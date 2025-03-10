PERT-diagram útmutató 6 példával és sablonnal a csapatod számára

Hallott már a Gantt-diagramokról, kipróbálta a gondolattérképeket, és tudjuk, hogy imádja a jó folyamatábrákat... de mi a helyzet a PERT-diagramokkal?

A PERT-diagramok egykor kemény hírnévvel küzdöttek, mivel beállításuk, szerkesztésük és frissítésük nagyon munkaigényes volt. Azonban nem olyan kihívást jelentőek, mint egykor gondoltuk.

Ezek a munkafolyamat-diagramok hosszú utat tettek meg azóta, hogy az amerikai haditengerészet az 1950-es években feltalálta őket. A rugalmas és hatékony projektmenedzsment szoftverek segítségével a PERT-diagramok visszatértek. Bár ez a diagramtípus kevésbé ismert, mint más agilis módszerek, a PERT-diagramok elkészítése gyorsabb és kezelésük könnyebb, mint valaha!

A PERT-diagramok rendkívül vizuálisak és hasznosak a feladatok függőségének azonosításában, a határidők betartásában és még sok másban! Olvassa el velünk a PERT-diagramokkal kapcsolatos összes információt. Hat hasznos PERT-diagram példát, sablont, felhasználási esetet és még sok mást mutatunk be Önnek. 📈

Mi az a PERT-diagram?

Nem kiabálunk Önnel; a PERT nagybetűvel kell írni. 🙂

A Program Evaluation Review Technique (programértékelési és felülvizsgálati technika) rövidítéséből származó PERT-diagramok a főbb feladatokat könnyebben kezelhető cselekvési tételekre bontják, és grafikusan elrendezik azokat a projekt ütemtervében.

Tervezze és szervezze meg projektjeit, ötleteit vagy meglévő feladatait a ClickUp alkalmazásban, hogy a végső vizuális vázlatot kapja.

A PERT-diagram komplexitását a kritikus útvonal mentén található projektmérföldkövek száma és az egyes feladatok elvégzéséhez becsült idő határozza meg.

Várjunk csak, mi is az a kritikus út?

A kritikus út módszer (CPM) egy népszerű projektmenedzsment megközelítés, amely csak a projekt befejezéséhez szükséges alapvető feladatokra koncentrál. A kritikus út meghatározása előnyös azoknál a projekteknél, amelyek veszélyesen elmaradnak a határidőktől, vagy túl bonyolultnak tűnnek ahhoz, hogy el lehessen kezdeni őket.

A projekt befejezéséhez elengedhetetlenül szükséges elemeket azonosítva és azokat PERT-diagramon elrendezve, csapata megtalálja az irányt. 🧭

A PERT-diagram négy összetevője

A gondolattérképekhez hasonlóan a PERT-diagramon szereplő minden feladat egyértelműen egy világos célhoz vagy témához kapcsolódik, de négy kulcsfontosságú elem különbözteti meg a PERT-diagramokat:

Csomópontok (események vagy mérföldkövek): A csomópontok a projekt fontos pontjait jelölik, például egy feladat megkezdését vagy befejezését. Körökkel vagy téglalapokkal jelöljük őket. Nyilak (feladatok vagy tevékenységek): A csomópontok közötti nyilak a elvégzendő feladatokat vagy tevékenységeket jelölik. A nyilak iránya a feladatok függőségét mutatja. Függőségek (előd és utód kapcsolatok): Ezek határozzák meg a feladatok végrehajtásának sorrendjét. Egyes feladatok csak akkor kezdődhetnek meg, ha más feladatok már befejeződtek. Időbecslések: A PERT minden feladat esetében 3 időbecslést használ a várható időtartam kiszámításához: Optimista idő (O): A feladat elvégzéséhez szükséges legrövidebb idő Pesszimista idő (P): A feladat elvégzéséhez szükséges leghosszabb idő Legvalószínűbb idő (M): A feladat elvégzéséhez szükséges várható idő legjobb becslése Optimista idő (O): A feladat elvégzéséhez szükséges legrövidebb idő Pesszimista idő (P): A feladat elvégzéséhez szükséges leghosszabb idő Legvalószínűbb idő (M): A feladat elvégzéséhez várhatóan szükséges idő legjobb becslése.

Optimista idő (O): A feladat elvégzéséhez szükséges legrövidebb idő

Pesszimista idő (P): A feladat elvégzéséhez szükséges leghosszabb idő

Legvalószínűbb idő (M): A feladat elvégzéséhez várhatóan szükséges idő legjobb becslése.

Így, ha összeadja a PERT-diagramon az egyes feladatokra szánt időt, világos képet kap arról, hogy mennyi időbe telik a projekt befejezése. 🙌🏼

Készen állsz a saját PERT-diagramjaid elkészítésére? Hat PERT-diagram példával segítünk elindulni az úton. 🗺

6 PERT-diagram példa a ClickUp, LucidChart, Adobe és Smart Draw programokban

Mint egy gyönyörű borsmenta csokoládé, a PERT-diagramok is különböző formákban és méretekben léteznek, de alapvető elemeik minden formában megmaradnak.

Íme hat PERT-diagram példa különböző iparágakban és különböző felhasználási esetekben dolgozó csapatok számára. Kövesse nyomon vagy készítsen velünk egyet! Ezek a PERT-diagram példák ingyenesen elkészíthetők. 🤓💸

1. ClickUp tartalommarketing PERT-diagram példa

Tartalommarketing PERT-diagram példa a ClickUp-ban

Ebben a tartalommarketing PERT-diagram példában egy blogfeladat életciklusát követjük nyomon, ahol a Kezdési dátum alakzat jelzi a feladat létrehozásának időpontját, a Közzétételi dátum alakzat pedig azt, hogy a feladat mikor lett befejezettnek jelölve.

A ClickUp Whiteboards alkalmazásban létrehozott diagram azt mutatja, hogy egy blogfeladatnak hány csapattag és jóváhagyáson kell átmennie, mielőtt a végleges változatot közzéteszik. Láthatjuk, hogy a feladat létrehozása után a SEO-csapat, a tartalomkezelő, a grafikus és az író együtt dolgoznak a folyamat különböző feladatait elvégezni.

Ez a PERT-diagram világos áttekintést ad az alapvető lépésekről, különösen akkor, ha új csapattagokat tanít az egyik fő folyamatáról, vagy más részlegeknek magyarázza a munkafolyamatát. Innen szükség esetén mélyebbre áshat a kisebb részletekbe és alfeladatokba.

2. ClickUp weboldal indítása PERT-diagram példa

Weboldal indítás PERT-diagram példa a ClickUp-ban

Most, hogy megértettük az alapelveket, nézzünk meg egy bonyolultabb munkafolyamatot! Ez a ClickUp-ban található PERT-diagram példa egy weboldal elindításának több lépésből álló folyamatát mutatja be.

Ebben a PERT-diagramban láthatjuk, hogy minden nyíl hetes időbélyeggel van ellátva, amely jelzi, hogy az egyes feladatok mikor kerülnek végrehajtásra a projektben. Ebben a példában fontos megjegyezni, hogy minden zöld kör egy feladatot jelöl, de nem láthatók az egyes nagyobb feladatok elvégzéséhez szükséges alfeladatok és kisebb lépések. A klasszikus PERT-diagramokhoz hasonlóan ez is csak a projekt mérföldköveinek vagy fontosabb teendőknek egy általános áttekintése.

Bár ez a PERT-diagram a ClickUp Whiteboards alkalmazásban készült, a Mind Maps Blank módjával is újra létrehozhatja! A cikk későbbi részében megmutatjuk, hogyan kell ezt megtenni. 🤓 ⬇️

3. Szoftver PERT-diagram

PERT-diagram példa: Nick Cotter, Growann

Mivel a PERT-diagramok a projekt átfogó áttekintésével kezdődnek, kiválóan alkalmasak a felhasználói utak feltérképezésére és annak vizualizálására, hogy az adatok hogyan mozognak a rendszerben az A ponttól a B pontig. Azok számára, akik nem rendelkeznek mélyreható ismeretekkel egy adott témában, vagy a funkciók közötti csapatok számára a PERT-diagramok segítenek a bonyolult kérdéseket világos, tömör ötletekre bontani.

Ebben az esetben ezt a PERT-diagram példát egy szoftvermérnök használja belsőleg, hogy meghatározza, hol fordulnak elő problémák, és vizuálisan közölje ezeket a megállapításokat a csapatával.

A PERT-diagramot használtuk, amikor webalkalmazást fejlesztettünk a vállalkozásunk számára. Én nem vagyok mérnök, de a társalapítóm az, ezért számára elengedhetetlen volt egy olyan diagram elkészítése, amely bemutatja a rendszereink működését és azt, hogy azok hogyan függnek egymástól vagy függetlenek egymástól. Ez lehetővé teszi számomra, hogy vizualizáljam az adatok áramlását, az alkalmazások megjelenítését és az adatok különböző rendszereinkben való áramlásának idővonalát. Ezzel a diagrammal társalapítóm könnyen meg tudja fogalmazni, hol merülnek fel jelenleg problémák az alkalmazásunkkal, és megoszthatja ezeket másokkal és velem a csapatunkban.

A PERT-diagramot használtuk, amikor webalkalmazást fejlesztettünk a vállalkozásunk számára. Én nem vagyok mérnök, de a társalapítóm az, ezért számára elengedhetetlen volt egy olyan diagram elkészítése, amely bemutatja a rendszereink működését és azt, hogy azok hogyan függnek egymástól vagy függetlenek egymástól. Ez lehetővé teszi számomra, hogy vizualizáljam az adatok áramlását, az alkalmazások megjelenítését és az adatok különböző rendszereinkben való áramlásának idővonalát. Ezzel a diagrammal társalapítóm könnyen meg tudja fogalmazni, hol merülnek fel jelenleg problémák az alkalmazásunkkal, és megoszthatja ezeket másokkal és velem a csapatunkban.

4. Lucidchart PERT-diagram

via Lucidchart

A PERT-diagramok bármilyen projektben hasznosak lehetnek, még a lakásfelújításokban is! Ez a Lucidchart által készített PERT-diagram példa egy új építkezés több lépésből álló műveletsorrendjét mutatja, és csak a kritikus utat követi nyomon. Bár ez a diagram nem ideális a kisebb részletek kidolgozásához, hasznos lehet a projekt befejezéséhez becsült idő és a már eltöltött idő összehasonlításához.

Számos tényező befolyásolja a napi építési projektmenedzsment folyamatokat, ami szükségessé teszi a PERT használatát. Amikor az ügyfeleknek beszámol a haladásról, vagy elmagyarázza, miért maradt le az építési folyamat egy része, a PERT diagramok segítségével gyorsabban azonosíthatja a nagyobb problémákat.

5. Smart Draw példa

via Smart Draw

Ez a Smart Draw PERT-diagram példa sablonként is szolgál, hogy megértsd az általános elvet. És bár a legtöbbünk valószínűleg nem repülőgépeket tervez, ez egy remek példa arra, hogyan lehet komplex munkafolyamatokat gyorsan egyszerűsíteni, és mégis előnyös lehet a csapat számára, mert megmutatja a kritikus teendőket és a projekt befejezéséhez hátralévő időt.

6. Adobe PERT-diagram példák

via Adobe Express

Ha egy kicsit különlegesebb diagramot keres, az Adobe Express rengeteg PERT-diagram példát kínál kisebb munkafolyamatokhoz, egyedi színekkel és betűtípusokkal. Bár ezek a PERT-diagramok nehezebben használhatók a feladatok nyomon követéséhez, gyorsan beállíthatók és hasznosak lehetnek ötletek bemutatásához más részlegek vagy csoportok számára, akik nem rendelkeznek széles körű háttérismeretekkel a projektről.

Mivel a PERT-diagramok a projekt nagyobb feladatait fedik le, az Adobe PERT-diagram példája segít átadni az általános képet egyszerű lépésekkel egy olyan folyamatban, amely nem igényel további részletes feladatokat – gondoljon például utazási útvonalakra, tantermi napirendekre vagy iskolai prezentációkra.

Hogyan készítsünk PERT-diagramot a ClickUp segítségével

A PERT-diagram elkészítésének első lépése a legjobb projektmenedzsment platform kiválasztása, amelyre azt felépítheti!

A ClickUp egy modern termelékenységi megoldás, amely különböző iparágakban működő csapatok számára teszi lehetővé a munkájuk összehangolását és bármilyen méretű projektekben való együttműködést. A ClickUp több száz rugalmas funkcióval rendelkezik, többek között több mint 15 módszerrel a projektek vizualizálására, az idő kezelésére és az erőforrások lehető leghatékonyabb elosztására. A projektmenedzsment, a tudásmenedzsment és a kommunikáció egyetlen alkalmazásban való összevonásával a ClickUp segítségével a munka egyszerűbbé válik.

A testreszabható munkafolyamat-nézetek között megtalálható a Lista, a Gantt, az Idővonal, a Tábla és a ClickUp Mind Maps – más néven az új kedvenc forrása a dinamikus és részletes PERT-diagramok készítéséhez.

Ötleteljen, és rajzoljon szabad formájú gondolattérképet a ClickUp Blank Mode módjában.

Készítse el PERT-diagramját a ClickUp Mind Maps segítségével úgy, hogy csomópontokat hoz létre, színkódolt összekötőket ad hozzá, és a feladatokat logikus sorrendbe rendezi. A ClickUp Mind Maps egyik fő előnye, hogy könnyen létrehozható, szerkeszthető és megosztható. Ha pedig projektje még a tervezési szakaszból a végrehajtási szakaszba lép, használja a Blank Mode módot, hogy vázlatot készítsen szabad formájú diagramjáról, majd alakítsa át a csomópontokat ClickUp-feladatokká, hogy megkezdhesse tervei megvalósítását.

A PERT-diagram elkészítésének egy másik, együttműködésen alapuló módja a digitális táblaszámítógép-szoftver használata. A ClickUp Whiteboards az egyetlen virtuális táblaszámítógép-eszköz, amely a brainstorming fázisból a fejlesztésig minden ötletet átvehet anélkül, hogy el kellene hagynia a tábláját. Az objektumok és alakzatok közvetlenül a ClickUp Whiteboardból alakíthatók feladatokká, a kapcsolódó fájlokkal, ClickUp Docs-okkal és médiákkal együtt, amelyek további kontextust nyújtanak.

Ezen felül rengeteg hasznos funkciót kap, például érintőképernyős felületet, rugalmas megosztási lehetőségeket, AI-alapú képalkotást és számos új sablont.

A ClickUp Whiteboards segítségével alakítsa ötleteit megvalósítható tervekké!

A táblák mindenféle munkafolyamat-diagram, így a PERT-diagramok készítésére is alkalmasak. De ha még nem használt táblaszoftvert vagy ilyen típusú diagramot, ne aggódjon! A következő részben sablonokat mutatunk be.

PERT-diagram sablonok a ClickUp-ban

A ClickUp előre elkészített, testreszabható sablonokat is kínál, amelyek segítségével gyorsan létrehozhatja PERT-diagramját. Próbálja ki ezeket:

1. PERT-diagram sablon a ClickUp-tól

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp PERT-diagram sablonja segít részletes vizuális ütemtervet készíteni a projektjéhez, így nyomon követheti a haladást és biztos lehet benne, hogy egyetlen részlet sem marad figyelmen kívül.

A ClickUp PERT-diagram sablonjával részletes vizuális ütemtervet készíthet projektjéhez, így könnyebben nyomon követheti a folyamatot, és biztos lehet benne, hogy egyetlen részletet sem hagy ki.

A táblasablon segít megtervezni és vizualizálni a projektfolyamatokat. Tartalmazza a folyamatok példakénti lépéseit, beleértve a kezdési dátumot, az időtartamot és a befejezési dátumot. Ez a sablon segít nyomon követni a projektet és együttműködni az érdekelt felekkel.

2. A ClickUp egyszerű PERT-diagram sablonja

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp egyszerű PERT-diagram sablonjával bontsa fel a projekteket egyszerűbb feladatokra a jobb szervezés érdekében.

A ClickUp egyszerű PERT-diagram sablonja tökéletes egyensúlyt biztosít a rugalmasság és az egyszerűség között, hogy intuitív módon tudja megtervezni projektjét. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

A projekt felépítését egyetlen pillantással áttekintheti.

A projektek egyszerűbb feladatokra bontása a jobb szervezés érdekében

Könnyen azonosíthatja a sikeres befejezéshez szükséges kritikus utat.

További PERT-diagram sablonokat itt talál

Mikor érdemes PERT-diagramot használni?

A PERT-diagram a következő esetekben a leghasznosabb:

A projekt tevékenységek időtartama bizonytalan: Ideális kutatás, fejlesztés és új termékek bevezetése esetén, ahol a feladatok időtartama előre nem jelezhető. Összetett, függőségekkel rendelkező projektek kezelése: Segít vizualizálni a feladatsorokat és azok közötti kapcsolatokat. A projekt ütemtervének becslése többféle forgatókönyvvel: Optimista, pesszimista és legvalószínűbb időbecsléseket használ a jobb előrejelzés érdekében. Kritikus feladatok azonosítása: Meghatározza a kritikus utat, hogy a projekt befejezési idejét közvetlenül befolyásoló feladatokra összpontosítson. Több csapat koordinálása: Strukturált munkafolyamatot biztosít nagy, egymástól függő csapatok számára. A projekt késedelmek minimalizálása: Segít előre látni a szűk keresztmetszeteket és ennek megfelelően módosítani az ütemtervet.

A PERT-diagramok előnyei

Jobb időgazdálkodás: Három időbecslést használ a bizonytalanság figyelembevétele érdekében, ami pontosabb ütemezést eredményez.

A projekt folyamatának vizualizálása: Grafikusan ábrázolja a feladatsorokat, a függőségeket és a mérföldköveket.

Segít azonosítani a kritikus utat: Meghatározza a függő feladatok leghosszabb sorrendjét, biztosítva, hogy a projekt befejezése ne késlekedjen.

Segít az erőforrások elosztásában: Segít Segít az erőforrások hatékony elosztásában azáltal, hogy azonosítja a kritikus és nem kritikus feladatokat.

Megkönnyíti a kockázatkezelést: előre jelzi a lehetséges projektkésedelmeket, és lehetővé teszi a vezetők számára, hogy proaktív intézkedéseket tegyenek.

Javítja a döntéshozatalt: A projekt befejezésének különböző forgatókönyveinek értékelésével jobb tervezést tesz lehetővé.

A PERT-diagramok korlátai

Időigényes nagy projektek esetén: A PERT-diagramok létrehozása és frissítése bonyolult lehet több ezer feladatot tartalmazó projektek esetén.

Erősen szubjektív becslések: Az időbecslések szakértői véleményen alapulnak, ami torzítást okozhat.

Nem veszi figyelembe az erőforrás-korlátokat: A PERT az időre összpontosít, de nem veszi figyelembe a korlátozott erőforrásokat, mint például a munkaerő és a költségvetés.

Gyakori frissítések szükségesek: Bármilyen projektváltozás (késedelmek, új feladatok) a teljes PERT-diagram frissítését igényli.

Egyszerű projektekhez nem ideális: Kis, egyszerű projektekhez nem feltétlenül szükséges részletes PERT-elemzés.

A PERT és a CPM közötti különbség

A PERT (Program Evaluation and Review Technique) és a CPM (Critical Path Method) mindkettő projektmenedzsment technika a feladatok ütemezéséhez és kezeléséhez, de több szempontból is különböznek egymástól. Íme egy összehasonlítás:

Funkció PERT (programértékelési és felülvizsgálati technika) CPM (kritikus út módszer) Fókusz Időbecslés és bizonytalanság a projektütemezésben Költségoptimalizálás és idő-költség kompromisszumok Feladat időtartama 3 időbecslést használ: optimista (O), pesszimista (P) és legvalószínűbb (M) Egyetlen determinisztikus (fix) időbecslést használ A projektek jellege Legalkalmasabb kutatáshoz, fejlesztéshez és bizonytalan időtartamú projektekhez. Legalkalmasabb építési, gyártási és rutinprojektekhez, amelyek időtartama előre jelezhető. Tevékenységek típusa Kiszámíthatatlan tevékenységekkel foglalkozik (K+F, új termékek bevezetése) Előre jelezhető és ismétlődő feladatok kezelése Kritikus út Meghatározza a függő feladatok leghosszabb sorozatát a projekt időtartamának meghatározásához. Meghatározza a leghosszabb sorozatot, de a költségminimalizálásra összpontosít. Rugalmasság Alkalmas nagyfokú bizonytalansággal és változékonysággal járó projektekhez. Alkalmas jól meghatározott, egyértelmű ütemtervvel rendelkező projektekhez. Alkalmazás Használata olyan iparágakban, mint a védelem, az űrhajózás és a kutatás-fejlesztés Építőiparban, mérnökirodákban és termelés tervezésében használják.

A Gantt-diagram és a PERT-diagram közötti különbség

Ha úgy gondolja, hogy a PERT-diagramok nagyon hasonlítanak a Gantt-diagramokra, akkor nem téved, de van néhány különbség, amelyet érdemes szem előtt tartani.

Tervezze meg projektjeit, kezelje a függőségeket és rangsorolja a feladatokat a ClickUp Gantt-nézetével.

A két projektmenedzsment-megközelítés közötti legnagyobb különbség az, hogy mikor kell őket használni.

A PERT-diagramok átfogó képet adnak a projekt ütemtervéről, mivel a kritikus útvonalra koncentrálnak. Ezért hasznos eszközök a belső csapatok számára, de ha részletes frissítéseket kell jelenteni az érdekelt feleknek és a felsőbb vezetésnek, akkor a Gantt-diagramok a megfelelő választás.

Íme egy részletesebb áttekintés arról, mikor érdemes PERT-diagramokat használni, és mikor inkább Gantt-diagramokat:

PERT-diagramok Gantt-diagramok Belső csapatok által projekttervezési eszközként használják Részletes előrehaladás bemutatására használható eszközként. Fókuszban a magas szintű mérföldkövek és a kritikus út A figyelem középpontjában az egyes mérföldköveket alkotó feladatok és alfeladatok kezelése áll. Azoknak a csapatoknak, akiknek szükségük van arra, hogy megbecsüljék, mennyi időt vesz igénybe a teljes projekt Azok számára, akik szeretnék tudni, hogy az egyes feladatok mennyi időt vesznek igénybe Hogy megértsük, hogyan befolyásolják a feladatok közötti függőségek a projekt egészének ütemtervét. Hogyan hatnak a feladatok közötti függőségek a feladatok tulajdonosaira?

Nem tud dönteni, melyik diagramot válassza? Semmi gond! A ClickUp Gantt-nézetével gyorsan megjelenítheti a projektfeladatok legfontosabb mérföldköveit, egyszerűen csak bekapcsolva a diagram jobb felső sarkában található kritikus út számítási eszközt.

A ClickUp segítségével egyetlen kattintással megtekintheti a kritikus útvonalon maradt feladatok alapján a munkaterhelését!

Így diagramja PERT-diagramhoz hasonló madártávlatból mutatja be a legfontosabb feladatokat, anélkül, hogy elveszítené a Gantt-diagramban látható feladat részleteit. A legjobb mindkét világból. 💕

Mik a feladatfüggőségek, és miért fontosak a PERT-diagramok szempontjából?

Emlékszik még a PEMDAS-ra? 👀

Emlékszik még az általános iskolában tanult szabályokra, amelyek megmutatták, mikor kell összeadni, kivonni, szorozni és osztani? Nos, a feladatok függőségei nagyjából ugyanilyenek.

A műveletek egyértelmű sorrendje elengedhetetlen a projekt időbeni megvalósításához, és a PERT-diagramok hatékonysága is ezen alapul!

A feladatok közötti kapcsolatok és függőségek jelzik a projektekben a meghatározott sorrendben elvégzendő feladatok folyamatát. Ezen kapcsolatok figyelmen kívül hagyása torlódásokhoz, késésekhez és erőforrások pazarlásához vezet, ami a projektmenedzserek számára a legkevésbé kívánatos.

A projekt nem haladhat előre a feladatok közötti kapcsolatok meghatározása nélkül, de a PERT-diagramok segítenek ezek azonosításában, miközben a diagram formát ölt.

Egyes feladatfüggőségek könnyen felismerhetők, mások viszont... nem annyira. Például a logikai függőségek (más néven ok-okozati függőségek) természetesen előfordulnak a munkafolyamat bizonyos szakaszaiban, és ezeket nem lehet elkerülni. Mint ahogy a forgatókönyv megelőzi a filmet, vagy a zokni megelőzi a cipőt, remélem. 🧦

Az egyéb típusú feladatfüggőségek közé tartoznak:

Erőforrás-függőségek : Ha két vagy több feladat elvégzéséhez ugyanazok az erőforrások szükségesek, de ezeket az erőforrásokat nem lehet egyszerre felhasználni.

Csapatok közötti függőségek : amikor egy projektfeladat különböző részlegek csapattagjait érinti

Külső függőségek: Bármely váratlan esemény, amely a csapat tagjainak ellenőrzésén kívül esik, és hatással van a projektre.

És még sok-sok más. 😳

Tervezzen előre a PERT-diagramokkal

Akár egy kijelölt sablon segítségével, akár egy digitális táblán hozza létre a PERT-diagramot, minden a választott projektmenedzsment szoftverrel kezdődik, amely összefogja az összes elemet.

A ClickUphoz hasonló projektmenedzsment eszközzel létrehozott, testreszabható és rugalmas PERT-diagram segítségével az Önhöz hasonló projektmenedzserek áttekintést kaphatnak a projekt mérföldköveiről, ütemtervéről, a feladatok függőségéről és még sok másról!

A ClickUp funkciókban gazdag, örökre ingyenes csomagja minden szükséges eszközt biztosít a gyönyörű PERT-diagramok elkészítéséhez, beleértve a ClickUp Whiteboards-ot, korlátlan feladatokat és több mint 1000 integrációt, amelyekkel még tovább egyszerűsítheti folyamatait.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy a PERT-diagramok segítségével visszatérjen a helyes útra!