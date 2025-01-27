A 10 legjobb egészségügyi projektmenedzsment szoftver 2025-ben

Projektmenedzserként hozzászokott ahhoz, hogy macskákat terelget és csodákat művel. Az egészségügyi projektmenedzsereknek azonban óvatosan kell eljárniuk, hogy biztonságban maradjanak és betartsák a szabályokat. A betegek és adataik gondozásának hozzáadott felelőssége nem vehető könnyedén.

Akár közvetlenül felelős a betegellátásért, akár egy kiegészítő részlegen dolgozik, figyelnie kell a munkafolyamatában felmerülő összes feladatot. Az egészségügyi projektekben sok a változó tényező – és a hibákért szigorú büntetések járnak –, ezért használnak a projektmenedzserek egészségügyi projektmenedzsment szoftvert. ?

De melyik szoftvert érdemes használni? Nem minden megoldás alkalmas az egészségügyi szakemberek számára, ezért egészségügyi projektmenedzsment szoftverre van szükség.

Ne aggódjon: mi elvégeztük az összes kutatást Ön helyett. Ez az útmutató felvázolja, mire kell figyelni, és bemutatja a 10 kedvenc egészségügyi projektmenedzsment szoftverünket.

Mit kell keresnie az egészségügyi stratégiai projektmenedzsment szoftverben?

A feladatkezelés minden projektmenedzsment szoftver vagy projektmenedzser számára elsődleges fontosságú. Az egészségügyi szakembereknek azonban más kérdéseket is figyelembe kell venniük, például a biztonságot. Javasoljuk, hogy keresse meg ezeket a kulcsfontosságú funkciókat:

HIPAA megfelelés: Tudja, hogy egy HIPAA-kompatibilis PM-megoldás nem teszi automatikusan megfeleltté, de csökkenti a kockázatot. A platformnak védenie kell a betegek adatait. Emellett hozzáférési ellenőrzésekkel és engedélyekkel, titkosítással (HIPAA-követelmény) és többfaktoros hitelesítéssel (MFA) is rendelkeznie kell. Még jobb, ha a szállító hajlandó aláírni egy üzleti társulási megállapodást (BAA).

Feladatkezelés : Keressen olyan eszközt, amely segít Keressen olyan eszközt, amely segít a projekt ütemtervének és mérföldköveinek nyomon követésében. Használja a legbonyolultabb projektek előrehaladásának nyomon követésére is.

Felhasználóbarát felület: Miért nehezítené meg a projektmenedzsmentet? Válasszon egy intuitív egészségügyi projektmenedzsment szoftvert – plusz pontokat kap, ha ez egy felhőalapú megoldás, amely asztali és mobil alkalmazásokon is elérhető.

Csapat tagok kezelése: Az egészségügyi szolgáltatóktól a háttérszemélyzetig számos érdekelt féllel dolgozik együtt. Keressen olyan vállalatbarát szoftvert, amely Az egészségügyi szolgáltatóktól a háttérszemélyzetig számos érdekelt féllel dolgozik együtt. Keressen olyan vállalatbarát szoftvert, amely csapat tagok kezelési opciókat kínál, mint például időkövetés és együttműködési eszközök.

Automatizálás: Az egészségügyi projektek nagyon elfoglaltak lehetnek. Válasszon olyan egészségügyi projektmenedzsment megoldást, amely Az egészségügyi projektek nagyon elfoglaltak lehetnek. Válasszon olyan egészségügyi projektmenedzsment megoldást, amely automatizálja a munkafolyamatokat , és így tehermentesíti Önt.

A 10 legjobb egészségügyi projektmenedzsment szoftver

Az egészségügyi szervezetek tartják működésben a világot, de Ön az, aki a vállalatát tartja működésben. Ajándékozza meg magát a józan észnek azzal, hogy egy megbízható egészségügyi projektmenedzsment szoftvert választ a nehéz feladatok elvégzéséhez.

Ha egészségügyi projektmenedzsment szoftvert keres, íme a 10 legjobb lehetőség 2024-re.

A ClickUp betegkezelési sablon nyomon követi a betegek állapotát, gyógyszereit, kijelölt orvosát, biztosítását és egyebeket.

Így van: a világ legnépszerűbb feladatkezelő, sablon- és termelékenységi platformja az egészségügyi ágazat igényeit is kielégíti. Az egészségügyi csapatok a ClickUp segítségével együttműködnek mindenben, a betegellátási protokolloktól és dokumentációtól a készletgazdálkodásig.

Használja a ClickUp-ot a találkozók ütemezésének és a szerződéses folyamatok automatizálására. Használhatja azt osztályok közötti munkafolyamatok létrehozására is, hogy a betegek hatékonyabban tudjanak be- és kijutni az intézményéből.

A szilók miatt az egészségügy kihívást jelent, de a ClickUp segítségével ez nem így van. Platformunk összekapcsolja a dokumentumokat és a feladatokat, így több kontextust kaphat minden betegről, feladatról vagy fiókról. Használja osztályok közötti kommunikációs csatornáinkat, hogy összekapcsolja a szolgáltatókat az informatikai, jogi, HR és más területeken dolgozó kollégákkal. ?

Használjon egyedi nézeteket, például a Kanban táblát a projektek tervezéséhez, szervezéséhez és nyomon követéséhez ebben a sablonban.

Ó, és az erőforrás-kezelést is gyerekjátékká tesszük. Készítsen leltár-kanban táblát a ClickUp-ban, hogy hatékonyan ossza el az ellátmányt a részlegek között. Ügyes, mi?

És igen, a ClickUp biztonságos. SOC 2-kompatibilisek vagyunk, és a ClickUp Enterprise terv HIPAA-kompatibilis. Az Enterprise szint fejlett jogosultságokkal és hozzáférés-vezérléssel is rendelkezik.

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp robusztus sablonkönyvtárral rendelkezik. Használja a ClickUp betegkezelési sablont , hogy egy kattintással testreszabhassa az ellátási terveket.

A ClickUp segítségével biztonságosan tárolhatja a személyzet beosztását, az orvosi ellátást és a betegek adatait.

Használja a ClickUp Naptár vagy Munkaterhelés nézeteket , hogy egyensúlyba hozza szolgáltatói munkaterhelését.

A ClickUp számos harmadik féltől származó alkalmazással integrálható, többek között a RingCentral, a Zoom, a Slack, a Calendly, az Evernote és másokkal.

A ClickUp fejlett biztonsági funkciói segítenek Önnek a biztonság és a szabályoknak való megfelelés megőrzésében.

Hozzon létre felvételi űrlapokat, hogy az elektronikus egészségügyi nyilvántartásokat (EHR) közvetlenül a ClickUp-ba viheti át.

Rendezze el a kutatási dokumentumokat és adatokat a ClickUp-ban – mi megkönnyítjük az együttműködést a társszerzőkkel is.

A ClickUp korlátai:

A HIPAA-nak való megfelelés érdekében Enterprise tervre kell váltania.

Az új ClickUp felhasználók néha túlterhelőnek találják a platform funkcióit.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással; 19 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Workzone

via Workzone

A Workzone egy projektmenedzsment megoldás, amely hasznos kiegészítőkkel rendelkezik az egészségügyi szektor számára. Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik az egészségügyi szervezetek támogatásában, így jó kezekben van.

A Workzone olyan kiegészítő eszközökkel rendelkezik, mint a képjelölések, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatot. Emellett projektek nézetet és személyes teendőlistát is kap, így csak a legfontosabb feladatokat látja.

A Workzone legjobb funkciói:

A Workzone korlátlan ingyenes képzést kínál.

Személyre szabott élmény – csak kérje a Workzone-tól a személyre szabott funkciókat, és ők mindent megtesznek, hogy teljesítsék kérését.

A projektek közötti irányítópultok gyors áttekintést nyújtanak az összes projekt állapotáról.

A munkaterület korlátai:

A Workzone kéri, hogy ne tároljon a platformon a betegek érzékeny vagy személyes egészségügyi adatait (PHI).

Workzone árak:

Csapat: 24 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Professzionális: 34 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: 43 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Workzone értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)

3. Redbooth

via Redbooth

A listánkon szereplő projektmenedzsment szoftverek közül néhány az egészségügyre specializálódott, de a Redbooth szinte minden iparág számára megfelelő megoldást kínál.

A Redbooth-ban a csapat tagjai szervezik a projekteket és feladatokat, kommentek vagy videotalálkozók segítségével kommunikálnak, és Gantt-diagramokban vagy Kanban-táblákon vizualizálják a feladatokat. Szabadon testreszabhatja a legfontosabb projektek irányítópultjait, ami kiválóan alkalmas azoknak a rendkívül fontos projekteknek, amelyeknek nagyobb láthatóságra van szükségük.

A Redbooth legjobb funkciói:

A Redbooth Predict egy mesterséges intelligencia motor, amely javítja a feladat- és projektmenedzsmentet.

Töltse le a Redbooth iOS vagy Android mobilalkalmazást az útközbeni menedzsmenthez.

Váltson át a Timeline View vagy a Kanban táblákra, hogy megtekintse projektjeinek állapotát.

Két kattintással Zoom-értekezleteket szervezhet a Redbooth-ból.

A Redbooth korlátai:

A Redbooth nem egészségügyi szervezetek számára készült, ezért nem rendelkezik egészségügyi specifikus funkciókkal.

Egyes felhasználók szerint a Redbooth platformja nem túl intuitív.

Redbooth árak:

Pro : 9 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Redbooth értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (99+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

4. MocDoc

Via MocDoc

A MocDoc egy indiai székhelyű egészségügyi projektmenedzsment szoftver, amely HIPAA-kompatibilis és megfelel a HL7 szabványoknak. De nem csak projektmenedzsmentre alkalmas: a MocDoc kórházak, klinikák, gyógyszertárak és laboratóriumok menedzsmentjére szolgáló szoftvereket is fejleszt. ?

Használja a MocDoc integrált egészségügyi menedzsment rendszerét (HMS) az összes osztály betegadatainak tárolására. A rendszer időkövetést, időpontfoglalást, jelentéskészítést és elektronikus egészségügyi dokumentációt is kezel.

A MocDoc legjobb funkciói:

A MocDoc iOS és Android alkalmazásokkal is rendelkezik.

Kezelje az összes klinikus ütemtervét egy helyen

Kövesse nyomon a készleteket és számítsa ki automatikusan a termékalapú árréseket

A MocDoc korlátai:

Több felhasználó szerint a bevezetési folyamat nehéz.

Más felhasználók szerint a MocDoc szerverek gyakran leállnak.

MocDoc árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MocDoc értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (11+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (13+ értékelés)

5. ClearPoint

via ClearPoint

A ClearPoint nem csak egy projektmenedzsment szoftver. Ez egy teljes körű automatizálási eszköz adatokhoz, elemzésekhez, jelentésekhez és együttműködéshez kormányzati, banki, felsőoktatási, vállalati és (természetesen) egészségügyi megoldásokkal.

A ClearPoint nyomon követi a projekt előrehaladását, beleértve a költségvetést, a teljesítés százalékát és a minőségi referenciaértékeket. Kezelje a csapat ütemtervét, vizualizálja a feladatokat, hozzon létre egyedi jelentéseket, és ossza ki a feladatokat a csapatának a ClearPointon belül.

A ClearPoint legjobb tulajdonságai:

Használja az Agile, Waterfall vagy Hybrid módszertanokat

A ClearPoint SOC 2 Type II tanúsítvánnyal rendelkezik, CCPA- és GDPR-kompatibilis.

Használja a ClearPoint AI-t célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR-ek) kidolgozásához egy gyors csevegésen keresztül, a ChatGPT-hez hasonlóan.

A ClearPoint korlátai:

A ClearPoint rendelkezik biztonsági tanúsítványokkal, de nem felel meg a HIPAA előírásoknak.

Egyes felhasználók szerint több testreszabási lehetőségre lenne szükségük.

ClearPoint árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClearPoint értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (38+ értékelés)

6. Birdview PSA

via Birdview PSA

A Birdview PSA egy szolgáltatásalapú vállalkozások számára készült platform és egy megbízható egészségügyi projektmenedzsment szoftver megoldás. A Birdview madártávlatból (érted?) áttekintést nyújt a projektekről, az erőforrások elosztásáról és a pénzügyekről.

A Birdview mesterséges intelligenciát használ az erőforrás-korlátok azonosításához és az ütemezéshez, így ha nem lehet egyszerre két helyen, ez a projektmenedzsment eszköz komoly segítséget nyújt Önnek.

A Birdview PSA legjobb tulajdonságai:

A Birdview integrálható az Outlook, a Jira, az Adobe és más programokkal.

Kövesse nyomon csapattagjai idejét és költségvetését egy áttekinthető irányítópulton.

Gyorsítsa fel munkafolyamatát automatizált jóváhagyásokkal, valós idejű visszajelzésekkel és feladatkiosztásokkal.

Birdview PSA korlátai:

A Birdview nem felel meg a HIPAA előírásoknak.

Egyes felhasználók szerint a Birdview nehezen kezelhető.

Birdview PSA árak:

Lite: 27 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Csapat: 41 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Birdview PSA értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 280 értékelés)

7. OpenProject

via OpenProject

Noha nem kifejezetten az egészségügy számára készült, az OpenProject szoftvert úgy módosíthatja, hogy egészségügyi projektmenedzsment szoftverként is használható legyen. Ha a felesleges sallangoktól mentes, letisztult felületet preferál, akkor ez a platform az Ön számára ideális lehet.

Készítsen projektportfóliót, egyszerűsítse a csapatmunkát, és tervezzen munkafolyamatokat a betegek útitervének alapján. Tekintse meg csapata napi teendőit, rangsorolja a legfontosabbakat, és tisztázza a munkafolyamatokat.

Az OpenProject legjobb funkciói:

Mivel az OpenProject ingyenes és nyílt forráskódú, tetszés szerint módosíthatja.

Az OpenProject titkosítást, kétfaktoros hitelesítést és egyéb fejlett biztonsági funkciókat használ.

Az értesítési beállítások segítségével testreszabhatja, hogyan szeretne értesítéseket kapni a projektekkel kapcsolatban.

Az OpenProject korlátai:

Az OpenProject nem felel meg a HIPAA előírásoknak, de sokféleképpen módosítható.

Egyes felhasználók szerint az ütemezés és az erőforrás-kezelés funkciók sok kívánnivalót hagynak maguk után.

OpenProject árak:

Közösség: Ingyenes

Alap: 7,25 USD/hó felhasználónként, minimum öt felhasználó

Professzionális: 13/50 USD/hó felhasználónként, minimum 25 felhasználó

Prémium: 19,50 USD/hó felhasználónként, minimum 100 felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

OpenProject értékelések és vélemények:

G2: 3,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (110+ értékelés)

8. nTask

via nTask

Kis klinikát vezet? Remek! Az nTask egy kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára kifejlesztett egészségügyi projektmenedzsment szoftver.

Kezel projekteket, feladatokat, időt és együttműködést. Az nTask emellett vállalati szintű kockázatkezelési eszközöket is biztosít, amelyekkel a problémák felmerülése előtt azonosíthatja és csökkentheti a projekt kockázatait. ?

Az egészségügy számára készült? Nem, nem alapból, de biztonságos platform a munkád egyszerűsítéséhez.

Az nTask legjobb funkciói:

Jegyezze fel csapata munkaidő-nyilvántartását egy helyen

Kövesse nyomon a problémákat és az ismert hibákat a problémakövető funkcióval.

Kezelje a találkozókat és a naptárát egy helyen az nTask segítségével.

Az nTask korlátai:

Az nTask nem egészségügyi célokra lett kifejlesztve, és nem felel meg a HIPAA előírásoknak.

Egyes felhasználók szerint az nTask nehezen kezelhető.

nTask árak:

Prémium: 3 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

nTask értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (17+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

9. Upland PSA

via Upland PSA

Az Upland több szoftveropciót kínál, és PSA szoftvere tökéletesen alkalmas az egészségügyi projektmenedzsmenthez. Az Upland PSA segítségével nyomon követheti a kiadásokat és a haszonkulcsokat, kezelheti a személyzetet és a készleteket, valamint megtalálhatja a pénzmegtakarítási lehetőségeket.

Ha valaha több funkcióra lenne szüksége, az Upland PSA egy hatalmas szoftver-ökoszisztéma része. Kiegészítők állnak rendelkezésre mobil üzenetküldéshez, e-mail marketinghez, adatfeldolgozáshoz és tudásmenedzsmenthez.

Az Upland PSA legjobb tulajdonságai:

Az erőforrás-menedzsment segít a megfelelő projektekhez rendelni az embereket a képességeik alapján.

Hatékonyan ütemezze be alkalmazottait a korábbi adatok alapján

Az Upland PSA integrálható az SAP, Sage, Oracle, Jira és más rendszerekkel.

Az Upland PSA korlátai:

Egyes felhasználók szerint az Upland jelentéskészítési funkciói hiányosak.

Az Upland nem az egészségügy számára lett kifejlesztve, és nem felel meg a HIPAA előírásoknak.

Más felhasználók negatív tapasztalatokról számoltak be az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.

Upland PSA árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Upland PSA értékelések és vélemények:

G2: 3,9/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

10. Suvarna HIMS

via Suvarna HIMS

A Suvarna egy indiai székhelyű vállalat, amely egészségügyi projektmenedzsment szoftvert kínál. A listán szereplő más megoldásokkal ellentétben ez kifejezetten az egészségügyi ágazat számára készült.

Kiválóan alkalmas feladatok, projektek és dokumentumok kezelésére, radiológiai információk tárolására és üzleti intelligencia jelentések készítésére. Használja kórházi információs rendszerét (HIMS) fekvő- és járóbeteg-munkafolyamatok létrehozására, időpontok foglalására és a betegek kezelésére a felvételtől a kórházból való elbocsátásig.

A Suvarna HIMS legjobb tulajdonságai:

A Suvarna megfelel a HL7, ICD-10 és egyéb egészségügyi szabványoknak.

Rugalmas számlázási szabályok létrehozása a betegek számára

Automatizálja a készletbeszerzést

A Suvarna külön alkalmazásokkal rendelkezik a betegek, az orvosok és az értékesítők számára.

A Suvarna HIMS korlátai:

A Suvarna egy indiai székhelyű vállalat, ezért nem feltétlenül felel meg a HIPAA előírásoknak.

A Suvarna nem rendelkezik sok értékeléssel.

Suvarna HIMS árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Suvarna HIMS értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2 értékelés)

Egyszerűsítse a projekttervezést a ClickUp segítségével

Akár betegekkel dolgozik, akár nem, az egészségügyi projektmenedzsment elengedhetetlen. A jó projektmenedzsment készségek sokat segítenek, de ha a frontvonalban dolgozik, akkor szüksége van egy megbízható egészségügyi projektmenedzsment szoftverre.

Ne váltson többé különböző platformok között, válassza a ClickUp-ot! Egy helyen kínálunk sablonokat, feladatkezelést, csapatkezelést és még sok mást, így időt takaríthat meg és jobb élményt nyújthat a betegeknek. ✨

De tudjuk, hogy látni kell, hogy elhiggyük. Hozzon létre most egy ClickUp fiókot – örökre ingyenes.