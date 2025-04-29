A 10 legjobb üzleti értékajánlat-sablon

Lehet, hogy a piacon a legjobb termékkel vagy szolgáltatással rendelkezik, de a bevételei nem fognak növekedni, amíg nem tudja, hogyan kell eladni azokat. Függetlenül attól, hogy hol tart az értékesítési vagy marketingstratégiájával, egy vonzó értékajánlattal kell kezdenie.

Az értékajánlat – más néven értéknyilatkozat, egyedülálló értékesítési pont (USP) vagy egyedülálló értékajánlat (UVP) – egy rövid üzenet, amely bemutatja az ügyfeleknek tett ígéretét. Világosan közölnie kell, mit kínál, és miért érdemes a versenytársai helyett az Ön márkáját választani.

Egy hatékony UVP létrehozása igényes feladat, amelynek kockázata nagy, ezért a szakértő marketingesek értékajánlat-sablonokra támaszkodnak a kezdeti lépésekhez.

A termékpozícionálástól a versenytársak elemzésén és tesztelésén át, ezek a sablonok támogatják az értékajánlat kidolgozásának teljes folyamatát. Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb üzleti értékajánlat-sablonokat, amelyek segítenek megnyerni az ügyfeleket!

Mi az az értékajánlat-sablon?

Az értékajánlat-sablonok keretet nyújtanak az ügyfelek és a belső csapatok számára vonzó értékajánlatok kidolgozásához. Segítségükkel jobban feltérképezheti a vásárlókat befolyásoló tényezőket és azonosíthatja a termék erősségeit, ami segít olyan erős ajánlatok kidolgozásában, amelyek:

Több potenciális ügyfelet szerezzen és konvertáljon

Növelje az ügyfelek életre szóló értékét

Az értékajánlat szerves része marketingtevékenységeinek, értékesítési prezentációinak és közösségi médiakampányainak. Ahhoz, hogy meggyőző és vonzó legyen, három alapvető elemet kell tükröznie:

Milyen problémákat szeretne megoldani célközönsége számára? Milyen előnyöket nyújt terméked vagy szolgáltatásod? Miben különbözik az Ön ajánlata a versenytárs termékektől?

A termék tulajdonosok vagy fejlesztők intuitív módon ismerik termékük USP-jét, de nehezen tudják ezt megosztani a közönséggel vagy a marketing csapattal. Az eredmény? Nem tudják azonosítani termékük legfontosabb kihívásait és lehetőségeit, és végignézik annak bukását.

Az értékajánlat-sablon minden vállalati érdekelt fél számára hasznos, beleértve a marketingeseket és a termékmenedzsereket is. Emellett támogathatja a termékfejlesztést és az agilis csapatokat is, amelyek a vevői elvárások alapján prototípust vagy minimálisan életképes terméket (MVP) hoznak létre.

Mi jellemzi a jó értékajánlat-sablont?

Egy hatékony értékajánlat-sablonnak a következőket kell tartalmaznia:

Rendezett szerkezet: A legjobb UVP-sablonok bevált, tesztelt és ellenőrzött keretrendszerrel rendelkeznek, amelynek segítségével rekordidő alatt összeállíthatja értékajánlatát. Keressen olyan fókuszált szakaszokat, amelyekkel meghatározhatja a célcsoportokat, a termék jellemzőit és a problémás pontokat.

Sokoldalúság: A sablonnak mindenféle termékhez és szolgáltatáshoz alkalmazkodnia kell, a szoftverektől a lámpákig. Lehetővé kell tennie a stílus módosítását, hogy a dokumentum összhangban legyen márkaidentitásával.

Együttműködési eszközök : A hatékony értékajánlat kidolgozásához általában különböző részlegek ismereteire van szükség. Keressen olyan sablonokat, amelyek együttműködési eszközöket kínálnak, például A hatékony értékajánlat kidolgozásához általában különböző részlegek ismereteire van szükség. Keressen olyan sablonokat, amelyek együttműködési eszközöket kínálnak, például digitális táblákat és valós idejű szerkesztést, amelyek egyszerűsítik a csapatmunkát.

Pitch-barát kialakítás: A sablon alapvető kialakítása lehetővé teszi a tömör és kontextushoz illeszkedő kommunikációt az érdekelt felekkel.

Hely a vizuális elemeknek: A vizuális elemek vonzóbbá teszik az értékajánlatot. Képeket, diagramokat, szlogeneket, ajánlásokat, videókat vagy infografikákat is hozzáadhat, hogy gazdagabbá tegye üzenetét.

10 értékajánlat-sablon, amelyet érdemes használni

Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb értékajánlat-sablonról a ClickUp, Neos Chronos, Edit.org és Slidesgo weboldalakról. Ezek a leginkább funkcionális, gondosan kiválasztott lehetőségek. Fedezze fel, mit kínálnak, és találja meg a tökéletes megoldást!

1. ClickUp értékajánlat-sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp értékesítési ajánlat sablon

A ClickUp értékajánlat-sablon az ideális eszköz ahhoz, hogy világos és magabiztos, vonzó, ügyfélközpontú értékajánlatokat készítsen!

Ez a Doc sablon segít Önnek az értékajánlat alapvető elemeinek felvázolásában, az ügyfelek problémáinak azonosításától kezdve a megoldás előnyeinek és megkülönböztető jellemzőinek meghatározásáig. A tiszta, strukturált elrendezés és a kollaboratív funkciók segítségével Ön:

Hangsúlyozza az ügyfelek feladatait, problémáit és előnyeit

Igazítsa a termék jellemzőit a felhasználói előnyökhöz

A hatékonyság alapján rangsorolja a legfontosabb üzeneteket

Valós időben együttműködhet az érdekelt felekkel

Fedezze fel a piaci illeszkedés és az értékteremtés terén fennálló hiányosságokat

A sablon szerkeszthető szakaszokat tartalmaz, hogy csapata a workshopok vagy stratégiai megbeszélések során összhangban maradjon. Akár új termékötletet érvényesít, akár jelenlegi kínálatát finomítja, ez a sablon segít lebontani és kommunikálni, hogy mi teszi termékét igazán értékessé.

2. ClickUp üzleti modell sablon

Dolgozzon együtt egy pozicionálási nyilatkozaton, hogy először a ClickUp Whiteboardon rendszerezze az ötleteket.

Nehézséget okoz az értéknyilatkozat elkészítése egy új vállalkozás vagy termék bevezetése előtt? A ClickUp üzleti modell sablon pontosan az lehet, amire szüksége van az üzleti modell és stratégia vizualizálásához!

A sablon szakértők által összeállított struktúrát kínál az ügyfélközpontú UVP-k és marketingstratégiák kidolgozásához. Több színkóddal ellátott szakasza lehetővé teszi értékajánlatának és az azt befolyásoló tényezőknek, például az ügyfélszegmenseknek és a legfontosabb erőforrásoknak egyszeri oldalon történő megtekintését. Használja ki a kijelzőt a következőkre:

Határozza meg a közös érdekelt felek céljait

Azonosítsa az iparágra jellemző növekedési és fenyegetési tényezőket

Rajzolja meg az ügyfelek útját

Elemezze a versenytársak adatait

Vázolja fel a jelenlegi erőforrásokat, mint például a személyzet, az infrastruktúra és a technológia.

Ez egy ClickUp Whiteboard sablon praktikus szerkesztőeszközökkel, amely tökéletesen alkalmas tartalom létrehozására vagy brainstormingra a csapatával. Vonja be legfontosabb partnereit, és beszéljék meg, hogyan alakítsák ki értékajánlatukat.

Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon segítségével az újonc menedzserek is könnyedén létrehozhatnak személyre szabott üzleti modelleket, köszönhetően a Start Here nézetnek, amely útmutatóként működik.

Ha még nem jártas az értékajánlatok írásában, javasoljuk, hogy a ClickUp Board nézetet használja a célközönség szegmentálására az Ön által nyújtott érték típusa alapján. Ha ezzel megvan, sorolja fel a legjövedelmezőbb UVP-ket a ClickUp Docs-ban, hogy tovább brainstormingolhasson.

3. ClickUp termékstratégiai sablon

Tekintse át a marketinganyagokat és egyéb funkciókövetelményeket a ClickUp Listán.

A pontos értékvázlat alapvető fontosságú egy új termék fejlesztése vagy új funkciók kidolgozása során. A rossz átfogó tervezés csak elhamarkodott erőforrás-elosztáshoz és hatástalan projektvégrehajtáshoz vezet.

A ClickUp termékstratégiai sablon egy praktikus eszköz, amely segít fenntartható módon elérni a termékcélokat. Lehetővé teszi, hogy értékesítési ajánlatot készítsen a termék jellege, az általa megoldott probléma, az ügyfelek és a versenytársak, valamint a mérhető célok és célkitűzések alapján.

Az előre beállított keretrendszer lehetővé teszi, hogy részletes lépésekkel és minimális erőforrás-pazarlással készítsen cselekvési tervet. Ez a sablon három listával rendelkezik a zökkenőmentes nyomon követéshez:

Funkciók Idővonal Csapat

A Funkciók listája összegyűjti termékének funkcióit és felsorolja a kapcsolódó feladatokat azok státusza szerint (például Befejezett vagy Folyamatban). Ezenkívül címkék szerint is rendezheti őket, például Aktív funkciók, Prioritás és Erőfeszítés.

Az Idővonal lista csoportosítja a projekt fázisait, időrendi áttekintést nyújtva a hozzáadott funkciókról, míg a Csapat lista a projektben részt vevő személyekről tartalmaz információkat, szerepkörök szerint kategorizálva.

4. ClickUp termékpozicionálási sablon

Készítsen ClickUp feladatlistákat különböző ajánlatpéldákhoz

A termékpozicionálás és az értékajánlat két oldala ugyanannak a dolognak: mindkettő a termék vagy szolgáltatás egyedi értékét és azt mutatja be, hogy hogyan szeretné, ha az ügyfelek megítélnék. A ClickUp termékpozicionálási sablon segítségével kiváló USP-t fogalmazhat meg belső és külső érdekeltjei számára.

A sablon végigvezeti Önt a következő hét mezőn, hogy kommunikálja egyedi pozícióját a versenytársakhoz képest:

Vízió Küldetés Piaci nyilatkozat Szlogen Fájdalmas pontok USP Márkaépítés

A termékpozicionálási sablon beépített teendőlistával rendelkezik, amely segít Önnek a fenti területeken együttműködni csapattársaival anélkül, hogy megzavarná a munkarendjüket.

Például szeretné, ha a termékfejlesztő csapat egyik tagja bemutatná, hogy a javasolt funkciók hogyan illeszkednek a célpiac és a vállalat küldetéséhez. Ebben az esetben hozzáadhatja a feladatot a sablonhoz, beállíthatja a prioritási státuszt és a határidőt, majd hozzárendelheti őket.

Ennek a feladat-sablonnak az előnye, hogy beállíthatja a feladatok közötti kapcsolatokat. Összekapcsolhatja a feladatokat, hogy az egyik csak akkor kezdődjön el, ha az előző feladat befejeződött. Ezzel elkerülhető az átfedések és a gyenge értékajánlatok kialakulása.

Az oldal alján fájlokat is hozzáadhat a kontextus kiegészítéséhez. Kapcsolja össze a dokumentumot más sablonokkal, hogy a termékbevezetés a megfelelő irányba haladjon.

5. ClickUp értékesítési stratégiai útmutató sablon

Kössd össze az értékajánlatot más stratégiai útmutatókkal a könnyű navigáció érdekében.

A ClickUp értékesítési stratégiai útmutató sablon segít Önnek úgy kommunikálni ajánlatának értékét, hogy az értékesítési csapatának is előnyös legyen. Beépített stratégiai útmutató dokumentummal rendelkezik, amely tippeket tartalmaz az értékesítési stratégiák és a bevált gyakorlatok összeállításához.

Határozza meg termékének értékét olyan szakaszok segítségével, mint a Vállalati vízió és Egyedülálló értékesítési pont. A sablon ideális az alábbiak alapján történő értékesítési terv készítéséhez:

Demográfiai, pszichográfiai és földrajzi közönségszegmensek

Reális bevételi célok , amelyeket az átlagos értékesítési ciklusok, a kiegyensúlyozott eredménymutatók stb. határoznak meg.

Költségvetési korlátok

A dokumentum minden szakasza olyan kérdéseket tartalmaz, amelyek segítik a koncentrációt. Például a Bevételi célok szakaszban az elmúlt öt év átlagos bevételére vagy az éves árbevételre vonatkozó kérdésekre válaszolva haladhat előre. Hasonlóképpen, az Ideális ügyfél szakasz segít meghatározni a felhasználói személyiséget azáltal, hogy leírja a közönség problémáit és igényeit.

A többi ClickUp sablonhoz hasonlóan ez az opció is lehetővé teszi feladatok létrehozását és kiosztását, határidők beállítását, valamint valós idejű értesítések engedélyezését, hogy naprakész legyen az értékesítési terv előrehaladásáról.

6. ClickUp termékjellemzők mátrix sablon

Rendezze a termékkategóriákat a ClickUp csoportosítási, rendezési és szűrési funkcióival.

Az értékajánlat ereje nagyban függ attól, hogy képes-e azonosítani, mely termékjellemzők iránt van kereslet, és miért. Ha segítségre van szüksége a termék erősségeinek a vevői igényeknek megfelelő rendszerezésében, akkor a ClickUp termékjellemzők mátrix sablonja biztosan tetszeni fog Önnek.

A sablon használatának első lépése a legértékesebb termékjellemzők azonosítása. Osztja őket szoftver és hardver kategóriákba, vagy hozzon létre saját kategóriákat, amelyek tükrözik a termék jellegét.

Ezután használja a Egyéni mezők funkciót, hogy felvázolja a csapatának végrehajtandó feladatokat. Határozza meg a legnagyobb bevételi potenciállal rendelkező prioritási funkciókat, és adjon meg minden egyes funkcióhoz felelős személyeket és határidőket. A funkciókat 1-től 5-ig terjedő skálán értékelheti, és megjegyzéseket (emlékeztetőket vagy irányelveket) hagyhat a munkatársainak. Kövesse nyomon az előrehaladást, és szükség szerint végezzen módosításokat.

Ha több projektet is kezel, használja a sablont az erőforrások és a költségvetés átcsoportosításához a nagyobb hatással bíró projektek érdekében. Például összehasonlíthatja két hasonló termék jellemzőit , és eldöntheti, melyiket érdemes előtérbe helyezni.

7. ClickUp termékismertető dokumentum sablon

Írjon értékajánlat-összefoglalót vagy termékismertetőt, és ossza meg a csapattal, hogy áttekintsék!

Új terméket dob piacra, vagy meglévőt újít fel? A ClickUp termékismertető sablon jól jöhet, mivel elméleti keretet nyújt a megjelenés előtti kritikus szakaszok kezeléséhez.

Használja a sablont, hogy tömör és következetes értékajánlatot határozzon meg a többfunkciós csapatai számára. A dokumentumban felvázolhatja a teljes fejlesztési munkafolyamatot, beleértve a specifikációkat, a visszajelzéseket és a kapcsolódó feladatokat, így ez lesz az egyetlen megbízható forrás az együttműködéshez.

Alapértelmezés szerint a sablon segítségével a következő szakaszokból állíthat össze hatékony termékismertetőt:

2 oldalas: A termék célcsoportra gyakorolt hatásának vázlatos bemutatása

Kiadási terv: Segít a termék kiadásának szakaszokra bontásában és kiemeli a prioritást élvező feladatokat.

Funkcionális specifikáció: Támogatja azokat a tervező és fejlesztő csapatokat, amelyeknek információra van szükségük arról, hogy az egyes funkciók milyen előnyökkel járnak a vásárló számára.

Mellékletek: Használja ezt a részt, hogy hozzáadjon bármit – például linkeket és dokumentumokat –, ami releváns a bevezetéshez.

Egyetlen kattintással több szakaszt is létrehozhat. A sablon kitölthető kerettel rendelkezik, így könnyedén használhatja. ✏️

8. Word értékajánlat-vázlat a Neos Chronos-tól

Írjon több értékajánlatot egy Word-dokumentumba a Neos Chronos segítségével.

Ha egy egyszerű, felesleges sallangoktól mentes UVP-sablont keres, akkor a Neos Chronos Word Value Proposition Canvas sablonja pont az Ön számára készült. ☕

Minimalista értékajánlat-vázlata két részre oszlik: Termék és Ügyfél.

A Termék szakasz olyan részeket tartalmaz, mint az Előnyök, Tapasztalatok és Jellemzők, amelyekkel részletesen leírhatja termékét. A Vásárlói szakasz segítségével szűkítheti le célvásárlói igényeit, félelmeit és szükségleteit. A Helyettesítők szakaszban pedig megvizsgálhatja a versenytársakat és azt, hogyan reagálnak a piaci elvárásokra.

A sablon részletes utasításokat tartalmaz arról, hogy mit kell beilleszteni az egyes szakaszokba, de a megfelelő tartalom kiválasztásához még mindig szükség lehet termék- és marketingcsapatával való konzultációra.

A sablon ingyenesen letölthető Word (docx) formátumban, amennyiben nem távolítja el a szerzői jogi hivatkozást. Két oldalas elrendezésű.

9. Értékajánlat-sablon az Edit.org webhelyről

Készítsen erős értékajánlat-grafikát az Edit.org segítségével!

Lehet, hogy nem tartalmazza a legfejlettebb funkciókat, de az Edit.org értékajánlat-sablonja több mint elegendő lehet ahhoz, hogy felvázolja termékének erősségeit és bemutassa a célcsoportot.

Ez a sablon egy egyetlen diából áll, amely két részre van osztva:

Értékajánlat Ügyfélszegmens

Az Értékajánlat szakaszban a termék és a jelenlegi vásárlási magatartás szisztematikus összekapcsolásáról van szó. A Termékek és szolgáltatások alatt írja le a termék leírását vagy sorolja fel a jellemzőket. A Gain Creators (Előnyök) részben határozza meg termékének fő értékesítési pontjait. Végül a Pain Relievers (Problémamegoldók) részben tisztázza, hogy ajánlata hogyan enyhíti az ügyfelek konkrét problémáit.

Az Ügyfélszegmens szakasz a Nyereségek, Hátrányok és Ügyfélfeladatok részre oszlik. Ezek segítenek Önnek az ideális ügyfél szemszögének feltérképezésében. Felfedezheti az ügyfelek motivációját, hogy miért fektetnek be egy termékbe, vásárlóerejük, valamint rövid és hosszú távú céljaik alapján.

A sablont online szerkesztheti és megoszthatja a közösségi hálózatokon. Töltse le, hogy offline szerkeszthesse.

10. Értékajánlat-vázlat infografika sablon a Slidesgo-tól

Használja a Slidesgo értékajánlat-infografika sablonját, hogy lenyűgöző prezentációt készítsen termékéről.

Vizuálisan gazdag prezentációt szeretne készíteni értékajánlatáról és marketingstratégiájáról? A Slidesgo Value Proposition Canvas Infographics Template pontosan az, amire szüksége van!

A sablon 31 diát tartalmaz, kész infografikákkal, amelyekkel minden szempontot vizualizálhat, ami az UVP-hez vezet, legyen az a termék erősségei, a vásárlók problémái vagy a költségek.

Például a második dia segít kapcsolatot teremteni az ügyfelek kihívásai és a releváns termékjellemzők között. Válasszon egy vagy több diát a közönség és a rendelkezésre álló piaci adatok alapján.

Minden dia 100%-ban szerkeszthető. Változtathat bármit, a színpalettától a betűtípusig és a dizájnig. A diák sorrendjét is módosíthatja, és törölheti a felesleges grafikákat, hogy a koncepció egyszerű maradjon.

Töltse le ezt a sablont PowerPoint formátumban, vagy használja online a Google Slides vagy Keynote programokban.

Értékajánlat-sablonok: a vevő szívéhez vezető út

Az általunk bemutatott értékajánlat-sablonok mind rendkívül praktikusak a piacok elemzéséhez és a termékstratégiák kidolgozásához. Javasoljuk, hogy böngéssze át a ClickUp sablonkönyvtárat, ahol több mint 1000 szakértők által tervezett sablon található bármilyen felhasználási célra – legyen az marketing, könyvelés vagy projektmenedzsment.

Ha segítségre van szüksége az UVP vagy marketing dokumentumok megfogalmazásában, próbálja ki a ClickUp AI-t. Ez egy remek írási asszisztens, amely segíthet termékleírások, projektismertetők, állapotjelentések és még sok más elkészítésében!