20 Agile interjúkérdés (válaszokkal)

Fel kell készülnie néhány agilis interjúkérdésre?

Az Agile módszertan, amelyet számos vállalat használ kiváló termékek előállításához, valószínűleg a világ legszélesebb körben alkalmazott projektmenedzsment-megközelítése.

Tehát, akár Scrum mesterré, akár Agile tesztelővé szeretnél válni egy vállalatnál, mindent tudnod kell az Agile és a Scrumról.

De ha ideges vagy a közelgő Agile interjú miatt, ne aggódj!

Ez a cikk segít neked ezekkel a kérdésekkel, és még néhány példát is hoz a 30 Rock című sorozat fő írójának, Liz Lemonnak az életéből.

Hogy még szórakoztatóbbá tegyük a dolgot, Liz és főnöke Jack (akik egy műsorszolgáltató hálózat írói csapatát vezetik) megtanítják Önnek, hogyan válaszoljon az összes trükkös Agile interjúkérdésre.

Készen állsz a coachingra?

Interjúkérdések az Agile-ről

Most kezded megismerni az Agile-t? Ezekre a kérdésekre adott válaszok segítségével az Agile kezdő szintjéről egészen a szakértői szintig jutsz el!

1. Mi az Agile?

Az Agile szoftverfejlesztési és projektmenedzsment megközelítés segít a csapatoknak ügyfélközpontú termékeket szállítani rövid fejlesztési ciklusokban, úgynevezett sprintokban.

Minden sprint körülbelül két-négy hétig tart, amelynek során a csapatok kidolgozzák a termék működő változatát. A sprint után a verziót benyújtják az érdekelt feleknek, hogy visszajelzést adjanak, és a következő sprintben a megfelelő változtatásokat végrehajtják.

Olyan, mintha Jack tanítványa lennél... Rengeteg visszajelzést kapsz.

De reméljük, hogy a visszajelzések jobbak lesznek ennél:

2. Mi az Agile manifesztum?

Az Agile manifesztum egy rövid dokumentum, amely az Agile módszer 4 értékét és 12 alapelvét vázolja fel. Ezek az értékek és alapelvek segítenek megérteni, hogy az Agile módszertan miben különbözik a hagyományos projektmenedzsment keretrendszerektől, mint például a Waterfall.

Az Agile manifesztum így felvázolja az Agile csapatok magatartási kódexét.

Nagyjából olyan, mint Liz Lemon életre vonatkozó tanácsokat tartalmazó könyve, a Dealbreaker.

3. Milyen értékek és elvek vezérlik az Agile módszert?

Az Agile 4 értéke a következő:

Az egyének és az interakciók fontosabbak a folyamatoknál és eszközöknél

Működő szoftver a átfogó dokumentáció helyett

Ügyfél-együttműködés a szerződéses tárgyalások helyett

A változás elfogadása a terv követése helyett

A 12 Agile alapelv a következő 4 kategóriába sorolható:

A vevői elégedettség alapelvei

A minőség alapelvei

A csapatmunka alapelvei

A projektmenedzsment alapelvei

Azért ezek az értékek és elvek nem annyira merevek, mint Liz megpróbálja elhitetni veled!

Céljuk egyszerűen az Agile gondolkodásmód fejlesztése, amely segít a csapat tagjainak olyan termékeket szállítani, amelyeket a vásárlók igazán szeretnek.

4. Mi az agilis munkafolyamat?

Az Agile munkafolyamat minden Agile projekt tipikus folyamata, és a következő 5 lépésből áll:

1. lépés: Koncepció

Kidolgozza a projekt vízióját, létrehozza a termék backlogját, és megkezdi a sprint tervezését.

2. lépés: Kezdet

Itt sprinteket rendel a különböző csapatokhoz, megadja nekik a munkához szükséges erőforrásokat, és tisztázza a projekt időkeretét.

3. lépés: Iteráció

Az Agile szoftverfejlesztő csapat ebben a szakaszban kezdi meg a sprint backlog elemeinek kidolgozását. Bár a cél az, hogy minden sprint végén működő szoftvert adjanak ki, az első néhány verzió általában nagyon korlátozott funkciókat tartalmaz.

4. lépés: Kiadás

A sprint végén a fejlesztők kiadják a terméket az ügyfeleknek, hogy visszajelzést kapjanak tőlük.

5. lépés: Nyugdíjazás

Itt a jelenlegi termékverzió kivonásra kerül, és helyébe egy új kiadás sprintje lép.

Ezeket az 5 lépéseket minden sprintben megismételjük, amíg a végtermék teljesen elkészül.

És bár az Agile módszer arra ösztönzi a csapatokat, hogy kísérletezzenek és finomítsák a saját Agile munkafolyamatukat, meg kell érteniük az egyes lépések jelentőségét.

Különösen akkor, ha a csapat tagjai szokásuk szerint 0-ról 100-ra váltanak, mint a tévésztár Jenna Maroney!

5. Miben különbözik az Agile a hagyományos projektmenedzsmenttől?

Az Agile egy modern módszertan, amelynek célja, hogy megfeleljen a újkori szoftverfejlesztés dinamikus igényeinek.

Az Agile és a hagyományos projektmenedzsment módszertanok, például a Waterfall közötti legnagyobb különbség a folyamatban rejlik.

A hagyományos projektmenedzsment módszerek hosszú, lineáris termelési ciklussal rendelkeznek, amely egyszerre akár hat hónapig vagy annál is tovább tarthat.

Képzeld el, hogy Liznek ilyen sokáig kell várnia valamire!

Másrészt az Agile csapat rövidebb sprintekben szállítja le a termék működő verzióit.

Ez biztosítja, hogy a folyamat során, és ne csak a végén kapjanak visszajelzést az ügyfelektől, ami segít a vevőközpontú termékek fejlesztésében.

Ez a különbség az Agile csapat működésének minden aspektusában megmutatkozik:

Rugalmasabbak, alkalmazkodóbbak és nyitottabbak a tervek megváltoztatására.

Jobb lehetőségük van a kísérletezésre

Önállóan szerveződnek és többfunkciósak.

Minden lépésnél együttműködnek az ügyféllel.

És biztosak vagyunk benne, hogy Jack Donaghy menedzsment zsenije az Agile-t fogja ajánlani.

6. Milyen kihívásokkal jár az Agile keretrendszer méretezése, és hogyan lehet ezeket leküzdeni?

Az Agile tökéletesen alkalmas kis, gyakorlatias csapatok számára, akik gyors eredményeket akarnak elérni.

De ez kissé nehezebb egy nagyvállalat számára, amelynek több vertikális területen, funkcióban és projektben kell alkalmaznia.

Gondolj csak bele, milyen kihívásokkal kellett szembenéznie Jack Donaghy-nak, amikor átvette a hálózat vezetését.

Az Agile keretrendszer kiterjesztésekor a vállalatoknak fel kell készülniük olyan kihívásokra, mint:

Átállás a hagyományos, lassú projektmenedzsment gyakorlatokról az Agile keretrendszerre

Segítség a vezetői csapatnak az Agile Manifesto követésében, akárcsak a fejlesztői csapatnak

Szinkronizálás több, ugyanazon a terméken dolgozó nagy csapat között

Az Agile módszer alapos ismerete ugyan sokat segít nekik, de emellett szükségük van egy skálázási keretrendszer kiegészítő támogatására is.

Erre példa a Scaled Agile Framework: egy olyan elvek és munkafolyamat-minták halmaza, amely segít a nagy szervezeteknek agilisabbá válni.

A Scaled Agile Frameworkben leírt Agile modell olyan problémákkal foglalkozik, mint a stratégia, a befektetés és a többszintű csapatok közötti koordináció.

A Scaled Agile Frameworkhez hasonló modellek egyik legfontosabb előnye, hogy növelik a nagy csapatok átláthatóságát és alkalmazkodóképességét.

7. Ki az agilis coach, és hogyan irányítja a projektet?

Az Agile coach olyan, mint Jack Donaghy Liz Lemon számára.

Barátságos, segítőkész és támogató mentor.

És pontosan úgy, mint ő, az Agile coach is segít:

A meglévő folyamatok javítása a csapat hatékonyságának növelése érdekében

Képezze a csapat tagjait az Agile-lel kapcsolatos mindenre

Híd a kommunikációs szakadékok között a különböző csapatok, például a fejlesztés és a marketing között

Az Agile coach interjúk kifejezetten olyan készségeket tesztelnek, mint a kommunikáció, a vezetői és a mentori képességek.

Ha már dolgoztál Agile csapatban, csatlakozhatsz egy Agile képzési intézethez vagy tanúsított online tanfolyamokat vehetsz igénybe, hogy Agile coach legyél.

8. Mi az agilis tesztelés?

Az Agile tesztelés az Agile projektmenedzsmentben alkalmazott tesztelési folyamat.

A tesztelés minden Agile projektben elengedhetetlenül fontos. A hagyományos projektmenedzsment módszerekkel ellentétben az Agile projekt folyamatosan teszteli termékeit különböző tesztesetek segítségével.

Hasonlóan ahhoz, ahogy Tracy Jordan, a „The Girlie Show” sztárja folyamatosan teszteli Liz türelmét.

De míg Tracy trükkjeinek nincs semmilyen logikája, az Agile tesztelési módszertan nagyon is kodifikált.

Az Agile teszteléssel kapcsolatos interjúkérdésekre a 4 típusú Agile tesztelési módszerről beszélve válaszolhat:

Viselkedésalapú fejlesztés : a csapat tagjai különböző tesztesetekben vagy mesterséges szcenáriókban figyelik meg a termék viselkedését.

Elfogadási tesztvezérelt fejlesztés : a tesztelő, a fejlesztő és az ügyfél közös tesztelése

Felfedező tesztelés : olyan magával ragadó tesztelés, amelynek során a tesztelők a termékkel játszanak, ahelyett, hogy egy meghatározott tesztelési módszertant követnének.

Szekcióalapú tesztelés: hasonló a feltáró teszteléshez, de egy „tesztcharta” határozza meg az egyes szekciók napirendjét.

Ezeket a teszteket a következő Agile tesztelési kvadránsok bármelyikével elvégezheti:

Automatizált tesztelés

Automatizált és manuális tesztelés

Kézi tesztelés

Speciális eszközök

Alapvetően az Agile tesztelési módszertan elég részletes ahhoz, hogy Liz megfejthesse Tracy kezelésének titkát!

Bónusz: Technikai adósság kvadráns

9. Ki az agilis tesztelő, és milyen feladatokkal rendelkezik?

Az Agile tesztelő az Agile tesztelés elsődleges irányítója a csapatban.

Ők felelősek a termék holisztikus, mélyreható teszteléséért, valamint azért, hogy a fejlesztőknek konkrét mutatókat biztosítsanak a haladás méréséhez.

Az Agile tesztelőnek:

Határozza meg az egyes tesztek hatókörét és becsült időtartamát, beleértve azt is, hogy a termék mely részeit fogják tesztelni, és melyeket nem.

Készítsen különféle teszteseteket

Automatizálja a teszt minél több részét

Dokumentáld az eredményeket, és közöld azokat a fejlesztőkkel

Együttműködés a fejlesztőkkel és az ügyfelekkel a problémák megoldása érdekében

Ehhez az Agile tesztelőnek alaposan ismernie kell az Agile módszertant, rendelkeznie kell programozási ismeretekkel és kiváló kommunikációs készségekkel.

10. Mi az a párprogramozás?

A páros programozás egy Agile technika, amelynek során két programozó összeáll, hogy megoldjon egy problémát.

Olyan, mint a The Problem Solvers itt:

Azonban* a párprogramozók jobban összehangolják munkájukat, mint Tracy és Jenna.

Még a számítógépet, a billentyűzetet és az egeret is megosztják egymással.

A billentyűzettel rendelkező személy a „rendező” vagy „vezető” szerepét tölti be, és irányítja a másik programozó, az „megfigyelő” vagy „navigátor” tanulási folyamatát. A tanulás és az elkötelezettség maximalizálása érdekében szerepeket is cserélnek.

Azonban, akárcsak a Tracy-Jenna kombináció, a páros programozásnak is vannak buktatói.

A párprogramozásról köztudott, hogy inkább lassítja a tanulást, mint gyorsítja azt. Emellett megnöveli a működési költségeket, mivel növeli az egy feladat elvégzéséhez szükséges munkaórák számát.

11. Melyek a legnépszerűbb Agile keretrendszerek?

Az Agile módszertan inspirálta egy sor projektmenedzsment modellt, amelyek alapelvei megegyeznek, de megvalósításukban különböznek egymástól.

A legszélesebb körben használt Agile fejlesztési keretrendszerek a következők:

Scrum: iteratív, inkrementális Agile modell a termék gyors elkészítéséhez; leginkább kis, szoros csapatok számára alkalmas

Kanban : az Agile menedzsment vizuális módszere, amelyben a csapat egy „Kanban” táblát használ a munkafolyamatok megjelenítésére.

Scrum ban : egy Agile modell, amely ötvözi a Scrum és Kanban módszertanokat.

Lean : egy egyszerű projektmenedzsment stílus, amelynek célja minden pazarlás csökkentése.

XP (Extreme Programming): egy projektmenedzsment folyamat, amely különös hangsúlyt fektet a szoftvertermékek minőségét javító mérnöki gyakorlatokra.

Interjú kérdések a Scrumról

Az interjúja a Scrumra összpontosít? Akkor fordítsuk figyelmünket a Scrumra és mindarra, amit tudnia kell, hogy igazi Scrum mester lehessen!

12. Mi az a Scrum módszertan?

A Scrum egy Agile menedzsment keretrendszer, amely a szoftverfejlesztés felgyorsítása érdekében a vevői együttműködést helyezi előtérbe.

Bár gyökerei a technológiai világban vannak, a Scrum keretrendszer marketing és értékesítési csapatokban is hatékonynak bizonyult.

Valójában úgy gondoljuk, hogy még Jack is használhatná az Agile Scrum módszertant, hogy a legjobb eredményeket hozza ki Liz írási csapatából!

A Scrum módszertan három fontos elemből áll:

Mindezeknek a különböző elemeknek köszönhetően az Agile Scrum módszertan elősegítheti a csapat tagjai közötti jobb együttműködést, és alkalmazkodni tud minden felmerülő kihíváshoz.

Még Jenna hisztije is!

13. A Scrum különbözik az Agile-től? Hogyan?

A Scrum működési elveinek nagy része az Agile módszertanból származik.

De ez nem ugyanaz, mint az Agile.

Íme a két módszer közötti legfontosabb különbségek:

A Scrum keretrendszer csak Scrum csapatokra alkalmazható, míg bármely kis csapat válhat Agile fejlesztőcsapattá.

Az Agile csapatok vezetési struktúrája centralizáltabb, a felelősség nagy része a termék- vagy projekt tulajdonos vállán nyugszik.

A Scrum keretrendszer az Agile gyorsaságra és kísérletezésre való hajlamát még néhány lépéssel tovább viszi, és teret ad a független, önellátó csapatoknak. A csapatok számos döntést maguk hoznak meg – a Scrum mester szerepe csupán az, hogy a Scrum elveinek megfelelően irányítsa őket.

14. Írja le az Agile Scrum módszertan folyamatát!

A Scum egy ciklikus folyamat.

Minden Scrum sprintet addig ismételnek, amíg a termék finomításra nem kerül és végleges formájában nem kerül kiadásra az ügyfél számára.

Tegyük fel például, hogy Liz megkér, hogy készíts egy alkalmazást, amely segít neki jobban irányítani a csapatot.

A Scrum ciklusod azzal kezdődik, hogy először alaposan megérted és dokumentálod az ő követelményeit.

Tekintettel a hosszú problémalistájára, ez elég sok időt vehet igénybe.

A gyártási szakaszban a termék fejlesztését rövid, két-négy hetes sprintekben kezded meg.

Minden Scrum sprint után a szoftver aktuális verzióját a célközönséggel tesztelik. Ebben az esetben ez Liz és írói.

A csapat visszajelzései alapján elindíthatod a következő Scrum sprintet. És így, minden Scrum ciklussal közelebb kerülsz egy fókuszáltabb, visszajelzésekre épülő termékhez!

15. Kik azok a különböző személyek, akik részt vesznek a Scrum folyamatban?

A Scrum projekt olyan, mint egy élő szkeccs-komédia műsor: ahhoz, hogy megvalósuljon, mindenki közreműködésére szükség van!

A Scrum három legfontosabb szerepe :

Termék tulajdonos

A termék tulajdonos feladata, hogy megértse az ügyfelek igényeit és azokat továbbítsa a csapatnak. Ők vezetik az egész Agile fejlesztési folyamatot, és „felhasználói történetek” formájában megalapozzák a munkát.

Scrum master szerep

A Scrum master irányítja a csapatot a Scrum folyamat finomságaiban. A Scrum master szerepe a projekt tulajdonosának támogatása és szükség esetén a Scrum értekezletek levezetése is.

Fejlesztői csapat

Ide tartoznak a többféle készséggel rendelkező, önszerveződő fejlesztők, akik a terméket a semmiből építik fel. Általában szoftverfejlesztők. De a fejlesztőcsapatba tartozhatnak kutatók, elemzők, tervezők vagy bárki, aki közvetlenül hozzájárul a termékhez.

És együtt irányítják a show-t!

16. Melyek a legfontosabb Scrum-ceremóniák?

Minden csapatnak szüksége van alkalmakra, amikor összeülhet: kommunikálni, előre tervezni és reflektálni.

És mindegyik célra van egy Scrum szertartás.

Az öt legfontosabb Scrum-ceremónia a következő:

Sprint tervezési megbeszélés

Ezek a megbeszélések indítják el a sprinteket, és általában a termék tulajdonosa vezeti őket. A sprint tervezési megbeszélésen a csapat megkapja a sprint backlogot és egy világosan meghatározott sprint célt, amelynek elérésére törekednie kell.

Napi standup vagy napi Scrum

A Scrum csapatok minden napját egy standup vagy napi Scrum meeting indítja. A csapat tagjai legfeljebb 20 percig állnak a Scrum táblánál, hogy megbeszéljék a nap programját és az esetleges akadályokat.

Termék-backlog finomítás

Itt a csapat összeül, hogy megvitassa, hogy a termék backlogjának egyes elemeit a megfelelő sorrendben kezelik-e. A termék tulajdonosának vezetésével a termék backlogjának bármilyen változását ezeken a megbeszéléseken hajtják végre.

Sprint-áttekintés

A sprint befejezése után a csapat találkozik a legfontosabb érdekelt felekkel, hogy bemutassa a szoftver működő verzióját és visszajelzéseket kapjon tőlük.

Sprint retrospektíva

A sprint retrospektívában a csapat belső felülvizsgálatot végez a sprint során alkalmazott folyamatokról és teljesítményről. Használhatja praktikus sablonunkat sprint retrospektív jelentés ötletek és formátumok generálásához.

Bár a Scrum Guide nem említi a partikat, semmi sem akadályozza meg, hogy egy sikeres sprint után megrendezzen egyet!

17. Mik a Scrum artefaktumok?

Az artefaktumok olyan eszközök, amelyek fontos információkat nyújtanak a projekt előrehaladásáról.

Liz esetében a műsorának forgatókönyve (és Jack reakciója rá) műalkotások.

Miért?

Mert ezáltal pontosan megérti, merre tart a műsora!

A Scrum három kulcsfontosságú elemet határoz meg:

Termék-backlog

A termék tulajdonos a vevő igényeit konkrét termékjellemzőkbe fordítja. Minden jellemző termék-backlog elemnek számít, és a csapat a vevő prioritásainak megfelelően foglalkozik velük.

Sprint backlog

Amikor minden termék-backlog elemet megvalósítható feladatokra bontanak minden Scrum ciklusban, a lista sprint-backlog néven ismert. Tartalmaz egy kiadási tervet is, amelynek célja a termék funkcióinak megfelelő prioritási sorrendben történő fejlesztése minden sprintben.

Termékfejlesztés

Ez a szoftver működő verziója, amelyet a csapat a sprint végén szállít le az ügyfélnek.

A Scrum-artefaktumok rendszeres áttekintése segít a csapatnak szem előtt tartani a sprint célját.

18. Hogyan méri a haladást egy Scrum projektben?

Liznek minden nap szembe kell néznie Jack kiváló tárgyalási képességeivel.

Folyamatosan bizonyítania kell saját értékét és csapata értékét a vállalat számára.

Általában a híres szellemes és kreatív gondolkodásmódja segít neki ebben!

De ha ő egy Scrum projektet vezetett volna, akkor ennél többre lett volna szüksége.

A következőket használná a projekt előrehaladásának mérésére:

Sebességdiagram

Mivel minden sprint egy gondosan összeállított, rendezett feladatlista, az előrehaladás mérésének egyik módja a csapat teljesítési arányának kiszámítása sebességdiagramok segítségével.

Burndown diagram

A burndown diagram megmutatja, mennyi munka van még hátra a projektben.

Burnup diagram

Ez a táblázat lehetővé teszi, hogy összehasonlítsd a jelenlegi előrehaladásodat a projekt teljes munkaterületével.

Kumulatív áramlási diagram

A kumulatív folyamatábra segít nyomon követni a feladat előrehaladását és azonosítani az akadályokat.

19. Hogyan lehet a legjobban irányítani egy Scrum csapatot?

A Scrum csapat egyedülálló.

A cikk egy nemrégiben kidolgozott módszertanon alapul, és nem felel meg a struktúrákra, folyamatokra és hierarchiára vonatkozó régóta fennálló munkahelyi normáknak.

Éppen ezért kezelésükhöz különböző készségek szükségesek.

Ahogy Liznek is folyamatosan újragondolnia kell vezetési stílusát, hogy Tracyvel és Jennával tudjon együtt dolgozni.

A Scrum csapat irányításához a következőkre van szükséged:

A nagy munkamennyiséget bontsa kisebb, kézzelfogható, megvalósítható feladatokra.

Határozz meg egyértelmű prioritásokat ezekhez a feladatokhoz, szem előtt tartva a nagyobb projekt célját.

Ösztönözze az együttműködést minden szinten, és segítse a csapatot a szigorú hierarchia túllépésében.

Adjon hangot a csapatában dolgozóknak

Teremtsen feltételeket a tagok önszerveződéséhez

Használja ki az Agile vagy a Scrum projektmenedzsment eszközök erejét a hiányosságok áthidalására

20. Milyen Agile menedzsment szoftver segíthet egy Scrum projekt menedzselésében?

A szokásos Agile Scrum interjú nem csak a módszertanok elméleti ismereteit teszteli, hanem azt is , hogy hogyan tudja azokat a gyakorlatban megvalósítani.

Ennek része annak ismerete is, hogy milyen típusú szoftverek tudják támogatni az Agile projektmenedzsert.

Bár a piacon számos lehetőség közül választhat, Ön csak a legjobbat érdemli.

Ezért van szüksége a ClickUp-ra.

De mi is az a ClickUp?

A ClickUp a világ vezető projektmenedzsment eszköze, amelyet rendkívül produktív csapatok használnak a startupoktól a technológiai óriásokig, hogy könnyedén kezeljék Agile projektjeiket.

A sokféle Agile szoftverfejlesztési és együttműködési funkcióval minden megvan, ami Jack Donaghy könyörtelen hatékonyságát támogatja!

Íme néhány a ClickUp által csapatának kínált számos csodálatos Agile funkció közül:

De ez még nem minden!

A ClickUp Agile projektmenedzsment funkció inak listája olyan, mint Liz kedvenc sajtválasztéka: végtelen... és minden héten új funkciókkal bővül.

Nézd meg termékmenedzsment interjú útmutatónkat!

Következtetés

Ha projektmenedzsment vagy szoftverfejlesztés területén szeretne karriert építeni, az Agile és a Scrum alapos ismerete elengedhetetlen a fejlődéséhez.

Segítségével alkalmazhatod tudásodat a csapatokban, és nélkülözhetetlen csapattaggá válhatsz!

Használja ezt az Agile interjúkérdések listáját, hogy elkezdje felkészülni az Agile Scrum interjúra.

Sok sikert az Agile Scrum interjújához, és reméljük, hogy hamarosan ünnepelheti sikerét, akárcsak Liz és Jack!

