10 betegkezelő szoftverrendszer 2025-ben

A gondos nyilvántartás elengedhetetlen minden egészségügyi szolgáltatás működtetéséhez. Akár kis rendelőről, akár nagy intézményről van szó, folyamatosan kezelnie kell a betegek értékeléseit, időpontjait, kezelési terveit, kórházi elbocsátásait és egyéb eljárási adatait.

Az adminisztratív feladatok kézi kezelése egy egészségügyi intézményben sem praktikus, sem hatékony. Szüksége van egy betegkezelő szoftverre, hogy rendet teremtsen a napi működésben. ?

Ezek a rendszerek általában all-in-one megoldások egészségügyi szolgáltatók, klinikák és intézmények számára. Számos funkcióval rendelkeznek, amelyek minimalizálják az adminisztratív terhelést, központosítják a betegadatokat és csökkentik a belső folyamatok emberi hibákra való hajlamát.

Ebben a cikkben bemutatjuk a piacon elérhető 10 legmegbízhatóbb betegkezelő eszközt. Fedezze fel azok képességeit, és nézze meg, hogyan segítik a működési hatékonyságot és a betegellátást.

Mi az a betegkezelő szoftver?

A betegkezelő szoftverek fejlesztése során figyelembe vették az egészségügyi intézmények és alkalmazottaik igényeit. Segítenek csökkenteni az adminisztratív terheket azáltal, hogy egyszerűsítik a nyilvántartásokat és automatizálják a munkafolyamatokat , így biztosítva, hogy csapata optimális betegellátási szolgáltatást nyújthasson.

Számíthat olyan funkciókra, mint a betegek adatainak létrehozása, kezelése, tárolása és elérése, időpontok ütemezése, naptárak szervezése, a betegek felvétele és elbocsátása, sőt még a számlázás is. Ha rendelkezik egy minőségi egészségügyi projektmenedzsment eszközzel, több ideje marad az ügyfélkapcsolatokra és a bevételek kezelésére koncentrálni.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő betegkezelő szoftvert az egészségügyi szakemberek számára?

A praxiskezelő szoftvermegoldások különböző funkciókkal rendelkeznek, hogy kielégítsék a különböző adminisztratív igényeket. Általánosságban véve, a termékek értékelésekor összpontosítson az alábbi jellemzőkre:

Dokumentumkezelés és nyilvántartás: A megfelelő eszköznek robusztus dokumentumkezelési lehetőségeket kell kínálnia, amelyekkel biztonságosan létrehozhat, szerkeszthet és tárolhat betegadatokat, jelentéseket és kezelési terveket. : A megfelelő eszköznek robusztus dokumentumkezelési lehetőségeket kell kínálnia, amelyekkel biztonságosan létrehozhat, szerkeszthet és tárolhat betegadatokat, jelentéseket és kezelési terveket. Űrlapok: Lehetővé kell tennie e-űrlapok létrehozását a betegek értékeléséhez, felvételéhez és kiengedéséhez, a betegek jobb bevonása érdekében. Ütemezés: A platformnak átfogó naptárat kell kínálnia az orvosok, ápolószemélyzet és labortechnikusok integrált ütemterveinek létrehozásához és nyomon követéséhez. Sablonok: A szoftvernek sablonok gyűjteményét kell kínálnia, amelyek segítségével professzionális megjelenésű betegnyilvántartásokat hozhat létre, kezelheti az ütemterveket és naprakészen követheti feladatait. Emlékeztetők: A : A beépített emlékeztető funkciók segítenek felkészülni a közelgő időpontokra és nyomon követni a meg nem jelentkező betegeket. Biztonságos és HIPAA-kompatibilis : A platformnak biztosítania kell a betegadatok védelmét és a HIPAA által előírt egyéb biztonsági és titkosítási protokollokat.

A 10 legjobb betegkezelő szoftver

Több tucat betegkezelő eszközt átnéztünk, és kiválasztottuk a 10 legjobbat , amelyek a legjobb funkcionalitást és könnyű használatot kínálják. Fedezze fel listánkat, és találja meg azt a programot, amely minden igényét kielégíti! ✅

A legjobban értékelt feladat- és projektkezelő rendszer, a ClickUp lenyűgöző funkciókkal rendelkezik, amelyekkel bármilyen méretű egészségügyi intézmény munkafolyamatait kezelheti.

A ClickUp Healthcare projektmenedzsment eszköz számos funkcióval rendelkezik. Az első a ClickUp Docs, amely ideális a betegek adatait, az orvosok beilleszkedését segítő anyagokat és egyéb adminisztratív dokumentumokat központosítani. A dokumentumokat zökkenőmentesen összekapcsolhatja a feladatokkal, hogy a betegeket konkrét gondozókkal vagy orvosokkal hozza össze.

A ClickUp Dashboards több mint 15 nézetet kínál a munkafolyamatok és az orvosi ellátás vizualizálására és egyensúlyba hozására. Használja a hagyományos Lista vagy Tábla nézeteket a munkaterhelés, a betegek adatai és az erőforrások felügyeletére. A Naptár nézetben több munkafolyamatot is figyelemmel kísérhet, ami tökéletes a találkozók és megbeszélések ütemezéséhez.

A ClickUp űrlapnézet segítségével elektronikus űrlapokat hozhat létre olyan adatok rögzítésére, mint a betegfelvételek, értékelések, kórházi elbocsátások, csapatértékelések és felmérések.

Sok a dolguk? Mi segítünk! A ClickUp Reminders segítségével értesítéseket kaphat a találkozókról és a kritikus eljárásokról. Állítson be automatizálásokat a platformon az ismétlődő adminisztratív feladatokhoz, például e-mailek küldéséhez vagy kórházi papírmunka generálásához.

Javítsa betegkezelési tevékenységét előre elkészített sablonokkal: ClickUp betegkezelési sablon és ClickUp beteglistás sablon. Ezek egyedi mezőkkel (például HMO azonosító szám, megjelölés, születési hely és biztosítás) rendelkeznek az ügyféladatok rendszerezéséhez.

A ClickUp betegkezelési sablon nyomon követi a betegek állapotát, gyógyszereit, kijelölt orvosát, biztosítását és egyebeket.

A ClickUp több mint 1000 eszközzel integrálható, többek között a Slackkel, a RingCentral-lal, a Zoommal, a Calendly-vel és a Zapierrel.

A ClickUp legjobb funkciói

Biztonságos, adatvédelemre orientált és SOC 2-kompatibilis platform

ClickUp Docs munkadokumentumok és kutatási dokumentumok létrehozásához

Egészségügyi CRM-sablonok

Testreszabható emlékeztetők

Több mint 15 nézet a betegadatok, a munkaterhelés és a készletek figyelemmel kíséréséhez

Több mint 1000 integráció

Automatizálja az ismétlődő feladatokat

Testreszabható űrlapok az elektronikus egészségügyi nyilvántartásokhoz (EHR)

Csúcskategóriás ütemezési funkciók

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak időre van szükségük a platform elsajátításához.

A mobilalkalmazásban nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Salesforce (Customer 360)

A Salesforce egy robusztus CRM-platform, amely vonzó terméket kínál az egészségügyi szolgáltatók és intézmények számára: a Customer 360-at.

A Customer 360 segítségével egy sor funkció áll rendelkezésére ügyfelei – jelen esetben betegei – kezeléséhez. Hozzon létre és osszon meg űrlapokat, hogy részletes betegadatokat adjon hozzá, például elérhetőségi adatokat, klinikai adatokat, időpontokat, gyógyszeres kezeléseket, preferenciákat és kijelölt orvosokat, így csökkentve a torlódásokat. Kövesse nyomon a gyógyszeres kezeléseket, adagokat és újratöltéseket valós időben.

A szoftver intelligens időpontkezelési funkciói segítségével optimalizálhatja munkanapjait. Például előre tájékoztathatja betegeit, hogy milyen laboreredményeket kell magukkal hozniuk a rendelésre, és így elkerülheti a félreértéseket.

A Salesforce (Customer 360) legjobb funkciói

Részletes betegnyilvántartások támogatása

Testreszabható űrlapok az információk gyűjtéséhez

Intelligens időpontkezelés

Átfogó gyógyszeres kezelési nyilvántartások

A Salesforce (Customer 360) korlátai

Kisebb klinikák számára költségvetésen kívül eshet.

A navigálás és az elemek keresése időigényes lehet.

Salesforce (Customer 360) árak

Vállalati : 325 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 500 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Salesforce (Customer 360) értékelések és vélemények

G2 : 3,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10 értékelés alatt)

3. eClinicalWorks

Az eClinicalWorks egy innovatív eszközökkel teli egészségügyi platform. Betegportállal rendelkezik, ahol a betegek időpontokat foglalhatnak, laboreredményeket és gyógyszereket tekinthetnek meg, sőt akár orvosukkal is cseveghetnek.

Az eClinicalWorks együttműködik a healow alkalmazásokkal iOS és Android telefonok számára. Használja a healow Open Access alkalmazást, hogy a betegek a szabad időpontok szerint tudjanak időpontot foglalni. A Check In alkalmazással a betegek biztosítási adataikat megadhatják, nyomtatványokat és beleegyezési nyilatkozatokat aláírhatnak, valamint a tényleges látogatás előtt áttekinthetik kórtörténetüket. A healowPay egyszerűsíti a számlák fizetésének logisztikáját.

Használja ki az eClinicalMessenger előnyeit, hogy emlékeztesse betegeit a rendelésekről, egészségügyi ellenőrzésekről vagy laboreredményekről. Imádni fogja Eva-t, a platform mesterséges intelligenciával rendelkező virtuális asszisztensét! Ő előhívhatja a betegek kórtörténetét, lehetővé teszi a korábbi és a jelenlegi előrehaladási jegyzetek összehasonlítását, és pillanatok alatt lefoglalja a rendeléseket! ?

Az eClinicalWorks legjobb funkciói

Részletes elektronikus egészségügyi nyilvántartások

Kompatibilis a healow alkalmazásokkal

eClinicalMessenger emlékeztetőkre

Eva, egy tehetséges virtuális asszisztens

Bevételi cikluskezelés (RCM) a bevételek nyomon követéséhez

Az eClinicalWorks korlátai

Az ügyfélszolgálat várakozási ideje hosszú lehet.

A felület nem túl felhasználóbarát.

Az eClinicalWorks árai

Csak EHR : 449 USD/hó szolgáltatónként

EHR praxiskezeléssel : 599 USD/hó szolgáltatónként

RCM szolgáltatásként: a praxis bevételeinek 2,9%-a

eClinicalWorks értékelések és vélemények

G2 : 3,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 3,3/5 (több mint 300 értékelés)

4. NextGen

A NextGen egy átfogó megoldás az elektronikus egészségügyi nyilvántartások, a praxiskezelés és a bevételi ciklus kezeléséhez.

A platform lehetővé teszi felhőalapú EHR-ek létrehozását a betegek számára, amelyek tartalmazzák a betegek kórtörténetét, allergiáit és a szedett gyógyszereket. A személyzet és a betegek bármilyen eszközről hozzáférhetnek a releváns adatokhoz.

A praxiskezelés terén a NextGen testreszabható ütemezési lehetőségeket kínál. Beállíthatja a naptárakat, hogy elkerülje a túlfoglalásokat, és lehetővé tegye a betegek számára, hogy online foglaljanak időpontot. Munkatársai értékelni fogják a NextGen színekkel jelölt ütemezési sablonjait, amelyek ideálisak a betegek csoportosításához.

A NextGen bevételi cikluskezelési opciói számos döntéshozatali folyamatot támogatnak. Hozzon létre átlátható számlázási mechanizmusokat, észlelje az elutasításokat és növelje a behajtások sebességét. ?

A NextGen digitális dokumentációs megoldásokat kínál, amelyek segítségével offline is kitöltheti a PDF-űrlapokat. Amikor újra csatlakozik az internethez, kapcsolódjon a felhőhöz, és az űrlapok szinkronizálódnak.

A NextGen legjobb funkciói

Felhőalapú EHR-ek

Testreszabható ütemezési lehetőségek színkódolt sablonokkal

Bevételi ciklus menedzsment

Offline űrlapkezelés

A NextGen korlátai

Esetleges hibák

A felhasználói felület javításra szorul.

NextGen árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

NextGen értékelések és vélemények

G2 : 3,7/5 (több mint 140 értékelés)

TrustRadius: 7,1/10 (8+ értékelés)

5. athenaOne

Az athenaOne segítségével betegközpontú elektronikus egészségügyi nyilvántartásokat vezethet, növelheti a klinikai hatékonyságot és javíthatja az ügyfélkapcsolatokat! ?

A platform lehetővé teszi átfogó betegnyilvántartások létrehozását és kezelését. A betegek kórtörténetével, allergiáival, problémáival, gyógyszereivel és oltásaival kapcsolatos információk mindig kéznél vannak. A betegek is megtekinthetik nyilvántartásaikat, vizsgálati eredményeiket és időpontjaikat. Használja az athenaTelehealth szolgáltatást, hogy virtuálisan támogassa betegeit, és biztosítsa számukra a szükséges ellátást.

Unod már a kihagyott időpontokat? Az athenaOne automatikus emlékeztetőket küldhet és lehetőséget biztosít a lemondásra, így könnyedén módosíthatod az ütemtervedet.

A platform támogatja a mobil alapú, személyes és online fizetési lehetőségeket, hogy megkönnyítse a beszedéseket. A bevételi ciklus kezelése terén biztosan tetszeni fog az athenaCollector – ez a funkció ellenőrzi a biztosítási technikai részleteket és kiszűri a hibás igényeket a benyújtás előtt.

athenaOne legjobb funkciói

Automatikus emlékeztetők lemondási támogatással

Felhőalapú orvosi számlázás

Beépített eszköz a hibás igénylések kockázatának csökkentésére

athenaTelehealth virtuális támogatáshoz

athenaOne korlátozások

A kezdeti beállítás és konfigurálás kihívást jelenthet.

A receptek lezárása nem könnyű feladat

athenaOne árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

athenaOne értékelések és vélemények

G2 : 3,5/5 (90+ értékelés)

GetApp: 3,7/5 (több mint 700 értékelés)

6. AllegianceMD

Az AllegianceMD egy felhasználóbarát eszköz, amely robusztus EHR opciókat kombinál lenyűgöző praxiskezelési funkciókkal.

Az ePrescriptions segítségével megszabadulhat a recepttömböktől! A platform képes:

Ellenőrizze az allergiák, gyógyszerek és betegségek közötti kölcsönhatásokat, hogy segítsen a receptek véglegesítésében. Kövesse nyomon a betegek biztosítási jogosultságát Elektronikus vényeket küldhet a gyógyszertáraknak.

A Betegportál segít a rendelő zökkenőmentes működésében. A betegek online regisztrálhatnak, kényelmesen kitölthetik demográfiai adataikat otthonról, időpontot foglalhatnak, újratöltési kérelmet küldhetnek és áttekinthetik orvosi adataikat.

Állítson be automatikus emlékeztetőket a betegek időpontjaira, és előzze meg a torlódásokat az ütemtervében. A portálon a betegek online fizethetnek és megtekinthetik számlakivonataikat.

Az AllegianceMD legjobb funkciói

Kényelmes elektronikus receptek

Központosított betegadatbázis

Automatikus emlékeztetők

Utántöltési kérések kezelése

Az AllegianceMD korlátai

A platform időnként lassulhat.

A dizájn frissítésre szorulna.

AllegianceMD árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

AllegianceMD értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (5 értékelés alapján)

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

7. Practice Fusion

Fedezze fel újra a hatékonyságot, a könnyű használatot és a funkcionalitást a Practice Fusion segítségével, amely egy népszerű megoldás kis és nagy független rendelők számára. ?

A platform kényelmes betegkarton-kezelési funkciókat kínál. Használjon több ezer előre elkészített sablont a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és a hatékonyság növeléséhez. Hozzon létre egyedi gyorsbillentyűket a billentyűleütések számának csökkentése és a kartonok gyorsabb kitöltése érdekében. Csökkentse a kézi bejegyzések számát a gyakori diagnózisokat, gyógyszertárakat és vényeket tartalmazó listák létrehozásával.

A Practice Fusion több mint 98 000 gyógyszertárral együttműködve segíti betegeit abban, hogy elektronikus recept alapján szerezhessék be gyógyszereiket.

Vizsgálatokat rendel? A platform több mint 500 laboratóriummal és képalkotó központtal működik együtt – válassza ki, hol szeretné, hogy a betegei vizsgálatot végezzék, és az eredményeket elküldjék az Ön eszközére.

A Practice Fusion segítségével szuper számlákat hozhat létre, amelyek az Ön táblázataiból nyerik az információkat, és részletes szolgáltatási díjakat jelenítenek meg.

A Practice Fusion legjobb funkciói

Több mint 98 000 gyógyszertárral és több mint 500 laboratóriummal és képalkotó központtal működik együtt.

Több ezer diagram sablon

Listák létrehozása és gyorsbillentyűk a kézi bejegyzések számának csökkentése érdekében

Integrálható olyan népszerű orvosi számlázási szolgáltatásokkal, mint az AdvancedMD és a Veradigm.

A Practice Fusion korlátai

Alkalmi leállások

Több felhasználó is említette, hogy a számlázási problémák bevételkiesést okoznak.

A Practice Fusion árai

149 USD/hó áron elérhető szolgáltatónként

Practice Fusion értékelések és vélemények

G2 : 3,9/5 (50+ értékelés)

Capterra: 3,7/5 (több mint 400 értékelés)

8. DocPulse

Terhes feladat figyelni, ahogy kritikus állapotú betegek várnak a kezelésre a papírmunka késedelme miatt. Nos, a DocPulse segítségére siethet! ?

Ez az online betegkezelő rendszer segít Önnek a rendelőjében zajló összes folyamat racionalizálásában, a felvételtől a kórházból való elbocsátásig.

Használja a platformot űrlapok létrehozásához, amelyeket a betegek kitölthetnek, szobák kiosztásához és előzetes nyugták generálásához. Állítson be különböző típusú szobákat, és kezelje azok rendelkezésre állását valós időben. A szoftver automatikus ágydíj-számítási opciója automatikusan kiszámítja a tartózkodás hosszát és a szobatípust, hogy pontos árakat kapjon.

Egyéb számlázási funkciók közé tartozik az előlegek rögzítése és a részletes kórházi zárójelentések, a visszatérítések kezelése, a nyugták nyomtatása és a számlák egyeztetése. A platform számos biztosítási támogatási opcióval rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a betegek jogosultságának ellenőrzését és a fizetési adatok rögzítését.

A DocPulse legjobb funkciói

HIPAA-kompatibilis infrastruktúra

Az ágyköltség automatikus kiszámítása

Könnyű biztosítási támogatás és számlázás

Részletes kórházi zárójelentések

A DocPulse korlátai

Korlátozott lehetőségek a betegeknek szóló emlékeztető üzenetek küldésére

Nincs offline támogatás

DocPulse árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

DocPulse értékelések és vélemények

Capterra: 5/5 (5 értékelés alapján)

9. LeadSquared

Olyan eszközt keres, amely ötvözi a CRM-et, a marketinget és az egészségügyi projektmenedzsmentet? A LeadSquared nagy hatással lesz Önre! A platform a munkafolyamatok automatizálásával, szegmentált marketinggel és csapatmenedzsment eszközökkel növeli a betegek számát, elkötelezettségét és megtartását.

A platform olyan betegfelvételi funkciókat kínál, mint:

Önkiszolgáló betegportál

Digitális biztosítási ellenőrzés

Többcsatornás időpont-emlékeztetők és utánkövetések

A LeadSquared feladatkezelési és CRM funkciói segítenek gyakorlatát teljesítményorientáltan működtetni. Nyomon követheti a rendelések és a felvételek arányát, hogy figyelemmel kísérje a betegek elégedettségét. Szűrők segítségével áttekintheti a betegadatokat központ, forrás, csapat, orvos vagy hónap szerint, és pontosan meghatározhatja a felelősségi köröket.

Javítsa praxisának marketingjét automatizált szöveges üzenetek és e-mailek beállításával, valamint a potenciális ügyfelek és betegek különböző kritériumok, például helyszín vagy szolgáltatás típusa alapján történő szegmentálásával.

A LeadSquared legjobb funkciói

HIPPA-kompatibilis

Önkiszolgáló lehetőség a betegek számára

Automatizált marketingeszközök a praxisának népszerűsítéséhez

Feladatok kiosztása és nyomon követése

A LeadSquared korlátai

A felhasználói felület és a felhasználói élmény javítható lenne.

Fejlett marketing automatizálási lehetőségek hiánya

LeadSquared árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

LeadSquared értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

10. Clinicia

Váltson papírmentes működésre a Clinicia segítségével – egy első osztályú praxis- és erőforrás-kezelő szoftverrel. ?

A Clinicia segítségével rögzítheti minden beteggel való interakció legapróbb részleteit, és makulátlan digitális jegyzeteket készíthet diagnózisaikról, kezelési terveikről, receptjeikről, életjeleikről és laboreredményeikről.

A platform egyedülálló nyilvántartási funkciókkal támogatja a szakembereket. Például a fogorvosok részletes előzményekkel és vizuális ábrázolásokkal ellátott fogászati táblázatokat hozhatnak létre és kezelhetnek minden egyes kezeléshez. ?

A receptek kiállításakor a Clinicia előre betöltött adatbázisából javasolt gyógyszerekkel segíti Önt. Az új gyógyszerek és azok adagjai automatikusan elmentésre kerülnek a jövőbeni felhasználáshoz. Ossza meg a recepteket betegeivel e-mailben vagy SMS-ben, vagy nyomtassa ki őket.

A Clinicia segítségével számlákat állíthat ki, beszedheti a betegektől a fizetéseket, és elemezheti a fizetések időbeli alakulását. A platform lehetőséget kínál a kiadások nyomon követésére is, így a forrásait a testreszabott költségvetéseknek megfelelően oszthatja el.

A Clinicia legjobb funkciói

Alkalmas szakorvosok számára

Egyszerű receptkezelés

Fizetések beszedésének és kiadások nyomon követésének lehetőségei

Támogatja az e-mail és SMS alapú marketing kampányokat.

A Clinicia korlátai

Néhány felhasználó problémákat tapasztalt a duplikált bejegyzésekkel kapcsolatban.

Nincs ingyenes csomag

A Clinicia árai

Alap : 6000 rúpia/év (kb. 73 dollár)

Standard : 8500 rúpia/év (kb. 103 dollár)

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Clinicia értékelések és vélemények

Capterra: 5/5 (5 értékelés alapján)

Tartsa rendben praxisát a megfelelő betegkezelő szoftverrel

Elképesztő, hogy a szoftvereszközök milyen mértékben támogatják a tájékozott operatív és klinikai döntéseket az egészségügyi ágazatban. ?

A felsorolt betegkezelő platformjaink jelentősen csökkentik a papírmunka és az adminisztratív feladatok terheit, és segítenek abban, hogy a fő céljára koncentrálhasson: a betegek ellátására.

Ha még mindig bizonytalan, és költséghatékony feladat- és projektkezelő rendszert keres a praxisához, javasoljuk, hogy kezdje a ClickUp használatával.