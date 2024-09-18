10 ingyenes minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási sablon (Excel és ClickUp)

Nehézséget okoz a projektek és folyamatok következetes minőségének fenntartása? Vagy talán elege van a rendezetlen táblázatok átnézéséből, amikor minőség-ellenőrzést kell végezni? Nem Ön az egyetlen.

A kiváló minőségű termékek és szolgáltatások biztosítása elengedhetetlen az üzleti sikerhez. A megfelelő eszközök nélkül azonban ez nagyon bonyolultnak és nyomasztónak tűnhet. Ezért gyűjtöttük össze a 10 legjobb minőség-ellenőrzési sablont Excelben és ClickUpban.

Ezeket a sablonokat úgy tervezték, hogy egyszerűsítsék a minőség-ellenőrzési munkafolyamatokat, így üzleti folyamatait optimalizálhatja, és termékei folyamatosan megfeleljenek a legmagasabb szabványoknak. 🏆

Mi az a minőség-ellenőrzési sablon?

A minőségellenőrzési sablon egy dokumentum, amelyet a termékek, folyamatok vagy szolgáltatások minőségének rögzítésére, nyomon követésére és elemzésére használnak, hogy azok megfeleljenek egy meghatározott szabványrendszernek.

Például, ha új hordozható hangszórók sorozatát gyártja, a minőség-ellenőrzési terv felsorolhatja az összes erőforrást, a súly, a méretek és az akkumulátor élettartama értékeket. Ez azt jelenti, hogy minden eszközt ezeknek a kritériumoknak megfelelően ellenőriznek. Ha bármilyen problémát észlelnek, a csapata kijavítja azokat, mielőtt a termék eljutna a fogyasztóhoz.

Ez minimálisra csökkenti a hibás termékek számát, és növeli az esélyét, hogy teljesítse a termékmenedzsment KPI-jait és mutatóit.

Mi jellemzi a jó minőség-ellenőrzési sablont?

Ha tudja, mi jellemzi a jó minőség-ellenőrzési sablont, akkor könnyebben kiválaszthatja a megfelelőt, amellyel optimalizálhatja termékeit és folyamatait. Mit kell tehát keresnie?

Cél: Értékelje, hogy a sablon megfelel-e a létrehozni kívánt minőség-ellenőrzési folyamatnak. Ha nem, akkor a sablon egyéb funkciói valószínűleg nem lesznek relevánsak.

Világos elrendezés: A sablon elrendezésének egyszerűvé és egyértelművé kell tennie az adatok bevitelét, elérését és elemzését.

Testreszabhatóság: A sablont az Ön által ellenőrzött konkrét termékhez, folyamathoz vagy szolgáltatáshoz igazíthatja.

Hozzáférhetőség: A sablonnak bárhonnan és bármilyen eszközről hozzáférhetőnek kell lennie, lehetővé téve a valós idejű frissítéseket és a csapat tagjainak visszajelzéseit.

Utasítások: Ellenőrizze, hogy a sablon egyértelműen tartalmazza-e a használatára vonatkozó utasításokat. Ez Ellenőrizze, hogy a sablon egyértelműen tartalmazza-e a használatára vonatkozó utasításokat. Ez időt takarít meg és biztosítja, hogy a lehető legjobban kihasználja a sablon funkcióit.

10 ingyenes minőség-ellenőrzési ellenőrzőlista és biztosítási sablon

Íme 10 ingyenes, azonnal használható minőség-ellenőrzési sablon Excelben és ClickUpban. Vessünk egy pillantást rájuk, és találjuk meg az üzleti igényeinek leginkább megfelelő sablonokat. ✨

1. ClickUp minőség-ellenőrzési ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp minőség-ellenőrzési ellenőrzőlista sablon

A ClickUp minőség-ellenőrzési ellenőrzőlista sablonja a legjobb irányítópanel, amely segít rendszerezni az összes minőség-ellenőrzési tervét és projektmenedzsment igényét. Minden projekt esetében sorolja fel azokat az ellenőrzéseket, amelyeken át kell esnie, hogy megfeleljen az üzleti szabványoknak és az ügyfelek követelményeinek.

Bontsa le az egyes „ellenőrzéseket” feladatokra és alfeladatokra, majd ossza ki azokat a csapattagok között. Osztályozza ezeket az ellenőrzéseket a minőségellenőrzési folyamat kritikus, fontos vagy kisebb jelentőségű elemei szerint, és részletezze a végrehajtásukhoz szükséges pontos lépéseket. Ez segít a csapatnak a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és a teendők pontos megértésében.

Ahogy csapata bejelöli az alellenőrzéseket, a haladási sáv kitöltődik, és megmutatja a befejezés százalékos arányát. Az eredményeket és megjegyzéseket közvetlenül a sablonba írhatják be, és az ellenőrzést Új jóváhagyásról Felfüggesztett jóváhagyásra állíthatják.

Most Ön dönthet. Jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a munkájukat. Ha jóváhagyja, hozzáadhat egy dátumot a jövőbeni hivatkozáshoz. Ez segít nyomon követni a minőség-ellenőrzési tevékenységek történetét, és mindenki felelőssé válik a cselekedeteiért és döntéseiért.

És itt jön a legjobb rész: a natív, kódolás nélküli Automations eszközzel még simábbá teheti ezt a munkafolyamatot. Például riaszthatja a csapatvezetőt, ha egy ellenőrzés készen áll a felülvizsgálatra, és értesítheti a csapat tagjait, hogy tegyenek lépéseket, ha ellenőrzésüket elutasítják.

Ez az ellenőrzőlista-sablon minimalizálja a kézi munkát, csökkenti a hibák számát, és biztosítja, hogy minőség-ellenőrzési folyamata zökkenőmentesen működjön. ⚙️

2. ClickUp szabványos működési eljárások dokumentum sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp szabványos működési eljárások sablonja

A szabványos működési eljárás (SOP) lépésről lépésre bemutatja, hogyan kell a csapatának végrehajtania az üzleti folyamatokat. Ez inkább egy proaktív megközelítés a minőségellenőrzéshez (más néven minőségbiztosításhoz), amelynek célja a hibák minimalizálása már a forrásnál.

Legyünk őszinték, az SOP-k nulláról történő felépítése rengeteg munkával jár. Szerencsére a ClickUp Standard Operation Procedures Template (Standard működési eljárások sablonja ) – amelyet a ClickUp Docs- ban terveztek – elvégzi Ön helyett a nehéz munkát.

Másolja le a sablont minden részleg számára, hogy az értékesítés, a marketing, a HR stb. saját SOP kézikönyvet kapjon. Minden kézikönyv oldalakra van felosztva, amelyek a részleg eljárásait tartalmazzák. Minden oldal a következő szakaszokra van felosztva:

Cím: Miről szól ez az SOP?

Minőségi célok: Az eljárás célja, hatálya és célkitűzései

RACI mátrix: Az eljárásban részt vevő felelős, elszámoltatható, konzultált és tájékozott csapat tagok Az eljárásban részt vevő felelős, elszámoltatható, konzultált és tájékozott csapat tagok

Eljárás: Az eljárás könnyen érthető lépésekre bontva

Eljárási űrlapok: Az eljáráshoz szükséges egyéb anyagok

Tippek és megjegyzések: Hely, ahol csapata megoszthatja ötleteit az SOP javításával kapcsolatban.

Természetesen a sablon biztosítja az eljárások leírásának szerkezetét, de valakinek ténylegesen meg kell írnia a tartalmat, hogy kitöltse a hiányzó részeket. Itt jön a ClickUp Brain. 🤖

Ahelyett, hogy számtalan órát töltene a megfelelő szavak keresésével, a ClickUp Brain segít kutatni, ötleteket gyűjteni és tartalmat generálni az SOP minden szakaszához. Emellett további eszközökkel is rendelkezik, amelyekkel gyorsan szerkesztheti első vázlatait és több nyelvre lefordíthatja tartalmát.

3. ClickUp folyamatok és eljárások sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp folyamatok és eljárások sablon

Az előző sablon megtekintése után inspirálva és készen állsz az SOP-k bevezetésére. De hogyan lehet a csapatodat egy irányba terelni? Könnyebb mondani, mint megtenni. De nem kell aggódni, a ClickUp folyamat- és eljárássablonja segít neked.

Használja a sablonokat az üzleti tevékenységének minden részlegéhez szükséges folyamatok és SOP-k felsorolásához. Mindegyikhez adjon hozzá egy egyedi ellenőrzési ellenőrzőlistát, hogy biztosítsa, hogy csapata minden, a dokumentumokban előírt részt lefedjen.

Rendeljen minden elemet egy csapatvezetőhöz, állítsa be a prioritási szintet, és jelölje meg a határidőt. Annak érdekében, hogy minden részlet pontos legyen és megfeleljen az üzleti szabványoknak, adjon hozzá egy jóváhagyót, aki végső ellenőrzést végez ezeken a teljesítményeken. ✔️

Váltson a Lista nézetről a Tábla nézetre, ha gyorsan frissíteni szeretné egy dokumentum állapotát azáltal, hogy áthelyezi a Kutatás, Dokumentáció, Jóváhagyásra, Felülvizsgálatra, Jóváhagyva és Élő állapotok között. Ez nagyon hasznos lehet a csapat előrehaladásának áttekintéséhez is.

Ha pedig be akarja tartani a határidőket és a projektet a terv szerint haladni, akkor a Timeline nézet lesz a megoldás. Használhatja azt a projekt időtartamának módosítására, az ismétlődő feladatok megjelenítésére, valamint a feladatok állapotuk vagy egyéni mezők szerint történő színkódolására is.

Ezzel a sablonnal könnyedén koordinálhatja csapata kapacitását, és könnyedén kidolgozhatja az SOP-kat.

4. ClickUp folyamatábra sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp folyamatábra sablon

Próbált már valaha üzleti folyamatot elmagyarázni, és szerette volna, ha lenne egy kép, amit megmutathat? Itt jön jól a ClickUp Process Flow Whiteboard. A lényeg, hogy ezeket a komplex munkafolyamatokat átalakítsa egy világos, könnyen követhető vizuális ábrázolássá.

A sablon a ClickUp Whiteboards alkalmazásban készült, és tartalmaz egy példaként szolgáló felvételi folyamatot és útmutatót. Bármilyen folyamat leírásához lemásolhatja és módosíthatja.

A sablon két fő részből áll: a folyamatban részt vevő érdekelt felek a tetején, valamint azok intézkedései és döntései alul. Vonalkákkal kössön össze pontokat, hogy bemutassa, hogyan zajlik a folyamat A-tól Z-ig. Ha pedig művészi kedvében van, kísérletezhet a színekkel, formákkal és méretekkel. 🎨

A többi ClickUp sablonhoz hasonlóan ez is tartalmaz egy „Bevezető útmutatót”, amely segít eligazodni a funkciók között és testreszabni a saját folyamataihoz. Ha pedig szeretné, hogy csapata bármikor segítsen, ossza meg velük a sablont, hogy hozzáadhatják szerkesztéseiket, megjegyzéseiket és visszajelzéseiket.

5. ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablon

Könnyű elmerülni a termékötletekben, amikor mindenki – az ügyfelek, a csapat, sőt még a szomszédok is – javaslatokkal állnak elő, hogy mit kellene legközelebb piacra dobni. A ClickUp termékútvonal-sablonjával értelmezheti ezeket az ötleteket, és hatékony termékstratégiát dolgozhat ki.

Kezdje a termékigénylő űrlapmal! Ez egy olyan portál, amelyet mindenki használhat, hogy javaslatokat tegyen a termékmester-backloghoz. De legyünk őszinték, nem minden ötlet érdemes megvalósításra. És itt jönnek jól a prioritásmeghatározó eszközök, mint például az Impact Effort Matrix és a RICE pontszám. 🛠️

A kiválasztott ötletek átkerülnek a heti végrehajtási listába. Itt kerülnek kiosztásra a feladatok, megkezdődik a munka, és aktiválódnak a projektellenőrzések. Válassza ki a preferenciái alapján a megfelelő nézetet: táblázatos nézet a feladatok táblázatos megjelenítéséhez, táblás nézet a feladatok állapotának áttekintéséhez, Gantt-nézet a feladatok függőségeinek és mérföldköveinek megjelenítéséhez, valamint naptárnézet a határidők ütemezéséhez és kezeléséhez.

Ahogy a feladatok előrehaladnak és befejezésük közeledik, helyezze át őket a Termék ütemterv listába. Ezzel a belső érdekelt felek negyedéves idővonalat kapnak a közelgő termékfunkciókról, fejlesztésekről és javításokról. Miután ezek az ütemtervben szereplő funkciók megvalósultak, dokumentálja és jelentse be őket a Kiadási megjegyzések segítségével.

Túl sok ötlet, túl kevés idő? Ez a sablon az a eszköz, amire szüksége van, hogy kiválassza a valódi gyöngyszemeket, kezelje a termékigényeket, és összefogja csapatát, hogy megvalósítsák azokat.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Automatizálja projektjelentéseit és összefoglalóit a ClickUp Brain segítségével.

6. ClickUp termékfejlesztési ütemterv táblasablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp termékfejlesztési ütemterv táblasablon

Ha az előző útiterv-sablont túl fejlettnek találta az Ön igényeihez képest, akkor a ClickUp termékfejlesztési útiterv-táblasablon lehet a megfelelő választás az Ön számára. Ez egy egyszerűbb és vizuálisabb módszert kínál a termékfejlesztési folyamat megtervezéséhez.

Áttekintést kaphat a termékfejlesztési és -kezelési ciklusban végrehajtandó összes fontos lépésről – az ötletek kidolgozásától és szűrésétől a megvalósításig és a piacra dobásig. Ossza fel ezeket a lépéseket kisebb, megvalósítható feladatokra, hogy csapata tisztában legyen azzal, mit kell felvennie a teendőlistájára. ✍️

Ossza el ezeket a feladatokat hónapokra és negyedévekre, miközben kiemeli a legfontosabb mérföldköveket, hogy megünnepelje az előrehaladást. Ez különösen hasznos, ha a vízesés-modellű projektmenedzsment megközelítést részesíti előnyben, amelynek keretében egy lépést teljesen befejez, mielőtt továbblépne a következőre.

Mivel ez a sablon a ClickUp Whiteboards alkalmazáson belül készült, kreatív módon használhatja a tollakat, formákat, gondolattérképeket és öntapadós jegyzeteket, hogy saját igényei szerint testreszabhassa. Ráadásul rendkívül rugalmas is: a színek, méretek és a vászonelemek pozíciói úgy állíthatók be, hogy a sablon pontosan úgy nézzen ki és működjön, ahogyan Ön szeretné.

7. ClickUp termékjellemzők mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp termékjellemzők mátrix sablon

Olyan módot keres, amellyel dokumentálhatja különböző termékmodelljeinek jellemzőit, hogy azok minőség-ellenőrzési tesztek során referenciaként szolgálhassanak? Ha igen, akkor a ClickUp termékjellemzők mátrix sablonja az Ön számára ideális.

Akár a termékmodellek hardveres, akár szoftveres jellemzőit rögzíti, az egyéni mezők segítségével minden részletet feljegyezhet. Tegyük fel, hogy van egy sor okostelefonja, és nyomon szeretné követni az akkumulátor élettartamát, a kamera felbontását, a tárhely méretét stb. Ezzel a sablonnal ez a folyamat olyan egyszerű, mint a hiányzó mezők kitöltése.

Ha pedig fejlettebb funkciókra vágyik, szabadon bővítheti a rendszert. Adjon hozzá saját egyéni mezőket, hozzon létre egyedi nézeteket, vagy integráljon automatizálási funkciókat. Testreszabhatja a rendszert, hogy igazán a sajátjává váljon!

8. ClickUp folyamatellenőrzési és fejlesztési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp folyamatellenőrzési és fejlesztési sablon

Az üzleti folyamatok kiépítése és fenntartása olyan, mint a kert gondozása. Az ültetés után metszés és optimalizálás szükséges a növekedéshez. A ClickUp folyamatellenőrzési és -fejlesztési sablonja segít ebben – ez az üzleti folyamatok kertészeti eszköztára. 🧰

Készítsen másolatot a sablonról az egyes üzleti folyamatok ellenőrzéséhez. A sablon egy mappában található, amely négy különálló listát tartalmaz, amelyek mindegyike egyedi célt szolgál:

Modell koncepció: Ebben a mezőben sorolja fel és ütemezze meg minőség-ellenőrzési feladatait. Ez magában foglalhatja Ebben a mezőben sorolja fel és ütemezze meg minőség-ellenőrzési feladatait. Ez magában foglalhatja a meglévő folyamatok vizuális ábrázolását és a folyamatváltozások közlését az érdekelt felekkel.

Folyamatelemzés: Határozza meg minőségellenőrzési kritériumait, és sorolja be őket a Folyamat, Erőforrások, Menedzsment vagy Felügyelet kategóriákba. Miután értékelte az egyes folyamatkritériumokat, adjon nekik ellenőrzési pontszámot, jelölje meg az esetleges problémákat, és írja le, hogyan lehet azokat megoldani. Határozza meg minőségellenőrzési kritériumait, és sorolja be őket a Folyamat, Erőforrások, Menedzsment vagy Felügyelet kategóriákba. Miután értékelte az egyes folyamatkritériumokat, adjon nekik ellenőrzési pontszámot, jelölje meg az esetleges problémákat, és írja le, hogyan lehet azokat megoldani.

CATWOE-elemzés: Ez a következőket jelenti: ügyfelek, szereplők, átalakítási folyamat, világnézet, tulajdonosok és környezeti korlátok. Vegye figyelembe, hogy az üzleti célok és a külső korlátok hogyan befolyásolják a folyamatokat, hogy a leghatékonyabb változásokat hozhassa létre.

Változáskezelés: Szisztematikus megközelítést alkalmazzon a folyamatok változásainak végrehajtásában és az átmenetek kezelésében.

Kisebb üzleti változások esetén valószínűleg csak a modellkoncepció és a folyamatelemzési listákra lesz szüksége. A többit csak akkor vegye fontolóra, ha azok az Ön felhasználási esetéhez illeszkednek. Ez a jelentéssablon tökéletes megoldás az üzleti folyamatok zökkenőmentes és hatékony működésének biztosításához.

9. Excel minőség-ellenőrzési táblázat sablon a Vertex42-től

via Vertex42

A folyamatok szabványoknak való megfelelésének biztosítása kihívást jelenthet, különösen olyan területeken, mint a mérnöki munka, ahol a legkisebb hibák is jelentős következményekkel járhatnak. Szerencsére az Excel ellenőrzési táblázat sablon segítségével könnyen nyomon követhetők a eltérések, így gyorsan korrekciós intézkedéseket hozhat.

Ez a minőség-ellenőrzési terv sablon készen használható táblázatokkal rendelkezik a mintaátlag és a tartomány, valamint a mintaátlag és a szórás nyomon követéséhez. Csak adja meg az adatait, és a sablon elkészíti a kontrolltáblázatokat, középvonallal és kontrollhatárokkal együtt, így a trendek és az anomáliák felismerése gyerekjáték lesz. 📈

Az ellenőrzési táblázatok mellett a sablon olyan mutatókat is kiszámít, mint a Cp, CPU, CPL, Cpk és a százalékos hozam. Ezek nagyon hasznosak annak megállapításához, hogy a folyamat eléri-e a célokat, vagy egy kis finomításra szorul.

Bár a sablon elsősorban oktatási eszközként készült, alapvető folyamatirányítási alkalmazásokhoz is hasznos lehet.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. Egy egységes döntésrögzítési rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek, dokumentumok vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

via DMAICTools

Akár elektronikus eszközöket, autóalkatrészeket vagy gyógyszereket gyárt, minden terméket tesztelni kell, hogy megfeleljen bizonyos biztonsági és minőség-ellenőrzési szabványoknak.

De hogyan lehet úgy ütemezni a gyártási folyamatot, hogy minden alkalommal biztosítható legyen a pontosság és az egységesség? Használja az Excel ellenőrzési terv sablont.

A fejléc területén a következő adatokat tárolhatja az ellenőrzési tervről nyilvántartás céljából és jövőbeli hivatkozáshoz:

Hivatkozási szám: A használt ellenőrzési terv verziója

Felülvizsgálat dátuma: Az ellenőrzési terv verziójának jóváhagyásának dátuma

Alkatrészszám: A tesztelés tárgyát képező műszaki rajz vagy alkatrész

Jóváhagyók: A legfontosabb érdekelt felek aláírásával jóváhagyhatja az ellenőrzési terv összes részletét.

A minőség-ellenőrzési terv sablonjának testében rögzítheti a teszt eredményeit, miután elvégezte a szükséges teszteket a komponensen. Be kell írnia a legfontosabb részleteket, beleértve a folyamat nevét, az értékelési módszert, a mintavételi követelményeket, az ellenőrzési módszert és a reagálási tervet.

Biztosítsa a minőségbiztosítást minőség-ellenőrzési sablonokkal

Ha állandó termékminőséget és magas üzleti szabványokat szeretne fenntartani, akkor elkerülhetetlen a minőségellenőrzés. Használja ezeket az ingyenes minőségellenőrzési terv sablonokat a minőségirányítás racionalizálásához, a legjobb minőségi szabványok fenntartásához, valamint az ügyfelek elégedettségének és hűségének megőrzéséhez. 🤩

A projektminőség-ellenőrzésen kívül a ClickUp kiterjedt sablonkönyvtára megkönnyíti az üzleti munkafolyamatok minden területének zökkenőmentes kezelését, függetlenül az üzleti ágazattól. Nézze meg őket – ingyenesen elérhetők.