végrehajtás

Kockázatkezelés

Minőségirányítás

Biztonsági és egészségügyi előírások

A Kanban táblán könnyedén rangsorolhatja a feladatokat szűrés, rendezés és a ClickUp Prioritások funkciójának használatával a Tábla nézetben.

Fontos megemlíteni azokat az építési projektmenedzsment szoftvereket is, amelyek segítettek Önnek a korábbi projektek nyomon követésében.

3. Milyen kihívásokkal kell szembenéznie építési projektmenedzserként?

Az építési projektmenedzsereknek sok kihívással kell megbirkózniuk.

Ez magában foglalhatja a határidők összehangolását, a késedelmes szállítások kezelését, költségvetési kérdéseket, igényes ügyfeleket és még sok minden mást. De ahelyett, hogy az építési projektmenedzser előtt álló problémák puszta számára koncentrálna, inkább irányítsa át a beszélgetést arra, hogy hogyan oldotta meg azokat! Mutassa meg problémamegoldó képességeit. 🤓

4. Melyek az építési projektmenedzser legfontosabb feladatai?

Az építési projektmenedzsereknek tisztában kell lenniük azzal, hogy ez egy sokrétű pozíció.

Az építési projektmenedzser több funkciót is betölt, és mindegyik kulcsfontosságú a projekt sikeréhez. Néhány fontos terület, amelyet érdemes megemlíteni:

A projekt céljainak megfogalmazása

Hozzon létre magas szintű célokat a ClickUp Goals funkciójával, majd bontsa azokat kisebb célokra, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.

Minden projekt egy céllal indul, és az építési projektmenedzserek feladata ezeknek a céloknak a megfogalmazása. Ez azt mutatja, hogy képesek átlátni az ötletek mögötti nagy képet, és megfelelő tervezési és koordinációs készségeket igényel a sikeres építési projekt megvalósításához.

Projektköltségvetés és költségellenőrzés

Egyszerűen hozzáadhat pénzügyi értékeket a feladatokhoz, hogy a projekt költségvetése a terv szerint alakuljon.

A projekt céljainak meghatározása után az építési projektmenedzser feladata a költségvetés elkészítése és annak betartása. A költségkontroll minden építési projekt sikere szempontjából döntő tényező. A reális pénzügyi döntések meghozatalához kiváló pénzügyi tervezési és menedzsment készségekre van szükség.

A projektterv elkészítése

Tartsa szemmel a projekt ütemtervét a ClickUp testreszabható nézetével.

A projekttervezés a projektmenedzser másik fontos feladata. Felelősek a részletes terv elkészítéséért, amely irányítja az építési folyamatot és annak napi végrehajtását. Ez a terv minden projektben részt vevő személyre hatással van, és ha nem gondosan állítják össze, az eredményeken is meg fog látszani.

Profi tipp: A projektmenedzsment eszközök kiváló segítséget nyújtanak a tervezési fázisban felmerülő nehéz feladatok elvégzésében. Használjon egy rugalmas és testreszabható építési menedzsment platformot, mint például a ClickUp, hogy minden apró részletet figyelembe vehessen!

Projekt végrehajtás

Maradjon a pályán, hogy elérje céljait egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel.

Itt igazán megmutatkozik az építési projektmenedzser vezetési stílusa. Miután a célok, a költségvetés és a terv véglegesítve lettek, a projektmenedzser felügyeli a projekt végrehajtását. Ez azt jelenti, hogy minden résztvevő teljesítheti ígéreteit, és a projekt a tervek szerint befejeződhet.

Ebben a fázisban az építési projektmenedzser a lehető legkevesebb meglepetéssel szeretne találkozni, hogy minden a tervek szerint haladjon.

Projektmonitorozás és -ellenőrzés

Kövesse nyomon a célhoz viszonyított százalékos eredményét a ClickUp célokban elért haladásával.

Még a projektterv elkészülte és az építkezés megkezdése után is van még tennivaló. A terv végrehajtásának része a projekt előrehaladásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése.

5. Milyen típusú építési projekteket kedvel?

Ez egy remek módszer arra, hogy megismerje a jelölt átfogó céljait és érdeklődési körét. Ez a kérdés segít az interjúztatónak felmérni az Ön erősségeit és alkalmazkodóképességét építési projektmenedzserként.

Minden szakértőnek megvan a maga szakterülete, és az interjúztatója szeretné tudni, hogy mi a tiéd.

A tanácsunk erre a kérdésre? Beszéljen őszintén. Tudni akarják, hogy milyen típusú építési projekteket szeret Ön, és miért szereti azokat.

6. Van olyan építési projekt, amelyet nem szeret?

Ismétlem: legyen őszinte!

A kérdés célja annak biztosítása, hogy Ön kényelmesen dolgozzon az általuk kínált projektekben. Ellenkező esetben valószínűleg egyik félnek sem lesz megfelelő a kapcsolat.

A preferenciákon kívül meg kell említenie azokat a szigorú határokat is, amelyeket magának szabott a biztonság, a helyszín, az időjárási körülmények stb. tekintetében.

7. Mi a projektmenedzsment megközelítése?

Különböző projektmódszerek léteznek, amelyeknek megvannak a maguk előnyei és hátrányai. A legnépszerűbbek közül néhány:

A legfontosabb, hogy elmagyarázza, miért részesíti előnyben egy adott megközelítést. Inkább a rugalmas módszertant részesíti előnyben, vagy inkább a strukturáltabb megközelítést értékeli?

8. Milyen tapasztalataid vannak a projektmenedzsment szoftverekkel?

A projektmenedzsment szoftverek és technikák segítik a vezetőket a projektek tervezésében, végrehajtásában és nyomon követésében. Nem minden projektmenedzsment eszköz alkalmas minden iparágban végzett projektekre, de építési projektmenedzserként érdemes megemlíteni minden olyan eszközt, amelyet korábban használt, és az azzal megszerzett készségeket.

Az építőiparban hasznos és elterjedt projektmenedzsment platformok hasznos funkciói és képességei között szerepelhetnek a Gantt-diagramok, a kritikus út tervezése, a PERT-diagramok, a műszerfalak és a jelentések, a feladatkezelés, az építési sablonok és még sok más.

A ClickUp Gantt-nézetében egyetlen gombnyomással megtekintheti a kritikus útvonalon maradt feladatok alapján a munkaterhelését!

Ha van tapasztalata az ilyen típusú szoftverekkel, az interjúztató számára egyértelművé válik, hogy Ön tisztában van azzal, mennyire fontos a részletekre való odafigyelés és a mutatók figyelembevétele a projektek határidőre történő megvalósításához és az összes lehetséges kimenetel figyelembevételéhez.

Új építési projektmenedzsment platformot keres?

Ne keressen tovább, a ClickUp a megoldás! A végső termelékenységi eszköz, amelyet különböző iparágakban működő csapatok számára terveztek a hatékonyság növelése és az együttműködés elősegítése érdekében. ✅

9. Melyek az erősségei és gyengeségei?

Ez a kérdés arra szolgál, hogy jobban megismerjük a jelöltet, nem pedig arra, hogy lebecsüljük.

Az interjúztató szeretné megismerni az erősségeit, hogy megfelelő építési projekteket tudjon Önnek ajánlani. Emellett szeretné megismerni a gyengeségeit is, hogy segíthessen Önnek a fejlődésben.

Próbáljon meg pozitívabb hozzáállást tanúsítani a kérdés „gyengeségek” részével kapcsolatban, és fogalmazza át azokat lehetőségekként. Koncentráljon arra, hogyan dolgozik azok leküzdésén, ne pedig arra, hogyan győznek le Önt. 💜

10. Milyen dokumentumok és engedélyek szükségesek az építési projekt megkezdése előtt?

Az építési projektekkel kapcsolatos jogi kérdések megértése minden projektmenedzser számára elengedhetetlen.

Az interjúztató szeretné látni, hogy ismeri-e az építési projektekkel kapcsolatos különböző jogi szabályokat. A leggyakoribb követelmények közé tartoznak a következők:

Építési engedélyek

Építési szerződések

Építési kötvények

Ezeket a dokumentumokat, valamint az építési projekthez kapcsolódó egyéb engedélyeket is meg kell említenie.

További építési projektmenedzsment kérdések a beszélgetés folytatásához

A fenti 10 kérdés biztosan elindít egy értékes és természetes beszélgetést a jelölttel. 50 kérdést ígértünk, és meg is kaptad őket! De van egy kis bökkenő...

Egy interjú nem tarthat 50 kérdésig.

Komolyan, mindketten órákig elmerülnének abban a beszélgetésben! Semmilyen körülmények között nem áll érdekükben 10-nél több kérdést feltenni, de ha konkrétabb tapasztalatokra kíváncsi, a következő 40 kérdés segít abban, hogy hogyan juthat el oda.

11. Milyen tapasztalataid vannak az építési CRM szoftverekkel ? 12. Milyen tapasztalataid vannak az építési ütemtervekkel ? 13. Milyen tapasztalataid vannak a költségvetés-kezeléssel? 14. Hogyan kezeled a nehéz helyzeteket és a konfliktusokat az építési projektek során? 15. Hogyan maradsz szervezett és kezeled a több prioritást? 16. Milyen tapasztalataid vannak a kockázatkezeléssel az építkezésen? 17. Hogyan kezeled a késedelmeket és a költségtúllépéseket az építési projektek során? 18. Milyen tapasztalataid vannak az építési projektek minőség-ellenőrzésével és -biztosításával kapcsolatban? 19. Hogyan motiválod a csapatodat az építési projektekben? 20. Hogyan kezeled az egészségügyi és biztonsági kérdéseket az építkezéseken? 21. Milyen tapasztalataid vannak az építési reklamációkkal és vitákkal kapcsolatban? 22. Mesélnél egy olyan esetről, amikor nehéz alvállalkozóval vagy beszállítóval kellett foglalkoznod? 23. Hogyan kezeled az időjárás vagy egyéb problémák miatt bekövetkező projektkéséseket? 24. Milyen tapasztalataid vannak az építési beszerzések terén?25. Hogyan tartod a projekteket a terv szerint, ha változások történnek?26. Milyen tapasztalataid vannak az építési értéktervezés terén?27. Hogyan kezeled azokat a helyzeteket, amikor a vállalkozó nem tudja a munkát a határidőre befejezni?28. Milyen stratégiáid vannak a projekt hatékonyságának és eredményességének javítására?29. Milyen tapasztalataid vannak az építési követelések kezelése terén?30. Milyen tapasztalataid vannak az építési projektek lezárásával kapcsolatban?31. Milyen stratégiáid vannak a nehéz emberekkel való bánásmódra vonatkozóan?32. Hogyan kezeled azokat a helyzeteket, amikor a munkaterület megváltozik?33. Milyen tapasztalataid vannak a projektmenedzsment szoftverekkel kapcsolatban?34. Hogyan kezeled a kommunikációt az építési projektek során?35. Milyen tapasztalataid vannak az építési biztonsággal kapcsolatban?36. Milyen tapasztalataid vannak az építési szerződések kezelésével kapcsolatban?37. Milyen tapasztalataid vannak a kockázatkezeléssel az építőiparban?38. Hogyan kezeled azokat a helyzeteket, amikor a projekt költségvetése szűkös?39. Hogyan kezeled a konfliktusokat a projektcsapaton belül?40. Hogyan rangsorolod a feladatokat a munkában?41. Miután építési projektmenedzser lettél, mik a következő karrier céljaid az iparágban?42. Hogyan fogod felhasználni az AI építési szoftvert ?43. Mi az, ami nem megvitatható az építkezésen?44. Mi a vezetési filozófiája? 45. Hogyan osztja meg a felelősségeket egy építési projekten? 46. Mit tett azért, hogy bővítse az építőiparról szóló ismereteit? 47. Milyen tapasztalatai vannak a követelések megelőzésével és rendezésével kapcsolatban építési projektekben? 48. Sikerült már valaha egy napot megtakarítania egy építési projekten, és hogyan tette? 49. Mely trendek érdeklik leginkább az építőiparban? 50. Melyek a leggyakoribb környezetvédelmi problémák az építőiparban?

Minden fontos kérdést feltettél – és most mi lesz?

A mintakérdésekkel való interjúkészülés a legjobb módja annak, hogy élesben tartsa készségeit, és őszintén vezesse a beszélgetést.

A gyakorló kérdések mellett gondoskodjon arról is, hogy alaposan utánajárjon a vállalatnak, a jelölteknek, az interjúztatóknak és a megbeszélésen részt vevő személy portfóliójának.

Miután kiválasztotta a megfelelő jelöltet a pozícióra, mutassa be neki azt a dinamikus és hatékony építési projektmenedzsment platformot, amely az egész projekt során támogatni fogja őt.

A javaslatunk? ClickUp!

Kövesse nyomon a projekt frissítéseit, kezelje a kockázatokat és dolgozzon együtt a csapattal, mindezt a ClickUp munkaterületéről.

A ClickUp gazdag, teljes mértékben testreszabható funkciói segítenek az építési projektmenedzsereknek és csapatoknak a célok összehangolásában, részletes projekttervek készítésében és hatékony munkafolyamatok kialakításában. Több száz előre elkészített sablonnal rendelkezik minden felhasználási esethez, és több mint 1000 más munkaeszközzel integrálható, hogy egyszerűsítse a jelenlegi építési folyamatot.

Még az örökre ingyenes csomagjában is a ClickUp hozzáférést biztosít a kollaboratív ClickUp Docs-hoz, a ClickUp Whiteboards-hoz, korlátlan feladatokhoz, tagokhoz és még sok máshoz.

Szerezzen versenyelőnyt a következő interjún, és regisztráljon még ma a ClickUp-ra!