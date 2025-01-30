A 10 legjobb termelésütemező szoftver 2025-ben (ingyenes és fizetős)

A gyártási folyamatok ütemezésével próbálkozik, és emiatt a haját tépné? Ha igen, akkor nincs egyedül. A termelés tervezése és ütemezése kihívást jelenthet, különösen a mai gyors ütemű és versenyképes üzleti környezetben.

Szerencsére a termelésütemező szoftverek megkönnyíthetik az életét. A megfelelő termelésütemező szoftver javíthatja működését, növelheti termelékenységét és maximalizálhatja az erőforrások kihasználtságát.

Bemutatjuk a 10 legjobb termelésütemező szoftvert. Ismertetjük mindegyik erősségeit és gyengeségeit, valamint kitérünk az árakra és az értékelésekre is.

A cikk végére sokkal jobb képet kaphat arról, hogy melyik szoftvert érdemes használni a termelési tervezési folyamatok átalakításához!

Mit kell keresnie a termelésütemező szoftverben?

Az ideális termelési ütemező szoftver keresésekor számos fontos tényezőt kell figyelembe venni.

Először is érdemes figyelembe venni a funkcionalitást. Keressen olyan szoftvert, amely átfogó funkciókat kínál, mint például valós idejű ütemezés, kapacitástervezés, erőforrás-elosztás és komplex erőforrás-korlátozások kezelése. ?️

A skálázhatóság egy másik fontos szempont. Olyan szoftverre van szüksége, amely az üzleti tevékenységével együtt növekedhet és alkalmazkodhat. Elengedhetetlen az integrációs képesség más rendszerekkel, például vállalati erőforrás-tervezéssel (ERP) vagy ügyfélkapcsolat-kezeléssel (CRM).

Ne hagyja figyelmen kívül a felhasználóbarát jelleget! Ha a szoftver használatához egy teljes hónapos képzésre van szükség, akkor valószínűleg nem ez a megfelelő választás – Önnek pedig dolga van! Ellenőrizze a szoftver jelentéskészítési és elemzési képességeit is. Ezek lehetnek a titkos fegyverei a termelési hatékonyság optimalizálásához. ?

Végül érdemes átgondolni olyan tényezőket is, mint az ügyfélszolgálat és az árképzési modellek, hogy a szoftvermegoldás biztosan megfeleljen a gyártási ütemezéssel kapcsolatos egyedi igényeinek.

A 10 legjobb termelésütemező szoftver

Most, hogy már jobban tudja, mire kell figyelnie a termelésütemező szoftvereknél, nézzük meg közelebbről a 10 legjobb választási lehetőséget.

Kezelje az összes ütemtervét és gyártási szakaszát egy helyen a ClickUp List view segítségével.

Ha elege van a termelési ütemtervek kezelésének bonyolultságából, a ClickUp a tökéletes megoldás az Ön számára. A ClickUp egy első osztályú termelési ütemező szoftver, amely forradalmasítja a munkafolyamatokat. Az all-in-one platformunk zökkenőmentesen ötvözi a személyi asszisztens, a projektmenedzser és az időmérő funkcióit, mindezt egy kényelmes felületen. ?

A ClickUp segítségével búcsút inthet a termelés tervezési baleseteknek, és visszanyerheti az irányítást a termelési folyamatok felett. Felhasználóbarát felületünk egyszerűsíti az ütemtervek létrehozását és kezelését, lehetővé téve a feladatok kiosztását, a határidők beállítását és a haladás nyomon követését minimális erőfeszítéssel. Még azok is, akik kevésbé értenek a technológiához, könnyedén eligazodnak a ClickUp átfogó funkciói között és használják azokat.

Platformunk emellett olyan fejlett funkciókkal is rendelkezik, mint a ClickUp Gantt View, az erőforrás-kezelés és a valós idejű együttműködés. Könnyedén vizualizálhatja gyártási ütemtervét, optimalizálhatja az erőforrások elosztását és elősegítheti a zökkenőmentes csapatmunkát egyetlen egységes platformon. Búcsút inthet a nehézkes táblázatoknak, és élvezheti a ClickUp egyszerűsített hatékonyságát.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a gyártási ütemezési sablonokat és a drag-and-drop funkciókat a teljes gyártási folyamat ütemezéséhez.

Integrálja a harmadik féltől származó időkövetési, erőforrás-kezelési és kommunikációs platformok adatait.

Kövesse nyomon a nyersanyagokat és más anyagok beszerzését , hogy megfelelően megtervezhesse a közelgő gyártási megrendeléseket.

A Gantt-diagramok, az Agile, a Kanban és a ClickUp naptárnézet támogatottak, így kiválaszthatja a gyártási műveleteinek leginkább megfelelő megközelítést ?️

Adjon hozzá feladatokat és hozzon létre emlékeztetőket közvetlenül a gyártósorról mobilalkalmazásokon keresztül, amelyek iOS és Android rendszereken egyaránt elérhetők.

A ClickUp korlátai

Attól függően, hogy mely CRM-ekből importálja a kötegelt fájlokat és a potenciális ügyfeleket, az adatok ClickUpba való importálásakor bizonyos formázások változhatnak.

A ClickUp számos testreszabható funkcióval rendelkezik, ami a termelésütemező szoftverekkel nem ismerős felhasználók számára túl bonyolulttá teheti a terméket.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. MasterControl

via MasterControl

A MasterControl egyik legfőbb erőssége, hogy automatizálja az ütemezési folyamatokat, csökkentve ezzel a kézi tervezéshez szükséges időt és erőfeszítést. A termelésütemező szoftver fejlett algoritmusokat és optimalizálási technikákat alkalmaz az optimális termelési ütemtervek elkészítéséhez, minimalizálva az állásidőt és maximalizálva a termelékenységet.

Támogatja az integrációt más rendszerekkel, például vállalati erőforrás-tervező (ERP) szoftverekkel és gyártásirányítási rendszerekkel (MES), lehetővé téve a zökkenőmentes adatcserét és szinkronizálást a gyártási ökoszisztéma egészében.

Robusztus jelentéskészítési és elemzési funkcióival a MasterControl lehetővé teszi a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követését és a fejlesztésre szoruló területek azonosítását, ami segít a folyamatok folyamatos optimalizálásában.

A MasterControl legjobb funkciói

A képzési feladatok akkor kerülnek kiadásra, amikor a felhasználó javító intézkedést ad meg, ami segít maximalizálni a hatékonyságot azáltal, hogy biztosítja a gyárterület biztonságát.

Automatizálja és kezelje a minőségi eseményeket, a terméktervezést és a kritikus megfelelőségi dokumentumokat.

Kössön össze minden beszállítói minőségirányítási folyamatot, beleértve a beszállítói korrekciós intézkedési kérelmeket (SCAR), a korrekciós és megelőző intézkedéseket (CAPA), az eltéréseket és az auditkezelést.

A MasterControl korlátai

A szoftver leginkább az élettudományok vagy az orvostudomány területén dolgozók számára lehet alkalmas.

A felhasználók arról számoltak be, hogy sok funkció nem volt elérhető teljes licenc nélkül.

MasterControl árak

Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal az egyedi árakért.

MasterControl értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (230+ értékelés)

3. Odoo

via Odoo

Az Odoo egy sokoldalú és funkciókban gazdag termelésütemező szoftver, amely átfogó eszközkészletet kínál a gyártási műveletek hatékony kezeléséhez. Moduláris felépítésének és testreszabhatóságának köszönhetően az Odoo lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a szoftvert saját termelési igényeikhez igazítsák.

A felhasználók könnyedén nyomon követhetik az egyes feladatok előrehaladását, figyelemmel kísérhetik az erőforrások rendelkezésre állását, és azonosíthatják a gyártási ütemezésben fellépő szűk keresztmetszeteket vagy késedelmeket. Az Odoo együttműködési funkciói emellett elősegítik a csapat tagjai közötti kommunikációt és koordinációt. A gyártási folyamat és az ütemezés jobb összehangolása és átláthatósága mindig előnyös. ?

Az Odoo legjobb funkciói

A drag-and-drop funkcióval könnyen létrehozhatók és követhetők a termelési ütemtervek.

A munkamegbízások meghatározásának, az erőforrások kiosztásának és a prioritások beállításának képessége javítja az erőforrás-gazdálkodást.

A gyártási folyamat szoftver lehetővé teszi az anyagszükséglet-tervezés (MRP) funkciók integrálását, így zökkenőmentes készletgazdálkodási és beszerzési folyamatokat biztosít.

Az Odoo korlátai

A funkciók teljes hibajavítás előtt is bevezetésre kerülhetnek, ami hatással lehet a felhasználói élményre.

Néhány felhasználó jelezte, hogy szeretné, ha a teljesítménymutatók javulnának.

Odoo árak

Egy alkalmazás : Ingyenes

Standard: 31 dollár/hó/felhasználó

Egyedi: 46,80 USD/hó felhasználónként

Odoo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (700+ értékelés)

4. NetSuite

via NetSuite

A NetSuite egy átfogó, felhőalapú üzleti menedzsment szoftver, amely hatékony termelésütemező funkciókat kínál. Integrált alkalmazáscsomagjával a NetSuite holisztikus megoldást nyújt a gyártási műveletek kezeléséhez.

A szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy részletes termelési ütemterveket hozzanak létre és tartsanak karban, figyelembe véve olyan változókat, mint az erőforrások rendelkezésre állása, a lead time-ok és a megrendelések prioritásai. A NetSuite drag-and-drop felülete megkönnyíti az ütemtervek módosítását, az erőforrások elosztását és az egyes feladatok előrehaladásának valós idejű nyomon követését.

A NetSuite akkor is hasznos lehet, ha értékes betekintést szeretne nyerni a termelési teljesítményébe. A platform robusztus jelentéskészítési és elemzési képességei segíthetnek az adatokon alapuló döntések meghozatalában.

A NetSuite legjobb funkciói

A termelési ütemezés funkciók mellett a szoftver készletkezelési, ellátási lánc-kezelési és pénzügyi jelentési eszközöket is kínál a termelés tervezéséhez.

A beépített elemzési funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy integrálják gyártási, e-kereskedelmi, CRM és ERP megoldásaikat.

A valós idejű készletláthatóság lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a beszerzési folyamatokat kezeljék, miközben a nyersanyagokhoz szükséges útvonaltervezésre koncentrálhatnak.

A NetSuite korlátai

Jelek utalnak arra, hogy a NetSuite ügyfélszolgálata korlátozott.

A NetSuite testreszabási lehetőségeinek összetettsége megnehezítheti a termék használatát.

NetSuite árak

Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal az egyedi árakért.

NetSuite értékelések és vélemények

G2: 4/5 (2500+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1300 értékelés)

5. MRPeasy

via MRPeasy

Az MRPeasy egy termelésütemező szoftver, amely kifejezetten kis- és középvállalkozások számára tervezett funkciókat kínál. Az MRPeasy segítségével megtervezheti és ütemezheti a gyártási megrendeléseket, figyelembe véve az erőforrások rendelkezésre állását, a szállítási határidőket és a megrendelések prioritásait. A felhasználók könnyedén nyomon követhetik az egyes feladatok előrehaladását. Nincs jobb érzés, mint tudni, hogy gyártási megrendelései időben teljesülnek!

Az MRPeasy emellett áttekintést nyújt a készletek szintjéről, megelőzve az áruhiányt vagy a túlzott készletezést – nincs többé üres vagy túlcsorduló polc! Ezenkívül a platform gyártástervezési eszközöket is kínál, hogy a berendezéseit és személyzetét a lehető leghatékonyabban tudja kihasználni.

Az MRPeasy legjobb funkciói

Ez a szoftver egy egyablakos ütemezési megoldás, amely a gyártási ütemezés, a készletgazdálkodás, a beszerzés és az ügyfélkezelés kombinálásával javítja a gyártási folyamatokat.

A felhasználóbarát felület és az intuitív navigáció megkönnyíti a kis- és középvállalkozások felhasználói számára a termelési ütemtervek létrehozását és kezelését.

Javítsa a berendezések hatékonyságát és kihasználtságát valós idejű jelentési funkciókkal.

Az MRPeasy korlátai

A nyersanyagoktól függő felhasználók jelezték, hogy a platform nem volt elég átfogó ahhoz, hogy igényeiket kielégítse.

Még nem integrált költségrendszerek

MRPeasy árak

Starter: 49 USD/hó

Profi: 69 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 149 USD/hó felhasználónként

MRPeasy értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (75+ értékelés)

6. Vizuális tervezés

via Visual Planning

Intuitív és vizuális felületével a Visual Planning lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén hozzanak létre és szervezzenek termelési ütemezéseket. A felhasználók egyszerűen áthúzhatják a feladatokat, módosíthatják az ütemterveket és beállíthatják a függőségeket a zökkenőmentes termelési folyamat biztosítása érdekében. A Visual Planning valós idejű frissítéseket és értesítéseket is kínál, így a felhasználók folyamatosan tájékozódhatnak az egyes feladatok előrehaladásáról.

A Visual Planning egyik legfőbb erőssége a rugalmassága és a testreszabási lehetőségek. A Visual Planning támogatja az integrációt más rendszerekkel, például ERP-rendszerekkel vagy termelésirányítási rendszerekkel. Az integrációk megkönnyíthetik az életét, mivel az egész termelési ökoszisztéma szinkronban lesz.

A fejlett jelentéskészítési és elemzési funkciók segítségével tanulmányozhatja a termelési teljesítményt, nyomon követheti a legfontosabb mutatókat és azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket. ?

A Visual Planning legjobb funkciói

A testreszabható ütemezési megoldás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a folyamatokat saját gyártási igényeikhez igazítsák. A felhasználók megadhatják saját szabályaikat, munkafolyamataikat és korlátaikat, így biztosítva, hogy a gyártási ütemterv megfeleljen egyedi követelményeiknek.

Grafikus ábrázolások segítségével könnyedén nyomon követheti a termelési erőforrásokat, feladatokat és ütemterveket ⏲️

A felhőalapú szoftverek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy bárhová magukkal vihessék az ütemezési rendszert.

A vizuális tervezés korlátai

A felhasználók szerint a platform elavultnak tűnt.

Úgy tűnik, hogy a szoftvert nem használják és nem értékelik olyan széles körben az interneten, mint a listánk néhány más elemét.

A Visual Planning árai

VP Desk: 55 USD/hó felhasználónként

VP Portal: 35 USD/hó felhasználónként

VP Go: 15 USD/hó felhasználónként

Vizuális tervezés értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (4 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

7. Schedlyzer

via Schedlyzer

Fejlett algoritmusaival és optimalizálási technikáival a Schedlyzer sokkal hatékonyabbá teszi a gyártási műveletek kezelését. A szoftver figyelembe veszi az erőforrások rendelkezésre állását, a gyártási kapacitást, a megrendelések prioritásait és a korlátozásokat, hogy lenyűgöző gyártási ütemezéseket hozzon létre.

Nagyon tetszik a Schedlyzer szimulációs képessége, amely lehetővé teszi a különböző forgatókönyvek hatásának értékelését és a gyártástervezéshez kapcsolódó jobb döntések meghozatalát.

A Schedlyzer legjobb funkciói

A Schedlyzer kiemelkedő teljesítményt nyújt más rendszerek és adatforrások, például ERP szoftverek , MES és valós idejű termelési adatok integrálásában.

A tervezők nyomon követhetik a KPI-ket, azonosíthatják a szűk keresztmetszeteket és elemezhetik a termelési adatokat átfogó jelentések segítségével.

Gép tanulás és prediktív elemzés a kereslet előrejelzéséhez és az ütemtervek automatikus módosításához, hogy megfeleljenek a változó ügyféligényeknek.

A Schedlyzer korlátai

A Schedlyzer nem kínál élő szimulációkat. Ehelyett az ütemezési előrejelzések és jelentések statikusak.

Egyes felhasználók szerint a jelentési műszerfalak nem voltak egyértelműek és tömörek más termelés-tervezési eszközökhöz képest.

Schedlyzer árak

Ingyenes próba

Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Schedlyzer értékelések és vélemények

G2: n/a

Capterra: 4,4/5 (15+ értékelés)

8. Optessa

via Optessa

Ha komplex ütemezési és optimalizálási kihívások megoldásával küzd, az Optessa lehet a megoldás az Ön számára. Nagy rajongói vagyunk az Optessa azon képességének, hogy segítséget nyújt a nehéz ütemezési dilemmák megoldásában.

A platform rugalmas és felhasználóbarát felületet kínál, amely lehetővé teszi az ütemtervek vizualizálását és módosítását, az erőforrások kiosztását és a korlátozások beállítását. Az Optessa valós idejű frissítéseket és értesítéseket is biztosít az egész csapat számára.

Az Optessa legjobb funkciói

A szoftver kiválóan alkalmas nagy léptékű termelési környezetek kezelésére, több erőforrással, bonyolult munkafolyamatokkal és összetett függőségekkel.

Az Optessa fejlett „mi lenne, ha” elemzéseket és forgatókönyv-tervezést kínál, amelynek segítségével a felhasználók szimulálhatják az ütemezési forgatókönyveket és értékelhetik azok hatását.

Algoritmusok segítségével a felhasználók több tényezőt is figyelembe vehetnek, például az erőforrás-korlátokat, a termelési kapacitásokat, a megrendelések prioritásait és a sorrendiség szabályait.

Az Optessa korlátai

A felhasználók szerint a platformhoz való kapcsolat gyakran megszakadt.

Nincs mobilalkalmazás sem iOS, sem Android rendszeren.

Optessa árak

Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Optessa értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (4 értékelés)

9. Katana MRP

via Katana MRP

Kis- és középvállalkozások, eljött az Önök ideje: a Katana MRP egy kifejezetten Önöknek tervezett termelésütemező szoftver. Felhasználóbarát felületével és intuitív munkafolyamatával a Katana MRP egyszerűsíti a termelésütemezés folyamatát és racionalizálja a gyártási műveleteket. A szoftver valós idejű betekintést nyújt a gyártási megrendelésekbe, lehetővé téve az ütemezés egyszerű létrehozását és módosítását.

A felhasználók könnyedén nyomon követhetik az egyes feladatok előrehaladását, figyelemmel kísérhetik a készleteket, és megalapozott döntéseket hozhatnak a pontos szállítás és a hatékony erőforrás-kihasználás biztosítása érdekében.

A Katana MRP legjobb funkciói

Kövesse nyomon a nyersanyagok rendelkezésre állását, és előzze meg a készlethiányt vagy a túlzott készletezést.

A felhasználók egy központi hubon keresztül kezelhetik termelési ütemezésüket a készletszintekkel és a beszerzési megrendelésekkel együtt.

A drag-and-drop funkció megkönnyíti a gyártási ütemezés koordinálását és közlését.

A Katana MRP korlátai

A Shopify termék szinten integrálódik, de anyag szinten nem.

A felhasználók jelezték, hogy a platformon késések tapasztalhatók.

Katana MRP árak

Alapvető: 99 USD/hó

Haladó: 299 USD/hó

Professzionális: 599 USD/hó

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Katana MRP értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (145+ értékelés)

10. InkSoft

via InkSoft

Az InkSoft egy speciális termelésütemező szoftver, amelyet a nyomdaipar és a ruházati ipar számára fejlesztettek ki. Iparág-specifikus funkcióival és intuitív felületével az InkSoft egyszerűsíti a termelésütemezés folyamatát minden egyedi nyomtatási és ruhadíszítési feladat esetében. ?

A szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyártási ütemezéseket hozzanak létre és kezeljenek, figyelembe véve olyan tényezőket, mint a megrendelési specifikációk, a nyomtatási módszerek, a gyártási kapacitások és a szállítási határidők. Az InkSoft vizuális irányítópultot kínál, amely világos áttekintést nyújt a gyártási munkafolyamatról, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy könnyedén nyomon kövessék az egyes megrendelések előrehaladását, elosztják az erőforrásokat és biztosítsák a hatékony munkafolyamatot.

Az InkSoft legjobb funkciói

Az InkSoft zökkenőmentesen integrálható más funkciókkal, például online áruházakkal, CRM-rendszerekkel és tervezőszoftverekkel.

Tájékoztassa a felhasználókat valós idejű értesítésekkel a megrendelések frissítéseiről, változásairól vagy egyéb potenciális problémákról, amelyek hatással lehetnek a termelési ütemezésre.

A jelentési és elemzési funkciók segítségével elemezheti a termelési teljesítményt, nyomon követheti a legfontosabb mutatókat, és adat alapú döntéseket hozhat a termelési ütemezés és az erőforrás-elosztás optimalizálása érdekében.

Az InkSoft korlátai

A felhasználók nem férnek hozzá saját marketingadataikhoz.

A platform testreszabási lehetőségei korlátozottak.

InkSoft árak

InkSoft: 299 USD/hó öt felhasználó számára

InkSoft Unlimited: 399 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

InkSoft értékelések és vélemények

G2: 2,7/5 (5+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (10+ értékelés)

Növelje nyereségét a legjobb termelésütemező szoftverrel

A termelésütemező szoftverek hatalmas hatással lehetnek vállalkozására. A megfelelő szoftver segítségével egyszerűsítheti az ütemezést, optimalizálhatja az erőforrásokat, javíthatja a projekt határidők betartásának valószínűségét és növelheti a jövedelmezőséget.

Egyik megoldás, amelyet érdemes megfontolni, a ClickUp. Fejlett tervezési és ütemezési funkcióival a ClickUp segíthet a hatékonyság javításában, a szűk keresztmetszetek elkerülésében és a határidők betartásában.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el használni! ?