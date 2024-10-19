Szoftverprojekt-menedzsment legjobb gyakorlatok: tippek a sikerhez

A szoftverprojekt-menedzsment mindenre kiterjed, az ügyfél igényeinek összegyűjtésétől a szoftver fejlesztésén, tesztelésén, dokumentálásán és időben történő leszállításán át.

Bár ez elég fontos dolog, nem mindenki csinálja mindig helyesen.

Mint a legtöbb ember, aki nem tud úgy bánni a Mjolnirral, mint Thor! 😜

De ne aggódjon!

Ebben a cikkben megtudhatja, mi is az a szoftverprojekt-menedzsment, és miért fontos. Ezután megvizsgáljuk, mi tartozik egy szoftverprojekt-menedzsment csapat feladatkörébe, és milyen folyamatok tartoznak hozzá.

Avengers, gyülekezzetek!

Mi az a szoftverprojekt-menedzsment?

A szoftverprojekt-menedzsment a hagyományos projektmenedzsment egy alágazata, amely segít a szoftverprojektek tervezésében, végrehajtásában, nyomon követésében, ellenőrzésében és befejezésében.

Általában a szoftverfejlesztés területén a projektmenedzsment a következőket foglalja magában:

Az ügyfelek igényeinek összegyűjtése

Szoftvertermékek fejlesztése

Funkcióik és használhatóságuk tesztelése

Dokumentáció előkészítése

Termékmódosítások végzése a vevői visszajelzések alapján

És még sok más

De Tony Starkot ismerve, valószínűleg kihagyott néhányat ezek közül a folyamatok közül, amikor megalkotta a J. A. R. V. I. S.-t. 😵

Miért van szüksége a szoftverprojekt-menedzsmentre?

Legyen szó J. A. R. V. I. S.-ről vagy egy forradalmi iPhone-alkalmazásról, a szoftvermegoldások létrehozása nem könnyű feladat.

Itt jön képbe a szoftverprojekt-menedzsment.

Ez lehetővé teszi Önnek, hogy:

Bónusz: Nézze meg ezeket az érdekelt felek kezelésére szolgáló eszközöket

Van tehát egy meghatározott módszer a szoftverprojekt-menedzsmentre?

Nem igazán…

Két népszerű típusú szoftverprojekt-menedzsment

A szoftverprojekteket kétféle módon lehet kezelni:

1. Vízesés típusú szoftverprojekt-menedzsment

A vízesés típusú szoftverprojekt-menedzsment lineáris megközelítést alkalmaz a szoftverfejlesztésben.

Csak az előző fázis befejezése után léphet tovább a következőre.

Ez azonban kevés rugalmasságot hagy, mivel a változó ügyféligények az egész szoftverprojekt tervét tönkretehetik.

Tehát, ha nem vagy Doctor Strange, aki teljes mértékben ismeri a jövőbeli lehetőségeket, akkor a vízesés-módszer valószínűleg nem neked való. ⏳

Szeretne többet megtudni arról, hogy hol nem megfelelő a vízesés-modellű projektmenedzsment?

Olvassa el részletes útmutatónkat a vízesés-modellű projektmenedzsmentről (és arról, hogy miért nem feltétlenül ideális a csapatának) .

2. Agilis szoftverprojekt-menedzsment

Az agilis projektmenedzsment során a szoftvermegoldásokat fokozatosan fejleszted ki.

Mit jelent ez?

Az agilis projekteket kisebb, könnyebben kezelhető feladatokra osztja, amelyek elvégzése két-négy hétig tart. A folyamat során figyelembe veszi az érdekelt felek visszajelzéseit, és rendszeresen változtatásokat hajt végre a kiváló minőségű termékek létrehozása érdekében. Javasoljuk az alábbi táblázatos nézet/kanban projektmenedzsment megközelítés használatát:

Emlékszik, hogy J. A. R. V. I. S. csak egy hangvezérlésű interfész volt, amikor Stark először létrehozta, majd később Visionná fejlődött (aki ma már saját tévéműsorral rendelkezik)?

Ez az agilis menedzsment! 😍

Szeretne átfogóbb képet kapni az agilis módszerekről és azok előnyeiről?

Olvassa el részletes útmutatónkat az agilis szoftverfejlesztésről .

Mi a szoftverprojekt-menedzsment csapat felépítése?

Ahhoz, hogy egy szoftverprojektet hatékonyan véghez tudjon vinni, egy kiváló, kreatív csapatra lesz szüksége.

A hatékony működéshez a projektcsapatának megfelelő struktúrára lesz szüksége.

Mint az Avengersben, ahol Nick Fury adja a parancsokat, Tony Stark a technológiáért felel, Natasha Romanova a megfigyelésért, Hulk pedig... nos, a rombolásért. 💪

Általában a szoftverprojekt-menedzsment csapatban a projektmenedzser szerepe a legfontosabb.

A projektmenedzser feladata:

Készítsen részletes tervet a szoftverprojekt végrehajtásához

Rendezze el a szükséges erőforrásokat

Tartsa fenn a belső és külső kommunikációt a több érdekelt fél között

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását, hogy időben elkészíthesse a teljesítéseket.

A szoftverprojekt-menedzser mellett a szoftvercsapatban más szerepek is vannak, például:

Üzleti elemző: elemzi elemzi az üzleti követelményeket és irányítja a szoftvermérnököket olyan megoldások kidolgozásában, amelyek megfelelnek az ügyfél üzleti modelljének.

Háttérszoftver-fejlesztő: adatbázisok, webszolgáltatások és API-k tervezése és kezelése

Frontend szoftverfejlesztő: megalkotja webhelyeinek vagy webalkalmazásainak grafikus felhasználói felületét. A megalkotja webhelyeinek vagy webalkalmazásainak grafikus felhasználói felületét. A frontend fejlesztő azt a részt építi meg, amelyet a felhasználók ténylegesen látnak és használnak.

Tesztelő: biztosítja, hogy a fejlesztett szoftveralkalmazások megfeleljenek a biztosítja, hogy a fejlesztett szoftveralkalmazások megfeleljenek a munkaterület dokumentumban és a vállalati irányelvekben meghatározott követelményeknek.

Melyek a különböző szoftvermenedzsment folyamatok?

Íme egy áttekintés a szoftverprojekt-menedzsment különböző folyamatairól:

Vessünk egy pillantást mindegyikre:

1. Projekttervezés

A szoftver fejlesztése előtt meg kell terveznie, hogyan fogja végrehajtani.

A projekttervezés átfogó áttekintést nyújt a szoftvertermékek létrehozása során végrehajtandó különböző projektlépésekről és folyamatokról.

A szoftverprojekt gondos tervezése segít a határidők betartásában, emellett pedig a következőket is lehetővé teszi:

A szükséges erőforrások elosztása

A függőségek azonosítása

A feladatok fontossági sorrendbe állítása

Hatékonyan hozza létre a szállítandó termékeket

És még sok más

Szerencsére a szoftverprojekt-tervezés gyerekjáték, ha a ClickUp-ot használja, az egyik legjobban értékelt projektmenedzsment szoftvert.

A ClickUp segítségével a következőket kapod:

A. Dokumentumok : készítsen, szerkesszen és kezeljen projektmenedzsment tervet a csapatával.

Könnyedén hozzáadhat új dokumentumot mellékletként egy feladathoz.

B. Célok : ossza fel projektjeit kisebb, jobban mérhető és kezelhető célokra.

C. Idővonal nézet: vizualizálja és szervezze meg szoftverprojektjének különböző eseményeit és feladatait időrendben, mint a Marvel Cinematic Universe eseményeit.

D. Mérföldkövek : a mérföldkövek segítségével több projektet is különböző fázisokra oszthat, és megjelölheti a szoftverfejlesztő csapatának jelentős előrelépéseit.

Bármely feladatot egyetlen kattintással mérföldkővé alakíthat.

E. Mind Maps : hozzon létre vizuális vázlatokat a semmiből, vagy használja a meglévő feladatokat komplex projektek munkafolyamatának feltérképezéséhez. Mint Dr. Strange 14 millió lehetőség feltérképezése.

2. Projektbecslés

A szoftverprojekteidnek a költségvetés keretein belül kell maradniuk. De ez nem lehetséges reális projektbecslés nélkül.

A megfelelő projektmenedzsment alkalmazás becslési eszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek a projekt feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrások elosztásában. Ez lehetővé teszi a szoftverprojektek hatékonyabb végrehajtását és kezelését.

A projekt becslésnek többféle módja van:

1. Szoftverméretek becslése: értékelje a szoftvermegoldásában található funkciópontok számát vagy a kliens követelményeinek teljesítéséhez szükséges Kilo Lines Of Code (KLOC) értéket.

2. Projektköltség-becslés: határozza meg egy adott szoftveralkalmazás fejlesztési költségeit a hardverkövetelmények, a munkavállalók képzési terveinek igényei, az utazási költségek, a szoftverlicencek, a komplexitás szintje és egyéb tényezők alapján.

3. Munkamennyiség becslése: a korábbi adatok vagy a projektmenedzser tapasztalatai alapján meghatározza az adott szoftverprojekt megvalósításához szükséges munkaórák számát.

Ez valószínűleg nem vonatkozik rád, ha olyan milliárdos vagy, mint Tony Stark, aki drága holografikus technológiát, például a B. A. R. F.-et használhatja az emlékek felidézéséhez. 👀

Mások számára viszont a ClickUp a projektbecsléshez szükséges legjobb projektmenedzsment megoldás.

Kihasználhatja a következő eszközök erejét és kényelmét:

A. Időbecslések : becsülje meg, mennyi időt vesz igénybe egy szoftverprojekt, és ossza el a becsült időt a több csapattag között.

Adja hozzá a feladathoz tartozó becsült időtartamot a feladat vagy a nézet felületén.

B. Sebességdiagramok : készítsen automatizált sebességdiagramokat szoftverprojekteihez, és egészítse ki azokat olyan widgetekkel, mint a burnup, burndown és kumulatív áramlási diagramok.

C. Story Points : számítsa ki, mennyi erőfeszítés és idő szükséges egy agilis szoftverprojekt feladatához a Sprint Points kiszámításával. Végül is nem rendelkezünk Hulk emberfeletti erejével.

Határozza meg a projekt erőfeszítését Sprint pontok hozzáadásával a feladathoz.

D. Egyéni mezők jelentése : értékelje és figyelje, mennyi pénzre lenne szükség a szoftverprojekt megfelelő lezárásához.

3. Projektütemezés

A projekt ütemezése a projekt feladatokra vonatkozó ütemterv készítését és a konkrét időintervallumok kiosztását jelenti.

Ez a következőket foglalja magában:

A projekt felosztása kezelhetőbb részekre

A feladatok elvégzésének sorrendjének meghatározása

A függőségek azonosítása és a különböző feladatok összefüggéseinek feltárása

Az egyes feladatokra becsült idő ellenőrzése

Újraszámolása és annak biztosítása, hogy az időbecslés nem tér el túlságosan az előrejelzéstől

A ClickUp projektmenedzsment rendszerben történő szoftverprojektjeinek ütemezése rendkívül kényelmes, mert az eszköz a következőket kínálja:

A. Gantt-diagram nézet : láthatja, hogy a különböző projektfeladatok hogyan függnek egymástól, és azonosíthatja a fontos mérföldköveket.

Gyorsan hozzon létre függőségeket a feladatok között a Gantt-nézetben.

B. Több megbízott : hozzárendelhet feladatokat több megbízotthoz vagy egy csapathoz, hogy felgyorsítsa a szoftverprojekt előrehaladását. Nagyon hasznos, ha egy nagyvállalati csapatot irányít, mint például az Avengers!

C. Naptár nézet : tervezze meg projektfeladatait a kezdési és befejezési dátumok hozzáadásával, hogy időben elkészülhessenek a szoftveres termékek.

D. Prioritások : állítsa be a projektfeladatok prioritásait sürgős, magas, normál vagy alacsony szintre, attól függően, hogy a feladat elvégzése mennyire fontos a projekt előrehaladásához.

4. Projekt együttműködés

A szoftverprojekt-menedzsmenthez hatékony együttműködés szükséges, hogy elkerülhetőek legyenek az idővel felmerülő kommunikációs hiányosságok és problémák.

Fontos, hogy minden csapattagot és érdekelt felet folyamatosan tájékoztass a legújabb projektfejleményekről. Ezzel biztosíthatod, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

A ClickUphoz hasonló együttműködési eszközökkel számos funkciót vehet igénybe, például:

A. Megjegyzések : Hozzászólásokat rendelhet a munkaterületén bármelyik csapattaghoz, válaszokat fűzhet hozzájuk szálakként, reakciókat adhat hozzá, és formázhatja a megjegyzéseket, hogy minél több információt közvetítsen.

Hozzászólásokat rendelhet a felhasználókhoz, hogy gyors intézkedési tételeket hozzon létre.

B. Együttműködés észlelése : tudja meg, mikor más csapattagok megtekintik, kommentálják vagy szerkesztik ugyanazt a feladatot, mint Ön.

C. Csevegő nézet : akár a projekt frissítéseiről szeretne beszélgetni, akár az Avengers maratoni nézését tervezi, a csevegő nézet mindenféle beszélgetésnek teret ad.

D. Email ClickApp : küldje és fogadja projektjéhez kapcsolódó e-mailjeit közvetlenül a feladatokon belül.

Küldj és fogadj e-maileket közvetlenül a ClickUpból.

E. Clip : készítsen képernyőfelvételeket hanggal a munkaterület bármely pontjáról, hogy elmagyarázza a dolgokat a csapatának.

F. Slack integráció : feladatok létrehozása és kezelése közvetlenül a Slack beszélgetésekből.

Csatlakoztassa ClickUp és Slack fiókjait néhány másodperc alatt.

G. Zoom integráció : tartson megbeszéléseket a feladatokon belül, és kapjon értesítést a közelgő megbeszélésekről.

H. Nyilvános megosztás : ossza meg idővonalait, gondolattérképeit, térképeit és egyebeket a ClickUp csapat tagokkal, érdekelt felekkel vagy bárkivel a munkaterületén kívül.

5. Projekt erőforrás-menedzsment

A szoftverfejlesztési folyamatban részt vevő minden elem erőforrásnak tekinthető. Például a humán erőforrások, a szoftverfejlesztési eszközök, a hardver és egyebek.

Rendkívül fontos, hogy a projekt erőforrásait körültekintően kezelje, mivel a rossz erőforrás-elosztás lelassíthatja a projektet és rengeteg felesleges költséget okozhat.

Képzeld el, mi történt volna, ha az Avengers nem osztotta volna el megfelelően erőforrásait az Infinity Stones visszaszerzésére tett kísérlet során! 💎

Ez szó szerint a világ végét jelentené.

A hatékony projekt erőforrás-menedzsment érdekében több dolgot is tehet, például:

Határozza meg, milyen erőforrásokra van szüksége, és gondoskodjon arról, hogy azok készen álljanak a használatra.

A feladatokat a csapattagok rendelkezésre állása szerint oszd el, hogy mindenki a megfelelő mennyiségű feladatot kapja 🍽

Hozzon létre egy rendszert, amely erőforrás-igényeket generál, amikor erőforrásra van szükség, és megszünteti az erőforrás-allokációt, amikor a szükséglet kielégítésre került.

Szerencsére a ClickUp egyszerűsítheti az erőforrás-kezelést.

Íme egy rövid áttekintés arról, hogyan segít ez a feladatkezelő szoftver az erőforrások kezelésében:

A. Munkafolyamat-nézet : kapjon képet arról, hogy a csapattagjai mennyire elfoglaltak, és lássa, ki túlterhelt, és kinek van szabad ideje.

B. Box view : húzza át a feladatokat a különböző erőforrások között, hogy hatékonyabban irányíthassa a csapatokat.

C. Profilok : tekintse meg a csapattagok által elvégzett feladatokat, a jelenlegi munkájukat és a későbbiekben vállalt feladataikat.

Egyszerűen kattintson a ClickUp felhasználói nevére, hogy megtekintse a munkájuk részleteit.

6. Projektmonitoring

A szoftverprojekt előrehaladásának következetes nyomon követése és felügyelete lehetővé teszi, hogy proaktív módon kezelje a szűk keresztmetszeteket.

Ez segít fenntartani a csapat lendületét is, mivel így tudhatja, hogy reálisan képes-e időben befejezni a projekteket.

A szoftverprojektek nyomon követése, figyelemmel kísérése és ellenőrzése rendkívül kényelmes a ClickUp segítségével, olyan funkcióknak köszönhetően, mint:

A. Műszerfalak : figyelje a projekt teljesítményét testreszabható widgetekkel, amelyek betekintést nyújtanak az emberekbe, projektekbe, állapotokba, sprintekbe és egyebekbe.

Hozzon létre tökéletes irányítópultot bármely projekthez a jelentési widgetek testreszabásával.

B. Időkövetés : kövesse nyomon, mennyi időbe telt egy adott feladat elvégzése, hogy elemezze a csapat teljesítményét és jobb előrejelzéseket készíthessen a jövőbeli projektekre vonatkozóan.

C. Egyéni állapotok : hozzon létre és használjon egyéni projektállapotokat, hogy gyorsan áttekintse a projekt előrehaladását.

D. Pulse : kapjon élőben áttekintést a belső vagy távoli csapatok napi aktivitási szintjéről.

E. GitHub-ClickUp integráció : integrálja az összes GitHub tevékenységét a ClickUp-ba a hibák gyors nyomon követése és a problémák gyors jelentése érdekében.

7. Projektportfólió-menedzsment

A projektportfólió-menedzsment során a projektmenedzser elemzi a vállalat teljes projektportfólióját, hogy felmérje a szoftverprojekt-folyamatok hatékonyságát és eredményességét.

Ez gyakran a források átcsoportosításához vagy a szoftverprojekt-folyamatok kiigazításához vezet.

Szerencsére a ClickUp egy olyan projektmenedzsment alkalmazás, amelynek funkciói segítenek a projektportfólió kezelésében.

Hogyan?

Egyszerűen csak add hozzá a portfólió widgetet a Dashboardodhoz!

Ezzel a widget segítségével Hawkeye-nézetet kapsz az összes projektkezdeményezésedről, a projekt stratégiájától a befejezésig.

Használja a ClickUp portfólió widgetjét a következőkre:

A csapat céljainak szervezése: a termékek piacra dobásának , a vállalati célok, marketingkampányok és egyéb tevékenységek felügyelete és kezelése egy helyről.

Készítse el üzleti stratégiáját: adjon hozzá, válasszon ki és rangsoroljon feladatlistákat, hogy azok összhangban legyenek a szoftvercsapat céljaival.

Tartsa mindenki naprakészen: ossza meg portfólióit a különböző érdekelt felekkel, hogy áttekintést nyújtson a folyamatokról.

A végjáték 💥

Tekintettel a szoftverprojekt-menedzsment hatalmas terjedelmére, eleinte nagyon bonyolultnak tűnhet.

De ez nem baj.

A ClickUp eszközzel a szoftverprojekt-menedzsment gyerekjáték!

Használhatja a Hierarchy-t a hatékony feladatkezeléshez , a Time Estimates-t a projektfeladatok időigényének előrejelzéséhez, a Dashboards-t a projekt állásának elemzéséhez, valamint számos más hatékony funkciót.

Ráadásul a ingyenes csomaggal korlátlan számú projektben működhet együtt csapatával!

Töltsd fel energiával a ClickUp-ot még ma ingyen , hogy szoftverprojekteid hatalmas sikert arassanak.