Az egészségügyi projektmenedzsment végső útmutatója

A váróteremben betegek sorakoznak.

Az orvos ma késik.

A gyógyszertár személyzete azt mondja, hogy újratöltésre van szükségük, mert elfogyott a készletük.

Az emberek életéért felelős ágazatként az egészségügyi iparág meglehetősen kemény lehet az azt irányító gondozók számára.

Hogyan tudnak így összpontosítani a sok teendő mellett?

Kiváló egészségügyi projektmenedzsment készségek.

Mint Dr. Lisa Cuddy , a House M. D. című televíziós sorozat kórházigazgatója.

Biztosan senki sem szeretné a Princeton Plainsboro Kórházban a projektmenedzsmentet olyan emberek kezébe adni, mint Dr. Gregory House. ?

Végül is az egészségügy egy magas kockázatú szektor.

Itt szó szerint emberek élete forog kockán.

Nem engedhet meg magának semmilyen hibát. Egyáltalán.

Mit tehet Ön?

Vegyen fel egy projektmenedzsert, hogy minden szervezetten, élénk és lendületesen működjön.

De ha rossz projektmenedzsment tünetei vannak, és el szeretné érni projektje céljait, ne aggódjon.

Mi támogatjuk Önt. Szó szerint.

Ebben a cikkben bemutatjuk, mi is az egészségügyi projektmenedzsment, miért fontos, és mi kell ahhoz, hogy valaki jó projektmenedzser legyen az egészségügyben.

Bónusz: Megtanulhatja azt is, hogyan hozhatja egészségre projekteit egy kiváló egészségügyi projektmenedzsment eszköz segítségével.

Minden készen áll?

Adjunk egy kis ízelítőt az egészségügyi projektmenedzsmentből.

Mi az egészségügyi projektmenedzsment?

Ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani az egészségbiztosító társaságok szigorodó követelményeivel, az egészségügyi rendszer hatalmas méreteivel és a biztonság nagy kérdésével, a modern egészségügyi szervezeteknek rengeteg tervezésre van szükségük a hatékony folyamatok kialakításához.

Itt jön képbe az egészségügyi projektmenedzsment.

Ez magában foglalja az egészségügyi projektek tervezését, végrehajtását és karbantartását a szervezet működésének javítása érdekében.

Ez segít racionalizálni a projektet, ami pénzt takaríthat meg, és egyúttal javíthatja a betegellátást, ami végső soron az egészségügyi szervezetnek is előnyös.

Tegyük fel például, hogy Dr. Cuddy elege van Dr. House-ból, és új diagnosztikai osztályt szeretne megnyitni a szervezeténél.

Először is létre kellett hoznia egy konkrét tervet az új egészségügyi intézmény megnyitásához és irányításához. A tervezést vagy maga végezhette el, vagy felvehetett egy projektmenedzsert.

Amit ő már elsajátított.

De valóban szükségünk van projektmenedzsmentre az egészségügyben?

Nézzük meg!

Miért van szükség az egészségügyi projektmenedzsmentre?

Az egészségügyi ágazat folyamatosan fejlődik.

Az új technológiák folyamatosan megjelennek, és az egészségügyi szervezeteknek lépést kell tartaniuk velük.

Ennek eredményeként hatalmas nyomás nehezedik az egészségügyi ágazatra, hogy lépést tartson a korral és minőségi betegellátást nyújtson.

Az egészségügyi cégeknek emellett be kell tartaniuk a számlázás és egyéb folyamatok tekintetében a HIPAA (egészségbiztosítási hordozhatósági és felelősségre vonhatósági törvény) és a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) című kormányzati szabályozásokat is.

Itt jön képbe az egészségügyi projektmenedzsment.

A projektmenedzsment alapelveinek segítségével az olyan szervezetvezetők, mint Dr. Cuddy, struktúrát és fegyelmet hozhatnak a szervezetbe.

A hatékony projektmenedzsment a következőket is elősegítheti:

Jobb betegellátás és betegélmény

Jobb költségvetés

Jobb menedzsment

Zökkenőmentesebb kommunikáció

Jobb kapcsolatok az érdekelt felekkel

Hogyan kell valójában kezelni az egészségügyi területen végzett projekteket?

3 népszerű egészségügyi projektmenedzsment módszertan

Az orvostudományon kívül az egészségügyi szakembereknek a projektmenedzsment tudományát is el kell sajátítaniuk.

Vessünk egy pillantást az egészségügyi szektorban használható népszerű projektmenedzsment módszerekre:

1. Agilis projektmenedzsment

Az agilis projektmenedzsment olyan, mint egy ellenszer a hagyományos projektmenedzsment problémáira.

Ez egy iteratív megközelítést követ, és a projektet kisebb fejlesztési ciklusokra (2-4 hét) bontja, amelyeket sprintnek neveznek. A menedzser meghatározhat egy sprint backlogot, amely felvázolja, mire kell a csapatnak összpontosítania az adott ciklusban.

Ez megkönnyíti a változásokhoz való alkalmazkodást, különösen egy olyan iparágban, mint az egészségügy, ahol a változók folyamatosan változnak. Az Agile számos fontos előnnyel jár, és a legtöbb iparágban működik, mert biztosítja a rugalmasságot, az alkalmazkodóképességet, a csapatmunkát és a gyorsabb megtérülést.

Az egészségügyi környezetben egy agilis projektmenedzsment eszköz segíthet az egészségügyi projektek gyors megvalósításában, hogy lépést tudjon tartani a fejleményekkel.

Agilis projektmenedzsment eszközt keres az egészségügy területén?

Nézze meg a 12 legjobb agilis eszközt a projektmenedzsmenthez .

Tegyük fel például, hogy Dr. Cuddy új időpontfoglalási alkalmazást szeretne bevezetni kórházában.

Használhatja az agilis módszertant, és először egy tesztalkalmazást vezethet be. Így visszajelzéseket kaphat a betegektől a felhasználói felületről és a rendelések egyszerű lefoglalásáról, és gyorsan beépítheti a változtatásokat az alkalmazás tervezésébe.

Így nem kell időt és erőforrásokat pazarolnia egy új alkalmazás nulláról történő létrehozására, ha az első nem felhasználóbarát a betegeinek.

Bónusz: Nézze meg a 10 legjobb betegkezelő szoftverrendszert

2. Vízesés

A Waterfall egy régimódi, hagyományos projektmenedzsment folyamat.

Ez egy lineáris megközelítést követ, amelyben minden projekttervet szakaszokra oszt, és minden szakasz a következőbe torkollik, mint egy valódi vízesés.

Általában ez a projektmenedzsment folyamat öt szakaszból áll: követelmények, tervezés, megvalósítás, tesztelés és átadás.

Miben különbözik a vízesés módszer az agilis módszertől?

A vízesés módszerben a csapatnak először egy szakaszt kell befejeznie, hogy továbbléphessen a következőre.

Bár ez az egyik leggyakrabban használt projektmenedzsment technika a nagyiparban, például az építőiparban, vannak hátrányai is.

Ez késleltetheti az eredményeket, és a projekt feleslegessé válhat. Ez káros hatással lehet azokra az egészségügyi szervezetekre, amelyek azonnali ellátást próbálnak nyújtani a betegeknek.

A vízesés-módszer azonban jól működhet, ha Dr. Cuddy új egészségügyi intézményt szeretne nyitni. A projektet szakaszosan is megvalósíthatja.

Először meg kell határoznia a részleg megnyitásához szükséges függőségeket és követelményeket, mint például a költségvetés, a személyzet, a kormányzati engedélyek stb. Miután elkészült a követelmények vázlatos terve, csak akkor léphet a megvalósítási szakaszba.

Nem tudja, hogyan segíthet Önnek a vízesés-módszer?

Részletes útmutatónk a vízesés projektmenedzsmentről megmutatja, hogyan.

3. Hibrid

Mivel az egészségügy egy gyorsan változó szektor, a hibrid menedzsment megközelítés alkalmazása pontosan az lehet, amit az orvos rendelt.

Az agilis módszertannal gyorsan megvalósíthatja a projekteket, és a vízeséses projektmenedzsment megközelítéssel továbbra is rendelkezésre állhat az igazgatóság és a befektetők számára egy útiterv.

Így a végfelhasználókat bevonhatja a különböző szakaszokba, biztosíthatja a megfelelő projekt eredményeket, és elégedetté teheti az érdekelt feleket. Win-Win, érti.

De nem elég tudni, mit kell tenni.

Azt is tudnia kell, hogyan kell ezt megtenni.

Készen áll arra, hogy megtanulja, mi kell ahhoz, hogy egészségügyi projektmenedzser legyen? Induljunk!

Mit kell tennie egy jó egészségügyi projektmenedzsernek?

Az egészségügyi projektmenedzserek a projekt gerincét képezik. nem szójáték

Ők vezetik és felügyelik az egészségügyi projektet a felvételtől a kiengedésig.

A programmenedzser gondoskodik arról, hogy a projekt időben elkészüljön és a költségvetésen belül maradjon.

Ezek segítségével gyorsan felismerhető, ha a projekt rossz passzban van, és hihető megoldásokat kínálnak. ?

Az egészségügyi szervezeteknek feltétlenül szükségük van egy projektmenedzsment szakemberre, hogy a projektek megfeleljenek a szabályoknak.

A projektmenedzsment azonban nem gyenge idegzetűeknek való.

Az egészségügyi szakma speciális menedzsmentkészségeket igényel. Ideális esetben projektmenedzsment-tanúsítvánnyal is rendelkezni kell.

Íme, mi kell ahhoz, hogy sikeres projektmenedzser legyen.

Bónusz: A legjobb programmenedzsment eszközök

1. Projektmenedzser készségek

Ha jó vezető szeretne lenni, akkor egészséges projektmenedzsment készségekkel kell rendelkeznie, hogy irányítani tudja a csapatot, a projektet, és szembenézzen az egészségügyi ágazat kihívásaival.

Íme néhány alapvető készség, amellyel egy egészségügyi projektmenedzsernek rendelkeznie kell:

Rugalmasság: gyorsan kell reagálnia és módosítania a projektet, hogy minden a terv szerint haladjon.

Kommunikáció: az egészségügyi ágazatban minden az emberekről szól. Aktív hallgató és hatékony tárgyalópartnernek kell lennie, hogy biztosítsa az üzleteket.

Vezetői képességek: képesnek kell lennie mások motiválására és inspirálására. Csapatának hinnie kell Önben, és bíznia kell a projektben.

Konfliktuskezelés: az egészségügy egy szokatlan piac, amelynek megvannak a maga kockázatai. Projektmenedzsment készségként képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan cselekedjen és enyhítse a feszült helyzeteket.

Feladatok delegálása: képesnek kell lennie arra, hogy feladatokat rendeljen a különböző csapat tagokhoz. Ez segít a : képesnek kell lennie arra, hogy feladatokat rendeljen a különböző csapat tagokhoz. Ez segít a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásában és a projekt költségkeretén belüli tartásában.

2. Egészségügyi projektmenedzsment tanúsítványok

Dr. House lehet, hogy diagnosztikai szakértő, de érti-e a menedzsment tudományát? Valószínűleg nem.

Sok egészségügyi szakember formális projektmenedzsment képzést keres, hogy jobban tudjon komplex projekteket és embereket irányítani.

Legalábbis a Dr. House-hoz hasonló osztályvezetőknek mindenképpen.

Ideális esetben, hogy jó menedzser lehessen az egészségügyben, rendelkeznie kell egészségügyi igazgatás, üzleti adminisztráció, közegészségügy vagy ápolás területén szerzett diplomával.

De a projektmenedzsment területén szerzett képesítés sem árt.

Számos intézet kínál projektmenedzsment tanfolyamokat, például:

Projektmenedzsment szakember (PMP)

Projektmenedzsment tanúsított munkatárs (CAPM)

Programmenedzsment szakértő (PgMP)

Egyes egyetemek az egészségügyi projektmenedzsmentet is kínálják fő tantárgyként.

Például a Harvard T. H. Chan School of Public Health online tanúsítványt kínál egészségügyi projektmenedzsment területén.

A Harvard kurzusán klinikai és nem klinikai szakemberek egyaránt részt vehetnek. A kurzus elvégzésével továbbképzési krediteket is szerezhet, amelyek beszámítanak a diplomájába.

Egy ilyen program mind a projekt-, mind az embermenedzsment készségeket lefedi. Megtanulhatja a projektmenedzsment szakaszait, és azt, hogyan alkalmazkodjon a különböző árnyalatokhoz, miközben eléri a legfontosabb mutatókat.

Ezek az eszközök és stratégiák segítik a jobb interperszonális dinamika fenntartását az érdekelt felekkel.

Ezzel akár hatékony kommunikációs és sikeres tárgyalási szakértővé is válhat.

3. HIPAA-megfelelés

A kórházak és az egészségügyi dolgozók az egészségügyi informatika segítségével folyamatosan hozzáférnek érzékeny adatokhoz. Ha ezek az információk kiszivárognak, az komoly veszélyt jelenthet a betegek magánéletére.

A Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) az érzékeny betegadatok védelmét biztosító szabályozó kódex.

Ha olyan projektmenedzsment szoftvert használ, amely hozzáfér a betegek adataihoz, akkor annak biztosítania kell:

Rosszindulatú támadások a betegek adatai ellen

A betegek adatainak hozzáférése és megosztása

Menedzserként az Ön feladata felügyelni, hogy minden technikai vagy nem technikai program vagy folyamat megfeleljen a HIPAA normáinak, hogy az egészségügyi információk biztonságban legyenek.

Most, hogy az alapokat már tisztáztuk, nézzünk át néhány egészségügyi menedzsment tippet. ?

9 hasznos tipp az egészségügyi szektorban végzett projektek menedzseléséhez

Ha egészségügyi projektmenedzser szeretne lenni, akkor érdemes néhány hasznos menedzsment tippet is elsajátítania.

Először Albert Ho-hoz, a William Osler Health System projektmenedzseréhez és a Healthcare Heroes alapítóhoz fordulunk szakértői tanácsért:

Ossza fel a teljesítendő feladatokat kisebb, könnyebben kezelhető részekre. Az ideális időkeret egy olyan feladat, amely 3–12 hónap alatt megvalósítható.

Ha egy projekt több évre szól és nagy volumenű, akkor minden fázisnak saját projekttervvel kell rendelkeznie, amely meghatározza a elvégzendő munkát.

Ho megemlítette, hogy a projekt szponzorai könnyen elveszíthetik érdeklődésüket egy többéves projekt iránt, ezért a teljesítendő feladatok felosztása segít fenntartani a lendületet.

Az egészségügyi projektmenedzsmenthez kapcsolódó további fontos tippek:

A vezetőségnek feltett megfelelő kérdésekkel diagnosztizálja a követelményeket és a projekt céljait.

Ha több projektje is van, akkor azokat a projekteket helyezze előtérbe, amelyek segítik a folyamatok racionalizálását.

Biztosítsa a nyílt kommunikációt, hogy projektcsapata egy hullámhosszon legyen.

Állítson össze sokszínű csapatot. Vonjon be különböző részlegek alkalmazottait, hogy segítsenek a folyamatok javításában.

Legyen felkészülve a váratlan eseményekre. Ha valami felmerül, végezzen néhány tesztet, alkalmazkodjon, és haladjon tovább előre.

Kövesse a projekt chartát, amely meghatározza stratégiai céljait, erőforrásait, ütemtervét és legfontosabb mutatóit.

Legyen naprakész az egészségügyi szabályozások és irányelvek terén, amelyek hatással lehetnek programjára vagy projektjére.

Most már rendelkezik néhány biztos tippel.

Mi a következő lépés?

Ismerje meg az egészségügyi projektjei kezelésének legjobb módját!

Az egészségügyi projektek kezelésének legjobb módja

Ha Dr. House meg akarja őrizni diagnosztikai pozícióját és okos menedzserré válni, akkor meg kell ismernie olyan kifejezéseket, mint a sprinttervezés, az agilis és a scrum, az automatizált munkafolyamatok és még sok más.

Meg kell tanulnia, hogyan kell használni a Gantt-diagramot és a kanban táblákat a projektek vizualizálásához és a projektmenedzsment tapasztalatainak javításához.

És ami még fontosabb, meg kell tanulnia használni az egészségügyi projektmenedzsment szoftvert, hogy alkalmazni tudja az imént említett összes iparági szakszót.

Mint például a ClickUp!

Várjunk csak, mi ez?

A ClickUp egy magasra értékelt projektmenedzsment szoftver, amelyet egészségügyi projektmenedzserek és más produktív csapatok használnak világszerte.

Egy olyan agilis eszköz, mint a ClickUp, Önnek és projektcsapatának segítséget nyújthat a gyorsabb és hatékonyabb eredmények elérésében.

Használja a szervezet irányításához, az orvosoktól az IT-osztályon át a nővérekig és a takarítókig. Használja a több mint 1000 integrációt, hogy a projektet a kívánt módon vizualizálja.

A ClickUp azonban azért igazán alkalmas az egészségügyi részleg számára, mert HIPAA-kompatibilis (Health Insurance Portability and Accountability Act, azaz egészségbiztosítás hordozhatósági és felelősségre vonhatósági törvény).

A ClickUp megfelel a Privacy Shield Framework és a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak.

Ez azt jelenti, hogy minden ügyfelünk számára a legmagasabb biztonsági szabványokat biztosítjuk.

Ráadásul a ClickUp ingyenesen számos projektmenedzsment funkciót kínál!

Így használhatja a ClickUp alkalmazást az egészségügyi projektje sikeréhez:

És ha ezek a funkciók nem voltak elégségesek ahhoz, hogy meggyőzzék Önt a ClickUp használatáról, akkor nézze meg, miért ez a legjobb egészségügyi projektmenedzsment szoftver a csapatának.

Szeretné, hogy projektje tökéletesen működjön?

Az egészségügyi szervezetek soha nem alszanak, és az egészségügyi menedzsment tevékenységének sem szabad aludnia.

Az egyetlen módja annak, hogy minden (könnyedén) működőképes és ébren maradjon, egy projektmenedzsment szoftver, mint például a ClickUp!

Ez az eszköz gondoskodik arról, hogy egészségügyi projektje szíve tovább verjen. ❤️

A ClickUp életmentő lehet, hiszen segítségével akár félig alvó állapotban is (a hosszú orvosi ügyeleti óráknak köszönhetően) hozzáférhet kórházának irányító központjához, és valós időben nyomon követheti csapata munkaterhelését.

Hozzon létre testreszabható űrlapokat a betegek biztosítási adatainak kitöltéséhez, gyorsítsa fel az ellátást az automatizálással, és hozzon létre egységes folyamatokat a sablonok segítségével.

A ClickUp valóban csodaszer minden projektmenedzsment problémára.

Mi tart vissza?

Próbálja ki ingyen a ClickUp alkalmazást, hogy egészségügyi projektjei immunisak legyenek a kockázatokkal szemben, és így még jobban segíthesse betegeit!