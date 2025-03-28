10 ingyenes készlet sablon Excel, Sheets és ClickUp számára

A készletkezelés elengedhetetlen ahhoz, hogy bármely vállalkozás versenyelőnyben maradjon. Akár kis üzletet vezet, akár nagyüzemi gyártást irányít, a hatékony és pontos készletkezelési folyamat csökkenti a gyártási költségeket és kockázatokat.

A megfelelő nyomonkövetési eszközökkel, például a készlet sablonokkal, nem csak a készlet számok frissítésére van lehetőség. Munkatársai megkapják az üzlet bővítéséhez és a termelékenység új szintre emeléséhez szükséges adatokat! ⚡️

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogy a ClickUp, az Excel és a Google Sheets készletkezelési sablonjai hogyan segíthetnek a készletkezelési folyamatok racionalizálásában, függetlenül attól, hogy milyen iparágban tevékenykedik.

Kezdjük el!

Mi az a készlet sablon?

A készlet sablon egy előre formázott dokumentum vagy táblázat, amely tételes listákat tartalmaz a készlet nyomon követéséhez, a költségvetéshez és az ellenőrzéshez. Általában oszlopokat tartalmaz az árucikkek nevéhez, számkódjához, leírásához, tárolási helyéhez, mennyiségéhez, összegéhez és árához.

Húzza át a feladatokat a ClickUp táblázatos nézetére az egyszerű készletkezelés érdekében.

A készlet sablonok sokoldalúak és testreszabhatók, így bármely iparágban működő vállalkozás igényeinek megfelelnek. A kisvállalkozásoktól a multinacionális kiskereskedelmi vállalatokig a készletnyilvántartás fontos okokból elengedhetetlen része minden szervezet sikerének, többek között a következők miatt:

Jobb pontosság : A naprakész és pontos készletnyilvántartásoknak köszönhetően csökken a költséges emberi hibák esélye.

Költségmegtakarítás : A készletek gyorsabban mozognak, ami a munkaerő- és általános költségek csökkenéséből adódó költségmegtakarítást eredményez.

Kevesebb kockázat az elavult termékek raktározásával kapcsolatban : A vállalkozások elkerülhetik a nem kívánt vagy elavult készletek megrendelését.

Csökkentett termékpazarlás : A megfelelő nyomon követés segít a vállalkozásoknak a szükséges készletmennyiség pontos megrendelésében, vagy a megfelelő időben történő megrendelésben, amikor a meglévő készlet a vártnál alacsonyabb szintre csökken.

Optimalizált ellátási láncok : A keresleti előrejelzések és a készletadatok javítják : A keresleti előrejelzések és a készletadatok javítják a csapatok közötti kommunikációt és a szállításokat.

Kifinomult szezonális készletstratégiák: A vállalkozások konzisztens adatokkal rendelkeznek, amelyek alapján hatékony stratégiákat dolgozhatnak ki a szezonális kereslet kezelésére, nyomon követve az értékesítési trendeket a csúcsidőszakokban.

Bónusz: Táblázatsablonok

Mi jellemzi egy jó készletkezelési sablont?

Egy jó készletkezelési sablon rögzíti a termékeket, megrendelőlapokat, szállításokat és ügyféladatokat, hogy csökkentse a kézi munkaerő költségeit és optimalizálja a készletkezelési folyamatokat.

A készlet sablonja meghatározza a készletnyilvántartási rendszer kereteit. De kulcsfontosságú, hogy megtalálja a megfelelő sablont, amely megfelel az üzleti igényeinek, és ugyanakkor az egész csapat számára könnyen használható. 🧑‍💻

Egy jó készletkezelési sablonnak néhány fontos tulajdonsággal kell rendelkeznie:

1. Intuitív kialakítás a készletadatok tárolásához

Ha többféle elrendezéssel és testreszabási funkcióval rendelkező sablont választ, amely segítségével szükség esetén gyorsan megtalálja a megfelelő információkat, időt takaríthat meg. Előnyös, ha termékportfóliója vagy szolgáltatásai fejlődnek, és új mezőket adhat hozzá a keretrendszerhez anélkül, hogy azt teljesen újra kellene építenie! 📈

2. Szoftverkompatibilitás

Ahogy a rendszerek egyre inkább összekapcsolódnak és elengedhetetlenek lesznek a növekedéshez, a készletkezelési sablonoknak képesnek kell lenniük integrálódni más platformokkal, például az értékesítési, számviteli és ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszerekkel.

3. Teljes körű biztonság

Ez magában foglalja az adminisztrátorok számára bizonyos műveletek megtekintésére és végrehajtására vonatkozó engedélybeállításokat, valamint az ellenőrzési nyomvonalakat, amelyekkel nyomon követhető, hogy ki fér hozzá vagy módosít bizonyos tételeket a készletben. Mindezek a funkciók együttesen egy megbízható és biztonságos készlet sablont eredményeznek! 🔐

Kiválasztottuk a legjobb készlet-térkép sablonokat a ClickUp, a Sheets és az Excel programokban, hogy Önnek minden eszközt megadhassunk a készletkezelési tevékenységekhez – a beszerzéstől a szállításig!

10 ingyenes készletkezelési táblázat sablon

1. ClickUp készletjelentés-sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Készítsen nyersanyagok listáját a gyors hivatkozáshoz a Clickup Doc-ban.

A ClickUp készletjelentés-sablon tökéletes eszköz azoknak a vállalkozásoknak, amelyek időben szeretnék nyomon követni beszerzési tevékenységüket. Az adatok biztonságos tárolása Doc formátumban megkönnyíti az összes szükséges információ, például a termékleírások, árak, vélemények és értékelések felvételét, így a vásárlók teljes képet kapnak a piacról, ami segít nekik megalapozott döntéseket hozni. 🌐

A megfelelő keretrendszer megléte lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy hozzáférjenek a vásárlási szokásaikkal kapcsolatos adatokhoz, így minimális erőfeszítéssel és időráfordítással tudják meghozni a leghatékonyabb döntéseket. Ezzel a betekintéssel a vállalatok jobban megérthetik vásárlási szokásaikat és maximalizálhatják befektetéseik megtérülését!

2. ClickUp készlet sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Készítsen megosztásra alkalmas készletlapot a ClickUp segítségével!

Készletkezelési sablonjaink sorát a ClickUp készletsablonja indítja – ez a legjobb alternatíva a készletnyilvántartási táblázat helyett!

Készletkezelési sablonunk számos eszközzel rendelkezik, amelyek segítségével személyre szabott nézeteket hozhat létre és tárolhat, így gyorsan hozzáférhet a legfontosabb adatokhoz! A folyamat gyors elindításához már öt előre elkészített nézetet is beépítettünk:

Készletlista nézet : Szervezze meg az egyes tételek legfontosabb készletadatait : Szervezze meg az egyes tételek legfontosabb készletadatait a ClickUp egyéni mezőivel.

Fizetési állapot szerinti nézet : Csoportosítsa a készleteket egy adott állapot alapján, hogy intézkedhessen (Teljesen kifizetve, Részben kifizetve vagy Kifizetetlen)

Szállítói lista nézet: Konszolidálja a beszerzési tevékenységeket a jelenlegi beszállítók átlátható nézetével.

Szállítói helyszín térkép nézet: Kezelje a helyszínspecifikus munkafolyamatokat és tárolási igényeket egy térképen

Megrendelőlap nézet: Küldjön el egy ClickUp űrlapot a megrendelések fogadásához és a feladatok létrehozásának automatizálásához. Küldjön el egy ClickUp űrlapot a megrendelések fogadásához és a feladatok létrehozásának automatizálásához.

Kövesse nyomon a beérkező anyagokat, az aktuális készletszinteket és a készleten kívüli tételeket. Ezen felül élvezze a hatékony munkafolyamatot az egyszerű Formula Field funkcióval, amely segítségével könnyedén elvégezheti a szám-, dátum- és időmezők közötti számításokat egy tételnél.

Fedezze fel a többi erőforrás-tervezési sablont !

3. ClickUp készletkezelési sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Kövesse nyomon a készlet teljesítményét valós időben a ClickUp segítségével

Akár kisvállalkozást, akár nagy, több részlegből álló szervezetet működtet, a ClickUp készletkezelési sablonja tökéletes eszköz a napi műveletek átláthatóságának biztosításához. Állítson be ismétlődő feladatokat, módosítsa a készletszinteket az értékesítési adatok alapján, vagy vizsgálja meg a korábbi adatokat a trendek és előrejelzések érdekében! 📈

A ClickUp-ban pedig a készletelemek keresése gyerekjáték. Könnyedén létrehozhat mentett kereséseket és szűrőket bármilyen kritérium alapján, beleértve a szezonális termékeket, a heti akciókat és a kiárusított termékeket, így minden alkalommal gyorsan megtalálhatja a megfelelő terméket.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások naponta átlagosan 25 üzenetet küldenek , információkat és kontextust keresve. Ez azt jelenti, hogy jelentős időt pazarolnak az e-mailek és csevegések között a fragmentált beszélgetések görgetésével, keresésével és megfejtésével. 😱 Bárcsak lenne egy intelligens platformja, amely egy helyen összekapcsolja a feladatokat, projekteket, csevegést és e-maileket (plusz AI-t!). De van: próbálja ki a ClickUp-ot!

Könnyedén nyomon követheti a rendelkezésre állás, az árak és a folyamatos trendek változásait, így mindig tisztában lehet a kereslettel, és biztos lehet benne, hogy soha nem fog kifogyni a készletéből.

4. ClickUp megrendelési és készlet sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Optimalizálja a beszerzési megrendelések időzítését a Clickup nézetek segítségével, hogy javítsa a cash flow-t.

A készletjelentés-sablon elengedhetetlen eszköz a vállalkozások számára a készletek kezeléséhez, a megrendelések nyomon követéséhez, valamint a készletszintek és termékek szervezettségének fenntartásához. A sablon átfogó áttekintést nyújt a jelenlegi készletszintekről, valamint a beérkező és kimenő szállítmányok részleteiről.

A ClickUp megrendelési és készlet sablon egy átfogó rendszer, amely az áruk, szolgáltatások és anyagok megrendelésének és átvételének nyomon követésére szolgál egy vállalaton belül, hogy minden részleget támogasson. Tartalmazza a megrendeléshez szükséges alapvető információkat: a szállító nevét, a vásárlás dátumát és a szállítás dátumát. Ez megkönnyíti a beszerzési folyamatban felmerülő esetleges szűk keresztmetszetek azonosítását, és segíthet a készletszintek egészségesebb szinten tartásában! 🌱

5. ClickUp irodai készlet sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Csökkentse a papírmunkát azáltal, hogy az összes készletadatot rögzíti a ClickUp Listán.

A ClickUp irodai készlet sablonjával egyszerűen frissítheti az irodai készletadatokat több helyről egyszerre, így tökéletesen megfelel azoknak az adminisztrátoroknak, akiknek központi helyről kell kezelniük a készleteket.

Ez a készlet sablon segít a vállalkozásoknak a készletköltségvetés és az összes kiadás kategóriák szerinti nyomon követésében. A költségvetés kiadásai könnyen nyomon követhetők a készlet minden egyes tételénél, valamint a teljes kiadásnál is. A tényleges és a tervezett költségvetés közötti eltérések azonosításával javíthatja a költségvetés kezelését.

Emellett nyomon követi a vásárlási dátumokat és azt is, hogy mely készletelemeket milyen áron vásárolták meg. A vezetőség ezeket az információkat felhasználva optimalizálhatja a jövőbeli vásárlásokra szánt költségvetést a kiadási trendek alapján! 💰

6. ClickUp irodai kellékek készlet sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Ossza meg a ClickUp-ban található készletlista-t a csapattagokkal

Az irodai szekrény egyik polca tele van felesleges tűzőgépekkel és ragasztószalagokkal? Próbálja ki a ClickUp irodai kellékek készletkezelési sablonját, hogy ne költsön túl sokat!

Először készítsen listát a kellékekről: általános irodai kellékek, mint jegyzetfüzetek és tollak, valamint speciálisabb cikkek, mint például számítógépes hardverek a tervező és kreatív csapatok számára. A sablon előre elkészített egyéni mezőkkel rendelkezik, így elkezdheti az egyes cikkek részleteinek hozzáadását.

Íme egy rövid útmutató a ClickUp-ban az egyéni mezők hozzáadásához és kezeléséhez:

A ClickUp megosztási opcióival teljes ellenőrzést gyakorolhat arra, hogy ki mit láthat és milyen jogosultságokkal rendelkezik. Jogosultságokat rendelhet hozzá, hogy biztosan a megfelelő személyek (csapatkoordinátorok vagy osztályvezetők) férjenek hozzá a megfelelő elemekhez. Tegye láthatóvá a csapat számára, hogy tisztában legyenek a készletszintekkel, akadályozza meg a visszaéléseket hozzáférési korlátozások beállításával, és érezze magát biztonságban, tudva, hogy csak a megfelelő személyek láthatják, amit kell!

7. ClickUp IT készlet sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Rendezze a felesleges készleteket a drag-and-drop ClickUp táblával

Az IT-csapatok támogatják a szervezet minden részlegét. Leltári eszközeik között szerepelnek hardverek, szoftverek, licencek és egyéb tételek több helyszínen. A ClickUp IT leltár sablonjával az IT-szakemberek Kanban táblát használhatnak a fontos információk, például a költségek, a garanciális adatok, a helyszínek, a modellszámok és a beszállítói elérhetőségek gyors nyomon követésére és rögzítésére. 👤

A ClickUp több száz testreszabási lehetőséget kínál, így az IT-szakemberek a munkaterületüket a szervezetük egyedi igényeihez igazíthatják. A felhasználóbarát felület lehetővé teszi az információk gyors elérését és frissítését, valamint az erőforrások egyszerű megosztását másokkal.

8. ClickUp éttermi készlet sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Kezelje a készleteket, jelezze előre a kiadásokat, és készítsen pontosabb költségvetéseket a ClickUp segítségével!

Az éttermekben a készletek kezelése elengedhetetlen a siker és a vevői elégedettség szempontjából. A készletek folyamatos figyelemmel kísérése és pótlása segít megelőzni a romlást és a túlzott rendelést. A kívánt ételek bőséges rendelkezésre állásának biztosításával az éttermek kielégíthetik a vevőket, miközben elkerülik a pazarlást és a veszteségeket. A megfelelő készletkezeléssel a vevők mindig elégedettek lesznek a számukra rendelkezésre álló bőséges választékkal. 🤩

A ClickUp éttermi készlet sablonja úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsítse a készlet nyomon követését, és ezzel megkönnyítse a nagy készletek kezelésének bonyolultságát a elfoglalt étteremvezetők számára. Segít a felhasználóknak az éttermi készletek egyszerű szervezésében, kezelésében és nyomon követésében. A sablon hat előre elkészített lista-, táblázat- és táblamegjelenítéssel rendelkezik, amelyekkel a készletadatok különböző módon rögzíthetők:

Készlet nyomon követése: Az összes tétel listája, állapot szerint csoportosítva

Heti fogyasztás : Az egyes tételek listája állapot szerint csoportosítva

Heti elosztás : Az egyes tételek állapot szerint csoportosított listája

Újrarendelendő tételek : Az összes újrarendelendő tétel táblázatos nézetben

Kifogyott : Az összes kifogyott termék táblázatos nézetben

Tételek tárolása: Az összes tétel tárolási hely szerint csoportosított táblázatos nézet

9. Excel készletkezelési táblázat sablon

via Microsoft

Az Excelben található készletadatbázis segít a vállalkozásoknak a rendezettség fenntartásában és a megrendelések nyomon követésében, mivel részletes nyilvántartást biztosít az árucikkekről. Ez az Excel készlet sablon segít a vállalkozásoknak könnyedén nyomon követni, hogy mit rendeltek, mennyi árucikk maradt raktáron, és mikor kell új megrendeléseket leadni.

Az Excelhez hasonló táblázatkezelő szoftverek használatával a vállalkozások időt takaríthatnak meg, mivel számítási képletek segítségével kiszámíthatják aktuális készletszintjüket és azt, hogy mikor kell újrarendelniük az árukat. Emellett minden tételhez megjegyzéseket is hozzáadhatnak, ha bármilyen konkrét kérdésük vagy aggályuk van.

10. Google Sheets készletlista sablon

via Smartsheet

A Google Sheets segítségével készíthető egy készletellenőrző sablon, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy figyelemmel kísérjék és nyomon kövessék készletszintjüket. Ez a készletellenőrző sablon áttekintést nyújt a raktáron lévő összes tételről, azok aktuális mennyiségéről, valamint arról, hogy mikor kell a vállalkozásnak újat rendelnie.

A munkatársak ezt a Google Sheets készletkezelési sablont használhatják az aktív készletelemek prioritásainak meghatározásához, a készletszintek megtekintéséhez, az újratöltés optimális időpontjának meghatározásához, valamint a váratlanul felmerülő további készletelemek iránti igény kielégítéséhez.

Egyszerűsítse a készletkezelési munkafolyamatokat a ClickUp segítségével

A ClickUp egy központosított, mobil megoldás, amely optimalizálja a csapat termelékenységét a jobb termelés tervezése érdekében. A ClickUp segítségével könnyedén nyomon követhető a készletek szintje és a teljesítéssel kapcsolatos változtatások is gyorsan elvégezhetők, így a vállalkozások mindig kézben tarthatják a készletkezelést! 📦

Használja ki a ClickUp ingyenes fiókjával a készletnyilvántartási eszközöket!