10 ingyenes értékesítési terv sablon Word, Excel és ClickUp formátumban

Minden értékesítési csapat több potenciális ügyfelet szeretne megnyerni és több üzletet szeretne kötni. De hogyan lehet ezt megvalósítani? Természetesen egy szilárd értékesítési tervvel!

Az értékesítési terv segítségével csapata a célokra koncentrálhat, és csak a célok eléréséhez szükséges lépéseket kell megtennie. Minden benne van, ami a sikerhez szükséges, vagyis gyakran átfogó útmutatóként szolgál, és ez időbe telik.

És feltételezzük, hogy máris szorít az idő. ⏲️

Szerencsére a terv elkészítése nem feltétlenül bonyolult – a megfelelő sablon segítségével egyszerűsítheti a folyamatot.

Ezért osztjuk meg Önökkel a legjobb értékesítési terv sablonok listáját. Ezek az értékesítési stratégia sablonok nemcsak teljesen ingyenesek, hanem időt is megtakarítanak Önnek, így gyorsabban tud üzleteket kötni. ⚡

Mi az értékesítési terv és miért érdemes elkészíteni?

Az értékesítési terv az útiterv, amely megmutatja, hogyan lehet hatékonyan értékesíteni. Gondoljon rá úgy, mint egy üzleti tervre, amely iránymutatást ad a vállalat stratégiájához, vagy egy marketing tervre, amely meghatározza, hogyan találja meg, éri el és szolgálja ki ideális ügyfeleit.

Kövesse nyomon céljait a legfontosabb KPI-kig, és automatikusan kapjon részletes áttekintést az előrehaladásáról.

Egy jó értékesítési terv meghatározza az értékesítési célokat, a célkitűzéseket és az értékesítési tevékenységeket. Figyelembe veszi a célközönséget, a márkát, a termékeket, a szolgáltatásokat és az igényeket, valamint tartalmazza az üzletek lezárásához alkalmazandó értékesítési taktikákat és stratégiákat, valamint a siker méréséhez használt mutatókat.

Az értékesítési terv egy gyakorlati terv, amely felvázolja, ki miért felelős, milyen erőforrásokra van szükség, és milyen általános célokat tűzött ki magának. Enélkül az értékesítési csapata elveszettnek érezheti magát, és nehezen tud majd kapcsolatot teremteni az ügyfélkörrel.

Egy stratégiai értékesítési tervvel azonban az értékesítési vezető és az egész csapat pontosan tudni fogja, mit szeretne elérni, és milyen lépésekre van szükség ehhez. 📚

Hogyan válasszuk ki a legjobb értékesítési terv sablont?

Rengeteg különböző értékesítési terv sablon létezik. Néhányat speciális célközönség számára terveztek, míg mások általánosabbak és könnyebben testreszabhatók. Honnan tudhatja, melyik sablon a megfelelő az Ön számára?

Ha értékesítési terv sablon használatát fontolgatja, vegye figyelembe a következőket:

Könnyű használat: Könnyen használható a sablon? A Könnyen használható a sablon? A csapat struktúrájában és az értékesítési tervezési folyamatban mindenki képes lesz-e teljes mértékben megérteni?

Testreszabás: Személyre szabhatom a sablont az értékesítési céljaimnak megfelelően?

Válasszon a különböző cél típusok közül, hogy pénznem, százalékok, számok, valamint igaz/hamis alapon mérje az eredményeket.

Ha felteszi magának ezeket a kérdéseket, könnyebben rájön, mire van szüksége, és kiválaszthatja a megfelelő sablont.

10 ingyenes értékesítési terv sablon Word, Excel és ClickUp formátumban

Most, hogy már jobban tudja, mit keres, nézzük meg, mi áll rendelkezésre. Tekintse meg gondosan összeállított válogatásunkat a jelenleg elérhető legjobb értékesítési terv sablonokról a Microsoft Word és az értékesítést támogató eszközök, például a ClickUp számára.

1. ClickUp értékesítési terv sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp értékesítési terv sablonjával csapatok, teljesítési típusok, prioritások, határidők és jóváhagyási állapotok szerint hozhat létre és szervezhet feladatokat.

Az okos értékesítési csapatok értékesítési tervet használnak, hogy megtervezzék a sikerhez vezető utat. A legjobb értékesítési csapatok a ClickUp értékesítési terv sablonját használják , hogy egyszerűsítsék a folyamatot és biztosítsák, hogy semmi ne maradjon ki.

Ez a sablon minden olyan elemet tartalmaz, amelyre szükség van egy átfogó, eredményeket hozó értékesítési terv elkészítéséhez. Használja ezt a sablont SMART (konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött) üzleti célok kitűzéséhez, stratégiák és taktikák tervezéséhez, valamint az összes értékesítési ötletének egy helyen történő rendszerezéséhez.

A lista stílusú sablon szakaszokra van felosztva, amelyek az összefoglalótól egészen a konkrét taktikákig és stratégiákig terjednek. Ez alatt elrendezheti a feladatokat és alfeladatokat, és egy pillantással áttekintheti az előrehaladást. Megtekintheti a feladatok címét, a határidőket, a felelős személyeket, a jóváhagyási állapotot és egy vizuális előrehaladási sávot.

Használja ezt a sablont, ha összes értékesítési feladatát és kezdeményezését egy helyen szeretné összefogni. Adja hozzá értékesítési feladatait és taktikáit, majd jelölje meg a csapattagokat, hogy láthassa, mi történik, és mindenki felelősségre vonható legyen. ✅

2. ClickUp értékesítési és marketing terv sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp értékesítési és marketing sablonját a célok kitűzéséhez és a kampányok közös kidolgozásához.

Bár az értékesítési és marketingcsapatok gyakran függetlenül dolgoznak, néha hasznos lehet közös célok elérése érdekében együttműködni. A ClickUp értékesítési és marketing terv sablonjával egyetlen helyről szervezheti és irányíthatja értékesítési és operatív tevékenységeit.

Közös sablonunk segítségével könnyedén meghatározhatja az értékesítési és marketing célokat, vizualizálhatja feladatait, együttműködhet értékesítési és marketing kampányokban, valamint valós időben nyomon követheti eredményeit. Tekintse meg értékesítési és marketing projektjeinek állapotát, módosítsa terveit, és figyelje a legfontosabb teljesítménymutatókat (KPI-k) – mindezt egyetlen nézetből.

Ez az értékesítési és marketing terv sablon lehetővé teszi, hogy feladatait szakaszokra ossza. A sablonban szereplő példák között megtalálhatók a bevételi célok, a versenytársak elemzése és a teendők, de ezeket pontosan az Ön igényeinek megfelelően testreszabhatja.

Tekintse meg a feladatok alatt található kategóriákat, hogy egy pillanat alatt lássa, vannak-e akadályok a feladat határidejének lejártával, és ki a felelős érte.

Adja hozzá ezt a sablont a gyűjteményéhez, ha jobban szeretne együttműködni marketingcsapatával, különösen az értékesítési hívásokhoz vagy a tájékoztató programokhoz szükséges eszközök előkészítésében. 📞

3. ClickUp értékesítési stratégiai útmutató sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp értékesítési stratégiai útmutató sablonja előre meghatározott kérdések megválaszolásával segíthet meghatározni a termék promóciójának megfelelő módját.

Mielőtt megtervezné értékesítési taktikáját, először meg kell határoznia az általános céljait. A ClickUp értékesítési stratégiai útmutató sablonja a legjobb forrás az Ön megközelítésének meghatározásához.

Ez az értékesítési folyamat sablon elmagyarázza a jól meghatározott megközelítés előnyeit, és központi helyet biztosít a saját sablonok létrehozásához, felülvizsgálatához és tárolásához. Ezután a csapat minden tagja hozzáférhet az értékesítési stratégiai útmutatóhoz, amely segít megérteni, mit kell tenniük az ügyfelek felkutatásakor és az üzletek lezárásakor.

Értékesítési céljaink és stratégiai útmutatónk sablonja dokumentum formátumban található. Egyes szakaszok és címsorok lehetővé teszik, hogy az útmutatót különböző területekre ossza fel, így könnyebben olvasható és érthető lesz.

Használja a segédleteket, hogy kitöltse saját stratégiai útmutatójának részleteit, például a célpiacot, az értékesítési stratégiákat és az előrehaladás nyomon követésének módját.

Használja ezt az értékesítési stratégiai útmutató sablont, hogy létrehozzon egy forrást a csapatának. Tegye ezt az egyetlen forrásává mindennek, amit az értékesítési képviselőinek tudniuk kell a hatékony értékesítési terv végrehajtásához. 📝

4. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon potenciális ügyfeleit és üzleteit, alkalmazva egy következetes üzletminősítési keretrendszert és üzletkötési folyamatot az értékesítés növelése érdekében.

Az értékesítési stratégiák elengedhetetlenek minden kiváló értékesítési csapat számára, de emellett szükség van egy módszerre is, amellyel nyomon követhetők és figyelemmel kísérhetők a konkrét feladatok vagy kezdeményezések. Itt jön jól a ClickUp értékesítési folyamat sablonja, függetlenül attól, hogy vizuális ábrázolásra van szüksége az értékesítési előrejelzésekhez vagy a konkrét értékesítési célokhoz.

Ez az értékesítési folyamat sablon egy helyen tárolja az összes napi értékesítéssel kapcsolatos feladatot. Ezzel a sablonnal könnyen elérheti értékesítési céljait, nyomon követheti a potenciális ügyfeleket, megtervezheti az értékesítési folyamat minden lépését, és egy helyen szervezheti az összes feladatát.

Megtekintheti a feladat címét, a felelős személyt, az állapotot, a határidőt, a komplexitási szintet, a kezdési dátumot és az osztályt, vagy testreszabhatja a felületet saját egyéni mezőkkel.

5. ClickUp értékesítési KPI sablon

Töltse le ezt a sablont Az értékesítési KPI-k elengedhetetlenek az értékesítési stratégiája sikerének méréséhez.

A ClickUp értékesítési KPI sablonjával Ön és csapata létrehozhatják és kezelhetik az értékesítési kezdeményezésekkel kapcsolatos célokat. Azonnal láthatja, mi van folyamatban és mikor esedékes, valamint a feladat hatásának mértékét.

Ez lehetővé teszi, hogy azonosítsa a legfontosabb feladatokat, amelyekre koncentrálnia kell, és gyorsan reagáljon, ha úgy tűnik, hogy akadályba ütközik.

Ez az értékesítési KPI-sablon a következőket tartalmazza:

Egyéni állapotok: Hozzon létre egyéni állapotokkal rendelkező feladatokat, például „Nyitott” és „Befejezett”, hogy nyomon követhesse az egyes KPI-k előrehaladását.

Egyéni mezők: Használjon 15 különböző egyéni attribútumot, például felárral járó értékesítési kísérletek, árajánlatok értéke, termékár, árajánlatok száma egységre vetítve, ismételt értékesítési bevétel, hogy elmentse a fontos KPI-adatokat és könnyen vizualizálja a teljesítményadatokat.

Egyéni nézetek: Nyisson meg 4 különböző nézetet különböző ClickUp konfigurációkban, például a heti jelentés, a havi jelentés, a havi bevételi táblázat és a kezdő útmutató, hogy minden információ könnyen elérhető és rendezett legyen.

Projektmenedzsment: Javítsa a KPI nyomon követését címkézéssel, függőségi figyelmeztetésekkel, e-mailekkel és egyebekkel.

Ez a sablon egyszerűen megmutatja, mely feladatok már elkészültek vagy folyamatban vannak, így nyomon követheti a projekt előrehaladását és elérheti az értékesítési KPI-ket. 📈

6. ClickUp B2B értékesítési stratégia sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp B2B értékesítési stratégia sablon végigvezeti Önt a hatékony terv és célok listájának elkészítésén az értékesítési csapat számára.

Bár manapság nincs nagy különbség a B2B (business-to-business) és a B2C (business-to-consumer) ügyfelek felé irányuló marketingünkben, mégis hasznos lehet, ha speciális sablonokkal rendelkezünk a niche igényeinek kielégítésére. Ha a B2B területen növeli az eladásait, akkor szüksége van a ClickUp B2B értékesítési stratégia sablonjára.

Az első értékesítési terv sablonunkhoz hasonlóan ez is helyet biztosít az értékesítési célok és bevételi célok közlésére, de emellett más területeket is bemutat, például piackutatást, érdekelt felek elemzését, ügyfélkapcsolatokat, vevői személyiségeket és ügyfélproblémákat.

Ez a dokumentumszerű sablon nagymértékben testreszabható, így a márka stílusához és értékesítési megközelítéséhez igazíthatja. Töltse ki az egyes szakaszokat, és használja a megadott utasításokat, hogy még gyorsabban elkészíthesse B2B értékesítési stratégiai dokumentumát.

Adja hozzá ezt a sablont a gyűjteményéhez, ha B2B értékesítéssel foglalkozik, és szeretné szervezettebben megközelíteni a folyamatot. Használja a sablont egy erős értékesítési stratégia kidolgozásához, majd ossza meg a többi értékesítési csapattaggal, hogy tudják, hogyan kell végrehajtani az értékesítési és vállalati célokat. 🎯

7. ClickUp értékesítési hívások sablon

Töltse le ezeket a sablonokat Az Értékesítési hívások sablon egy értékesítési hívások csatornáját kínálja, amely segít a potenciális ügyfeleket valódi ügyfelekké alakítani.

A ClickUp értékesítési hívások sablonja az értékesítési folyamat racionalizálására szolgál, a kapcsolatok és hívások nyomon követésétől az értékesítési lehetőségek kezeléséig.

A sablon egyedi munkafolyamatok létrehozásához testreszabható állapotokat tartalmaz, így minden hívás és ügyfélkapcsolat nyomon követhető. Emellett egy könnyen használható értékesítési CRM-et is biztosít a potenciális ügyfelek kezeléséhez és nyomon követéséhez, az értékesítési lehetőségek vizualizálásához az értékesítési csatornában, valamint az összes kapcsolat rendezett tárolásához.

Az olyan kiegészítő funkcióknak köszönhetően, mint az értékesítési telefonhívások SOP sablonja, az értékesítési szakemberek felhatalmazhatják csapataikat, hogy minden hívás számítson, és több üzletet kössenek. A ClickUp értékesítési hívások sablonja egy sokoldalú megoldás az értékesítési csapatok számára, amely a napi hívásoktól a hosszú távú értékesítési előrejelzésekig mindenben segítséget nyújt.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense segítségével kiemelheti az értékesítési trendeket és értékes betekintést nyerhet az értékesítési adataiból.

8. Word értékesítési terv sablon a Business News Daily-től

Forrás: Business News Daily

Nagy hívei vagyunk a ClickUp használatának, mint az értékesítési munkafolyamatokkal kapcsolatos minden információ tárolásának ideális helyének, de ha csak a Microsoft Word vagy a Google Docs használatára van lehetősége, akkor ez a sablon remek választás.

Ez az értékesítési üzleti terv sablon tartalmaz szakaszokat az összefoglalóra, a küldetésnyilatkozatra, a célcsoportokra, az értékesítési célokra, a referenciaértékekre és egyebekre. Minden szakasz hasznos útmutatásokat tartalmaz, amelyek segítenek az új értékesítési terv elkészítésében.

Használja ezt a sablont, ha a Microsoft Word használatához van kötve, és átfogó útmutatót szeretne kapni saját értékesítési tervének vagy értékesítési stratégiájának elkészítéséhez. 📄

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

9. Word értékesítési terv sablon a TemplateLab-tól

A TemplateLab segítségével

Ha ingyenes értékesítési terv sablont szeretne, vagy több lehetőség közül szeretne választani, akkor a TemplateLab Word sablonok gyűjteménye jó választás.

Számos lehetőség áll rendelkezésre, beleértve az értékesítési folyamatok terveit, a potenciális ügyfelek generálásának terveit, az értékesítési cselekvési terveket és az értékesítési jelentések sablonjait. Minden sablon Microsoft Word-ben használható, és megjelenését a márkájához vagy értékesítési céljaihoz igazíthatja.

Használja ezt az erőforrást, ha inkább egy oldalon szeretné látni a sablonok széles választékát, vagy ha nem tudja pontosan, mit keres, amíg meg nem látja. Könnyedén beállíthatja értékesítési céljait és az azok eléréséhez szükséges lépéseket. 📃

A sikeres értékesítési stratégiákat integrálni kell más csapatokkal, például a marketingosztályával, hogy az értékesítési célok egyértelműek legyenek, és lehetőség szerint összhangban álljanak az általános marketingstratégiával is. Válassza ki konkrét értékesítési céljait, állítsa be a bevételi célokat, és írja le részletesen mindent ezekkel a Word értékesítési tervezési és értékesítési folyamat sablonokkal.

10. Excel értékesítési terv sablon a Spreadsheet.com webhelyről

Via Spreadsheet. com

A Spreadsheet.com Excel értékesítési terv sablonja egy átfogó és felhasználóbarát eszköz, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat hatékony értékesítési stratégiák kidolgozásában és értékesítési tevékenységeik kezelésében.

Ez a sablon azzal a céllal készült, hogy strukturált keretrendszert biztosítson az értékesítési tervezéshez, lehetővé téve a szervezetek számára, hogy egyértelmű célokat tűzzenek ki, nyomon kövessék a teljesítményt és optimalizálják értékesítési folyamataikat.

Értékesítési stratégiák típusai

Fontos tudni, hogy nincs egyetlen „legjobb” stratégia, amely minden vállalkozás vagy értékesítési csapat számára működne. Minden az üzleti céljaitól, a termék vagy szolgáltatás jellegétől, a célközönség demográfiai adataitól és számos egyéb tényezőtől függ. Íme egy áttekintés a leggyakoribb értékesítési stratégiákról, amelyeket érdemes beépítenie értékesítési tervébe:

Megoldásértékesítés: Ez a stratégia magában foglalja a potenciális ügyfelek problémáinak azonosítását és a termék vagy szolgáltatás pozícionálását a legjobb megoldásként. Ehhez alaposan meg kell érteni az ügyfelek problémáit és azt, hogy az Ön kínálata hogyan tud ezeket megoldani.

Értékesítés érték alapján: Az értékesítés érték alapján egy olyan stratégia, amelyet gyakran alkalmaznak a B2B értékesítésben, ahol a hangsúly a termék vagy szolgáltatás által az ügyfél vállalkozásának nyújtott általános érték kommunikálásán van. Ez magában foglalja annak bemutatását, hogy a funkciók és előnyök hogyan eredményeznek jelentős befektetési hozamot, megtakarítást vagy termelékenységnövekedést az ügyfél számára.

Közösségi értékesítés: A közösségi média platformok elterjedésével a mai üzleti környezetben a közösségi értékesítés rendkívül hatékonnyá vált. Ez magában foglalja a LinkedIn, Twitter vagy Facebook közösségi hálózatok használatát a potenciális ügyfelek felkutatására és megszólítására. Hasznos tartalom biztosításával, kérdések megválaszolásával és beszélgetésekbe való bekapcsolódással az értékesítők kapcsolatokat építhetnek és potenciális ügyfeleket szerezhetnek.

Bejövő értékesítés: A bejövő értékesítés az ügyfelet helyezi előtérbe. Ez egy olyan értékesítési módszer, amely a vásárlói élmény személyre szabására összpontosít, figyelembe véve, hogy a vásárló hol tart a vásárlási folyamatban. Ez a stratégia összehangolja az értékesítési erőfeszítéseket a vásárlói igényekkel, hogy olyan megoldásokat kínáljon, amelyek a legjobban megfelelnek az egyéni kihívásoknak.

Tanácsadó értékesítés: Ez a stratégia azt jelenti, hogy megbízható tanácsadóként jár el a potenciális ügyfelek felé. A hangsúly a kapcsolatok építésén, az ügyfél igényeinek és problémáinak megértésén, majd megoldások ajánlásán van. Inkább a párbeszédről szól, mint az értékesítésről.

Fiókalapú értékesítés: A fiókalapú értékesítés egy stratégiai megközelítés, amely az egyes fiókokat önálló piacokként kezeli. Ez magában foglalja a személyre szabott vásárlási élmény kialakítását, amely kielégíti a nagy értékű fiókok egyedi igényeit és kihívásait.

Ezek az értékesítési stratégiák mindegyike hatékonyságot és eredményességet hozhat az értékesítési folyamatába. A siker kulcsa azonban annak megértése és kiválasztása, hogy melyik stratégia illeszkedik legjobban az Ön üzleti modelljéhez és ügyfélköréhez. Ezután építse be azt az értékesítési tervébe, és támogassa a megfelelő értékesítési terv sablonnal.

Értékesítési tervezési tippek és stratégiák

A tervezés elengedhetetlen része a sikeres értékesítési stratégiának. Íme néhány értékes tipp és stratégia az értékesítési tervezési folyamat hatékonyságának növeléséhez:

1. Határozzon meg egyértelmű célokat: Határozza meg világosan, mit szeretne elérni. A célok irányt mutatnak, és megadják az értékesítési tervezés irányát. Ezeknek a céloknak összhangban kell lenniük a tágabb üzleti célokkal.

2. Ismerje meg a közönségét: Végezzen alapos kutatást a célközönségéről. Ismerje meg igényeiket, vágyaikat és problémáikat. Minél többet tud a potenciális ügyfeleiről, annál hatékonyabban tudja pozícionálni termékét vagy szolgáltatását.

3. Vezessen be SMART célokat: Értékesítési terve SMART (konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött) célokon alapuljon. Így céljai egyértelműek, reálisak és nyomon követhetők lesznek.

4. Legyen naprakész a piaci trendekről: Az üzleti környezet folyamatosan változik. Legyen naprakész a legújabb iparági trendekről és a versenytársak stratégiáiról, hogy értékesítési terve rugalmas és hatékony maradjon.

5. Értékesítési eszközök beépítése: A technológia hatékony használata teljesen átalakíthatja az értékesítési folyamatot. Építsd ki értékesítési technológiai eszközeidet CRM szoftverekkel, adatelemzésekkel és értékesítési projektmenedzsment platformokkal, mint például a ClickUp, hogy automatizáld a folyamatokat és hatékonyabbá tedd értékesítési csapatod munkáját.

6. Rendszeresen vizsgálja felül és módosítsa tervét: Értékesítési terve legyen dinamikus dokumentum. Ha rendszeresen felülvizsgálja és módosítja tervét a teljesítménymutatók, a piaci változások vagy a vállalati célok változásai alapján, biztosíthatja, hogy értékesítési stratégiája releváns és hatékony maradjon.

7. Képezze és ösztönözze értékesítési csapatát: Bármely terv sikere a végrehajtásában rejlik. Biztosítsa értékesítési csapatának a megfelelő képzést és erőforrásokat, amelyekre szükségük van az értékesítési terv hatékony megvalósításához. Ösztönözze őket arra is, hogy innovatív ötletekkel álljanak elő.

8. Ügyfélmegtartás: Ne csak az új ügyfelek megszerzésére koncentráljon. Vezessen be stratégiákat az értékesítési tervébe a meglévő ügyfelek megtartására, mivel gyakran költséghatékonyabb a hűséges ügyfélkör fenntartása, mint folyamatosan új ügyfeleket keresni.

9. Finomítsa értékesítési stratégiáját: Győződjön meg arról, hogy értékesítési stratégiája erős és meggyőző. Értékesítési stratégiájának ki kell emelnie termékének vagy szolgáltatásának egyedi értékeit és előnyeit.

10. Teljesítmény mérése: Használjon kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket) az értékesítési terv hatékonyságának méréséhez. Ez értékes betekintést nyújthat abba, hogy mi működik jól és mi az, amit javítani kell.

Ha ezeket az értékesítési tervezési tippeket és stratégiákat beépíti a folyamatokba, javíthatja értékesítési terve hatékonyságát és növelheti a siker esélyét. Mint mindig, legyen nyitott a folyamat során szükséges kiigazításokra és fejlesztésekre!

Érje el értékesítési céljait ingyenes értékesítési stratégia sablonokkal

A stratégiai értékesítési terv megkönnyíti céljainak elérését. Adjon csapatának a szükséges útmutatást és támogatást egy jól kidolgozott, ingyenes értékesítési terv sablon segítségével.

Ha még több fejlesztést szeretne végrehajtani a munkamódszereiben, próbálja ki ingyenesen a ClickUp szolgáltatást. Nemcsak fantasztikus értékesítési folyamat sablonokkal rendelkezünk: értékesítési funkcióink és mesterséges intelligencia eszközök segítségével könnyedén optimalizálhatja és irányíthatja az egész értékesítési csatornát és CRM rendszert egy helyről. ✨