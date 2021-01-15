12 alapvető projektmenedzsment elv (alapvető útmutató)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Melyek a projektmenedzsment alapelvei?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Projektnek kell lennie" } }, { "@type": "Question", "name": "Melyek a projektmenedzsment alapelvei?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Bár a finomabb részletekről eltérő vélemények vannak, a projektmenedzsment alapelvei a következők: egyértelműen meghatározott projekt a struktúra, a teljesítések és a stratégia révén; egyértelműen meghatározott csapat szerepek, beleértve a projektmenedzsert, valamint olyan értékek létrehozása, mint a szervezeti összehangolás, a kommunikáció, az átláthatóság, a felelősségre vonhatóság, a kockázatkezelés és a teljesítménymérés. " } }, { "@type": "Question", "name": "Hány projektmenedzsment alapelv létezik?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "12 alapelv létezik, amelyek 3 csoportba sorolhatók: a projekt meghatározása, a szerepek és felelősségek meghatározása, valamint az értékek megállapítása. " } } ] }

A projektmenedzsmenthezsok minden hozzátartozik.

Költségvetés készítése, a projekt érdekeltjeinek jóváhagyásának megszerzése, csapat összeállítása, az előrehaladás nyomon követése, jelentések készítése...

És ez csak a jéghegy csúcsa!

Ha belülről sikítasz, ne aggódj!

Íme néhány hasznos tipp:

A projektmenedzsment alapelvei megbízható iránytűként szolgálnak a teljes projektmenedzsment folyamat során.

Ebben a cikkben elmagyarázzuk, hogy mik ezek az alapvető projektmenedzsment alapelvek, milyen előnyeik vannak, és hogyan használhatja őket a sikeres projektek menedzseléséhez.

Kezdjük is!

Melyek a projektmenedzsment alapelvei?

A projektmenedzsment alapelvei olyan alapvető fogalmak, amelyek segítségével sikeresen irányíthatja projektjeit.

Elég egyszerű, igaz?

Melyek tehát azok az alapelvek, amelyekre minden projektmenedzsernek esküdnie kell?

Ezeket a 12 alapelvet 3 csoportba soroltuk.

Vessünk rá egy pillantást!

A projekt meghatározása

1. alapelv: Projektnek kell lennie

A legalapvetőbb alapelv, hogy legyen projekt.

Vegyük a Projekt menedzsment Intézet projektdefinícióját: ahhoz, hogy valamit projektnek lehessen minősíteni, a munkának ideiglenesnek kell lennie, és célja az értékteremtésnek kell lennie.

Mivel a projektmenedzsment egy eszköz, amelyet a projektek hatékony irányítására használnak, a projektmenedzsment alapelveinek ennek a meghatározásnak kell megfelelniük.

Az olyan tevékenységek, mint a jegyekre való válaszadás vagy a tartalom szerkesztése, ezért nem minősülnek projektnek.

2. alapelv: Világos projektstruktúra

A projektmenedzsment terv egyik legfontosabb alapelve a meghatározási fázisban a projekt struktúrája.

Ezek nélkül a projekted gyorsabban összeomlik, mint egy Jenga-torony!

Három komponenst kell meghatározni:

A. A projekt céljai

Hogyan kezdj bele valamibe, ha nem tudod, mit akarsz csinálni?

A cél meghatározása elindítja a folyamatot, és segít a projekt struktúrájának kialakításában. Kezdje azzal, hogy megkérdezi magától, mik a projekt követelményei, mit kell tenni és miért.

Projektmenedzserként tisztáznia kell a projekt célját, és azt minden résztvevő számára érthetővé kell tennie.

De hogyan állítsd be a projekt céljait? És mi a különbség a célok és a célkitűzések között?

Az ingyenes projektmenedzsment eszközök, mint például a ClickUp, a célok és feladatok meghatározását gyerekjátékká teszik.

B. A projekt ütemterve

Senki sem kap korlátlan időt egy projekt befejezésére.

(hacsak nem tudod visszaforgatni az időt, mint Dr. Strange)

A projekt gyors befejezéséhez egyértelmű projektütemtervre van szükség.

Tartalmazza a elvégzendő feladatokat, valamint azok kezdő és befejező dátumait.

Emellett bemutatja a feladatok elvégzésének sorrendjét is.

C. Mérföldkövek

Először meg kell határoznia a mérföldköveket, majd az ütemtervet ezekre a fontos mérföldkövekre kell felosztania.

Mi az?

A mérföldkövek olyan mutatók, amelyek segítenek megérteni, hogy a projekt mikor lépett új fázisba.

Például, ha a csapata néhány nap alatt halad át egyik mérföldkőről a másikra, akkor tudja, hogy gyorsabban dolgoznak, mint a koffeintől felpörgetett Flash!

Ha pedig két mérföldkő között hosszú idő telik el, akkor gondoskodnia kell arról, hogy a projektek felgyorsuljanak.

Ezzel a megközelítéssel mindig be tudod tartani a projekt ütemtervét. Mindig.

Hú!

És még valami: a mérföldkövek javítják a csapat morálját.

Ne feledd, mindenki szereti a látható eredményeket.

3. alapelv: A projekt eredményeinek azonosítása

A következő projektmenedzsment alapelv a projekt eredményeinek meghatározása.

A teljesítmények alatt bármely egyedi eredményt vagy terméket értünk, amely egy adott folyamat vagy a projekt egy adott szakaszához kapcsolódik.

Hogyan határozza meg a projekt eredményeit?

Kezdje azzal, hogy feltegye magának a megfelelő kérdéseket, például:

Mi a projekt célja

Mi szükséges ahhoz, hogy ezt a célt elérje?

Mennyi időt vesz igénybe és mennyibe kerül

Az ilyen típusú kérdések segítenek meghatározni a projekt eredményeit és követelményeit.

Íme néhány példa a csapatod által elvégzendő feladatokra:

Egy webdesign-projekt esetében a teljesítendő feladatok között szerepelhet egy makett kidolgozása.

Egy marketingprojekt esetében a végeredmény lehet egy szokatlan reklámfilm.

Úgy tűnik, végre javulnak a dolgok Jim számára a „Stranger Things” című sorozatból!

Van még egy előnye annak, ha előre pontosan meghatározzuk a teljesítendő feladatokat.

Így nem kell a projekt közepén új feladatokat hozzáadnia.

Ezzel nemcsak azt fogod elkerülni, hogy túl sok időt fordíts a projektre, hanem azt is, hogy túlórázni kelljen a határidők betartása érdekében.

Így nem kell lemondanod a Netflixen való binge-watchingról, ahol valós bűnügyi sorozatokat nézhetsz.

4. alapelv: A projektköltségvetés elosztása

Nem lenne csodálatos, ha korlátlan költségvetésed lenne?

Sajnos, hacsak nincs egy dzsinn, aki teljesíti ezeket a kívánságokat, szigorú projektköltségvetéssel kell dolgoznia.

Korlátozott erőforrások mellett nagyon oda kell figyelni a kiadásokra.

Ne feledd, nem akarsz megdöbbenni, amikor rájössz, hogy a kiadásaid az egeket verik!

Íme, mit tehetsz:

Fontolja meg azokat a területeket, ahol megtakarításokat érhet el vagy kiadásokat szüntethet meg.

Gondoskodj róla, hogy a projekt minden fázisát figyelembe vegyék

A költségvetés egy részét tartalékold vészhelyzeti kiadásokra.

A költségvetés és a könyvelés sok munkával járhat, és különböző eszközöket igényelhet.

De miért lenne szükség több eszközre, ha a ClickUp projektmenedzsment szoftver segítségével egyensúlyba hozhatja a könyvelést?

A ClickUp előre elkészített számviteli sablonjával kezelheti értékesítési adatait, projektköltségeit, számláit és egyebeket, mindezt a munkaterületén belül.

5. alapelv: Világos végrehajtási stratégia

A végrehajtási fázis előtt elkészítenie kell a projekt chartát és a projekt tervet. Ezek nagy szerepet játszanak a nagy projektek sikerében.

Mit kell tartalmaznia?

A tervezési fázisban egyértelműen meg kell határozni a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket), a használt projektmenedzsment szoftvert és az eredményt befolyásoló kockázati tényezőket.

Emellett fel kell ismerned azokat a potenciális problémákat is, amelyek a projekt hatókörének kiterjedését vagy a haladásodat hátráltathatják.

A csapat szerepeinek és felelősségeinek meghatározása

A következő alapelv az, hogy egy személynek, a projektmenedzsernek kell felelősséget vállalnia a projekt sikeréért. Ez a személynek szóvivőként kell fellépnie, és egyeztetnie kell a vezetői csapattal.

Ennek megfelelően a projektmenedzserek végigvezetik a projekt érdekelt feleit a döntéshozatali folyamaton, meghatározzák a csapat feladatait, elindítják a projekttervet és mérik a sikert.

Mivel ez a szerep több funkciót is magában foglal, a projektmenedzsereknek kiváló interperszonális készségekkel, üzleti és technológiai ismeretekkel, valamint a munkamegosztási struktúrával kapcsolatos tapasztalatokkal kell rendelkezniük.

7. alapelv: A csapat tagjainak kiosztott szerepek és felelősségek

Nem elég csak ismerni a projekt célját és kitűzni a célokat.

Meg kell határoznia azt is, hogy mit kell tennie minden egyes tagnak.

Ha nem teszi meg ezt, akkor kezdhet el készülni a temetésre: mert a projektje már halott, még mielőtt elkezdte volna a munkát rajta!

Amikor meghatározza a szerepeket és a felelősségi köröket, minden csapattag felelőssé válik a saját feladataiért.

Mivel a csapat tagjai pontosan tudják, mit kell tenniük, nem pazarolnak időt a projekt tisztázására.

Értékek meghatározása

8. alapelv: Világos kommunikáció a csapat tagjai között

Rossz csapatkommunikáció = rossz eredmények.

A projektmenedzsment során az első naptól kezdve a hatékony kommunikáció legyen az elsődleges célja.

Nem szeretné, hogy a projektkommunikációja „ő azt mondta, ő meg azt mondta” játékba torkolljon.

Mert az katasztrófához vezetne.

De miért?

A csapatoddal való egyértelmű kommunikáció kulcsfontosságú a balesetek elkerüléséhez. Minden tag tudja, min dolgozik, és min dolgoznak a többiek, ami egyszerűsíti a munkafolyamatot.

Ezenkívül a világos kommunikáció lehetővé teszi, hogy azonosítsa és elismerje a csapat tagjainak eredményeit.

9. alapelv: Az egész szervezeten belüli összehangolás

Ez egy fontos alapelv, amelynek betartásával elkerülhetők a későbbi problémák a projekt előrehaladtával.

Az érdekelt felek és a projektmenedzser együtt dolgoznak annak érdekében, hogy a szervezet minden eleme egymást támogassa. Ez magában foglalja a vállalat küldetését, struktúráját és rendszereit is.

A teljesítménymenedzsment alapjainak meghatározása három alapvető összetevő – költség, ütemterv és projekt hatóköre – segítségével fontos a vállalati értékekkel való összhang biztosítása és egy nagyobb projekt hatókörének meghatározása szempontjából.

Miután a vezetőség egyértelmű elvárásokat fogalmazott meg, és kijelölték a projekt tevékenységekért felelős projektmenedzsert, annak a személynek szabadságot kell adni a projektre vonatkozó döntések meghozatalában.

10. alapelv: Átláthatóság és elszámoltathatóság

Tovább a következő projektmenedzsment alapelvhez.

A projekt átláthatósága.

Hacsak nem vagy szökésben lévő kém, akkor a bujkálás egy rossz ötlet.

Ha eltitkolja a projekt adatait vagy állapotát az érdekelt felek és a szponzorok elől, az a jövőben visszaüthet.

Ez pedig ronthatja a csapat és az érdekelt felek közötti bizalmat.

Ez azonban nem történne meg, ha Ön és csapata mindig átláthatóan működne.

Ha mindenki hozzáférhet a projekttel kapcsolatos releváns információkhoz, beleértve az állapotokat, a mérföldköveket és az ütemtervet, akkor a dolgok sokkal zökkenőmentesebben fognak zajlani.

Az eredmény?

Csapatod elkötelezettségi szintje az egekbe szökik, és a tagok is sokkal boldogabbak és elégedettebbek lesznek a munkájukkal.

A ClickUp Vendégek funkciójával együttműködhetsz a csapaton kívüli személyekkel, például érdekelt felekkel vagy ügyfelekkel.

11. alapelv: Kockázatkezelés és -felismerés

Minden projekthez bizonyos kockázatok kapcsolódnak. Ez különösen igaz, ha több komplex elemet kell összehangolni a vállalati projektmenedzsmentben.

Próbáld ki ezeket a vállalati projektmenedzsment szoftverek!

Ha ezeket a kockázatokat a projekt megkezdése előtt értékeli, felkészülhet az esetlegesen felmerülő problémákra.

És ez nem az egyetlen előny:

Így elkerülheted a projekt végrehajtásának késedelmét.

A projektcsapat tagjai rendelkezni fognak egy tervvel, amely segít nekik kezelni az esetleges kockázatokat.

Így képes lesz kiküszöbölni vagy korlátozni az esetleges problémák projektjére gyakorolt hatását.

Ezzel a megközelítéssel egy egész csapatot is kijelölhet, amely a projekt életciklusa során felmerülő kockázatokra összpontosít.

Nézze meg ezeket a kockázatkezelési sablonokat!

(Úgy gondoljuk, hogy a „Riskbusters” megfelelő név lenne ennek a csapatnak. 😉 )

12. alapelv: A projekt előrehaladásának mérése

A haladás nyomon követése és mérése alapvető elv, amely elengedhetetlen az egész projektmenedzsment folyamatban.

Képzelje el, mi lenne, ha nem lenne monitoring.

Az otthoni munkavégzés nagyjából így nézne ki...

A ClickUp Gantt-diagramjaival megtekintheted az elvégzendő feladatokat, azok határidejét és a hozzájuk rendelt csapattagokat.

Ennyi az egész.

A sikeres projektek irányításának alapelvei három csoportba sorolhatók.

Gyakran ismételt kérdések

Melyek a projektmenedzsment alapelvei?

Bár a finomabb részletekről eltérő vélemények vannak, a projektmenedzsment alapelvei a következők: egyértelműen meghatározott projekt a struktúra, a teljesítendő feladatok és a stratégia révén; egyértelműen meghatározott csapatbeli szerepek, beleértve a projektmenedzsert, valamint olyan értékek kialakítása, mint a szervezeti összehangoltság, a kommunikáció, az átláthatóság, a felelősségre vonhatóság, a kockázatkezelés és a teljesítménymérés.

Hány projektmenedzsment alapelv létezik?

12 alapelv létezik, amelyek három csoportba sorolhatók: a projekt meghatározása, a szerepek és felelősségek meghatározása, valamint az értékek megállapítása.

Következtetés

A projektmenedzsment alapelvei minden vállalkozás építőkövei, függetlenül attól, hogy azok nagyok vagy kicsik.

Használd őket okosan, és minden projekted nagy siker lesz!

Ezek az alapelvek azonban nem segítenek abban, hogy egy egész projektet egyedül irányítson.

Szerencsére olyan eszközök, mint a ClickUp, kifejezetten arra lettek kifejlesztve, hogy elvégezzék a nehéz munkát, és segítsenek Önnek minden feladatában, ütemtervében és a csapat tagjainak irányításában.

Akár a Waterfall, az Agile vagy a Lean módszertant követed, a ClickUp minden szükséges funkcióval rendelkezik a munkád szervezéséhez.

Szerezd be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, és a projektjeid kezelése gyerekjáték lesz!