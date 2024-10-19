ClickUp blog
Szoftverprojekt-menedzsment legjobb gyakorlatok: tippek a sikerhez
Szoftverprojekt-menedzsment legjobb gyakorlatok: tippek a sikerhez

Evan Gerdisch
Evan GerdischContent Strategist
2024. október 19.

A szoftverprojekt-menedzsment mindenre kiterjed, az ügyfél igényeinek összegyűjtésétől a szoftver fejlesztésén, tesztelésén, dokumentálásán és időben történő leszállításán át.

Bár ez elég fontos dolog, nem mindenki csinálja mindig helyesen.

Mint a legtöbb ember, aki nem tud úgy bánni a Mjolnirral, mint Thor! 😜

De ne aggódjon!

Ebben a cikkben megtudhatja, mi is az a szoftverprojekt-menedzsment, és miért fontos. Ezután megvizsgáljuk, mi tartozik egy szoftverprojekt-menedzsment csapat feladatkörébe, és milyen folyamatok tartoznak hozzá.

Avengers, gyülekezzetek!

Mi az a szoftverprojekt-menedzsment?

A szoftverprojekt-menedzsment a hagyományos projektmenedzsment egy alágazata, amely segít a szoftverprojektek tervezésében, végrehajtásában, nyomon követésében, ellenőrzésében és befejezésében.

Általában a szoftverfejlesztés területén a projektmenedzsment a következőket foglalja magában:

De Tony Starkot ismerve, valószínűleg kihagyott néhányat ezek közül a folyamatok közül, amikor megalkotta a J. A. R. V. I. S.-t. 😵

Tony Stark munka közben

Miért van szüksége a szoftverprojekt-menedzsmentre?

Legyen szó J. A. R. V. I. S.-ről vagy egy forradalmi iPhone-alkalmazásról, a szoftvermegoldások létrehozása nem könnyű feladat.

Itt jön képbe a szoftverprojekt-menedzsment.

Ez lehetővé teszi Önnek, hogy:

Bónusz: Nézze meg ezeket az érdekelt felek kezelésére szolgáló eszközöket

Van tehát egy meghatározott módszer a szoftverprojekt-menedzsmentre?

Nem igazán…

Két népszerű típusú szoftverprojekt-menedzsment

A szoftverprojekteket kétféle módon lehet kezelni:

1. Vízesés típusú szoftverprojekt-menedzsment

A vízesés típusú szoftverprojekt-menedzsment lineáris megközelítést alkalmaz a szoftverfejlesztésben.

Csak az előző fázis befejezése után léphet tovább a következőre.

vízesés szoftverprojekt-menedzsment diagram

Ez azonban kevés rugalmasságot hagy, mivel a változó ügyféligények az egész szoftverprojekt tervét tönkretehetik.

Tehát, ha nem vagy Doctor Strange, aki teljes mértékben ismeri a jövőbeli lehetőségeket, akkor a vízesés-módszer valószínűleg nem neked való. ⏳

Szeretne többet megtudni arról, hogy hol nem megfelelő a vízesés-modellű projektmenedzsment?

Olvassa el részletes útmutatónkat a vízesés-modellű projektmenedzsmentről (és arról, hogy miért nem feltétlenül ideális a csapatának) .

2. Agilis szoftverprojekt-menedzsment

Az agilis projektmenedzsment során a szoftvermegoldásokat fokozatosan fejleszted ki.

Mit jelent ez?

Az agilis projekteket kisebb, könnyebben kezelhető feladatokra osztja, amelyek elvégzése két-négy hétig tart. A folyamat során figyelembe veszi az érdekelt felek visszajelzéseit, és rendszeresen változtatásokat hajt végre a kiváló minőségű termékek létrehozása érdekében. Javasoljuk az alábbi táblázatos nézet/kanban projektmenedzsment megközelítés használatát:

clickup táblázatos nézet

Emlékszik, hogy J. A. R. V. I. S. csak egy hangvezérlésű interfész volt, amikor Stark először létrehozta, majd később Visionná fejlődött (aki ma már saját tévéműsorral rendelkezik)?

wandavision

Ez az agilis menedzsment! 😍

Szeretne átfogóbb képet kapni az agilis módszerekről és azok előnyeiről?

Olvassa el részletes útmutatónkat az agilis szoftverfejlesztésről .

Mi a szoftverprojekt-menedzsment csapat felépítése?

Ahhoz, hogy egy szoftverprojektet hatékonyan véghez tudjon vinni, egy kiváló, kreatív csapatra lesz szüksége.

A hatékony működéshez a projektcsapatának megfelelő struktúrára lesz szüksége.

Mint az Avengersben, ahol Nick Fury adja a parancsokat, Tony Stark a technológiáért felel, Natasha Romanova a megfigyelésért, Hulk pedig... nos, a rombolásért. 💪

Általában a szoftverprojekt-menedzsment csapatban a projektmenedzser szerepe a legfontosabb.

A projektmenedzser feladata:

  • Készítsen részletes tervet a szoftverprojekt végrehajtásához
  • Rendezze el a szükséges erőforrásokat
  • Tartsa fenn a belső és külső kommunikációt a több érdekelt fél között
  • Kövesse nyomon a projekt előrehaladását, hogy időben elkészíthesse a teljesítéseket.

A szoftverprojekt-menedzser mellett a szoftvercsapatban más szerepek is vannak, például:

  • Üzleti elemző: elemzi az üzleti követelményeket és irányítja a szoftvermérnököket olyan megoldások kidolgozásában, amelyek megfelelnek az ügyfél üzleti modelljének.
  • Háttérszoftver-fejlesztő: adatbázisok, webszolgáltatások és API-k tervezése és kezelése
  • Frontend szoftverfejlesztő: megalkotja webhelyeinek vagy webalkalmazásainak grafikus felhasználói felületét. A frontend fejlesztő azt a részt építi meg, amelyet a felhasználók ténylegesen látnak és használnak.
  • Tesztelő: biztosítja, hogy a fejlesztett szoftveralkalmazások megfeleljenek a munkaterület dokumentumban és a vállalati irányelvekben meghatározott követelményeknek.

Melyek a különböző szoftvermenedzsment folyamatok?

Íme egy áttekintés a szoftverprojekt-menedzsment különböző folyamatairól:

Vessünk egy pillantást mindegyikre:

1. Projekttervezés

A szoftver fejlesztése előtt meg kell terveznie, hogyan fogja végrehajtani.

A projekttervezés átfogó áttekintést nyújt a szoftvertermékek létrehozása során végrehajtandó különböző projektlépésekről és folyamatokról.

A szoftverprojekt gondos tervezése segít a határidők betartásában, emellett pedig a következőket is lehetővé teszi:

  • A szükséges erőforrások elosztása
  • A függőségek azonosítása
  • A feladatok fontossági sorrendbe állítása
  • Hatékonyan hozza létre a szállítandó termékeket
  • És még sok más

Szerencsére a szoftverprojekt-tervezés gyerekjáték, ha a ClickUp-ot használja, az egyik legjobban értékelt projektmenedzsment szoftvert.

A ClickUp segítségével a következőket kapod:

A. Dokumentumok : készítsen, szerkesszen és kezeljen projektmenedzsment tervet a csapatával.

clickup doc hozzáadása
Könnyedén hozzáadhat új dokumentumot mellékletként egy feladathoz.

B. Célok : ossza fel projektjeit kisebb, jobban mérhető és kezelhető célokra.

clickup célok

C. Idővonal nézet: vizualizálja és szervezze meg szoftverprojektjének különböző eseményeit és feladatait időrendben, mint a Marvel Cinematic Universe eseményeit.

idővonal nézet clikcup

D. Mérföldkövek : a mérföldkövek segítségével több projektet is különböző fázisokra oszthat, és megjelölheti a szoftverfejlesztő csapatának jelentős előrelépéseit.

Mérföldkövek létrehozása a ClickUpban
Bármely feladatot egyetlen kattintással mérföldkővé alakíthat.

E. Mind Maps : hozzon létre vizuális vázlatokat a semmiből, vagy használja a meglévő feladatokat komplex projektek munkafolyamatának feltérképezéséhez. Mint Dr. Strange 14 millió lehetőség feltérképezése.

2. Projektbecslés

A szoftverprojekteidnek a költségvetés keretein belül kell maradniuk. De ez nem lehetséges reális projektbecslés nélkül.

A megfelelő projektmenedzsment alkalmazás becslési eszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek a projekt feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrások elosztásában. Ez lehetővé teszi a szoftverprojektek hatékonyabb végrehajtását és kezelését.

A projekt becslésnek többféle módja van:

1. Szoftverméretek becslése: értékelje a szoftvermegoldásában található funkciópontok számát vagy a kliens követelményeinek teljesítéséhez szükséges Kilo Lines Of Code (KLOC) értéket.

2. Projektköltség-becslés: határozza meg egy adott szoftveralkalmazás fejlesztési költségeit a hardverkövetelmények, a munkavállalók képzési terveinek igényei, az utazási költségek, a szoftverlicencek, a komplexitás szintje és egyéb tényezők alapján.

3. Munkamennyiség becslése: a korábbi adatok vagy a projektmenedzser tapasztalatai alapján meghatározza az adott szoftverprojekt megvalósításához szükséges munkaórák számát.

Ez valószínűleg nem vonatkozik rád, ha olyan milliárdos vagy, mint Tony Stark, aki drága holografikus technológiát, például a B. A. R. F.-et használhatja az emlékek felidézéséhez. 👀

tony stark memória

Mások számára viszont a ClickUp a projektbecsléshez szükséges legjobb projektmenedzsment megoldás.

Kihasználhatja a következő eszközök erejét és kényelmét:

A. Időbecslések : becsülje meg, mennyi időt vesz igénybe egy szoftverprojekt, és ossza el a becsült időt a több csapattag között.

Időbecslések a ClickUp-ban
Adja hozzá a feladathoz tartozó becsült időtartamot a feladat vagy a nézet felületén.

B. Sebességdiagramok : készítsen automatizált sebességdiagramokat szoftverprojekteihez, és egészítse ki azokat olyan widgetekkel, mint a burnup, burndown és kumulatív áramlási diagramok.

sebességdiagram a ClickUp-ban

C. Story Points : számítsa ki, mennyi erőfeszítés és idő szükséges egy agilis szoftverprojekt feladatához a Sprint Points kiszámításával. Végül is nem rendelkezünk Hulk emberfeletti erejével.

clickup sprint pontok
Határozza meg a projekt erőfeszítését Sprint pontok hozzáadásával a feladathoz.

D. Egyéni mezők jelentése : értékelje és figyelje, mennyi pénzre lenne szükség a szoftverprojekt megfelelő lezárásához.

clickup egyéni mezők jelentések

3. Projektütemezés

A projekt ütemezése a projekt feladatokra vonatkozó ütemterv készítését és a konkrét időintervallumok kiosztását jelenti.

Ez a következőket foglalja magában:

  • A projekt felosztása kezelhetőbb részekre
  • A feladatok elvégzésének sorrendjének meghatározása
  • A függőségek azonosítása és a különböző feladatok összefüggéseinek feltárása
  • Az egyes feladatokra becsült idő ellenőrzése
  • Újraszámolása és annak biztosítása, hogy az időbecslés nem tér el túlságosan az előrejelzéstől

A ClickUp projektmenedzsment rendszerben történő szoftverprojektjeinek ütemezése rendkívül kényelmes, mert az eszköz a következőket kínálja:

A. Gantt-diagram nézet : láthatja, hogy a különböző projektfeladatok hogyan függnek egymástól, és azonosíthatja a fontos mérföldköveket.

Függőségek a Gantt-nézetben
Gyorsan hozzon létre függőségeket a feladatok között a Gantt-nézetben.

B. Több megbízott : hozzárendelhet feladatokat több megbízotthoz vagy egy csapathoz, hogy felgyorsítsa a szoftverprojekt előrehaladását. Nagyon hasznos, ha egy nagyvállalati csapatot irányít, mint például az Avengers!

clickup több megbízott

C. Naptár nézet : tervezze meg projektfeladatait a kezdési és befejezési dátumok hozzáadásával, hogy időben elkészülhessenek a szoftveres termékek.

clickup naptár nézet

D. Prioritások : állítsa be a projektfeladatok prioritásait sürgős, magas, normál vagy alacsony szintre, attól függően, hogy a feladat elvégzése mennyire fontos a projekt előrehaladásához.

clickup prioritások

4. Projekt együttműködés

A szoftverprojekt-menedzsmenthez hatékony együttműködés szükséges, hogy elkerülhetőek legyenek az idővel felmerülő kommunikációs hiányosságok és problémák.

Fontos, hogy minden csapattagot és érdekelt felet folyamatosan tájékoztass a legújabb projektfejleményekről. Ezzel biztosíthatod, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

A ClickUphoz hasonló együttműködési eszközökkel számos funkciót vehet igénybe, például:

A. Megjegyzések : Hozzászólásokat rendelhet a munkaterületén bármelyik csapattaghoz, válaszokat fűzhet hozzájuk szálakként, reakciókat adhat hozzá, és formázhatja a megjegyzéseket, hogy minél több információt közvetítsen.

hozzászólások hozzárendelése a ClickUp-ban
Hozzászólásokat rendelhet a felhasználókhoz, hogy gyors intézkedési tételeket hozzon létre.

B. Együttműködés észlelése : tudja meg, mikor más csapattagok megtekintik, kommentálják vagy szerkesztik ugyanazt a feladatot, mint Ön.

clickup együttműködés-felismerés

C. Csevegő nézet : akár a projekt frissítéseiről szeretne beszélgetni, akár az Avengers maratoni nézését tervezi, a csevegő nézet mindenféle beszélgetésnek teret ad.

clickup chat view

D. Email ClickApp : küldje és fogadja projektjéhez kapcsolódó e-mailjeit közvetlenül a feladatokon belül.

e-mail a Clickupban
Küldj és fogadj e-maileket közvetlenül a ClickUpból.

E. Clip : készítsen képernyőfelvételeket hanggal a munkaterület bármely pontjáról, hogy elmagyarázza a dolgokat a csapatának.

Klip képernyőfelvétel a ClickUp-ban

F. Slack integráció : feladatok létrehozása és kezelése közvetlenül a Slack beszélgetésekből.

Clickup Slack integráció
Csatlakoztassa ClickUp és Slack fiókjait néhány másodperc alatt.

G. Zoom integráció : tartson megbeszéléseket a feladatokon belül, és kapjon értesítést a közelgő megbeszélésekről.

clickup zoom integráció

H. Nyilvános megosztás : ossza meg idővonalait, gondolattérképeit, térképeit és egyebeket a ClickUp csapat tagokkal, érdekelt felekkel vagy bárkivel a munkaterületén kívül.

clickup nyilvános megosztás

5. Projekt erőforrás-menedzsment

A szoftverfejlesztési folyamatban részt vevő minden elem erőforrásnak tekinthető. Például a humán erőforrások, a szoftverfejlesztési eszközök, a hardver és egyebek.

Rendkívül fontos, hogy a projekt erőforrásait körültekintően kezelje, mivel a rossz erőforrás-elosztás lelassíthatja a projektet és rengeteg felesleges költséget okozhat.

Képzeld el, mi történt volna, ha az Avengers nem osztotta volna el megfelelően erőforrásait az Infinity Stones visszaszerzésére tett kísérlet során! 💎

Ez szó szerint a világ végét jelentené.

A hatékony projekt erőforrás-menedzsment érdekében több dolgot is tehet, például:

  • Határozza meg, milyen erőforrásokra van szüksége, és gondoskodjon arról, hogy azok készen álljanak a használatra.
  • A feladatokat a csapattagok rendelkezésre állása szerint oszd el, hogy mindenki a megfelelő mennyiségű feladatot kapja 🍽
  • Hozzon létre egy rendszert, amely erőforrás-igényeket generál, amikor erőforrásra van szükség, és megszünteti az erőforrás-allokációt, amikor a szükséglet kielégítésre került.

Szerencsére a ClickUp egyszerűsítheti az erőforrás-kezelést.

Íme egy rövid áttekintés arról, hogyan segít ez a feladatkezelő szoftver az erőforrások kezelésében:

A. Munkafolyamat-nézet : kapjon képet arról, hogy a csapattagjai mennyire elfoglaltak, és lássa, ki túlterhelt, és kinek van szabad ideje.

clickup munkaterhelés-nézet

B. Box view : húzza át a feladatokat a különböző erőforrások között, hogy hatékonyabban irányíthassa a csapatokat.

clickup box view

C. Profilok : tekintse meg a csapattagok által elvégzett feladatokat, a jelenlegi munkájukat és a későbbiekben vállalt feladataikat.

clickup profilok
Egyszerűen kattintson a ClickUp felhasználói nevére, hogy megtekintse a munkájuk részleteit.

6. Projektmonitoring

A szoftverprojekt előrehaladásának következetes nyomon követése és felügyelete lehetővé teszi, hogy proaktív módon kezelje a szűk keresztmetszeteket.

Ez segít fenntartani a csapat lendületét is, mivel így tudhatja, hogy reálisan képes-e időben befejezni a projekteket.

A szoftverprojektek nyomon követése, figyelemmel kísérése és ellenőrzése rendkívül kényelmes a ClickUp segítségével, olyan funkcióknak köszönhetően, mint:

A. Műszerfalak : figyelje a projekt teljesítményét testreszabható widgetekkel, amelyek betekintést nyújtanak az emberekbe, projektekbe, állapotokba, sprintekbe és egyebekbe.

Dashboardok a Clickupban
Hozzon létre tökéletes irányítópultot bármely projekthez a jelentési widgetek testreszabásával.

B. Időkövetés : kövesse nyomon, mennyi időbe telt egy adott feladat elvégzése, hogy elemezze a csapat teljesítményét és jobb előrejelzéseket készíthessen a jövőbeli projektekre vonatkozóan.

Időkövetés a ClickUp-ban

C. Egyéni állapotok : hozzon létre és használjon egyéni projektállapotokat, hogy gyorsan áttekintse a projekt előrehaladását.

Egyéni állapotok a ClickUp-ban

D. Pulse : kapjon élőben áttekintést a belső vagy távoli csapatok napi aktivitási szintjéről.

clickup pulse áttekintés

E. GitHub-ClickUp integráció : integrálja az összes GitHub tevékenységét a ClickUp-ba a hibák gyors nyomon követése és a problémák gyors jelentése érdekében.

7. Projektportfólió-menedzsment

A projektportfólió-menedzsment során a projektmenedzser elemzi a vállalat teljes projektportfólióját, hogy felmérje a szoftverprojekt-folyamatok hatékonyságát és eredményességét.

Ez gyakran a források átcsoportosításához vagy a szoftverprojekt-folyamatok kiigazításához vezet.

Szerencsére a ClickUp egy olyan projektmenedzsment alkalmazás, amelynek funkciói segítenek a projektportfólió kezelésében.

Hogyan?

Egyszerűen csak add hozzá a portfólió widgetet a Dashboardodhoz!

Ezzel a widget segítségével Hawkeye-nézetet kapsz az összes projektkezdeményezésedről, a projekt stratégiájától a befejezésig.

clickup portfólió widget

Használja a ClickUp portfólió widgetjét a következőkre:

  • A csapat céljainak szervezése: a termékek piacra dobásának, a vállalati célok, marketingkampányok és egyéb tevékenységek felügyelete és kezelése egy helyről.
  • Készítse el üzleti stratégiáját: adjon hozzá, válasszon ki és rangsoroljon feladatlistákat, hogy azok összhangban legyenek a szoftvercsapat céljaival.
  • Tartsa mindenki naprakészen: ossza meg portfólióit a különböző érdekelt felekkel, hogy áttekintést nyújtson a folyamatokról.

A végjáték 💥

Tekintettel a szoftverprojekt-menedzsment hatalmas terjedelmére, eleinte nagyon bonyolultnak tűnhet.

De ez nem baj.

A ClickUp eszközzel a szoftverprojekt-menedzsment gyerekjáték!

Használhatja a Hierarchy-t a hatékony feladatkezeléshez , a Time Estimates-t a projektfeladatok időigényének előrejelzéséhez, a Dashboards-t a projekt állásának elemzéséhez, valamint számos más hatékony funkciót.

Ráadásul a ingyenes csomaggal korlátlan számú projektben működhet együtt csapatával!

Töltsd fel energiával a ClickUp-ot még ma ingyen , hogy szoftverprojekteid hatalmas sikert arassanak.

thor fighting
