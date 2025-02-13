A 10 legjobb értékesítési alkalmazás az értékesítők számára a bevételek növeléséhez 2025-ben

Több tucatnyi szoftveralkalmazás létezik, amelyek célja, hogy megkönnyítsék a marketing- és értékesítési csapatok munkáját. De ennyi közül nehéz kiválasztani a legmegfelelőbbet, és időbe telik megismerni a rendelkezésre álló lehetőségeket és összehasonlítani őket.

Ne aggódjon, mi elvégeztük a házi feladatot Ön helyett! Ebben az útmutatóban a legjobb értékesítési alkalmazásokról bemutatjuk az iparág legnépszerűbb marketing- és értékesítési szoftverplatformjait, és felsoroljuk azok konkrét előnyeit és hátrányait. Ezzel az egyszerű összefoglalóval minden szükséges információt megkap, hogy a következő értékesítési alkalmazás kiválasztásakor a legjobb döntést hozza meg. ✨

Mit kell keresnie az értékesítési alkalmazásokban?

Az értékesítési csapatának biztosított eszközök jelentősen befolyásolhatják az általuk lezárható üzletek számát. Az üzleti célokra alkalmas értékesítési alkalmazások értékelésekor hét kulcsfontosságú tényező különbözteti meg a legjobb értékesítési alkalmazásokat a versenytársaktól:

Integrációs képességek: Az értékesítési alkalmazásnak jól kell integrálódnia a technológiai rendszerének többi alkalmazásához, például a marketing e-mail platformjához vagy a vevőkapcsolat-kezelő rendszeréhez (CRM). Mobilbarát felület: A mobil értékesítési alkalmazások lehetővé teszik Önnek és értékesítési csapatának, hogy bárhonnan dolgozzanak, legyen az tárgyalóterem vagy egy marketingkonferencia. Felhasználóbarát folyamatok: Az értékesítési alkalmazás csak akkor hasznos, ha mindenki, beleértve az értékesítési képviselőket is, kényelmesen tudja használni a mindennapi értékesítési tevékenységében. Testreszabási lehetőségek: Az alkalmazásnak lehetővé kell tennie, hogy mezőit és munkafolyamatát a saját belső folyamataidhoz és követelményeidhez igazítsd. Együttműködés és kommunikáció: A hatékony együttműködési és kommunikációs funkciók lehetővé teszik a csapat számára, hogy kapcsolatban maradjon, megossza a vevői interakciókkal kapcsolatos jegyzeteket és ötleteket gyűjtsön. Jelentések és elemzések: Kövesse nyomon a legfontosabb értékesítési mutatókat, és mérje az egyéni és a csapat teljesítményét, hogy további betekintést nyerjen a szervezet marketing- és értékesítési helyzetébe. Ügyfélszolgálat és képzés: Ha valami probléma adódik, akkor azt gyorsan meg kell oldani, mielőtt az veszélyezteti az értékesítést.

A 10 legjobb értékesítési alkalmazás

Az egyéni értékesítési taktikák iparáganként eltérőek lehetnek, de minden jól teljesítő értékesítési csapatnak hasonló igényei vannak. Rengeteg értékesítési alkalmazást és értékesítési szoftverplatformot kutattunk át, hogy összeállítsuk ezt a listát a 10 kedvenc értékesítési alkalmazásunkról. Ha el akarja érni az értékesítési OKR-jeit, erősebb ügyfélkapcsolatokat szeretne kiépíteni és minden negyedévben több üzletet szeretne kötni, akkor ezek a legjobb értékesítési alkalmazások, amelyeket használhat. 📅

A legjobb feladatkezeléshez és együttműködéshez

További információk Hozzon létre egy testreszabott ClickUp értékesítési irányítópultot, hogy nyomon követhesse a legfontosabb mutatókat a teljes értékesítési folyamat során.

A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment és értékesítésmenedzsment platform. Egyedülálló szervezési funkciói miatt tökéletes CRM-megoldás az egész értékesítési folyamat kezeléséhez. Akár az értékesítési folyamat mutatóit is figyelemmel kísérheti, hogy még jobb döntéseket hozhasson.

Az értékesítéskezelő szoftver számos különböző sablonnal rendelkezik, amelyek tovább segítik a különböző értékesítési és marketing munkafolyamatokat, beleértve a CRM-sablonokat, az árajánlat-sablonokat és az értékesítési jelentés-sablonokat. Vannak sablonok a ClickUp kiterjedt feladatkezelési funkcióihoz is, amelyek segítenek az értékesítési csapatok szervezésében, hogy a legmegfelelőbb potenciális ügyfeleket kövessék és a lehető legjobban kihasználják az idejüket.

A hatékony értékesítési csapatok hatékony kommunikációt igényelnek, ezért a ClickUp egy robusztus eszközkészlettel rendelkezik, amely megkönnyíti az értékesítési csapat tagjai közötti együttműködést. A csapat tagjai megjegyzéseket fűzhetnek, név szerint megemlíthetik a többi csapattagot, és könnyedén megoszthatják a fontos fájlokat. Ha már az értékesítők hatékonyságának növeléséről van szó, azok a csapattagok, akik ismétlődő feladatokkal vannak elfoglalva, valószínűleg nem tudnak hatékonyan dolgozni. Szerencsére a ClickUp átfogó automatizálási funkciókkal rendelkezik, amelyek csökkentik ezeket a feladatokat, és lehetővé teszik az értékesítőknek, hogy a fontos munkára koncentráljanak.

A ClickUp legjobb funkciói

Robusztus feladatkezelési funkciók, amelyek segítségével értékesítési csapata koncentrált maradhat

Az együttműködési funkciók segítségével a csapatok mindig naprakészek és tájékozottak maradnak.

A népszerű eszközökkel és más szoftverplatformokkal való integrációk tovább egyszerűsítik a CRM-munkafolyamatokat.

A nagymértékben testreszabható irányítópultok pontosan azokat az információkat nyújtják, amelyekre szüksége van.

Mobilalkalmazás a munkavégzéshez útközben

A ClickUp korlátai

A sok hatékony funkció és nézet miatt egyes új felhasználóknak egy kis tanulási időre lehet szükségük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Hozzon létre és szervezzen feladatokat csapat, teljesítési típus, prioritás, határidő és jóváhagyási állapot szerint a ClickUp értékesítési terv sablonjával.

2. Insightly

A legjobb CRM (ügyfélkapcsolat-kezelés) alkalmazások

via Insightly

Az Insightly egy CRM-platform, amely az értékesítési csapatának az értékesítési folyamatok racionalizálásához szükséges eszközöket biztosítja. Mobil értékesítési alkalmazásokkal rendelkezik mind iOS, mind Android rendszerekhez, amelyek offline hozzáférést biztosítanak, így a munkatársak bárhol is legyenek, folytathatják értékesítési tevékenységeiket.

Az Insightly funkciói segítenek az értékesítési csapatoknak az értékesítési folyamatok kezelésében, a legfontosabb mutatók nyomon követésében és több üzlet lezárásában. A szoftver vezető menedzsment eszközeivel az értékesítési ügynökök jobban tudják prioritásba rendezni feladataikat, így olyan ügyfélkapcsolatokat építhetnek ki, amelyek a legeredményesebbek és a leghasznosabbak az üzletek lezárásához.

Az értékesítési vezetők értékelni fogják az Insightly feladatkezelési és részletes értékesítési elemzési funkcióit. A funkcionalitást pedig olyan népszerű eszközökkel integrálva növelheti, mint a LinkedIn Sales Navigator, a Google Maps és a Google Calendar.

Az Insightly legjobb funkciói

Ugyanazon a platformon épül, mint a CRM, így az adatok áramlása egyszerű.

Könnyen használható felület megosztható irányítópultokkal

Intelligens közönségszegmentációs és célzási eszközök

Fejlett elemzési eszközök a haladás egyszerű nyomon követéséhez

Az Insightly korlátai

A felhasználói felület néha lassú.

Több automatikus adat-szinkronizálási funkcióra van szükség

Insightly árak

Plusz : 99 USD/hó

Professional : 499 USD/hó

Vállalati: 999 USD/hó

Insightly értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4/5 (több mint 600 értékelés)

3. Pipedrive

A legjobb az értékesítési tevékenységek és az ügyféladatok nyomon követéséhez

via Pipedrive

A Pipedrive az egyik legjobb értékesítési alkalmazás a piacon. Funkcióit úgy tervezték, hogy mind az egyéni értékesítők, mind az értékesítési csapatok igényeit kielégítsék. Értékesítési eszközei segítenek csapatának hatékonyabban kezelni az értékesítési folyamatot. A Pipedrive segítségével nyomon követheti az értékesítési tevékenységeket és hozzáférhet az ügyféladatokhoz mobil eszközökről, így mindig naprakész információkkal rendelkezik.

A Pipedrive az egész értékesítési folyamatot lefedi, a potenciális ügyfelek felkutatásától az üzletkötésig. Ezzel csökken a több alkalmazás használatának szükségessége, és zökkenőmentesebbé válik a munka. A Google Apps-ba való integráció megkönnyíti a területi képviselők útvonalainak tervezését. A LinkedIn Sales Navigatorral való összekapcsolásával javulnak az értékesítési lehetőségek felkutatására irányuló erőfeszítések.

A Pipedrive legjobb funkciói

Az alacsony tanulási görbe azt jelenti, hogy az értékesítési képviselők és csapatok gyorsan produktívvá válnak.

Számos testreszabási lehetőség az egyéni munkafolyamatokhoz

Részletes jelentések értékesítési csapatok/vezetők számára

Mobilalkalmazás az üzletek kezeléséhez útközben

A Pipedrive korlátai

Korlátozott márkaépítési lehetőségek

Kevesebb automatizálási lehetőség, mint egyes versenytársaknál

Pipedrive árak

Essential : 14,90 USD/hó felhasználónként

Haladó : 27,90 USD/hó felhasználónként

Professional : 49,90 USD/hó felhasználónként

Power : 64,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2500 értékelés)

4. Calendly

A legjobb időpontfoglaláshoz

via Calendly

A Calendly egy ütemező és időpontkezelő eszköz, amely egyszerűsíti az értékesítési csapat ütemezését. A megbeszélések és egyéb tevékenységek ütemezéséhez gyakran sok oda-vissza levelezés szükséges, hogy mindenki számára a legmegfelelőbb időpontot megtalálják. A Calendly önkiszolgáló ütemező megoldásával feleslegessé teszi a többszöri telefonálást vagy e-mailezést.

A szoftver segítségével megoszthatja a rendelkezésre állást, és lehetővé teheti a potenciális ügyfelek, a meglévő ügyfelek és más érdekelt felek számára, hogy közvetlenül az alkalmazáson belül foglaljanak időpontot. Ezzel elkerülhető a végtelen oda-vissza levelezés, így Ön az ügyfélkapcsolatokra, a potenciális ügyfelek kezelésére és más, az üzletkötéshez szükséges feladatokra koncentrálhat.

A Calendly legjobb funkciói

Automatikusan hozzárendeli a találkozókat a megfelelő személyekhez

A Calendly integrálódik a Salesforce-szel a fejlettebb funkcionalitás érdekében.

Az értesítések emlékeztetik az összes felet a közelgő értékesítési megbeszélésekről.

Készíts jegyzeteket a megbeszélések előtt, hogy ne felejts el semmit!

A Calendly korlátai

Az ár magasabb, mint egyes versenytársaké, tekintettel a funkciókészletre.

Fejlettebb igények esetén nehéz lehet a használata.

Calendly árak

Alap : Örökre ingyenes

Essentials : 8 USD/hó/felhasználó

Professional : 12 USD/hó/felhasználó

Teams : 16 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Calendly értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

5. Mailshake

A legjobb e-mailes kommunikációhoz és automatizáláshoz

via Mailshake

A Mailshake egy értékesítési platform, amely az e-mailes kapcsolattartás és a nyomonkövetési folyamatok egyszerűsítésével segíti az értékesítés növelését. Az értékesítési képviselők a Mailshake segítségével személyre szabott e-mail sablonokat hozhatnak létre, automatikus e-mail sorozatokat ütemezhetnek és nyomon követhetik az elkötelezettségi mutatókat. Ez az egyik legjobb értékesítési alkalmazás az e-mailek kezeléséhez.

A szoftver integrálható a népszerű e-mail szolgáltatókkal, így zökkenőmentes élményt nyújt, és minimalizálja a munkaterhelést. Javítsa eredményeit olyan funkciókkal, mint az A/B tesztelés és az együttműködési eszközök. Az értékesítés automatizálása mellett a Mailshake elemzéseket is kínál a haladás nyomon követéséhez és az eredmények méréséhez.

A Mailshake legjobb funkciói

Az intuitív, könnyen megtanulható felület egyszerűsíti az e-mailek sorrendjét.

Átfogó képzés és rugalmas bevezető csapat

Az intelligens ajánlások segítenek javítani az e-mailek kézbesíthetőségét

Automatizált e-mail lista tisztítás

A Mailshake korlátai

Az árak magasabbak, mint a hasonló versenytársaké

Korlátozott integráció harmadik féltől származó alkalmazásokkal

Mailshake árak

Email Outreach : 699 USD/év felhasználónként

Sales Engagement: 999 USD/év felhasználónként

Mailshake értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

6. Dropbox Sign

A legjobb dokumentumkezeléshez és együttműködéshez

via Dropbox Sign

A korábban HelloSign néven ismert Dropbox Sign egy elektronikus aláírási platform, amely egyszerűsíti a dokumentumok aláírásának folyamatát. Az értékesítésben rengeteg papírmunkával kell foglalkozni. Ez sok oda-vissza kommunikációt és dokumentumok elvesztését eredményezheti.

A Dropbox Sign segítségével könnyen nyomon követhető, mely dokumentumokat kell aláírni. Az érdekelt felek néhány kattintással aláírhatják a dokumentumokat, így csökken az adminisztratív feladatok terhe, és Ön a tényleges értékesítési folyamatra koncentrálhat.

A Dropbox Sign legjobb funkciói

Megfizethető árak

Egyszerű felület, amelyet az irodai alkalmazottak és az ügyfelek is könnyedén használhatnak

A sablonok létrehozása segít az erőforrások kezelésében és időt takarít meg az egyébként ismétlődő feladatok elvégzésében.

A Gmail plugin tovább gyorsítja az aláírások kérése és fogadása folyamatát.

A Dropbox Sign korlátai

A mobil támogatás nem olyan jó, mint lehetne

Nincs lehetőség a sablon előre kitöltésére

A Dropbox Sign árai

Örökre ingyenes

Essentials : 15 USD/hó

Dropbox + eSign : 24,99 USD/hó

Standard : 25 USD/hó áron

Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Dropbox Sign értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

Próbálja ki ezeket a Dropbox Paper alternatívákat!

7. Dialpad

A legjobb kommunikációhoz és telefonáláshoz

Via Dialpad

A Dialpad egy felhőalapú telefonrendszer, amelynek célja az értékesítési hívások drasztikus javítása. A platform egyetlen felületen teszi lehetővé a hagyományos telefonhívásokat, videohívásokat és üzenetküldést. Ez az értékesítési eszköz számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyekkel az egyik kedvenc leadkezelő alkalmazásává válhat, többek között hívásátirányítás, hívásrögzítés és elemzés.

Ráadásul a hatékony mesterséges intelligencia beszédfeldolgozó eszközei automatikusan, valós időben leírják a hívásokat. Búcsút inthet a jegyzetelésnek a megbeszéléseken! A Dialpad mindent rögzít, és integrálható a népszerű ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverekkel, például a Zoho CRM-mel, így a releváns ügyféladatok mindig naprakészek maradnak.

A Dialpad legjobb funkciói

Összefogja a különböző kommunikációs csatornákat, mint például a telefon, az SMS és a közvetlen üzenetküldés.

Beépített mesterséges intelligencia automatikusan és azonnal leírja a hívásokat.

A coaching eszközökkel az alkalmazottak hatékonyabbá válnak a telefonos ügyintézésben.

A fotók és videók megosztása megkönnyíti az együttműködést

A Dialpad korlátai

Hiányoznak az egyedi integrációs lehetőségek

A csengőhangok választékának hiánya

A Dialpad árai

Pro : 95 USD/hó felhasználónként

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Dialpad értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Nézze meg ezeket a Gong alternatívákat!

8. Spotio

A legjobb a területi értékesítéshez és a helyalapú tevékenységekhez

via Spotio

A Spotio egy értékesítés-nyomkövető és területkezelő alkalmazás a területi értékesítési képviselők számára. Helyalapú eszközöket és adatokat biztosít az értékesítési csapatok számára az útvonalak tervezéséhez, az értékesítési tevékenységek nyomon követéséhez és a területek kezeléséhez. Funkciói között szerepel a potenciális ügyfelek kezelése, a területek feltérképezése és a bejelentkezések.

A mobil értékesítési alkalmazás segítségével útközben is rögzítheti az ügyféladatokat, egyszerűsítve az adatbevitelt és javítva az ügyfélkapcsolatokat. A szoftver a Google Maps integrációjával javítja az útvonaltervezést, emellett a népszerű ügyfélkapcsolat-kezelő eszközökkel is kommunikál, így biztosítva a szinkronizálást.

A Spotio legjobb funkciói

Sablonok értékesítési tervekhez , e-mailek hez , hívásokhoz és szöveges üzenetekhez

Automatizált CRM-adatok rögzítése

Nyomon követi az összes kommunikációs csatornán zajló tevékenységeket

Vezető minősítési algoritmusok B2B és B2C vállalatok számára egyaránt

A Spotio korlátai

Néha az egyszerűséget választja a hatékonyság helyett

A felület navigációja zavaros lehet.

Spotio árak

Csapat : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Üzleti : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pro : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Spotio értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (78 értékelés)

9. Apptivo

A legjobb üzleti menedzsmenthez

via Apptivo

Az Apptivo egy átfogó CRM és üzleti menedzsment platform. Különböző eszközöket tartalmaz, amelyek segítenek az értékesítési csapatoknak hatékonyabban végezni munkájukat, például értékesítéskezelési funkciókat, e-mail integrációt, árajánlatok és számlák készítését, valamint a legfontosabb mutatók nyomon követését. A szoftver CRM funkciói megkönnyítik az értékesítési folyamatokat, például a potenciális ügyfelek felkutatását és az ügyfelekkel való interakciókat.

Testreszabható értékesítési szakaszokkal alakítsa ki munkafolyamatait, az egyedi értékesítési ciklusokat a szoftver képességeihez igazítva. A népszerű e-mail szolgáltatókkal és más alapvető üzleti termékekkel való integráció csökkenti az adatbevitelt, és az összes kommunikációt egyetlen platformra összpontosítja. Az iOS és Android verziók hatékony mobilalkalmazásokat kínálnak azoknak, akik úton vannak.

Az Apptivo legjobb funkciói

Számos testreszabási lehetőség, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjen

Könnyen használható drag-and-drop funkció az alapvető feladatokhoz

A vállalkozás növekedésével könnyen skálázható képességek

Az onboarding támogatás kiterjedt tanulási forrásokat biztosít

Az Apptivo korlátai

Az egyéni munkafolyamatok konfigurálása tanulási folyamatot igényel.

Az újabb funkciók néha hibásak

Apptivo árak

Örökre ingyenes

Lite : 10 USD/hó felhasználónként

Prémium : 15 USD/hó felhasználónként

Ultimate : 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Apptivo értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

10. SalesRabbit

A legjobb helyalapú tevékenységekhez

via SalesRabbit

A SalesRabbit egy másik értékesítési támogató platform, amelyet a terepen dolgozó értékesítési képviselők számára terveztek. A mobil eszközökön minden olyan eszköz rendelkezésre áll, amelyre a mobil képviselőknek szükségük van a házaló értékesítés optimalizálásához, beleértve a potenciális ügyfelek nyomon követését, a területkezelést és az értékesítési csapatok hatékony együttműködését segítő eszközöket.

A csapat tagjai megoszthatják egymással az információkat és összehangolhatják erőfeszítéseiket az értékesítés növelése érdekében. Eközben az értékesítési vezetők az elemzési funkció segítségével nyomon követhetik az egyes értékesítési képviselők vagy az egész értékesítési csapat teljesítményét. A SalesRabbit iOS és Android rendszereken egyaránt elérhető, így az értékesítési képviselők a választott platformtól függetlenül köthetnek üzleteket.

A SalesRabbit legjobb funkciói

Hatékonyan követi nyomon a potenciális ügyfeleket, és hatékonyan tervezi meg az útvonalakat közöttük.

Figyelemmel kíséri az értékesítési csapat előrehaladását

Digitális tárolóhelyet biztosít a fontos dokumentumok számára

Integrálható más vezető üzleti szoftverekkel

A SalesRabbit korlátai

A helymeghatározás nem mindig pontos

Az adatok gyakrabban frissülhetnek

SalesRabbit árak

Lite : Örökre ingyenes

Csapat : 25 USD/hó

Pro : 35 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SalesRabbit értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

Végezze el az értékesítést a legjobb mobil értékesítési alkalmazással

A legjobb értékesítési alkalmazások segítségével könnyedén elérhet új ügyfeleket. Akár a terepen dolgozik, akár távolról, biztosan talál magának megfelelő értékesítési alkalmazást. A ClickUpnál egyszerűbbé tesszük az értékesítést azáltal, hogy értékesítési eszközeinket integráljuk hatékony projektmenedzsment szoftverünkbe, így minden csapat kapcsolatban maradhat egymással. De ne higgyen csak nekünk! Indítsa el még ma ingyenes munkaterületét!