Az Agile és a Scrum közötti különbségek megértése

Szeretnéd megismerni az Agile és a Scrum közötti különbségeket?

Bár az Agile és a Scrum két nagyon hasonló projektmenedzsment módszer, nem azonosak.

A Scrum csapatok általában kisebbek és tapasztaltabbak, mint az Agile csapatok. Emellett önellátóbbak és kevesebb gyakorlati vezetést igényelnek. Ez az egyik oka annak, hogy a Scrum komplex szoftverfeladatokhoz alkalmas, míg az Agile inkább általánosabb fejlesztési projektekhez.

De ne aggódj, még mindig elég hasonlóak.

Olyanok, mint az Avengers és a Justice League. Mindkettő a maga módján egyedi, de ugyanaz a fő céljuk és rendeltetésük.

Ebben a cikkben részletesen bemutatjuk, hogy mik is ezek a módszerek, miben különböznek egymástól, és kinek a legalkalmasabbak. Emellett bemutatunk egy praktikus eszközt is, amely segít kezelni az összes Agile ÉS Scrum projektedet!

Kezdjük!

Mi az Agile projektmenedzsment?

Az Agile projektmenedzsment egy inkrementális és iteratív projektmenedzsment-megközelítés, amely egy nagy projektet kisebb fejlesztési ciklusokra bont.

Ezeket a ciklusokat, amelyeket „sprintnek” neveznek, különböző, önellátó Agile csapatokhoz rendelik, hogy növeljék a sebességet és a hatékonyságot.

Mivel a projektet kisebb részekre bontja, minden sprint végén könnyen beépítheti az ügyfelek és az érdekelt felek visszajelzéseit. Ezzel a folyamatos fejlesztéssel és fokozatos megközelítéssel biztosíthatja, hogy olyan végterméket adjon nekik, amely teljes mértékben kielégíti igényeiket.

Gondolj rá így:

Mit gondolsz, melyik lenne a jobb megközelítés az Avengers számára?

Egyszerre harcolj minden gonosztevővel? Vagy próbáld meg egyenként legyőzni őket?

Biztosan a második lehetőséget választanák, főleg mivel az Infinity War az első megközelítést alkalmazta, és az nem végződött túl jól...

Hasonlóan az Agile-hez, itt sem próbálsz meg mindent egyszerre megvalósítani. A feladatokat kisebb részekre bontod, hogy azok kezelhetőbbek és megközelíthetőbbek legyenek.

Ez csak egy rövid összefoglaló volt az Agile-ről. Ha részletesebben szeretnél megismerkedni vele, nézd meg átfogó útmutatónkat az Agile-ről .

Hogyan működnek az Agile sprintek?

A sprintek segítségével a projektet kisebb részekre oszthatja, így a projekt fejlesztésének minden lépésében beépítheti az ügyfelek és a végfelhasználók visszajelzéseit.

Íme egy példa erre:

Tegyük fel, hogy egy alkalmazást fejlesztesz.

Az Agile szoftverfejlesztési folyamatban minden aktuális sprintben egy új funkció (felhasználói történet) fejlesztésére koncentrálhatsz. Miután a csapatod befejezte az egyes funkciókat (sprint), megkérheted az ügyfeleidet, hogy próbálják ki az alkalmazást, és adjanak részletes visszajelzést arról, hogy mi tetszik nekik és mi nem.

Miután a csapat beépítette az ötleteiket, továbbléphetnek a következő sprintre és a termékbacklog elemeire.

Szeretne többet megtudni az Agile szoftverfejlesztésről?

Miért jobb az Agile a hagyományos projektmenedzsment modelleknél, mint például a Waterfall módszer?

A vízesés módszer valószínűleg a mai leggyakoribb projektmenedzsment módszertan. A vízesés módszertanban az ügyfél csak a folyamat elején és végén vesz részt: nincs helye a folyamatos visszajelzésnek.

Bár a Waterfall modell egyes projektekhez kiválóan alkalmas, és lehetővé teszi a zavartalan munkavégzést, ez egy merev megközelítés, amely nem alkalmazkodik az ügyfelek változó igényeihez. Csak feltételezésekre támaszkodhatsz azzal kapcsolatban, hogy mit akarnak az ügyfelek, és remélni tudod, hogy tetszeni fog nekik, amit hónapok kemény munkájával fejlesztettél ki.

Nem tudjuk, hogy Ön hogyan gondolja, de mi inkább nem kockáztatnánk hónapok munkáját pusztán a reményre alapozva!

Az Agile fejlesztésnél ez nem fordul elő.

Az ügyfelek és a felhasználók aktív bevonásával a fejlesztési folyamatba nem feltételezed, hogy mit akarnak. Ehelyett közvetlenül megkérdezed őket, hogy biztosan tudd, mit akarnak. Így a végtermék az ő visszajelzéseik alapján készül el!

Vess egy alapos pillantást az Agile modellre és a Waterfall modellre!

Mi az Agile Manifesto?

Az Agile megközelítés jobb megértéséhez meg kell értened, mi is az Agile Manifesto.

Az Agile Manifesto egy rövid összefoglaló arról, hogy mit jelent az Agile projektmódszertan és mik a vezérelvei.

Íme egy rövid összefoglaló az Agile keretrendszer 12 alapelvéről:

Az Agile elvei az ügyfél-elégedettségről : az ügyfélnek mindig prioritást kell élveznie. Figyeljen az ügyfelek változó igényeire és folyamatos visszajelzéseire, hogy olyan minőségi terméket szállítson, amely kielégíti őket.

Az Agile minőségi elvei : a siker legfőbb mércéje az ügyfelek elégedettsége. Ezt minőségorientált, fenntartható fejlesztési folyamattal lehet elérni.

Az Agile csapatmunka elvei : a csapat tagjai mindig aktívan részt kell vegyenek a munkában és motiváltaknak kell lenniük. Fel kell ruháznia a csapatát, egyénként kell kezelnie őket, és meg kell adnia nekik a sikerhez szükséges eszközöket és környezetet.

Az Agile projektmenedzsment alapelvei : az iteratív Agile fejlesztési folyamatokat egyszerűen tartsd, és rendszeresen értékeld őket. Távolíts el minden felesleges lépést, hogy felgyorsítsd a folyamatot és optimalizáld az egész folyamatot.

Az Agile csak a szoftverfejlesztéshez használható?

Az Agile megközelítés eredetileg szoftverközpontú projektmenedzsment módszertan volt.

Az Agile Manifesto alapján azonban rengeteg különböző Agile-verzió létezik.

Míg egyes keretrendszerek, mint például az Extreme Programming, még mindig az Agile gyakorlatokat alkalmazzák, amelyek a működő szoftverek szállítására összpontosítanak, az Agile több, mint csak egy szoftverfejlesztési módszertan.

Az Agile módszertan segítségével szinte bármilyen típusú projektet hatékonyabbá tehetsz!

Mi az a Scrum projektmenedzsment?

A Scrum projektmenedzsment egy modern projektmenedzsment-megközelítés, amely a projektet kisebb részekre bontja, amelyeken 2-4 hetes rövid időközönként dolgoznak.

Ezeket a ciklusokat sprintnek nevezik, és lehetővé teszik, hogy könnyen beépítsd az ügyfelek visszajelzéseit, és gyorsan elvégezd a szükséges változtatásokat.

Hasonlít az Agile menedzsment-hez?

Szinte túl hasonlóak, igaz?

Mintha annak másolata lenne:

Nos, ez azért van, mert szorosan kapcsolódnak egymáshoz...

Mit jelent a Scrum az Agile-ben?

A Scrum folyamat az Agile fejlesztési módszertanon alapul, és annak sprint alapú megközelítését alkalmazza a termékfejlesztésben.

A Scrum keretrendszer azonban egy lépéssel tovább viszi az iteratív fejlesztési megközelítést, mivel nagyon funkciók közötti és önszerveződő csapatokat alkalmaz.

A Scrum részletes ismertetéséhez olvassa el átfogó Scrum útmutatónkat .

A Scrum az Agile része?

Igen, a Scrum egy menedzsment módszer, amely az Agile család része.

Az Agile és a Scrum összehasonlításakor fontos megjegyezni, hogy a Scrum folyamat az Agile módszer része. Az Agile megközelítés önmagában is népszerű projektmenedzsment módszertan, de egyben szélesebb fogalom is.

Ezért léteznek többféle projektmódszertanok, amelyek az Agile módszeren alapulnak, mint például a Scrum, az Extreme Programming és a Kanban.

Kicsit olyan, mint az X-Men.

Ők indították el a dolgot, és elindítottak egy egész sorozatot különböző szuperhősös filmekből, amelyek ugyanazt a receptet használták!

Mi az a Kanban módszertan?

A Kanban módszer egy fejlesztési módszertan, amelynek során a feladatokat egy interaktív Kanban táblán helyezik el, amelyet főként termékfejlesztéshez használnak. Ebben a Kanban felépítésben gyorsan áthelyezheted a feladatokat, és könnyen láthatod az előrehaladást.

Ismerje meg a Kanban módszertant!

Ha más Agile módszertanok is érdekelnek, nézd meg a Lean és Extreme Programming útmutatóinkat.

A Scrum folyamat, hasonlóan a Kanban módszerhez, egy Agile-alapú keretrendszer.

Ezért ha összehasonlítjuk a Scrum és a Waterfall projektmenedzsmentet, ugyanazokat az előnyöket fogjuk látni, mint az Agile és a Waterfall módszertan összehasonlításakor.

Sok esetben a projektcsapatok a Scrumot és a Kanbant együtt használják a fejlesztési munkafolyamatok hatékonyságának növelése érdekében:

Mi a különbség az Agile Scrum és a Kanban között?

Az Agile módszerek vizsgálatakor és a Scrum és a Kanban értékelésekor nem mindig kell választani.

Miért?

Mivel a Scrum és a Kanban együtt is használható.

Például a Scrum-csapatod a Scrum-táblával együtt Kanban-táblát is használhat, hogy a sprint adaptív munkafolyamatait még átláthatóbbá tegye.

A sprint tervezési megbeszélés során Kanban táblázatokat használhatsz, hogy átfogó képet kapj a termék backlogjáról. Ezután a Scrum események során, például a sprint áttekintő megbeszélésen vagy a sprint retrospektíván, a Scrum Master (menedzser) frissítheti azt a csapat munkájának előrehaladásával.

Olyan, mintha Batman szuperképességeinek hiányát kombinálnánk Hawkeye szuperképességeinek hiányával.

Ó, várj! Felejtsd el!

Olyan, mintha Flash sebességét Hulk erejével kombinálnánk.

Kezdjük is!

Ez csak egy rövid áttekintés volt a Scrumról és a Kanbanról. Itt található részletes cikkünk a Scrum és a Kanban összehasonlításáról , itt pedig útmutatónk arról , hogyan használhatjuk őket együtt .

Mi a különbség a Scrum és a Sprint között?

A Scrum egy Agile-alapú módszertan, amely a keretrendszer részeként sprinteket használ. A Scrum-projekt több kisebb szakaszra oszlik, amelyekkel körülbelül 2-4 hétig dolgoznak. Ezt a 2-4 hetes időszakot, amelyben az egyes projektszakaszokon dolgoznak, sprintnek nevezik.

Összefoglalás: A Scrum egy projektmenedzsment módszertan. A sprintek nem azok.

A sprintek azonban részt képeznek a Scrum módszertanban.

Mi a különbség az Agile és a Scrum között?

Bár az Agile és a Scrum nagyon hasonlóak, van néhány jelentős különbség közöttük. A Scrum-csapatok általában kisebbek, tapasztaltabbak és önellátóbbak. Ezenkívül a Scrumban a Scrum-mester coaching szerepet tölt be, szemben az Agile-ben található, inkább gyakorlatias projektmenedzser szereppel.

Ezért a Scrum inkább komplex szoftverprojektekhez alkalmazható, míg az Agile a legtöbb más típusú projekthez jobban illeszkedik.

Vessünk egy közelebbi pillantást az Agile és a Scrum közötti legfontosabb különbségekre:

A. Agile és Scrum: csapatstruktúra

Bár az Agile és a Scrum csapatok nagyon hasonlóak, szerepük kissé eltérő.

1. Mi az az Agile csapat?

Az Agile keretrendszerben a csapatok négy meghatározott szerepkörre oszthatók:

Termék tulajdonosok: kommunikálnak az ügyfelekkel és továbbítják visszajelzéseiket

Projektmenedzserek: irányítják a projektcsapatot

A projektcsapat tagjai: ténylegesen a projekten dolgoznak

Projekt érdekelt felek: olyan személyek, akik nem vesznek aktívan részt a projektben, de véleményük értékes. Például értékesítők, marketingesek stb.

2. Mi az a Scrum csapat?

A Scrum-csapat általában öt-hét tagból álló kis csapat, amely általában a következőképpen oszlik meg:

Scrum master : a szakosodott Scrum master segít a csapat tagjainak megtanulni a Scrum alapelveit és azok alkalmazását. A Scrum masterek gondoskodnak a csapatukról is, biztosítva, hogy mindenük meglegyen a sikerhez, és a napi Scrum-megbeszéléseken (napi stand-upok) felelősségre vonják őket.

Projekt tulajdonos : a Scrum projekt tulajdonosa a csapat és az ügyfél közötti kapcsolatot biztosítja. Ők gondoskodnak arról, hogy a csapat megfelelően kezelje az ügyfél igényeit.

Fejlesztőcsapat: a csapat önszervező és önellátó. A Scrum-projekt fejlesztéséért a Scrum-csapat felel.

B. Agile és Scrum: Vezetés

Az Agile és a Scrum keretrendszerek egyik legfontosabb különbsége a vezetéshez való hozzáállásukban rejlik.

1. Agile vezetés

Az Agile folyamatban a vezetés elengedhetetlen.

Általában van egy termékfelelős, aki kapcsolatot tart a vevőkkel és folyamatosan gyűjti a visszajelzéseket. A termékfelelős ezeket az információkat továbbítja a projektmenedzsernek, aki felügyeli a projektcsapatot.

Ezenkívül több projektérdekelt fél is van, akiknek beleszólásuk van a fejlesztési folyamatba. Így míg az Agile csapat tagjainak önellátónak kell lenniük, sok vezetői munka szükséges ahhoz, hogy a helyes úton vezessék őket.

2. Scrum vezetés

A Scrum módszertanban nagyon független, többfunkciós csapatok dolgoznak.

Bár a folyamat során egy Scrum mester irányítja őket és vezeti a Scrum-találkozókat, mint például a sprint retrospektívát, a Scrum-csapat sokkal nagyobb autonómiával rendelkezik feladataik és folyamataik tekintetében.

Szeretne részletesen megismerni a Scrum-találkozókat? Olvassa el átfogó cikkünket a Scrum-találkozókról , mint például a sprint review és a sprint retrospective.

Ezenkívül, mivel a Scrum keretrendszer általában nagyon összetett feladatokkal és projektekkel foglalkozik, minden csapattagnak képesnek kell lennie arra, hogy a lehető legkevesebb felügyelet mellett működjön.

A nagyobb szabadság segít a csapat tagjainak gyors döntéshozatalban és az irányváltásban a tágabb fejlesztési célok keretein belül. E függetlenség nélkül az egész projekt folyamatosan megakadna!

Ezért, amikor Scrum-csapatokkal dolgozol, minden tag egyedi, rendkívül tehetséges szuperhős!

A Scrum és az Agile összehasonlításakor azonban van egy fontos szempont. Ahhoz, hogy a Scrum módszer működjön, a csapat tagjainak kellő tapasztalattal kell rendelkezniük.

Scrum vagy Agile?

Melyik projektekhez illik leginkább az Agile és a Scrum?

Íme egy összefoglaló:

Az Agile módszertant akkor érdemes választani, ha:

A projekt gyors változásainak kezeléséhez rugalmasságra van szükséged.

Nagyon együttműködő, interaktív csapatdinamikára van szükséged.

Szükséged van a különböző projektérdekelt felek, például a marketingesek és a felső vezetés véleményére.

A Scrum módszertant akkor érdemes használni, ha:

Nagyon összetett projekttel foglalkozik, amely folyamatos változásokat igényel.

Tapasztalt csapattagjaid vannak, akik jól együttműködnek és önmotiváltak.

Ne feledd azonban, hogy a Scrum és az Agile mindkét módszer nagyon hasznos projektmenedzsment módszer, amely segíteni fog neked:

Vezesse be könnyedén és hatékonyan az érdekelt felek vagy ügyfelei megközelítését!

Gyorsítsd fel a fejlesztést, a menedzsmentet és az általános folyamatokat!

Jobb együttműködés

Tedd projektjeidet 100-szor menőbbé!

Mi a legjobb Agile és Scrum projektmenedzsment szoftver?

A megfelelő eszköz nélkül nem lehet Agile vagy Scrum csapatot irányítani, igaz?

Ezért lett a ClickUp a Scrum és az Agile projektmenedzsment számára kifejlesztve!

Ha pedig részletes leírást szeretnél arról, hogy miért olyan tökéletes az Agile és a Scrum, nézd meg az Agile eszközök ról szóló útmutatónkat.

(Spoiler figyelmeztetés: minden benne van, amit csak kívánhat!)

A ClickUp a világ legjobban értékelt Agile Scrum projektmenedzsment eszköze, amely rengeteg funkcióval rendelkezik, hogy Agile, Scrum, Kanban és Extreme Programming projektjei a terv szerint haladjanak.

A ClickUp használata rendkívül egyszerű, és segítségével pillanatok alatt bevezetheted az Agile megközelítést vagy a Scrum módszertant!

Íme, hogyan segít a ClickUp abban, hogy saját szuperhőssé válj és könnyedén alkalmazkodj az Agile gondolkodásmódhoz:

1. Többféle nézet a különböző munkamódszerekhez

Függetlenül attól, hogy melyik Agile keretrendszert használod, a projekt környezetednek nagyon jól alkalmazkodnia kell a változásokhoz.

Mert miért másért rombolják le folyamatosan a szuperhősök központjait?

Nem elég rugalmasak ahhoz, hogy új ellenségekkel is megbirkózzanak!

Ezért kell gondoskodnia arról, hogy Agile szoftveralkalmazása képes legyen megbirkózni a projekt változásaival.

Szerencsére pontosan ezt kapod a ClickUp-tól.

A ClickUp az Agile folyamatot alkalmazza, többféle nézetet kínálva, hogy alkalmazkodhass a csapatodhoz!

Íme, hogyan néz ez ki:

A. Szükséges feladatnézetek

A ClickUp két kötelező feladatnézetet tartalmaz, amelyek bármilyen projektmenedzsment módszertanhoz alkalmazkodnak és nagyobb rugalmasságot biztosítanak:

Táblázatos nézet

A ClickUp táblázatos nézet a Kanban csapatok számára tökéletes Agile nézet.

Akár Scrum-táblaként vagy Kanban-táblaként is használhatod, hogy gyorsan áthelyezhesd a feladatokat, és lépést tarts az Agile fejlesztési elvekkel.

Csak egy pillantást kell vetned a feladatlapokra, hogy megtudd, hol tartanak a projektek, és azonnal áthelyezhesd a feladatokat.

Fogadunk, hogy a Justice League imádta volna ezt a nézetet, hogy pillanatok alatt nyomon követhesse az összes feladatát!

Érted?

Flash, mint a szuperhős.

Sajnáljuk.

Lista nézet

Ez egy remek áttekintés azoknak a projektmenedzsereknek, akik GTD-stílusú teendőlistákkal kezelik munkájukat.

Ezzel a nézettel a csapat feladatait egy egyszerű ellenőrzőlistán sorolják fel. A csapat előrehaladtával a tagok kipipálhatják a feladataikat. Ha elkészültek, egyszerűen továbbléphetnek a következő sprintre.

B. Doboz nézet

A Box view az ideális Agile csapatnézet. Ez egy egyszerű, magas szintű áttekintés az Agile csapatok által folyamatban lévő összes feladatról.

Hogyan használhatja ezt a nézetet Agile és Scrum csapatok számára:

A projektmenedzserek és a Scrum mesterek segítségével teljes áttekintést kaphatnak mindenről, ami naponta fejlesztés alatt áll.

Mivel a sprint feladatait a megbízott személyek szerint rendezik, a projektmenedzserek és a Scrum mesterek azonnal meg tudják állapítani, hogy az egyes csapattagok min dolgoznak.

C. Naptár nézet

A ClickUp Naptár nézet segít a projektmenedzsereknek gyorsan megtervezni és kezelni munkarendjüket. Megnézhetik az összes közelgő feladatukat, és gyorsan felkészülhetnek rájuk.

Ez a nézet Agile és Scrum csapatoknál használható:

Használd ezt a nézetet Scrum eseményekhez, például sprint tervezéshez és sprint retrospektívához, hogy lépést tarts a közelgő feladatokkal. Használhatod arra is, hogy kitaláld, mikor kezdhetsz el elemeket hozzáadni a termék-backlogodhoz, és mikor tervezheted meg az irodai partikat!

Mivel az Agile módszertan a változásról és az alkalmazkodásról szól, a menedzser akár a naptár nézetek között is válthat.

A vezetők a naptárukat a következőképpen tekinthetik meg:

Napok: az adott napra ütemezett feladatok ellenőrzése

4 nap: a feladatok négy napos időkeretben történő megtekintése

Hét: a heti Scrum sprint ütemterv ellenőrzéséhez

Havi: hogy megtudja, hogyan néz ki a Scrum projekt ütemterve a következő hónapra

D. Me Mode

A ClickUp „Me” módja kizárólag az Önnek kiosztott megjegyzéseket, alfeladatokat és feladatlistákat emeli ki. Így minimalizálhatja a zavaró tényezőket, és jobban koncentrálhat a következő feladatára.

Úgy tűnik, valakinek tetszene ez a nézet:

2. Tartsd kézben az Agile sprinteket a Sprint Lists segítségével

Az Agile folyamat kezeléséhez sprintlistákra van szükséged, igaz?

Így teheted meg a ClickUp-ban:

A ClickUp hozzáadhatja az összes projekt, feladat és alfeladat ellenőrzőlistáját, hogy Sprint listákat hozzon létre, amelyek egy adott időszakra lebontják a szállítandó termékeket.

Csak annyit kell tenned, hogy a következő sprintre való áttérés során leellenőrzöd a listákon szereplő tételeket.

Még Scrum pontokat is hozzáadhat ezekhez a listákhoz, hogy gyorsan megoldhassa a termékbacklog elemeit. Mivel a ClickUp listái olyan könnyen érthetőek, tökéletes eszközök az Agile coachok számára, hogy elmagyarázzák a csapatuknak az alapelveket!

A Scrum mesterek ezeket a ellenőrzőlistákat referenciaként is felhasználhatják a sprint tervezés során és a csapatokkal tartott stand-up megbeszéléseken.

3. Vizualizáld Agile Scrum projektmenedzsmentedet az Agile Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards funkciója tökéletes az Agile és Scrum fejlesztési feladatok áttekintéséhez. Ezen a vizuális keretrendszeren hozzáadhatja sprintlistáit és feladatait is, hogy nyomon követhesse a folyamatban lévő munkát.

Ne becsüld alá a vizuális jelzések fontosságát!

El tudnád képzelni, hogy a szuperhősök ugyanolyan népszerűek lennének, mint manapság, ha mindegyikük 1000 oldalas regényeken alapulna, a képregények helyett?

Itt találsz egy részletesebb áttekintést a nyomon követhető különböző dolgokról:

A. Sebességdiagramok

A ClickUp Velocity Chart segítségével gyorsan megismerheted a feladatok teljesítési arányát. A feladatok hetes vagy kéthetes intervallumokra vannak felosztva, és itt látható az átlagos sebességük.

Ez egy jó módszer arra, hogy megnézze, mire képes a csapata egy adott időkereten belül. Ezzel elkerülheti, hogy túl nagy falatba harapjon, amit sajnos a legtöbb szuperhős csapat hajlamos megtenni.

Tehát igen, ne legyél szuperhős csapat.

Legyen okosabb!

Legyen Agile csapatod!

Tudj meg többet a sebességdiagramokról !

B. Burndown diagramok

A ClickUp Burndown Chart funkciója megmutatja, hogy csapata mennyire teljesít jól a célvonalhoz képest. Ezzel gyorsan láthatja, mennyi munka van még hátra a csapatának.

A táblázat a következőket mutatja:

Célhaladás: a határidők betartásához szükséges ideális teljesítési ütem

Várható előrehaladás: a jelenleg elvégzett feladatok alapján számított aktuális trend

Aktív: a jelenleg befejezett feladatok tényleges száma

További információkért a burndown diagramokról olvassa el átfogó cikkünket.

C. Burnup diagramok

A ClickUp Burn up Charts segítségével láthatod, hogy mi készült el a tervedhez képest.

Ezzel áttekintheted az eddig elvégzett teljes munkát. Ez motiválhatja az egész csapatot, hogy elérjék a célvonalat.

Tudj meg többet a burnup diagramokról!

D. Kumulatív áramlási diagramok

A ClickUp kumulatív áramlási diagramja megmutatja a Scrum projekt előrehaladását az idő függvényében. A feladatok státuszuk szerint színkóddal vannak jelölve, így könnyen meghatározhatja, hol tartanak a dolgok. Ez segít a szűk keresztmetszetek azonnali azonosításában és megoldásában!

Ismerje meg a kumulatív áramlási diagramokat.

Nem lehet „Agile”, ha a csapata túl sokáig tart, hogy reagáljon a megjegyzéseire, igaz?

A hozzászólásaitokhoz ugyanolyan gyorsan kell reagálnunk, mint a Marvel filmjeihez!

Így segít a ClickUp:

A ClickUp segítségével egy megjegyzést azonnal feladattá alakíthat, és hozzárendelheti egy csapattaghoz. Ők értesítést kapnak, és a feladat a tálcájukon is megjelenik, így azonnal nekiláthatnak a munkának.

Miután megoldották a problémát, egyszerűen megoldottként jelölik meg a megjegyzést, hogy elkerüljék a felesleges további lépéseket.

Az aktív csapatkommunikáció az Agile projektek egyik legfontosabb eleme.

Csapatának hatékony módszerre van szüksége a projekt frissítéseinek gyors közléséhez és a fejlesztési folyamat során való együttműködéshez. Ez különösen fontos azoknak a távoli csapatoknak, amelyek csak videohívásokon keresztül tudnak személyesen kommunikálni.

Így használhatod a ClickUp-pal:

Minden ClickUp-feladat saját kommentárszekcióval rendelkezik, ahol fájlokat és ötleteket lehet megosztani, és amely elősegíti a csapatmunkát. A csapattagok akár meg is jelölhetnek embereket, és megoszthatják a projekt legfrissebb híreit, hogy a projekt zökkenőmentesen haladjon.

A ClickUp számos kommunikációs eszközzel, például a Slackkel és a Zoommal is integrálható, így a sikeres projektkommunikáció mindig csak egy kattintásra van!

6. Kezelje a változó Agile projektfázisokat egyéni állapotok kal

Az Agile megközelítés már nem csak a szoftverfejlesztési életciklusra vonatkozik.

Alkalmazható az értékesítésben, a marketingben, a tervezésben, a szuperhősök világában... gyakorlatilag mindenben!

De csak azért, mert ugyanazt a módszertant használhatja különböző projektekhez, még nem jelenti azt, hogy azok azonosak lennének.

Mivel minden projektnek megvan a maga folyamattervezése és projektkövetelményei, a scrum menedzsment eszközödnek is alkalmazkodnia kell ezekhez.

Hogyan segít ebben a ClickUp:

A szokásos projektmenedzsment eszközök általában csak egy standard projektállapot-készletet kínálnak. A ClickUp projektmenedzsment programjával ezeket testreszabhatja!

Így nem ragadsz le olyan státuszoknál, amelyek nem felelnek meg a projekt igényeinek.

Miért lenne ez probléma?

Képzeld el, hogy ugyanazokat a státuszokat használod mind a marketing, mind a szoftverfejlesztési projektekhez!

A ClickUp testreszabható státuszainak köszönhetően soha nem lesz ilyen problémája.

Lehet olyan kreatív és részletes, amennyire csak akar – „szerkesztői áttekintés”, „béta rendszer tesztelés”, „wireframing”, „ünnepi pizza party” – ez teljesen Önön múlik!

De ez még nem minden, amit a ClickUp kínál!

Ahogyan a Marvel filmekből soha nem lehet eleget kapni, ez a hatékony Agile Scrum eszköz is rengeteg más funkciót kínál, például:

Projektmenedzsment automatizálás: automatizáljon több mint 50 műveletet, vagy hozzon létre saját műveleteket a Scrum folyamat hatékonyságának növelése érdekében.

Prioritások : rendeljen a feladatokhoz prioritásokat a legalacsonyabbtól a legmagasabbig terjedő skálán.

Függőségek : az egyes feladatokat a megfelelő sorrendben hajtsa végre

ClickUp Goals : könnyedén elérheted az egyes sprint célokat, ha kisebb célokra bontod őket.

Pulse: tudd meg, mire koncentrál jelenleg a Kanban csapatod

Dokumentumok: könnyen készíthetsz projekttervet vagy részletes tudásbázist

Profilok: ismerd meg a Scrum csapatod összes szerepkörének feladatait

Feladatlisták : kezelje sprint backlogját egyszerű teendőlistákkal

Együttműködés észlelése : tudd meg, ha valaki ugyanazon a feladaton dolgozik, mint te

Csapatjelentések : kövesse nyomon távoli vagy házon belüli Scrum-csapatának valós idejű teljesítményét, és elemezze a jelentéseket a napi Scrum-, sprint-áttekintő vagy sprint-visszatekintő megbeszéléseken.

Natív időkövetés : kövesse nyomon az Agile Scrum projektjei és az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges időt

Bejövő levelek: teljes áttekintés a múltbeli, jelenlegi és jövőbeli feladataidról

MindMaps: hozzon létre szabad formájú gondolattérképeket, hogy vizuálisan rendszerezze projektötleteit.

Következtetés

Bár az Agile és a Scrum egyaránt nagyon hasznos projektmenedzsment módszerek, kissé eltérnek egymástól.

A Scrum és az Agile közötti helyes választás a projektedtől, a csapatodtól és a vezetési stílusodtól függ.

Azonban függetlenül attól, hogy melyik menedzsment megközelítést választja, szüksége lesz egy projektmenedzsment eszközre a tevékenységeinek kezeléséhez.

Éppen ezért a ClickUp, amelyet Agile ÉS Scrum csapatok számára fejlesztettek ki, a tökéletes eszköz az Ön számára!

Minden szükséges információt megtalálsz benne, úgyhogy miért ne regisztrálnál még ma, és miért ne vinnéd véghez a projekteidet olyan megbízhatóan, ahogy kedvenc szuperhőseid a gonosztevőket!