10 interjú sablon: kérdések és útmutatók toborzási vezetőknek

Egy hatékony interjú döntő lehet a kiváló alkalmazott felvétele és egy költséges hiba között. A toborzási vezetők és a toborzók interjú sablonok használatával biztosíthatják, hogy az interjúkat hatékonyan és tisztességesen bonyolítsák le.

Az interjú sablonok segítenek strukturálni az interjú folyamatát, egységes keretet teremtve a jelölteknek feltett kérdésekhez és a válaszok rögzítéséhez. Emellett megkönnyítik a jelöltek összehasonlítását és összevetését, hogy biztosan olyan személyt vegyen fel, aki kiválóan illeszkedik a szervezetéhez.

Az interjú sablonok azonban nem mind egyformák, ezért érdemes megvizsgálni a lehetőségeket, hogy megtalálja a saját interjúihoz leginkább megfelelőt. Nézzük meg, mik is azok az interjú sablonok, mire kell figyelnie egy toborzási vezetőnek, és 10 állásinterjú sablont, amelyekkel maximalizálhatja a folyamatot.

Mi az interjú sablon?

Az interjú sablon egy előre meghatározott vázlat, amelyet a toborzó vagy a felvételi vezető használ az interjú folyamatának irányításához. Ez biztosítja, hogy minden állásjelöltnek ugyanazokat az interjú kérdéseket tegyék fel, ami segít kiküszöbölni az elfogultságot az interjú sablonhoz való ragaszkodással.

Ez lehetővé teszi minden érintett számára, hogy tisztességesebb összehasonlítást végezzen a munkára jelentkezők között. Az állásinterjú-sablon egységesíti az interjúkérdéseket, és segít a toborzási vezetőnek a témánál maradni. Emellett rendszerezi az interjúkérdéseket, és helyet biztosít a jelöltekkel kapcsolatos visszajelzéseknek és aggályoknak.

A legtöbb esetben egy állásinterjú-sablon egy meglehetősen általános interjúkérdés-sorozatból indul ki. Testreszabható olyan kérdésekkel, amelyek a vezetői képességekre, a korábbi munkatapasztalatokra, a személyiségre, a pozícióval járó feladatokra vagy más, a vállalat által feltárni kívánt tényezőkre vonatkoznak.

A legtöbb sablon nyitott kérdéseket is tartalmaz, amelyek arra ösztönzik a jelölteket, hogy részletesen válaszoljanak, és többet meséljenek magukról és releváns készségeikről. A nyitott vagy viselkedésalapú interjúkérdések arra kérik a jelölteket, hogy merítsenek korábbi tapasztalataikból.

De arra is megkérik az interjúalanyt, hogy adjon hipotetikus válaszokat arra vonatkozóan, hogyan kezelne egy adott problémát a munkahelyén. Ez segít kiküszöbölni a lehetséges elfogultságot, és olyan struktúrát hozni létre, amely lehetővé teszi az interjúztatók számára, hogy a munkára legalkalmasabb jelöltet válasszák ki.

AI-nk segítségével ötleteket is generálhat az interjúkhoz.

Mi teszi jóvá egy interjú sablont?

Egy jó interjú sablonnak meg kell erősítenie a jelölt technikai és szervezési készségeiről, korábbi munkáltatói tapasztalatairól, valamint a csapatában felmerülő problémák megoldási esélyeiről szóló információkat konkrét példákkal. Nem csak egy sablont szeretne, amelyben kérdések szerepelnek, hogy felismerje a helytelen válaszokat.

Egy jó interjú sablonhoz szükséges egyéb tényezők:

Relevancia : A sablon releváns az iparág és a meghirdetett pozíció szempontjából.

Testreszabhatóság : Az interjú sablonokat az Ön igényeinek megfelelően kell testreszabnia, ezért is olyan fontos a testreszabható dokumentum.

Felépítés : Az interjú sablonnak strukturálnia kell az interjú időtartamát, és végig kell vezetnie Önt a folyamaton a kezdetektől a végéig.

Objektivitás : A sablonoknak objektívnek kell lenniük, és a lehető legnagyobb mértékben ki kell küszöbölniük az elfogultságot, hogy valóban segítsék a toborzókat a jelöltek készségeinek, képesítéseinek és alkalmasságának elfogulatlan megítélésében.

Pontrendszer : A pontrendszert tartalmazó interjú sablon praktikus és segíthet a toborzóknak a jelöltek objektívebb értékelésében.

Visszajelzés: A sablonoknak elegendő helyet kell biztosítaniuk az interjúztatók számára, hogy megjegyzéseket fűzzenek hozzájuk, és konkrét példákkal alátámasszák, miért tartják a jelöltet alkalmatlannak vagy alkalmasnak az állásra.

Az interjú sablonok keresésekor a jogi előírások betartását is szem előtt kell tartani. Bármelyik sablont is választja, annak meg kell felelnie az interjúzás jogi és etikai irányelveinek, például kerülnie kell az olyan kérdéseket, amelyek tolakodónak vagy diszkriminatívnak minősülhetnek.

Ezeket a tényezőket figyelembe véve megtalálhatja az Ön felvételi igényeinek megfelelő interjú sablont, amely segít megtalálni a pozícióra legalkalmasabb jelöltet.

10 interjú sablon

Hogy megkönnyítsük a dolgát, összeállítottunk egy listát a 10 legjobb interjú sablonról, amelyek segítenek a folyamatban, hogy ne térjen el a tervtől.

1. ClickUp interjúfolyamat-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp interjúfolyamat-sablon

Ez az ingyenes ClickUp interjúfolyamat-sablon ideális, ha átfogó interjú-sablont szeretne. A sablon egy lépésről lépésre leírt folyamatot tartalmaz, amely mindenre kiterjed, beleértve a hangulat megteremtését segítő interjú kérdéseket, általános és szerepkörspecifikus kérdéseket, valamint a lezáró folyamatot. Az előre megírt interjú kérdéseket könnyen testreszabhatja az Ön iparágához vagy munkaköri leírásához.

A pontozási rendszer segítségével méltányosan értékelheti a jelölteket. Az interjú sablon tartalmaz egy praktikus helyet is, ahová beillesztheti a jelölt motivációs levelét és önéletrajzát, így a toborzók ugyanazon a képernyőn gyorsan áttekinthetik az információkat. Van egy hasznos táblázat is, amelybe jegyzeteket lehet készíteni a referenciák ellenőrzéséről.

A sablonok vizuálisan vonzó formában nyújtják az interjúfolyamat áttekintését. A toborzók vizuálisan követhetik nyomon a jelölteket a kezdeti szűréstől a végső értékelésig. Ez a dokumentum segít automatizálni a jegyzetelés, pontozás és elemzés folyamatának nagy részét, ami időt takarít meg a toborzási vezetőknek és csökkenti adminisztratív terhelésüket.

Ezenkívül könnyen integrálható más ClickUp munkaterületekkel, így a csapat tagjai együttműködhetnek és megoszthatják a jelöltek adatait, hogy a felvételi folyamat egyszerűbbé és hatékonyabbá váljon. Ez az interjú sablon könnyen használható és testreszabható a szervezet igényeinek megfelelően. Ez egy értékes, ingyenes eszköz, amely segíthet javítani az interjú kérdéseit és folyamatát.

2. ClickUp interjúkezelési és jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp interjúkezelési és jelentés sablon

A ClickUp interjúkezelési és jelentéssablon célja, hogy segítse a vezetők és toborzók interjúfolyamatának szervezését. A sablon tartalmaz egy testreszabható interjúfolyamatot és előre elkészített interjúértékelő űrlapokat, amelyek segítenek az interjúztatóknak az interjúk egységesítésében az összes jelölt esetében.

Minden interjúztató hozzáférhet ugyanazokhoz az információkhoz egy központi adattárban, így könnyebb fenntartani a folyamat következetességét, még akkor is, ha több érdekelt fél is részt vesz benne. A sablon tartalmaz egy összefoglaló jelentést is, amely egy helyen gyűjti össze az összes releváns interjúadatot, így könnyen összehasonlíthatóvá válik a jelöltek teljesítménye.

A vezetők gyorsan meghatározhatják, melyik jelölt rendelkezik a legszélesebb körű készségekkel, és kiválaszthatják a legalkalmasabb jelölteket a megüresedett pozíciókra. A sablon egyik legjelentősebb előnye, hogy valós időben követhetővé teszi a felvételi folyamatot.

Minden érintett fél azonnal hozzáférhet a valós idejű adatokhoz, így nyomon követhetik az egyes jelöltek előrehaladását és azonosíthatják a felvételi folyamat esetleges akadályait. Ezzel a sablonnal az interjúztatók egyszerűsíthetik a folyamatot, és hatékonyabb interjúfolyamat alapján megalapozottabb felvételi döntéseket hozhatnak.

3. ClickUp értekezletjegyzet-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp értekezletjegyzet-sablon

Bár nem kifejezetten interjú sablon, a ClickUp Meeting Notes Template könnyen testreszabható, hogy segítsen az interjúk lebonyolításában. A meeting sablon strukturált formátumot biztosít az interjú során történő jegyzeteléshez, helyet biztosítva az interjú kérdéseinek hozzáadásához vagy egy keret létrehozásához.

Tartalmazhat szakaszokat a jelölt képesítéseinek, a viselkedésalapú interjúkérdésekre adott válaszaik és egyéb releváns információk jegyzetelésére. A toborzási vezetők és a toborzók a sablon segítségével nyomon követhetik a fontos információkat, és később a jegyzeteket felhasználva hozhatják meg a felvételi döntést.

A sablonok megjegyzésfunkciója megkönnyíti a vezetők és más érdekelt felek számára, hogy visszajelzéseket fűzzenek az interjú jegyzetekhez, vagy kérdéseket tegyenek fel a következő körökhöz. Ezeket az információkat valós időben hozzáadhatják, így szinte azonnal megoszthatják véleményüket az egyes jelöltekről.

Ez segíthet abban, hogy a felvételi folyamat együttműködőbb legyen. Ha egyes érdekelt felek nem tudnak részt venni az interjún, a jegyzeteket könnyen meg lehet osztani velük, hogy később értékelhessék azokat. A sablon segítségével a felvételi csapat rögzítheti az interjúztatók visszajelzéseit, és felhasználhatja azokat a megalapozott felvételi döntés meghozatalához.

4. ClickUp munkaszerződés-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp munkaszerződés-sablon

Miután kiválasztotta a jelöltet a megüresedett pozícióra, a ClickUp munkaszerződés-sablon segítségével világosan meghatározhatja a munkaviszony feltételeit. A sablon testreszabható, így a toborzási vezető biztosíthatja, hogy a szerződés az adott pozícióra legyen szabva.

A munkaszerződés biztosítja, hogy minden fél ugyanazon az állásponton legyen a munkával kapcsolatban, ami segít elkerülni a jövőbeli félreértéseket. Ez a dokumentum hasznos lehet az interjúk során is, mivel segít a jelölteknek jobban megérteni a munkaviszony feltételeit.

Töltse le ezt a sablont ClickUp jelöltek felvételi sablon

A ClickUp Hiring Candidates Template (ClickUp jelöltfelvételi sablon) központosítja az összes pályázó nyomon követési folyamatot. A sablon segít a toborzóknak és a felvételi vezetőknek nyomon követni és kezelni az állásajánlatokat, a jelölteket és azok előrehaladását a felvételi folyamat során.

Ezzel a sablonnal a toborzók rendszerezhetik a jelöltek adatait, ütemezhetik az interjúkat és gyűjthetik az interjúztatók visszajelzéseit. Sőt, sablont kínál a vezetők új álláshelyek létrehozására irányuló kérelmeinek automatizálására is, megkönnyítve ezzel az új munkavállalók beilleszkedési folyamatának racionalizálását.

6. ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablon

Ha több pozícióra számos jelöltet kell átvilágítania, a ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablonja segíthet az állásinterjú folyamatának egyszerűsítésében. A mátrix segítségével objektíven összehasonlíthatja a jelölteket különböző kritériumok, például a pozícióhoz szükséges alapvető készségek, tapasztalatok és tulajdonságok alapján. Minden jelöltet a szükséges készségek alapján értékelhet.

A vizuális értékelési rendszer megkönnyíti a legjobb jelöltek kiválasztását és egymás melletti összehasonlítását. A mátrixot az Ön igényeihez igazíthatja, és egyszerűsítheti a felvételi folyamatot akkor is, ha egyszerre több jelöltet vesz fel, így megtalálhatja a megfelelő személyt.

7. ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablon

Sok mindent kell szem előtt tartani egy új munkavállaló felvételekor. A ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablonja egy átfogó eszköz, amely segít a szervezettségben és a kezdeti felvételi folyamat lebonyolításában. Ez a HR-sablon egy lépésről lépésre haladó útmutatót tartalmaz, amely mindenre kiterjed, a munkaszerződés aláírásától az orvosi vizsgálatokon való részvételen át a képzési kézikönyv elolvasásáig.

Az új alkalmazottak ellenőrizhetik a tételeket, és együttműködhetnek a HR-csapattal, hogy minden lépés időben el legyen végezve. A sablon könnyen használható és bármely szervezet igényeihez igazítható. Ez egy értékes kiegészítő a toborzási eszköztárához.

Segítségükkel biztos lehet benne, hogy a tökéletes jelölt kiválasztása után semmi sem marad ki.

8. ClickUp új munkavállalók beilleszkedési sablonja

Töltse le ezt a sablont ClickUp új munkavállalók beillesztési sablonja

Ha átfogóbb beilleszkedési sablont szeretne az új munkavállalók felvételi folyamatának kezeléséhez, tekintse meg a ClickUp új munkavállalók beilleszkedési sablonját. Ez egy all-in-one megoldás a beilleszkedési folyamat racionalizálására és annak biztosítására, hogy semmi ne maradjon ki.

A sablon egy lépésről lépésre leírt folyamatot tartalmaz, amely mindenre kiterjed, a papírmunkától a képzésig, valamint testreszabható ellenőrzőlistákat is tartalmaz, amelyeket az Ön folyamatához igazíthat. Emellett egy könnyen használható Kanban táblát is tartalmaz, amely lehetővé teszi az új alkalmazottak előrehaladásának gyors nyomon követését és frissítését.

Ez a sablon kiváló forrás HR-vezetők és csapatvezetők számára, hogy az új munkatársak átfogó beilleszkedési élményben részesüljenek, ami végső soron magasabb munkával való elégedettséghez és termelékenységhez vezet.

9. ClickUp vállalati kultúra sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp vállalati kultúra sablon

A ClickUp vállalati kultúra sablonja hasznos eszköz azoknak a szervezeteknek, amelyek együttműködésen alapuló, megosztható módon szeretnék meghatározni vállalati kultúrájukat és értékeiket. A sablon előre elkészített szakaszokat és kérdéseket tartalmaz, amelyek segítenek a szervezeteknek értékelni kultúrájukat, értékeiket és küldetésüket.

A sablont könnyedén frissítheti, és belefoglalhatja a vállalat történetét, küldetését és értékeit. A sablon lehetővé teszi a vezetőség számára, hogy meghatározza ezeket a szervezeti alapelveket, majd könnyedén megossza azokat minden érdekelt féllel.

Ez egy remek dokumentum, amelyet felvételi eljárás során használhat, vagy megoszthat potenciális jelöltekkel az állásinterjú előtti szakaszban.

10. ClickUp leendő munkavállaló értékelési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp leendő munkavállaló értékelési jelentés sablon

A ClickUp leendő munkavállalói értékelési jelentés sablonja segíthet a jelöltek értékelésében az állásinterjúk során. A munkavállalói értékelésekhez készült sablon könnyen testreszabható, így a toborzási vezetők és a toborzók meghatározott kritériumok alapján értékelhetik a jelölteket.

A minősítési rendszer megkönnyíti a jelöltek összehasonlítását, hogy objektíven megtalálja a legmegfelelőbbet. Van további hely a visszajelzések hozzáadására, és a sablon könnyen megosztható, így minden interjúztató betarthatja a szabványosított értékelést.

Kapcsolódó források:

Ne menjen felkészületlenül a következő interjúra!

Az interjúfolyamat kritikus lépés a pozícióra legalkalmasabb és legjobb jelöltek kiválasztásában. Ha megfelelően végzik, a toborzási vezetők értékelhetik a jelölt készségeit, tapasztalatát, munkastílusát és a szervezet kultúrájához való illeszkedését.

Használja az alábbi 10 sablon egyikét, és végezzen alapos interjút, hogy biztos lehessen benne, hogy a tökéletes jelöltet veszi fel, miközben csökkenti a fluktuációt, és hosszú távon időt és erőforrásokat takarít meg csapatának és toborzóinak.