A 10 legjobb beszerzési menedzsment szoftver és eszköz 2025-ben

2025. február 3.

Akár B2B, B2C, SaaS vagy valami köztes megoldásról van szó, az anyagok és szolgáltatások biztosítják vállalkozása működését. Az Önhez hasonló beszerzési szakemberek elősegítik ezt a fejlődést a beszállítók felkutatásával, a megrendelések kezelésével, ajánlatkérésekkel és a szerződések kezelésével.

Sok a teendő, nem igaz?

Szerencsére a beszerzési megoldások egyszerűsítik a munkafolyamatokat és megkönnyítik a jóváhagyási folyamatokat. Ha eljött az ideje a beszerzési folyamatok automatizálásának, mi segítünk Önnek.

Olvassa el ezt az útmutatót, amelyben tippeket talál a legjobb beszerzési megoldások megtalálásához, valamint a 2024-es év legjobb beszerzési szoftvereinek kiválasztásához.

Mi az a beszerzéskezelő szoftver?

A beszerzéskezelő szoftver egy olyan megoldás, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat beszerzési folyamataik racionalizálásában, a beszállítók felkutatásától a szerződések kezeléséig. Automatizálja a feladatokat és központi platformot biztosít minden beszerzési tevékenységhez, megkönnyítve a beszerzési csapatok együttműködését, a haladás nyomon követését és az adatokon alapuló döntések meghozatalát.

Az ellátási láncok egyre növekvő komplexitása és a gyorsabb döntéshozatal szükségessége miatt a beszerzéskezelő szoftverek elengedhetetlen eszközzé váltak minden méretű vállalkozás számára.

Mit kell figyelni a beszerzési menedzsment szoftvereknél?

Megfelelő beszerzéskezelő eszközt keres? Keressen olyan beszerzéskezelő szoftvert, amely az alábbi funkciókat tartalmazza:

  • Sablonok: Kinek van ideje új dokumentumokat készíteni a semmiből? Válasszon olyan beszerzéskezelő szoftvert, amely sablonokat tartalmaz ajánlatkérésekhez, leltár-ellenőrző listákhoz és egyebekhez.
  • Költségvetés: Végül is kezelnie kell a pénzét. Keressen olyan funkciókat, mint a kiadások elemzése és átláthatósága, amelyek segítenek a beszerzési folyamatban. Egy jó beszerzési eszköznek számlák feldolgozását is kínálnia kell, és integrálódnia kell a szállítói számlákkal.
  • Használjon esetspecifikus funkciókat: Természetesen a legtöbb beszerzési eszköz megfelel a különböző típusú vállalatok igényeinek. De nem árt, ha olyan eszközt választ, amely máris illeszkedik az Ön iparágához. Akár ingatlanprojekt-menedzsment segítségre van szüksége, akár egy IT-osztályt kell irányítania, biztosan talál magának megfelelő szoftvermegoldást.
  • Integrációk: Már használ vállalati erőforrás-tervező (ERP) és más szoftvereket. Válasszon olyan beszerzéskezelő eszközöket, amelyek jól együttműködnek a már használt szoftverekkel.
  • Szállítói lista kezelése: Egy jó beszerzési eszköz a szerződés életciklusának minden részét kezeli. Keressen robusztus szerződés- és szállítókezelési funkciókat, hogy mindig tisztában legyen a szállítók teljesítményével.
  • Könnyű használat: Válasszon felhőalapú beszerzéskezelő eszközöket, hogy valós időben megkapja azokat az információkat, amelyekre szüksége van a jobb és gyorsabb munkavégzéshez.

A 10 legjobb beszerzéskezelő eszköz

Szabadon kiválaszthatja a saját beszerzési menedzsment folyamatát, de miért bajlódna vele, amikor mi már elvégeztük az összes munkát Ön helyett? Íme a 2024 legjobb beszerzési menedzsment eszközei közül válogatásunk.

1. ClickUp – A legjobb készletkezeléshez

A ClickUp egy robusztus platform, amely ötvözi a beszerzést, a dokumentumokat, a feladatokat, a táblákat, az elemzéseket, a célokat, a csevegéseket és még sok mást. Ha unod már, hogy számtalan platformot kell átlapoznod egy apró feladat elvégzéséhez, a ClickUp a megoldás.

A ClickUp List view (Lista nézet ) tökéletes beszerzési folyamatokhoz és költségvetés-kezeléshez, egyedi mezőkkel és rendezési lehetőségekkel. Ezzel a nézettel áttekintheti feladatait, és könnyedén rendezheti, szűrheti, csoportosíthatja és kereshet konkrét feladatokat.

ClickUp költségvetés-alapú projektmenedzsment sablon
A ClickUp List nézetben a feladatok és állapotok kezelése mellett áttekintheti projektje költségvetését.

Csak a megfelelő sablonokra van szüksége, hogy a ClickUp-ot álmai testreszabható beszerzési platformjává alakítsa. Használja a ClickUp beszerzési sablont, hogy egy helyen követhesse nyomon az összes beszerzési feladatát – kódolás nélküli adatbázissal és szép vizualizációkkal.

Használja a ClickUp beszerzési sablonját, hogy megtervezze beszerzési feladatait, mielőtt egyetlen teendőt is beütemez. Ahelyett, hogy számtalan platform és eszköz között váltogatna, élvezheti a racionálisabb, egyszerűsített beszerzési folyamatot, amely végtelenül megkönnyíti munkáját.

A ClickUp legjobb funkciói:

  • Sablonnal egyszerűsítheti beszerzési tevékenységét a ClickUp beszerzési sablonjával.
  • Hozzon létre egyéni mezőket, állapotokat és nézeteket
  • Használja a ClickUp AI-t a beszerzési menedzsment dokumentációjának és sablonjainak automatikus kitöltéséhez.
  • A beszerzési terveket egyetlen kattintással végrehajtható feladatokká alakíthatja
  • Tárolja az összes belső és külső csevegést a ClickUp-ban a beszerzési dokumentációval együtt.

A ClickUp korlátai:

  • Az olyan funkciók, mint a ClickUp AI, csak fizetős fiókok esetén érhetők el.
  • A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért a kezdők néha megfélemlítve érzik magukat.

ClickUp árak:

ClickUp értékelések és vélemények:

  • G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Coupa – A kiadások kezelésére legalkalmasabb beszerzési szoftver

Coupa
via Coupa

A Coupa egy beszerzési szoftver és platform, amelynek középpontjában a pénz áll. Számos funkcióval rendelkezik, de elsősorban a beszerzési folyamatok kiadásainak kezelésére összpontosít. A Coupa egységesíti a beszerzéstől a fizetésig tartó folyamatot, hogy növelje működési árréseit, ami valószínűleg egy beszerző számára valóra vált álomnak tűnik.

Használja a Coupa szoftvert a működő tőke kezeléséhez és a költségvetés előrejelzéséhez. A beszerzési eszköz korlátozott automatizálási funkciókkal is rendelkezik a szerződéskötés, a beszerzés, a számlák jóváhagyása és a beszállítói kapcsolatok racionalizálása érdekében.

A Coupa legjobb funkciói:

  • Vizualizálja harmadik fél beszállítói menedzsmentjét az ellátási lánc funkcióival
  • Coupa Community. ai hasznos pénzügyi referenciaértékeket nyújt
  • Szállítókezelő szoftverek

A Coupa korlátai:

  • Egyes felhasználók szerint több Coupa-fiókot kellett létrehozniuk a fizetések feldolgozásához.
  • A beszerzéskezelő eszközök közül a Coupa nem kínál ingyenes próbaverziót vagy freemium tagságot.
  • A Coupa csak csevegésen keresztül nyújt ügyfélszolgálatot.

Coupa árak:

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Coupa értékelések és vélemények:

  • G2: 4,2/5 (több mint 260 értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (80+ értékelés)

3. Kissflow – a legjobb a megrendelések automatizálásához

Beszerzési menedzsment szoftverek: Kissflow
via Kissflow

A Kissflow büszke arra, hogy egyszerre egyszerű és testreszabható. Használja ezt a platformot a beszerzési kérelmek nyomon követésére, a megrendelések automatikus generálására és a számlák mobilalkalmazáson történő jóváhagyására.

Tetszik nekünk, hogy a Kissflow számos más platformmal integrálható, ami azt jelenti, hogy az összes adat egy helyre kerül. A beszerzési szoftver tartalmaz plugineket a Xero, a DocuSign és még sok más programhoz.

A Kissflow még részletes jogosultságokkal is rendelkezik, így teljes ellenőrzést gyakorolhat a beszerzési csapat tagjainak a platformon végzett tevékenységei felett.

A Kissflow legjobb funkciói:

  • Egyszerűsítse a beszállítók bevonását és kezelését a Kissflow-ban
  • Integrálja a Kissflow-t az API-n keresztül más, már használt pénzügyi szoftverekkel.
  • Szinte mindent testre szabhat, beleértve a jóváhagyási munkafolyamatokat, az adatmezőket és a jelentésformátumokat.

A Kissflow korlátai:

  • A Kissflow nem kínál ingyenes vagy freemium opciókat, szemben a listán szereplő többi beszerzési szoftverrel.
  • Egyes felhasználók szerint a Kissflow telepítése nehéz.

Kissflow árak:

  • 1990 dollártól/hónap

Kissflow értékelések és vélemények:

  • G2: 4,3/5 (több mint 520 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Kissflow alternatívákat!

4. Vendr – a legjobb SaaS-költségekhez

Vendr
via Vendr

Céged sok szoftvert használ? Ha igen, akkor a Vendr a neked való beszerzési szoftver. Szakterületük a SaaS-költségek csökkentése és a beszerzési folyamat felgyorsítása. Mi nem tetszene benne? ?

A Vendr, nevéhez híven, a szoftvergyártók kezelésében nyújt segítséget. Még a megfelelőséget is kezeli, ami hasznos, ha bonyolult jogi követelmények hálóját kell betartania.

Nem kell mindent manuálisan elvégeznie. Hozzon létre megfelelő beszerzési folyamatokat a Vendr-ben, és a platform onnan automatikusan fog működni. De ne aggódjon: teljes ellenőrzése van, így nyugodtan módosíthatja a munkafolyamatokat, ha a dolgok megváltoznak.

A Vendr legjobb funkciói:

  • A Vendr átlátható vásárlói útmutatóival elkerülheti a meglepetéseket.
  • Kérjen tanácsot a Vendr beszerzési szakértőitől a tárgyalásokhoz!
  • Központosítsa az összes vásárlást, megújítást és kiadási adatot egy irányítópulton
  • Minden előfizetéshez megtakarítási garancia jár.

A Vendr korlátai:

  • A Vendr olyan vállalkozások számára készült, amelyek éves bevétele legalább 400 000 dollár.
  • Egyes felhasználók szerint az olyan funkciók, mint a szerződéses preferenciák, túl manuálisak, ami figyelmetlenséghez vezethet.

A Vendr árai:

  • Starter: 36 000 USD/év
  • Növekedés: 78 000 USD/év
  • Vállalati: 120 000 USD/év

Vendr értékelések és vélemények:

  • G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)
  • Capterra: N/A

5. GEP SMART – a legjobb közvetlen beszerzéshez

Beszerzési menedzsment szoftver: GEP SMART
via GEP

A GEP SMART egy robusztus szoftvercsomag, amely eszközöket tartalmaz a közvetlen beszerzéshez, az anyagjegyzék-kezeléshez, a beszerzés-szerződéshez és még sok máshoz. Búcsút inthet az önálló beszerzési moduloknak, mert minden ebben a platformban megtalálható.

Beszerzési rendszere különösen hatékony, nagyrészt az AI, a robotikus folyamatok automatizálása (RPA) és a Big Data használatának köszönhetően. Ha a legmodernebb technológiát képviselő megoldást keres, a GEP végpontok közötti beszerzést kínál útközben is.

A GEP legjobb funkciói:

  • A beszerzési szoftver segítségével hatékonyan kezelheti az összes közvetlen és közvetett kiadást.
  • Mondja el a GEP-nek, hogy milyen megfelelési követelményei vannak, és a GEP egy Önnek megfelelő beszerzési folyamatot fog kidolgozni.
  • Az AI felgyorsítja a beszerzés-fizetés folyamatát, például a kiadások elemzését, a stratégiai beszerzést, a megrendelések feldolgozását és a számlák kezelését.

A GEP korlátai:

  • Egyes felhasználók nehezen kezelhetőnek találják a GEP-t.
  • Más felhasználók szerint a GEP lassabb, mint más beszerzési eszközök.

GEP árak:

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GEP értékelések és vélemények:

  • G2: 4,4/5 (több mint 20 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (7 értékelés)

6. Jaggaer – a legjobb az e-beszerzéshez

Jaggaer
via Jaggaer

A Jaggaer egy beszerzéskezelő eszköz, amely közvetlen beszerzésre és e-beszerzésre specializálódott. Céljuk, hogy segítsék a vállalkozásokat a kiadásaik jobb ellenőrzésében és a hatékonyság növelésében.

Ha szeretné, hogy a szervezetében mindenki (végre) betartsa a szerződéseket és irányelveket, a Jaggaer egy megbízható választás. Ez a beszerzési szoftver nemcsak a szabályoknak való megfelelést segítő funkciókkal rendelkezik, hanem intelligens vásárlási eszközökkel is, amelyek megkönnyítik a beszerzést.

A Jaggaer legjobb funkciói:

  • Használja a Jaggaer ellátási lánc-kezelési és beszállítói kapcsolatkezelési funkcióit a beszerzés minden aspektusának kezeléséhez.
  • Az One-Stop Shopping lehetővé teszi a beszerzési csapatok számára, hogy egy helyen megtekintsék és összehasonlítsák a különböző katalógusok termékeit.
  • A Jaggaer jelentéskészítési funkciói segítségével könnyedén áttekintheti az összes beszerzési adatot és üzleti folyamatot egy helyen.

A Jaggaer korlátai:

  • Az árakról a Jaggaerrel kell kapcsolatba lépnie.
  • Egyes felhasználók szeretnék, ha a Jaggaer globális beszerzési eszközöket kínálna.

Jaggaer árak:

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jaggaer értékelések és vélemények:

  • G2: 4,4/5 (27+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (2+ értékelés)

7. Procurify – a legjobb beszállítókezeléshez

Beszerzési menedzsment szoftver: Procurify
via Procurify

A Procurify az egyik legfelhasználóbarátabb és legjobb eszköz a beszerzési csapatok számára. A Procurify segítségével valós időben áttekintheti az összes üzleti folyamatot, kiadást és beszállítókezelési megoldást egy helyen.

A Procurify nem csak a beszerzéstől a kifizetésig terjedő folyamatot kezeli teljes mértékben, hanem a kiadásokat is korlátozza. Még szigorú költségvetések és ellenőrzések mellett is működik, hogy Ön mindig a helyes úton haladjon. ?️

A Procurify legjobb funkciói:

  • A Procurify iOS és Android mobilalkalmazással is rendelkezik.
  • Integrálja a Procurify-t a könyvelési rendszerével vagy ERP-jével
  • Hozzon létre egyedi költségjóváhagyási munkafolyamatokat, amelyek akkor is jól működnek, ha csapata úton van.

A Procurify korlátai:

  • A Procurify nem kínál ingyenes vagy freemium opciót, ellentétben más beszerzési szoftverekkel.
  • A Procurify nem rendelkezik készletkezelési funkciókkal.

Procurify árak:

  • 2000 dollártól/hónap

Procurify értékelések és vélemények:

  • G2: 4,6/5 (több mint 170 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 140 értékelés)

8. Team Procure – a legjobb a testreszabott beszerzési munkafolyamatokhoz

Team Procure
via Team Procure

A Team Procure egy helyen kezeli az összes jóváhagyási munkafolyamatot, megrendelést és készletkezelést. Tetszik nekünk, hogy ez a beszerzéskezelő eszköz testreszabható jóváhagyási munkafolyamatokat kínál, így szabadon módosíthatja azt, ahogy jónak látja.

Egy másik nagy előny az RFQ és az e-aukciók funkció. Hívjon meg több beszállítót, hogy ajánlatot tegyenek egy projektre a Team Procure-ban, és automatikusan hasonlítsa össze az eredményeket a platformon. Mert kinek van ideje elolvasni öt 20 oldalas RFQ-t?

A Team Procure legjobb funkciói:

  • Végezzen e-aukciókat és gyűjtsön árajánlatokat több beszállítótól a minőségi kiadások kezelése érdekében.
  • Integrálja a Team Procure-t raktárkezelési megoldásával
  • Vegye fel az összes beszállítót, és kövesse nyomon beszerzési KPI-jeiket a Team Procure-ban.

A Team Procure korlátai:

  • A készletkezelési funkciók más beszerzési szoftverekhez képest korlátozottak.
  • Egyes felhasználók szerint a cash flow táblázatok nehezen követhetők a kiadások kezelése szempontjából.

A Team Procure árai:

  • Cloud Procurement Suite: 250 USD/hó (3 felhasználót tartalmaz)
  • Enterprise Procurement Suite: Egyedi árazás

Team Procure értékelések és vélemények:

  • G2: 5/5 (2+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3+ értékelés)

9. Corcentric – a legjobb B2B csapatok számára

Beszerzési menedzsment szoftver: Corcentric
via Corcentric

A Corcentric egy intelligens beszerzési szoftver, amely kezeli a beszerzéstől a fizetésig, a megrendeléstől a pénzbevételig tartó folyamatot, a fizetés feldolgozását és még sok minden mást. A B2B kereskedelemre specializálódott, így ha más vállalkozásoknak értékesít termékeket, a Corcentric lehet a megfelelő választás az Ön számára.

Tetszik, hogy a Corcentric az egész beszerzési folyamatot egy helyre összpontosítja. Az intelligens alkalmazások funkciója különösen érdekes: automatizálást és mesterséges intelligenciát használ a beszerzéskezelés felgyorsításához és a hasznos trendek villámgyors felismeréséhez.

A Corcentric legjobb funkciói:

  • Hívja stratégiai tanácsadóját optimalizálási tippekért!
  • Integrálja és automatizálja a beszerzést a Corcentric intelligens alkalmazásaival
  • Bízza a Corcentricra a beszerzés kezelését a kezelt szolgáltatások segítségével.

A Corcentric korlátai:

  • Egyes felhasználók lassú, hibás működésről számolnak be más beszerzési eszközökhöz képest.
  • Az árakról a Corcentricnél kell érdeklődnie.

A Corcentric árai:

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Corcentric értékelések és vélemények:

  • G2: 3,2/5 (7+ értékelés)
  • Capterra: 4/5 (3+ értékelés)

10. Precoro – a legjobb szerződéskezeléshez

Precoro
via Precoro

A Precoro számos funkcióval rendelkezik a beszerzés igényléséhez, jóváhagyásához, megrendeléséhez, szerződéskezeléséhez és ellenőrzéséhez. A Precoro teljesen testreszabható, és szinte bármit automatizálhat. ?

A Precoro automatikusan létrehozza az Ön számára a dokumentumokat és háromoldalú egyeztetést végez. Ezzel a megbízható beszerzéskezelési megoldással automatikusan generálhat megrendeléseket, valós időben követheti nyomon a megrendeléseket, és kézben tarthatja az összes beszerzési tevékenységet.

A Precoro legjobb funkciói:

  • Szinkronizálja a beszerzési adatokat valós időben
  • A Precoro papírmentes, automatizált ajánlattételi felhívásokkal és ajánlatkérési felhívásokkal rendelkezik.
  • Kövesse nyomon a munkafolyamatok módosítási előzményeit az ellenőrzéseknek való megfelelés érdekében.

A Precoro korlátai:

  • Egyes felhasználók nem kedvelik a Precoro értesítési szabályait.
  • Más felhasználók szerint a készletmodul nem rendelkezik a számukra szükséges funkciókkal.

Precoro árak:

  • Kisebb csapatok számára: 35 USD/hó felhasználónként, 20 felhasználónál kevesebb esetén
  • Nagyobb csapatok számára: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Precoro értékelések és vélemények:

  • G2: 4,7/5 (több mint 120 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Gyakori beszerzési menedzsment kihívások

A beszerzési folyamat racionalizálása nem kis feladat.

A szervezetek gyakran szembesülnek számos beszerzési kihívással, például a szabályozásoknak való megfelelés fenntartásával, a költségtúllépések elkerülésével és az áruk és szolgáltatások időben történő szállításának biztosításával. Egy másik jelentős akadály a csalárd tevékenységek kockázata, amely minden tranzakció alapos ellenőrzését és érvényesítését teszi szükségessé.

Szerencsére a beszerzéskezelő szoftverek automatizálják a munkafolyamatokat, szisztematikus ellenőrzésekkel biztosítják a szabályok betartását, valós idejű költségvetési felügyeletet nyújtanak és javítják a beszállítói ellenőrzési folyamatokat. Emellett minimalizálják az emberi hibák lehetőségét, ezáltal javítva a beszerzés általános hatékonyságát.

Hogyan javíthatják a beszerzési menedzsment eszközök a beszerzési folyamatot?

A beszerzéskezelő eszközök számos olyan funkcióval és előnnyel rendelkeznek, amelyek jelentősen javíthatják a beszerzési folyamatot. Ezek között szerepelnek:

  • Egyszerűsített beszerzési kérelmek: A beszerzési szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén létrehozzák és benyújtsák beszerzési kérelmeiket, csökkentve ezzel a folyamatba fektetett időt és energiát.
  • Gyorsabb jóváhagyási munkafolyamatok: Az automatizált jóváhagyási munkafolyamatok segítségével a beszerzéskezelő eszközök felgyorsíthatják a beszerzési kérelmek jóváhagyási folyamatát, csökkentve ezzel a késedelmeket és biztosítva a beszerzés időben történő lebonyolítását.
  • Központosított adatok: Az összes beszerzési adatot egy platformon központosítva ezek az eszközök valós idejű betekintést nyújtanak a kiadásokba, a szerződésekbe és a beszállítói menedzsmentbe. Ez megkönnyíti a beszerzési tevékenységek nyomon követését és elemzését.
  • Automatizálás: A beszerzési szoftverek gyakran automatizálási funkciókkal rendelkeznek, amelyek segítenek csökkenteni a manuális feladatokat és növelni a hatékonyságot. Ide tartoznak az automatizált megrendelések, a számlázás és a szerződéskezelés.
  • Költségmegtakarítás: A beszerzési menedzsment eszközök betekintést nyújtanak a kiadási mintákba és a költségmegtakarítási lehetőségekbe, így segítenek a vállalatoknak pénzt megtakarítani a beszerzéseken.
  • Megfelelőségi menedzsment: Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a megfelelőség nyomon követése és az automatizált beszerzési szerződéskezelés, ezek az eszközök segíthetnek biztosítani, hogy minden beszerzés a vállalati irányelveknek és a jogi követelményeknek megfelelően történjen.

Kezelje a beszerzési folyamatokat beszerzési menedzsment eszközökkel

A beszerzés sok mozgó alkatrészt tartalmaz, és tudjuk, hogy Ön máris tehetséges minden kezelésében. De miért nehezítené meg a beszerzést a szükségesnél?

A ClickUp segítségével összes feladatát, csevegését és beszerzési stratégiáját egy platformon kezelheti. Sablonjaink órákat takarítanak meg Önnek, és – merjük mondani – szórakoztatóvá teszik a beszerzési folyamatot! ✨

De ne higgyen nekünk vakon. Próbálja ki most a ClickUp-ot: örökre ingyenes.

