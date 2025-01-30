A 10 legjobb termelésütemező szoftver 2025-ben (ingyenes és fizetős)

A gyártási folyamatok ütemezésével próbálkozik, és emiatt a haját tépné? Ha igen, akkor nincs egyedül. A termelés tervezése és ütemezése kihívást jelenthet, különösen a mai gyors ütemű és versenyképes üzleti környezetben.
Szerencsére a termelésütemező szoftverek megkönnyíthetik az életét. A megfelelő termelésütemező szoftver javíthatja működését, növelheti termelékenységét és maximalizálhatja az erőforrások kihasználtságát.
Bemutatjuk a 10 legjobb termelésütemező szoftvert. Ismertetjük mindegyik erősségeit és gyengeségeit, valamint kitérünk az árakra és az értékelésekre is.
A cikk végére sokkal jobb képet kaphat arról, hogy melyik szoftvert érdemes használni a termelési tervezési folyamatok átalakításához!
Mit kell keresnie a termelésütemező szoftverben?
Az ideális termelési ütemező szoftver keresésekor számos fontos tényezőt kell figyelembe venni.
Először is érdemes figyelembe venni a funkcionalitást. Keressen olyan szoftvert, amely átfogó funkciókat kínál, mint például valós idejű ütemezés, kapacitástervezés, erőforrás-elosztás és komplex erőforrás-korlátozások kezelése. ?️
A skálázhatóság egy másik fontos szempont. Olyan szoftverre van szüksége, amely az üzleti tevékenységével együtt növekedhet és alkalmazkodhat. Elengedhetetlen az integrációs képesség más rendszerekkel, például vállalati erőforrás-tervezéssel (ERP) vagy ügyfélkapcsolat-kezeléssel (CRM).
Ne hagyja figyelmen kívül a felhasználóbarát jelleget! Ha a szoftver használatához egy teljes hónapos képzésre van szükség, akkor valószínűleg nem ez a megfelelő választás – Önnek pedig dolga van! Ellenőrizze a szoftver jelentéskészítési és elemzési képességeit is. Ezek lehetnek a titkos fegyverei a termelési hatékonyság optimalizálásához. ?
Végül érdemes átgondolni olyan tényezőket is, mint az ügyfélszolgálat és az árképzési modellek, hogy a szoftvermegoldás biztosan megfeleljen a gyártási ütemezéssel kapcsolatos egyedi igényeinek.
A 10 legjobb termelésütemező szoftver
Most, hogy már jobban tudja, mire kell figyelnie a termelésütemező szoftvereknél, nézzük meg közelebbről a 10 legjobb választási lehetőséget.
1. ClickUp
Ha elege van a termelési ütemtervek kezelésének bonyolultságából, a ClickUp a tökéletes megoldás az Ön számára. A ClickUp egy első osztályú termelési ütemező szoftver, amely forradalmasítja a munkafolyamatokat. Az all-in-one platformunk zökkenőmentesen ötvözi a személyi asszisztens, a projektmenedzser és az időmérő funkcióit, mindezt egy kényelmes felületen. ?
A ClickUp segítségével búcsút inthet a termelés tervezési baleseteknek, és visszanyerheti az irányítást a termelési folyamatok felett. Felhasználóbarát felületünk egyszerűsíti az ütemtervek létrehozását és kezelését, lehetővé téve a feladatok kiosztását, a határidők beállítását és a haladás nyomon követését minimális erőfeszítéssel. Még azok is, akik kevésbé értenek a technológiához, könnyedén eligazodnak a ClickUp átfogó funkciói között és használják azokat.
Platformunk emellett olyan fejlett funkciókkal is rendelkezik, mint a ClickUp Gantt View, az erőforrás-kezelés és a valós idejű együttműködés. Könnyedén vizualizálhatja gyártási ütemtervét, optimalizálhatja az erőforrások elosztását és elősegítheti a zökkenőmentes csapatmunkát egyetlen egységes platformon. Búcsút inthet a nehézkes táblázatoknak, és élvezheti a ClickUp egyszerűsített hatékonyságát.
A ClickUp legjobb funkciói
- Használja a gyártási ütemezési sablonokat és a drag-and-drop funkciókat a teljes gyártási folyamat ütemezéséhez.
- Integrálja a harmadik féltől származó időkövetési, erőforrás-kezelési és kommunikációs platformok adatait.
- Kövesse nyomon a nyersanyagokat és más anyagok beszerzését, hogy megfelelően megtervezhesse a közelgő gyártási megrendeléseket.
- A Gantt-diagramok, az Agile, a Kanban és a ClickUp naptárnézet támogatottak, így kiválaszthatja a gyártási műveleteinek leginkább megfelelő megközelítést ?️
- Adjon hozzá feladatokat és hozzon létre emlékeztetőket közvetlenül a gyártósorról mobilalkalmazásokon keresztül, amelyek iOS és Android rendszereken egyaránt elérhetők.
A ClickUp korlátai
- Attól függően, hogy mely CRM-ekből importálja a kötegelt fájlokat és a potenciális ügyfeleket, az adatok ClickUpba való importálásakor bizonyos formázások változhatnak.
- A ClickUp számos testreszabható funkcióval rendelkezik, ami a termelésütemező szoftverekkel nem ismerős felhasználók számára túl bonyolulttá teheti a terméket.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)
2. MasterControl
A MasterControl egyik legfőbb erőssége, hogy automatizálja az ütemezési folyamatokat, csökkentve ezzel a kézi tervezéshez szükséges időt és erőfeszítést. A termelésütemező szoftver fejlett algoritmusokat és optimalizálási technikákat alkalmaz az optimális termelési ütemtervek elkészítéséhez, minimalizálva az állásidőt és maximalizálva a termelékenységet.
Támogatja az integrációt más rendszerekkel, például vállalati erőforrás-tervező (ERP) szoftverekkel és gyártásirányítási rendszerekkel (MES), lehetővé téve a zökkenőmentes adatcserét és szinkronizálást a gyártási ökoszisztéma egészében.
Robusztus jelentéskészítési és elemzési funkcióival a MasterControl lehetővé teszi a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követését és a fejlesztésre szoruló területek azonosítását, ami segít a folyamatok folyamatos optimalizálásában.
A MasterControl legjobb funkciói
- A képzési feladatok akkor kerülnek kiadásra, amikor a felhasználó javító intézkedést ad meg, ami segít maximalizálni a hatékonyságot azáltal, hogy biztosítja a gyárterület biztonságát.
- Automatizálja és kezelje a minőségi eseményeket, a terméktervezést és a kritikus megfelelőségi dokumentumokat.
- Kössön össze minden beszállítói minőségirányítási folyamatot, beleértve a beszállítói korrekciós intézkedési kérelmeket (SCAR), a korrekciós és megelőző intézkedéseket (CAPA), az eltéréseket és az auditkezelést.
A MasterControl korlátai
- A szoftver leginkább az élettudományok vagy az orvostudomány területén dolgozók számára lehet alkalmas.
- A felhasználók arról számoltak be, hogy sok funkció nem volt elérhető teljes licenc nélkül.
MasterControl árak
- Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal az egyedi árakért.
MasterControl értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 140 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (230+ értékelés)
3. Odoo
Az Odoo egy sokoldalú és funkciókban gazdag termelésütemező szoftver, amely átfogó eszközkészletet kínál a gyártási műveletek hatékony kezeléséhez. Moduláris felépítésének és testreszabhatóságának köszönhetően az Odoo lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a szoftvert saját termelési igényeikhez igazítsák.
A felhasználók könnyedén nyomon követhetik az egyes feladatok előrehaladását, figyelemmel kísérhetik az erőforrások rendelkezésre állását, és azonosíthatják a gyártási ütemezésben fellépő szűk keresztmetszeteket vagy késedelmeket. Az Odoo együttműködési funkciói emellett elősegítik a csapat tagjai közötti kommunikációt és koordinációt. A gyártási folyamat és az ütemezés jobb összehangolása és átláthatósága mindig előnyös. ?
Az Odoo legjobb funkciói
- A drag-and-drop funkcióval könnyen létrehozhatók és követhetők a termelési ütemtervek.
- A munkamegbízások meghatározásának, az erőforrások kiosztásának és a prioritások beállításának képessége javítja az erőforrás-gazdálkodást.
- A gyártási folyamat szoftver lehetővé teszi az anyagszükséglet-tervezés (MRP) funkciók integrálását, így zökkenőmentes készletgazdálkodási és beszerzési folyamatokat biztosít.
Az Odoo korlátai
- A funkciók teljes hibajavítás előtt is bevezetésre kerülhetnek, ami hatással lehet a felhasználói élményre.
- Néhány felhasználó jelezte, hogy szeretné, ha a teljesítménymutatók javulnának.
Odoo árak
- Egy alkalmazás: Ingyenes
- Standard: 31 dollár/hó/felhasználó
- Egyedi: 46,80 USD/hó felhasználónként
Odoo értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 220 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (700+ értékelés)
4. NetSuite
A NetSuite egy átfogó, felhőalapú üzleti menedzsment szoftver, amely hatékony termelésütemező funkciókat kínál. Integrált alkalmazáscsomagjával a NetSuite holisztikus megoldást nyújt a gyártási műveletek kezeléséhez.
A szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy részletes termelési ütemterveket hozzanak létre és tartsanak karban, figyelembe véve olyan változókat, mint az erőforrások rendelkezésre állása, a lead time-ok és a megrendelések prioritásai. A NetSuite drag-and-drop felülete megkönnyíti az ütemtervek módosítását, az erőforrások elosztását és az egyes feladatok előrehaladásának valós idejű nyomon követését.
A NetSuite akkor is hasznos lehet, ha értékes betekintést szeretne nyerni a termelési teljesítményébe. A platform robusztus jelentéskészítési és elemzési képességei segíthetnek az adatokon alapuló döntések meghozatalában.
A NetSuite legjobb funkciói
- A termelési ütemezés funkciók mellett a szoftver készletkezelési, ellátási lánc-kezelési és pénzügyi jelentési eszközöket is kínál a termelés tervezéséhez.
- A beépített elemzési funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy integrálják gyártási, e-kereskedelmi, CRM és ERP megoldásaikat.
- A valós idejű készletláthatóság lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a beszerzési folyamatokat kezeljék, miközben a nyersanyagokhoz szükséges útvonaltervezésre koncentrálhatnak.
A NetSuite korlátai
- Jelek utalnak arra, hogy a NetSuite ügyfélszolgálata korlátozott.
- A NetSuite testreszabási lehetőségeinek összetettsége megnehezítheti a termék használatát.
NetSuite árak
- Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal az egyedi árakért.
NetSuite értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (2500+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (több mint 1300 értékelés)
5. MRPeasy
Az MRPeasy egy termelésütemező szoftver, amely kifejezetten kis- és középvállalkozások számára tervezett funkciókat kínál. Az MRPeasy segítségével megtervezheti és ütemezheti a gyártási megrendeléseket, figyelembe véve az erőforrások rendelkezésre állását, a szállítási határidőket és a megrendelések prioritásait. A felhasználók könnyedén nyomon követhetik az egyes feladatok előrehaladását. Nincs jobb érzés, mint tudni, hogy gyártási megrendelései időben teljesülnek!
Az MRPeasy emellett áttekintést nyújt a készletek szintjéről, megelőzve az áruhiányt vagy a túlzott készletezést – nincs többé üres vagy túlcsorduló polc! Ezenkívül a platform gyártástervezési eszközöket is kínál, hogy a berendezéseit és személyzetét a lehető leghatékonyabban tudja kihasználni.
Az MRPeasy legjobb funkciói
- Ez a szoftver egy egyablakos ütemezési megoldás, amely a gyártási ütemezés, a készletgazdálkodás, a beszerzés és az ügyfélkezelés kombinálásával javítja a gyártási folyamatokat.
- A felhasználóbarát felület és az intuitív navigáció megkönnyíti a kis- és középvállalkozások felhasználói számára a termelési ütemtervek létrehozását és kezelését.
- Javítsa a berendezések hatékonyságát és kihasználtságát valós idejű jelentési funkciókkal.
Az MRPeasy korlátai
- A nyersanyagoktól függő felhasználók jelezték, hogy a platform nem volt elég átfogó ahhoz, hogy igényeiket kielégítse.
- Még nem integrált költségrendszerek
MRPeasy árak
- Starter: 49 USD/hó
- Profi: 69 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként
- Korlátlan: 149 USD/hó felhasználónként
MRPeasy értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (15+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (75+ értékelés)
6. Vizuális tervezés
Intuitív és vizuális felületével a Visual Planning lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén hozzanak létre és szervezzenek termelési ütemezéseket. A felhasználók egyszerűen áthúzhatják a feladatokat, módosíthatják az ütemterveket és beállíthatják a függőségeket a zökkenőmentes termelési folyamat biztosítása érdekében. A Visual Planning valós idejű frissítéseket és értesítéseket is kínál, így a felhasználók folyamatosan tájékozódhatnak az egyes feladatok előrehaladásáról.
A Visual Planning egyik legfőbb erőssége a rugalmassága és a testreszabási lehetőségek. A Visual Planning támogatja az integrációt más rendszerekkel, például ERP-rendszerekkel vagy termelésirányítási rendszerekkel. Az integrációk megkönnyíthetik az életét, mivel az egész termelési ökoszisztéma szinkronban lesz.
A fejlett jelentéskészítési és elemzési funkciók segítségével tanulmányozhatja a termelési teljesítményt, nyomon követheti a legfontosabb mutatókat és azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket. ?
A Visual Planning legjobb funkciói
- A testreszabható ütemezési megoldás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a folyamatokat saját gyártási igényeikhez igazítsák. A felhasználók megadhatják saját szabályaikat, munkafolyamataikat és korlátaikat, így biztosítva, hogy a gyártási ütemterv megfeleljen egyedi követelményeiknek.
- Grafikus ábrázolások segítségével könnyedén nyomon követheti a termelési erőforrásokat, feladatokat és ütemterveket ⏲️
- A felhőalapú szoftverek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy bárhová magukkal vihessék az ütemezési rendszert.
A vizuális tervezés korlátai
- A felhasználók szerint a platform elavultnak tűnt.
- Úgy tűnik, hogy a szoftvert nem használják és nem értékelik olyan széles körben az interneten, mint a listánk néhány más elemét.
A Visual Planning árai
- VP Desk: 55 USD/hó felhasználónként
- VP Portal: 35 USD/hó felhasználónként
- VP Go: 15 USD/hó felhasználónként
Vizuális tervezés értékelések és vélemények
- G2: 3,8/5 (4 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)
7. Schedlyzer
Fejlett algoritmusaival és optimalizálási technikáival a Schedlyzer sokkal hatékonyabbá teszi a gyártási műveletek kezelését. A szoftver figyelembe veszi az erőforrások rendelkezésre állását, a gyártási kapacitást, a megrendelések prioritásait és a korlátozásokat, hogy lenyűgöző gyártási ütemezéseket hozzon létre.
Nagyon tetszik a Schedlyzer szimulációs képessége, amely lehetővé teszi a különböző forgatókönyvek hatásának értékelését és a gyártástervezéshez kapcsolódó jobb döntések meghozatalát.
A Schedlyzer legjobb funkciói
- A Schedlyzer kiemelkedő teljesítményt nyújt más rendszerek és adatforrások, például ERP szoftverek, MES és valós idejű termelési adatok integrálásában.
- A tervezők nyomon követhetik a KPI-ket, azonosíthatják a szűk keresztmetszeteket és elemezhetik a termelési adatokat átfogó jelentések segítségével.
- Gép tanulás és prediktív elemzés a kereslet előrejelzéséhez és az ütemtervek automatikus módosításához, hogy megfeleljenek a változó ügyféligényeknek.
A Schedlyzer korlátai
- A Schedlyzer nem kínál élő szimulációkat. Ehelyett az ütemezési előrejelzések és jelentések statikusak.
- Egyes felhasználók szerint a jelentési műszerfalak nem voltak egyértelműek és tömörek más termelés-tervezési eszközökhöz képest.
Schedlyzer árak
- Ingyenes próba
- Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.
Schedlyzer értékelések és vélemények
- G2: n/a
- Capterra: 4,4/5 (15+ értékelés)
8. Optessa
Ha komplex ütemezési és optimalizálási kihívások megoldásával küzd, az Optessa lehet a megoldás az Ön számára. Nagy rajongói vagyunk az Optessa azon képességének, hogy segítséget nyújt a nehéz ütemezési dilemmák megoldásában.
A platform rugalmas és felhasználóbarát felületet kínál, amely lehetővé teszi az ütemtervek vizualizálását és módosítását, az erőforrások kiosztását és a korlátozások beállítását. Az Optessa valós idejű frissítéseket és értesítéseket is biztosít az egész csapat számára.
Az Optessa legjobb funkciói
- A szoftver kiválóan alkalmas nagy léptékű termelési környezetek kezelésére, több erőforrással, bonyolult munkafolyamatokkal és összetett függőségekkel.
- Az Optessa fejlett „mi lenne, ha” elemzéseket és forgatókönyv-tervezést kínál, amelynek segítségével a felhasználók szimulálhatják az ütemezési forgatókönyveket és értékelhetik azok hatását.
- Algoritmusok segítségével a felhasználók több tényezőt is figyelembe vehetnek, például az erőforrás-korlátokat, a termelési kapacitásokat, a megrendelések prioritásait és a sorrendiség szabályait.
Az Optessa korlátai
- A felhasználók szerint a platformhoz való kapcsolat gyakran megszakadt.
- Nincs mobilalkalmazás sem iOS, sem Android rendszeren.
Optessa árak
- Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.
Optessa értékelések és vélemények
- G2: 3,5/5 (1 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (4 értékelés)
9. Katana MRP
Kis- és középvállalkozások, eljött az Önök ideje: a Katana MRP egy kifejezetten Önöknek tervezett termelésütemező szoftver. Felhasználóbarát felületével és intuitív munkafolyamatával a Katana MRP egyszerűsíti a termelésütemezés folyamatát és racionalizálja a gyártási műveleteket. A szoftver valós idejű betekintést nyújt a gyártási megrendelésekbe, lehetővé téve az ütemezés egyszerű létrehozását és módosítását.
A felhasználók könnyedén nyomon követhetik az egyes feladatok előrehaladását, figyelemmel kísérhetik a készleteket, és megalapozott döntéseket hozhatnak a pontos szállítás és a hatékony erőforrás-kihasználás biztosítása érdekében.
A Katana MRP legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a nyersanyagok rendelkezésre állását, és előzze meg a készlethiányt vagy a túlzott készletezést.
- A felhasználók egy központi hubon keresztül kezelhetik termelési ütemezésüket a készletszintekkel és a beszerzési megrendelésekkel együtt.
- A drag-and-drop funkció megkönnyíti a gyártási ütemezés koordinálását és közlését.
A Katana MRP korlátai
- A Shopify termék szinten integrálódik, de anyag szinten nem.
- A felhasználók jelezték, hogy a platformon késések tapasztalhatók.
Katana MRP árak
- Alapvető: 99 USD/hó
- Haladó: 299 USD/hó
- Professzionális: 599 USD/hó
- Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Katana MRP értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (35+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (145+ értékelés)
10. InkSoft
Az InkSoft egy speciális termelésütemező szoftver, amelyet a nyomdaipar és a ruházati ipar számára fejlesztettek ki. Iparág-specifikus funkcióival és intuitív felületével az InkSoft egyszerűsíti a termelésütemezés folyamatát minden egyedi nyomtatási és ruhadíszítési feladat esetében. ?
A szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyártási ütemezéseket hozzanak létre és kezeljenek, figyelembe véve olyan tényezőket, mint a megrendelési specifikációk, a nyomtatási módszerek, a gyártási kapacitások és a szállítási határidők. Az InkSoft vizuális irányítópultot kínál, amely világos áttekintést nyújt a gyártási munkafolyamatról, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy könnyedén nyomon kövessék az egyes megrendelések előrehaladását, elosztják az erőforrásokat és biztosítsák a hatékony munkafolyamatot.
Az InkSoft legjobb funkciói
- Az InkSoft zökkenőmentesen integrálható más funkciókkal, például online áruházakkal, CRM-rendszerekkel és tervezőszoftverekkel.
- Tájékoztassa a felhasználókat valós idejű értesítésekkel a megrendelések frissítéseiről, változásairól vagy egyéb potenciális problémákról, amelyek hatással lehetnek a termelési ütemezésre.
- A jelentési és elemzési funkciók segítségével elemezheti a termelési teljesítményt, nyomon követheti a legfontosabb mutatókat, és adat alapú döntéseket hozhat a termelési ütemezés és az erőforrás-elosztás optimalizálása érdekében.
Az InkSoft korlátai
- A felhasználók nem férnek hozzá saját marketingadataikhoz.
- A platform testreszabási lehetőségei korlátozottak.
InkSoft árak
- InkSoft: 299 USD/hó öt felhasználó számára
- InkSoft Unlimited: 399 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
InkSoft értékelések és vélemények
- G2: 2,7/5 (5+ értékelés)
- Capterra: 3,9/5 (10+ értékelés)
Növelje nyereségét a legjobb termelésütemező szoftverrel
A termelésütemező szoftverek hatalmas hatással lehetnek vállalkozására. A megfelelő szoftver segítségével egyszerűsítheti az ütemezést, optimalizálhatja az erőforrásokat, javíthatja a projekt határidők betartásának valószínűségét és növelheti a jövedelmezőséget.
Egyik megoldás, amelyet érdemes megfontolni, a ClickUp. Fejlett tervezési és ütemezési funkcióival a ClickUp segíthet a hatékonyság javításában, a szűk keresztmetszetek elkerülésében és a határidők betartásában.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el használni! ?