Scrum mester vagy projektmenedzser: mi a különbség?

Zavarba ejti a scrum master és a projektmenedzser közötti különbség?

Ne aggódjon! Sokakat megzavar ez a két szerepkör közötti hasonlóságok miatt. Sokan gyakran használják ezeket a kifejezéseket felcserélhető módon, pedig ez helytelen.

Szóval, pontosan miben különböznek ezek a szerepek? Csak az egyikre van szüksége, vagy mindkettőre egy agilis projektben?

Ha összehasonlítjuk a Scrum mestert és a projektmenedzsert, néhány átfedést és egyértelmű különbséget találunk. Olvassa el a cikket, hogy többet tudjon meg a Scrum mesterekről és a projektmenedzserekről, valamint szerepükről és feladataikról.

A mítoszok leleplezése: Scrum mester vs. projektmenedzser

Az agilis projektmenedzsment egyik legnagyobb mítosza, hogy a Scrum mester megegyezik a projektmenedzserrel. Egyes cégek még a projektmenedzsereiket is Scrum mesterekké nevezik át, amikor először próbálják ki a Scrum keretrendszert. Vagy elvárják a Scrum mesterektől, hogy projektmenedzserekként működjenek.

Először is tisztázzuk ezt a tévhitet: a scrum master és a projektmenedzser teljesen különböző szerepek, és különböző készségeket igényelnek.

A Scrum master a Scrum keretrendszer szakértője, aki tanácsadóként segíti a projektcsapatot. A projektmenedzser viszont a projekt minden más aspektusát irányítja, a feladatok elosztásától a határidők betartatásáig.

A két szerep kombinálása katasztrofális következményekkel járhat, mert:

A projektmenedzsmenttel kapcsolatos további feladatok hozzáadása túlterhelheti a Scrum mestert, és ő minden tekintetben kudarcot vallhat.

Nem reális elvárás, hogy egy projektmenedzser Scrum mesterré váljon, és lehet, hogy nem rendelkezik a szükséges szakértelemmel.

Mi az a Scrum?

A Scrum egy szoftverfejlesztési keretrendszer, amely az agilis csapatmunka elveit alkalmazza. Jól meghatározott szabályok és elvek halmazát biztosítja a projektcsapatok számára, hogy jobban tudjanak együttműködni és irányítani munkájukat.

Ez azt jelenti, hogy a projektet sprintekre bontják, amelyek egy adott időszakon belül egy meghatározott mennyiségű munkát kell elvégezni. A cél az, hogy egy hatalmas projektet kisebb, elérhető célokra bontsanak, és folyamatos fejlesztésekkel minden sprinttel hatékonyabbá váljanak.

A scrum csapatokat arra ösztönzik, hogy tanuljanak tapasztalataikból, és szükség szerint optimalizálják megközelítésüket.

Bár ezt a keretrendszert főként szoftverfejlesztéshez használják, alapelvei bármely projektre alkalmazhatók. Ismerje meg az Agile Scrum összes fontos fogalmát, mielőtt használni kezdené a Scrum keretrendszert.

Mit csinál egy scrum master?

A Scrum master feladata, hogy sikeresen segítse a vállalatot a Scrum folyamat bevezetésében. Ők képezik ki a csapat tagjait az agilis módszertanra és a Scrum keretrendszerre. Ez az egyik legfontosabb Scrum szerep bármely projektben.

Emellett Scrum sprinteket szerveznek, és segítenek javítani a csapat termelékenységét azáltal, hogy egyedülálló betekintést nyújtanak az agilis projektmenedzsmentbe és eltávolítják az akadályokat. Felhatalmazzák a csapatokat, hogy elvégezzék a tőlük elvárt munkát.

Ez egy speciális szerepkör, amely kizárólag a Scrum implementációjára összpontosít. Mint ilyen, a Scrum master nem felelős a feladatok delegálásáért és a projekt egyéb aspektusainak kezeléséért.

Íme néhány kulcsfontosságú feladata a Scrum mesternek:

A Scrum csapat üléseinek ütemezése és levezetése

A csapat tagjainak oktatása a Scrum elveiről és fogalmairól

Képzés a Scrum keretrendszerről és annak megvalósítási módjairól

A Scrum sprintek tervezése és megfelelő végrehajtásának biztosítása

Betekintés a lehetséges akadályok eltávolításához

Segítségnyújtás a csapat tagjainak, ha bármilyen kihívással szembesülnek a Scrum bevezetése során

Nyilvánvaló, hogy a szerep a Scrum megvalósítására korlátozódik, és nincs köze a projekt egyéb aspektusaihoz.

Mit csinál egy projektmenedzser?

A projektmenedzser a projekt kezdetétől a befejezéséig irányítja azt. Feladata a feladatok kiosztása, az előrehaladás ellenőrzése, a költségvetés kezelése és a projekt határidőinek betartása.

Íme néhány projektmenedzser fő feladata:

Célok kitűzése a projekthez és a projekt eredményeinek meghatározása

A projekt hatókörének meghatározása és az ütemterv elkészítése

Költségvetés készítése minden projekthez

Feladatok kiosztása és erőforrások elosztása a különböző projektek között

Ütemezés készítése a különböző feladatokhoz és eredményekhez

Egyeztetés a csapat tagjaival és az előrehaladás ellenőrzése

A potenciális kockázatok előrejelzése és enyhítése

A folyamatok optimalizálása és a csapat termelékenységének javítása

A projektmenedzser a projekt minden aspektusában részt vesz, az ötlet megszületésétől a kivitelezésig és a leadásig. Ezért kell egy jó projektmenedzsment szoftver megoldást, mint például a ClickUp használniuk az összes feladat kezeléséhez.

Gyorsan áttekintheti a ClickUp dokumentumait, tábláit és irányítópultjait, hogy megtekintse az összes munkáját legutóbbi, dokumentumtípus, mappa vagy lista szerint

A Scrum Master egyben projektmenedzser is?

Bizonyos értelemben igen. A Scrum masternek speciális projektmenedzsment készségekre van szüksége, és szerepkörének hatálya korlátozottabb, mint a projektmenedzseré. Ugyanakkor vannak bizonyos hasonlóságok is.

Íme néhány hasonlóság a Scrum master és a projektmenedzser között. Mindkettőnek meg kell tennie a következőket:

Képezze a Scrum csapatot, és segítse a csapat tagjainak, hogy produktívabbak és hatékonyabbak legyenek.

Vállaljon felelősséget a sikerért vagy a kudarcért, bár a mérőszámok és a mérési kritériumok eltérőek lehetnek.

Segítsen a Scrum csapatnak a kockázatkezelésben és a potenciális kihívások leküzdésében!

Motiválja csapattagjait, hogy jobb teljesítményt nyújtsanak és a lehető legjobb eredményeket érjék el.

Jó kommunikációs és vezetői készségekkel kell rendelkezniük, hogy hatékonyan tudják ellátni a feladataikat.

A hasonlóságok azonban ennyiben ki is merülnek. A projektmenedzser és a Scrum master szerepkörének hatálya és a pontosan végzett feladatok jelentősen eltérnek egymástól. A projektmenedzser szerepköre szélesebb körű, mint a Scrum masteré.

A scrum master és a projektmenedzser közötti különbségek

Bár sok hasonlóság és átfedés van a készségeikben, a Scrum master és a projektmenedzser összehasonlítása jelentős különbségeket hozhat felszínre. Mint ilyen, mindkét szerep kiegészíti és támogatja egymást a Scrum projektmenedzsmentben.

Íme néhány megkülönböztető jellemző, amely a Scrum mestereket megkülönbözteti a projektmenedzserektől:

Ők csak a Scrum keretrendszer sikeres megvalósításáért felelősek, a projekt egyéb aspektusaiért nem. A projektmenedzserek viszont a projekt egészéért felelősek.

Rendelkeznek az agilis módszertan és a Scrum keretrendszer technikai ismereteivel, amelyekkel a projektmenedzser rendelkezhet, de nem feltétlenül.

A scrum mesterek a scrum módszertanban oktatják a csapatokat, és segítenek nekik a módszertan elveinek sikeres alkalmazásában. A projektmenedzserek nem mentorok vagy oktatók, hanem csak különböző tevékenységeket irányító menedzserek.

A projektmenedzserek bármilyen iparágban vezethetnek és kezelhetnek mindenféle projektet; a scrum menedzserek csak scrum projektekben, és különösen a technológiai szektorban találhatók meg.

A scrum menedzserek egy kis, többfunkciós scrum csapatért felelősek (soha nem több mint 10 tag), míg a projektmenedzser csapata néhány főtől több tucat főig terjedhet, a projekt méretétől és összetettségétől függően.

Összeállítottunk egy rövid összehasonlítást a két pozíció közötti legfontosabb különbségekről, hogy véget vessen a Scrum mester vs. projektmenedzser dilemmának.

Scrum mester Projektmenedzser Fő hangsúly A Scrum keretrendszer bevezetése. A projekt teljes körű tervezése és végrehajtása. Szerep Tanácsadói szerep a csapat Scrum-elvek szerinti irányításában A projekt tervezésétől a végrehajtásig sokféle feladatot magában foglaló vezetői szerep Főbb feladatok – A csapat oktatása a Scrum elveiről – Scrum sprintek tervezése – Scrum megbeszélések és sprintek lebonyolítása – A Scrum bevezetésének akadályainak eltávolítása – A projekt céljainak és eredményeinek meghatározása – A projekt hatókörének meghatározása – Az erőforrások elosztása és a költségvetés meghatározása – Feladatok kiosztása és határidők meghatározása – A napi projektmunka irányítása – A különböző csapattagok közötti koordináció – A projekt időbeni befejezésének biztosítása Alapvető kompetenciák – Képzés és mentorálás – Segítségnyújtás és motiválás – Időgazdálkodás – Döntéshozatal – Csapatvezetés – Kommunikáció

Scrum mesterek és projektmenedzserek számára kiadott tanúsítványok

A projektmenedzserekkel ellentétben a Scrum mesterek hitelesebbnek számítanak, ha rendelkeznek tanúsítvánnyal. Mivel ez egy speciális szerepkör, a tanúsítványok gyakran nem csupán előnyösek, hanem elengedhetetlenek a további karrierfejlődéshez.

Íme a két leggyakoribb Scrum master minősítés:

Certified Scrum Master (CSM) : Ezt a Scrum master minősítést a Scrum Alliance adja ki. Ez a minősítés szükséges ahhoz, hogy Scrum master lehessen, mivel sok vállalat ezt kéri a pozíció betöltésekor. Ezt egy tanfolyam elvégzésével és egy vizsga letételével lehet megszerezni.

Professional Scrum Master (PSM I): Ez a második leggyakoribb Scrum master minősítés, amelyet a Scrum.org kínál. A CSM-mel ellentétben ehhez nem kell tanfolyamot elvégezni, de vizsgát kell tenni.

A projektmenedzsereknek nem feltétlenül kell rendelkezniük tanúsítvánnyal, bár a tanúsítvány elősegítheti karrierjük fejlődését. A két legnépszerűbb projektmenedzsment tanúsítvány:

Project Management Professional (PMP) : A Project Management Institute (PMI) által kínált, elismert minősítés projektmenedzserek számára. Ez az egyik olyan projektmenedzsment minősítés, amelyhez vizsgát kell tenni. Ahhoz azonban, hogy jogosult legyen rá, legalább 3 év tapasztalatra van szükség.

Projektmenedzsment társult (CAPM) tanúsítás: Ezt a tanúsítást a PMI kínálja belépő szintű pozíciókhoz. Ehhez középiskolai végzettségre van szükség, és legalább 23 órányi képzést kell elvégezni. A tanúsítás megszerzéséhez vizsgát is kell tenni.

Tippek a scrum mesterek és projektmenedzserek hatékony munkájához

A scrum mesterek és az agilis projektmenedzsereknek együtt kell működniük a projekt sikerének érdekében. Ezek egymást kiegészítő szerepek, amelyek folyamatos kommunikációt és közös tervezést igényelnek.

Hogyan biztosíthatja, hogy mindketten ugyanazon az oldalon álljanak, és együtt dolgozzanak a projekt sikeréért?

Kövesse ezeket a tippeket az agilis projektmenedzsmenthez, hogy a legjobb eredményeket érje el Scrum projektjeiben.

1. Dolgozzon együtt a projektek tervezésében

A scrum master és a projektmenedzser közötti együttműködés elengedhetetlen a projekt sikeréhez.

Bár mindketten részt vesznek a projekttervezés különböző aspektusaiban, ha folyamatosan tájékoztatják egymást, az segíthet a teljes kép megalkotásában.

A ClickUp agilis projektmenedzsment szoftvere segíthet mind a scrum mestereknek, mind a projektmenedzsereknek a munkájuk hatékony megtervezésében. Ha projektmenedzser vagy, a ClickUp projektterv-sablon megkönnyítheti a munkádat. Az alábbi kép egy példa projekttervet mutat, amelyet igényeidnek megfelelően módosíthatsz.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp alkalmazást, hogy vizuális projekttervet készítsen, amelyben egy pillanat alatt áttekintheti az összes feladatot és azok állapotát.

Bár ez inkább a projektmenedzserek számára hasznos, a Scrum mesterek is használhatják a ClickUp Scrum Sprint tervezési sablont a Scrum munkafolyamat létrehozásához.

A Scrum munkafolyamat magában foglalja a napi Scrum-megbeszélést, a sprint tervezést, a felülvizsgálati ütemtervet és a sprint retrospektívát, hogy optimalizálja a következő sprint stratégiáját.

2. Rendszeresen és hatékonyan kommunikálj

A scrum master és a projektmenedzser közötti együttműködés nem csupán a tervezési szakaszra korlátozódik, hanem a projekt egész ideje alatt folytatódnia kell.

Mivel a Scrum projektmenedzsmentben egymástól függő feladatok vannak , fontos, hogy nyílt kommunikációs csatorna legyen, és egymást folyamatosan tájékoztassák a legújabb fejleményekről.

Például a Scrum mestereknek tájékoztatniuk kell a projektmenedzsereket, ha bármilyen változás történik az erőforrásigényekben. Hasonlóképpen, a projektmenedzsereknek is tájékoztatniuk kell a Scrum mestereket minden olyan késedelemről, amely hatással lehet a sprintekre.

Használja a ClickUp csevegőablakát a hatékony kommunikációhoz. Tegyen hozzá megjegyzéseket, ossza meg linkeket vagy forrásokat, és jelölje meg azt a személyt, akinek a megjegyzést szánja.

A ClickUp csevegőablakával összesítse a projektkommunikációt egy helyen, és hagyjon megjegyzéseket a különböző csapattagoknak.

A jó projektmenedzsment szoftver időt és energiát takaríthat meg a projektmenedzsereknek és a Scrum mestereknek. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, segíthetnek az agilis fejlesztési projektek egyszerű tervezésében, kezelésében és végrehajtásában.

A ClickUp projektmenedzsment szoftverének néhány speciális funkciója különösen hasznos. Nézzük meg ezek közül néhányat!

Agilis táblázatos nézet Scrum mesterek számára

Mint korábban említettük, a Scrum mestereknek sprinteket kell tervezniük és rendszeres Scrum-megbeszéléseket kell szervezniük, hogy minden a terv szerint haladjon. A Scrum-folyamat unalmas lehet, ha nem rendelkezik a megfelelő eszközökkel.

A ClickUp hasznos Scrum projektmenedzsment funkciókat kínál, amelyekkel hatékonyabban tervezheti meg sprinteit.

Használja például a ClickUp Agile Scrum Management Template sablont, hogy egyszerűsítse a sprint tervezését és a találkozók ütemezését. A sablon vizuális táblázatos nézetet kínál, amelyen egy pillantással áttekintheti az összes tervezett tevékenységet és találkozót.

Töltse le ezt a sablont Használja a táblázatos nézetet, hogy vizuális tervet kapjon az összes, a sprintre ütemezett Scrum-megbeszélésről.

A ClickUp Board View a sprintek és a megbeszélések kezelésére is alkalmas. Lehetővé teszi, hogy az összes feladatot a jelenlegi állapotukkal együtt láthassa, például a teendők és a sprintre készek.

A feladatok és projektek áttekintése egyetlen pillantással, valamint a feladatok egyszerű drag-and-drop áthelyezése, rendezése és szűrése a teljesen testreszabható Kanban Board nézetben a ClickUp-ban

Gantt-diagramok projektmenedzsereknek

A ClickUp számos eszközt kínál a projektmenedzsereknek a projektek hatékony tervezéséhez és végrehajtásához. A célok kitűzésétől a projekttervezésig a ClickUp az agilis projektmenedzsment minden aspektusában segítséget nyújt.

Például a ClickUp Gantt Chart View tökéletes az egész projekt ütemtervének és a különböző tevékenységek tervezéséhez. Világos vizuális ütemtervet nyújt a különböző tevékenységek elvégzéséhez, ami sokkal könnyebbé teszi a feladatok nyomon követését.

Használja ezt a táblázatot Használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét, hogy vizualizálja a teljes projekt ütemtervét az összes feladattal és azok idővonalával együtt.

A ClickUp különböző felhasználási esetekhez és forgatókönyvekhez különféle Gantt-diagram projekt sablonokat kínál. Testreszabhatja és felhasználhatja ezeket, hogy a folyamat gyorsabbá és egyszerűbbé váljon az Ön számára.

Feladatkezelés scrum mesterek és projektmenedzserek számára

A ClickUp számos hasznos funkciót kínál a Scrum mesterek és a projektmenedzserek számára, és segíthet a különböző projektaspektusok kezelésében.

A ClickUp például lehetővé teszi, hogy részletes feladatokat hozzon létre, nyomon kövesse azokat, és több felelősnek is kioszthassa őket.

A ClickUp segítségével könnyedén delegálhatja a munkát, ha a feladatokat közvetlenül a csapatnak rendeli hozzá, vagy @megemlíti őket egy megjegyzésben, így gondolatai cselekvési tételekké válnak.

Ezenkívül egy irányítópulton megtekintheted az adott projekthez kapcsolódó összes feladatot, és rendezheted és szűrheted őket a feladat tulajdonosa, a befejezés állapota stb. szerint.

A Scrum mester és a projektmenedzser közötti különbség összefoglalása

A Scrum mester és a projektmenedzser egyaránt fontos szerepet játszik a Scrum projekt sikeres megvalósításában. Míg az előbbi technikai és mentori szerepet tölt be, addig az utóbbi vezetői szerepet lát el.

A különbségek ellenére mindkettő felelős a projekt sikeréért, és a legjobb eszközökre és erőforrásokra van szükségük. Egy jó projektmenedzsment szoftver, mint például a ClickUp, tökéletes erre a célra. Segítséget nyújthat a projekttervezés és -végrehajtás minden aspektusában, a célok kitűzésétől a különböző feladatok teljesítésének nyomon követéséig.

Regisztrálj még ma, és fedezd fel a számos funkciót, amelyek segítenek az agilis projektmenedzsment minden igényének kielégítésében.

GYIK

1. Mi az az agilis projektmenedzser?

Az agilis projektmenedzser az a személy, aki az agilis projekt kezdetétől a befejezéséig felelős a projektért. Feladata a projekt tervezése és végrehajtása, beleértve a feladatok kiosztását, a teljesítésük nyomon követését és a határidők betartásának biztosítását.

2. Mi az a termék tulajdonos?

A termék tulajdonos az ügyfél oldaláról a kapcsolattartó személy, aki felelős azért, hogy a fejlesztőcsapat a lehető legnagyobb értékű terméket hozza létre. Felügyeli a csapat feladatait a termékfejlesztési projekten, és biztosítja, hogy hatékonyan és eredményesen dolgozzanak, hogy a lehető legnagyobb értéket nyújtsák a vállalatnak.

3. Jó karrierlehetőség a Scrum Master?

Természetesen! Ez egy jövedelmező, keresett szakma, és az is marad a jövőben. Mivel egyre több vállalat alkalmazza az agilis módszertant és a Scrum keretrendszert, az ilyen speciális szerepek iránti kereslet csak növekedni fog.