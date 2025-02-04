A 10 legjobb szállítókezelő szoftverrendszer 2025-ben

Ahhoz, hogy versenytársaival szemben előnyt szerezzen, a különböző beszállítók és szolgáltatók zökkenőmentes koordinációjára van szükség. De legyünk őszinték: a beszállítók kezelése ijesztő feladat lehet! A megrendelések nyomon követésétől és a teljesítmény figyelemmel kísérésétől a pontos szállítások biztosításáig és a szerződések megtárgyalásáig ez még a legtapasztaltabb vállalkozók számára is túlterhelő lehet.

Szerencsére a technológia fejlődésével együtt fejlődnek azok a megoldások is, amelyek segítik ezeknek az alapvető üzleti folyamatoknak a racionalizálását. 2024-ben a piacot elárasztják a szállítókezelő szoftverek, amelyek mindegyike forradalmasítani ígéri a vállalkozások és beszállítóik közötti interakciót. De honnan tudja, melyik szállítókezelő szoftver felel meg a szervezetének egyedi igényeinek?

Ebben a cikkben bemutatjuk a 2024-es év 10 legjobb beszállítókezelő rendszerét, amelyek átalakítják a szerződéskezelés területét, és lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy soha nem látott módon irányítsák beszállítói kapcsolataikat.

Mi az a szállítókezelő szoftver?

A beszállítókezelő szoftver egy digitális eszköz, amelynek célja a beszállítói kapcsolatok kezelésének és koordinálás ának egyszerűsítése. Ez a szállítói lánc menedzsment szerves része, és döntő szerepet játszik abban, hogy a vállalkozások hatékonyan tudjanak együttműködni beszállítóikkal.

Hogyan válasszuk ki a legjobb beszállítókezelő rendszert?

Az üzleti tevékenységéhez legmegfelelőbb szállítókezelő szoftver kiválasztásakor fontos figyelembe venni ezeket a kulcsfontosságú tényezőket, és azokat összehangolni a szállítói kapcsolatok kezelésével kapcsolatos konkrét követelményeivel és céljaival.

Központosított beszállítói adatbázis : átfogó beszállítói : átfogó beszállítói adatbázis , amely egy helyen egyesíti az összes beszállítói kapcsolatot, így könnyen hozzáférhető, frissíthető és nyomon követhető a beszállítói adatok.

Egyszerűsített beszállítói bevezetés: Keressen olyan beszállítókezelő szoftvert, amely Keressen olyan beszállítókezelő szoftvert, amely egyszerűsíti a beszerzési folyamatokat , csökkenti az adminisztratív terheket és lerövidíti az új beszállítók bevezetésének idejét.

Szerződéskezelés: A hatékony szerződéskezelési funkciók elengedhetetlenek. A beszállítókezelő rendszernek lehetővé kell tennie a beszállítói szerződések létrehozását, tárolását és kezelését, miközben időben figyelmeztet a megújításokra és a felmondásokra.

Teljesítménykövetés: A beszállítók teljesítményének kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) segítségével történő nyomon követése elengedhetetlen a hatékonyságuk értékeléséhez és annak biztosításához, hogy megfeleljenek az üzleti szabványoknak.

Kommunikációs és együttműködési eszközök : Keressen olyan szerződéskezelési funkciókat, amelyek zökkenőmentes kommunikációt és együttműködést tesznek lehetővé a beszállítókkal, beleértve az üzenetküldést, a dokumentummegosztást és a teljesítményre vonatkozó visszajelzéseket.

Integrációs képességek : A beszállítókezelési megoldásnak zökkenőmentesen integrálódnia kell a meglévő rendszerekbe, például a könyvelésbe és a készletnyilvántartásba, hogy elkerülhető legyen az adatsilók kialakulása és egyszerűsíthetők legyenek a műveletek.

Testreszabási lehetőségek: Minden vállalkozásnak egyedi igényei vannak, ezért nagy előnyt jelent, ha a szállítókezelő rendszert a saját munkafolyamataihoz igazíthatja.

A 10 legjobb beszállítókezelő szoftver

A 10 legjobb beszállítókezelő rendszer alapos értékelésével megalapozott döntést hozhat, amely zökkenőmentesebb beszállítói kapcsolatokhoz, jobb hatékonysághoz és végső soron jobb üzleti eredményekhez vezet.

1. ClickUp – A legjobb több üzleti folyamat automatizálásához

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

Listánk élén a ClickUp áll, egy all-in-one termelékenységi platform, amely több folyamatot automatizál, beleértve a szállítókezelést is. Releváns sablonokat és ellenőrzőlistákat kínál a vállalkozók kezeléséhez, beleértve a szállítói főlistákat, információgyűjtő űrlapokat, szerződéseket, üzleti megállapodásokat és egyebeket. Ezek a használatra kész tervek megkönnyítik minden elkötelezett ügyfélmenedzser számára a munkaterhelés hatékony beállítását és kezelését.

Építsen ki egy beszállítókezelő rendszert a Vendor Retro Template segítségével, amely segít összegyűjteni a partnerségi esettanulmányhoz felhasználható releváns információkat. A ClickUp a kritikus beszállítókezelési funkciók mellett CRM-ként is működik, lehetővé téve a zökkenőmentes ügyfél- és projektkezelést!

A ClickUp legjobb funkciói

Töltse le ezt a sablont Értékelje a beszállítókat és kövesse nyomon a mutatókat a ClickUp beszállítókezelési ellenőrzőlista sablonjával.

A ClickUp korlátai

Nem minden fontos funkció elérhető a mobil verzióban.

Kezdetben általában meredek a tanulási görbe.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3600+ értékelés)

2. Connecteam – A legjobb a nem irodai munkavállalók kezeléséhez

via Connecteam

A Connecteam egy egyedi gyártói menedzsment rendszer az asztal nélküli munkaerő számára – azoknak a munkavállalóknak, akik nem asztal mögött ülve végzik munkájukat –, ideértve az egészségügyi szakembereket, építőmunkásokat, pincéreket és másokat.

Bár a Connecteam eredetileg nem szállítókezelésre lett tervezve, rendelkezik néhány olyan funkcióval, amelyeket erre a feladatra is fel lehet használni, a dokumentumkezeléstől az új munkatársak beillesztésén és a vállalati címjegyzéken át a feladatkezelésig.

A Connecteam legjobb funkciói

Belső kommunikáció az alkalmazáson belüli csevegésen keresztül

Jelentések ellenőrzőlisták és űrlapok segítségével

Digitális bevezető tanfolyamok a beszállítók képzésére a vállalati munkafolyamatokról

Digitális telefonkönyv a fontos beszállítók szervezéséhez, kereséséhez és felkereséséhez

A Connecteam korlátai

Túl sok frissítésre van szükség a kritikus – és néhány alapvető – funkciók eléréséhez.

Alkalmankénti késleltetés nagy képfájlok feltöltésekor a szállítókezelő rendszerbe

Az adminisztrációs funkciók nem mobil-elsőbbségűek

Connecteam árak

Kisvállalkozások : 0 dollár örökre (legfeljebb 10 felhasználó számára)

Alap : 29 USD/hó (az első 30 felhasználó számára + 0,5 USD/hó minden további felhasználó után)

Advanced : 49 USD/hó (az első 30 felhasználó számára + 1,5 USD/hó minden további felhasználó után)

Szakértő: 99 USD/hó (az első 30 felhasználó számára + 3 USD/hó minden további felhasználó után)

Connecteam ügyfélértékelések

G2 : 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

3. Beeline – A legjobb a külső partnerek és tanácsadók hatékony kezeléséhez

via Beeline

A Beeline egy kiterjesztett beszállítókezelési megoldás, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy hatékonyan kezeljék külső partnereiket, például az ideiglenes munkavállalókat, tanácsadókat, ideiglenes alkalmazottakat és beszállítókat. A Beeline-hez hasonló beszállítókezelési rendszerrel automatizálhatja a beszállítói értékelési és kiválasztási folyamat számos aspektusát, ami végső soron csökkenti a költségeket, javítja a hatékonyságot és csökkenti a döntéshozatalra fordított időt.

A Beeline legjobb funkciói

Globális munkaerő-információk

Szolgáltatások beszerzése

Közvetlen beszerzés és tehetségpoolok

Erőforrás-nyomon követés

Adatbiztonság

Kiterjesztett munkaerő-kapcsolatok

A Beeline korlátai

Egyes felhasználók a jelentéstételt rugalmatlannak tartják.

Néhány értékelő szerint az elemzési funkciók túl korlátozottak.

Beeline árak

Az árakról érdeklődjön a Beeline-nál.

Beeline ügyfélértékelések

G2 : 3,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10 értékelés)

4. SAP Fieldglass – A legjobb speciális szolgáltatásokat nyújtó beszállítók kezeléséhez

via SAP Fieldglass

Az SAP Fieldglass egy szállítókezelő szoftver, amely segít a szervezeteknek könnyedén megtalálni, ellenőrizni és szerződést kötni olyan szállítókkal, akik speciális szolgáltatásokat nyújtanak. Az SAP Fieldglass segítségével a vállalatok könnyedén bővíthetik vagy szűkíthetik szállítói listájukat, hogy egyszerűsítsék működésüket és gyorsan elérjék üzleti eredményeiket.

Az SAP Fieldglass ideális szállítókezelési megoldás különböző iparágakban működő vállalkozások számára, többek között az autóiparban, a fogyasztási cikkek gyártásában, a banki szektorban, a kiskereskedelemben és más területeken.

Az SAP Fieldglass legjobb funkciói

Vállalati erőforrás-tervezés (ERP)

Ellátási lánc, pénzügyi és kiadáskezelő eszközök

Humán tőke menedzsment funkciók

CRM szoftverek és ügyfélélmény-megoldások a teljes értéklánc áttekintéséhez

Kiterjesztett tervezés és elemzés

Az SAP Fieldglass korlátai

Meglehetősen magas bevezetési költségek

A meglévő eszközökkel való integráció lehetséges kihívásai más beszállítókezelési megoldásokhoz képest

Néha lassú vagy nehézkes a használata, különösen a munkavállalók adatainak frissítésekor.

Több funkció komplex, manuális ellenőrzése

SAP Fieldglass árak

Az árakról érdeklődjön az SAP-nál.

SAP Fieldglass ügyfélértékelések

G2 : 4,5/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (70+ értékelés)

5. Genuity – A legjobb technológiai eszközök és beszállítói kapcsolatok kezeléséhez

via Genuity

A Genuity egy all-in-one szállítókezelő eszköz, amely lehetővé teszi a szállítók zökkenőmentes beszerzését, a releváns vásárlások elvégzését és a technológiai eszközök kezelését. A Genuity kritikus eszköz- és szállítókezelési funkcióival kezelheti vállalatának technológiai életciklusát, és jobb, adatalapú üzleti döntéseket hozhat.

A Genuity legjobb funkciói

SaaS/Szállítókezelés

Szerződés- és eszközkezelés

Telekommunikációs menedzsment

IT-helpdesk

Hálózatfelügyelet

A Genuity korlátai

A jegyek dátumának megváltoztatására nincs lehetőség

Korlátozott modulok közötti összekapcsolhatóság

A vállalati logóval ellátott űrlapok készítésének lehetetlensége

Nincs funkció az alapértelmezett jegy szűrők hozzáadásához

Más szállítókezelő rendszerekhez képest korlátozott integrációs lehetőségek

Genuity árak

Ingyenes próba

Fizetős: 29,99 USD/hó korlátlan felhasználói számmal

Genuity ügyfélértékelések

G2 : 4,8/5 (50+ értékelés)

Capterra: 5/5 (3 értékelés)

6. Onspring – A legjobb komplex beszállítókezelési folyamatok automatizálásához

via Onspring

Az Onspring automatizált üzleti megoldásokat kínál a beszállítók kezeléséhez, a beszállítói kockázatok minimalizálásához, az incidensek kezeléséhez és a szervezetek auditra való felkészítéséhez. Ez a beszállítókezelő platform lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy komplex problémákat oldjanak meg, egyszerűsítsék az ismétlődő üzleti folyamatok kezelését, és erőforrás-megtakarító automatizálást valósítsanak meg.

Az Onspring beszállítókezelő platform bevezetése egyszerű, mivel kódírás nélküli fejlesztést használ, így bármelyik felhasználó elemek húzásával és elhelyezésével hozhat létre munkafolyamatokat, alkalmazásokat, irányítópultokat és egyebeket.

Az Onspring legjobb funkciói

Valós idejű jelentések táblázatokban, grafikonokban és térképeken

Automatizált e-mail, SMS és Slack értesítések

Megosztott listák és dinamikus dokumentumok

Hozzáférés-vezérlő funkciók, amelyek szabályozzák, hogy mely felhasználók hozhatnak létre, olvashatnak, szerkeszthetnek vagy törölhetnek elemeket.

Politika, kockázat és beszállítókezelés

Az Onspring korlátai

Nehézségek a különböző platformokról származó adatok elérésében

Kényelmetlen időkorlát funkció

Rigid mezőméretek a műszerfal jelentésekhez

Korlátozott hozzáférés nem felhasználók számára

Meredek tanulási görbe

Onspring árak

Az árakról érdeklődjön az Onspringnél.

Onspring ügyfélértékelések

G2 : 4,8/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

7. Precoro – A legjobb hatékony kiadások és beszállítói menedzsmenthez

via Precoro

A Precoro egy kiadáskezelő rendszer, amely segít a vállalatoknak hatékonyabban kezelni kiadásaikat, és amelynek funkciói lehetővé teszik a megrendelések zökkenőmentes igénylését, jóváhagyását és ellenőrzését. Különböző árkategóriáival ideális kisvállalkozások, közepes méretű cégek és nagyvállalatok számára, amelyek egyszerűsíteni szeretnék beszállítói kapcsolataikat és kifizetéseiket.

A Precoro segítségével a szervezetek olyan hasznos erőforrásokhoz is hozzáférhetnek, mint a számlák ROI-kalkulátora, jóváhagyási mátrix sablon, beszerzési folyamat stratégia sablon és még sok más.

A Precoro legjobb funkciói

Beszerzési kérelem létrehozása, összegyűjtése és kezelése

Integráció a QuickBooks, Slack, NetSuite és más programokkal

Szállító- és készlettervezés, ellenőrzés és automatizálás

Vállalati kiadások kezelésére szolgáló megoldások

Egyedi jelentések a beszerzési adatok elemzéséhez

Készletfeltöltési és karbantartási eszközök

Szállítók hozzáadása vagy meghívása

Rugalmas és testreszabható új szerepkörök, jóváhagyási feltételek és dokumentummezők hozzáadásához.

A Precoro korlátai

Bonyolult számlázási és megrendelési munkafolyamat

Az adminisztrátorok nem tudják szerkeszteni a számla tervezeteket

A beszállítói bázis testreszabása gyenge

A szűrőmezőknek nincsenek alcímei.

A megrendelések nem tekinthetők képeknek.

Precoro árak

Kisebb csapatok számára: 35 USD/hó/felhasználó áron, éves számlázással

Nagyobb csapatok számára: 20 vagy több felhasználóból álló csapatok esetén vegye fel a kapcsolatot a Precoro-val.

Precoro ügyfélértékelések

G2 : 4,7/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

8. Gatekeeper – A legjobb egyszerűsített beszállító- és szerződés-életciklus-kezeléshez

via Gatekeeper

A Gatekeeper egy szállító- és szerződés-életciklus-kezelő szoftver, amely ideális mindenféle csapat számára, a jogi osztálytól a beszerzésen, a pénzügyeken, az operációkon és a szállítókezelésen át egészen más területekig. Olyan fontos funkciókat kínál, mint az AI-alapú adatkinyerés, az elektronikus aláírások és a szerződéses munkafolyamatok automatizálása, megkönnyítve ezzel a szállítókkal, beszállítókkal és más külső partnerekkel való előnyös üzleti megállapodások megkötését.

A platform szerződés- és beszállítói átláthatóságot is biztosít, lehetővé téve a szervezetek számára, hogy nyomon kövessék és ellenőrizzék összes üzleti partnerségüket, valamint biztosítsák a szakterületükön érvényes összes vonatkozó szabályozás betartását.

A Gatekeeper legjobb funkciói

Szállító- és szerződés-életciklus-kezelés

Márkás beszállítói portál

Kiegyensúlyozott eredménymutatók

Megfelelő e-aláírási eszköz

Fejlesztőbarát integrációk

Érintésmentes szerződéskészítés és -végrehajtás

A kapuőr korlátai

A funkcionalitást javító kisebb javítások megvalósítása túl sok időt vesz igénybe.

A szállítói szerződések archiválásának vagy törlésének képtelensége

A szoftver időbélyegei nem frissülnek az óraátállításkor.

Bonyolult munkafolyamatok

A megvalósítás nem konvertálható egyszerűen Word-ből PDF-be.

Gatekeeper árak

Alapvető szolgáltatások: 1125 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára (éves fizetéssel)

Előny: 2715 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára (éves fizetéssel)

Vállalati: 4815 USD/hó korlátlan felhasználói számmal (éves fizetéssel)

Vállalati egyedi: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Gatekeeperrel.

Gatekeeper ügyfélértékelések

G2 : 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

9. Procurify – A beszerzési folyamat egyszerűsítéséhez a legalkalmasabb

via Procurify

A Procurify egy szoftvermegoldás, amely megkönnyíti a beszerzési folyamatot. A különböző üzleti részlegek minden munkatársának eszközöket biztosít a kiadási döntéseik kezeléséhez és a fizetések valós idejű átláthatóságához.

A Procurify platform lehetővé teszi a beszerzési folyamat vállalati szintű pénzügyi elszámoltathatóságát és átláthatóságát, miközben pontos kiadási adatokat tárol az üzleti növekedés és terjeszkedés elősegítése érdekében.

A Procurify legjobb funkciói

Beszerzési kérelmek és jóváhagyási munkafolyamatok

Költségkezelés

Elektronikus visszatérítési űrlapok

Alkalmazáson belüli értesítések és csevegés

Fizikai és virtuális kiadási kártyák

A Procurify korlátai

Nehézségek a megrendelésekben szereplő hibák kijavításával, hacsak nem ad ki új megrendeléseket

A katalógus rendelési előzményeinek megtekintése jelentés létrehozása nélkül nem lehetséges.

Az alkalmazásban a költségjelentés adóügyi részének kitöltése néha bonyolult lehet.

Procurify árak

Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Procurify-val.

Procurify ügyfélértékelések

G2 : 4,6/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)

10. Tipalti – A legalkalmasabb gyorsan növekvő vállalatok számára

via Tipalti

A Tipalti egy gyorsan növekvő és innovatív vállalatok számára készült fizetési automatizálási szoftver. Ez a beszerzési és beszállítókezelő eszköz lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a létszám növelése vagy további rendszerek bevezetése nélkül kezeljék a számlákat és a kifizetéseket. A Tipalti egyedi pénzügyi és megfelelőségi funkcióival a vállalatok korlátozhatják az üzleti kockázatokat és a kiadásokat is.

A Tipalti legjobb funkciói

Szállító- és számlázáskezelés

A számlák automatizálása

Globális partneri kifizetések

Beszerzési eszközök és költségkezelési megoldások

A Tipalti korlátai

Az adóbevallási űrlapok kitöltése általában nehézségekbe ütközik.

Folyamatosan változó ügyfélkapcsolati képviselők

Alapvető jelentéskészítési funkciók

Esetenkénti duplikált rekordok

A meglévő rendszeréhez való kapcsolódáshoz sok háttérkonfigurációra van szükség.

Tipalti árak

Az árakról érdeklődjön a Tipalti-nál.

Tipalti ügyfélértékelések

G2 : 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (120+ értékelés)

Mennyibe kerül a szállítókezelő szoftver?

A szállítókezelő szoftverek ára jelentősen változhat a konkrét funkciók, a felhasználók száma és a szolgáltató függvényében. Az árkategória ingyenes verziótól egészen több ezer dollárig terjedhet havonta, különösen nagyvállalatok esetében, ahol számos felhasználó van.

Egyes szoftvergyártók ingyenes verziókat vagy próbaverziókat kínálnak, bár ezek funkcionalitásuk és támogatásuk tekintetében némileg korlátozottak lehetnek. Ezek jó bevezetésként szolgálhatnak a használatba és az alapvető funkciók értékelésébe, mielőtt a fizetős verziókra váltana.

A kisvállalkozások, startupok vagy egyéni vállalkozók számára kínált alapvető fizetős csomagok ára általában havi 20–40 dollár között mozog. Ezek a programok olyan alapvető funkciókkal rendelkeznek, mint a központi beszállítói adatbázis és az alapvető jelentéskészítés, és általában kis számú felhasználó számára nyújtanak támogatást.

A közepes méretű vállalkozások számára alkalmas középkategóriás csomagok ára havi 100 és 500 dollár között mozog. Az ilyen csomagok fejlettebb funkciókat kínálnak, mint például a teljesítmény nyomon követése, továbbfejlesztett felhasználói támogatás, nagyobb tárolási lehetőségek, és több felhasználó számára is alkalmasak.

A nagyobb vállalkozások és vállalatok számára tervezett vállalati szintű csomagok természetesen drágábbak. Áruk havi 1000 dollártól több ezer dollárig terjedhet. Ezek a csomagok kiterjedt funkcionalitást kínálnak, beleértve a fejlett elemzéseket, integrációs képességeket, korlátlan felhasználói számot, és gyakran dedikált ügyfélszolgálattal is rendelkeznek.

Szállítókezelő szoftver vásárlása: fontos szempontok

Amikor a vállalkozásához legmegfelelőbb szállítókezelő szoftvert keresi, fontos, hogy gondosan mérlegeljen több kritikus tényezőt. Az Ön tevékenységéhez leginkább illeszkedő rendszer kiválasztása döntő jelentőségű lehet a szállítók zökkenőmentes kezelése és a folyamatok racionalizálása szempontjából.

Határozza meg a szállítókezeléssel kapcsolatos konkrét igényeit és céljait

Értékelje, hogy a szoftver zökkenőmentesen integrálható-e a meglévő rendszereibe, például a könyvelési, készletkezelési és projektmenedzsment eszközökbe.

Ellenőrizze, hogy támogatja-e a gyakran használt üzleti eszközökkel való szabványos integrációt, hogy biztosítsa a zökkenőmentes adatáramlást.

Keressen olyan szoftvert, amely API-hozzáférést biztosít a testreszabott integrációkhoz.

Fontolja meg, hogy ezek az integrációk milyen hatással vannak az üzleti hatékonyságra és az erőforrások optimalizálására.

Értékelje, hogy ezek az integrációs képességek összhangban vannak-e üzleti céljaival és eredményével.

Találja meg a vállalkozásának legmegfelelőbb szállítókezelő szoftvert

A ClickUp egy holisztikus beszállítókezelési megoldás. Kritikus funkcióival és könnyen kezelhető felületével a szoftver a teljes beszállítókezelési folyamatot lefedi, átalakítva a csapatok beszállítók kiválasztásának, beszerzések végrehajtásának, események vagy tevékenységek tervezésének, erőforrások elosztásának és egyebek módját.

Emellett zökkenőmentesen ötvözi az ügyfélkezelést, a projekttervezést, a feladatkövetést, az események koordinálását és a dokumentumok megosztását, így nincs szükség több eszközre. Készen áll arra, hogy átalakítsa beszállítókezelési folyamatát és kiaknázza vállalkozása teljes potenciálját? Válassza a ClickUp-ot beszállítókezelési rendszerének még ma!