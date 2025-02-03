A 10 legjobb értékesítési együttműködési szoftver eszköz értékesítési csapatok számára 2025-ben

A mai értékesítési és működési folyamatok nem csupán hideghívásokból vagy egy-egy értékesítő ügyfélkövetéséből állnak, hogy megkötse az üzletet. Szükség van a részlegek közötti kommunikációra, az értékesítési folyamatok átláthatóságának fenntartására, a megfelelő időben történő utánkövetésre és a csapatok közötti szoros együttműködésre.

Ennek a folyamatnak a racionalizálásához elkötelezettség, hatékony folyamatok és egy varázslatos összetevő, az értékesítési együttműködési szoftver szükséges. Egy átfogó értékesítési együttműködési platform kihasználásával átalakíthatja csapatát tehetséges szólisták csoportjából hatékony kollektív tudatú csapattá, amely hatékonyabban hajtja előre az üzleteket.

De melyik varázslatos értékesítési eszköz képes mindezt megtenni a márkád számára? Hogy segítsünk a megfelelő választásban, összeállítottunk egy listát a 10 legjobb értékesítési együttműködési szoftverről. Ezen felül van egy különleges ajánlatunk is, amely a te első számú értékesítési automatizálási eszközöd lehet.

Mit kell keresnie az értékesítési együttműködési szoftverekben?

Mielőtt belevetnénk magunkat a legjobb értékesítési alkalmazások listájába, nézzük meg, milyen tényezőket érdemes figyelembe venni az értékesítési együttműködési szoftver kiválasztásakor. A legjobb eszközöknek a következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük:

Központosított kommunikáció: Ha csapataid szigeteken kommunikálnak és adataikat több platformon tárolják, az biztosan eltéréseket fog okozni. Győződj meg arról, hogy a számításba vett együttműködési eszközök Ha csapataid szigeteken kommunikálnak és adataikat több platformon tárolják, az biztosan eltéréseket fog okozni. Győződj meg arról, hogy a számításba vett együttműködési eszközök együttműködési kommunikációs funkcióval rendelkeznek. Ez lehetővé teszi értékesítési és marketingcsapataidnak, valamint a szervezet többi tagjának, hogy könnyedén tárolják az ügyféladatokat, megosszák a fájlokat, videokonferenciákat tartsanak és egy hullámhosszon legyenek.

Hatékony munkafolyamat-kezelés : Az értékesítés egyik legfontosabb eleme, hogy a megfelelő dolgokat a megfelelő időben végezzük el. Ide tartozik az e-mailek, emlékeztetők, találkozói jegyzetek küldése és még sok más. Adjon elsőbbséget azoknak az eszközöknek, amelyekkel egyszerűsítheti és automatizálhatja a munkafolyamatokat, segítve csapatainak a szervezettséget és az értékesítési célok következetes elérését.

Javítsa az együttműködést : A választott szoftvernek meg kell könnyítenie az együttműködést. A megfelelő együttműködési eszközök gyakran rendelkeznek olyan funkciókkal, mint a megosztott dokumentumok, a fájlmegosztás, a közös szerkesztés és a táblák. Ezek a funkciók segítenek csapatának a brainstormingban, a stratégia kidolgozásában és a javaslatok zökkenőmentes közös kidolgozásában.

Adatok láthatósága és jelentések : Az adatok az értékesítés életelemei. Keressen olyan platformot, amely világos, testreszabható értékesítési irányítópultokat és jelentéskészítő eszközöket kínál, hogy megkönnyítse a munkát az egész értékesítési részleg számára. Ez értékes betekintést nyújt a csapat teljesítményébe, és segít azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket.

Integrációk: Az értékesítési együttműködési eszközeinek zökkenőmentesen kell együttműködniük a szervezetben már meglévő CRM-ekkel vagy más platformokkal. Ez biztosítja az adatok zökkenőmentes és valós idejű megosztását, lehetővé téve az értékesítési csapatok és más érdekelt felek számára a releváns információkhoz való hozzáférést és a termelékenység javítását.

A 10 legjobb értékesítési együttműködési szoftver 2024-ben

1. ClickUp

A ClickUp az egyik legjobb értékesítési együttműködési szoftver, amely az egyszerű értékesítési csapat együttműködésen és értékesítési folyamatkezelésen túl számos további funkciót kínál.

A ClickUp Sales Plan segítségével minden értékesítési képviselője ugyanazon az oldalon állhat

A ClickUp segítségével nyomon követheti az értékesítést, CRM szoftver segítségével kezelheti a potenciális ügyfeleket és az ügyféladatokat, valamint hatékony munkafolyamatokat és jelentéseket hozhat létre az értékesítési KPI-k méréséhez. A platform egy helyen biztosítja a potenciális ügyfelek kezelését, a CRM-adatok rögzítését, az értékesítési anyagok létrehozását és megosztását, a feladatok kiosztását és az együttműködésen alapuló értékesítést.

Töltse le ezt a sablont Szervezze meg értékesítési együttműködési folyamatát a ClickUp értékesítési terv sablonjával!

Ráadásul az értékesítési terv sablonok segítségével hatékonyabban állíthatja be és kezelheti értékesítési folyamatait. A használatra kész ClickUp értékesítési terv sablon kiválóan alkalmas kezdőknek, és segít Önnek a következőkben:

Állítson fel értelmes SMART célokat az értékesítési részlegének!

Dolgozzon ki stratégiákat, hogy gyorsabban elérje ezeket a célokat!

Rendezze az információkat egy helyen, hogy azok minden értékesítési szakember számára könnyen hozzáférhetők legyenek.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A platform kiterjedt funkciói miatt egyes felhasználók úgy érezhetik, hogy a használat megkezdésekor egy kis tanulási görbe van.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9400+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Rattle

A Rattle egy RevOps platform, amelynek célja, hogy csapata az értékesítési ciklus során összpontosított és összehangolt maradjon. Az értékesítési együttműködési eszköz közvetlenül integrálja a Salesforce adatait a Slackkel, így az egész bevételi műveletei gyorsabbak, egyszerűbbek és hatékonyabbak lesznek.

A Rattle legjobb funkciói

Ossza meg biztonságosan az érzékeny értékesítési dokumentumokat és ajánlatokat az ügyfelekkel, és működjön együtt velük valós időben a Deal Rooms segítségével.

Szabványosítsa értékesítési folyamatát előre elkészített vagy testreszabható útmutatókkal, amelyek végigvezetik az értékesítőket az üzletkötés minden szakaszán.

Intuitív előrejelző eszközök és testreszabható irányítópultok segítségével valós időben nyomon követheti értékesítési folyamatát.

Támogassa az értékesítőket inline coaching és visszajelzési eszközökkel, hogy folyamatosan javítsák teljesítményüket.

Rattle korlátai

A Rattle árai nem minden költségvetésnek megfelelőek, különösen kisebb csapatok esetében.

Egyes felhasználók szerint más csapatmunkát támogató eszközökhöz képest hiányoznak a fejlett testreszabási lehetőségek.

Rattle árak

Starter : 19 USD/hó felhasználónként

Pro : 34 USD/hó felhasználónként

Prémium: 49 USD/hó felhasználónként

Rattle értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (90+ értékelés)

Capterra: NA

3. DealHub

A DealHub egy kiváló minősítésű, az ajánlatoktól a bevételekig terjedő automatizálási megoldás, amely ideális értékesítési csapatok számára. Számlázási és előfizetési funkciókkal rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy minden üzleti tevékenységét, kommunikációját és ajánlatát egy helyen központosítsa.

A DealHub legjobb funkciói

Kezelje az összes üzletkötési dokumentumot, kommunikációt és feladatot egyetlen, biztonságos platformon belül.

Használja ki az AI-t a potenciális akadályok azonosításához és a legjobb gyakorlatok javaslásához az üzletkötések optimalizálása érdekében.

A szálakba rendezett beszélgetések és a valós idejű frissítések révén elősegítheti a zökkenőmentes kommunikációt a belső és külső érdekelt felek között.

Szüntesse meg a kézi adatbevitelt, és biztosítsa az adatok pontosságát az e-mailekből és más forrásokból történő automatizált adatgyűjtéssel.

Csatlakoztassa a DealHubot zökkenőmentesen a meglévő CRM platformjához és más eszközökhöz az egységes értékesítési élmény érdekében.

A DealHub korlátai

A DealHub árazási struktúrája egyes vállalkozások számára bonyolult lehet, mivel a kiegészítő funkciók és szolgáltatások ára külön kerül meghatározásra.

DealHub árak

DealRoom : Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

DealHub CPQ : Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

DealHub Billing: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

DealHub értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (550+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

4. RingCentral

A RingCentral egy mesterséges intelligenciával működő kommunikációs megoldás, amely átfogó együttműködési eszközöket kínál, kifejezetten távoli és hibrid értékesítési csapatok számára. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a valós idejű hívásjegyzetek és a személyre szabott konverziós adatok, ez az eszköz segíthet összehangolni kommunikációs erőfeszítéseit és értékesítési információkat szerezni.

A RingCentral legjobb funkciói

Összevonhatja a telefonhívásokat, videokonferenciákat, csapatüzeneteket és faxokat egyetlen, felhasználóbarát platformon.

Integrálja a RingCentralt a meglévő CRM-mel és más értékesítési eszközökkel a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Tartson fenn egyértelmű kommunikációt, és működjön együtt csapatokkal és ügyfelekkel a világ minden tájáról a nemzetközi hívások és videokonferenciák segítségével.

A RingCentral korlátai

A RingCentral árazási tervei a szükséges funkcióktól és a felhasználók számától függően változnak.

Néhány értékelő említette, hogy a platform egyes fejlett funkcióinak elsajátítása némi tanulási időt igényel.

RingCentral árak

Core : 30 USD/hó felhasználónként

Haladó : 35 USD/hó felhasználónként

Ultra: 45 USD/hó felhasználónként

RingCentral értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (890+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 1100 értékelés)

5. Pipedrive

A Pipedrive egy hatékony, együttműködésen alapuló CRM és értékesítési menedzsment platform, amely lehetővé teszi az értékesítési folyamat nyomon követését, a potenciális ügyfelek kezelését és az egész értékesítési folyamat automatizálását. A legjobb az egészben, hogy összekapcsolhatja technológiai eszközeit a Pipedrive CRM-jével, így egyetlen platformon zökkenőmentesen szerezhet valós idejű adatokat több eszközről.

A Pipedrive legjobb funkciói

Szerezzen áttekinthető képet értékesítési folyamatáról a testreszabható szakaszok és a drag-and-drop funkció segítségével.

Kövesse nyomon az összes értékesítéssel kapcsolatos tevékenységet, beleértve a hívásokat, e-maileket és megbeszéléseket, egy központi helyen.

Ösztönözze a kommunikációt és az együttműködést a belső és külső érdekelt felekkel a szálakba rendezett beszélgetések és üzletkötési jegyzetek segítségével.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követő e-mailek küldése és a találkozók ütemezése, így csapata több időt fordíthat az üzletek lezárására.

A Pipedrive korlátai

A Pipedrive ingyenes próbaverziót kínál, de néhány fejlett funkció kizárólag a fizetős csomagokban érhető el.

A Pipedrive funkciói inkább értékesítési szervezetek számára alkalmasak, mint más iparágak számára, amelyek értékesítés-központú eszközre van szükségük csapatuk számára.

Pipedrive árak

Essential : 14 USD/hó felhasználónként

Haladó : 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 59 USD/hó felhasználónként

Power : 69 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2900 értékelés)

6. Recapped. io

A Recapped. io más megközelítést alkalmaz az értékesítési együttműködés terén, és az értékesítési hívások és megbeszélések legfontosabb tanulságainak rögzítésére és megosztására összpontosít. A használatra kész útmutató, a testreszabható sablonok és a közös munkaterületek segítségével biztosíthatja, hogy csapata a bevált gyakorlatokat kövesse, és könnyen megtalálja a szükséges dokumentumokat és értékesítési eszközöket.

A Redcapped. io legjobb funkciói

Gyűjtsön értékes értékesítési információkat a telefonhívásokból, és ossza meg azokat a csapat többi tagjával, hogy közös tudásbázist építsenek ki.

Minden hívás után adjon egyértelmű feladatokat a csapat tagjainak, és kövesse nyomon a teljesítésük előrehaladását.

Tekintse át az értékesítési hívások legfontosabb pillanatait könnyen elérhető videó összefoglalók és kereshető átiratok segítségével.

Elemezze a hívásfelvételeket és a leiratokat, hogy azonosítsa a fejlesztendő területeket, és célzott coachingot nyújtson az értékesítőknek.

Növelje a csapat felelősségvállalását azzal, hogy minden értékesítési hívás után egyértelmű nyomonkövetési és intézkedési feladatokat rendel hozzájuk.

A Redcapped. io korlátai

A Recapped. io árai nem feltétlenül alkalmasak minden költségvetéshez, különösen nagyobb értékesítési csapatok esetében.

Néhány értékelő említette, hogy más értékesítési eszközökhöz képest korlátozottabbak a fejlett integrációs lehetőségek.

Redcapped. io árak

Ingyenes

Professzionális : 85 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 125 USD/hó felhasználónként

Redcapped. io értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (40+ értékelés)

7. Salesforce

A Salesforce egy CRM-óriás, amely robusztus platformot kínál széles körű funkciókkal, beleértve az erős értékesítési együttműködési képességeket is. Ezen az alapon több kiegészítő funkciót is kínál, így egy teljes körű értékesítési és marketing menedzsment platformot alkot, amely lehetővé teszi a szervezetek számára bevételnövelő tevékenységük automatizálását és racionalizálását.

A Salesforce legjobb funkciói

Támogassa a zökkenőmentes kommunikációt olyan funkciókkal, mint a Chatter csapatüzenetküldés, feladatkezelés és valós idejű üzletkötési frissítések.

Segítsen csapatának kapcsolatban maradni és ügyleteit útközben is kezelni egy felhasználóbarát mobilalkalmazás segítségével.

A Salesforce-ot széles körű testreszabható mezők, munkafolyamatok és irányítópultok segítségével az Ön egyedi igényeihez igazíthatja.

Szerezzen mélyreható betekintést az értékesítési teljesítménybe a hatékony jelentéskészítő és adatvizualizációs eszközök segítségével.

A Salesforce korlátai

Egyesek számára a Salesforce egy komplex platform, amelynek megtanulása más lehetőségekhez képest nehezebb.

Az árazási struktúra a kisebb vállalkozások számára drága, mivel a költségek gyakran a felhasználók számán és a szükséges funkciókon alapulnak.

Salesforce árak

Starter Suite : 24 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 80 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan : 330 USD/hó felhasználónként

Einstein 1 Sales: 500 USD/hó felhasználónként

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 19 500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 300 értékelés)

8. SalesRabbit

A SalesRabbit egy dinamikus területi értékesítési menedzsment platform, amely automatizálja és egyszerűsíti az egész értékesítési folyamatot egyetlen platformon. Különböző funkciókat kínál, amelyek segítenek az értékesítési csapatoknak teljesítményük javításában, a költségek csökkentésében és az üzletek megkötésében.

Ennek az értékesítési eszköznek a legjobb tulajdonsága, hogy több mint 1000 kompatibilis eszközzel integrálható, így az összes értékesítési adatodhoz egy helyen férhetsz hozzá.

A SalesRabbit legjobb funkciói

Összevonja az összes értékesítési kommunikációs csatornát – e-maileket, hívásokat, szöveges üzeneteket és közösségi média interakciókat – egyetlen platformon.

Figyelje és elemezze a csapat kommunikációját, hogy azonosítsa a coaching lehetőségeket és javítsa az általános értékesítési hatékonyságot.

Tegye zökkenőmentessé az együttműködést olyan funkciókkal, mint a csapatcsevegés, a fájlmegosztás és a feladatkezelés.

Tervezze meg és kezelje az egyedi értékesítési folyamatokat drag-and-drop funkcióval és vizuális pipeline eszközökkel.

Testreszabható irányítópultok és tevékenységkövető funkciók segítségével valós időben nyomon követheti értékesítési folyamatát.

A SalesRabbit korlátai

Bár a SalesRabbit ingyenes csomagot is kínál, egyes fejlett funkciók korlátozottak vagy nem elérhetők az ingyenes csomagban.

Néhány felhasználói vélemény szerint egyes CRM-ek és marketingautomatizálási eszközök integrációja korlátozott lehet a már bevált platformokhoz képest.

SalesRabbit árak

SalesRabbit Lite : 0 dollár

SalesRabbit Team : 29 USD/hó felhasználónként

SalesRabbit Pro : 39 USD/hó felhasználónként

SalesRabbit Enterprise: Egyedi árazás

SalesRabbit értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (190+ értékelés)

9. LiquidPlanner

A LiquidPlanner egy projektmenedzsment és értékesítési folyamatkezelő megoldás, amely alkalmazkodik csapata változásaihoz és igényeihez. Segít az értékesítési projektek kezelésében prediktív ütemezés, pontos előrejelzések és reális munkaterhelés-kiegyensúlyozás segítségével, hogy az egész csapata hatékonyan tudja kezelni tevékenységeit.

Elsősorban vizuális ütemezési képességeiről ismert, amelyeket hatékony értékesítési együttműködéshez használnak.

A LiquidPlanner legjobb funkciói

Tegye láthatóvá értékesítési folyamatát testreszabható Gantt-diagramokkal, amelyek lehetővé teszik a határidők és a függőségek egyértelmű kommunikálását.

Könnyítse meg a valós idejű kommunikációt és a feladatkezelést olyan funkciókkal, mint a szálakba rendezett beszélgetések és a megosztott dokumentumok.

Vizualizálja a csapat munkaterhelését, és azonosítsa az értékesítési folyamatban fellelhető potenciális szűk keresztmetszeteket az erőforrások optimális elosztása érdekében.

Növelje az értékesítési folyamat átláthatóságát és javítsa értékesítési előrejelzéseinek pontosságát!

A LiquidPlanner korlátai

A LiquidPlanner árazási struktúrája nem feltétlenül alkalmas minden költségvetéshez, különösen kisebb csapatok esetében.

Néhány felhasználói véleményben említésre kerül, hogy a fejlett ütemezési funkciók elsajátítása némi tanulási időt igényel.

LiquidPlanner árak

Essential : 15 USD/hó felhasználónként

Professional : 28 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 42 USD/hó felhasználónként

LiquidPlanner értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 650 értékelés)

10. Hubspot Sales

A Hubspot egy népszerű, mindent egyben tartalmazó értékesítési és marketing eszköz. Ingyenes CRM-je ideális értékesítési szervezetek számára. A Hubspot Sales platform mindenre kiterjedő funkciókkal rendelkezik, amelyek kiegészítik a CRM-et és az értékesítési folyamatot.

A szoftver segítségével a csapatok értékesítési elkötelezettséget és együttműködési eszközöket, ügyletkezelési funkciókat, jelentési és elemzési funkciókat, fizetési és árajánlat-kezelési eszközöket és még sok mást kapnak.

A Hubspot legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a potenciális ügyfelek ápolása, az e-mailes nyomon követés és az adatbevitel, így csapata több időt fordíthat az üzletek lezárására.

A felhasználóbarát ütemező asszisztenssel megszüntetheti a potenciális ügyfelekkel és a meglévő ügyfelekkel való oda-vissza egyeztetést.

Kezelje az üzletkötésekkel kapcsolatos összes információt, kommunikációt és feladatot egyetlen platformon, hogy javítsa a láthatóságot és az együttműködést.

Szabványosítsa értékesítési folyamatát előre elkészített vagy testreszabható útmutatókkal, és lássa el képviselőit hatékony coaching eszközökkel.

Integrálja értékesítési adatait a HubSpot App Marketplace-en elérhető több mint 1400 eszközzel!

A Hubspot korlátai

A HubSpot Sales korlátozott funkciókkal rendelkező ingyenes csomagot kínál. A fejlett funkciókhoz fizetős előfizetés szükséges.

Néhány értékelő szerint a HubSpot Sales jobban megfelelhet azoknak a vállalkozásoknak, amelyek már befektettek a HubSpot ökoszisztémába.

A tanulási görbe meredek, a felhasználóknak el kell végezniük a Hubspot Academy tanfolyamokat, hogy megértsék, hogyan lehet hatékonyan használni az eszközt.

Hubspot árak

Ingyenes

Starter : 15 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 90 USD/hó felhasználónként

Hubspot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 11 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (450+ értékelés)

Növelje értékesítési együttműködését a ClickUp segítségével

Ezzel elértük a 2024-es év 10 legjobb értékesítési együttműködési szoftveréről szóló átfogó útmutató végére. Ne feledje, minden értékesítési csapatnak megvan a maga ritmusa.

Az ideális eszköznek zökkenőmentesen illeszkednie kell a meglévő munkafolyamatokba, javítania kell a csapat együttműködését, és hatékonyságának növelésével elő kell mozdítania az értékesítést.

Dolgozzon együtt csapataival, és alakítsa ötleteit feladatokká a ClickUp Whiteboard segítségével

Ha azt kérdezné, melyik értékesítési együttműködési szoftver emelkedik ki ebben a listában, azt mondanánk, hogy a ClickUp. Ez az all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi eszköz egyszerre működik együttműködési CRM-ként, feladatkezelő szoftverként, értékesítési ajánlatok nyomonkövető szoftverként, marketing automatizálási szoftverként, online együttműködési eszközként és teljes értékesítési és műveleti menedzsment megoldásként.

A ClickUp sokoldalú funkciói lehetővé teszik, hogy teljes értékesítési folyamatát egyetlen platformba integrálja, így létrehozva egy együttműködési kultúrát, amely egyesíti az egész szervezetet.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg, hogyan alakítja át teljesen az egész értékesítési folyamatot!