10 ajánlatkérési sablon (ajánlatkérés Word és Excel formátumban) a beszerzés egyszerűsítéséhez

A beszerzés néha bonyolult labirintusnak tűnik. A vállalkozásoknak számos lehetőség közül kell választaniuk, hogy elérjék a célt, azaz kiválasszák a tökéletes beszállítót. RFQ-sablonok nélkül a döntéshozók könnyen elveszhetnek és túlterheltté válhatnak. 😵

Az ajánlatkérési sablon egységesíti a folyamatot, és segít összegyűjteni a beszállító kiválasztásához szükséges információkat. Bár ritkán kapnak elismerést, a beszerzés és általában az üzleti tevékenység elengedhetetlen részét képezik.

Hogy tisztelegjünk ezeknek a névtelen hősöknek, összeállítottuk a 10 kedvenc ajánlatkérési sablonunk listáját. Ezek a legjobbak a piacon, és a jó hír az, hogy a legtöbbjük ingyenes!

Az ajánlatkérés (RFQ) olyan folyamat, amelynek során a vállalkozások árakat, ajánlatokat és egyéb fontos információkat kérnek a beszállítóktól és vállalkozóktól, akik részt szeretnének venni egy projektben. Az ajánlatkérési sablonok olyan dokumentumok, amelyek lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy egységes módon gyűjtsék össze az információkat, ami megkönnyíti azok áttekintését és a döntéshozatalt.

Az ajánlatkérési folyamat a vállalat igényeitől függően többé-kevésbé konkrét lehet. Az árajánlat mellett általában tartalmaznak kapcsolattartási információkat, fizetési feltételeket, ütemtervet és a projekttel kapcsolatos elvárásokat is.

Ezek minden vállalkozás fontos részét képezik, függetlenül az iparágtól és a mérettől, de különösen fontosak azoknak a vállalatoknak, amelyeknek bizonyos termékek folyamatos ellátására van szükségük.

Az RFQ-t nem szabad összetéveszteni az RFP-vel (ajánlatkérés). Bár hasonlóak, ezek a dokumentumok különböző célokat szolgálnak. Míg az RFQ-k célja az árak megadása, az RFP-k gyakran tartalmaznak más, az árakkal nem kapcsolatos részleteket is. Az RFQ-k az RFP-k előtt vagy után is megjelenhetnek.

Mi jellemzi egy jó RFQ-sablont?

Nincs univerzális recept. A jó ajánlatkérési sablon vagy árazási sablon az, amely elvégzi a feladatot és hatékony kommunikációt tesz lehetővé Ön és a szállító között. Általánosságban azonban egy ajánlatkérési sablonnak a következőket kell tartalmaznia:

Tartalmazza az összes szükséges információt : elérhetőségek, pontos specifikációk, szállítási információk, valamint a feltételek és kikötések.

Tartalmazza a benyújtási irányelveket : határidő, előnyben részesített formátum és szállítási mód.

Legyen világos és tömör : táblázatok és egyéb vizuális elemek segítségével javíthatja az olvashatóságot.

Legyen rugalmas : A beszállítóknak mozgásteret kell hagyni : A beszállítóknak mozgásteret kell hagyni a beszállítói listájukban arra az esetre, ha alternatív megoldásokat szeretnének javasolni.

Professzionális megjelenés: Egységes és vizuálisan vonzó

10 ajánlatkérési sablon

Tegyen magának egy szívességet, és használja a ClickUp, Word vagy Excel programokban található 10 hatékony ajánlatkérési sablon egyikét. Ezek szilárd alapot biztosítanak a beszerzési folyamatához, de egyúttal egyszerűsítik azt, biztosítják a következetességet, és végső soron sikeres együttműködéshez vezetnek Ön és a beszállítók között. 🤝

Ne feledje: a sablonokat bármikor módosíthatja, hogy azok az Ön üzleti igényeinek megfeleljenek!

1. ClickUp ajánlatkérési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp árajánlatkérési sablon

A ClickUp ajánlatkérési sablonja egyszerű és hatékony, mint egy RFQ sablon. Rövid, de az ajánlatkérés minden fontos aspektusát lefedi, és azokat világosan és logikusan ismerteti. Miután átadta a szállítónak a stratégiai tervét, költségvetését és ütemtervét tartalmazó dokumentumot, küldje el nekik ezt az ajánlatkérési dokumentumot, hogy összegyűjthesse a konkrét információkat és értékelhesse ajánlatukat.

Ez a ClickUp ajánlatkérési dokumentum a vállalat nevével és logójával kezdődik. A további személyre szabáshoz adjon hozzá borítóképeket, változtassa meg a betűtípust, és válassza ki, mely elemeket szeretné megjeleníteni.

A következő szakasz tartalmazza az üzleti kapcsolattartási adatokat, a dátumot, az ügyfél- és ajánlat számokat, majd a felelős kapcsolattartó adatait, az érvényességi dátumot és az ajánlatot író személy adatait.

A következő, „Különleges utasítások” című részben felsorolhatja a szállítóval szemben támasztott konkrét követelményeket, például a fizetési módot vagy feltételeket. A sablon két táblázattal zárul:

Az első összefoglalja a legfontosabb megrendelési és szállítási információkat, beleértve a megrendelés számát, a szállítás dátumát, a szállító céget és a F. O. B. pontot.

A második egy lista a kért tételekről, azok mennyiségével és árával együtt.

2. ClickUp ajánlatkérő űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp ajánlatkérő űrlap sablon

Ha Ön a keresleti és kínálati lánc másik oldalán áll, és sablonra van szüksége az ügyfelek kéréseinek összegyűjtéséhez és kezeléséhez, nézze meg a ClickUp ajánlatkérő sablont. Egyszerű és felhasználóbarát, és miután megnyitja, részletes utasításokkal és használati javaslatokkal fogadja Önt.

Ez az ingyenes RFQ-sablon különböző nézetekből áll, nevezetesen:

Árajánlat űrlap: Űrlap a potenciális ügyfelek adatainak gyűjtéséhez. Ne feledje, hogy az űrlap megosztása az Unlimited csomag előfizetői számára elérhető. Új árajánlatkérések listája: Az alapnézet, amely minden kérést megjeleníti, és lehetővé teszi azok csoportosítását, szűrését és rendezését. Olyan oszlopokat tartalmaz, mint a cégnév, a határidő, az állapot és a projekt költsége, de ezeket a saját igényeinek megfelelően testreszabhatja. Árajánlat-készítési folyamat táblázat: Ez a nézet lehetővé teszi a feladatok egyértelmű megjelenítését. A feladatokat kényelmesen csoportosíthatja és átrendezheti. Összes kérelem táblázat: Ha Ön Excel-rajongó, ez a nézet ismerős lesz Önnek. Egyszerű, gyors, és lehetővé teszi a tömeges szerkesztést és az adatok exportálását.

Ezen fő nézetek mellett a sablon tartalmaz egy egyszerűsített táblázatot, valamint egy Gantt-diagramot és egy munkaterhelés-nézetet a könnyű idő- és projektmenedzsment érdekében.

3. ClickUp szolgáltatási ajánlat űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp szolgáltatási ajánlat űrlap sablon

A Szolgáltatási ajánlat űrlap sablon segítségével létrehozhat egy ügyfélkérő űrlapot, amely mindenre kiterjed. Minden szükséges információval rendelkezik ahhoz, hogy ügyfeleinek pontos árajánlatokat adjon, és gyorsan üzleti megállapodásra jusson. Az űrlap automatikusan feladatokká alakítja a kéréseket, így egyszerűsítve a tervezési folyamatot.

Bár vendégként is szerkesztheti az űrlapot (ha rendelkezik engedéllyel), ha meg szeretné osztani vagy teljesen újat szeretne készíteni, akkor előfizetnie kell az Unlimited csomagra.

Alapértelmezés szerint az Űrlap nézet a következő mezőket tartalmazza:

Név és cégnév

Kiválasztott szolgáltatás

Létszám

Kezdési dátum

Kapcsolattartási adatok

A bevezető szöveget és az egyes kérdéseket szerkesztheti, valamint egyéni mezőket adhat hozzá úgy, hogy azokat a bal oldali menüből az űrlapra húzza. Ha az üzleti csomagot választja, testreszabhatja az űrlap megjelenését, hozzáadhatja márkáját, és személyre szabhatja azt. 💫

Az előző ajánlatkérési sablonhoz hasonlóan ez is tartalmaz más nézeteket, például a Lista és a Kanban tábla nézetet, amelyek segítenek az ajánlatkérések és feladatok kezelésében.

4. ClickUp költségvetési javaslat sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp költségvetési javaslat sablon

Az ajánlatkéréshez hasonlóan a költségvetési javaslat is a projekttervezés egyik fontos eleme. Ez a két elem szorosan összefügg és egymástól függ. Az ajánlatkérés segít a beszállító kiválasztásában és az árak összegyűjtésében. Ez lehetővé teszi az erőforrások tervezését, hatékony költségvetés és projektjavaslat készítését, amelyet az érdekelt feleknek lehet bemutatni.

A ClickUp költségvetési javaslat sablonja meglehetősen egyszerű, de minden szükséges elemet tartalmaz a sikeres pénzügyi tervezéshez, beleértve a különböző aloldalakat és szakaszokat is. Az ajánlatkérési folyamat során ez a dokumentum árazási sablonként szolgálhat a projekt költségvetésének különböző elemeinek kezeléséhez.

A kezdőlap tartalmazza az alapvető projektinformációkat: cégnév, elérhetőségek, projektcím, leírás, kezdési/befejezési dátum. Az aloldalak a következőket tartalmazzák:

Személyzet, azaz projektcsapat/résztvevők

Anyagok és berendezések

Logisztikai részletek

Esemény lebonyolítása

Minden szakaszban található egy külön táblázat, amelyben áttekintheti és kiszámíthatja a költségeket. A sablon minden elemét, például a szöveget és a táblázat oszlopait szerkesztheti, valamint újakat is hozzáadhat.

A sablon egy Összefoglalás aloldallal zárul. Ez tartalmaz egy Költségvetés bontás részt kördiagrammal, a megállapodás feltételeit, valamint egy részt, ahol a szerző és a jóváhagyásért felelős személy aláírásával megerősítheti az ajánlat elfogadását.

5. ClickUp pályázat-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp pályázat-sablon

Ha segítségre van szüksége a beszállítók és a projekt költségvetésében szereplő egyéb résztvevők finanszírozásában, akkor be kell mutatnia a projektet, és támogatást kell kérnie az érdekelt felektől. Ehhez hatékony támogatási pályázatot kell készítenie, amely meggyőzően bemutatja az Ön elképzeléseit. A ClickUp ismét a segítségére siet!

A ClickUp pályázat-sablon a legjobb választás, ha finanszírozási kérelmekről van szó. Kezdőknek is könnyen kezelhető, és egy útmutató dokumentummal kezdődik, amely magyarázza, hogyan lehet a legjobban használni az összes elemet.

A Lista nézetben zajlik a legtöbb tevékenység. Ez egy adatbázis, amely az összes többi nézetet tartalmazza, csoportokba rendezve, például Általános, Probléma meghatározása és Költségvetés. Ezeket a csoportokat saját igényei szerint testreszabhatja.

Az oszlopok tartalmazzák a megbízott személyt, a határidőt, a prioritási címkét, az első évi költségeket és a teljesítménymérést, de ezeket a projektmenedzsment folyamatához is igazíthatja. Más nézetek tartalmaznak egy Kanban táblát és egy projektütemterv-naptár nézetet, amely idővonalon áttekintést ad a tervezett ajánlat elemeiről.

6. ClickUp üzleti ajánlat sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp üzleti ajánlat sablon

Az üzleti ajánlatok tengerében az Ön ajánlatának ki kell tűnnie, hogy sikeres legyen és vonzza a megfelelő ügyfeleket. 🎣

A ClickUp üzleti ajánlat sablonja számos eszközzel és funkcióval rendelkezik, amelyek egyszerűsítik az ajánlatok elkészítését és az üzleti kommunikációt. Mint minden ClickUp sablon, ez is egy útmutatóval kezdődik, amely felvázolja a legfontosabb elemeket és azok legjobb felhasználási módját.

A sablon számos nézetet tartalmaz. A legfontosabb az üzleti ajánlat lépéseinek listája, amely emlékeztetőként és ellenőrző listaként szolgál a létrehozási és ajánlattételi folyamat során. Az alapértelmezett oszlopok a következők:

Állapot

Kezdési és befejezési dátum

Prioritási címke

A feladat összetettsége

Erőfeszítés szintje

Befejezési szint

Legújabb hozzászólások

Az egyes lépésekre/feladatokra kattintva további információkat tekinthet meg róluk, például alfeladatokat, függőségeket és mellékleteket. A ClickUp Docs segítségével könnyen létrehozhatja az ajánlattételi folyamatot a belső érdekelt felekkel.

Egyéb nézetek: a feladatokat sürgősségi címkék szerint csoportosító Prioritások lista, az e-maileket későbbi felhasználásra tároló E-mail sablonok dokumentum, a Feladat tábla, a Gantt-diagram és a Munkafolyamat nézet.

A ClickUp lehetővé teszi az ajánlatok készítésének és sok más üzleti folyamat automatizálását. Automatikusan nyomon követi a feladatok előrehaladását és frissíti az állapot oszlopot. Egyedi automatizált műveleteket is hozzáadhat.

7. ClickUp szolgáltatások ajánlat sablonja

Töltse le ezt a sablont ClickUp szolgáltatások ajánlat sablonja

Ha termékek helyett szolgáltatásokat értékesít, gyakran más megközelítésre van szükség. A ClickUp szolgáltatásajánlat-sablon célja, hogy meggyőzze a potenciális ügyfeleket kompetenciájáról és képességéről , hogy megoldja problémáikat, és ezáltal szerződést kössön velük.

A sablon mindkét fél elérhetőségeivel kezdődik. A következő két szakaszban, a Projekt leírása és a Vállalat háttere alatt, szabadon leírhatja vállalkozását és projektjét, valamint azok keletkezésének történetét. ✍️

A következő szakasz az előre megegyezett célokra, a javasolt szolgáltatásokra és azok hozzávetőleges időtartamára vonatkozik. Ezt követően meghatározhatja a munka terjedelmét, azaz:

Megközelítés és módszertan: Mit kell tenni? A projekt eredményei : Mennyit és mikor kell elvégezni? Függőségek: Mit kell tenniük más feleknek a gyártás lehetővé tételéhez?

Az alábbiakban felsorolhatja az összes javasolt szolgáltatás díjait és árait, valamint aláírásokat gyűjthet a dokumentum véglegesítéséhez.

Az előző ClickUp-sablonokhoz hasonlóan ez is lehetővé teszi, hogy személyes hangulatot adjon hozzá képek beágyazásával és a betűtípus megváltoztatásával.

8. ClickUp projektigény-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp projektigény-sablon

Míg az előző sablonok kezdőbarátok voltak, ez a sablon összetettségének köszönhetően több erőfeszítést igényel a megtanulásához. Végül is, ami a funkciókat illeti, a ClickUp Project Request Template olyan, mint egy svédasztalos büfé. 🍽️

Miután megtanulta a használatukat, az összes projekttervezést egyetlen platformon végezheti el. Ez lehetővé teszi a kérések összegyűjtését és kezelését, azok feladatként való hozzárendelését, valamint a haladásuk nyomon követését.

Ez a sablon egy mappa, amely két listából áll: „Kérelem űrlap és hátralék” és „Jóváhagyott projektek”. Az előbbiben több nézetet talál:

Projektigénylő űrlap benyújtása: Lehetővé teszi az ügyfelek visszajelzéseinek egységes gyűjtését. Kérések listája: Összefoglalja az összes kérést/feladatot, állapot szerint csoportosítva. Kérelmek táblája: Lehetővé teszi a feladatok vizualizálását és rendezését, agilis stílusban. Gantt: Feladatütemények létrehozása a zökkenőmentesebb : Feladatütemények létrehozása a zökkenőmentesebb időgazdálkodás érdekében Munkaerő-igény: A feladatok a megbízottak szemszögéből jelennek meg, ami hatékony : A feladatok a megbízottak szemszögéből jelennek meg, ami hatékony erőforrás-elosztást tesz lehetővé. Csevegés: Megkönnyíti a csapattagok közötti kommunikációt

A Jóváhagyott projektek listában kiválaszthatja és kiemelheti azokat a kezdeti kéréseket (vagy kéréseket), amelyek készen állnak a gyártásra, és figyelheti, ahogy projektjei megvalósulnak és virágoznak. 🌼

9. Word RFQ sablon a Template.net webhelyről

Használja a Template.net Word RFQ sablonját egyszerű és hatékony ajánlatkéréshez.

Ha a Word a kedvenc eszközöd, akkor ez az opció megfelelő lehet számodra. A Template.net Word-ben található ajánlatkérési sablonja minimalista és lényegre törő, kevés erőfeszítést igényel mind a vállalat, mind a beszállító részéről.

Csak 3 részből áll: a feladó és a címzett elérhetőségei, a háttérinformációk és a kérelem részletei. A háttérinformációk a dokumentum leírását tartalmazzák, és röviden említik a kért terméket és a határidőt.

A kérelem részleteit tartalmazó táblázat lehetővé teszi, hogy a részletekbe is belemenjen, és pontosan tudassa a másik féllel, mire van szüksége. A táblázat olyan információkat tartalmaz, mint:

RFQ szám

Felelős tisztviselő

Benyújtási határidő

Mérföldkövek

Előnyben részesített létszám

Biztonsági és jogi követelmények

További kérések

A Word mellett ez a sablon a Google Docs és az Apple Pages programokban is működik. Ne feledje, hogy a sablon letöltéséhez fizető előfizetőnek kell lennie a Template.net webhelyen.

10. Excel RFQ sablon a Vertex42-től

Készítsen professzionális ajánlatkéréseket táblázatos formában a Vertex42 Excel RFQ sablonjával.

Használja a Vertex42 ingyenes RFQ-sablonját Excelben vagy Google Sheetsben, és tapasztalja meg, hogyan változik meg beszerzési folyamata a hétköznapiból kiválóvá.

A formátumot leszámítva nem sokban különbözik a korábban felsorolt sablonoktól. Tartalmazza az ügyfelek és beszállítók elérhetőségeit, valamint az árajánlat és a megrendelés részleteit.

A leírás részben felsorolhatja az összes szükséges terméket vagy szolgáltatást és azok árait, valamint jelölhet, hogy az összeg adóköteles. Az Excel egyik legjelentősebb előnye, hogy elvégzi a számításokat, ami időt takarít meg és csökkenti a hibák kockázatát. Emellett gyorsan részletes jelentéseket is készíthet.

A sablon utolsó része a Felhasználási feltételek. Használja ezt a lehetőséget a műszaki részletek és preferenciák megadására. Aláírást is hozzáadhat. A Vertex42 ajánlása szerint exportálja PDF fájlként, mielőtt elküldi a beszállítóknak.

A 10 legjobb ajánlatkérési sablon – áttekintés

Az összes sablon és azok funkcióinak rövid áttekintéséhez tekintse meg az alábbi táblázatot:

Sablon Előnyök ClickUp árajánlatkérési sablon Szilárd tudásbázist biztosít azoknak a beszállítóknak és szolgáltatóknak, akik együttműködni szeretnének Önnel. ClickUp ajánlatkérő űrlap sablon Lehetővé teszi az ajánlatkérések összegyűjtését, azok feladatokká alakítását és végrehajtásuk egyszerű tervezését. ClickUp szolgáltatási ajánlat űrlap sablon Biztosítja, hogy minden szükséges információt megkapjon ahhoz, hogy pontos árajánlatot adjon szolgáltatásaira. ClickUp költségvetési javaslat sablon Megkönnyíti a projektek pénzügyi tervezését és egyszerűsíti a kommunikációt az érdekelt felekkel. ClickUp pályázat-sablon Segít hatékony ajánlatkérést írni, hogy növelje esélyeit a projekt finanszírozásának megszerzésére. ClickUp üzleti ajánlat sablon Lépésről lépésre segít az üzleti ajánlatok elkészítésében, így azok könnyebben kezelhetővé válnak. ClickUp szolgáltatások ajánlat sablonja Lehetőséget biztosít arra, hogy részletesen leírja szolgáltatásait, és megnyerje a potenciális ügyfeleket. ClickUp projektigény-sablon Minden szükséges eszközt megkap a kérelmek kezeléséhez, azaz azok összegyűjtéséhez, prioritásba rendezéséhez és a folyamat nyomon követéséhez. Word RFQ sablon a Template.net webhelyről Egyszerű, testreszabható ajánlatkérő sablonok a Microsoft Word programban. Excel RFQ sablon a Vertex42-től Lehetővé teszi professzionális megjelenésű ajánlatkérő űrlapok létrehozását Excelben és az árak egyszerű kiszámítását.

Az ajánlatkérési folyamat javítása sablonokkal – Záró gondolatok

Ne hagyja, hogy az ajánlatkérései másodlagos fontosságúak legyenek. Fordítson rájuk figyelmet, és számtalan beszállítói lehetőséget nyithat meg. 🚪

Szerencsére ezekkel a praktikus RFQ-sablonokkal nem kell sok időt és energiát fordítania arra, hogy professzionális megjelenést biztosítson nekik. Csak ki kell töltenie az üres mezőket és szükség szerint testreszabnia, és ennyi – máris élvezheti a racionalizált és sikeres beszerzést!