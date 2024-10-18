A munkafolyamatok optimalizálása az agilis szoftverfejlesztéssel

Szeretné megérteni az agilis szoftverfejlesztést és a megvalósításához szükséges eszközöket?

Az agilis szoftverfejlesztés az egyik leghatékonyabb módszer a munkafolyamatok racionalizálására és az ügyfelek igényeinek kielégítésére.

A fejlesztési folyamatot kisebb részekre, úgynevezett sprintekre bontja, amelyeken 1-2 hetes időközönként dolgozik. Ez lehetővé teszi, hogy fokozatosan beépítse az ügyfelek visszajelzéseit, és így jobb terméket hozzon létre.

De mi is ez pontosan, és hogyan lehet megvalósítani?

Ebben az útmutatóban áttekintjük mindazt, amit az agilis szoftverfejlesztésről tudnia kell, hogy hatékonyan tudja megvalósítani.

Még a 2021-es év legjobb Agile szoftvereit is bemutatjuk, hogy a lehető legkönnyebben kezdhess bele!

Mi az agilis módszertan a szoftverfejlesztésben?

Az agilis szoftverfejlesztés egy modern projektmenedzsment módszer, amely egy nagy projektet kisebb részekre bont, hogy minden szakaszban visszajelzést kapjon az ügyfelektől. Ez segít az ügyfeleknek, hogy a termék különböző szakaszait kipróbálják, és megosszák benyomásaikat és észrevételeiket. Az eredmény egy olyan végtermék, amelyet az ügyfelek igazán szeretnek!

Ez a módszer a következőkre irányul:

A munkafolyamatok racionalizálása

A vásárlói visszajelzések gyakori kezelése

A tesztvezérelt fejlesztés ösztönzése

A csapatmunka elősegítése

Segítünk gyorsabban pizzát rendelni!

Na jó, talán az utolsó kivételével...

Ne feledd azonban, hogy a legsikeresebb innovációk szoros együttműködésben a vevőkkel jönnek létre.

És pontosan erről szól az Agile!

Szeretne többet megtudni az agilis módszertanról? Olvassa el átfogó útmutatónkat.

Mi a különbség az agilis és a vízesés módszer között?

Más fejlesztési módszerekkel, például a Waterfall modellel ellentétben, az Agile sprint alapú megközelítést alkalmaz a projektmenedzsmentben.

Az agilis modell nem az egész projektet egyben dolgozza fel, hanem kisebb fejlesztési ciklusokra (sprintokra) bontja a szoftverprojektet, amelyeket különböző projektcsapatok között osztanak szét.

Minden fejlesztési ciklus befejezése után azt bemutatják az ügyfeleknek (tesztelőknek) visszajelzés céljából. Ezután beépíted a tesztelők észrevételeit, mielőtt továbblépnél a következő ciklusra.

Ha részletesebben szeretnéd megtudni, miben különbözik az agilis szoftverfejlesztési módszertan a vízesés módszertantól, kattints ide .

Miért olyan népszerű az Agile?

Az Agile népszerűségének egyszerű oka van:

Ez jelentősen megkönnyíti a szoftverfejlesztő csapat és az ügyfelek életét!

Hogyan?

A szoftverprojekt kisebb ciklusokra bontásával növeli a projekt rugalmasságát. A fejlesztőcsapatnak már nem kell a teljes projektre kiterjedő változtatásokat végrehajtania: csak egy fejlesztési ciklusra kell azokat alkalmaznia.

Így, ha valami rosszul sül el, nem kell mindent újrakezdeni, mint abban a Sonic-filmben, amelyet teljesen újra kellett animálni!

Ezenkívül azáltal, hogy bevonja ügyfeleit a szoftverfejlesztési folyamatba, olyan végterméket hozhat létre, amely pontosan tükrözi az ő igényeiket és kívánságaikat.

Szerezd meg ezeket az agilis tippeket szakértőktől, hogy fejleszd az agilis fejlesztési folyamatodat.

Mi az agilis manifesztum?

2001-ben 17 szoftverfejlesztő, köztük Kent Beck, Jeff Sutherland, Martin Fowler, Ken Schwaber és Alistair Cockburn összeült, hogy egy rövid dokumentumot készítsen, amely meghatározza, mi is az agilis.

Ahhoz, hogy jobban megértsd az agilis szoftverfejlesztés életciklusát, fontos áttekintened az Agilis Manifesztumot.

Rövid összefoglalást ad az agilis modellt irányító alapelvekről.

Melyek az agilis módszer 12 alapelvei?

Az Agile Alliance szerint az agilis fejlesztés 12 alapelve a következő:

Folyamatos szállítás

Használja ki a változást

Gyakori szállítás

A vállalkozások és a fejlesztők együttműködése

Motivált egyének

Személyes beszélgetés

Működő szoftver

Fenntartható fejlesztés

Technikai kiválóság

Egyszerűség

Önszerveződő csapatok

Rendszeres kiigazítások

Vessünk egy közelebbi pillantást az agilis elvekre:

A. Az agilis ügyfél-elégedettség alapelvei

Az ügyfél elégedettségének mindig elsődleges fontosságúnak kell lennie. Ezt csak a tesztvezérelt fejlesztésen keresztül történő folyamatos fejlesztéssel lehet elérni. Mindig fogadja el a változó követelményeket, még akkor is, ha azok a fejlesztési folyamat végéhez közelednek. Ezek az iteratív (ismétlődő) változások segítenek abban, hogy mindig kielégíthesse az ügyfelek igényeit. Gyakran szállítson működő szoftvereket és szolgáltatásokat. A szoftvertermékek gyakori szállítása az ügyfeleknek az egyetlen módja a folyamatos visszajelzések megszerzésének.

B. Az agilis minőség alapelvei

A siker elsődleges mércéje az, hogy olyan működő szoftvert fejlessz, amely pontosan kielégíti az ügyfelek igényeit. Törekedjen a fenntartható, tesztvezérelt fejlesztésre. Csapatának képesnek kell lennie a fokozatos és iteratív folyamatok minőségének fenntartására a szoftverfejlesztési életciklus (SDLC) során. A technikai kiválóság és az egyszerű tervezés iránti folyamatos elkötelezettség segít alkalmazkodni az ügyfelek visszajelzéseihez és kielégíteni igényeiket.

C. Az agilis csapatmunka alapelvei

Az agilis fejlesztőknek és a projekt érdekelt feleinek aktívan együtt kell működniük, hogy egyértelműen megértsék és megvalósítsák az ügyfelek visszajelzéseit. Mindig motivált emberek köré építsd a működő szoftvert, és biztosíts nekik az agilis környezetet, amire szükségük van a munkájuk elvégzéséhez. A személyes, szemtől szembe folytatott beszélgetés a leghatékonyabb módja az Agile DevOps-on való együttműködésnek. A legjobb projektmunkát az önszerveződő csapatok végzik. Amikor az agilis csapatok önmagukat irányítják, gyorsan haladnak előre.

D. Az agilis menedzsment alapelvei

Az egyszerűség az agilis projektmenedzsment alapvető eleme. Az egyszerűséget úgy lehet értelmezni, mint az agilis fejlesztési folyamatból minden felesleges lépés és eljárás kiküszöbölését. Ne felejtsd el rendszeresen értékelni a csapatod előrehaladását. Ez segít majd a jövőbeli sprintek és folyamatok finomhangolásában.

Melyek a különböző agilis módszertanok?

Az agilis szoftverfejlesztés önmagában is egy általános fejlesztési folyamat, de egyben számos más szoftverfejlesztési módszertan alapja is.

Gondolj rá így: az agilis fejlesztés indította el az egészet, és mindenki annyira megszerette, hogy saját verziókat akart kipróbálni belőle!

Szerencsére ezek a verziók nem annyira ahem amatőrök, mint ez:

Az alábbiakban közelebbről megvizsgálunk néhány népszerű, az agilis elveken alapuló módszert:

Mi a legnépszerűbb agilis módszertan?

A Scrum az egyik legnépszerűbb agilis módszertan.

A Scrum csapat egy többfunkciós csapat, amely általában 5-7 tapasztalt és önellátó szoftverfejlesztőből áll. A Scrum mester vezetésével, kis csapatméretük miatt nem igényelnek sok felügyeletet, és komplex technológiai projekteken is képesek önállóan dolgozni.

Bónusz: Ismerje meg, hogyan irányítja a Scrum master a Scrum csapatot !

Mint minden más agilis megközelítés, a Scrum módszertan is a termék életciklusát kisebb sprintekre bontja , hogy a fejlesztési folyamat minden szintjén beépíthesse a végfelhasználók visszajelzéseit.

A Scrum-csapat különleges találkozókat is szervez, úgynevezett Scrum-ceremóniákat, amelyek magukban foglalják a napi standup-ot, a sprint tervezést, a sprint áttekintést és a sprint retrospektívát.

Itt található útmutatónk a Scrum-megbeszélésekről.

Mivel a Scrum-csapat általában nagyon tapasztalt, ez a szoftverfejlesztési módszertan leginkább olyan rendkívül összetett szoftverprojektekhez alkalmas, amelyek életciklusa folyamatosan fejlődik és változik.

Valójában szinte biztosak vagyunk benne, hogy a Scrum képes lett volna kezelni a Trónok harca utolsó évadának összes fordulatát és változását!

Bárcsak figyelembe vették volna a vásárlók visszajelzéseit abban a szezonban, amikor készítették... ugh.

Érdekli a Scrum projektmenedzsment? Kattintson ide , hogy többet tudjon meg róla.

Mi az a Kanban szoftverfejlesztés?

A Kanban szoftverfejlesztés egy kiváló, vizuális elemekre épülő agilis megközelítés.

A legtöbb projektcsapat a Kanban szoftverfejlesztést használja a projekt előrehaladásának vizualizálására és a teljesítések gyors áttekintésére. A Kanban módszerben az összes feladatot egy Kanban táblán helyezik el, ahol mozgathatók és gyorsan módosíthatók.

Ez a szoftverfejlesztési módszertan három agilis elven alapul:

Mindig vizualizáld a munkafolyamatot, hogy könnyen nyomon követhesd a fejlesztéseket.

Korlátozza a folyamatban lévő feladatok (WIP) számát, hogy racionalizálja tevékenységeit.

Készítsen iteratív megközelítést, amelynek középpontjában a tesztelés és a kiemelt fontosságú feladatok fejlesztése áll, mielőtt áttérne a kevésbé fontos feladatokra.

Szeretné tudni, hogy a Kanban hogyan befolyásolhatja vállalkozása munkafolyamatát ? Ez a cikk mindenre választ ad.

Mi az a Lean szoftverfejlesztés?

A Lean szoftverfejlesztés egy másik népszerű Agile-alapú fejlesztési módszertan.

A lean szoftverfejlesztés jellemzője, hogy minimalizálja a fejlesztési munkafolyamatban felesleges, pazarló tevékenységeket.

Érdekes dolog: amikor meghallja a „lean” szót, valószínűleg valami diétával kapcsolatos dologra gondol, igaz?

És pontosan erről szól a Lean fejlesztés!

A Lean fejlesztés célja, hogy egyszerűsítse és lerövidítse a fejlesztési ciklust, miközben ügyfeleinek a lehető legjobb Lean szoftverrendszert biztosítja.

Olyan, mint egy gyorsdiéta a projekted számára – eltávolít minden felesleget. Csak ezúttal ez egy gyorsdiéta, ami működik!

Szeretné tudni, hogyan működik a Lean? Ez a cikk elmagyarázza a Lean 7 alapelvét, ez a cikk pedig útmutatót nyújt a Lean projektmenedzsmenthez.

Mi az a dinamikus rendszerfejlesztési módszer (DSDM)?

A DSDM egy agilis keretrendszer, amelynek célja stratégiailag összehangolt üzleti előnyök biztosítása a lehető legjobb befektetési megtérülés érdekében.

A fejlesztési módszertan ezt úgy valósítja meg, hogy a projektet négyféle funkcionális követelményre bontja, csökkenő fontossági sorrendben:

Kötelező (M)

Szükséges (S)

Lehet, hogy (C)

Nem lesz (W)

Ha erőforrásait először a legfontosabb feladatokra összpontosítja, akkor a fejlesztési folyamatból a lehető legnagyobb üzleti értéket tudja kihozni.

A prioritások meghatározásának folyamatán kívül nyolc alapvető agilis elv irányítja ezt a fejlesztési módszertant:

Összpontosítson az alapvető üzleti igényre

Pontos szállítás

Gyakran működj együtt másokkal

Soha ne alkudjon meg a szoftver minőségén!

Szilárd alapok lefektetése után fokozatosan építsd fel a rendszert

Vegyen részt az iteratív fejlesztésben és tesztelésben

Kommunikálj világosan

Mutassa meg, hogy minden folyamatot kézben tart

Mi az extrém programozás (XP)?

Az extrém programozás az egyik legnépszerűbb szoftverfejlesztési módszer. Nevét arról kapta, hogy a hagyományos szoftverfejlesztési gyakorlatokat a végsőkig fokozza.

Bár a neve úgy hangzik, mintha egyetemi bulikra lett volna kitalálva, valójában egy rendkívül technikai agilis fejlesztési módszertanról van szó.

Az extrém programozási módszertan a következőkre összpontosít:

Kiváló minőségű szoftvertermékek gyakori szállítása

Az ügyfelek visszajelzéseinek beépítése az összes szoftvertesztelési ciklusba

Folyamatos együttműködés gyors visszacsatolási ciklusokkal

Szeretné megtudni, milyen az XP élmény? Kattintson ide.

Mi az a Feature Driven Development (FDD)?

Az FDD Agile mozgalom 1997-ben indult, mint az egyik első agilis alapú szoftverfejlesztési módszertan.

Más agilis módszerekhez hasonlóan az FDD végső célja is egy olyan működő termék létrehozása, amely kielégíti az ügyfelek igényeit. Ezt úgy éri el, hogy minden funkciót külön-külön kezel, és az ügyfelektől visszajelzést kér róluk.

Az agilis szoftverfejlesztési módszertan hat fő lépésből áll:

Állítson össze egy átfogó modellt Készítse el a funkciók listáját Tervezd meg a funkciókat Tervezd meg a funkciókat Szolgáltassa funkcióit Kapj visszajelzést a funkcióidról

Megjegyzés: Számos más agilis módszertan is létezik, amelyek különböző célokat szolgálnak, például a Crystal, a Scaled Agile Framework (SAFe) és a Scrumban.

Olvasd el ezt a cikket, ha többet szeretnél megtudni a SAFe -ről és a Scrumban -ról.

Milyen előnyei vannak az agilis munkavégzésnek?

Az agilis fejlesztési módszertanok alkalmazása több szempontból is segíthet Önnek.

Íme néhány előnye az agilis fejlesztésnek:

Jobb ügyfél-elégedettség

Nagyobb alkalmazkodóképesség

Jobb költségvetés- és időgazdálkodás

Jobb csapatmunka

Megnövekedett motiváció

Most nézzük meg, miért fontosak ezek az Ön vállalkozása számára:

1. Jobb ügyfél-elégedettség

Az Agile DevOps legnagyobb előnye , hogy aktívan bevonja az ügyfeleket a szoftverfejlesztési folyamatba. Így nem kell feltételezni, hogy mit akarnak, hanem valóban bevonhatja őket a szoftvertervezésbe és a fejlesztés tesztelésébe!

A vásárlói visszajelzések folyamatos integrálása hatékonyabbá teszi a szoftvertesztelést, és segít abban, hogy olyan végterméket szállítson, amellyel a vásárlók elégedettek lesznek.

Térjünk vissza a korábban említett Sonic példához.

Ha a producerek alkalmazták volna az Agile módszert, akkor a fejlesztési folyamatba beépítették volna a vásárlói visszajelzéseket, és elkerülhették volna az egész projekt újjáélesztésének gondjait!

De mégiscsak dicséret illeti a producereknek, hogy tényleg meghallgatták a rajongókat. Ellentétben egy bizonyos fantasy sorozattal, amely nem fogja hamarosan újraforgatni az utolsó évadját...

2. Nagyobb alkalmazkodóképesség

Mivel az agilis folyamat a projektet sprintekre bontja, ez egy nagyon rugalmas szoftverfejlesztési módszer.

Ha be kell építenie az ügyfelek visszajelzéseit, nem kell újraírnia vagy szerkesztenie a teljes projektet; csak egy sprint szoftvertesztelését kell újra elvégeznie. Ez a fokozatos alkalmazásfejlesztési megközelítés sokkal könnyebbé teszi a hirtelen változásokhoz való gyors alkalmazkodást!

3. Jobb költségvetés- és időgazdálkodás

Mivel az agilis modellezés rendkívül rugalmas, minden szoftverfejlesztőnek segít gyors döntéseket hozni az idő és a költségvetés korlátai közötti kompromisszumokról. Így a szoftverarchitektúra fejlesztése során gyorsabb átfutási időket és jobb költséghatékonyságot érhet el!

4. Jobb csapatmunka

Az agilis fejlesztési módszertan az aktív csapatmunkát helyezi előtérbe, ami azt jelenti, hogy elősegíti a jobb csapatmunkát. Az agilis programozásban mindenkinek fontos szerepe van, és a szoftverfejlesztés során együtt kell működniük.

5. Fokozott motiváció

Mivel az agilis DevOps kisebb, rövid távú ciklusokra összpontosít, az agilis csapatok gyorsan elvégezhetik a feladatokat, és így sikerélményt szerezhetnek. Ez motiválhatja őket, hogy a jövőben is keményen dolgozzanak a szoftverfejlesztésen!

Mikor nem érdemes az Agile-t használni?

Bár az agilis szoftverfejlesztési módszertan kiválóan alkalmas az Ön vállalkozásának és ügyfeleinek, nem minden projektben alkalmazható.

Az alábbi helyzetekben valószínűleg nem fogja tudni kihasználni az agilis megközelítés előnyeit:

Ha a szoftverfejlesztési projektje nem olyan sürgős

Ha nincs tehetséges szoftverfejlesztő csapata

Ha nincs lehetőség a folyamatos ügyfél-együttműködésre

A legjobb agilis szoftver a termékfejlesztési tevékenységeihez

Az agilis módszer segíthet a szoftverfejlesztési folyamatok racionalizálásában, de önmagában nem elég.

A módszertan megvalósításához megfelelő eszközre van szükség!

A megfelelő agilis projektmenedzsment eszközzel a következőket teheti :

Sprintok kezelése

A projekt előrehaladásának nyomon követése

Együttműködés a csapattal

Vonja be aktívan az ügyfeleket és az érdekelt feleket a folyamatba

Szerencsére a ClickUp a tökéletes projektmenedzsment eszköz az agilis folyamatok kezeléséhez!

Mi az a ClickUp?

A ClickUp az egyik legjobban értékelt agilis projektmenedzsment eszköz a világon. A Google, a Webflow és az Airbnb is használja, és segít nyomon követni az agilis fejlesztési folyamatot, valamint hatékonyan kezelni a feladatokat és a sprinteket.

Itt részletesen bemutatjuk, hogyan segíthet a ClickUp az agilis gyakorlatok megvalósításában:

1. Különböző Agile projektkövetelmények kezelése több nézet segítségével

Az agilis gondolkodásmód lényege a változásokhoz való alkalmazkodás, igaz?

Ezért az agilis környezetednek is ezt kell tükröznie!

Szerencsére pontosan ezt kínálja Önnek a ClickUp.

Ahelyett, hogy egy agilis projektmenedzsment eszközt használnál, amelyhez alkalmazkodnod kell, a ClickUp többféle nézetet kínál, hogy te alkalmazkodhass a csapatodhoz!

Ez olyan lenne, mintha a Trónok harca producerei megengednék, hogy te válaszd ki, ki üljön a trónra! Nincs több vita és nézeteltérés – mindenki megkapná, amit akar.

Az alábbiakban közelebbről megvizsgáljuk ezeket a nézőpontokat, és azt, hogy hogyan hoznak létre egy agilis környezetet, amely alkalmas az agilis gyakorlatok kezelésére:

A ClickUp két kötelező feladatnézettel rendelkezik, hogy alkalmazkodni tudjon a különböző projektmenedzsment megközelítésekhez:

Táblázatos nézet

Ha rajong a Kanban-folyamatért, akkor ez a nézet az Ön számára ideális.

A ClickUp Kanban táblája segítségével áthelyezheti a feladatokat, megtekintheti a projektek állapotát, és gyorsan lépést tarthat az agilis fejlesztési folyamattal. Csak egy pillantást kell vetnie a Kanban táblájára, hogy meghatározza, milyen szakaszban vannak a projektjei, és azonnal áthelyezheti őket!

Biztosak vagyunk benne, hogy nem fog unatkozni.

Sajnáljuk.

Lista nézet

Ez egy jó megoldás azok számára, akik GTD-stílusú teendőlistákkal kezelik a munkájukat. Itt a feladatok egy egyszerű ellenőrzőlistán szerepelnek, amelyeket a haladás szerint lehet kipipálni.

A lista nézet segítségével gyorsan nyomon követheted a különböző feladatok és felhasználói történetek Sprint listáit. Mivel ezek egymás után vannak felsorolva, sorrendben haladva mindegyiket elvégezheted.

A Box View az ideális nézet minden agilis projektmenedzser vagy Scrum master számára.

Miért?

A vezetőknek átfogó képet ad a projektcsapatuk által jelenleg végzett feladatokról. Mivel a sprint feladatait a felelősök szerint rendezik, a projektmenedzser gyorsan meghatározhatja, hogy ki min dolgozik, és szükség szerint módosíthatja a munkaterhelést.

A ClickUp naptárnézete segíti a Scrum mestert a sprint tervezési ciklusok során. Használd arra, hogy megtekintsd az összes közelgő feladatodat, és hatékony és pontos sprint tervezési folyamatot dolgozz ki.

Még arra is felhasználhatja, hogy meghatározza, mikor tud majd hozzáadni elemeket a termék-backlogjához, és beütemezheti a Netflix-maratonokat!

A sprinttervezés rugalmasságának növelése érdekében a menedzser a naptárát a következőképpen tekintheti meg:

Napok : Az adott napra ütemezett projektfeladatok megtekintéséhez

4 nap: A négy napos időszakra ütemezett feladatok megtekintése

Hét: A heti sprint ütemezés megtekintése

Havonta: A következő hónapra vonatkozó szoftverfejlesztési projekt ütemtervének áttekintése

A ClickUp „Me” módja csak a hozzád rendelt megjegyzéseket, alfeladatokat és feladatlistákat emeli ki. Ez minimálisra csökkenti a figyelemelterelést, így jobban tudsz koncentrálni a feladataidra.

2. Hatékonyan kövesse nyomon sprinteit a Sprint Lists segítségével

A ClickUp több projekthez, feladathoz és alfeladathoz is hozzáadhat ellenőrzőlistákat. Ez segít olyan sprintlisták létrehozásában, amelyek egy adott időszakra bontják a projekt eredményeit. A csapat előrehaladásával könnyedén kipipálhatja a listák elemeit.

Még Scrum pontokat is hozzáadhat az egyes listákhoz, hogy megbecsülje, mennyi időbe telik a termék hátralévő feladatait elvégezni.

Várjunk csak, mik azok a Scrum pontok?

Ez a cikk ezt és más Scrum-artefaktokat magyarázza .

De ez még nem minden.

Mivel ezek a listák nagyon könnyen érthetőek, egy agilis coach használhatja őket arra, hogy megtanítsa az agilis csapatot a fegyelmezett agilis keretrendszer egyszerű alkalmazására.

Nem szeretett volna ilyen praktikus eszközöket használni, amikor még egyetemre járt?

Ismerje meg, hogyan állíthat be egy agilis keretrendszert a ClickUp-ban!

3. Az Agile Dashboards segítségével magas szintű vizuális áttekintést kaphat projektjeiről

A ClickUp irányítópultjai kiválóan alkalmasak az agilis projektmenedzsment magas szintű vizuális áttekintésére. Adja hozzá sprintlistáit és feladatait ezekhez az irányítópultokhoz, hogy gyorsan láthassa, hogyan haladnak a dolgok.

Ez lesz a saját irányítóközpontja, ahonnan mindent figyelemmel kísérhet. Olyan, mint Sauron szeme a Gyűrűk Urában... csak a hátborzongató érzés nélkül!

Milyen agilis mutatókat használhat a jelentésekhez?

Az agilis projektmenedzsment szoftver segítségével a termék tulajdonosok hozzáférhetnek a legfontosabb mutatókhoz, amelyekkel mérhetik agilis projektjük sikerét. Ezek a mutatók között szerepel a sebesség, a burndown, a burnup és a kumulatív áramlás.

Íme, hogyan segíthet a ClickUp az agilis mutatók nyomon követésében:

Sebesség

A ClickUp sebességdiagramja segít gyorsan meghatározni a feladatok teljesítési arányát. A feladatok hetes vagy kéthetes időközönként vannak felosztva, és megjelenik az átlagos sebességük.

Ezenkívül a ClickUp automatikusan csoportosítja a Sprint List adatokat, hogy azok könnyebben hozzáadhatók legyenek az egyes diagramokhoz.

Burndown diagramok

A ClickUp Burndown Charts segít vizualizálni, hogy csapata mennyire teljesít a célvonalhoz képest. Megmutatja, mennyi munka van még hátra.

A ClickUp burndown diagramja a következőket emeli ki:

Célhaladás: A határidők betartásához szükséges ideális feladatvégzési ütem

Várható előrehaladás: A jelenleg elvégzett feladatok alapján számított aktuális trend

Aktív: A jelenleg elvégzett feladatok tényleges száma

Burnup-diagramok

A burnup diagramok kiemelik, hogy mi készült el a fennmaradó feladatokhoz képest.

Ez segít áttekinteni, mit értél el eddig, és motiválni az agilis csapatodat, hogy betartsák a határidőket.

Kumulatív áramlási diagramok

A ClickUp kumulatív ábrája segít vizualizálni és nyomon követni a projekt előrehaladását az idő függvényében. Mivel a feladatok státuszuk alapján színekkel vannak jelölve, könnyen nyomon követheted a sprint backlog és a termék backlog teljesítését.

Szeretne egy gyors tanfolyamot az agilis mutatókról? Olvassa el cikkeinket a kumulatív áramlásról , burndownról , burnupról és sebességdiagramokról .

Minden ClickUp-feladatnak van egy saját kommentárszekciója, amely segít a csapatnak dokumentumok, ötletek és mémek cseréjében!

A jobb együttműködés érdekében akár meg is jelölhet embereket azonnali frissítésekhez, hogy a projekt haladjon.

A ClickUp számos kommunikációs eszközzel, például a Slackkel és a Skype-pal is integrálható, így mindig biztosított a hatékony kommunikáció!

Aggódsz, hogy a csapatod túl sokáig tart, mire reagál a megjegyzéseidre?

A lassú kommunikáció és visszajelzés a szoftverfejlesztés egyik legegyszerűbb módja annak, hogy eltévedjen a pályáról.

Szerencsére a ClickUp egy egyszerű megoldást kínál a folyamatok felgyorsítására, Formula 1 stílusban.

Ez az ingyenes projektmenedzsment szoftver lehetővé teszi, hogy egy megjegyzést azonnal feladattá alakítson, és azt a csapattagjainak kiosztja. A kijelölt csapattagok erről értesítést kapnak, és a feladatok még az értesítéseikben is megjelennek, hogy könnyebben el tudják kezdeni a munkát.

Miután elkészültek vele, a megjegyzést megoldottként jelölhetik meg, hogy elkerüljék a felesleges nyomon követést.

6. Kezelje a változó agilis projektfázisokat egyéni állapotok kal

Az agilis szoftverfejlesztési projektek nem mind egyformák.

Ezért az agilis projektmenedzsment eszközöd sem kezelheti őket ugyanúgy!

A hagyományos projektmenedzsment eszközökkel ellentétben, amelyek standard projektállapotokat kínálnak, a ClickUp lehetővé teszi, hogy azokat projektenként testreszabja!

Így nem ragadsz le olyan állapotoknál, amelyek nem tükrözik pontosan a projekt szakaszait.

Lehet olyan kreatív és részletes, amennyire csak akar – „béta tesztelés”, „páros programozás”, „brainstorming néhány sör mellett” – minden rajtad múlik!

De ezek még nem a ClickUp összes funkciói.

A ClickUp számos egyéb funkcióval is rendelkezik az agilis folyamatok kezeléséhez, például:

Következtetés

Az agilis szoftverfejlesztési módszerek alkalmazása az egyik legegyszerűbb módja a projekt hatékonyságának növelésének és az ügyfelek igényeinek jobb kielégítésének.

Ahogyan az „agilis” kifejezés a gyorsaságot jelenti, úgy az „agilis módszer alkalmazása” is azt jelenti, hogy gyorsan alkalmazkodunk a projekt változásaihoz, miközben továbbra is teljesítjük a céljainkat.

Mivel pedig az agilis projekteket nem lehet megfelelő agilis eszköz nélkül kezelni, miért ne regisztrálna még ma a ClickUp-ra?

Egyszerűsíti a dolgokat, hogy olyan agilis legyen, mint Usain Bolt, miközben megkapja az Agile megvalósításához szükséges összes funkciót, és ugyanolyan sikeres lehet, mint ő!