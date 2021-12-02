Kezdőknek szóló útmutató a ClickUp műszerfalakhoz (15 használati példával)

Órákig méretezted és átméretezted a diagramokat, miközben túl sok vagy túl kevés adat miatt agonizáltál. Fájdalmas egy irányítópultot a semmiből létrehozni, és vitathatatlanul még fájdalmasabb megnézni és megérteni az adatok történetét.

Ezért azok a vállalatok, amelyek magas szintű vizualizációt és betekintést szeretnének vállalatuk tevékenységébe, a legjobb erőforrásokba fektetnek be – például a ClickUp misszióvezérlő központjába –, hogy interaktív irányítópultokat hozzanak létre, amelyek feltárják az adatokban rejlő furcsaságokat, mintákat és trendeket.

A ClickUp műszerfalai összefogják az információforrásokat, hogy valós időben gyorsan hozzáférhessen az adatokhoz, megérthesse a népszerű mutatókat, felismerhesse a munkafolyamatok szűk keresztmetszeteit és még sok mást.

A cikk végére a következőket fogja megtanulni:

Hogyan illesztheti megfelelően jelentéstípusát a ClickUp Dashboards widgetjeihez?

A ClickUp Dashboard tervezésének és működésének bevált gyakorlata

Többféle módszer ugyanazon KPI megjelenítésére

Iránymutató kérdések, amelyeket feltehetsz a ClickUp Dashboard felépítése során

Kezdjük!

Mik azok a műszerfalak a ClickUp-ban?

A ClickUp műszerfalai minimalizálják a közvetlen beosztottak által elküldött állapotjelentésekben általában megjelenő zajt, amelyek összefoglalják a projektről már tudott információkat. A ClickUp műszerfal egyetlen megbízható forrásként hozzáadott értéket jelent, mivel feladatkezelő és jelentéskészítő eszközként is funkcionál, amelynek segítségével:

Gyorsan áttekintheti a műszerfalat, hogy megértse a legfontosabb tanulságokat.

Szerkessze a feladatokat, a munkaterheléseket és a műszerfalon belül a furcsaságokat.

Jegyzetek hozzáadása a hiányzó kontextus kiegészítéséhez

Rendezzen megbeszéléseket, hogy a projektkommunikáció egy helyen maradjon, és még sok más

Hihetetlenül hatékony és páratlan eszközzel idővel minimális erőfeszítéssel jobb verziókat hozhat létre ugyanazon műszerfalból, ahogy a vállalat KPI-jei változnak vagy a csapat tagjai cserélődnek.

Hány kattintás szükséges ahhoz, hogy eljusson a közönsége által keresett mutatóhoz?

A jelentése értelmetlen, ha a közönségének információkat kell keresnie. A ClickUp Dashboards központi hozzáférést biztosít az adatforrásokhoz, így Ön a legfontosabb információkat tudja közölni.

⚖️ Munkahelyi terhelés egyensúlya

Amikor a csapatod egyik tagja megkeres téged, hogy meghosszabbítsd a határidőt, természetesen előveszed a feladatlistáját, és módosítod. Sajnos, bár a proaktivitásod jó szándékú, az eredmény negatív hatással járhat.

Először vegye fel a kapcsolatot a csapat többi tagjával, és magyarázza el nekik a munkaterhelés miatt bekövetkező ütemterv-változást. Ezután lehetőségük lesz jelezni, ha bármilyen problémát észlelnek, így a munkafolyamat nem szakad meg.

👀 Olvashatóság

Ha a közönséged az első tíz másodpercben nem tudja megérteni, mit közöl a műszerfalad, akkor elvesztetted őket. Hasznos tudni, hogy milyen KPI-ket kell ismerniük, és mely információk a legfontosabbak számukra.

📈 Valós idejű adatok

Bármilyen típusú jelentéskészítésnél a legnehezebb feladat az információforrások összegyűjtése. Ön manuálisan köti össze a pontokat? Próbálja meg a folyamatot minél inkább automatizálni, hogy ne pazarolja az idejét.

Tegyük fel, hogy Ön általában nem az a típus, aki önként vállalja a projektjelentések beállítását és karbantartását, mert azok nehezen érthetőek (vagyis unalmasak). Ebben az esetben lenyűgözni fogják a ClickUp Dashboards testreszabható jelentés widgetjei.

15 ClickUp műszerfal használati példa

Nem kell projektmenedzsment szakértőnek lennie ahhoz, hogy használni tudja a ClickUp műszerfalakat. Az egyszerű célkövetőtől a kampánymutatók azonosításáig – itt találja a különböző használati esetekhez ajánlott widgeteket.

A vezetők hasznos információkat kapnak a teljesítménymenedzsmentről és a munkavállalók fejlesztéséről, hogy értékeléseket adjanak és kapjanak a műszerfalakról.

Mérőszám típus Widget típus 1:1 Heti dokumentumok Egyéni beágyazás Gyors hivatkozások Szövegblokk Programjelentések Feladatlista Visszajelzések Megbeszélések Csevegés Feladatok előrehaladása Munkaterhelés állapot szerint OKR-ek Célok Túlórák Oszlopdiagramok

Az építkezésen sok mozgó alkatrész van – és nem csak a helyszínen! A műszerfalak segítségével a projektmenedzserek bárhonnan figyelemmel kísérhetik a legfontosabb kockázatokat, bevonhatják a könyvelési rendszereket és elkészíthetik a munkaterveket.

Mérőszám típus Widget típus Csapatfeladatok Feladatlista Ügyfél-elégedettségi arány Oszlopdiagram A hibák kijavításának átlagos ideje Számítás Ismétlődő biztonsági értekezletek dokumentum Egyéni beágyazás Felhasznált költségvetés Számítás Órák fizetési időszakonként Oszlopdiagramok Projekt Gantt-diagram Egyéni beágyazás

Gyűjtsön információkat a műszerfalakról, hogy hatékony üzleti döntéseket hozhasson anélkül, hogy megzavarná ügyfelei élményét.

Mérőszám típus Widget típus Jegyek megnyitása állapot szerint Kördiagram Új jegyek száma Számítás Megosztott tippek Csevegés Benchmarkok és célok Célok Támogatási költségek és bevételek Számítás Átlagos válasz/megoldási idő Számítás Feladataktivitás Dolgozott

Reagáljon a teljesítményproblémákra és a hibákra, mielőtt a csapatot elárasztják a többi részleg Slack-üzenetei! A csapatok a műveleti táblákat bármilyen agilis folyamathoz igazíthatják az optimális csapatmunka érdekében.

Mérőszám típus Widget típus Tevékenység a szoftverben Ki áll a háttérben? Megbeszélések Csevegés Jegyek száma Számítás Tervezés fejlesztése Burnup Sprint Sebességdiagram Csapat SOP-k, wikik és tudásbázisok Dokumentumok Teljesítmény KPI-k Célok

Az események tervezéséhez és lebonyolításához egy egész falu (és rengeteg erőforrás) szükséges. A műszerfalak egyetlen e-mail nélkül összekötik a belső csapatokat, az ügyfeleket és a beszállítókat, a kis és a nagy események esetében egyaránt.

Mérőszám típus Widget típus Naptár Egyéni beágyazás Eseményfeladatok előrehaladása Portfólió Az egyes megbízottak előrehaladása Feladatok megbízott szerint Kemény határidők Összes sürgős feladat Időkövetés Számlázható jelentés Eseménytervezetek Dokumentumok Naptárak Egyéni beágyazás

Mindezek egy helyen elérhetők – a tanfolyam alapvető információi, dokumentumok és feladatok! Hozza ki a legtöbbet az osztálykezelésből és a tervezésből a műszerfalak segítségével.

Mérőszám típus Widget típus Félévtervezés Feladatlista A tanfolyam tanterve és linkek Egyéni beágyazás Prezentációs anyag Google Slides Heti célok Célok Tanfolyamjegyzetek Szövegblokk Feladatok Dokumentumok Tanfolyamok Haladás Portfólió

A pénzügyi szakemberek gyorsan hozzáférhetnek a költségvetésekhez és valós időben elemezhetik azokat, így a jelentések elkészítése feleannyi időt vesz igénybe. Szerezzen hasznos információkat, hogy a döntéseit alátámasztó adatok alapján okosabb stratégiai döntéseket hozhasson.

Mérőszám típus Widget típus Időbeli trendek Oszlopdiagram Bevételek osztályonként Kördiagram Összes kiadás, összes bevétel Számítás A bevételi költségvetés %-a, a kiadási költségvetés %-a Számítás Projektállapot-összehasonlítás Portfólió Követelések és kötelezettségek Kördiagram Céges Excel táblázatok Egyéni beágyazás

A több forrásból származó adatokat egyetlen nézetbe gyűjtő műszerfalak gyorsan feldolgozzák az egészségügyi rendszereket terhelő adatokat. Ennek eredményeként az egészségügyi szakemberek időt és figyelmet fordíthatnak a betegellátásra anélkül, hogy aggódniuk kellene az elmulasztott információk miatt.

Mérőszám típus Widget típus Megfelelés/osztályköltségek Egyéni beágyazás Összes felvett beteg Számítás Személyzet rendelkezésre állási naptár Egyéni beágyazás Átlagos várakozási idő Oszlopdiagram Ambuláns betegek vs. fekvőbetegek Oszlopdiagram Egészségügyi hálózat Feladatlista KPI-k és OKR-ek Célok

A marketingcsapatok egy csapaton belüli csapatok. Testreszabhatja a műszerfalakat bármilyen igényhez: e-mail marketing, SEO, közösségi média, Google Analytics, tartalommarketing, digitális elemzés és még sok más!

Mérőszám típus Widget típus Gyors hivatkozások és megjegyzések Szövegblokk Kattintások Számítás Teljes funkciók listája Egyéni beágyazás Benyomások Vonaldiagram E-mail ROI Számítás Projektfeladatok Feladatlista Közösségi statisztikák Egyéni beágyazás

Miközben a munkáddal vagy elfoglalva, ne felejts el időt szánni a fontos kapcsolatok ápolására! Használd a műszerfalakat személyes CRM-ként és napi tervezőként, hogy elvégezd a teendőidet.

Mérőszám típus Widget típus Tennivalók Feladatlista Prioritások Címke használata Személyes célok Célok Megjegyzések Egyéni beágyazás Naptár Egyéni beágyazás Ünnepek és szabadságok nyomon követése Feladatlista Olvasási listák Feladatlista

Mely feladatok igényelnek nyomon követést? Kinek kell segítség a munkaterhelés prioritásainak meghatározásához? A műszerfalak segítségével választ kaphat ezekre a kérdésekre anélkül, hogy „gyors” megbeszélés céljából meghívót kellene küldenie.

Mérőszám típus Widget típus Sprint feladatok státusz szerint Kördiagram Megbeszélések Csevegés Nem blokkoló sprint feladatok Feladatlista Termékismertető dokumentum Egyéni beágyazás Építési akadályok Szövegblokk Heti célok Célok Sürgős prioritások Összes sürgős feladat

Kövesse a trendeket, és szerezzen betekintést az adatokon alapuló általános teljesítménybe. A minőségbiztosítási csapatok a műszerfalakat bármilyen igényhez igazíthatják, és korlátlanul megtekinthetik a magas szintű munkát.

Mérőszám típus Widget típus Ponttábla Átlag Vonaldiagram Egyéni feladatok listája Feladatlista KPI-k Célok Összes jegy szám Oszlopdiagram Jegyek átlaga Számítás Megbeszélés Csevegés Gyors hivatkozások és megjegyzések Szövegblokk Egyéni mutatók Számítás

Elvesztette a fonalat? A műszerfalakat használó távoli csapatok esetében ez nem fordul elő. Bár a csapat tagjai helyszínek vagy időzónák szerint vannak elválasztva, a műszerfalak egyetlen megbízható forrásként szolgálnak az összehangoltság fenntartásához.

Mérőszám típus Widget típus Heti célok Célok Feladat előrehaladása a megbízott szerint Dolgozott Projektaktivitás Tevékenység nézet Folyamatok dokumentálása Egyéni beágyazás Feladatállapotok Munkaterhelés állapot szerint Megbeszélések Csevegés 1:1 Heti dokumentumok Egyéni beágyazás

Az értékesítési célok és előrejelzési mutatók mellett közvetlenül a műszerfalakról figyelheti és frissítheti a KPI-ket és az OKR-eket. Vannak-e szűk keresztmetszetek vagy folyamatok, amelyekkel foglalkozni kell? A műszerfalak segítségével a csapatok gyorsan elemezhetik az adatokat és korrigálhatják az irányt.

Mérőszám típus Widget típus Értékesítés csapattagok szerint Számítás A legnépszerűbb termékek bevétel szerint Kördiagram 1:1 Heti dokumentumok Egyéni beágyazás Lejárt lehetőségek Számítás Egyéni feladatlisták Feladatlista Értékesítési folyamat Oszlopdiagram Heti célok Célok Értékesítési feladatok vs. nem értékesítési feladatok Számítás

Ahelyett, hogy egy egyszerű Excel táblázatot nézne át, ossza meg a műszerfal képernyőjét a következő stand-up meetingen, hogy gyorsan intézkedhessen a sürgős feladatokról.

Mérőszám típus Widget típus Csapat OKR-ek Célok Megbeszélések Csevegés Heti célok Célok Folyamatok dokumentálása Egyéni beágyazás Napi standup napirend Egyéni beágyazás Csapat előrehaladása Munkaterhelés állapot szerint 1:1 Heti dokumentumok Egyéni beágyazás

Népszerű widgetek a ClickUp műszerfalaihoz

A widgetek a ClickUp Dashboardok építőelemei, és itt kezdődik az egyedi testreszabás izgalma. Első pillantásra ijesztőnek tűnhet, mert olyan sok közül lehet választani, de ez a titkos összetevő: nem korlátozódik egyetlen munkafolyamatra sem. Később bemutatjuk a Dashboard képletét.

Ha még nem ismeri a ClickUp műszerfalait, nézzük meg a népszerű widgeteket, hogy ötleteket merítsen a műszerfalához!

Az egyének vagy az egész csapatok túllépik a kapacitásukat? Mely projektek veszik igénybe a legtöbb időt?

A pontos információk segítségével a tulajdonosok és a vezetők úgy állíthatják be a műszerfalat, hogy az egészséges munkafolyamatokat biztosítson.

Időjelentés : megtekintheti az időkövetéssel ellátott feladatokat

Munkaidő-nyilvántartás : munkaidő-nyilvántartás megtekintése

Számlázható jelentés: számlázható időbejegyzések nyomon követése

Lásd, hogy a munkaterületen minden egyes személy összesen mennyi időt követett nyomon.

Lásd, hogy a munkaterületen minden egyes személy összesen mennyi időt követett nyomon.

A szűk keresztmetszetek azonosítása, mielőtt problémává válnának

A szűk keresztmetszetek azonosítása, mielőtt problémává válnának

A projektben részt vevő bárki gyorsan megtekintheti a táblázatot, hogy megértse, hogyan használják az állapotokat a ClickUp terekben, mappákban vagy listákban.

Munkaterhelés állapot szerint : kördiagram, oszlopdiagram vagy a különböző helyszíneken történő állapothasználat bontása megjelenítése

Folyamatban lévő feladatok száma : nézze meg, hány feladat van folyamatban bármely helyszínen

Befejezett feladatok száma : Nézze meg, hány feladatot végeztek el bármely helyszínen.

Idő a státuszban : több feladat teljes idejét oszlopdiagramként jeleníti meg.

És még sok más!

Az egyedi widgetek különleges hangulatot kölcsönöznek az adatok és a vizualizáció közötti kapcsolatnak.

Adjon hozzá szövegblokk és csevegő widgeteket, hogy a projekt részleteit egy helyen közölhesse!

Vonaldiagram és kördiagram : bármilyen adattal testreszabható diagramok

Portfólió : kategorizálja és kövesse nyomon a listák és mappák előrehaladását

Szövegblokk : Adjon hozzá formázott szöveget, képeket, és akár /slash parancsokat is használhat a kontextus hozzáadásához.

Csevegés : beszélgetési widget

És még sok más!

Hozzon létre egy egyedi vonaldiagramot bármilyen adattal

Hozzon létre egy egyedi vonaldiagramot bármilyen adattal

Tekintse meg a teljes feladatok számát, megbízott személyek szerint bontva

Tekintse meg a teljes feladatok számát, megbízott személyek szerint bontva

A munkaterhelés kezelése időigényes lehet, ha a szoftvereszközök lehetőségei korlátozottak. A ClickUp Dashboards szűrőopcióval rendelkezik, amellyel beállíthatja a widget hatókörét.

Megtekintheti, hogy csapata milyen feladatokon vagy alfeladatokon dolgozik, valamint hogy mi maradt esetleg elvéve.

Feladatok megbízott szerint : kördiagram, oszlopdiagram vagy akkumulátor megjelenítése a megbízott szerinti összes feladatáról.

Összes hozzárendelés nélküli feladat : megtekintheti, hogy hány feladat nincs hozzárendelve egyetlen helyhez sem.

Összes hozzárendelt (be nem fejezett) feladat: megtekintheti, hogy hány feladatnak van hozzárendeltje bármely helyszínen.

A munkahét legforgalmasabb időszakában előfordulhat, hogy fontos értesítéseket nem veszünk észre.

A táblázat widgetek a munkaterület meghatározott területeiről hoznak be információkat, hogy megmutassák, hol lehet terhelés a csapat számára.

Feladatlista : hozzon létre egy lista nézetet bármely helyről származó feladatok felhasználásával.

Befejezett jelentés : a befejezett feladatok megbízott személyek szerint bontva

Munkálatok : láthatja, hogy az emberek milyen feladatokon dolgoztak, a feladatokon végzett tevékenységek alapján.

Munkaterületi pontok : nézze meg, ki kommunikál hatékonyan, ellenőrzi a feladatait és nyújtja a legnagyobb teljesítményt.

Ki áll a háttérben : nézze meg, ki áll a háttérben az értesítések és a lejárt feladatok tekintetében.

Tevékenység nézet: hozzon létre egy tevékenység nézetet

A törölt értesítések teljes száma

📮ClickUp Insight: Csak 12% az embereknek használ fizikai naplót a céljaik nyomon követéséhez, és meglepő módon 38% egyáltalán nem követi nyomon őket. De mi lenne, ha pontosabban és könnyebben követhetné nyomon a céljait? Lépjen be a ClickUpba, ahol a tervező szerkezete találkozik az automatizálás erejével. A feladatok és határidők beállításától a vizuális műszerfalakkal történő előrehaladás nyomon követéséig a ClickUp segít Önnek a szervezettség és a koncentráció fenntartásában. Az AI-alapú emlékeztetők és automatizált munkafolyamatok segítségével soha többé nem fog elmulasztani egy mérföldkövet sem. 💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói a termelékenység kétszeres növekedéséről számolnak be.

Célok létrehozása és szerkesztése a műszerfal elhagyása nélkül

Célok létrehozása és szerkesztése a műszerfal elhagyása nélkül

A Célok widget segítségével valós időben követheti nyomon és ünnepelheti csapata előrehaladását és hozzájárulásait.

A Célok widget minden műszerfal használatának alapvető eleme, mert segítségével a haladást más információk mellett is elemezheti, és nem kell különböző helyeken keresgélnie, hogy naprakész legyen.

A Sprints ClickApp alkalmazásban létrehozott sprintek tökéletes kiegészítője! Az Agile vagy Scrum munkafolyamatot alkalmazó csapatok számára a Sprint widgetek elengedhetetlenek a műszerfalakhoz.

Burnup : egy sprint során elvégzett munka mennyisége

Burndown : a sprintben még elvégzendő munka mennyisége

Kumulatív áramlás : a sprintek egyes szakaszaiban elvégzendő munka mennyisége

Sebesség diagram : két vagy több sprintben elvégzett munka teljes mennyisége

És még sok más!

Tekintse meg a legfrissebb adatokat a kiválasztott helyről

A beágyazott widgetek mérete megváltoztatható, és más widgetek és tartalmak mellé helyezhetők.

A beágyazott widgetek mérete megváltoztatható, és más widgetek és tartalmak mellé helyezhetők.

Ha rendelkezik dokumentumokkal, táblázatokkal, űrlapokkal, videókkal – bármi, ami linkkel rendelkezik –, hozzon létre annyi egyéni beágyazott widgetet, amennyi szükséges a műszerfal céljának támogatásához.

Vagy használja az egyik elérhető widgetet, hogy linkkel vagy beágyazási kóddal behozhassa a támogatott alkalmazásokat és webhelyeket:

Google Docs, Google Slides és Google Sheets

YouTube

Figma

InVision

Typeform

Twitter

A ClickUp műszerfalának követendő képlete

Ha azon töri a fejét, hogyan állítsa be a ClickUp Dashboardot úgy, hogy az megfeleljen a tervezési és funkcionális elvárásainak, akkor nem egyedül van. Vannak olyan vállalkozások, mint az Öné, amelyek még újak a ClickUpban, vagy még nem használták ki a ClickUp Dashboardok teljes potenciálját.

Jogi nyilatkozat: a folyamat legnehezebb része a kezdet lesz. Ez a legnagyobb probléma minden típusú jelentéskészítésnél:

Ha nem érti a műszerfal célját, az első héten el fogja dobni, mint egy forró krumplit.

Az alábbiakban egy egyszerű képletet talál, amelynek segítségével könnyedén elindíthatja a műszerfal létrehozását.

Ne feledje: a végső cél mindig az legyen, hogy a legfontosabb információkat gyorsan, világosan és hatékonyan közölje. ⭐️

Készen áll, hogy lássa működés közben? Példánk egy olyan műszerfal célkitűzés lesz, amelyet mindannyian azonnal használhatunk: munkacélok.

1️⃣ Határozza meg a műszerfal célközönségét és az adatok történetét

Cím : Céljaim

Célközönség : Magam

Probléma : Nem tudom, hogy olyan feladatokon dolgozom-e, amelyek valóban hozzájárulnak a vállalat kezdeményezéseihez.

Adat történet: Egyetlen forrásból szeretném megtekinteni a heti feladataimat.

Nem rossz kezdet, de lehetne jobb is:

Cím : Heti céljaim

Célközönség : Magam

Adat történet: Egyetlen forrásból szeretném megtekinteni a negyedik negyedévi vállalati célokhoz kapcsolódó heti feladataimat.

Most már világos az adatsorunk, ami a legfontosabb lépés a fejlesztésünkben. Ezen a világosság nélkül zavart és frusztrációt okozhatnánk, ha rossz dolgokra koncentrálnánk.

2️⃣ Válassza ki a megfelelő KPI-ket az adatsor támogatásához

KPI #1 : Folyamatban lévő feladatok száma

KPI #2 : Heti eredménytábla a célokról

KPI #3 : A határidőn túli feladatok száma

KPI #4 : Q4 vállalati célok listája

KPI #5: Feladatállapot-bontás

Szánjon egy kis időt a KPI-k meghatározására, és ha elakad, nézze meg az adatait. Minél pontosabb, annál hatékonyabban használja az idejét.

3️⃣ Válassza ki a jelentés típusához megfelelő widgetet

1. KPI: Folyamatban lévő feladatok száma

A KPI-hez tartozó folyamatban lévő feladatok teljes számát szeretném megtudni, ezért a Számítás widgetet fogom használni.

via ClickUp

via ClickUp

Remekül haladunk! Folytassuk!

KPI #2: Heti eredménykártya a célokról

A Célok widget erre a célra tökéletesen alkalmas!

via ClickUp

via ClickUp

A ponttáblára kell kattintanunk, hogy megtekinthessük a céljaimat. Talán még egy lépéssel tovább mehetünk, és megmutathatjuk a tényleges ponttáblát, mivel csak egyre van szükségünk. Tehát a Célok widget helyett használjuk az Egyéni beágyazás widgetet.

via ClickUp

via ClickUp

Így már sokkal jobb! Kevesebb kattintás. 😉

3. KPI: A határidőn túli feladatok száma

Az első KPI-hez hasonlóan a teljes szám megtekintéséhez szükségünk van a Számítás widgetre.

via ClickUp

via ClickUp

Csinált már ilyet korábban?💪

KPI #4: Q4 vállalati célok listája

Egy másik egyéni beágyazott widget is működni fog ehhez a KPI-hez. A dokumentumot a műszerfalunkról szerkeszthetjük.

via ClickUp

via ClickUp

KPI #5: Feladatállapot-bontás

Ehhez a KPI-hez egy kördiagram alkalmas, amelyen látható, hogy a feladatok nagy része hol található.

via ClickUp

via ClickUp

4️⃣ Szervezze meg widgetjeit, hogy vizuális hierarchiát és egyensúlyt teremtsen

Most kezdjük el a műszerfal elrendezésének testreszabását!

A képletnek ez a része néhány próbálkozást igényel, de ha szem előtt tartjuk, hogy átfogó célunk a legfontosabb információk gyors, egyértelmű és hatékony közlése, akkor biztosan a helyes irányba haladunk.

1. verzió

1. verzió

via ClickUp

Hogyan néz ez ki? 🤔

Funkcionalitás: Minden fontos widget a képernyő felső részén található, így nem kell lefelé görgetnem. A widgetek a számomra szükséges KPI-ket jelenítik meg. Minden fontos widget a képernyő felső részén található, így nem kell lefelé görgetnem. A widgetek megjeleníti a számomra szükséges KPI-ket. Vizuális gondolatok: Nem a legjobb elrendezés, hogy a heti célok a negyedik negyedéves célok mellett jelennek meg (ami az adataink története). A „Workload by Status” (Munkaterhelés állapot szerint) widget kicsi és alul található. Nem a legjobb elrendezés, hogy a heti célok a negyedik negyedévi célok mellett legyenek (ami az adataink története). A „Workload by Status” (Munkaterhelés állapot szerint) widget kicsi és alul található.

Minden fontos widget a képernyő felső részén található, így nem kell lefelé görgetnem. A widgetek megjeleníti a számomra szükséges KPI-ket.

Nem a legjobb elrendezés, hogy a heti célok a negyedik negyedévi célok mellett legyenek (ami az adataink története). A „Workload by Status” (Munkaterhelés állapot szerint) widget kicsi és alul található.

Próbáljuk meg újra!

2. verzió

2. verzió

via ClickUp

5️⃣ Kérjen visszajelzést a közönségétől

Vessünk egy pillantást a korábbi gondolatainkra.

Funkcionalitással kapcsolatos gondolatok: Minden fontos widget a képernyő felső részén található, így nem kell lefelé görgetnem ✅ A widgetek a számomra szükséges KPI-ket jelenítik meg ✅ Minden fontos widget a képernyő felső részén található, így nem kell lefelé görgetnem ✅ A widgetek megjeleníti a számomra szükséges KPI-ket ✅ Vizuális gondolatok: Nem a legjobb elrendezés, hogy a heti célok a negyedik negyedévi célok mellett legyenek, ami a legfontosabb (a heti célok és a kreatív negyedik negyedévi célok widgetjei egymás mellett vannak, így ez megduplázza a vizuális és funkcionális pontokat! ✅) A státusz szerinti munkaterhelés widget kicsi és alul van (A kördiagramunk a tetején van, hogy gyorsan áttekinthető legyen az előrehaladás! ✅) A műszerfalunk balról jobbra könnyen olvasható ✅ Nem a legjobb elrendezés, hogy a heti célok a negyedik negyedévi célok mellett legyenek, ami a legfontosabb (a heti célok és a kreatív negyedik negyedévi célok widgetek egymás mellett vannak, így ez megduplázza a vizuális és funkcionális pontokat! ✅) A Workload by Status (Munkaterhelés állapot szerint) widget kicsi és alul található (a kördiagramunk pedig felül, hogy gyorsan áttekinthető legyen az előrehaladás! ✅) Műszerfalunk balról jobbra könnyen olvasható ✅

Minden fontos widget a képernyő felső részén található, így nem kell lefelé görgetnem ✅ A widgetek megjeleníti a számomra szükséges KPI-ket ✅

Nem a legjobb elrendezés, hogy a heti célok a negyedik negyedévi célok mellett legyenek, ami a legfontosabb (a heti célok és a kreatív negyedik negyedévi célok widgetek egymás mellett vannak, így ez megduplázza a vizuális és funkcionális pontokat! ✅) A Workload by Status (Munkaterhelés állapot szerint) widget kicsi és alul található (a kördiagramunk pedig felül, hogy gyorsan áttekinthető legyen az előrehaladás! ✅) Műszerfalunk balról jobbra könnyen olvasható ✅

Készítsen ma egy műszerfalat a ClickUp-ban!

Sikerült! 🎉

Mennyire volt egyszerű a műszerfal létrehozása a ClickUp-ban ezzel a képlettel? Most, hogy már ismeri az alapokat, használja ezt az alapot alapszintű (vagy haladó) ClickUp műszerfalak létrehozásához!

A műszerfalak nemcsak személyes használatra, hanem kollégáival való megosztásra is kiváló eszközök. Ne hagyja, hogy csapata kevésbé tájékozott (vagy ami még rosszabb, zavaros) legyen, mert az információk nem voltak elég egyértelműek ahhoz, hogy befolyásolják a döntéshozatalt.

Ha már többször is eltöltöttél fél munkanapot egy Excel-dashboard elkészítésével, csak azért, hogy újrakezdhesd, mert az adatok az elmúlt 22 percben teljesen megváltoztak, próbáld ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és hozz létre egy hatékony Dashboardot, amely elősegíti a jobb döntéshozatalt és a termelékenységet. Ez neked szól. 🤝