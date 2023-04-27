5 tipp a sikeres ingatlanprojekt-menedzsmenthez 2025-ben

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az ingatlanprojekt-menedzsment?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Az ingatlanipari projektmenedzsment növeli a siker esélyét azáltal, hogy irányelveket, technikákat és megismételhető folyamatokat biztosít, amelyek segítségével hatékonyan kezelheti az ingatlanprojektben részt vevő összes tényezőt. " } } ] }

2024 februárjáig az Egyesült Államokban a lakásépítési ráta közel 20%-kal emelkedett. Ez azt jelentheti, hogy a lakásvásárlók végre visszatérnek, és a lakásépítők kezdik visszanyerni a piacba vetett bizalmukat. Maradjon az ingatlan- és ügyfélkezelés élvonalában, és tanulja meg, hogyan lehet hatékonyan tervezni projekteket, elosztani erőforrásokat és stratégiákat végrehajtani ezekkel az ingatlanprojekt-menedzsment tippekkel és eszközökkel! ??

Mi az ingatlanprojekt-menedzsment?

Az ingatlanipari projektmenedzsment növeli a siker esélyét azáltal, hogy irányelveket, technikákat és megismételhető folyamatokat biztosít, amelyek segítségével hatékonyan kezelheti az ingatlanprojektekkel kapcsolatos minden teendőt.

Az ingatlanprojekt-menedzsment magában foglalja az ingatlanprojektek, például az építkezések és ingatlanfejlesztések felügyeletét, koordinálását és irányítását a projekt kezdetétől a befejezéséig. Ez magában foglalhatja a fejlesztési projekt tervezését, a tervezést, az építésirányítást és egyebeket.

Az ingatlankezelés vagy ingatlanprojekt-menedzsment sokféle projektet magában foglal, a kis léptékű felújításoktól és átalakításoktól a nagyszabású kereskedelmi és lakóingatlan-fejlesztésekig. Ezért fontos, hogy a projektmenedzser megértse az építési folyamatot, megfelelő képzésben részesüljön, és megszerezze a szükséges engedélyeket és tanúsítványokat, például az ingatlanprojekt-menedzsment tanúsítványt.

A projektmenedzsernek rendelkeznie kell a megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy hatékonyan irányítsa és sikeresen megvalósítsa az ingatlan- vagy építési projektet, és betartsa a projekt ütemtervét.

Az ingatlanprojekt-menedzsment legfontosabb elemei

Idő- és hatókör-menedzsment: Ezek a tervezés legfontosabb részei, mert itt határozza meg a méretet, a helyszínt és az ingatlan típusát, valamint a projekt reális ütemtervét.

Költségkezelés: Ez az elem számos folyamatot magában foglal: tervezés, becslés, költségvetés, finanszírozás, források biztosítása, irányítás, ellenőrzés és teljesítményértékelés. A költségkezelés jobb ellenőrzést, nagyobb költséghatékonyságot és kisebb kockázatot biztosít.

Minőségirányítás : Minőség-ellenőrzési intézkedéseket kell végrehajtani, valamint folyamatosan figyelemmel kell kísérni és ki kell igazítani a célokat a magas színvonal fenntartása érdekében.

Kockázatkezelés: Itt kerül sor az összes kockázattípus megvitatására. Ide tartoznak a jogi kockázatok, a menedzsment kockázatok és a befektetői kockázatok, például a likviditás.

Kommunikációkezelés: Mint minden típusú projektnél, itt is létre kell hozni egy kommunikációs csatornát, amelybe bevonják a projekt érdekelt feleit, a szabályozó hatóságokat, a fejlesztőket, a kivitelezőket és a befektetőket.

Beszerzési menedzsment: A projekt megfelelő végrehajtásához a projekthez szükséges szolgáltatások és anyagok beszerzésére kell összpontosítani. Ez magában foglalja a beszállítói lánc menedzsmentjét és a szerződéses tárgyalásokat is.

Integrációs menedzsment: Mivel sok ember vesz részt a projektben, ki kell dolgozni egy tervet a projekt különböző aspektusainak összehangolásáról és integrálásáról, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

Az ingatlanprojekt-menedzser szerepe

Minden elképzelhető ingatlanprojekt egy projekt. És mint minden más projekt, ennek is szüksége van egy összetartó erőre. Ebben az esetben az ingatlanprojekt-menedzserek kritikus szerepet játszanak abban, hogy minden építési projekt zökkenőmentesen zajlódjon, kiváló megtérülést eredményezzen és garantálja az ügyfelek elégedettségét.

Szerep és felelősségek

Projekttervezés és végrehajtás : A projekt teljes életciklusa alatt sikeresen haladjon előre a projekttel.

Projektkoordináció : A projektben részt vevő összes szakember és ügyfél közötti koordináció

Kockázatkezelés : A projektekkel kapcsolatos kockázatok azonosítása és kezelése, engedélyek beszerzése, valamint az állami és helyi előírások betartása.

Kommunikáció : A haladás nyomon követése és a változások vagy frissítések közlése a csapattal és az ügyfelekkel

Költségvetés-kezelés : A projekt költségvetésének kezelése, a kiadások nyomon követése és annak biztosítása, hogy a projekt a költségvetés keretein belül maradjon.

Szerződéskezelés: Szerződések megtárgyalása és kezelése az építőiparban működő felekkel, például vállalkozókkal, annak biztosítása érdekében, hogy minden fél teljesítse szerződéses kötelezettségeit, és hogy minden munka megfeleljen a szükséges minőségi szabványoknak.

Gyakori kihívások

A projektmenedzserek előtt álló kihívások általában a projekt- és kockázatkezeléshez szükséges eszközök hiányával, valamint a projektek kezelését és nyomon követését segítő struktúra hiányával kapcsolatosak.

Szerencsére rendelkezünk modern megoldásokkal és eszközökkel, amelyekkel csökkenthetjük a kockázatokat és segíthetünk a projektek sikeres megvalósításában. Íme öt ingatlanprojekt-menedzsment tipp, amelyekre támaszkodhat a következő ingatlanfejlesztési vagy építési projektje menedzselésében!

5 tipp a hatékony ingatlanprojekt-menedzsmenthez

Az ingatlanpiacon való hosszú távú, fenntartható siker érdekében tartsa szem előtt a következő tippeket a megfelelő projekttervezés és -menedzsment biztosítása érdekében:

1. Készítsen átfogó projekttervet

Egy átfogó projekttervnek a kezdetektől a befejezésig minden szükséges részletet tartalmaznia kell. A tervnek tartalmaznia kell az összes kulcsfontosságú elemet: leírást, jelentést, relevanciát, értéket és célt. Ezen kívül a tervben a következőket is fel kell tüntetni:

Egyértelműen meghatározott projektcélok és -feladatok

KPI-k vagy sikermutatók

Az érdekelt felek és a együttműködők szerepei

Munkaterv-sablon

Költségvetés és hatókör

Erőforrások beszerzése

Teljesítések, mérföldkövek és függőségek

Ütemezés és koherens idővonalak

Kommunikációs vázlat

Ingatlanmarketing

Kockázatkezelési tényezők

PRO TIPPA hatékony tervezéshez használjon sablonokat, például a ClickUp által készített példa projektterv-sablont, amely segít átfogó projekttervet kidolgozni és magabiztosan végrehajtani. Ez a sablon előre elkészített nézeteket tartalmaz a tervezés előrehaladásáról és a projekttervről, valamint egyedi állapotokat, amelyek szervezett munkafolyamatot biztosítanak. Ha segítségre van szüksége a kezdéshez, egyszerűen olvassa el a sablonhoz mellékelt Bevezető útmutatót.

Használja a ClickUp példa projektterv-sablonját, hogy magabiztosan tervezhesse ingatlanprojektjét, és biztosíthassa, hogy minden mindig szervezett és a terv szerint haladjon.

A tervben szereplő összes feladat végrehajtásához megbízható ingatlan-CRM szoftverre és egyéb eszközökre van szükség. Ezek nem csak a tervezést teszik gyorsabbá és egyszerűbbé, hanem a együttműködést és a haladás nyomon követését is, mindenki számára folyamatos munkafolyamatot biztosítanak, és a költségvetést és az erőforrásokat is ellenőrzés alatt tartják.

A projektmenedzsernek megfelelő szoftverre van szüksége ahhoz, hogy átláthatóságot teremtsen a projekt költségeinek kockázatait illetően, és javítsa a csapatok, az érdekelt felek és mások közötti átláthatóságot.

Bízhat a ClickUp projektmenedzsment szoftver adatvédelmi politikájában, mert a ClickUp elkötelezett az adatvédelem iránt.

Bízhat a ClickUp projektmenedzsment szoftver adatvédelmi politikájában, mert a ClickUp elkötelezett az adatvédelem iránt.

PRO TIPPIsmerje meg, hogyan használják az ingatlanügynökségek a ClickUp alkalmazást, és használja a ClickUp ingatlanprojekt-menedzsment sablonját, hogy könnyedén nyomon követhesse a kapcsolatokat, ingatlanokat, fizetéseket, jegyzeteket, szerződéseket, ütemterveket és még sok minden mást – mindezt egy helyen.

Használja a ClickUp ingatlanprojekt-menedzsment listájának sablonját, hogy hatékonyan kezelje projektjeit, és a határidőre és a költségvetésen belül teljesítse azokat.

3. Gondoskodjon a érdekelt felekkel való egyértelmű kommunikációról

Ehhez több emberrel, például ügyfelekkel, vállalkozókkal és más csapatokkal való kommunikáció és együttműködés is szükséges.

Rendkívül fontos, hogy egyértelmű kommunikáció legyen az érdekelt felek, az ügyfelek és a projektben részt vevő minden tag között. Ez biztosítja mindenki hatékonyságát, mert kevesebb a zavar, azonnali segítség áll rendelkezésre, és könnyű az együttműködés.

Kommunikáljon közvetlenül a csapatával egy feladatban, ossza meg más feladatokat, és töltsön fel fájlokat szálakba rendezett megjegyzésekkel a ClickUp-ban.

Ennek ellenére léteznie kell egy mindenki számára megfelelő, kialakult kommunikációs formának. Az olyan együttműködési eszközök, mint a ClickUp, beépített csevegési funkcióval és egyéb kommunikációs funkciókkal, lehetővé teszik a másokkal való zökkenőmentes, valós idejű együttműködést. Ne feledje, hogy vannak más típusú kommunikációs eszközök is, amelyeket egy projektmenedzsernek ingatlan- vagy építési projektekben is használnia kell, például:

Interaktív kommunikáció (személyes találkozók, telefonbeszélgetések, webkonferenciák)

Kommunikáció elősegítése (e-mailek, hírlevelek, dokumentáció)

Pull kommunikáció (projekt tudásbázis, projektmenedzsment szoftver)

PRO TIPEgyszerűsítse és racionalizálja ügyfeleivel és érdekelt felekkel való kommunikációját az alkalmazáson belüli e-mail projektmenedzsment funkcióval, az Email in ClickUp-pal. Ez a hasznos funkció egy helyen összegyűjti az összes kommunikációját, lehetővé téve az e-mailek küldését és fogadását a ClickUp-on belül, így időt takaríthat meg az e-mailek keresésével és több alkalmazás közötti váltással. Csak csatlakoztassa e-mail szolgáltatóit, például a Gmail, Outlook és Office 365 szolgáltatókat a ClickUp-hoz, és kezdje el szervezni és gyorsítani e-mail kommunikációját.

Küldjön és fogadjon e-maileket a ClickUp-on belül, hogy egyszerűsítse az e-mailek kezelését.

A komplex projektek, különösen az ingatlan- vagy építőiparban, a kockázatkezelésre és a vészhelyzetekre kell összpontosítaniuk, mivel a befektetés elvesztésének kockázata magas. Ennek ellenére az ingatlankezelőknek együtt kell működniük az érdekelt felekkel, hogy olyan stratégiai tervet hozzanak létre, amelyre mindenki összpontosíthat, ha kedvezőtlen helyzet áll elő. Ebben az összefüggésben meg kell határozni a kiváltó tényezőket, azonosítani kell minden típusú potenciális kockázatot, és szimulálni kell különböző reális forgatókönyveket.

Az érdekelt feleket mindig tájékoztatni kell a projektkel kapcsolatos bármilyen visszaesésről, akadályról, változásról és egyéb fontos részletről. Ezen felül előfordulhat, hogy engedélyezniük kell bizonyos lépéseket is. Ez magában foglalhatja az erőforrásokhoz való hozzáférést, a terv támogatását vagy beszerzéseket.

Próbálja ki ezeket a vészhelyzeti terv sablonokat!

PROFI TIPPIsmerje meg a kockázatkezelő szoftverek kritériumait, és készítsen könnyedén stratégiai tervet a ClickUp stratégiai terv táblás sablonjának segítségével. Használja ezt a vizuális útitervet, hogy segítsen csapatának összehangolni a legfontosabb lépéseket és összegyűjteni az összes szükséges információt.

Ne hagyjon ki egyetlen fontos információt sem: használja ezt a vizuális útitervet, hogy csapata minden lényeges lépést összehangolhasson.

5. Folyamatosan figyelje és értékelje a projekt előrehaladását

Ha nem figyelemmel kíséri a folyamatokat, akkor nem is tudhatja, hogy minden a terv szerint halad-e, igaz? A haladás nyomon követése és értékelése segíthet a hatókörre, a költségvetésre és az időtartamra hatással lévő problémák korai felismerésében – egészen a befejezésig. Ezek azok a készségek, amelyekre az ingatlankezelőknek szükségük van a megfelelő megoldások megelőzéséhez és megvalósításához.

Ezenkívül a folyamatos nyomon követés és értékelés segíthet biztosítani az erőforrások hatékony felhasználását, ami végül jobb elszámoltathatóságot és átláthatóságot eredményez.

PROFI TIPPA ClickUp testreszabható irányítópultjával nyomon követheti a fontos dokumentumokat és erőforrásokat, a projekt előrehaladását és még sok mást. Válasszon több mint 50 widget közül, és hozzon létre egy egyedi irányítópultot, amely segít átfogó képet kapni az összes munkájáról, és könnyedén nyomon követni a projekt előrehaladását.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a ClickUp alkalmazásban, hogy átfogó képet kapjon az összes munkájáról.

Az ingatlanprojekt-menedzsment előnyei

Az ingatlaniparban a projektmenedzsment egy olyan fontos tényező, amely meghatározza egy befektetés sikerét vagy kudarcát. Ha helyesen végzik, számos előnyt élvezhet, amelyek hosszú távon segíthetnek Önnek. Íme néhány előny, amelyet a megfelelő ingatlanprojekt-menedzsment nyújt:

Jobb projekt hatékonyság és eredményesség : Az ingatlanipari projektekre nagy hatással lehet a hatékonyság hiánya, a projekt hatókörének nem megfelelő meghatározása és a tervek nem megfelelő részletezése. A projektmenedzsment segítségével azonban könnyen optimalizálhatja a módszereket, ha a projektet kisebb, könnyen elvégezhető feladatokra bontja.

Jobb kockázatkezelés: A projektmenedzserek megfelelő tervezéssel, biztosítás megkötésével, szerződések felügyeletével és az építési szabályozások ismeretével csökkenthetik ezeket a kockázatokat.

Az ingatlanprojektek kockázatos, de nagy hasznot hozó vállalkozások, amelyek számos kockázattal járnak, többek között a költségvetés, a hatókör és az idő túllépésével, és mindenekelőtt peres eljárások kockázatával. A megfelelő projektmenedzsment és a megfelelő eszközök segíthetnek ezeknek a kockázatoknak a csökkentésében.

Az ingatlanprojektek kockázatos, de nagy hasznot hozó vállalkozások, amelyek számos kockázattal járnak, többek között a költségvetés, a hatókör és az idő túllépésével, és mindenekelőtt peres eljárások kockázatával. A megfelelő projektmenedzsment és a megfelelő eszközök segíthetnek ezeknek a kockázatoknak a csökkentésében.

Jobb kommunikáció és együttműködés az érdekelt felek között: A projektmenedzsment eszközzel egyszerűsítheti a kommunikációt, megkönnyítheti a feladatok delegálását és mindenki számára biztosíthatja a legfrissebb információkat, ami végső soron a hatékonyság és eredményesség javulásához vezet.

Az ingatlanprojektekben a csapatok közötti kommunikáció nehéz lehet a résztvevők nagy száma miatt – többek között az érdekelt felek, a projekt tervezőcsapata, az ügyvédek és a környezetvédelmi tanácsadók. A megbízható kommunikációs eszközök használata kulcsfontosságú ahhoz, hogy a projektek a várakozásoknak megfelelően és időben megvalósuljanak.

Az ingatlanprojektekben a csapatok közötti kommunikáció nehéz lehet a résztvevők nagy száma miatt – többek között az érdekelt felek, a projekt tervezőcsapata, az ügyvédek és a környezetvédelmi tanácsadók. A megbízható kommunikációs eszközök használata kulcsfontosságú ahhoz, hogy a projektek a várakozásoknak megfelelően és időben megvalósuljanak.

Kezelje ingatlanprojekteket könnyedén a ClickUp segítségével

Az ingatlaniparban a projektmenedzsment átfogó tervezést igényel, amely magában foglalja a humánerőforrást, a költségvetést, az ütemtervet, a vészhelyzeteket és a kommunikációs terveket.

Ez ijesztő feladatnak tűnhet, de egy olyan all-in-one projektmenedzsment eszközzel, mint a ClickUp, mindezt egyszerűbben elvégezheti. A ClickUp több száz hatékony funkcióval rendelkezik, beleértve az ingatlankezeléshez testreszabható sablonokat, amelyekkel a projektmenedzsment minden pillanatban rugalmasabbá és kontrolláltabbá válik.

Próbálja ki ingyen, és használja az összes projektje és ügyfélkommunikációja kezeléséhez – mindezt egy helyen.

Vendégszerző:

David Bitton a DoorLoop társalapítója és marketingigazgatója, bestseller szerző, jogi CLE előadó és ingatlanbefektető. Öt alkalommal vállalkozott, egész életében ingatlanokkal foglalkozott, befektetőként, ingatlanügynökként és közösségi menedzserként szerzett tapasztalatokat. Bestseller szerző és jogi CLE előadó is.