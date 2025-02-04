Több mint 30 ingyenes ellenőrzőlista-sablon Word, Excel és ClickUp Docs formátumban

Imádjuk a csekklistákat. Nevezzenek minket nerdoknak, de nincs annál kielégítőbb, mint az első tételt kipipálni a listáról... kivéve talán az utolsó tételt. ✅

A megfelelő ellenőrzőlistával megszervezhet mindent az életében – a munkahétjétől a következő nyaralásáig és az otthonának eladásáig.

De egy ellenőrzőlista elkészítése, annak biztosítása, hogy ne felejtsen el egyetlen lépést sem, és a tételek rendezése önmagában is egy projekt lehet.

Hogyan lehet okosabban, és nem keményebben dolgozni? Használjon előre elkészített ellenőrzőlista-sablonokat, hogy gyorsan elindíthassa projektjeit. Íme több mint 30 kedvenc ellenőrzőlista-sablonunk, amelyek segítségével mindent elvégezhet, a napi feladatok elvégzésétől a következő nagy mérföldkő eléréséig.

Mi az a csekklista-sablon?

A csekklista-sablon egy előre elkészített feladat- vagy tételek listája jelölőnégyzetekkel, hogy minden tételt bejelölhessen, amint befejezte. Ezek a lista-sablonok rendkívül specializáltak vagy rendkívül általánosak lehetnek, attól függően, hogy miért használja őket.

Ha például bevásárlólistára van szüksége, akkor érdemes egy üres teendőlista-ellenőrzőlista sablonnal kezdeni, mivel a szükséges élelmiszerek Önnek egyediek lesznek. 🛒

Ha azonban csomagolási ellenőrzőlistára van szüksége, kezdhet egy átfogó ellenőrzőlista-sablonnal, amely már tartalmazza a csomagolni szükséges tárgyakat (így nem kell magának összeállítania a listát). Végül is a legtöbbünknek hasonló tárgyakra van szüksége utazáskor: zokni, alsónemű, fogkefe... tudja, miről van szó. 🧦

Az előre elkészített ellenőrzőlista-sablonok használata az egyik kedvenc termelékenységi trükkünk. Ezzel a projektek tervezése, szervezése és előkészítése gyerekjáték lesz. Így agyunkat fontosabb dolgokra fordíthatjuk, például az ellenőrzőlistán szereplő feladatok elvégzésére!

Mi jellemzi a jó ellenőrzőlista-sablon formátumot?

A különböző ellenőrzőlista-sablonok segítenek különböző dolgok szervezésében – a napi rutinjától a következő termékbevezetésig. Ezért a különböző sablonok tartalma nagyon eltérő lesz. (Például egy leltár-ellenőrzőlista-sablon egyáltalán nem fog hasonlítani egy esküvői ellenőrzőlista-sablonra. )

Minden hatékony ellenőrzőlista-sablonnak három közös vonása van:

Könnyen szerkeszthető: Nincs két egyforma projekt, ezért a csekklista-sablonnak lehetővé kell tennie, hogy eltávolítsa az Ön számára nem releváns elemeket, és hozzáadja az Ön számára fontos elemeket.

Rendkívül alapos: Jobb, ha egy túl sok tételt tartalmazó ellenőrzőlistával kezded, majd eltávolítod azokat a tételeket, amelyek nem fontosak a projekted szempontjából. Így kevésbé valószínű, hogy kihagysz valamit a feladatlistádból, mintha egy túl egyszerű, nem elég információt tartalmazó ellenőrzőlistával kezdenél.

Előre meghatározott prioritások: Bonyolult projektek esetén, ahol új alkalmazotti ellenőrzőlista-sablonra lehet szükség, a feladatokat egy bizonyos sorrendben kell elvégezni (a munkaköri leírás közzététele, a jelentkezések áttekintése, az interjúk ütemezése stb. ). Az ellenőrzőlista-sablonnak tükröznie kell a Bonyolult projektek esetén, ahol új alkalmazotti ellenőrzőlista-sablonra lehet szükség, a feladatokat egy bizonyos sorrendben kell elvégezni (a munkaköri leírás közzététele, a jelentkezések áttekintése, az interjúk ütemezése stb. ). Az ellenőrzőlista-sablonnak tükröznie kell a projekt prioritásait a felsorolt feladatok sorrendjével. Más ellenőrzőlisták, például a bevásárlólista esetében a sorrend nem feltétlenül fontos.

Több mint 30 feladatellenőrző lista sablon

Most, hogy már megvan a jó ellenőrzőlista összeállításához szükséges ellenőrzőlista, íme több mint 30 sablon, amelyek minden követelménynek megfelelnek. ✅

Mindezek ingyenes ellenőrzőlista-sablonok, amelyek a ClickUp, a Microsoft Word, az Excel, a Google Docs és a Google Sheets programokban érhetők el. Tájékoztatásul: a ClickUp sablonok használatát a ClickUp árak oldalán regisztrálva ingyenes fiókot hozhat létre.

1. ClickUp ellenőrzőlista-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp ellenőrzőlista-sablon

Engedje szabadjára a személyre szabás erejét a ClickUp ellenőrzőlista-sablonjával. Az Ön egyedi igényeinek megfelelően kialakított sablon kényelmes módot kínál a különböző feladatok nyomon követésére. Akár a mindennapi teendők kezeléséről, akár a bonyolult szakmai feladatok összehangolásáról van szó, ez az ellenőrzőlista mindenre alkalmas. Ez a dokumentumközpontú sablon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a teendőiket a feladataikhoz, tevékenységeikhez és céljaikhoz igazodva szervezzék meg. Búcsúzzon el a szabványos, univerzális ellenőrzőlista-sablonoktól, és válassza a valóban személyre szabott megközelítést a termelékenység érdekében.

2. ClickUp heti ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp heti ellenőrzőlista sablon

A ClickUp heti ellenőrzőlista sablonjával soha többé nem lesz gondja a hétfővel. Ez egy kezdőbarát heti ellenőrzőlista sablon, amely segít megszervezni a napi feladatait. Négy állapotot tartalmaz: törölve, befejezve, folyamatban és teendő.

Megváltoztathatja a nézetet, hogy naptárban heti ellenőrzőlista-sablonként vagy napi teendőlista-sablonként lássa. Bármelyik esetben is, a naprakész teendőlistájával pillanatok alatt elvégezheti a feladatokat.

3. ClickUp belső ellenőrzési ellenőrzőlista-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp belső ellenőrzési ellenőrzőlista sablon

Még ha a vállalatának nincs is belső ellenőrzési csapata, a ClickUp belső ellenőrzési ellenőrzőlista sablonjával alaposan áttekintheti minőségi szabványait és a munkahelyi biztonságot.

Tartalmaz egy Bevezető útmutatót, és lehetővé teszi, hogy az ellenőrzés után a Javítási lehetőségek listák és a Nem megfelelőségek feladatkezelési lista sablonok segítségével rendszerezze a fontos feladatokat. Tökéletes megoldás a biztonság és a megfelelőség elsődleges fontosságú munkahelyek létrehozásához! ⛑️

4. ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablon

Amikor termékbevezetést (vagy újrabevezetést) szervez, sok mozgó alkatrész van. ⚙️

A ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista-sablon segítségével minden feladatra rálátást kapsz a Gantt-diagram, a vizuális ütemterv, a mérföldkövek és a teendőlista ellenőrzőlisták segítségével, amelyek tartalmazzák az adott termékbevezetéshez szükséges összes feladatot. Használd az egyéni mezőket, hogy létrehozz egy konkrét feladatlistát a termékbevezetéshez, vagy adj hozzá egy haladási sávot, hogy láthatóvá tedd a feladatlista állapotát.

Párosítsa RACI mátrixával, hogy meghatározza a projektben betöltött szerepeket, és biztosítsa, hogy a csapat minden tagja tudja, mely feladatokért felelős, így mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

5. ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablon

A ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablon segítségével az új alkalmazottak könnyen megismerkedhetnek a céggel és a munkakörükkel. Ez egy kezdőknek is könnyen használható, új alkalmazottak számára készült ellenőrzőlista sablon, amely egyszerűsíti az alkalmazottak beilleszkedési folyamatát.

HR-csapata használhatja a listát a folyamat aktív kezeléséhez, vagy átadhatja a kitöltött feladatellenőrző sablont az új alkalmazottaknak, hogy ők maguk kezeljék beilleszkedési feladataikat. Ez magában foglalhatja a kezdeti heti feladataikat vagy a saját ellenőrző listájukat, amelyen áttekinthetik az összes beilleszkedési dokumentumot.

6. ClickUp változáskezelési ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp változáskezelési ellenőrzőlista sablon

A megfelelő ellenőrzőlista nélkül a változás ijesztő lehet. De a ClickUp változáskezelési ellenőrzőlista-sablonjával az egyetlen „hú!” hang, amit hallani fog, az lesz, amikor elámulsz az egyik legjobb ingyenes ellenőrzőlista-sablon sok funkciójától. 🤓

Tartalmaz egy kezdő útmutatót, ellenőrzőlistát, naptár nézetet, idővonalat, csapat teljesítményértékelést és hét egyéni mezőt, amelyek segítenek bármilyen új irányelv bevezetésében. Használja havi ellenőrzőlista sablonként vagy doboz nézetben, hogy áttekintést kapjon a feladatokról.

7. ClickUp értekezlet-ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp értekezlet ellenőrzőlista sablon

Ha van valami, ami az egész csapatodtól kollektív sóhajtást vált ki, az a értelmetlen megbeszélés. Igen, a megbeszélések fontos részét képezhetik a munkafolyamatnak, és segítenek összehangolni a különböző funkciókat ellátó csapatokat, de mindannyian részt vettünk már olyan időpazarló megbeszéléseken, amelyek helyett elég lett volna egy e-mail. 📩

Kerülje el ezt a munkahelyi sorsot, és tegye eredményessé a megbeszéléseit a ClickUp Meeting Checklist Template segítségével. Ez a sablon minden lépést tartalmaz, amelyre szükség van a hatékony megbeszélések megtervezéséhez és lebonyolításához, valamint a csapat számára a munkanapjuk során elvégzendő feladatok létrehozásához.

A megbeszélésen részt vevő minden csapattag örülni fog annak, hogy felkészült, szervezett és elkerüli a hibákat azzal, hogy nyomon követi, ki mit mondott.

8. ClickUp beszállítókezelési ellenőrzőlista sablon

Kezelje beszállítói kapcsolatait, és válassza ki a legjobb beszállítókat!

A ClickUp beszállítókezelési ellenőrzőlista-sablon az Ön elsődleges forrása a beszállítói kapcsolatok nyomon követéséhez és a következetesség fenntartásához. Tartsa egy helyen beszállítóinak elérhetőségeit, és készítsen beszállítói értékeléseket, hogy elemezze azok pontosságát, könnyű használatát és szolgáltatásuk minőségét.

Ez a sablon segít áttekinteni kapcsolatait és kiválasztani a vállalkozásának legmegfelelőbb beszállítókat.

9. ClickUp minőség-ellenőrzési ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp minőség-ellenőrzési ellenőrzőlista sablon

Tartsa szemmel a minőséget a ClickUp minőség-ellenőrzési ellenőrzőlista sablonjával. Ez a sablon egy olyan folyamatot biztosít, amellyel tesztelheti termékeit, hogy azok mindig megfeleljenek az Ön elvárásainak.

Ha bármilyen problémát talál ezzel a minőség-ellenőrzési sablonnal kapcsolatban, akkor azokat kisebb, nagyobb vagy kritikus problémaként jelölheti meg, ami segít a munkák fontossági sorrendjének megállapításában. A feladatokat jóváhagyottként vagy elutasítottként is megjelölheti, így tudni fogja, mikor van itt az ideje a piacra lépni, és mikor kell visszatérni a tervezőasztalhoz. 🧑

Próbálja ki ezeket a kockázati nyilvántartási sablonokat!

10. ClickUp SEO ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp SEO ellenőrzőlista sablon

A ClickUp SEO ellenőrzőlista sablon segít összehangolni a tartalmi stratégiáját, hogy teljes képet kapjon. Tartalmaz egy ellenőrzőlistát, amely biztosítja, hogy a címcímkéktől a belső linkekig minden megfeleljen a SEO legjobb gyakorlataival és folyamataival.

Ezen felül lehetővé teszi, hogy SEO-projekteket kategóriákba sorold aszerint, hogy azok a honlapod, a GYIK-oldalad, a termékoldalaid vagy a blogoldalaid részét képezik-e. A sablonon belül a feladatokat fontosság szerint is rendezheted, és kezelheted a csapatod kapacitását.

11. ClickUp digitális termék ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp digitális termék ellenőrzőlista sablon

Tervezze meg digitális termékének fejlesztését és bevezetését a ClickUp digitális termék ellenőrzőlista sablonjával. Ez a részletes projekt ellenőrzőlista végigvezeti Önt új digitális termékének tervezésén, csomagolásán és értékesítésén, az elejétől a végéig. Ez gyakorlatilag az egész projektmenedzsment folyamatot összefoglalja. 🎁

12. ClickUp nyaralási ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp nyaralási ellenőrzőlista sablon

Ünnepeljük a következő nyaralását! A ClickUp nyaralási ellenőrzőlista sablonja biztosítja, hogy maximálisan felkészüljön a pihenésre. 🏝️

A vásárolni és csomagolni szükséges tételek listájával, valamint a szükséges mennyiségek megadására szolgáló hellyel nem kell attól tartania, hogy valamit elfelejt. Ez a csomagolási ellenőrzőlista mindenki számára könnyen használható, és másokat is megjelölhet a csomagolási feladatok elvégzésére.

Készen állsz a felszállásra! ✈️

13. ClickUp költözési ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp költözési ellenőrzőlista sablon

Mielőtt házba vagy városba költözne, használja a ClickUp költözési ellenőrzőlista sablonját, hogy a költözés zökkenőmentesen menjen. Ez a digitális tervező végigvezeti Önt a ház takarításán, a költöztetők megszervezésén, a csomagoláson és a háziállatok elhelyezésének megtervezésén.

A sablonok felsorolják az összes feladatot, amelyet el kell végeznie ahhoz, hogy elköltözhessen jelenlegi otthonából és beköltözhessen új lakásába – mert nincs olyan hely, mint az otthon! 🏡

14. ClickUp ingatlan adásvételi ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp ingatlan adásvételi ellenőrzőlista sablon

Ha ingatlanügynök, akkor tudja, milyen nehéz egy ingatlan adásvételét lezárni – és az ideje nagy részét azzal tölti, hogy megkönnyítse ügyfelei dolgát. A ClickUp ingatlan adásvételi ellenőrzőlistájával saját magának is megkönnyítheti a dolgát.

Egy helyen követheti nyomon az ingatlanmarketing költségeit, a hitelkérelem fázisát, az ingatlanellenőrzést, a célzott zárási dátumot és az aláírt zárási dokumentumokat. Ez a sablon segít kezelni az értékesítési folyamatot az első ajánlattól egészen addig, amíg a kulcsok az ügyfelek kezébe kerülnek. 🗝️

15. ClickUp nyugdíjazási ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp nyugdíjazási ellenőrzőlista sablon

Minden nap egy cél érdekében dolgozunk: hogy ne kelljen többé dolgoznunk. A nyugdíjba vonulás minden eredményes karrier végső célja, de ehhez sok tervezés szükséges.

Meg kell terveznie a pénzügyeit, és el kell döntenie, mit fog csinálni a szabadidejében – mert ha a nyugdíjas éveit mélytengeri búvárkodással tervezi tölteni, akkor sokkal több megtakarításra lesz szüksége, mintha kertészkedéssel töltené az idejét. 👩‍🌾

A ClickUp nyugdíjazási ellenőrzőlista segít megtervezni mindent, hogy kitalálhassa, mikor vonuljon nyugdíjba, és hogyan tervezze meg következő életének fejezetét.

16. Google Docs és Word bevezetési ellenőrzőlista sablon a Template.net webhelyről

Ez a Template.net által készített alkalmazotti beilleszkedési ellenőrzőlista ideális azoknak a HR-csapatoknak, akik a Google Docs és a Microsoft Office programokat használják. Segítségével összeállíthat egy többfunkciós teendőlistát az új alkalmazottak beilleszkedéséhez, amelyben felvázolhatja a HR, a bérszámfejtés, az adminisztráció, valamint a képzés és fejlesztés részlegek feladatait.

Ez a csekklista-sablon egyszerű módja annak, hogy bevezesse az új munkatársak beillesztési folyamatát, ha még nem rendelkezik ilyennel.

17. Google Docs és Word ellenőrzőlista sablon minta a Template.net webhelyről

Ez a szerkeszthető sablon a Google Docs és a Microsoft Word programokhoz lehetővé teszi, hogy bármilyen listát létrehozzon, amire szüksége van. Használja háztakarítási ellenőrzőlista sablonként vagy esküvői ellenőrzőlista sablonként, és töltse le PDF formátumban.

Igen, előzetesen meg kell terveznie a lista elemeit, de a sablon már előre formázva van, és könnyen kinyomtatható. 🖨️

18. MS Word üzleti utazási ellenőrzőlista sablon

a Microsoft Word segítségével

Ha ezt a csekklistát használja a következő üzleti útjára való felkészüléshez, biztos lehet benne, hogy otthon és az irodában minden rendben van, és teljes mértékben a munkájára koncentrálhat.

Ez a sablon négy részből áll: egy az iroda előkészítéséhez, egy az otthon előkészítéséhez, egy a csomagoláshoz és egy a gondozóknak hagyandó információkhoz. Ezzel nyugodtan utazhat el. ✌️

19. Google Docs építési ellenőrzőlista sablon a Template.net webhelyről

Készüljön fel következő építési projektjére ezzel a csekklista-sablonnal. Ez egy szerződéskötéstől a végső házellenőrzésig tartó csekklista, amely az összes közbenső lépést lefedi. Használhatja napi csekklista -sablonként vagy a projekt kezdetétől a befejezéséig mindenre kiterjedő dokumentumként.

Akár új építkezésen, akár átfogó felújításon dolgozik az építőcsapata, ez a lista segít nyomon követni minden lépést és a felelős vállalkozót. 👷

Nézze meg ezeket a szerződés sablonokat!

20. MS Excel teendőlista sablon

a Microsoft Excel segítségével

Ez a Microsoft Excel sablon segít Önnek egy teendőlista elkészítésében és annak a határidő, prioritás és az életének az a területe alapján történő kategorizálásában, ahol az a leginkább releváns.

Egy helyen áttekintheti személyes, családi, otthoni és munkahelyi projektjeit, és színes oszlopdiagramokkal követheti nyomon napi és heti előrehaladását ebben az Excel formátumban. Hiszen ki ne szeretné grafikonon látni napi ellenőrzőlistáját vagy heti feladatait! 📊

21. Google Sheets ellenőrzőlista sablon BenCollins-tól

via BenCollins

Ez az egyszerű teendőlista-sablon egy könnyű módja a napi feladatok nyomon követésének jelölőnégyzetekkel és szerkeszthető listaelemekkel. Saját teendőket kell létrehoznia, de ez teszi rugalmas listasablonná a házimunkák nyomon követéséhez, bevásárlólista készítéséhez vagy olyan projekt megvalósításához, ahol az egyik feladatot be kell fejeznie, mielőtt a következőre léphetne.

Ez nem a legjobb sablon szervezett, összetett projektekhez, de kiváló napi ellenőrzőlista-sablonként.

További 10 Excel ellenőrzőlista-sablon

Még mindig több feladatlista-sablont keres? Próbálja ki ezeket az egyéb Excel-opciókat:

Jelölje be a listáján ezekkel a csekklista-sablonokkal

A csekklista-sablon segítségével a szervezés után azonnal nekiláthat a feladatok elvégzésének. 📝

Ha új projektet indít, rengeteg teendője van. Az apró jelölőnégyzetek rendezgetése nem tartozik ezek közé. Szerencsére rengeteg hatékony ellenőrzőlista-sablon áll rendelkezésre, amelyekkel gyorsan elindíthatja projektmenedzsment-folyamatát.

Válassza ki a projektjéhez leginkább illő ellenőrzőlistát, majd kezdjen bele a valóban fontos munkába. 🏊

A ClickUp segítségével megszervezheted életed minden területét, így agyad energiáját több projekt megvalósítására fordíthatod. 🧠

Kezdje még ma egy ingyenes ClickUp-fiókkal!