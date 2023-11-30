A 11 legjobb projektmenedzsment-tanúsítvány, amellyel előreléphet karrierjében 2025-ben

Izgalmas időszakot élünk: a Projektmenedzsment Intézet (PMI) tanulmánya szerint 2030-ra a globális gazdaságnak további 25 millió projektmenedzsment szakemberre lesz szüksége, hogy kielégíthesse igényeit.

A jelenlegi munkaerőpiacon a projektmenedzserek megkérdőjelezik a projektmenedzsment tanúsítványok fontosságát és azt, hogy azok hogyan javíthatják piacképességüket a potenciális munkáltatók szemében. Ezek a képesítések kézzelfogható bizonyítékot nyújtanak a projektmenedzsment ismeretekről, szakértelemről és a szakmai fejlődés iránti elkötelezettségről. ?

Kiválasztottuk a 11 legfontosabb tanúsítványt különböző témákban, és összeállítottunk néhány hasznos tippet, amelyekkel elindíthatja tanúsítási útját. Mielőtt azonban mélyebbre merülnénk, kezdjük azzal, hogy megismerjük a projektmenedzserek tanúsításának alapjait.

Mi az a projektmenedzsment-tanúsítvány?

A projektmenedzsment-tanúsítvány egy szakmai képesítés, amely igazolja az adott személy projektmenedzsment terén szerzett ismereteit, készségeit és szakértelmét. Ez azt jelenti, hogy a projektmenedzser megfelelt az akkreditált testületek vagy szervezetek által meghatározott konkrét követelményeknek, például az oktatás, a tapasztalat és a vizsga tekintetében.

A tanúsítványok célja annak biztosítása, hogy a projektmenedzserek átfogó ismeretekkel rendelkezzenek a különböző projektmenedzsment módszertanokról, elvekről, bevált gyakorlatokról és technikákról.

Ezek a tanúsítványok a projektmenedzsment sikeréhez szükséges különböző szempontokat fedik le: projekttervezés, végrehajtás, nyomon követés, kockázatkezelés, kommunikáció, érdekelt felek bevonása és vezetés.

De nem minden projektmenedzsment-tanúsítvány alkalmas minden iparágra és projektmenedzser-pozícióra. Nézzük meg közelebbről a jelenleg elérhető legfontosabb tanúsítványokat! ?

A 11 legjobb projektmenedzsment-tanúsítvány

1. Projektmenedzsment szakértő (PMP) tanúsítvány

Érdekes téma: Projektmenedzsment vezetés Kínálja: Projektmenedzsment Intézet (PMI) Vizsgadíj: Nem tagok: 575 USD, PMI tagok: 405 USD

A Projektmenedzsment Szakértő (PMP) tanúsítvány elismeri a projektmenedzsment szabványban való jártasságot. A tanúsító vizsga értékeli a jelöltek ismereteit a projekt végrehajtása, integrációja, hatóköre, időtartama, költségei, minőségirányítása, kommunikációja, beszerzése és az érdekelt felek kezelése terén. Értékeli a jelöltek képességét a projektmenedzsment módszerek és technikák valós helyzetekben való alkalmazására.

A PMP tanúsítás megszerzéséhez a jelölteknek középiskolai végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel kell rendelkezniük, valamint öt év projektvezetési tapasztalattal az elmúlt nyolc évben.

Alternatív megoldásként a négyéves diplomával rendelkező jelölteknek legalább három év projektvezetési tapasztalatra van szükségük az elmúlt nyolc évből.

A tanúsítvány érvényességének és aktualitásának megőrzése érdekében hároméves cikluson belül 60 szakmai fejlesztési egységet (PDU) kell megszereznie aktív tanulás és szakmai fejlesztés révén. Ezek a PDU-k bizonyítják elkötelezettségét a fejlődés és a szakértelem iránt!

2. Projektmenedzsment tanúsítvány (CAPM)

Érdekes téma: Belépő szintű projektvezetésKínálja: Projektmenedzsment Intézet (PMI)Vizsgadíj: Nem tagok: 300 USD, PMI tagok: 225 USD

A Certified Associate in Project Management (CAPM) tanúsítvány egy szakmai képesítés, amely igazolja a projektmenedzsment terén megszerzett ismereteit és készségeit. A vizsga olyan területeket fed le, mint a projekt hatókörének kidolgozása, a követelmények összegyűjtése, a költségvetés megállapítása, a tevékenységek tervezése, az előrehaladás nyomon követése és még sok más.

Részt vehet képzéseken és szemináriumokon, amelyek segítségével mélyrehatóan megismerheti a vizsgán szereplő fogalmakat. Ezenkívül gyakorló tesztek is rendelkezésre állnak, amelyek segítségével felmérheti, hogy készen áll-e a vizsgára.

Ez a belépő szintű tanúsítvány lehetőségeket nyit meg olyan projektmenedzsment pozíciókban, mint a projektkoordinátor és a junior projektmenedzser. A vizsga letételéhez a jelöltnek középfokú végzettséggel, például érettségivel és legalább 23 órányi projektmenedzsment képzéssel kell rendelkeznie.

3. Program Management Professional (PgMP) tanúsítás

Érdekes téma: ProgrammenedzsmentKínálja: Project Management Institute (PMI)Vizsgadíj: Nem tagok: 1000 USD, PMI tagok: 800 USD

A Program Management Professional (PgMP) tanúsítvány elismeri a programmenedzsment terén elért kiválóságot és jártasságot. A komplex programok vezetésében és felügyeletében elért legmagasabb szintű szakértelmet jelenti. A program több, egymással összekapcsolt projekt gyűjteménye, amelyet egy közös cél elérése érdekében, például szervezeti változás érdekében, egységesen kezelnek.

A PgMP tanúsító vizsga olyan területeken értékeli a jelölteket, mint a programstratégia összehangolása, irányítás, életciklus-kezelés, előnyök kezelése, érdekelt felek kezelése és kockázatkezelés. Értékeli a programmenedzsment elveinek valós helyzetekben való alkalmazási képességüket. Ennek eredményeként a programmenedzserek hatékonyan tudják összehangolni a nagyszabású kezdeményezéseket.

A PgMP előfeltételei: középfokú végzettség és négy év projektmenedzsment tapasztalat, vagy Project Management Professional (PMP) képesítés és négy év programmenedzsment tapasztalat az elmúlt 15 évben.

Alternatív megoldásként azok a jelöltek is jelentkezhetnek, akik négyéves diplomával és négyéves projektmenedzsment tapasztalattal rendelkeznek, vagy akik az elmúlt 15 évben megszerezték a Projektmenedzsment Szakértő (PMP) minősítést és négyéves programmenedzsment tapasztalattal rendelkeznek.

A PgMP tanúsítvány érvényességének megőrzése érdekében három év alatt 60 szakmai fejlesztési egységet (PDU) kell gyűjtenie.

4. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) tanúsítás

Érdekes téma: Agilis csapatmenedzsmentKínálja: Project Management Institute (PMI)Vizsgadíj: Nem tagok: 495 USD, PMI tagok: 435 USD

A PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) tanúsítás az agilis projektmenedzsment gyakorlatokban szerzett szakértelmet ismeri el. Bizonyítja az agilis elvek, keretrendszerek (Scrum, Kanban, Lean, XP) átfogó megértését, valamint a komplexitás kezelésének és a folyamatos fejlesztés előmozdításának képességét.

Ahhoz, hogy jogosultak legyenek a PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) tanúsításra, a jelölteknek meg kell felelniük bizonyos előfeltételeknek. Ezek az előfeltételek magukban foglalják az oktatást, a szakmai tapasztalatot és az agilis gyakorlatok terén szerzett képzést.

Ahhoz, hogy PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) tanúsítványa érvényben maradjon, három éven belül 30 szakmai fejlesztési egységet (PDU) kell megszereznie, amelyek kifejezetten az Agile témákhoz kapcsolódnak.

5. Portfóliókezelési szakértő (PfMP) tanúsítvány

Érdekes téma: PortfóliókezelésKínálja: Project Management Institute (PMI)Vizsgadíj: Nem tagok: 1000 USD; PMI tagok: 800 USD

A Portfolio Management Professional (PfMP) tanúsítvány azokat az egyéneket ismeri el, akik kivételes szakértelemmel rendelkeznek a projektek és programok szervezeti célokkal való összehangolásában, az erőforrások optimalizálásában és az üzleti érték maximalizálásában.

A portfóliókezelés egy holisztikus megközelítést jelent a projektek, programok és kezdeményezések kezelésében a stratégiai célok elérése érdekében. Ez bemutatja az adott személy képességét a portfóliók irányítására, a befektetések prioritásainak meghatározására, a kockázatok és a hozamok egyensúlyának megteremtésére, valamint az erőforrások felhasználásának optimalizálására.

A PfMP előfeltételei közé tartozik egy középfokú végzettség és hét év portfóliókezelési tapasztalat. A jelölteknek az elmúlt 15 évben nyolc év szakmai üzleti tapasztalattal kell rendelkezniük.

Ahhoz, hogy PfMP (Portfolio Management Professional) tanúsítványa érvényben maradjon, három éven belül 60 szakmai fejlesztési egységet (PDU) kell szereznie, amelyek kifejezetten a portfóliókezelés témaköréhez kapcsolódnak.

6. Certified ScrumMaster (CSM) tanúsítás

Érdekes téma: Agilis munkamódszerek csapatokkal és iparágakkal Kínálja: Több oktató különböző tanulási formátumokkal Költség: Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot egy Certified ScrumMaster (CSM) szolgáltatóval.

A Certified ScrumMaster (CSM) tanúsítvány igazolja az egyén szakértelmét a Scrumban, egy hatékony projektmenedzsmenthez szükséges agilis keretrendszerben. Minősített projektmenedzserként átfogó ismereteket szereznek a Scrum elveiről, amelyek segítségével többfunkciós csapatokat és szervezeteket tudnak irányítani a Scrum gyakorlatok megvalósításában.

A résztvevők gyakorlati ismereteket szereznek a Scrum valós helyzetekben való alkalmazásáról. A képzés hangsúlyt fektet az együttműködésre, az önszerveződésre és a folyamatos fejlesztésre, így a CSM-ek képesek lesznek magas teljesítményű, önszerveződő csapatokat létrehozni.

A CSM projektmenedzsment tanúsítványok megszerzése számos karrierlehetőséget nyit meg, például Scrum Master, Agile coach vagy Agile projektmenedzser pozíciókat.

7. PMI kockázatkezelési szakértői (PMI-RMP) tanúsítás

Érdekes téma: KockázatkezelésKínálja: Projektmenedzsment Intézet (PMI)Vizsgadíj: Nem tagok: 670 USD, PMI tagok: 520 USD

A PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) tanúsítványt azoknak ítélik oda, akik kockázatkezelés terén magas szintű szakértelemmel rendelkeznek. A tanúsítvány igazolja a kockázatok felismerésében, értékelésében és csökkentésében szerzett készségeket.

A PMI-RMP tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek mélyreható ismeretekkel rendelkeznek a kockázatok proaktív azonosításáról, a hatások elemzéséről és a projektcélokra gyakorolt kedvezőtlen hatások minimalizálására irányuló stratégiák kidolgozásáról. Növelik az érdekelt felek bizalmát, elősegítik a proaktív kockázati kultúra kialakulását és hozzájárulnak a jobb döntéshozatalhoz.

A tanúsítási program kiterjed a kockázatok tervezésére, azonosítására, értékelésére, a válaszlépések tervezésére és a nyomon követésre. A szakemberek számára holisztikus megközelítést biztosít a kockázatok kezeléséhez a projekt teljes életciklusa alatt.

A PMI egyéb projektmenedzsment tanúsítványaihoz hasonlóan a PMI-RMP is jogosultsági követelményeket támaszt. A jelöltnek középfokú végzettséggel, az elmúlt öt évben szerzett hároméves projektkockázat-kezelési tapasztalattal és 40 órányi projektkockázat-kezelési képzéssel kell rendelkeznie.

Alternatív megoldásként azok a jelöltek is jelentkezhetnek, akik négyéves diplomával rendelkeznek, és az elmúlt öt évben két év projektkockázat-kezelési tapasztalattal, valamint 30 órányi projektkockázat-kezelési képzéssel rendelkeznek.

8. IT Infrastructure Library (ITIL) Foundation tanúsítás

Érdekes téma: IT-szolgáltatásmenedzsment Kínálja: Több szolgáltató, különböző tanulási formátumokkal Költség: Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot az ITIL Foundation tanúsítványt kiadó szolgáltatóval.

Az ITIL Foundation tanúsítás átfogó ismereteket nyújt az ITIL koncepcióiról, alapelveiről és folyamatairól. Összehangolja az IT-szolgáltatásokat az üzleti célokkal, optimalizálja a szolgáltatásnyújtást és ösztönzi a folyamatos fejlesztést.

Az ITIL Foundation tanúsítás előnyös az egyének számára, mert elősegíti a karrierjük fejlődését és igazolja szakértelmüket. Lehetővé teszi a hatékony kommunikációt és együttműködést az IT-szakemberekkel.

A szervezetek számára az ITIL-tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek elősegítik a kiválóságot és a szolgáltatásorientáltságot, javítva az ügyfél-elégedettséget és a működési hatékonyságot. Hatékonyan kezelik az IT-incidenseket, problémákat és változásokat.

9. Scaled Agile Framework (SAFe) tanúsítás

Érdekes téma: Agilis átalakulás nagy léptékbenKínálja: Több szolgáltató, különböző tanulási formátumokkalKöltség: Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot a Scaled Agile-lel.

A Scaled Agile Framework (SAFe) tanúsítás elismeri azokat a szakembereket, akik tapasztalattal rendelkeznek az agilis átalakítások megvalósításában és a nagy léptékű szoftver- és rendszerfejlesztésben.

A SAFe-tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek mélyreható ismereteket szereznek az agilis módszertanokról, mint például a Lean, a Scrum, a Kanban és a DevOps, hogy megbirkózzanak a projektütemények és a rendszerfejlesztés kihívásaival.

A SAFe előnyei kiterjednek a szervezetekre is, amelyek együttműködése javul, piacra lépésük gyorsabbá válik és üzleti rugalmasságuk nő. A SAFe-tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek ösztönzik ezt az átalakulást és elősegítik a folyamatos fejlődést.

10. Certified Project Management Professional (CPMP) tanúsítás

Érdeklődési kör: Értékesítési és marketing projektmenedzsment Kínálja: American Industrial Certification Institute (AiCi) Költség: Az árakról érdeklődjön az AiCi-nél.

A Certified Project Management Professional (CPMP) program lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy fejlesszék marketing kompetenciáikat. A kisvállalkozások tulajdonosaitól az ügyfélmenedzserekig, minden projektmenedzsment karrierterületet lefedő speciális tartalmak állnak rendelkezésre.

A program a marketing különböző területeit fedi le, beleértve az üzleti marketing keretrendszerek meghatározását, az auditok és elemzések elvégzését, a hatékony marketing- és értékesítésirányítási rendszerek bevezetését, valamint a versenyképes stratégiák kidolgozását.

Ez olyan előnyökkel jár, mint az önéletrajzok javítása, az értékesítési és marketing ismeretek érvényesítése, csoportos képzési lehetőségek és hálózatépítés a hamarosan tanúsított szakemberekkel.

11. Google projektmenedzsment szakmai tanúsítvány

Érdekes téma: Projektmenedzsment, stratégiai gondolkodás, kockázatkezelésKínálja: Google Career Certificates & CourseraKöltség: 49 dollár havonta a Coursera-n, egy 7 napos ingyenes próbaidőszak után

A Google Project Management Professional Certificate átfogó bevezetést nyújt a projektmenedzsment fogalmaiba és gyakorlatába. Azok számára készült, akik el akarják indítani vagy fejleszteni szeretnék karrierjüket ezen a területen.

Ez a program öt tanfolyamot ölel fel, az alapoktól, mint a projekttervezés, az ütemezés, a költségvetés és a kockázatkezelés, egészen a haladó témákig, mint a projektvezetés és a csapatmunka. Emellett gyakorlati tapasztalatokat is kínál olyan eszközökkel, mint a Google Sheets, Docs, Slides és Drive.

Záróprojektként a tanulók a Google Workspace platform segítségével egy szimulált projektforgatókönyvben alkalmazhatják megszerzett ismereteiket. Értékelésük alapja az lesz, hogy mennyire tudják a feladatokat a megadott időkereten és költségvetésen belül elvégezni. A kurzus elvégzése után a tanulók a Google és a munkáltatók által világszerte elismert tanúsítványt kapnak.

Megéri megszerezni a projektmenedzsment tanúsítványt?

A projektmenedzsment-tanúsítvány akkor érdemes, ha minden szempontból megfelel az Ön elvárásainak: projektmenedzsment-célok , képesítések, tanulási preferenciák, tanfolyam tartalma, akkreditáció, szakmai hálózat, költségek és támogatási szint.

A tanúsítási lehetőségek áttekintése során érdemes ellenőrizni, hogy a képzési program mikor frissült utoljára, hogy megfeleljen a jelenlegi iparági trendeknek, például az AI-nek (mesterséges intelligencia), és hogy a legújabb projektmenedzsment eszközöket használja. ⚙️

Ha több gyakorlati tapasztalatot szeretne szerezni projektmenedzsment-készségeinek fejlesztése érdekében, próbálja ki a ClickUp-ot! Magasra értékelt, ingyenes projektmenedzsment-szoftverünk minden méretű, különböző iparágakban működő csapat számára alkalmas, hogy egy platformon dolgozhassanak együtt.

Következő projektje: Készítsen tanulási ütemtervet a tanúsító vizsgához a ClickUp segítségével

A projektmenedzsment tanúsítványok megszerzése több hónapig vagy évig is eltarthat, attól függően, hogy mennyi tapasztalattal rendelkezik és milyen az időbeosztása. A ClickUp többféle lehetőséget kínál arra, hogy a terjedelmes tananyagot kezelhető tanulási szakaszokra bontsa. Állítson be célokat, hozzon létre rugalmas ütemterveket, és bontsa a feladatokat alfeladatokra! ?‍?

A ClickUp segítségével több száz termelékenységi eszköz áll rendelkezésére, amelyekkel nyomon követheti tanulási anyagait és kidolgozhat egy megvalósítható tervet. Íme öt tipp a projektmenedzsment képzésének hatékonyabbá tételéhez.

1. tipp: Hozzon létre egy projektmenedzsment tanúsítvány tanulócsoportot

Csoportos projekten dolgozva rugalmasan meghívhat tetszőleges számú osztálytársát a ClickUp munkaterületére. Ebben a kollaboratív környezetben hatékonyan oszthatja el a feladatokat és zökkenőmentesen együttműködhet, mindezt egy egységes platformon belül.

A magánélet további védelme érdekében hívja meg tanulótársait vendégként a munkaterületére. Így megtarthatja az irányítást, és kizárólag az Ön által kiválasztott mappákhoz, listákhoz vagy konkrét feladatokhoz biztosíthat hozzáférést. Élvezze a biztonságos együttműködés szabadságát, miközben projektje részletei rendezettek és bizalmasak maradnak. ?

A kezdéshez érintse meg a Munkaterület oldalsávjának jobb alsó sarkában található Meghívás gombot, és gyorsan meghívhat bárkit!

2. tipp: Kövesse nyomon az összes tanulási anyagot

A megfelelő tanulási anyagok összegyűjtése remek módja annak, hogy elinduljon a projektmenedzsment tanúsító vizsga tanulmányozásának útján. Kezdje azzal, hogy megnézi a vizsga tananyagát, amelyet letenni szeretne, és győződjön meg arról, hogy rendelkezik az összes szükséges könyvvel, útmutatóval és gyakorló vizsgával.

Ha lehetséges, kérdezze meg más szakembereket, hogy tudnak-e olyan hasznos forrásokról, mint például gyakorló vizsgák. Érdemes online fórumokat és közösségeket is felkeresni, ahol kérdéseket tehet fel és tanácsokat kaphat olyan tapasztalt projektmenedzserektől, akik már letették a vizsgát. ✔️

Miután összegyűjtötte az összes anyagot, készítsen egy anyaglistát, amelyben felvázolja, mikor és hogyan fogja használni az egyes forrásokat. Ez megkönnyíti a tanulásra való koncentrálást, és biztosítja, hogy elegendő ideje legyen az összes téma áttekintésére anélkül, hogy túlterhelve érezné magát.

Szerezzen be ingyenes projektmenedzsment sablonokat , hogy időt takarítson meg az előre elkészített munkafolyamatokkal!

3. tipp: Adjon hozzá mérföldköveket a fontosabb eredmények vizualizálásához

Mindenkinek más a napirendje, ezért fontos, hogy olyan tanulási tervet készítsen, amely illeszkedik az életmódjához és a napi kötelezettségeihez. A vizsga időpontjának ismerete fontos lépés a felkészülés folyamatában. ?

Határozzon meg egy pontos dátumot, amikor szeretné letenni a vizsgát, majd onnan visszafelé haladva adjon hozzá ellenőrzési pontokat (vagy mérföldköveket), amelyeket el kell érnie. Ez segít abban, hogy pontos ütemtervet készítsen arról, mikor kell befejeznie az egyes témákat, és egyben felelősségre vonhatóságot is biztosít magának.

Miután meghatározták a vizsga időpontját, kezdje el visszaszámolni a vizsgáig hátralévő heteket. Célja legyen, hogy a felkészülés nagy részét néhány héttel a vizsga időpontja előtt befejezze, hogy legyen elég ideje átnézni az utolsó pillanatban felmerülő témákat vagy kérdéseket!

4. tipp: Gyűjtsd össze az összes korábbi projektmenedzsment tapasztalatodat egy dokumentumban

A projektmenedzsment tanúsító vizsga letételéhez gyakran bizonyítékot kell benyújtania korábbi tapasztalatairól, hogy megfeleljen a jogosultsági követelményeknek. Annak érdekében, hogy minden szükséges információt könnyedén benyújthasson, hozzon létre egy ClickUp Doc dokumentumot, amely ezeket az információkat egy könnyen hozzáférhető helyen tartalmazza. Így, amikor eljön az ideje a vizsgára jelentkezni, nem kell kapkodnia, hogy megtalálja az összes szükséges adatot. ?

5. tipp: Időt takaríthat meg az ismétlődő feladatokkal

Vannak bizonyos feladatok, amelyek hetente vagy havonta ismétlődnek a vizsgáig. Különösen akkor, ha a tanulást a munka és a személyes kötelezettségek közé szorítja, jobb, ha rendszereket és rutinokat hoz létre, így egy feladattal kevesebb lesz, amit manuálisan kell elvégeznie.

Lehetőséged van a gyakoriságot és a határidőt teljes mértékben testreszabni, így nagyobb rugalmasságot kapsz, hogy a számodra legmegfelelőbb módon tanulhass! ⚡️

Fejlessze karrierjét projektmenedzsment tanúsítványokkal

A legtöbb projektmenedzsment tanúsítványhoz tartoznak olyan anyagok, amelyek felkészítik Önt a vizsga napjára. Ha még nem áll készen a nagy lépésre, de továbbra is szeretne tanulni, akkor ingyenes hírlevelünkben szakértői tippeket találhat projektmenedzserek és csapatok számára a projektek és feladatok kezeléséhez.

Gazdasági bizonytalanság idején nagy nyomás nehezedik az emberre, amikor el kell döntenie, hogy mit kezdjen a rendelkezésre álló idejével. Ezért lazítson, szánjon időt az önreflexióra, és fedezze fel azokat a dolgokat, amelyek örömet okoznak Önnek. A projektmenedzsment szakemberek és rajongók csodálatos közössége várja Önt, és örülünk, hogy Ön is részese lehet!