11 ingyenes üzleti modell sablon Word és ClickUp formátumban

A sikeres üzleti tevékenység alapja egy hatékony üzleti modell – enélkül a szervezet nem tud elindulni!

Ugyanakkor az üzleti modell kidolgozása nem egyszerű feladat, és a fejlesztési folyamat során valószínűleg az összes vagy egy részét az erőforrásainak igénybe kell vennie. Az egyik legkönnyebben hozzáférhető és időtakarékos erőforrás ezen a területen az üzleti modell sablon, és ha még nincs ilyenje, vagy újat keres, akkor jó helyen jár!

Kövesse nyomon, ahogy bemutatjuk a leggyakrabban feltett kérdéseket, az előnyöket és a funkciókat a legjobb üzleti modell sablonokról, valamint 11 letölthető példát bármilyen típusú vállalkozás számára.

Mi az üzleti modell sablon?

Az üzleti modell sablonok előre elkészített, testreszabható eszközök, amelyek segítségével egyetlen oldalon vázolhatja és vizualizálhatja üzleti modelljét. Ezek a dokumentumok gyorsan meghatározzák vállalatának egyedi értékajánlatát, célközönségét, bevételeit, költségeit, erőforrásait, legfontosabb partnerségeit és egyebeket.

A ClickUp Docs lehetővé teszi a gazdag formázást és a slash parancsok hatékonyabb használatát.

Sablon nélkül az üzleti modell vázlat kidolgozása hosszadalmas és nehéz folyamat lehet. Ráadásul az üzleti modell vázlat sablonok csökkentik a hibalehetőségeket, és biztosítják, hogy stratégiailag gondolkodjon, hatékonyan dolgozzon, és megfeleljen a stakeholderek elvárásainak.

Az üzleti modell sablonok kiváló források, amelyeket megoszthat az egész csapattal, és így mindenki tisztában lehet a szervezet hosszú távú céljaival.

Mit kell keresni egy üzleti modell sablonban?

Szinte minden üzleti menedzsment szoftverhez rengeteg egyszerű, hozzáférhető és ingyenes üzleti modell sablon áll rendelkezésre – de nem minden sablon egyforma! Íme öt olyan funkció, amelyre feltétlenül figyelni kell a letöltés előtt:

Többféle nézet az üzleti modell terv struktúrájának és megjelenítésének testreszabásához.

Együttműködési funkciók a csapat, az érdekelt felek és más részlegek bevonására

Könnyű használat és egyszerűség, hogy biztosan helyesen használja a sablont.

Rugalmas , hogy különböző méretű vállalatok, iparágak és üzleti modellek igényeinek is megfeleljen.

Többféle integráció , hogy más munkaeszközökből származó kontextust és információkat is beépíthessen a sablonjába. , hogy más munkaeszközökből származó kontextust és információkat is beépíthessen a sablonjába.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

11 üzleti modell sablon Word és ClickUp formátumban

A tökéletes BMC-sablon keresése megterhelő folyamat lehet.

Ahelyett, hogy linkek között böngészne vagy a próba-hiba módszerhez folyamodna, kezdje itt a ClickUp és a Microsoft számára készült 11 legjobb üzleti modell sablonnal.

1. Üzleti modell sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Üzleti modell sablon a ClickUp-tól

A ClickUp üzleti modell sablonja lehetővé teszi a csapatok számára, hogy könnyedén új üzleti modelleket hozzanak létre és kipróbáljanak egy közös táblán. A sablon kilenc fő, színkóddal ellátott szegmenssel indul, amelyekkel felépítheti üzleti modelljét:

Főbb partnerek

Főbb tevékenységek

Értékajánlat

Ügyfélkapcsolatok

Ügyfélszegmensek

Csatornák

Főbb források

Költségszerkezet

Bevételi források

Ezeknek a szegmenseknek a meghatározása segít az üzleti modell minden elemének kidolgozásában, és megalapozza a szervezet sikeres működését. Ez a sablon arra is felkéri Önt, hogy adja meg azt a vállalatot, amelynek az üzleti modellt készíti, valamint a tervezőt és a létrehozás dátumát. Megadhatja a verzió nevét és számát is, ha több üzleti modell változatot tervez létrehozni ezzel a sablonnal. Mivel a ClickUp Whiteboards végtelen vásznat biztosít, soha nem fog elfogyni a hely az üzleti ötleteinek kidolgozásához.

2. Startup üzleti modell sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Startup Canvas Whiteboard sablon a ClickUp-tól

A startupok egyedi tervezési követelményekkel rendelkeznek, és olyan eszközre van szükségük, amely szilárd alapot biztosít az új vállalat számára. A ClickUp Startup Canvas Whiteboard Template sablonját ezzel a céllal tervezték, és ezért a ClickUp maga is az egyik legjobb eszköz a tervezési fázisban lévő startupok számára.

Ez a sablon mindent tartalmaz, amire szükséged van ahhoz, hogy különböző paraméterek alapján felmérhesd startup vállalkozásod megvalósíthatóságát. A sablon 13 szegmenst tartalmaz, amelyek startupod szinte minden aspektusát lefedik, hogy segítsenek teljes mértékben megvalósítani üzleti elképzeléseidet. Könnyedén megnevezheted szervezeted legfontosabb partnereit, az üzleti tevékenységed vagy terméked által megoldandó problémát, célpiacodat, mérhető céljaidat, berendezésköltségeidet, sikered legfontosabb tényezőit és még sok mást.

Ez a kezdőknek is könnyen használható Whiteboard sablon lehetővé teszi, hogy összefoglalót készítsen vállalkozásáról, arról, mit szeretne elérni vele, és hogyan érheti el a sikert. A sablon vázlatos útitervként is szolgálhat egy átfogóbb üzleti tervhez, ahogy vállalkozása növekszik.

3. Lean Canvas sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Lean Canvas sablon a ClickUp-tól

A ClickUp Lean Canvas sablonja segít az üzleti vezetőknek azonosítani a szervezetükben a legfontosabb és legveszélyesebb feltételezéseket. Különösen hasznos új termék vagy szolgáltatás bevezetésekor, mivel minden ötletet és potenciális problémát rendezett, könnyen érthető listában mutat be. Ez a sablon, amely egy másik remek forrás a startupok számára, nem csak a tervezési fázisban használható – többször is felhasználhatja az üzleti életciklus bármely szakaszában a vállalkozása bármely területének szervezéséhez.

A fent látható táblázatoktól kissé eltérően ez a sablon egy előre elkészített listát alkalmaz a munkaterületen, három öt nézettel, beleértve a ClickUp egyedi űrlapnézetét, a Kanban-szerű táblanézetet és a táblázatos nézetet. Ezeknek a nézeteknek a segítségével a vezetők kiválaszthatják, hogyan szeretnék vizualizálni a felmerülő problémákat, és olyan tényezők alapján kategorizálhatják azokat, mint az ügyfélszegmens, a költségek, a mutatók, a csatornák és egyebek.

Ebben a sablonban megtalálható egy részletes Bevezető útmutató ClickUp Doc is, amely segít a beállítási folyamatban, három egyéni állapot és nyolc egyéni mező, amelyekkel gyorsan és közvetlenül hozzáférhet a feladatokhoz kapcsolódó legfontosabb információkhoz.

4. Üzleti tervezési sablon a ClickUp-tól

Üzleti terv sablon a ClickUp-tól

Ha új üzleti ötletet indít, a ClickUp üzleti tervezési sablonja segít kidolgozni egy átfogó üzleti tervet, amely nem hagy ki egyetlen területet sem. Ez részletezi az összes feladatot, amelyet Önnek és a csapatnak el kell végeznie, és mindent egyértelmű ütemtervben tart.

Ez a sablon azonnal felkéri Önt, hogy adja meg szervezetének adatait, határidőit és projektjeit egy interaktív listán, Kanban táblán vagy táblázatban elrendezett, előre elkészített feladatokba. Négy egyéni státusszal és három egyéni mezővel, amelyekkel hivatkozásokat, jóváhagyásokat és szakaszokat adhat hozzá minden feladathoz, ez a sablon valamivel egyszerűbb megtanulni, mint az előző, de tartalmaz egy átfogó üzleti tervet (Business Plan ClickUp Doc), amellyel kidolgozhatja stratégiáját.

Készen állsz arra, hogy többet tudj meg az üzleti stratégiáról? Használd ezt a sablont egy másik stratégiai tervezési sablonnal együtt, hogy biztosan a megfelelő lépéseket tedd.

5. Üzleti tervezési dokumentum sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Üzleti terv sablon a ClickUp-tól

Ha még nem áll készen üzleti modellje megvalósítására, kezdje a ClickUp üzleti tervezési dokumentum sablonjával, hogy teljes mértékben felvázolja és vizualizálja üzleti stratégiáját. A sablon egyedisége abban rejlik, hogy kifejezetten és kizárólag a ClickUp Docs számára készült. Bár intuitív és gyorsan megtanulható és használható, ez nem egy egyszerű, egyoldalas sablon!

A formázott dokumentum végigvezeti Önt a folyamaton. A cég neve, áttekintés, háttér és csapat bemutatásával kezdve hamarosan felkérik Önt, hogy határozza meg a legfontosabb mutatókat és kutatásokat, többek között:

És még több! Ezenkívül a feladatokat közvetlenül az üzleti terv dokumentumában is összekapcsolhatja, és bármely szöveget cselekvési tétellé alakíthat, így az új ötleteket azonnal megvalósíthatja, amint azok felmerülnek. Az automatikusan mentett verziótörténet, a közös élő szerkesztés és a hozzárendelt megjegyzések segítségével a dokumentum mindig naprakész marad, és az üzleti javaslat és modell kidolgozása során megbízható forrásként szolgálhat.

6. Lean üzleti terv sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Lean üzleti terv sablon a ClickUp-tól

Ha valamivel kevésbé átfogó megoldást keres, mint a többi üzleti terv és Whiteboard sablonunk, akkor a ClickUp Lean Business Plan Template sablonjával a legjobban kihasználhatja erőforrásait.

Ebben a sablonban több nézet is elérhető, az Ön által preferált elrendezésnek megfelelően, beleértve egy dinamikus listát, egy előre elkészített Kanban táblát és több súgó dokumentumot. Minden nézetben kényelmes szakaszokat talál az összes fontos információhoz, beleértve a terv összefoglalását, az üzleti modell vázlatot, a prioritás szerint rendezett feladatokat vagy a jegyzeteket.

A terv összefoglalójában öt különböző egyéni státusz szerint kategorizálhatja feladatait, több felelőst is hozzárendelhet a funkciók közötti csapatokhoz, határidőket állíthat be, dokumentumokat csatolhat és még sok mást. Ez a sablon megteremti a hagyományos üzleti terv alapjait, miközben Ön és csapata elvégzik a feladatokat, és az üzleti célok elérése érdekében dolgoznak.

7. Üzleti fejlesztési terv sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont A ClickUp üzleti fejlesztési terv sablonja segít Önnek egy átfogó terv kidolgozásában vállalkozása növekedésének elősegítésére.

A ClickUp üzleti fejlesztési terv sablonja átfogó, a sikerre szabott útitervet kínál. Felhasználóbarát felületével ez a sablon megkönnyíti a mérhető célok és célkitűzések meghatározását, a haladás nyomon követéséhez szükséges legfontosabb mérföldkövek azonosítását, valamint egyértelmű cselekvési tervek és stratégiák kidolgozását.

E sablon felhasználásával a vállalkozók hatékonyan megtervezhetik a fenntartható növekedés és fejlődés felé vezető utat, biztosítva, hogy vállalkozásuk rugalmas és reagálóképes maradjon a mai dinamikus piaci környezetben.

8. Üzleti ötletek sablonja a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Üzleti ötletek sablonja a ClickUp-tól

Szüksége van a tökéletes eszközre az ötletelési technikák gyakorlásához és fejlesztéséhez? Használja a ClickUp üzleti ötletelési sablonját, hogy új koncepciókat kezdjen kidolgozni. Ez egy remek segédeszköz csoportos megbeszélések vagy brainstorming ülések során is.

A sablon egy ötletdiagramot mutat be a felhasználóknak, amely különböző szegmenseket tartalmaz az ötletek kategorizálásának és rendszerezésének megkönnyítésére. Feljegyezheti az összes ötletet aszerint, hogy azok üzleti folyamatokra, termékekre vagy emberekre vonatkoznak-e. A legenda jelzi az egyes kategóriákat, az Ötletek gyűjteménye szegmens pedig lehetővé teszi Önnek és másoknak, hogy bizonyos általános ötleteket adjanak hozzá, amelyeket később kategorizálhatnak.

A teljes diagram rendkívül vizuális és a ClickUp digitális táblaszoftverével van megszervezve, hogy az ötleteket rögzíthesse és fejleszthesse, amint azok felmerülnek.

Töltse le ezt a sablont Üzleti brainstorming sablon a ClickUp-tól

Különösen, ha a ClickUp-ot használja brainstorming szoftverként, a ClickUp Business Brainstorming Template segít új ötleteket kidolgozni.

Ez a sablon lehetővé teszi az ötletek kategorizálását a következő alapok szerint:

Amit szeretsz

Amit tudsz

Mire van szükségük az embereknek?

Mit hajlandóak az emberek fizetni?

Több embert is felvehet a Whiteboard diagramjára, és a kollaboratív felismerés segítségével egymás munkáját megtekinthetik és egymás mellett szerkeszthetik anélkül, hogy egymás munkáját átfednék.

Ez az egyedülálló vizuális segédeszköz mindenkinek azt az érzést kelti, hogy aktívan hozzájárul a megbeszélésekhez és a brainstorming üléshez, még akkor is, ha aszinkron módon dolgoznak. Ezt a sablont még tovább is fejlesztheti, és a kész diagramot felhasználva rangsorolhatja az újabb ötleteket, és eldöntheti, melyeket érdemes tovább vizsgálni.

10. Microsoft Word üzleti modell sablon a Neos Chronos-tól

via Neo Schronos sablonkönyvtár

Az üzleti modell kidolgozásához egy másik lehetőség a Microsoft Word üzleti modell sablon. Ez hasonló a ClickUp üzleti modell sablonjaihoz, és lehetővé teszi a vállalat különböző területeinek egyszerű szervezését.

Ezzel az alapvető sablonnal meghatározhatja üzleti modelljének számos fontos részletét, beleértve a legfontosabb partnereket és beszállítókat, értékajánlatát és kapcsolatait. Határozza meg, milyen csatornákat kell használnia az ügyfelek eléréséhez, valamint az egyes tevékenységekhez szükséges erőforrásokat. Ezenkívül hozzáadhat információkat a bevételi forrásokról és a költségszerkezetről is.

Ez az eszköz ingyenesen letölthető és azonnal használható a Microsoft Word programban. Ha egyszerűséget keres az üzleti modell sablonjában, akkor ez egy jó kiindulási pont.

11. Microsoft Work Blank üzleti modell sablon a The Business Model Analyst-tól

via The Business Model Analyst

Más Word-sablont keres a következő üzleti tervének elkészítéséhez? Ez az üres üzleti modell sablon egy kicsit bonyolultabb és rugalmasabb, mint az előző dokumentum – és ingyenesen letölthető!

Ez a sablon Önnek és csapattagjainak központi áttekintést nyújt üzleti modelljükről, így mindenki szó szerint és átvitt értelemben is ugyanazon az oldalon áll. A fenti sablon szegmenseit veszi át, és diagram formátumban jeleníti meg őket. Az összes fontos partnert, tevékenységet és egyebeket rendezett szakaszokban tekintheti meg, és a részleteket jegyzetlapok formájában adhatja hozzá. Különböző formázási lehetőségek közül választhat, beleértve a színeket, betűtípusokat és elrendezéseket, hogy optimalizálja adatainak megjelenítését.

Az üzleti modell vázlat elemei

Az üzleti modell vázlat legfontosabb elemeinek megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy azt hatékonyan alkalmazni tudd üzleti stratégiádban. Minden elem fontos szerepet játszik az üzleti modell átfogó bemutatásában. Az üzleti modell vázlat sablon legfontosabb elemei a következők:

Főbb partnerek

A kulcsfontosságú partnerek azok a külső vállalatok vagy magánszemélyek, akik hozzájárulnak vállalkozása sikeréhez. Ide tartozhatnak a beszállítók, gyártók és üzleti partnerek, akik támogatják működését vagy piacra lépési stratégiáit, segítve a kockázatok csökkentését vagy az erőforrások megszerzését.

Főbb tevékenységek

A kulcsfontosságú tevékenységek azok a lényeges lépések, amelyeket vállalkozásának meg kell tennie ahhoz, hogy sikeresen megvalósítsa értékajánlatát. Ezek a termeléstől a problémamegoldáson át a szállításig terjedhetnek, és elengedhetetlenek az üzleti modell sikeréhez.

Értékajánlat

Az értékajánlat meghatározza azt az egyedülálló értéket, amelyet terméked vagy szolgáltatásod kínál az ügyfeleknek. Ez az, ami megkülönböztet a versenytársaktól, és kielégíti az ügyfelek konkrét igényeit vagy problémáit, így kínálatod vonzóvá válik.

Ügyfélkapcsolatok

Az ügyfélkapcsolatok leírják az ügyfélszegmensekkel kialakított kapcsolatok típusait. Legyen szó személyes, automatizált vagy önkiszolgáló kapcsolatról, ez az elem felvázolja, hogyan lép kapcsolatba ügyfeleivel és hogyan tartja fenn velük a kapcsolatot.

Ügyfélszegmensek

Az ügyfélszegmensek azonosítják azokat a különböző embercsoportokat vagy szervezeteket, amelyeknek az Ön vállalkozása szolgáltatást kíván nyújtani. A különböző szegmensek eltérő igényekkel rendelkezhetnek, és az egyes szegmensekhez igazított megközelítéssel optimalizálható az elégedettség és az értéknyújtás.

Csatornák

A csatornák azok a módszerek, amelyekkel vállalkozása kommunikál és eléri ügyfélszegmenseit, hogy értékes ajánlatát megvalósítsa. A hatékony csatornák biztosítják, hogy a megfelelő termékek és szolgáltatások a megfelelő időben és helyen jussanak el az ügyfelekhez.

Főbb források

A kulcsfontosságú erőforrások azok az eszközök, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy vállalkozás létrehozza és megvalósítsa értékajánlatát, elérje a piacokat, fenntartsa az ügyfélkapcsolatokat és bevételt generáljon. Ide tartoznak a fizikai, szellemi, humán és pénzügyi erőforrások.

Költségszerkezet

A költségszerkezet kiemeli az üzleti modell működtetésével járó jelentős költségeket. Ezek megértése segít az értékoptimalizálás, a költségcsökkentés és az általános pénzügyi menedzsment stratégiájának kidolgozásában.

Bevételi források

A bevételi források azok a különböző források, amelyekből a vállalkozás pénzt keres az egyes ügyfélszegmensekből. Ide tartozhatnak a közvetlen értékesítés, az előfizetések, a licencelés vagy bármely más bevételt generáló mechanizmus.

Érje el céljait üzleti modell sablonokkal

A megfelelő üzleti modell sablon kiválasztása elengedhetetlen a vállalkozás céljaival és célkitűzéseivel összhangban lévő sikeres terv kidolgozásához. A rendelkezésre álló számos lehetőség miatt nehéz lehet megtalálni az Ön egyedi igényeinek leginkább megfelelő sablont.

A ClickUp kiterjedt sablonkönyvtára számos testreszabható sablont kínál, amelyekkel egyszerűsítheti üzleti tervezési folyamatát és elérheti céljait. Ráadásul, ha még ma regisztrál a ClickUp-ra, ingyenesen hozzáférhet bármely sablonhoz, több száz termelékenységi funkcióhoz és több mint 1000 integrációhoz.