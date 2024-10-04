Scrumban módszertan: hogyan valósítsa meg példákkal és sablonokkal

Mi a közös a brunch, motel, webinar és Scrumban szavakban? Nos, mindegyik szóösszetétel – két különálló szó kombinációja, amely egyedi új jelentést kap! 🦄

A Scrumban két hatékony keretrendszert ötvöz az agilis projektmenedzsmentben – a Scrumot és a Kanbant –, hogy létrehozzon egy hibrid menedzsment módszert, amelynek célja a projekt rugalmasságának növelése, a munkafolyamatok egyszerűsítése és a folyamatos fejlesztés támogatása.

De mit is kínál pontosan ez a viszonylag új módszertan a projektmenedzsereknek, és mikor érdemes alkalmazni? Ebben a cikkben mindent megtudhat a Scrumban módszertanról és annak bevált gyakorlatairól. Emellett bemutatunk egy praktikus vizuális menedzsment szoftvert, amely segítségével könnyedén megvalósíthatja a Scrumban elveit.

Mi az a Scrumban?

A Scrumban egy projektmenedzsment keretrendszer, amely a Scrum és a Kanban legjobb elveit és eszközeit ötvözi. Megőrzi a Kanban vizuális munkafolyamat-kezelését, és integrálja azt a Scrum stabil sprintstruktúrájával, így létrehozva egy hibrid módszertant, amely rugalmas és minden méretű agilis csapat számára alkalmas.

A Scrumban-t eredetileg azért hozták létre, hogy segítse a csapatokat a Scrum-ról a Kanban-ra való átállásban és fordítva. Végül azonban önálló módszertanná vált, amely tökéletes azoknak a csapatoknak, akik a Scrum időkeretes struktúrája és a Kanban rugalmassága és folyamatos fejlesztése közötti optimális egyensúlyt keresik.

De hogyan ötvözi a Scrumban ezt a két agilis módszertant? A kérdés megválaszolásához először is mélyebbre kell merülnünk a Scrum és a Kanban világában, és meg kell ismernünk azok legfontosabb jellemzőit. 📦

A Scrum módszertan

A Scrum az egyik legnépszerűbb agilis módszertan a karcsú szoftverfejlesztéshez, amely a projekteket kisebb ciklusokra, úgynevezett sprintekre osztja. Minden sprint egy-négy hétig tart, így a projekt különálló részeit külön-külön lehet kidolgozni.

A sprint befejezése után bemutatja azt ügyfeleinek, hogy visszajelzést kapjon, majd beépíti kérésüket, mielőtt továbblépne a következő sprintre. Így a Scrum csapatok gyorsan alkalmazkodhatnak a változásokhoz, és szükség esetén átállíthatják prioritásaikat.

A Scrum csapatok általában kicsiek és önszerveződőek, és a következő tagokból állnak:

A Scrum Master (csapatvezető) Termék tulajdonos A termékfejlesztő csapat

Ha úgy gondolja, hogy csapata a Scrummal fogja elérni a sikert, egyszerűsítse menedzsment tevékenységét a ClickUp Agile Scrum Management Template segítségével – egy előre megtervezett keretrendszerrel, amely tartalmazza az összes alapvető Scrum elemet!

A Scrum előnyei

A Scrum módszertan népszerűségét a projektmenedzserek körében számos előnyének köszönheti, többek között:

Nagyobb alkalmazkodóképesség: Ha a projekteket kisebb ciklusokra osztják, könnyebb olyan változtatásokat végrehajtani, amelyek megfelelnek az érdekelt felek preferenciáinak. Ha bármilyen probléma merül fel, csak egy ciklust kell újra végrehajtani, ahelyett, hogy az egész projektet újra kellene kezdeni.

Jobb ügyfél-elégedettség: Mivel ügyfelei aktívan részt vesznek a fejlesztési folyamatban, visszajelzéseiket minden szinten beépítheti a folyamatos fejlesztésbe, és Mivel ügyfelei aktívan részt vesznek a fejlesztési folyamatban, visszajelzéseiket minden szinten beépítheti a folyamatos fejlesztésbe, és olyan terméket hozhat létre , amely tökéletesen megfelel az igényeiknek.

Könnyebb együttműködés: Mivel a Scrum csapatok kicsiek és Mivel a Scrum csapatok kicsiek és többfunkciósak hatékonyabban tudnak kommunikálni és gyorsabban elvégezni a feladatokat.

Fokozott motiváció: A Scrum csapatok kisebb, rövid távú célokon dolgoznak, ami minden sprint végén erősebb teljesítményérzetet eredményez.

A Scrum korlátai

Bár a Scrum projektmenedzsment módszertan számos előnnyel jár, néhány hátránya is van:

Tapasztalat szükséges : Ahhoz, hogy egy : Ahhoz, hogy egy Scrum-ceremónia sikeres legyen, tapasztalt projektmenedzserre vagy agilis coachra van szükség. A tapasztalatlan projektcsapat tagjai lelassíthatják a folyamatot, ami sikertelen sprintekhez vezethet.

Főként kis csapatok számára készült : egy Scrum-csapat ideális esetben három-kilenc tagból áll, így ha nagyobb csapatod van, azt több kisebb csapatra kell felosztanod.

A tanulási görbe meredek: a Scrum egy viszonylag összetett keretrendszer, amelyben a csapat tagjainak ismerniük kell : a Scrum egy viszonylag összetett keretrendszer, amelyben a csapat tagjainak ismerniük kell olyan egyedi kifejezéseket , mint a ciklusidő, átfutási idő, munkatétel, felhasználói történet és történetpont.

A Kanban módszertan

A Kanban a japán jel és tábla szavak keveréke. Ez egy másik népszerű agilis keretrendszer, de a Scrummal ellentétben a Kanban a folyamatos fejlesztést ösztönzi, azaz az egyes feladatok eredményeinek folyamatos tervezését, felülvizsgálatát és mérése.

Ebben a módszertanban a feladatokat kártyák jelzik, amelyeket egy Kanban táblára helyeznek el, így láthatóvá válnak a különböző előrehaladási szakaszok. A Kanban tábla általában három fő oszlopból áll:

Teendők: Azok a feladatok, amelyekkel még nem kezdett el foglalkozni. Folyamatban lévő munka (WIP): A folyamatban lévő feladatok Kész: Az Ön által elvégzett feladatok

A feladat állapotának megváltoztatásához egyszerűen csak áthelyezi a kártyát a táblán a megfelelő oszlopba, így biztosítva, hogy az egész csapat naprakész legyen a feladat előrehaladásáról.

A Kanban-csapatok a folyamatban lévő munkák (WIP) korlátozásával határozzák meg, hogy egyszerre hány feladatot tudnak kezelni. A WIP-korlátozások csökkentik a zavart és elősegítik a koncentrációt. 🧐

Szeretné kipróbálni a Kanban táblákat anélkül, hogy az elejétől kezdené? Nézze meg a ClickUp Kanban View Template sablont, amely lehetővé teszi a feladatok teljes testreszabását és vizualizálását egy áttekinthető nézetben.

Töltse le ezt a sablont Lépjen előre a ClickUp Kanban Roadmap sablonjával!

A Kanban előnyei

A Kanban projektmenedzsment módszertan bevezetésének legfontosabb előnyei a következők:

Jobb koncentráció: A Kanban csapatoknak egyszerre csak egy feladatra kell koncentrálniuk, ami a folyamatok javulásához és az általános munkaminőség javulásához vezet.

Megnövekedett rugalmasság: Lehetővé teszi a projektmenedzser számára, hogy a csapat munkamenetét megzavarása nélkül átrendezze a feladatokat, mivel a csapat csak a jelenlegi feladatra koncentrál.

Könnyű használat: A Kanban segítségével könnyen A Kanban segítségével könnyen láthatóvá válik a munkafolyamat , így könnyen felismerhetők a folyamat gyenge pontjai, és nem szükséges hozzá széles körű előzetes tapasztalat. Minden csapattag gyorsan láthatja, mi történik és ki min dolgozik.

Szűk keresztmetszetek csökkentése: Segít csökkenteni a felhalmozódott munkákat, mivel a folyamatban lévő munkák korlátai korlátozzák az egyidejűleg végzett feladatok számát. Segít csökkenteni a felhalmozódott munkákat, mivel a folyamatban lévő munkák korlátai korlátozzák az egyidejűleg végzett feladatok számát.

A Kanban korlátai

Minden rendszernek vannak hibái, és a Kanban sem kivétel. Íme néhány probléma a Kanban módszerrel kapcsolatban:

A rossz prioritásmeghatározás kockázata: Mivel a Kanban táblán egyszerűen csak egyik oszlopból a másikba mozgatja a feladatokat, előfordulhat, hogy elfelejti a feladatok prioritásait meghatározni.

Lehetséges félreértések: A Kanban inkább a munkafolyamatra, mint a csapatdinamikára összpontosít, ezért a rossz nyomon követés miatt kommunikációs problémák adódhatnak.

Időkeretek hiánya: A Scrummal ellentétben a Kanban nem tartalmaz időkereteket, ami megnehezítheti a határidők betartását.

A Scrumban keretrendszer megértése

A Scrum és a Kanban figyelemre méltó projektmenedzsment módszertanok, amelyeket minden méretű szoftverfejlesztő csapat széles körben alkalmaz. Ugyanakkor mindkettőnek vannak hátrányai, ami kompromisszumokra kényszerít, ha az egyiket a másik helyett választja. Ismerje meg a Scrumban-t, egy hibrid megközelítést, amely a két világ legjobbjait ötvözi! 🌍

Vizsgáljuk meg, hogy pontosan mit vesz át a Scrumban e két agilis keretrendszerből, és miben különbözik mindkettőtől.

A Scrumban Scrum része

A Scrumban a Scrum keretrendszerből a következő három kulcsfontosságú elemet veszi át:

Sprint: A Scrum keretrendszerhez hasonlóan a Scrumban is nagyon komplex projekteket bont kisebb, rögzített hosszúságú fejlesztési ciklusokra. Az egyetlen különbség az, hogy ezeket iterációknak hívják sprint helyett, és általában két hétig tartanak. Tervezési megbeszélések: A Scrumhoz hasonlóan minden Scrumban-projektben tartanak A Scrumhoz hasonlóan minden Scrumban-projektben tartanak tervezési megbeszélést , ahol a csapatok létrehoznak egy backlogot, azaz egy listát azokról a feladatokról, amelyeket a projekt során el kell végezni. Visszatekintések: Minden ciklus végén a csapat összeül, hogy elemezze teljesítményét, és az így nyert információkat felhasználva javítsa az iterációs tervezést.

A Scrumban azonban nem alkalmazza a Scrum számos jellegzetes elemét, mint például a napi állandó megbeszéléseket, a folyamatos ügyfél-visszajelzéseket és a speciális csapatstruktúrát.

A Scrumban Kanban része

A Kanban fontos szerepet játszik a Scrumban rendszerben, főként azzal, hogy táblás megközelítésével segít a csapatoknak látni a munkafolyamatokat. A feladatok azonban nem Kanban-táblán, hanem Scrumban-táblán kerülnek megjelenítésre.

A táblák nagyon hasonlóak, oszlopok jelzik az állapotokat, a kártyák pedig a projekt feladatait. A feladatok előrehaladtával könnyedén áthelyezheti a megfelelő kártyákat a megfelelő oszlopokba, hogy megmutassa, hogy azok folyamatban vannak-e vagy már befejeződtek. ✅

A Scrumban a Kanban stratégiájából merít ihletet, bevezetve a pull rendszert. A csapatok úgynevezett pull jelzéseket használnak, hogy jelezzék, hogy új feladatokra van szükség. A pull jelzés akkor aktiválódik a pull rendszerben, amikor az oszlopban lévő kártyák száma egy meghatározott határ alá csökken. Másrészt, amikor a folyamatban lévő munkák határértéke elérhető, a pull rendszerben más feladat nem haladhat előre, amíg a folyamatban lévő feladat be nem fejeződik.

Miben különbözik a Scrumban a Kanbantól és a Scrumtól?

Bár a Scrumban elkerülhetetlenül hasonlít mind a Kanbanra, mind a Scrumra, mégis egyedi módszertan, megkülönböztető jellemzőkkel. Például a Scrumban csapatok általában kevesebb mint tizenkét tagból állnak, nincsenek merev csapatbeli szerepek, és a kezdeti tervezési megbeszélésen kívül a napi megbeszélések opcionálisak.

A Scrumban, a Scrum és a Kanban röviden

Scrumban Scrum Kanban Csapat mérete Nincs meghatározott csapatméret, de ajánlott, hogy a csapatok létszáma ne haladja meg a 12 főt. A Scrum csapatok kicsiek, általában három-kilenc tagból állnak. Más agilis csapatokkal ellentétben a Kanban csapat méretének nincs korlátja. Szerepek Bár általában van projektmenedzser , nincsenek merev csapatbeli szerepek. A Scrum csapatnak három fő szerepe van: Scrum MasterTermék tulajdonosFejlesztő csapat Általában van egy projektmenedzser, de nincsenek merev csapatbeli szerepek. Projektmegbeszélések Van egy kezdeti tervezési megbeszélés, hasonló a sprint tervezési megbeszéléshez . Azonban az összes többi napi megbeszélés opcionális. Öt kötelező megbeszélést tartalmaz: Termék-backlog tervezés Sprint tervezés Napi Scrum Sprint áttekintés Sprint retrospektíva Napi stand-upok (rövid megbeszélések) a Kanban táblával szemben Munkacyklusok Rövid, legfeljebb két hétig tartó munkacyklusokat, úgynevezett iterációkat tartalmaz. 2-4 hétig tartó, sprintnek nevezett rövid munkacyklusokat tartalmaz. A munkafolyamat nem különálló ciklusokra van felosztva.

Hogyan működik a Scrumban folyamat?

A Scrumban ötvözi a Kanban munkafolyamat-vizualizációját és rugalmasságát a Scrum sprintmodelljével. A Scrumban azonban nem olyan merev, mint a Scrum, ami lehetővé teszi a csapatok számára, hogy testre szabják termékfejlesztési megközelítésüket.

Így fejlesztheti termékét a Scrumban módszerrel:

Készítsen listát azokról az elemekről, amelyekre szüksége lesz a termék létrehozásához. Alakítsa át ezeket az elemeket feladatokká, és helyezze őket a Scrumban táblán a „Tennivalók” oszlopba. Korlátozza a csapat által egy adott időpontban elvégezhető munkamennyiséget Határozza meg, mely elemeknek kell prioritást élvezniük a táblán, hogy csapata azokat elsőként tudjon megoldani. Tervezze meg az egyes elemek iterációját – ennek tartalmaznia kell a határidőt és a elvégzendő feladatok listáját. A feladatokat helyezze át a „Folyamatban” oszlopba, amint elkezd dolgozni rajtuk, vagy a „Kész” oszlopba, ha befejezte őket. Miután befejezte az egy iterációra tervezett összes feladatot, kezdjen el dolgozni a következőn, és ismételje meg a folyamatot, amíg a termék elkészül.

A Scrumban módszertan előnyei

Íme a Scrumban használatának legfontosabb előnyei, amelyek miatt ez a módszer olyan népszerű a projektmenedzsmentben:

Könnyű használat: A Scrum módszerrel ellentétben a Scrumban nem tartalmaz bonyolult folyamatokat, napi megbeszéléseket és terminológiát, amelyet a csapatnak el kell sajátítania, így könnyebb bevezetni.

Megnövekedett rugalmasság: Mivel a Scrumban a projekteket iterációkra vagy sprint ciklusokra osztja, a folyamat közepén is végrehajthat változtatásokat, miközben egyidejűleg halad a projekt befejezése felé.

Folyamatos munkafolyamat: Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a funkciókat azok elkészülte után azonnal átadják, anélkül, hogy meg kellene várniuk a sprint végét.

Fokozott motiváció: A csapat képességeinek figyelembevétele és a folyamatban lévő munkák, vagyis a WIP-korlátok megfelelő beállítása A csapat képességeinek figyelembevétele és a folyamatban lévő munkák, vagyis a WIP-korlátok megfelelő beállítása fenntartja a csapat motivációját és csökkenti a kiégés kockázatát.

Gyorsabb problémamegoldás: A feladatok kártyákként való megjelenítése a Scrumban táblán növeli az áttekinthetőséget és A feladatok kártyákként való megjelenítése a Scrumban táblán növeli az áttekinthetőséget és elősegíti az együttműködést , így a csapatok gyorsabban megtalálhatják és megoldhatják a problémákat 🏃

A Scrumban módszertan korlátai

Bár a Scrumban módszertan a Scrum és a Kanban hatékony ötvözete miatt dicséretet kap, érthető módon vannak olyan potenciális korlátai, amelyeket figyelembe kell venni, ha alkalmazását fontolgatjuk.

Külső nyomás: Mivel nincs kijelölt Scrum Master, aki megvédje a csapatot, a Scrumban keretrendszer a csapatot külső nyomásnak teszi ki. Ez hatással lehet a csapat koncentrációjára és termelékenységére, mivel a tagoknak egyszerre kell foglalkozniuk a projekt feladataival és a külső kérésekkel, ami konfliktusokhoz vezethet és lassíthatja a haladást.

A retrospektívák kihagyásának kockázata: Annak ellenére, hogy a retrospektívák elengedhetetlenek a folyamatos fejlesztéshez, a Scrumbanban nem kötelezőek. A csapatok időhiány vagy egyéb okok miatt elhanyagolhatják a retrospektívákat, ami a tanulási lehetőségek és a folyamatfejlesztés elmulasztását eredményezheti.

A szerepek egyértelműségének hiánya: A Scrummal ellentétben a Scrumban a szerepek kissé homályosak. Bár a Scrumban demokratikus jellege vonzó, a szerepek egyértelműségének hiánya gyakran zavarhoz, félreértésekhez vagy egyenetlen munkaterheléshez vezethet.

Megnövekedett támaszkodás a csapat érettségére: Mivel a Scrumban laza megközelítést alkalmaz a napi megbeszélésekkel kapcsolatban, implicit módon magasabb szintű önszervező képességeket, csapatkoordinációt és erős kommunikációt igényel a csapaton belül.

Óvatos egyensúlyozás: Míg a Scrumban ötvözi a Scrum és a Kanban előnyös elemeit, kihívást jelenthet azok harmonizálása anélkül, hogy a hátrányok elnyomnák az előnyöket.

Tapasztalt megvalósítást igényel: A Scrumban rugalmasságának félreértelmezése a kívánt alkalmazkodóképesség helyett túlzott káoszhoz vezethet. Az agilis munkafolyamatokkal még nem ismerős csapatok tudtukon kívül helytelenül alkalmazhatják a koncepciókat és folyamatokat.

Határozatlan tervezés: Mivel a Scrumban folyamatos backlogokat tart fenn, a tervezési folyamat határozatlanná válik, mivel nincsenek szigorú határidők, mint például a Scrumban a sprint végi szállítások. Ez halogatáshoz vagy a fontos feladatok elhalasztásához vezethet, mivel mindig van egy következő ciklus, amelyben befejezhető a feladat.

Mikor érdemes a Scrumban módszertant alkalmazni?

A Scrumban leginkább olyan projektekben érvényesül, ahol sem a Scrum, sem a Kanban önmagában nem képes megoldani a feladatot. Például a Scrum egyes csapatoknál nem működik hatékonyan a munkafolyamat problémái, a folyamat gyengeségei vagy az erőforrások korlátai miatt. Ugyanakkor a Kanban megnehezítheti a csapatok számára a prioritások egyértelmű meghatározását.

Konkrétabban: a Scrumban bevezetése kiváló ötlet szoftverfejlesztési projektek esetében, ahol a követelmények folyamatosan változnak, gyakoriak a felhasználói történetek változásai vagy a hibák. Ennek oka, hogy a Scrumban folyamat magában foglalja mind az időkeretes iterációkat, mind a folyamatos fejlesztést, így a csapatok fokozatosan tudnak dolgozni, még akkor is, ha hibákat kell kijavítani vagy a követelmények megváltoznak.

A több, egyidejű kezdeményezéssel járó projektek is profitálhatnak a Scrumban elveinek alkalmazásából. A nagyvállalatoknál gyakran több projekt is folyik egyszerre, és ezekbe néha ugyanazok a csapatok is részt vesznek. A Scrumban rugalmassága lehetővé teszi a párhuzamos kezdeményezéseket, és a kis csapatok számára is lehetővé teszi több követelmény kezelését.

Hogyan valósítsuk meg a Scrumban-t 4 egyszerű lépésben

Bár a Scrumban könnyebb megvalósítani, mint a Scrumot vagy a Kanbant, a hatékony végrehajtáshoz mégis megfelelő eszközökre van szükség. Egy hatékony Scrum és Kanban projektmenedzsment szoftver használata segíthet Önnek:

Tervezze meg Scrumban tábláját! Szervezze meg feladatait Kövesse nyomon az előrehaladását

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment megoldás , amely minden eszközt és funkciót biztosít a Scrumban következő projektjében való egyszerű megvalósításához.

A felhasználóbarát Kanban tábláktól és a könnyen nyomon követhető feladatoktól az egyszerű prioritásbeállítási funkciókig és az együttműködési eszközökig – a ClickUp mindent kínál! Nézzük meg közelebbről, hogyan alkalmazhatja a Scrumban elveit négy egyszerű lépésben.

1. lépés: Hozzon létre egy Scrumban táblát

Scrumban-projektet táblázat nélkül irányítani olyan, mint edény nélkül főzni – szinte lehetetlen! 🍲

Szerencsére a ClickUp Board nézet t használhatja csapatának tökéletes Scrumban táblájaként. Ez lehetővé teszi, hogy feladatait és projektjeit ugyanúgy vizualizálja, mint egy hagyományos Kanban táblán. Ugyanakkor tele van olyan további funkciókkal, amelyeket csapata imádni fog!

A Kanban táblán egy pillanat alatt áttekintheti a feladatokat és projekteket, és a ClickUp segítségével könnyedén áthúzhatja, rendezheti és szűrheti a feladatokat.

A ClickUp Kanban-stílusú táblái interaktív kártyák formájában jelenítik meg a feladatokat, így azok könnyebben áttekinthetők. Egyszerűen húzza át a kártyát a megfelelő oszlopba, amely a feladat állapotát jelzi, például „Teendő”, „Folyamatban” vagy „Kész”.

Ezek a táblák teljes mértékben testreszabhatók, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjenek, még akkor is, ha több táblára van szükség! Csak nyissa meg az Everything view (Minden nézet) menüpontot, és megtekintheti az összes Kanban tábláját. 📸

Unod már, hogy a feladatokat egyenként kell frissítened? A Tömeges műveletek eszköztár időt takarít meg azzal, hogy a táblázat nézetét elhagyva is megváltoztathatod az állapotokat, törölheted a feladatokat és hozzáadhatod a megbízottakat.

2. lépés: Szervezze meg feladatait

A legtöbb Scrumban táblán csak három feladatállapot-oszlop található: Teendők, Folyamatban és Kész. De mi van, ha szükség van egy köztes oszlopra, például Felülvizsgálat alatt vagy Futás alatt? 🤔

A ClickUp egyéni feladatállapotok opcióval tetszőleges számú állapotot hozhat létre, és újrafelhasználható sablonként mentheti őket! Így minden Scrumban projektje több oszlopot tartalmazhat, ami megkönnyíti és pontosabbá teszi a haladás nyomon követését.

Használjon különböző státuszokat a feladatokhoz minden projekt szakaszában a ClickUp segítségével.

A státuszok mellett a ClickUp feladatok többek között esedékességi dátum, prioritás, címkék és feladatnév szerint is rendezhetők. Ezekkel a kategorizálási funkciókkal nem kell átnéznie az összes kártyát a Scrumban táblán, hogy megtalálja a keresett kártyát!

3. lépés: Határozzon meg egyértelmű prioritásokat.

Használja a ClickUp alkalmazást a feladatok prioritásának négy sürgősségi szinttel történő beállításához, és közölje, mire kell először figyelni.

A Kanban a vizualizációról szól, míg a Scrum a prioritások fontosságát hangsúlyozza. Mi a helyzet a Scrumban-nal? Mint mindig, ez is a kettő tökéletes kombinációja!

A ClickUp segítségével prioritásokat állíthat be minden feladathoz, így a Scrumban csapata mindig tudja, mit kell először megoldania, közvetlenül a táblázat nézetben. 🚩

A ClickUp prioritási rendszere színekkel van jelölve, hogy könnyebb legyen a navigáció:

Piros (sürgős): A legsürgősebb feladatok Sárga (magas): Nagyon fontos feladatok Kék (normál): Várható feladatok Szürke (alacsony): Alacsony prioritású feladatok

Miután meghatároztad a prioritási szinteket, add hozzá a Függőségeket, hogy biztosítsd, hogy a csapatod a magasabb prioritású feladatokra koncentráljon, mielőtt belevetné magát az alacsonyabb prioritásúakba!

Adjon hozzá függőségeket közvetlenül a feladathoz, hogy a munka a megfelelő sorrendben legyen elvégezve a ClickUp segítségével.

4. lépés: Kövesse nyomon munkáját

A Scrumban módszertan központi eleme, hogy listát készítsen az iterációk során elvégzendő feladatokról, és nyomon kövesse azokat. Ehhez hatékonyan használja a ClickUp Task Checklists alkalmazást, amellyel lebontja a sprint backlog elemeit vagy az egyes iterációk eredményeit. ✔️

Könnyedén hozhat létre és szervezhet részletes ellenőrzőlistákat beágyazott alfeladatokkal a ClickUp segítségével.

Mivel ezek alapvetően egyszerű teendőlisták, a feladatok elvégzésével gyorsan le tudod pipálni az egyes tételeket. A Nesting funkcióval alelemeket is létrehozhatsz a teendőlistádban, és azokat egy felhasználóbarát drag-and-drop funkcióval rendezheted.

Ez különösen hasznos a Scrumban csapatok számára – minden iterációhoz külön ellenőrzőlistát készíthet, és felveheti az egyes iterációkban elvégzendő alfeladatokat. Így nagyon könnyű lesz nyomon követni, hogy hány feladat maradt még a jelenlegi iterációban. ⏳

Feladatok kezelése a Scrumban módszertannal

A Kanban táblák, a feladatprioritások és a feladatellenőrző listák mellett a ClickUp egy teljes funkciócsomaggal rendelkezik, amely bármely agilis csapatot támogat. A több mint 15 testreszabható nézettől és sokoldalú irányítópulttól az automatizálásig és a sprintek kezelésének számos lehetőségéig a ClickUp segítségével minden Scrumban projektet tökéletesen megtervezhet és kezelhet!

Készen áll a Scrumban megközelítés bevezetésére és a Scrum és Kanban módszertanok összes előnyének kihasználására? Regisztráljon a ClickUp-ra, és fedezze fel az összes funkciót, hogy stílusosan kezdhesse meg Scrumban utazását! ⚡