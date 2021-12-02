ClickUp blog

Kezdőknek szóló útmutató a ClickUp műszerfalakhoz (15 használati példával)

2021. december 2.

Órákig méretezted és átméretezted a diagramokat, miközben túl sok vagy túl kevés adat miatt agonizáltál. Fájdalmas egy irányítópultot a semmiből létrehozni, és vitathatatlanul még fájdalmasabb megnézni és megérteni az adatok történetét.

Ezért azok a vállalatok, amelyek magas szintű vizualizációt és betekintést szeretnének vállalatuk tevékenységébe, a legjobb erőforrásokba fektetnek be – például a ClickUp misszióvezérlő központjába –, hogy interaktív irányítópultokat hozzanak létre, amelyek feltárják az adatokban rejlő furcsaságokat, mintákat és trendeket.

A ClickUp műszerfalai összefogják az információforrásokat, hogy valós időben gyorsan hozzáférhessen az adatokhoz, megérthesse a népszerű mutatókat, felismerhesse a munkafolyamatok szűk keresztmetszeteit és még sok mást.

A cikk végére a következőket fogja megtanulni:

  • Hogyan illesztheti megfelelően jelentéstípusát a ClickUp Dashboards widgetjeihez?
  • A ClickUp Dashboard tervezésének és működésének bevált gyakorlata
  • Többféle módszer ugyanazon KPI megjelenítésére
  • Iránymutató kérdések, amelyeket feltehetsz a ClickUp Dashboard felépítése során

Kezdjük!

Mik azok a műszerfalak a ClickUp-ban?

A ClickUp műszerfalai minimalizálják a közvetlen beosztottak által elküldött állapotjelentésekben általában megjelenő zajt, amelyek összefoglalják a projektről már tudott információkat. A ClickUp műszerfal egyetlen megbízható forrásként hozzáadott értéket jelent, mivel feladatkezelő és jelentéskészítő eszközként is funkcionál, amelynek segítségével:

  • Gyorsan áttekintheti a műszerfalat, hogy megértse a legfontosabb tanulságokat.
  • Szerkessze a feladatokat, a munkaterheléseket és a műszerfalon belül a furcsaságokat.
  • Jegyzetek hozzáadása a hiányzó kontextus kiegészítéséhez
  • Rendezzen megbeszéléseket, hogy a projektkommunikáció egy helyen maradjon, és még sok más

Hihetetlenül hatékony és páratlan eszközzel idővel minimális erőfeszítéssel jobb verziókat hozhat létre ugyanazon műszerfalból, ahogy a vállalat KPI-jei változnak vagy a csapat tagjai cserélődnek.

Hány kattintás szükséges ahhoz, hogy eljusson a közönsége által keresett mutatóhoz?

A jelentése értelmetlen, ha a közönségének információkat kell keresnie. A ClickUp Dashboards központi hozzáférést biztosít az adatforrásokhoz, így Ön a legfontosabb információkat tudja közölni.

⚖️ Munkahelyi terhelés egyensúlya

Amikor a csapatod egyik tagja megkeres téged, hogy meghosszabbítsd a határidőt, természetesen előveszed a feladatlistáját, és módosítod. Sajnos, bár a proaktivitásod jó szándékú, az eredmény negatív hatással járhat.

Először vegye fel a kapcsolatot a csapat többi tagjával, és magyarázza el nekik a munkaterhelés miatt bekövetkező ütemterv-változást. Ezután lehetőségük lesz jelezni, ha bármilyen problémát észlelnek, így a munkafolyamat nem szakad meg.

👀 Olvashatóság

Ha a közönséged az első tíz másodpercben nem tudja megérteni, mit közöl a műszerfalad, akkor elvesztetted őket. Hasznos tudni, hogy milyen KPI-ket kell ismerniük, és mely információk a legfontosabbak számukra.

📈 Valós idejű adatok

Bármilyen típusú jelentéskészítésnél a legnehezebb feladat az információforrások összegyűjtése. Ön manuálisan köti össze a pontokat? Próbálja meg a folyamatot minél inkább automatizálni, hogy ne pazarolja az idejét.

Tegyük fel, hogy Ön általában nem az a típus, aki önként vállalja a projektjelentések beállítását és karbantartását, mert azok nehezen érthetőek (vagyis unalmasak). Ebben az esetben lenyűgözni fogják a ClickUp Dashboards testreszabható jelentés widgetjei.

15 ClickUp műszerfal használati példa

Nem kell projektmenedzsment szakértőnek lennie ahhoz, hogy használni tudja a ClickUp műszerfalakat. Az egyszerű célkövetőtől a kampánymutatók azonosításáig – itt találja a különböző használati esetekhez ajánlott widgeteket.

📌 1:1 teljesítményértékelő megbeszélések + HR

A vezetők hasznos információkat kapnak a teljesítménymenedzsmentről és a munkavállalók fejlesztéséről, hogy értékeléseket adjanak és kapjanak a műszerfalakról.

Mérőszám típusWidget típus
1:1 Heti dokumentumokEgyéni beágyazás
Gyors hivatkozásokSzövegblokk
ProgramjelentésekFeladatlista
Visszajelzések MegbeszélésekCsevegés
Feladatok előrehaladásaMunkaterhelés állapot szerint
OKR-ekCélok
TúlórákOszlopdiagramok

📌 Felépítés

Az építkezésen sok mozgó alkatrész van – és nem csak a helyszínen! A műszerfalak segítségével a projektmenedzserek bárhonnan figyelemmel kísérhetik a legfontosabb kockázatokat, bevonhatják a könyvelési rendszereket és elkészíthetik a munkaterveket.

Mérőszám típusWidget típus
CsapatfeladatokFeladatlista
Ügyfél-elégedettségi arányOszlopdiagram
A hibák kijavításának átlagos idejeSzámítás
Ismétlődő biztonsági értekezletek dokumentumEgyéni beágyazás
Felhasznált költségvetésSzámítás
Órák fizetési időszakonkéntOszlopdiagramok
Projekt Gantt-diagramEgyéni beágyazás

📌 Ügyfélszolgálat/támogatás

Gyűjtsön információkat a műszerfalakról, hogy hatékony üzleti döntéseket hozhasson anélkül, hogy megzavarná ügyfelei élményét.

Mérőszám típusWidget típus
Jegyek megnyitása állapot szerintKördiagram
Új jegyek számaSzámítás
Megosztott tippekCsevegés
Benchmarkok és célokCélok
Támogatási költségek és bevételekSzámítás
Átlagos válasz/megoldási időSzámítás
FeladataktivitásDolgozott

📌 Fejlesztés

Reagáljon a teljesítményproblémákra és a hibákra, mielőtt a csapatot elárasztják a többi részleg Slack-üzenetei! A csapatok a műveleti táblákat bármilyen agilis folyamathoz igazíthatják az optimális csapatmunka érdekében.

Mérőszám típusWidget típus
Tevékenység a szoftverbenKi áll a háttérben?
MegbeszélésekCsevegés
Jegyek számaSzámítás
Tervezés fejlesztéseBurnup
SprintSebességdiagram
Csapat SOP-k, wikik és tudásbázisokDokumentumok
Teljesítmény KPI-kCélok

📌 Eseménytervezés

Az események tervezéséhez és lebonyolításához egy egész falu (és rengeteg erőforrás) szükséges. A műszerfalak egyetlen e-mail nélkül összekötik a belső csapatokat, az ügyfeleket és a beszállítókat, a kis és a nagy események esetében egyaránt.

Mérőszám típusWidget típus
NaptárEgyéni beágyazás
Eseményfeladatok előrehaladásaPortfólió
Az egyes megbízottak előrehaladásaFeladatok megbízott szerint
Kemény határidőkÖsszes sürgős feladat
IdőkövetésSzámlázható jelentés
EseménytervezetekDokumentumok
NaptárakEgyéni beágyazás

📌 Oktatás

Mindezek egy helyen elérhetők – a tanfolyam alapvető információi, dokumentumok és feladatok! Hozza ki a legtöbbet az osztálykezelésből és a tervezésből a műszerfalak segítségével.

Mérőszám típusWidget típus
FélévtervezésFeladatlista
A tanfolyam tanterve és linkekEgyéni beágyazás
Prezentációs anyagGoogle Slides
Heti célokCélok
TanfolyamjegyzetekSzövegblokk
FeladatokDokumentumok
Tanfolyamok HaladásPortfólió

📌 Pénzügy

A pénzügyi szakemberek gyorsan hozzáférhetnek a költségvetésekhez és valós időben elemezhetik azokat, így a jelentések elkészítése feleannyi időt vesz igénybe. Szerezzen hasznos információkat, hogy a döntéseit alátámasztó adatok alapján okosabb stratégiai döntéseket hozhasson.

Mérőszám típusWidget típus
Időbeli trendekOszlopdiagram
Bevételek osztályonkéntKördiagram
Összes kiadás, összes bevételSzámítás
A bevételi költségvetés %-a, a kiadási költségvetés %-aSzámítás
Projektállapot-összehasonlításPortfólió
Követelések és kötelezettségekKördiagram
Céges Excel táblázatokEgyéni beágyazás

📌 Egészségügy

A több forrásból származó adatokat egyetlen nézetbe gyűjtő műszerfalak gyorsan feldolgozzák az egészségügyi rendszereket terhelő adatokat. Ennek eredményeként az egészségügyi szakemberek időt és figyelmet fordíthatnak a betegellátásra anélkül, hogy aggódniuk kellene az elmulasztott információk miatt.

Mérőszám típusWidget típus
Megfelelés/osztályköltségekEgyéni beágyazás
Összes felvett betegSzámítás
Személyzet rendelkezésre állási naptárEgyéni beágyazás
Átlagos várakozási időOszlopdiagram
Ambuláns betegek vs. fekvőbetegekOszlopdiagram
Egészségügyi hálózatFeladatlista
KPI-k és OKR-ekCélok

Nézze meg ezeket az egészségügyi projektmenedzsment eszközöket és betegkezelési eszközöket

📌 Marketing

A marketingcsapatok egy csapaton belüli csapatok. Testreszabhatja a műszerfalakat bármilyen igényhez: e-mail marketing, SEO, közösségi média, Google Analytics, tartalommarketing, digitális elemzés és még sok más!

Mérőszám típusWidget típus
Gyors hivatkozások és megjegyzésekSzövegblokk
KattintásokSzámítás
Teljes funkciók listájaEgyéni beágyazás
BenyomásokVonaldiagram
E-mail ROISzámítás
ProjektfeladatokFeladatlista
Közösségi statisztikákEgyéni beágyazás

📌 Személyes

Miközben a munkáddal vagy elfoglalva, ne felejts el időt szánni a fontos kapcsolatok ápolására! Használd a műszerfalakat személyes CRM-ként és napi tervezőként, hogy elvégezd a teendőidet.

Mérőszám típusWidget típus
TennivalókFeladatlista
PrioritásokCímke használata
Személyes célokCélok
MegjegyzésekEgyéni beágyazás
NaptárEgyéni beágyazás
Ünnepek és szabadságok nyomon követéseFeladatlista
Olvasási listákFeladatlista

📌 Termék

Mely feladatok igényelnek nyomon követést? Kinek kell segítség a munkaterhelés prioritásainak meghatározásához? A műszerfalak segítségével választ kaphat ezekre a kérdésekre anélkül, hogy „gyors” megbeszélés céljából meghívót kellene küldenie.

Mérőszám típusWidget típus
Sprint feladatok státusz szerintKördiagram
MegbeszélésekCsevegés
Nem blokkoló sprint feladatokFeladatlista
Termékismertető dokumentumEgyéni beágyazás
Építési akadályokSzövegblokk
Heti célokCélok
Sürgős prioritásokÖsszes sürgős feladat

📌 Minőségbiztosítás

Kövesse a trendeket, és szerezzen betekintést az adatokon alapuló általános teljesítménybe. A minőségbiztosítási csapatok a műszerfalakat bármilyen igényhez igazíthatják, és korlátlanul megtekinthetik a magas szintű munkát.

Mérőszám típusWidget típus
Ponttábla ÁtlagVonaldiagram
Egyéni feladatok listájaFeladatlista
KPI-kCélok
Összes jegy számOszlopdiagram
Jegyek átlagaSzámítás
MegbeszélésCsevegés
Gyors hivatkozások és megjegyzésekSzövegblokk
Egyéni mutatókSzámítás

📌 Távoli csapat

Elvesztette a fonalat? A műszerfalakat használó távoli csapatok esetében ez nem fordul elő. Bár a csapat tagjai helyszínek vagy időzónák szerint vannak elválasztva, a műszerfalak egyetlen megbízható forrásként szolgálnak az összehangoltság fenntartásához.

Mérőszám típusWidget típus
Heti célokCélok
Feladat előrehaladása a megbízott szerintDolgozott
ProjektaktivitásTevékenység nézet
Folyamatok dokumentálásaEgyéni beágyazás
FeladatállapotokMunkaterhelés állapot szerint
MegbeszélésekCsevegés
1:1 Heti dokumentumokEgyéni beágyazás

📌 Értékesítés

Az értékesítési célok és előrejelzési mutatók mellett közvetlenül a műszerfalakról figyelheti és frissítheti a KPI-ket és az OKR-eket. Vannak-e szűk keresztmetszetek vagy folyamatok, amelyekkel foglalkozni kell? A műszerfalak segítségével a csapatok gyorsan elemezhetik az adatokat és korrigálhatják az irányt.

Mérőszám típusWidget típus
Értékesítés csapattagok szerintSzámítás
A legnépszerűbb termékek bevétel szerintKördiagram
1:1 Heti dokumentumokEgyéni beágyazás
Lejárt lehetőségekSzámítás
Egyéni feladatlistákFeladatlista
Értékesítési folyamatOszlopdiagram
Heti célokCélok
Értékesítési feladatok vs. nem értékesítési feladatokSzámítás

📌 Csapat

Ahelyett, hogy egy egyszerű Excel táblázatot nézne át, ossza meg a műszerfal képernyőjét a következő stand-up meetingen, hogy gyorsan intézkedhessen a sürgős feladatokról.

Mérőszám típusWidget típus
Csapat OKR-ekCélok
MegbeszélésekCsevegés
Heti célokCélok
Folyamatok dokumentálásaEgyéni beágyazás
Napi standup napirendEgyéni beágyazás
Csapat előrehaladásaMunkaterhelés állapot szerint
1:1 Heti dokumentumokEgyéni beágyazás

Népszerű widgetek a ClickUp műszerfalaihoz

A widgetek a ClickUp Dashboardok építőelemei, és itt kezdődik az egyedi testreszabás izgalma. Első pillantásra ijesztőnek tűnhet, mert olyan sok közül lehet választani, de ez a titkos összetevő: nem korlátozódik egyetlen munkafolyamatra sem. Később bemutatjuk a Dashboard képletét.

Ha még nem ismeri a ClickUp műszerfalait, nézzük meg a népszerű widgeteket, hogy ötleteket merítsen a műszerfalához!

⌚️ Időkövető widgetek

Az egyének vagy az egész csapatok túllépik a kapacitásukat? Mely projektek veszik igénybe a legtöbb időt?

A pontos információk segítségével a tulajdonosok és a vezetők úgy állíthatják be a műszerfalat, hogy az egészséges munkafolyamatokat biztosítson.

  • Időjelentés: megtekintheti az időkövetéssel ellátott feladatokat
  • Munkaidő-nyilvántartás: munkaidő-nyilvántartás megtekintése
  • Számlázható jelentés: számlázható időbejegyzések nyomon követése

Kapcsolódó: Hogyan használhatja az időkövetést a projektek gyorsabb befejezéséhez

clickup időkövető widget
Lásd, hogy a munkaterületen minden egyes személy összesen mennyi időt követett nyomon.

Lásd, hogy a munkaterületen minden egyes személy összesen mennyi időt követett nyomon.

📍 Állapot widgetek

clickup állapot widget
A szűk keresztmetszetek azonosítása, mielőtt problémává válnának

A szűk keresztmetszetek azonosítása, mielőtt problémává válnának

A projektben részt vevő bárki gyorsan megtekintheti a táblázatot, hogy megértse, hogyan használják az állapotokat a ClickUp terekben, mappákban vagy listákban.

  • Munkaterhelés állapot szerint: kördiagram, oszlopdiagram vagy a különböző helyszíneken történő állapothasználat bontása megjelenítése
  • Folyamatban lévő feladatok száma: nézze meg, hány feladat van folyamatban bármely helyszínen
  • Befejezett feladatok száma: Nézze meg, hány feladatot végeztek el bármely helyszínen.
  • Idő a státuszban: több feladat teljes idejét oszlopdiagramként jeleníti meg.
  • És még sok más!

Kapcsolódó: Az erőforrás-kezelés végső útmutatója

🎨 Egyedi widgetek

Az egyedi widgetek különleges hangulatot kölcsönöznek az adatok és a vizualizáció közötti kapcsolatnak.

Adjon hozzá szövegblokk és csevegő widgeteket, hogy a projekt részleteit egy helyen közölhesse!

  • Vonaldiagram és kördiagram: bármilyen adattal testreszabható diagramok
  • Portfólió: kategorizálja és kövesse nyomon a listák és mappák előrehaladását
  • Szövegblokk: Adjon hozzá formázott szöveget, képeket, és akár /slash parancsokat is használhat a kontextus hozzáadásához.
  • Csevegés: beszélgetési widget
  • És még sok más!

Kapcsolódó: A vállalati projektmenedzsment végső útmutatója

clickup egyéni widgetek
Hozzon létre egy egyedi vonaldiagramot bármilyen adattal

Hozzon létre egy egyedi vonaldiagramot bármilyen adattal

👩‍💻 Kijelölt személyek widgetek

clickup assignees widget
Tekintse meg a teljes feladatok számát, megbízott személyek szerint bontva

Tekintse meg a teljes feladatok számát, megbízott személyek szerint bontva

A munkaterhelés kezelése időigényes lehet, ha a szoftvereszközök lehetőségei korlátozottak. A ClickUp Dashboards szűrőopcióval rendelkezik, amellyel beállíthatja a widget hatókörét.

Megtekintheti, hogy csapata milyen feladatokon vagy alfeladatokon dolgozik, valamint hogy mi maradt esetleg elvéve.

  • Feladatok megbízott szerint: kördiagram, oszlopdiagram vagy akkumulátor megjelenítése a megbízott szerinti összes feladatáról.
  • Összes hozzárendelés nélküli feladat: megtekintheti, hogy hány feladat nincs hozzárendelve egyetlen helyhez sem.
  • Összes hozzárendelt (be nem fejezett) feladat: megtekintheti, hogy hány feladatnak van hozzárendeltje bármely helyszínen.

Kapcsolódó: A vizuális projektmenedzsment végső útmutatója

🛎 Táblázat widgetek

A munkahét legforgalmasabb időszakában előfordulhat, hogy fontos értesítéseket nem veszünk észre.

A táblázat widgetek a munkaterület meghatározott területeiről hoznak be információkat, hogy megmutassák, hol lehet terhelés a csapat számára.

  • Feladatlista: hozzon létre egy lista nézetet bármely helyről származó feladatok felhasználásával.
  • Befejezett jelentés: a befejezett feladatok megbízott személyek szerint bontva
  • Munkálatok: láthatja, hogy az emberek milyen feladatokon dolgoztak, a feladatokon végzett tevékenységek alapján.
  • Munkaterületi pontok: nézze meg, ki kommunikál hatékonyan, ellenőrzi a feladatait és nyújtja a legnagyobb teljesítményt.
  • Ki áll a háttérben: nézze meg, ki áll a háttérben az értesítések és a lejárt feladatok tekintetében.
  • Tevékenység nézet: hozzon létre egy tevékenység nézetet

Kapcsolódó: A munkaterhelés-kezelés végső útmutatója

clickup táblázat widget
A törölt értesítések teljes száma

📮ClickUp Insight: Csak 12% az embereknek használ fizikai naplót a céljaik nyomon követéséhez, és meglepő módon 38% egyáltalán nem követi nyomon őket. De mi lenne, ha pontosabban és könnyebben követhetné nyomon a céljait?

Lépjen be a ClickUpba, ahol a tervező szerkezete találkozik az automatizálás erejével. A feladatok és határidők beállításától a vizuális műszerfalakkal történő előrehaladás nyomon követéséig a ClickUp segít Önnek a szervezettség és a koncentráció fenntartásában. Az AI-alapú emlékeztetők és automatizált munkafolyamatok segítségével soha többé nem fog elmulasztani egy mérföldkövet sem.

💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói a termelékenység kétszeres növekedéséről számolnak be.

🎯 Célok widgetek

clickup célok widget
Célok létrehozása és szerkesztése a műszerfal elhagyása nélkül

Célok létrehozása és szerkesztése a műszerfal elhagyása nélkül

A Célok widget segítségével valós időben követheti nyomon és ünnepelheti csapata előrehaladását és hozzájárulásait.

A Célok widget minden műszerfal használatának alapvető eleme, mert segítségével a haladást más információk mellett is elemezheti, és nem kell különböző helyeken keresgélnie, hogy naprakész legyen.

Kapcsolódó: Hogyan használhatja a ClickUp-ot a csapat céljainak meghatározásához

🏃‍♀️ Sprint widgetek

A Sprints ClickApp alkalmazásban létrehozott sprintek tökéletes kiegészítője! Az Agile vagy Scrum munkafolyamatot alkalmazó csapatok számára a Sprint widgetek elengedhetetlenek a műszerfalakhoz.

  • Burnup: egy sprint során elvégzett munka mennyisége
  • Burndown: a sprintben még elvégzendő munka mennyisége
  • Kumulatív áramlás: a sprintek egyes szakaszaiban elvégzendő munka mennyisége
  • Sebesség diagram: két vagy több sprintben elvégzett munka teljes mennyisége
  • És még sok más!

Kapcsolódó: Mi az agilis projektmenedzsment? Minden, amit tudnia kell

clickup sprint widget
Tekintse meg a legfrissebb adatokat a kiválasztott helyről

📺 Widgetek beágyazása

clickup beágyazott widget
A beágyazott widgetek mérete megváltoztatható, és más widgetek és tartalmak mellé helyezhetők.

A beágyazott widgetek mérete megváltoztatható, és más widgetek és tartalmak mellé helyezhetők.

Ha rendelkezik dokumentumokkal, táblázatokkal, űrlapokkal, videókkal – bármi, ami linkkel rendelkezik –, hozzon létre annyi egyéni beágyazott widgetet, amennyi szükséges a műszerfal céljának támogatásához.

Vagy használja az egyik elérhető widgetet, hogy linkkel vagy beágyazási kóddal behozhassa a támogatott alkalmazásokat és webhelyeket:

  • Google Docs, Google Slides és Google Sheets
  • YouTube
  • Figma
  • InVision
  • Typeform
  • Twitter

Kapcsolódó: Hogyan készítsünk projektmenedzsment műszerfalat

A ClickUp műszerfalának követendő képlete

Ha azon töri a fejét, hogyan állítsa be a ClickUp Dashboardot úgy, hogy az megfeleljen a tervezési és funkcionális elvárásainak, akkor nem egyedül van. Vannak olyan vállalkozások, mint az Öné, amelyek még újak a ClickUpban, vagy még nem használták ki a ClickUp Dashboardok teljes potenciálját.

Jogi nyilatkozat: a folyamat legnehezebb része a kezdet lesz. Ez a legnagyobb probléma minden típusú jelentéskészítésnél:

Ha nem érti a műszerfal célját, az első héten el fogja dobni, mint egy forró krumplit.

Az alábbiakban egy egyszerű képletet talál, amelynek segítségével könnyedén elindíthatja a műszerfal létrehozását.

Ne feledje: a végső cél mindig az legyen, hogy a legfontosabb információkat gyorsan, világosan és hatékonyan közölje. ⭐️

Készen áll, hogy lássa működés közben? Példánk egy olyan műszerfal célkitűzés lesz, amelyet mindannyian azonnal használhatunk: munkacélok.

Hogyan hozhat létre irányítópultot a ClickUp-ban?

1️⃣ Határozza meg a műszerfal célközönségét és az adatok történetét

  • Cím: Céljaim
  • Célközönség: Magam
  • Probléma: Nem tudom, hogy olyan feladatokon dolgozom-e, amelyek valóban hozzájárulnak a vállalat kezdeményezéseihez.
  • Adat történet: Egyetlen forrásból szeretném megtekinteni a heti feladataimat.

Nem rossz kezdet, de lehetne jobb is:

  • Cím: Heti céljaim
  • Célközönség: Magam
  • Adat történet: Egyetlen forrásból szeretném megtekinteni a negyedik negyedévi vállalati célokhoz kapcsolódó heti feladataimat.

Most már világos az adatsorunk, ami a legfontosabb lépés a fejlesztésünkben. Ezen a világosság nélkül zavart és frusztrációt okozhatnánk, ha rossz dolgokra koncentrálnánk.

2️⃣ Válassza ki a megfelelő KPI-ket az adatsor támogatásához

  • KPI #1: Folyamatban lévő feladatok száma
  • KPI #2: Heti eredménytábla a célokról
  • KPI #3: A határidőn túli feladatok száma
  • KPI #4: Q4 vállalati célok listája
  • KPI #5: Feladatállapot-bontás

Szánjon egy kis időt a KPI-k meghatározására, és ha elakad, nézze meg az adatait. Minél pontosabb, annál hatékonyabban használja az idejét.

3️⃣ Válassza ki a jelentés típusához megfelelő widgetet

1. KPI: Folyamatban lévő feladatok száma

A KPI-hez tartozó folyamatban lévő feladatok teljes számát szeretném megtudni, ezért a Számítás widgetet fogom használni.

clickup irányítópult
via ClickUp

via ClickUp

Remekül haladunk! Folytassuk!

KPI #2: Heti eredménykártya a célokról

A Célok widget erre a célra tökéletesen alkalmas!

clickup irányítópult
via ClickUp

via ClickUp

A ponttáblára kell kattintanunk, hogy megtekinthessük a céljaimat. Talán még egy lépéssel tovább mehetünk, és megmutathatjuk a tényleges ponttáblát, mivel csak egyre van szükségünk. Tehát a Célok widget helyett használjuk az Egyéni beágyazás widgetet.

clickup irányítópult
via ClickUp

via ClickUp

Így már sokkal jobb! Kevesebb kattintás. 😉

3. KPI: A határidőn túli feladatok száma

Az első KPI-hez hasonlóan a teljes szám megtekintéséhez szükségünk van a Számítás widgetre.

clickup irányítópult
via ClickUp

via ClickUp

Csinált már ilyet korábban?💪

KPI #4: Q4 vállalati célok listája

Egy másik egyéni beágyazott widget is működni fog ehhez a KPI-hez. A dokumentumot a műszerfalunkról szerkeszthetjük.

clickup irányítópult
via ClickUp

via ClickUp

KPI #5: Feladatállapot-bontás

Ehhez a KPI-hez egy kördiagram alkalmas, amelyen látható, hogy a feladatok nagy része hol található.

clickup irányítópult
via ClickUp

via ClickUp

4️⃣ Szervezze meg widgetjeit, hogy vizuális hierarchiát és egyensúlyt teremtsen

Most kezdjük el a műszerfal elrendezésének testreszabását!

A képletnek ez a része néhány próbálkozást igényel, de ha szem előtt tartjuk, hogy átfogó célunk a legfontosabb információk gyors, egyértelmű és hatékony közlése, akkor biztosan a helyes irányba haladunk.

1. verzió

clickup irányítópult
via ClickUp

via ClickUp

Hogyan néz ez ki? 🤔

  1. Funkcionalitás: Minden fontos widget a képernyő felső részén található, így nem kell lefelé görgetnem. A widgetek a számomra szükséges KPI-ket jelenítik meg.
  2. Minden fontos widget a képernyő felső részén található, így nem kell lefelé görgetnem.
  3. A widgetek megjeleníti a számomra szükséges KPI-ket.
  4. Vizuális gondolatok: Nem a legjobb elrendezés, hogy a heti célok a negyedik negyedéves célok mellett jelennek meg (ami az adataink története). A „Workload by Status” (Munkaterhelés állapot szerint) widget kicsi és alul található.
  5. Nem a legjobb elrendezés, hogy a heti célok a negyedik negyedévi célok mellett legyenek (ami az adataink története).
  6. A „Workload by Status” (Munkaterhelés állapot szerint) widget kicsi és alul található.
  1. Minden fontos widget a képernyő felső részén található, így nem kell lefelé görgetnem.
  2. A widgetek megjeleníti a számomra szükséges KPI-ket.
  1. Nem a legjobb elrendezés, hogy a heti célok a negyedik negyedévi célok mellett legyenek (ami az adataink története).
  2. A „Workload by Status” (Munkaterhelés állapot szerint) widget kicsi és alul található.

Próbáljuk meg újra!

2. verzió

clickup irányítópult
via ClickUp

via ClickUp

5️⃣ Kérjen visszajelzést a közönségétől

Vessünk egy pillantást a korábbi gondolatainkra.

  1. Funkcionalitással kapcsolatos gondolatok: Minden fontos widget a képernyő felső részén található, így nem kell lefelé görgetnem ✅ A widgetek a számomra szükséges KPI-ket jelenítik meg ✅
  2. Minden fontos widget a képernyő felső részén található, így nem kell lefelé görgetnem ✅
  3. A widgetek megjeleníti a számomra szükséges KPI-ket ✅
  4. Vizuális gondolatok: Nem a legjobb elrendezés, hogy a heti célok a negyedik negyedévi célok mellett legyenek, ami a legfontosabb (a heti célok és a kreatív negyedik negyedévi célok widgetjei egymás mellett vannak, így ez megduplázza a vizuális és funkcionális pontokat! ✅) A státusz szerinti munkaterhelés widget kicsi és alul van (A kördiagramunk a tetején van, hogy gyorsan áttekinthető legyen az előrehaladás! ✅) A műszerfalunk balról jobbra könnyen olvasható ✅
  5. Nem a legjobb elrendezés, hogy a heti célok a negyedik negyedévi célok mellett legyenek, ami a legfontosabb (a heti célok és a kreatív negyedik negyedévi célok widgetek egymás mellett vannak, így ez megduplázza a vizuális és funkcionális pontokat! ✅)
  6. A Workload by Status (Munkaterhelés állapot szerint) widget kicsi és alul található (a kördiagramunk pedig felül, hogy gyorsan áttekinthető legyen az előrehaladás! ✅)
  7. Műszerfalunk balról jobbra könnyen olvasható ✅
  1. Minden fontos widget a képernyő felső részén található, így nem kell lefelé görgetnem ✅
  2. A widgetek megjeleníti a számomra szükséges KPI-ket ✅
  1. Nem a legjobb elrendezés, hogy a heti célok a negyedik negyedévi célok mellett legyenek, ami a legfontosabb (a heti célok és a kreatív negyedik negyedévi célok widgetek egymás mellett vannak, így ez megduplázza a vizuális és funkcionális pontokat! ✅)
  2. A Workload by Status (Munkaterhelés állapot szerint) widget kicsi és alul található (a kördiagramunk pedig felül, hogy gyorsan áttekinthető legyen az előrehaladás! ✅)
  3. Műszerfalunk balról jobbra könnyen olvasható ✅

Készítsen ma egy műszerfalat a ClickUp-ban!

Sikerült! 🎉

Mennyire volt egyszerű a műszerfal létrehozása a ClickUp-ban ezzel a képlettel? Most, hogy már ismeri az alapokat, használja ezt az alapot alapszintű (vagy haladó) ClickUp műszerfalak létrehozásához!

A műszerfalak nemcsak személyes használatra, hanem kollégáival való megosztásra is kiváló eszközök. Ne hagyja, hogy csapata kevésbé tájékozott (vagy ami még rosszabb, zavaros) legyen, mert az információk nem voltak elég egyértelműek ahhoz, hogy befolyásolják a döntéshozatalt.

Ha már többször is eltöltöttél fél munkanapot egy Excel-dashboard elkészítésével, csak azért, hogy újrakezdhesd, mert az adatok az elmúlt 22 percben teljesen megváltoztak, próbáld ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és hozz létre egy hatékony Dashboardot, amely elősegíti a jobb döntéshozatalt és a termelékenységet. Ez neked szól. 🤝

